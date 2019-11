Emil Lindgren (Rabobank-Giant) on his way to winning the 2010 Swedish 'cross national championship (Image credit: Cyclesport.se)

Emil Lindgren and Kajsa Snihs claimed the Swedish cyclo-cross championship on Saturday. The race was held in the Närke region in the center of Sweden. After heavy snowfalls during the week were followed by mild temperatures, the technical course was damp and took its toll. The condition of the course favoured mountain bike specialists.

The 25-year-old mountain biker Lindgren (Rabobank-Giant Off Road Team) won ahead of the former champion Jens Westergren, who has taken both of the previous titles since the championships started in 2008. Fredrik Edin was third.

Kajsa Snihs (Rättvik) managed to walk away with her third consecutive title. After a tough season so far, Snihs didn't arrive to Kumla as the obvious favourite of the day. The silver medal was claimed by Åsa Erlandsson (Varbergs MTB) a head of Emmy Thelberg (Härnösand).

Full Results

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Kajsa Snihs (IK Jarl) 0:43:13 2 Åsa Erlandsson (Varbergs MTB) 0:00:55 3 Emmy Thelberg (Härnösands CK) 0:01:43 4 Karin Aune (Örebrocyklisterna) 0:02:21 5 Angelica Edvardsson (Cykloteket Racing Team) 0:03:16 6 Lisa Ström (Falu CK) 0:08:01 7 Anjang Choi (Kolmårdens MTB) 0:09:34 8 Mirella Ehrin (Team Cykelcity) 0:10:16 DNS Johanna Nilsson (Örebrocyklisterna)

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Emil Lindgren (Rabobank-Giant Offroad Team) 1:00:09 2 Jens Westergren (Falu CK) 0:00:28 3 Fredrik Edin (Cykloteket Racing Team) 0:00:51 4 Magnus Darvell (Team Kalas/Pedalogerna) 0:02:06 5 Håkan Löfström (IK Jarl) 0:03:48 6 Mikael S Flockhart (Team MTB-Shoppen) 0:04:04 7 Jesper Dahlström (Motala AIF CK) 0:04:27 8 Matthias Wengelin (CK Nathén) 0:06:14 9 Christian Bertilsson (CK C4/Mc-center) 0:06:28 10 Martin Eriksson (Cykloteket Racing Team) 0:06:34 11 Fredrik Svärm (Motala AIF CK) 0:06:44 12 Niclas Andersson (Kolmårdens MTB) 0:07:37 13 Anders Stenberg (Borås CA) 0:08:53 -1lap Steve Slättmyr (CK Master) -1lap Jesper Larsson (Team Kalas/Pedalogerna) -2laps Björn Fredriksson (Mölndals CK) -2laps Patrik Paulsson (CK C4) -2laps Jesper Johansson (Falköpings CK) -2laps Fredrik Lagercrantz (Kolmårdens MTB) -3laps Pontus Johansson (Cykloteket Racing Team) -3laps Thomas Karlsson (Cykloteket Racing Team) -4laps Johan Norén (Mariestadscyklisten) DNF Mattias Nilsson (Team Kalas/Pedalogerna) DNS Patrik Morén (Cykloteket Racing Team) DNS Johan Nystrand (Uddevalla CK) DNS Fredrik Olofsson (CK C4)

Veteran men # Rider Name (Country) Team Result 1 Benny Andersson (Åstorps CK) 0:47:40 2 Hans Mård (Cykloteket Racing Team) 0:00:03 3 Jan Jakobsson (Borlänge CK) 0:01:38 4 Ola Torstensson (Örebrocyklisterna) 0:01:40 5 Tobias Johansson (Almby IK) 0:01:41 6 Magnus Pettersén (Almby IK) 0:01:45 7 Stefan Carlsson (Falu CK) 0:03:09 8 Per Kumlin (Spårvägens CF) 0:03:52 9 Rikard Ericson (Borensbergs IF CK) 0:04:07 10 Tomas Pettersson (Mölndals CK) 0:04:29 11 Mats Blomberg (CK Valhall) 0:04:45 12 Stefan Norlin (Spårvägens CF) 0:05:10 13 Christian Albihn (Mölndals CK) 0:05:47 14 Per Harring (Mölndals CK) 0:06:06 15 Pontus Forsberg (CK Dainon) 0:06:54 16 Lasse Nordström (Mölndals CK) 0:06:57 17 Lasse Karlsson (Csk Ludvika) 0:07:14 18 Håkan Olausson (Mölndals CK) 0:07:36 19 Anders Schylström (CK Antilopen) 0:08:03 20 Mattias Cedwin (IK Ymer) 0:09:55 -1lap Chris Pickering (Mölndals CK) DNF Niclas Nilsson (Almby IK) DNF Peter Eide-Jensen (CK Valhall) DNS Urban Nilsson (Motala AIF CK) DNS Mats Harring (Mölndals CK) DNS Axel Wennerskog (Mölndals CK) DNS Gunnar Tibert (CK Valhall)

Veteran women # Rider Name (Country) Team Result 1 Carina Börjesson (Åstorp CK) 0:40:17

Sport men # Rider Name (Country) Team Result 1 Dennis Eklund (Borensberg) 0:33:18 2 Jakob Björklund (Kristinehamn Multisport) 0:00:31 3 Jonas Lundberg (Jönköpings CK) 0:01:49 4 Johan Alfredson (Almby IK) 0:01:51 5 James Lewis (Kristinehamn Multisport) 0:05:21 DNS Frank Kiereck (Örebrocyklisterna) DNS Peter Elbri (Örebrocyklisterna)

Juniors 11-14 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emil Gustafsson (Almby IK) 0:25:30 2 Ted Pettersson (Mölndals CK) 0:00:26 3 Jesper Sundström (Almby IK) 0:01:44 DNF Simon Sivsjö (Almby IK)

Juniors 15-16 Rider Name (Country) Team Result Caroline Pettersson (CSK Ludvika) 0:30:50