Image 1 of 2 A racer in the opening round of the Shimanoliga.dk series in Klinteskoven. (Image credit: Klaus Bach) Image 2 of 2 Rasmus Jessing (Team T-bikes) rides to fourth place in the men's race (Image credit: Klaus Bach)

The Danish Mountain Bike Club hosted the opening round of the Shimanoliga.dk series in Klinteskoven on Sunday. The UCI category 2 race drew riders from Germany, Belgium, Sweden and Norway and was run in rain and fog.

Klaus Nielsen (Team Mühle-PronghornRacing/DMK) took the most convincing win of the day in the men's elite race, showing he is ready for a good season.

"Unlike last weekend where I was training heavily right up until the race, this week I have been recovering and eating well, so I was ready to give it some gas and show I still belong among the best," said Nielsen.

Annika Langvad and Jonas Pedersen, from Holte MTB club, took wins in the elite women's and under 19 men's races.

Silver medallist at the Masters World Championships, Mads Bødker (JC Cykelklub / Team T-Bikes) won the Masters 40+ category. Technically, he could have raced the 50+ category, but the competition wasn't tough enough, so he chose to race with the younger riders, who had to put up with getting beaten by a gray-haired gentleman over 50 years old.

With more participation than in years, the child and youth classes showed promising talent for the future.

The race marked the first time there was a mojuntain bike race at the Møns Klint.

"Unfortunately it was raining, and that made the tracks soft and muddy, which was seen on and felt by the riders as they finished their race," said Jens Larsson, the man in charge of the race. "Many had had to run sections, but all agreed that the Møns Klint is a beautiful place and will come back, hopefully next time in sunshine."

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Klaus Nielsen (Den) Team Mühle-PronghornRacing 1:56:03 2 Magnus Darvell (Swe) Team Kalas 0:04:12 3 Mattias Nilsson (Swe) Team Kalas 0:07:46 4 Benjamin Justesen (Den) Team T-bikes 0:08:02 5 Rasmus Jessing (Den) Team T-bikes 0:08:33 6 Jens Gorm Hansen (Den) HMTBK 0:09:56 7 Christian Poulsen (Den) Kolding BC 0:10:00 8 Alexander Vincent Blomqvist (Swe) Alingsås CK 0:11:50 9 Casper Saltoft (Den) Team T-bikes 0:12:55 10 Jakob Bering (Den) Team Energi Fyn 0:14:57 11 Allan Qvortrup Tvilum Bachmann (Den) Aarhus 1900 MTB 0:15:09 12 Simon Qvortrup (Den) SIF Cykling 0:15:57 13 Esben Hauerbach Kronborg (Den) Cycling Nord 0:16:30 14 Thomas W. Madsen (Den) MCV 0:17:05 15 Kasper Busk (Den) HMTBK 0:19:20 16 Jacob Agger Troelsen (Den) ÅMK 0:19:42 17 Mathias Haezebrouck (Bel) Eliza-Orbea 0:21:29 18 Christian Sloth Christensen (Den) Varde CK 0:21:35 19 Thomas Bundgaard (Den) Rold Skov MTB 0:24:05 20 Morten Krogh Hansen (Den) DMK 0:24:52 21 Rasmus Mose Baltsersen (Den) Rold Skov MTB 0:25:54 22 Johnni Nielsen (Den) Team T-bikes 0:26:11 23 Morten Laustsen (Den) DMK 0:27:45 24 Rumen Voigt (Ger) Team Mühle-PronghornRacing 0:29:45 -1lap Greg Saw (Aus) Proteinfabrikken-KTM -1lap Matthew Duncan Weston (Den) MCV -2laps Ola Kjøren (Nor) Team Fokus-Danica -2laps Niels Bay Petersen (Den) Team T-bikes -2laps Michael Iversen (Den) Aarhus 1900 MTB -2laps Bert Luca (Bel) Eliza-Orbea -2laps Joris Garrein (Bel) Eliza-Orbea -2laps Lasse Olsen (Den) HMTBK -2laps Dan Andersen (Den) MIC -2laps Kasper Overgaard Nielsen (Den) DMK -2laps Thomas Roien Jensen (Den) HMTBK -3laps Henrik Andersen (Den) HMTBK -3laps Henrik Kirk (Den) Aarhus 1900 MTB -3laps Kári Brynjólfsson (Den) DMK -3laps Lars Frederic Nordbakken (Nor) Romeriksåsen SK -4laps Kenneth Olsen (Nor) Team Fokus-Danica

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Annika Langvad (Den) HMTBK 2:02:24 2 Carol Rasmussen (Den) HMTBK 0:14:22 3 Helle Qvortrup Bachmann (Den) Aarhus 1900 MTB 0:19:25 4 Heidi Sandstø (Nor) Follo SK 0:20:40 5 Mette Marie Kronborg (Den) Cycling Nord 0:23:25 -1lap Tine Maria Henriksen (Den) DMK -1lap Marianne Agerholm (Den) Aarhus 1900 MTB -2laps Line Lind (Den) ÅMK

