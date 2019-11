Mike Teunissen won the junior race of the Superprestige in Diegem on Sunday ahead of Danny van Poppel and David van der Poel. Teunissen won despite a chain problem on the penultimate lap.

Teunissen assumed an early, solo lead and was chased by van der Poel and van Poppel. Halfway through the race, Sweeck bridged up to the two chasers. Tim Merlier almost did the same, but later dropped well back.

The eventual winner overcame a dropped chain - which occurred when he was shifting from large to small chainrings - to hold onto his lead. He remained calm and was back on the bike quickly.

A fall on the final lap forced David van der Poel to forfeit second place to van Poppel. Laurens Sweeck mirrored his fourth place of yesterday in Zolder, and Gert-Jan Bosman was fifth.

Teunissen remains the leader in the overall standings.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mike Teunissen (Ned) 0:39:44 2 Danny van Poppel (Ned) 0:00:17 3 David van der Poel (Ned) 0:00:35 4 Laurens Sweeck (Bel) 0:00:53 5 Gert-Jan Bosman (Ned) 0:01:01 6 Jens Adams (Bel) 0:01:06 7 Michael Boros (Cze) 0:01:11 8 Michiel van der Heijden (Ned) 0:01:16 9 Xandro Meurisse (Bel) 0:01:19 10 Tomas Paprstka (Cze) 0:01:23 11 Matej Lasak (Cze) 0:01:26 12 Diether Sweeck (Bel) 0:01:30 13 Gianni Vermeersch (Bel) 0:01:38 14 Lukas Müller (Swi) 0:01:42 15 Jesper Baelen (Bel) 0:01:46 16 Radek Polnicky (Cze) 0:01:54 17 Yannick Eckmann (Ger) 0:02:11 18 Joeri Hofman (Bel) 0:02:29 19 Daniel Vesely (Cze) 0:02:40 20 Douwe Verberne (Ned) 21 Lars Forster (Swi) 0:02:45 22 Vojtech Nipl (Cze) 0:02:51 23 Alexis Caresmel (Fra) 0:02:55 24 Daniel McLay (GBr) 0:03:02 25 Twan Brusselman (Bel) 0:03:20 26 Fabian Lienhard (Swi) 0:03:26 27 Bartosz Pilis (Pol) 0:03:28 28 Niels Van den Driessche (Bel) 0:03:31 29 Kenzie Boutté(Bel) 0:03:56 30 Graber Bohm (Ger) 0:04:00 31 Lorenzo Pepermans (Bel) 0:04:06 32 Gabriel Chavanne (Swi) 0:04:32 33 David Kessler (USA) 0:04:46 34 Hendrik Sweeck (Bel) 0:05:04 35 Skyler Trujillo (USA) 0:05:21 36 Jeffrey Bahnson (USA) 0:05:34 37 Jeroen Meijers (Ned) 0:05:36 38 Jelle Cant (Bel) 0:05:41 39 Olivier Vandevyver (Bel) 0:05:51 40 Eddo Meeken (Ned) 0:05:56 41 Matthew Spinks (USA) 0:05:58 42 Mike Van Aken (Bel) 0:06:00 43 Karl Hoppner (Can) 0:06:04 44 Robin Van den Bruel (Bel) 0:06:16 45 Joshua S Lehmann (USA) 0:06:26 46 Bryan Borowski (Ned) 0:06:28 47 Kris Vermeir (Bel) 0:06:30 48 Robin Delanghe (Bel) 0:06:32 49 Jaroslaw Chalas (Svk) 0:06:56 50 Birger Vandael (Bel) 0:07:46 51 Olivier Smet (Bel) 52 Niels Verdijck (Bel) 53 Bart van Dongen (Ned) 54 Alexander Verslegers (Bel) 0:08:29