World Champion Nino Schurter won his first Swiss national title in hot conditions before an enthusiastic crowd on Sunday in Gränichen while Esther Süss (Wheeler-IXS Pro Team) took the women's championship.

The selection was made early in the men's race when Schurter and his Scott Swisspower teammate Florian Vogel got off the front. By lap four, Schurter was on his own, with a 13-second advantage. Vogel had the misfortunate to have to ride half a lap without a saddle.

However, Vogel caught back up to Schurter and the race came down to a final sprint which Schurter won.

"It was a great race with a beautiful backdrop," said Schurter after winning.

"Nino was simply too strong today," said Vogel.

Lukas Flückiger (Trek World Racing) rounded out the top three in the elite men's race while his brother Matthias won the Under 23 championships by 40 seconds ahead of Thomas Litscher (MIG-Bike-Team) and Martin Fanger (Giant-Swiss-Team).

In the women's race, marathon specialist Süss won ahead of Nathalie Schneitter (Colnago Arreghini Südtirol). Marielle Saner-Guinchard (BikePark.ch/Scott) was third.

Roger Walder (Scott-Swisspower MTB Racing) landed a solo victory in the junior men's race ahead ofClaude Koster (MTB Cycletech Racing Team) and Fabian Paumann (Merida Suisse Team).

Michelle Hediger (Fischer-BMC) and Kathrin Stirnemann (Merida Suisse Team) went one-two in the under 23 women's race.

Jolanda Neff (ewz-Giant MTB Team) defended her title in the junior women's race and finished in front of Linda Indergand (FRM TG Zentralschweiz/IG-RS Uri).

Andrea Waldis (GU plus/ thomy k/ VC Gersau) and Andri Frischknecht (VC Eschenbach Hakle) won the Under 17 women's and men's races, respectively.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Scott-Swisspower MTB Racing) 1:40:43 2 Florian Vogel (Scott-Swisspower MTB Racing) 0:00:02 3 Lukas Flückiger (23 deegres/Trek) 0:02:49 4 Fabian Giger (Rabobank-Giant Offroad Team) 0:04:04 5 Marcel Wildhaber (Scott-Swisspower MTB Racing) 0:04:55 6 Martin Gujan (Cannondale Factory Racing) 0:05:26 7 Lukas Kaufmann (Trek Brentjens-Milka) 0:05:38 8 Nicola Rohrbach (SRM Stevens) 0:10:09 9 Pascal Schmutz (Corratec World Team) 0:11:53 10 Alexandre Moos (BMC Racing Team) 0:11:54 11 Jonas Baumann (Haibike-Swiss IT Repair MTB) 0:12:41 -1lap Florian Meyer (Freemountain - Koba) -1lap Nicolas Lüthi (Prof Raiffeisen) -1lap Patrick Tresch (GU Plus/Thomyk/VMC Silenen) -1lap Andreas Zünd (Pink Gili Swiss) -1lap Christophe Geiser (Prof Raiffeisen CCL) -1lap Xavier Dafflon (Team PRO Cycles-Scott-NewWork) -1lap Samuel Reichen (Haibike SwissITrepair MTB Team) -1lap Joel Graf (Fehr Velos Erlen) -1lap Sandro Soncin (Goodsport) -1lap Claudio Andenmatten (Zenger Radsport) -1lap Yves Corminboeuf -2laps Klemens Bont (RMC Gossau/ gaetzi.com/klemensbont.ch) DNF Matthias Lauk (Energie-MTB-Team) DNF Joris Boillat (Frenetic-Bernasconi) DNF Marcel Bader (Bike Zone / VBT Seetal) DNF Tobias Hollenstein (Giant-Swiss-Team) DNF Sepp Freiburghaus (Thömus Racing Team) DNF Balz Weber (DS-Rennsport) DNF Michael Hutter (Pink Gili Swiss)