Under 19 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonas Pedersen (Den) HMTBK 1:41:14 2 Frederik Kjeldsen (Den) Team T-bikes 0:07:28 3 Niklas Blach Bangsbro (Den) Varde CK 0:09:01 4 Alexander Laugesen (Den) DMK 0:19:03 5 Frederik Mørkeberg Mikkelsen (Den) Team T-bikes 0:21:14 6 Joachim Thrane (Den) DMK 0:27:33 -1lap Nicklas Gormsen (Den) DMK -1lap Jesper Sune Strodl (Den) DMK -2laps Thomas Aarrup (Den) MCV -2laps Jacob Nissen (Den) DMK -3laps Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Knudsgaard

B men # Rider Name (Country) Team Result 1 Rune Hemmingsen (MIC) 1:54:19 2 Søren Arnfeldt Andersen (HMTBK) 0:00:46 3 Kenneth Vedsted Larsen (Slagelse MTB) 0:01:27 4 Emil Rye Wøhlk (Cycling Nord) 0:02:47 5 Claus Fredenslund Mortensen (HMTBK) 0:10:16 6 Kennet Nielsen (Cykling Langeland) 0:12:56 -2laps Kenneth Hansen (Haderslev - Starup) -3laps Martin Larsen (NyborgCykleklub) -3laps Mikkel B. Nørgaard (HMTBK)

C men # Rider Name (Country) Team Result 1 Sonny Hansen (Varde CK) 1:31:50 2 Jesper Kamstrup (Slagelse MTB) 0:00:38 3 Mikael Munkebo Schrage (HMTBK) 0:01:04 4 Mikkel Sommer (DMK) 0:03:32 5 Jesper Thomsen (CK Kronborg) 0:04:47 6 Benjamin Ter-Borch (Holbæk Cykel Ring) 0:05:56 7 Unknown 0:06:29 8 Jakob Lindgaard (HMTBK) 0:07:33 9 Jan Vestergård (Viborg Cycling) 0:08:23 10 Niels Bjørnsteen (MCV) 0:09:02 11 Anders Kunze (HMTBK) 0:09:54 12 Anders Tranberg Andreasen (HMTBK) 0:10:33 13 Mads Ilum (Cykling Odense) 0:11:02 14 Jonny Højdam (MCV) 0:11:29 15 Klaus Lund (Varde CK) 0:11:34 16 Esge Andersen (HMTBK) 0:11:44 17 Ryan Staunslev (CK Kronborg) 0:11:52 18 Ole Iversen (Holbæk Cykelsport) 0:11:58 19 Rasmus E. Andersen (Rungsted CK) 0:13:37 20 Ole Jespersen (Holstebro CC) 0:14:15 21 søren østergaard jepsen (Varde CK) 0:15:59 22 karsten lund andresen (HFCK) 0:17:18 23 Thomas Albertsen (Holstebro CC) 0:19:12 24 Jesper Nystrup Jørgensen (Kolding BC) 0:19:42 25 Niels List Hansen (ÅMK) 0:20:06 26 Simon Scheibel (HMTBK) 0:21:31 27 Nicolai Nielsen (Varde CK) 0:26:57 28 Max Roed Simonsen (SIF cykling) 0:27:22 29 Nicolai Overgaard (Viborg Cycling) 0:32:19 30 Jannik Kryger Jørgensen (DMK) 0:42:08 31 Asmus Sand (ÅMK) 0:42:38 -1lap Peter Tue Christiansen (Rungsted CK) -1lap Skipper Hermansen (Holbæk Cykel Ring) -1lap SDN04 -1lap Mads Herschend (HMTBK) -1lap Poul Haahr Klemmensen (ÅMK) -2laps Christian Löwenstein (Aarhus 1900 MTB) -2laps Markus Hejlesen (Aarhus 1900 MTB) 3laps Martin Rank Andersen (ÅMK) 3laps Thomas Rodtwitt (JC Cykelklub)

40+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Bødker (JC Cykelklub) 1:28:56 2 Lars Storgaard (Varde CK) 0:00:55 3 Tyge Rasmussen (Cycling Nord) 0:01:14 4 Kaj Pedersen (Varde CK) 0:03:58 5 Peter Vincent Blomqvist (Alingsås CK) 0:05:25 6 Ole Klemmensen (Varde CK) 0:06:13 7 Kim Blach (Varde CK) 0:06:53 8 Jens Tousgaard 0:07:07 9 Søren Christensen (HMTBK) 0:07:21 10 Henrik Hammelsø (DMK) 0:10:19 11 Rolf Kjøller (HMTBK) 0:10:45 12 Mike Young (HMTBK) 0:12:41 13 Morten Møller Thomsen (CC Hillerød) 0:14:20 14 Carsten Kristiansen (HMTBK) 0:15:51 15 Kurt Sørensen (Fredericia C.C.) 0:21:01 -2laps Jan Rasmussen (Varde Cykelklub) -2laps Keld Pedersen (Slagelse MTB) -3laps Rune Rasmussen (HMTBK) -3laps jonny jørgensen (randers ck 1910)

