Sam Oomen (Giant-Alpecin) moves into the white jersey (Image credit: ASO)

Giant-Alpecin's Sam Oomen took his first professional win Friday at the Tour de l'Ain, making the select group on the penultimate climb of the day, then jumping away from a lead group of five near the finish to take the stage 3 win.

"I'm very happy with my first professional victory and winning is always something magical," he said. "It went very well today and the legs were good. The team worked strongly and I am very happy to pay them back in this way. I knew the stage from the last two years and I was anticipating this scenario. I knew the last climb was going to be decisive and we were left with a small group, and in the last kilometres I still had something in the tank."

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin 3:43:49 2 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:01 3 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 4 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 5 David Gaudu (Fra) Equipe de France Espoirs 6 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:00:33 7 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 8 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 9 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:35 10 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 11 Léo Vincent (Fra) Equipe de France Espoirs 12 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 13 Guillaume Levarlet (Fra) HP BTP - Auber93 14 Dries Devenyns (Bel) IAM Cycling 15 Kilian Frankiny (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 16 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:00:38 17 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:40 19 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:03 20 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:20 21 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 22 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 23 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 24 Bob Jungels (Lux) Etixx - Quick-Step 25 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:04:58 26 Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team 0:05:27 27 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 28 Patrick Müller (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 29 Rémi Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 30 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 31 Mathias Le Turnier (Fra) Equipe de France Espoirs 32 Martijn Tusveld (Ned) Team Giant-Alpecin 33 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 34 Aurélien Paret Peintre (Fra) Equipe de France Espoirs 35 Clément Chevrier (Fra) IAM Cycling 36 Théo Vimpere (Fra) HP BTP - Auber93 37 Lennard Hofstede (Ned) Rabobank Development Team 38 Valentin Madouas (Fra) Equipe de France Espoirs 39 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:05:33 40 Felix Pouilly (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:10:13 41 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 42 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 43 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 44 Jérôme Mainard (Fra) Armée de Terre 45 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber93 46 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 47 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 48 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 49 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 50 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 51 Jochem Hoekstra (Ned) Team Giant-Alpecin 52 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 53 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:10:42 54 Niki Terpstra (Ned) Etixx - Quick-Step 0:13:27 55 Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick-Step 56 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 57 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 58 Gian Friesecke (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 59 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 60 Richard Antonio Carapaz (Ecu) Movistar Team 61 Jonas Van Genechten (Bel) IAM Cycling 62 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 63 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 64 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 65 Hartthijs De Vries (Ned) Rabobank Development Team 66 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 67 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 68 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 69 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 70 Kévin Lebreton (Fra) Armée de Terre 71 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 72 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 73 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 74 Lennard Kämna (Ger) Stölting Service Group 75 Martjin Budding (Ned) Rabobank Development Team 76 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:43 77 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 78 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Alpecin 0:16:42 79 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 80 Gaëtan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 81 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 82 Julien Guay (Fra) HP BTP - Auber93 83 Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team 84 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step 85 Sven Reutter (Ger) Stölting Service Group 86 Kévin Reza (Fra) FDJ 87 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:19:03 88 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 0:20:05 89 Jérémy Maison (Fra) FDJ 90 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:21:56 91 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 92 Davide Martinelli (Ita) Etixx - Quick-Step 93 Benoît Sinner (Fra) Armée de Terre 94 Moritz Backofen (Ger) Stölting Service Group 95 Florent Pereira (Fra) Roubaix Métropole Européenne 96 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 97 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 98 Nans Peters (Fra) Equipe de France Espoirs 99 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 100 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 101 Thibault Ferasse (Fra) Armée de Terre 102 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Métropole Européenne 103 Martin Schäppi (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 104 Alexis Bodiot (Fra) Armée de Terre 105 Peter Lenderink (Ned) Rabobank Development Team 106 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 107 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 108 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 109 Lukas Spengler (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 110 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 111 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 112 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 113 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 114 Dylan Kowalski (Fra) Roubaix Métropole Européenne 115 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 116 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 117 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:32:12 118 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 119 Bryan Alaphilippe (Fra) Armée de Terre 120 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo

KOM 1 - km 14 - Col de Samognat # Rider Name (Country) Team Result 1 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 7 pts 2 Benoît Sinner (Fra) Armée de Terre 5 3 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 3 4 Mathias Le Turnier (Fra) Equipe de France Espoirs 1

KOM 2 - km 28 - Côte de Viry # Rider Name (Country) Team Result 1 Felix Pouilly (Fra) Roubaix Métropole Européenne 10 pts 2 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 7 3 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 5 4 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 3 5 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 1

