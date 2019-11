Image 1 of 47 Adriano Malori (Lampre-ISD) scorches to victory. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 2 of 47 Adriano Malori (Lampre-ISD) on the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 47 Adriano Malori (Lampre-ISD) won the stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 47 Jose Rujano (Androni Giocattoli) leads the mountains classification. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) retains the overall lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 47 Rubens Bertogliati (Team Type 1) has a wealth of experience. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 47 Diego Ulissi (Lampre-ISD) is the best-placed young rider. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 47 Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri) was unable to do enough to take the overall lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 47 Adriano Malori (Lampre-ISD) en route to victory. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 47 Adriano Malori (Lampre-ISD) celebrates his first professional win. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 47 Dominik Brandle (Voralberg) in action against the watch. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 47 Leonardo Bertagnolli (Lampre-ISD) in the time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 47 Francesco Bellotti (Liquigas-Cannondale) in full flight. (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 47 Fortunato Baliani (D'Angelo & Antenucci-Nippo) (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 47 Paolo Bailetti (De Rosa-Flaminia) during stage four of the Settimana Coppi e Bartali. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 47 Adriano Malori (Lampre-ISD) has a solid time trialling pedigree. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 47 Paolo Longo Borghini (Liquigas-Cannondale). (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 47 Jose Serpa (Androni Giocattoli) finished off the pace in the time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 47 The finish line in Crevalcore. (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 47 At the start house. (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 47 Jackson Rodriguez (Androni Giocattoli) powers along the course. (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 47 Jackson Rodriguez (Androni Giocattoli) in full flight. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) looks to have done the hard part. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) was focused on holding his lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) struggles with the big gear. (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) straining every sinew. (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) powers towards the finish. (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 47 Diego Ulissi (Lampre-ISD) is a huge talent. (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) in Crevalcore. (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 47 Diego Ulissi (Lampre-ISD) in the time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 47 Diego Ulissi (Lampre-ISD) presses on. (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 47 Diego Ulissi (Lampre-ISD) negotiates the time trial course. (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 47 Stefan Schumacher (Miche) in the time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 47 Stefan Schumacher (Miche) doesn't have the time trialling ability of his controversial 2008 season. (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 47 Emanuele Sella (Androni GIocattoli) retains the overall lead. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 36 of 47 Jackson Rodriguez (Androni Giocattoli) in action. (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 47 Rory Sutherland (Unitedhealthcare) in full flight. (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 47 Luca Ascani (D'Angelo & Antenucci - Nippo) shows off his power. (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 47 Luca Ascani (D'Angelo & Antenucci - Nippo) en route to second place. (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 47 Luca Ascani (D'Angelo & Antenucci - Nippo) was second on the day. (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) was pressed hard to hold on to his overall lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 47 Stefano Pirazzi (Colnago CSF Inox) couldn't oust Sella. (Image credit: Bettini Photo) Image 43 of 47 Stefano Pirazzi (Colnago CSF Inox) during the time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 44 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) limited his losses against the watch. (Image credit: Bettini Photo) Image 45 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) climbs out of the saddle. (Image credit: Bettini Photo) Image 46 of 47 David Blanco (Geox TMC). (Image credit: Bettini Photo) Image 47 of 47 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) leads Coppi e Bartali. (Image credit: Bettini Photo)

Adriano Malori (Lampre-ISD) hurtled around the short time course on stage 4 of the Settimana e Bartali to take his first win as a professional. The Italian finished 8 seconds clear of Luca Ascani (D’Angelo & Antenucci Nippo) in Crevalcore, while Rory Sutherland (Unitedhealthcare) was a second further back in third.

Emanuele Sella (Androni Giocattoli) finished 1:01 down, but did enough to defend his overall lead from the challenge posed by Stefano Pirazzi (Colnago-CSF Inox) and Italian champion Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri)



Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:16:37 2 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:08 3 Rory Sutherland (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:00:09 4 Stefan Schumacher (Ger) Miche 0:00:15 5 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi Aventis 6 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:00:17 7 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:19 8 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:00:23 9 Robert Förster (Ger) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:00:30 10 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:36 11 Gianni Meersman (Bel) FDJ 0:00:37 12 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 0:00:38 13 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:41 14 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:00:42 15 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 16 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:44 17 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:00:46 18 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 0:00:47 19 Sandy Casar (Fra) FDJ 0:00:50 20 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 21 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 22 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:00:51 23 Charles Wegelius (GBr) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:00:52 24 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 25 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 0:00:53 26 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:00:57 27 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 0:00:58 28 Rene Mandri (Est) Endura Racing 29 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 0:00:59 30 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 31 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Cannondale 32 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 33 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:01:01 34 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:02 35 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:03 36 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 37 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:01:04 38 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:01:05 39 Bradley White (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:01:06 40 Hugo Seb Salazar Castaneda (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:07 41 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 42 Reto Hollenstein (Swi) Team Vorarlberg 0:01:08 43 Constantin Zaballa Gutierrez (Spa) Miche 0:01:09 44 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 0:01:10 45 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:11 46 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 47 Luca Fioretti (Ita) Ora Hotels Carrera 0:01:12 48 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 49 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 0:01:13 50 Pasquale Muto (Ita) Miche 51 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:14 52 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 53 Juan Villegas (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 54 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 0:01:15 55 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 56 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 0:01:16 57 Philipp Mamos (Ger) Amore & Vita 58 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 59 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:01:17 60 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 0:01:18 61 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 62 Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:01:19 63 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 64 Slawomir Kohut (Pol) Miche 0:01:20 65 Scott Alan Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:01:23 66 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:01:24 67 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:01:26 68 Alessandro Malaguti (Ita) Ora Hotels Carrera 0:01:28 69 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 70 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:30 71 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 72 Bernhard Oberholzer (Swi) Price Your Bike 0:01:31 73 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 74 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 0:01:32 75 Max Jenkins (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 76 Francis Mourey (Fra) FDJ 0:01:34 77 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 78 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 79 Frederico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:37 80 Walter Proch (Ita) Ora Hotels Carrera 81 Marcel Aregger (Swi) Price Your Bike 82 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 0:01:38 83 Josef Benetseder (Aut) Team Vorarlberg 84 Christian Meier (Can) Unitedhealthcare Pro Cycling 85 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:01:40 86 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 87 Blaz Furdi (Slo) Adria Mobil 0:01:41 88 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi Aventis 89 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:42 90 Loic Aubert (Swi) Price Your Bike 0:01:43 91 Roberto Antonio Richeze (Arg) Ora Hotels Carrera 0:01:44 92 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:45 93 Kohei Uchima (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:01:46 94 Aristide Ratti (Ita) WIT 95 Daniel Henggeler (Swi) Price Your Bike 0:01:47 96 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:01:48 97 Luca Mirenda G. (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 98 Andrea Grendene (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 99 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 0:01:51 100 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:01:53 101 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche 102 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:01:54 103 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:55 104 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:01:56 105 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:01:58 106 Fausto Fognini (Ita) WIT 107 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 0:02:00 108 Ermanno Capelli (Ita) Team Vorarlberg 109 Jahir Perez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:02:01 110 Patrick Schelling (Swi) Price Your Bike 111 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:02:02 112 Cayet Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:02:03 113 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 114 Marco Stefani (Ita) WIT 115 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:02:04 116 Cristiano Fumagalli (Ita) Miche 0:02:05 117 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 118 Enrico Magazzini (Ita) Lampre - ISD 119 Davide Frattini (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:02:07 120 Emanuele Rizza (Ita) Ora Hotels Carrera 0:02:08 121 Elias Schmaeh (Swi) Price Your Bike 0:02:11 122 Diego Alejan Tamayo Martinez (Col) WIT 0:02:17 123 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 124 David Clarke (GBr) Endura Racing 0:02:26 125 Lubos Pelanek (Cze) Farnese Vini - Neri Sottoli 126 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 0:02:27 127 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:02:35 128 Patrik Moren (Swe) Amore & Vita 0:02:38 129 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:02:42 130 Noe Gianetti (Swi) Geox-TMC 0:02:49 131 James Moss (GBr) Endura Racing 0:02:51 132 Sergey Kolesnikov (Rus) Amore & Vita 0:03:07 133 Simone Boifava (Ita) Ora Hotels Carrera 0:03:13 134 Carlos And Martinez Montero (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:03:30 135 Carlo Scognamiglio (Ita) Team Vorarlberg 0:03:57 DNS Edward King (USA) Liquigas-Cannondale