50+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Andersen (Randers Cykleklub af 1910) 1:32:26 2 Bo Falck Hansen (HMTBK) 0:01:23 3 Karsten Olsen (Fredericia C.C.) 0:09:07 4 Max Storgaard (Varde CK) 0:11:20

Under 17 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Søren Kragh Andersen (Middelfart CC) 1:27:41 2 Niels Rasmussen (MCV) 0:00:39 3 Louis Bendixen (DMK) 0:07:48 4 Nichlas Rasmussen (Varde CK) 0:09:07 5 Ramus Florczak (DMK) 0:23:57 6 Morten Langeskov Bøge (RMK) 0:27:39 7 Sigurd Klemmensen (Varde CK) 0:39:56 8 Anders Mathies Odgaard (RMK) 0:42:26 9 Emil Wang (CK Fix) 0:44:13 10 Ebbe Holm Broch (Varde CK) 0:45:00 11 Victor Fuglsang Bygholm (ÅMK) 0:46:00 12 Alexander Rafael Lavilla Labial (Kolding BC) 0:49:18 -1lap Simen Laugesen (Aarhus 1900 MTB) -1lap Sebastian Fini Carstensen (DMK) -2laps Fredrik Fang Liland (Romeriksåsen SK) -2laps Christian Lundager (MCV)

Under 17 women # Rider Name (Country) Team Result 1 Christina Maria Rosing Hansen (SIF cykling) 1:01:01

Under 15 # Rider Name (Country) Team Result 1 Magnus Bak Klaris (Amager Cykle Ring) 0:54:40 2 Oliver Sørensen (Grenaa Cykle Club) 0:02:43 3 Tobias Mørch Kongstad (Amager Cykle Ring) 0:04:33 4 Anders Peter Ellingsøe (MCV) 0:06:02 5 Simon Andreassen (Cykling Odense) 0:10:02 6 Niels Svane Nielsen (Varde Cykelklub) 0:10:22 7 Emil Oliver Falck Giraldi (HMTBK) 0:11:47 8 Emil Toudal (Bornholms Cykel Club) 0:15:01 9 Jonas Wang (CK Fix) 0:15:20 10 Kasper Seiersen (Aarhus 1900 MTB) 0:15:39 11 Magnus Rahbek V. Petersen (HMTBK) 0:21:51 12 Martin Leth Kjeldsen (MCV) 0:32:25 13 Mads Leidersdorff (HMTBK) 0:34:25

Under 13 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonas Lindberg (Gl-Rye MTB) 1:05:43 2 Christian Duus Storgaard (Varde CK) 0:05:24 3 Jonas Heide Rasmussen (DMK) 0:09:44 4 Andreas Lorentz Kron (DCR-Ballerup) 0:12:37 5 Niklas Letholm Patino (Holbæk Cr) 0:14:33 -1lap Andreas Lund Andresen (HFCK) -1lap Anton Bødker (HMTBK) -1lap Emil Holm Broch (Varde CK) -1lap Anders Leth Kjeldsen (MCV)

Motion men # Rider Name (Country) Team Result 1 Ulrik Andreassen (WeBike/Vision) 0:58:10 2 Rasmus Bjørn Jensen (DMK) 0:05:45 3 Kristian Knudsen (Knudsen MTB) 0:10:27 4 Henrik Olsen 0:10:50 5 Anders Lind 0:12:18 6 Morten Wennecke (Team Citrix Online) 0:13:42 7 Jørn Dahl Sørensen (Rold Skov MTB) 0:14:09 8 Arne Rasmussen (DMK) 0:14:30 9 Christian Wang (CK Fix) 0:15:29 10 Michael Madsen (BRIF Mountainbikers) 0:22:19 11 Jannik Kaas 0:24:17 12 Maks Bragt 0:27:32 -1lap Nils Natorp (GMK Møn)

Motion women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sanne Svendsen (Rold Skov MTB) 1:22:39 -1lap Line Holst Thomsen (Rold Skov MTB)

Under 11 # Rider Name (Country) Team Result 1 Magnus Fleron Juncker (ck fix) 0:29:47 2 jacob lunding smith (HMTBK) 0:04:34 3 gustav lunding smith (HMTBK) 0:16:10 4 Ludvig Fabricius (HMTBK) 0:19:04 -1lap Nicolay Duus Storgaard (Varde CK)