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Esther Süss (Wheeler-IXS Pro Team) 1:34:16 2 Nathalie Schneitter (Colnago Arreghini Südtirol) 0:01:42 3 Marielle Saner-Guinchard (BikePark.ch/Scott) 0:03:06 4 Sarah Koba (Giant-Swiss-Team) 0:06:32 5 Katrin Leumann (goldwurst-power / Sputnik) 0:08:43 6 Fabienne Niederberger (FELT) 0:12:48 -1lap Corina Gantenbein (Fischer-BMC) 0:00:05 -1lap Rahel Rüegge (Cumpin Crazy Team) 0:00:06 -1lap Sofia Pezzatti (Team Wittwer) 0:03:03 -1lap Catherine Lohri (Koba) 0:07:01

Under 23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Flückiger (23 deegres/Trek) 1:32:26 2 Thomas Litscher (MIG-Bike-Team) 0:00:39 3 Martin Fanger (Giant-Swiss-Team) 0:01:54 4 Pascal Meyer (M.I.G Bike Team) 0:02:45 5 Severin Disch (Giant-Swiss-Team) 0:03:29 6 Matthias Stirnemann (Merida Suisse Team) 0:03:33 7 Mirco Widmer (Giant-Swiss-Team) 0:03:36 8 Jeremy Huguenin (Giant-Swiss-Team) 0:06:07 9 Matthias Rupp (Scott-Swisspower MTB Racing) 0:06:18 10 Daniel Eymann (Thömus Racing Team) 0:06:38 11 Reto Indergand (FRM TG Zentralschweiz/ IG-RS Uri) 0:07:23 12 Lukas Loretz (Giant-Swiss-Team) 0:07:48 13 Giancarlo Sax (Thömus Racing Team) 0:08:04 14 Marc Stutzmann (Free Mountain-Koba/RSC Aaretal) 0:08:28 15 Florian Thie (MTB Cycletech Racing Team) 0:09:19 16 Benjamin Büchi (GS Domaine du Frigoulet) 0:09:36 17 Christian Bickel (christianbickel.ch/RV Winterthur) 0:10:17 18 Matthias Allenspach (Tower Sports-VC Eschenbach) 0:10:43 19 Mike Schuler (FRM TG Zentralschweiz) 0:12:47 20 Daniel Kaufmann (Haibike-Swiss IT Repair MTB) 0:12:58 21 Emilien Barben (Zeta cycling club) 0:13:39 -1lap Dumeni Vincenz (Thömus Racing Team) -1lap Lucien Besançon (MTB Cycletech Racing Team) -1lap Michael Wildhaber (Tower Sports-VC Eschenbach) -1lap Rick Reimann (PBR MATIC Swiss MTB Team) -1lap Anthony Grand (DOM Cycle / VC Rennaz) -1lap Fabian Obrist (RV Winterthur/ Stevens) -1lap Marc Metzler (Pink Gili Swiss) -1lap Oliver Schär (GU Plus/thomyk) -1lap Jeremias Marti (TG-Zentralschweiz) -1lap Pim Heinrich (FRM TG Zentralschweiz) -1lap Patrick Hediger (RV Merishausen/Russenberger Velosport) -1lap Mirco Zürcher (BSK Graf/VC Volketswil) -1lap Michael Frei (Velo Franz- Univega) -1lap Julien Oppliger (Zeta Cycling Club) -1lap Michel Woerner (VCReinach Goldwurst-power Pete's Bikeshop) -1lap Simon Fankhauser (MTB Cycletech Racing Team) -2laps Pascal Eichenberger (Team Singer Felt) -2laps David Bieri (Cannondale) -2laps Luca Formoso (Cycle-Shop / RV Winterthur) -2laps Robin Böhi (Bike Team Ramsauer- Micarna) -2laps Yves Albrecht (Race Team - RV Stadt Winterthur) -2laps Cyril Aebischer (Race Team - RV Stadt Winterthur) DNF Maxime Schmid (BikePark.ch/Scott) DNF Patrik Gallati (Scott-Swisspower MTB Racing) DNF Simon Weber (Merida Suisse Team)