KOM 3 - km 65 - Côte de Plagne # Rider Name (Country) Team Result 1 Rémi Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 10 pts 2 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 7 3 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 5 4 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 3 5 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 1

KOM 4 - km 84.8 - Côte de Giron # Rider Name (Country) Team Result 1 Rémi Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 10 pts 2 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 7 3 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 5 4 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 3 5 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 1

KOM 5 - km 120.4 - Col de Menthières # Rider Name (Country) Team Result 1 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 15 pts 2 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 10 3 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 7 4 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 5 5 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 3 6 David Gaudu (Fra) Equipe de France Espoirs 1

Sprint 1 km 23 - Arbent # Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick-Step 5 pts 2 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 3 3 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 1

Finish Line Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin 25 pts 2 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 20 3 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 16 4 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 14 5 David Gaudu (Fra) Equipe de France Espoirs 12 6 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 10 7 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 9 8 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 8 9 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 10 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 6 11 Léo Vincent (Fra) Equipe de France Espoirs 5 12 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 4 13 Guillaume Levarlet (Fra) HP BTP - Auber93 3 14 Dries Devenyns (Bel) IAM Cycling 2 15 Kilian Frankiny (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Cofidis Solutions Crédits 11:14:43 2 Equipe de France Espoirs 0:02:47 3 Wanty - Groupe Gobert 0:03:25 4 IAM Cycling 0:03:26 5 Lotto Soudal 0:07:33 6 Movistar Team 0:07:47 7 Team Giant Alpecin 0:12:24 8 HP BTP - Auber93 0:12:59 9 Fortuneo Vital Concept 0:16:13 10 Equipe de Suisse Espoirs 11 Direct Energie 0:16:17 12 Etixx Quick Step 0:16:51 13 Bora Argon 18 0:20:57 14 Rabobank Development Team 0:21:05 15 AG2R la Mondiale 0:21:41 16 Team Lotto NL - Jumbo 0:23:44 17 FDJ 0:27:26 18 Delko Marseille Provence KTM 0:29:06 19 Stölting Service Group 0:32:20 20 Armée de Terre 0:42:20 21 Roubaix Métropole Européenne de Lille 0:47:56

General Clasification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin 11:21:03 2 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:05 3 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:00:07 4 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:11 5 David Gaudu (Fra) Equipe de France Espoirs 6 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:43 7 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 8 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 9 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:45 10 Guillaume Levarlet (Fra) HP BTP - Auber93 11 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 12 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 13 Léo Vincent (Fra) Equipe de France Espoirs 14 Kilian Frankiny (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 15 Dries Devenyns (Bel) IAM Cycling 16 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:48 17 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 18 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:50 19 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:13 20 Bob Jungels (Lux) Etixx - Quick-Step 0:03:30 21 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 22 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 23 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 24 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 25 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:05:08 26 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:05:37 27 Aurélien Paret Peintre (Fra) Equipe de France Espoirs 28 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 29 Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team 30 Clément Chevrier (Fra) IAM Cycling 31 Patrick Müller (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 32 Rémi Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 33 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 34 Mathias Le Turnier (Fra) Equipe de France Espoirs 35 Martijn Tusveld (Ned) Team Giant-Alpecin 36 Théo Vimpere (Fra) HP BTP - Auber93 37 Valentin Madouas (Fra) Equipe de France Espoirs 38 Lennard Hofstede (Ned) Rabobank Development Team 39 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:05:43 40 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 0:10:23 41 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 42 Felix Pouilly (Fra) Roubaix Métropole Européenne 43 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 44 Jérôme Mainard (Fra) Armée de Terre 45 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 46 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 47 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 48 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 49 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 50 Jochem Hoekstra (Ned) Team Giant-Alpecin 51 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:10:52 52 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:11:20 53 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber93 0:12:06 54 Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick-Step 0:13:27 55 Jonas Van Genechten (Bel) IAM Cycling 0:13:37 56 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 57 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 58 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 59 Lennard Kämna (Ger) Stölting Service Group 60 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 61 Gian Friesecke (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 62 Martjin Budding (Ned) Rabobank Development Team 63 Hartthijs De Vries (Ned) Rabobank Development Team 64 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 65 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 66 Kévin Lebreton (Fra) Armée de Terre 67 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 68 Richard Antonio Carapaz (Ecu) Movistar Team 69 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 70 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 71 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:53 72 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 73 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:16:03 74 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 0:16:46 75 Kévin Reza (Fra) FDJ 0:16:52 76 Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team 77 Gaëtan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 78 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 79 Julien Guay (Fra) HP BTP - Auber93 80 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Alpecin 81 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:17:43 82 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:19:13 83 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 0:19:58 84 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 0:20:08 85 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 0:20:15 86 Sven Reutter (Ger) Stölting Service Group 0:20:58 87 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:21:56 88 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:22:01 89 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:22:06 90 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 91 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 92 Peter Lenderink (Ned) Rabobank Development Team 93 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 94 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 95 Thibault Ferasse (Fra) Armée de Terre 96 Lukas Spengler (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 97 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 98 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 99 Dylan Kowalski (Fra) Roubaix Métropole Européenne 100 Niki Terpstra (Ned) Etixx - Quick-Step 0:23:18 101 Davide Martinelli (Ita) Etixx - Quick-Step 0:24:03 102 Martin Schäppi (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 0:26:12 103 Florent Pereira (Fra) Roubaix Métropole Européenne 104 Moritz Backofen (Ger) Stölting Service Group 105 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 106 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step 0:26:33 107 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 0:29:05 108 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:30:38 109 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:31:41 110 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 0:31:43 111 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 0:31:47 112 Benoît Sinner (Fra) Armée de Terre 113 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 114 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 115 Alexis Bodiot (Fra) Armée de Terre 116 Nans Peters (Fra) Equipe de France Espoirs 117 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:36:28 118 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:42:03 119 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:45:03 120 Bryan Alaphilippe (Fra) Armée de Terre