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 10:49:10 2 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:00:30 3 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:32 4 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:00:43 5 Rory Sutherland (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:00:46 6 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:48 7 Gianni Meersman (Bel) FDJ 0:01:03 8 Stefan Schumacher (Ger) Miche 0:01:05 9 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 0:01:08 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:11 11 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:01:28 12 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 0:01:38 13 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:01:46 14 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:01:47 15 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:48 16 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 17 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:01:50 18 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:02:02 19 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:02:09 20 Constantin Zaballa Gutierrez (Spa) Miche 0:02:31 21 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:02:56 22 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 0:03:14 23 Rene Mandri (Est) Endura Racing 0:03:36 24 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:03:44 25 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:48 26 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:57 27 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:04:13 28 Reto Hollenstein (Swi) Team Vorarlberg 0:04:16 29 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:06:10 30 Carlo Scognamiglio (Ita) Team Vorarlberg 0:06:17 31 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 0:06:44 32 Cayet Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:06:46 33 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:07:11 34 Ermanno Capelli (Ita) Team Vorarlberg 0:07:24 35 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:07:30 36 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:07:33 37 Sandy Casar (Fra) FDJ 0:07:39 38 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:07:41 39 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:07:49 40 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 0:08:02 41 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 0:08:04 42 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:08:19 43 Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:08:26 44 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:08:29 45 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 0:08:33 46 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 47 Blaz Furdi (Slo) Adria Mobil 0:08:40 48 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:08:41 49 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:08:48 50 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:08:50 51 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:08:53 52 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:09:03 53 Philipp Mamos (Ger) Amore & Vita 0:09:13 54 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:09:17 55 Cristiano Fumagalli (Ita) Miche 0:09:18 56 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:09:25 57 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:09:28 58 Marcel Aregger (Swi) Price Your Bike 0:09:29 59 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche 0:09:33 60 Aristide Ratti (Ita) WIT 0:09:52 61 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 0:09:57 62 Elias Schmaeh (Swi) Price Your Bike 0:10:03 63 Enrico Magazzini (Ita) Lampre - ISD 0:10:17 64 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:10:37 65 Jahir Perez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:10:39 66 Frederico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:11:07 67 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:11:20 68 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 0:13:07 69 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:13:40 70 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 0:14:04 71 Christian Meier (Can) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:14:15 72 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 0:14:46 73 Josef Benetseder (Aut) Team Vorarlberg 0:14:53 74 Scott Alan Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:15:07 75 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:15:27 76 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 0:15:57 77 Patrik Moren (Swe) Amore & Vita 0:16:00 78 Francis Mourey (Fra) FDJ 0:16:15 79 Daniel Henggeler (Swi) Price Your Bike 0:16:16 80 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:16:17 81 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:16:31 82 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 0:16:36 83 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:38 84 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:16:39 85 Marco Stefani (Ita) WIT 0:16:46 86 Charles Wegelius (GBr) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:16:55 87 Diego Alejan Tamayo Martinez (Col) WIT 0:17:00 88 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:17:05 89 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 0:17:09 90 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 0:17:22 91 Slawomir Kohut (Pol) Miche 0:17:24 92 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:17:26 93 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 0:17:38 94 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 0:17:45 95 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:17:54 96 Noe Gianetti (Swi) Geox-TMC 0:18:04 97 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 98 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 0:18:14 99 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 100 Luca Mirenda G. (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:18:51 101 Loic Aubert (Swi) Price Your Bike 0:19:24 102 Simone Boifava (Ita) Ora Hotels Carrera 0:19:47 103 David Clarke (GBr) Endura Racing 0:21:34 104 Robert Förster (Ger) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:21:49 105 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 0:22:02 106 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:22:26 107 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 0:22:28 108 Bradley White (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:22:32 109 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:22:42 110 Hugo Seb Salazar Castaneda (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:22:47 111 Max Jenkins (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:22:51 112 Juan Villegas (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:22:54 113 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:22:57 114 Andrea Grendene (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:22:58 115 Luca Fioretti (Ita) Ora Hotels Carrera 0:23:03 116 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 0:23:13 117 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:23:18 118 Alessandro Malaguti (Ita) Ora Hotels Carrera 0:23:19 119 Davide Frattini (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:23:26 120 Walter Proch (Ita) Ora Hotels Carrera 0:23:28 121 Bernhard Oberholzer (Swi) Price Your Bike 0:23:30 122 Roberto Antonio Richeze (Arg) Ora Hotels Carrera 0:23:35 123 Kohei Uchima (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:23:44 124 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:23:46 125 Emanuele Rizza (Ita) Ora Hotels Carrera 0:23:59 126 Patrick Schelling (Swi) Price Your Bike 0:24:00 127 Fausto Fognini (Ita) WIT 0:24:11 128 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:24:15 129 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:24:45 130 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:25:07 131 Carlos And Martinez Montero (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:25:10 132 Sergey Kolesnikov (Rus) Amore & Vita 0:25:11 133 Lubos Pelanek (Cze) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:26:50 134 James Moss (GBr) Endura Racing 0:27:19 135 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 0:30:01

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 10 pts 2 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 10 3 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 10 4 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 8 5 Andrea Grendene (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 8 6 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 8 7 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 6 8 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 6 9 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 6 10 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 5 11 Pasquale Muto (Ita) Miche 4 12 Robert Förster (Ger) Unitedhealthcare Pro Cycling 4 13 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 4 14 Rory Sutherland (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling 3 15 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 2 16 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 1 17 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 12 pts 2 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 12 3 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 8 4 Luca Fioretti (Ita) Ora Hotels Carrera 5 5 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 6 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 3 7 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 2 8 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 2 9 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 2 10 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 1 11 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 10:49:40 2 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:00:13 3 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:05:40 4 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:06:41 5 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:07:11 6 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:07:19 7 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:08:03 8 Blaz Furdi (Slo) Adria Mobil 0:08:10 9 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:08:58 10 Marcel Aregger (Swi) Price Your Bike 0:08:59 11 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 0:09:27 12 Enrico Magazzini (Ita) Lampre - ISD 0:09:47 13 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 0:13:34 14 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:14:57 15 Daniel Henggeler (Swi) Price Your Bike 0:15:46 16 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:16:09 17 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:16:56 18 Noe Gianetti (Swi) Geox-TMC 0:17:34 19 Loic Aubert (Swi) Price Your Bike 0:18:54 20 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 0:21:58 21 Hugo Seb Salazar Castaneda (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:22:17 22 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 0:22:43 23 Kohei Uchima (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:23:14 24 Patrick Schelling (Swi) Price Your Bike 0:23:30 25 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:24:15 26 Carlos And Martinez Montero (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:24:40