Under 23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Michelle Hediger (Fischer-BMC) 1:28:13 2 Kathrin Stirnemann (Merida Suisse Team) 0:01:41 3 Virginie Pointet (BikePark.ch/Scott) 0:02:04 4 Vivienne Meyer (Colnago Arreghini Südtirol) 0:02:19 5 Nicole Hanselmann (bike-import.ch) 0:05:47 6 Tanja Starkermann (Fischer Junior MTB Team) 0:06:44 7 Sabrina Maurer (bsk Graf) 0:08:50 8 Céline Farner (Velo Franz/Univega) 0:09:17 9 Lorraine Truong (Prof Raiffeisen/ccl) 0:11:20 10 Marina Giger (Tower Sports-VC Eschenbach) 0:12:12 11 Deborah Spescha (Thömus Racing Team) 0:18:29 -1lap Karin Rappo (Mahu/BSO) 0:01:42 DNF Andrea Wilhelm (Tröhler / VC Hittnau)

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Roger Walder (Scott-Swisspower MTB Racing) 1:31:34 2 Claude Koster (MTB Cycletech Racing Team) 0:02:20 3 Fabian Paumann (Merida Suisse Team) 0:02:42 4 Jonas Loretz (Thömus Racing Team) 0:04:07 5 Stefan Peter (FRM TG Zentralschweiz) 0:04:42 6 Janos Ruch (Fischer Junior MTB Team) 0:05:10 7 Florian Chenaux (Vélo-Club Fribourg/ Cycles Pache) 0:05:33 8 Severin Sägesser (Thömus Racing Team) 0:05:46 9 Kevin Krieg (PBR-Matic Swiss MTB Team) 0:05:47 10 Philipp Hediger (Fischer Junior MTB Team) 0:06:36 11 Tobias Spescha (Merida Suisse Team) 0:06:50 12 Bryan Allemann (BikePark.ch/Scott) 0:07:16 13 Sylvain Engelmann (VCTramelan / Alouettes.ch) 0:07:39 14 Dylan Page (Dom Cycle / VC Rennaz) 0:08:27 15 Roger Jenny (Bike 4 Fun) 0:08:36 16 Silvan Kälin (TG Zentralschweiz/RV Einsiedeln) 0:08:54 17 Patrick Lüthi (Prof Raiffeisen CCL) 0:10:22 18 Brian Brog (Free-Mountain-Koba-Team) 0:11:44 19 Dominik Risi (TG Zentralschweiz/RMC Kerns) 0:11:58 20 Marc Schärli (Fischer-BMC) 0:12:12 21 Florian Suter (Fischer Junior MTB Team) 0:12:57 22 Jan Gafner (Prof Raiffeisen CCL) 0:13:24 23 Rico Von Burg (Thömus Racing Team) 0:13:27 24 Nick Albrecht (Race Team - RV Stadt Winterthur) 0:14:28 -1lap Elia Omodei (VC Wohlen/Scott Radsport Stutz) -1lap Tobias Schraner (Fischer-BMC) -1lap Kilian Oertli (gaetzi.com / RMC Gossau) -1lap Raphael Kyburz (RC Gränichen) -2laps Kilian Badrutt (biketeam.gr) DSQ Lars Forster (Tower Sports-VC Eschenbach) DNF Nico Tambarikas (RSS-Rheintal) DNF Michael Stünzi (Haibike-Swiss IT Repair MTB) DNF Valentin Berset (ACBroye / Dom Cycle) DNF Ronny Koller (RSS Rheintal)

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (ewz-Giant MTB Team) 1:10:43 2 Linda Indergand (FRM TG Zentralschweiz/IG-RS Uri) 0:01:33 3 Vania Schumacher (Merida Suisse Team) 0:02:16 4 Jil Saxer (Fischer Junior MTB Team) 0:12:56 5 Fabienne Andres (Cannondale Küttel Team/VMC Hägglingen) 0:14:14 6 Viviane Furrer (Bike Windlin) 0:17:38 -1lap Romaine Wenger (Thömus/ Bergsportcenter) -1lap Carmen Gehriger (Team Brander) DSQ Janine Hanselmann (RV Wetzikon)