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rémi Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 20 pts 2 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 19 3 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 16 4 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 14 5 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 14 6 Felix Pouilly (Fra) Roubaix Métropole Européenne 10 7 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 10 8 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 10 9 Lukas Spengler (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 10 10 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 7 11 Florent Pereira (Fra) Roubaix Métropole Européenne 6 12 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 5 13 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 5 14 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 5 15 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 5 16 Benoît Sinner (Fra) Armée de Terre 5 17 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 4 18 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 4 19 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 3 20 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 3 21 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 3 22 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 3 23 David Gaudu (Fra) Equipe de France Espoirs 1 24 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 1 25 Mathias Le Turnier (Fra) Equipe de France Espoirs 1 26 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 1

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick-Step 39 pts 2 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 26 3 Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin 25 4 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 24 5 Kévin Reza (Fra) FDJ 22 6 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 20 7 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 20 8 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Métropole Européenne 20 9 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 16 10 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 11 Jonas Van Genechten (Bel) IAM Cycling 16 12 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 16 13 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 15 14 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 14 15 Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team 13 16 David Gaudu (Fra) Equipe de France Espoirs 12 17 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 12 18 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 11 19 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 10 20 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 9 21 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 8 22 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 6 23 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 6 24 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 6 25 Florent Pereira (Fra) Roubaix Métropole Européenne 5 26 Léo Vincent (Fra) Equipe de France Espoirs 5 27 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 5 28 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 5 29 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 4 30 Guillaume Levarlet (Fra) HP BTP - Auber93 3 31 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 3 32 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 3 33 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 3 34 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 3 35 Davide Martinelli (Ita) Etixx - Quick-Step 3 36 Dries Devenyns (Bel) IAM Cycling 2 37 Kilian Frankiny (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 1 38 Aurélien Paret Peintre (Fra) Equipe de France Espoirs 1 39 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1 40 Lukas Spengler (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 1

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Oomen (Ned) Team Giant-Alpecin 11:21:03 2 David Gaudu (Fra) Equipe de France Espoirs 0:00:11 3 Léo Vincent (Fra) Equipe de France Espoirs 0:00:45 4 Kilian Frankiny (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 5 Aurélien Paret Peintre (Fra) Equipe de France Espoirs 0:05:37 6 Patrick Müller (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 7 Mathias Le Turnier (Fra) Equipe de France Espoirs 8 Valentin Madouas (Fra) Equipe de France Espoirs 9 Lennard Hofstede (Ned) Rabobank Development Team 10 Felix Pouilly (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:10:23 11 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 12 Lennard Kämna (Ger) Stölting Service Group 0:13:37 13 Gian Friesecke (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 14 Martjin Budding (Ned) Rabobank Development Team 15 Hartthijs De Vries (Ned) Rabobank Development Team 16 Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team 0:16:52 17 Sven Reutter (Ger) Stölting Service Group 0:20:58 18 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:22:06 19 Peter Lenderink (Ned) Rabobank Development Team 20 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 21 Thibault Ferasse (Fra) Armée de Terre 22 Lukas Spengler (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 23 Dylan Kowalski (Fra) Roubaix Métropole Européenne 24 Martin Schäppi (Swi) Equipe de Suisse Espoirs 0:26:12 25 Moritz Backofen (Ger) Stölting Service Group 26 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 0:31:43 27 Nans Peters (Fra) Equipe de France Espoirs 0:31:47 28 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:45:03 29 Bryan Alaphilippe (Fra) Armée de Terre