U17 Knaben # Rider Name (Country) Team Result 1 Andri Frischknecht (VC Eschenbach Hakle) 1:06:56 2 Marcel Guerrini (Energie MTB Team) 0:01:47 3 Dominic Grab (Grab Radsport / VC Maur) 0:02:00 4 Enea Vetsch (RV Altenrhein/ Bsk- Graf) 0:02:32 5 Fabian Langenegger (Danis Bike Team RMC Appenzell) 0:02:32 6 Andrin Beeli (VC Surselva) 0:03:58 7 Simon Vitzthum (Team Signer RV Altenrhein) 0:04:28 8 Manuel Boog (Team Hobi-Bau AG-M.F.Hügler / Hittnau) 0:04:43 9 Joël Haubensak (www.fehr-velos.ch) 0:05:11 10 Romain Bannwart (Prof Raiffeisen) 0:05:36 11 Maurus Dürr (Merida Liechtenstein) 0:06:09 12 Timothy Mazzuchelli (VC Bellinzona) 0:06:39 13 Nicolas Fischer (Tropical Solothurn) 0:06:55 14 Joel Koller (VC Eschenbach Hakle) 0:07:20 15 Raphael Koch (Merida Rookies Team) 0:08:27 16 Lars Hubacher (bsk Graf / IG Radsport Uri) 0:08:33 17 Jan Fergg (MTB Racing Team VMC Hägglingen) 0:08:33 18 Ulisse Fieschi (Velo Club Bellinzona) 0:08:56 19 Andreas (Lie) Mündle (Merida Liechtenstein) 0:09:11 20 Sebastian Egger (Simplon Fighters) 0:09:12 21 Antoine Ebel (Frenetic Bernasconi HiRe) 0:09:14 22 Jannick Guler (Fischer Junior MTB Team) 0:09:30 23 Roman Gisler (FRM TG Zentralschweiz/IG-RS Uri) 0:09:33 24 Romain Corti (Cyclophile Sédunois) 0:09:35 25 Dominic Von Burg (Tropical Solothurn) 0:09:58 26 Lukas Neff (Team Signer RV Altenrhein) 0:10:13 27 Simon Wepfer (Velo Franz/Univega) 0:10:37 28 Fabian Kiser (TG Zentralschweiz) 0:11:59 29 Dominik Marti (Haibike-Swiss IT Repair MTB) 0:12:31 30 Raphael Flucher (Koba.ch) 0:12:36 31 Fabian Strittmatter (RC Gränichen) 0:12:39 32 Ciril Spescha (VC Surselva) 0:14:30 33 Pascal Neff (Danis Bike Team / RMC Appenzell) 0:15:20 34 Jonas Harlacher (VMC Muhen Bergamont Young Bikers) 0:15:48 35 Alex Stefanides (RC Gränichen) 0:17:09 -1lap Silvan Gisler (VMC Silenen/IG Radsport Uri) -1lap Maxim Bettinelli -1lap Nicolas Allenspach (KOBA) -1lap Ismael Müller (Felt Cycles Centre) -1lap Fabio Franz (Fischer Junior MTB Team) -1lap Fabian Bucher (Merida Rookies Team) -1lap Loic Zanetti (La Pédale Bulloise) -1lap Patrick Gisler (VMC Silenen/JG RS Uri) -1lap David Bitterli (RC Gränichen) -1lap Sandro Schober (Team Signer RV Altenrhein) -1lap Dominic Burkard (Merida Rookies Team) -1lap Loris Corminboeuf (VCE Tesag) -2laps Dominic Zumstein (VC Eschenbach Hakle) -2laps Manuel Fasnacht (Fischer Junior MTB Team)