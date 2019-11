Image 1 of 15 Canadian hero Svein Tuft. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 2 of 15 Pascale Schnider flies the Swiss colors in style. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 3 of 15 New school and old school Collin Berry and Johnny Walsh pair up to take on the pros. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 4 of 15 New Zealand's Jason Allen and US Madison champion Ian Moir. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 5 of 15 Jame Carney never leaves home without his Beaver Juice. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 6 of 15 Daniel Holloway works hard on his "Hollywood" image. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 7 of 15 Peanut Butter and Co.'s Cari Higgins. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 8 of 15 Joanne Keisanowski on the attack. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 9 of 15 Jennie Reed hits the front. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 10 of 15 The local Canadian women are being treated to some World Cup-level racing. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 11 of 15 Canada's Tara Whitten is the reigning world champion in both the points race and omnium (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 12 of 15 Garmin's Christian Meier looks cool as a cucumber. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 13 of 15 Day 2 had a really hard line up of Madisons for the pros. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 14 of 15 Jackie Simes in action. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo) Image 15 of 15 Super pro Svein Tuft and World Cup superstar Zach Bell contemplate the night's racing. (Image credit: Rob Evans - Off the Back Photo)

The American pair of Colby Pearce and Daniel Holloway continue to lead the overall standings after the second day of racing at the Saputo Burnaby 4. Pearce and Holloway won one of the four Madisons on tap for the day's racing schedule and were runners-up in two others en route to scoring 118 points.

Canadian's Svein Tuft and Zach Bell moved from third to second place overall and are one lap down on the leaders with 83 points. American Madison champions Ian Moir and Danny Heeley, with 44 points, jumped from sixth to third by being the only other team to remain one lap off the pace of Pearce and Holloway.

Americans Jackie Simes and Bobby Lea have the second highest points tally with 97 points, but fell from second to fourth having dropped an additional lap to two laps off the pace.

Sarah Hammer won two of three events to remain atop the women's leader board with 117 points after two days of racing. Hammer claimed the Antioquena and 100 lap Points Race while Canada's Tara Whitten stopped Hammer's win streak to top the 75 lap Scratch Race.

Whitten remains in second place overall, 20 points down on Hammer, while Switzerland's Pascale Schnider also retained her third place position with 91 points, six behind Whitten.

Elite Men - 60 lap 12 x 5 Super Sprint Madison 1 Jason Allen (NZl) / James Carney (USA) R&B 14 pts 2 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) Saputo 13 3 Jackie Simes / Bobby Lea (USA) Hayman 11 4 Christian Meier (Can) / Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions 6 5 Ian Moir / Danny Heeley (USA) Trainer Mic 5 6 Cam Mackinnon / Jacob Schwingboth (Can) BCIT 5 7 Colt Peterson / Kit Karzen (USA) RTL 1 8 Zach Bell / Svein Tuft (Can) Haywood 9 Mark MacDonald / Cody Campbell (Can) Continental 10 Ryan Aitcheson / Alex Cataford (Can) Pedal -1lap 11 John Walsh / Collin Berry (USA) Caps South Shore

Elite Women - Antioquena 1 Sarah Hammer (USA) OUCH 20 pts 2 Pascale Schnider (Swi) Switzerland 17 3 Jasmin Glaesser (Ger) Cycling BC 15 4 Tara Whitten (Can) Velocity Cycling Club 14 5 Cari Higgins (USA) Peanut Butter & Co. TWENTY12 13 6 Joanne Keisanowski (NZl) TIBCO To the Top 12 7 Jennie Reed (USA) Fanatik Bike Co. 11 8 Sara Coney (Can) Stevens Racing 10 9 Steph Roorda (Can) Incycle 9 10 Jeanann Mckirdy (Can) Locak Ride 8 11 Rachel Canning (Can) Local Ride 2 12 Jenny Lehmann (Can) Mighty Riders 2 13 Morgan Cabot (Can) Glotman Simpson 2

A Group - 30 lap Scratch Race 1 Cid Martinez-Arr (Bol) 20 pts 2 Jesse Reams (Can) Evolve Cycling Club 17 3 Kyle Buckosky (Can) Team Coastal 15 4 Erik Mulder (Can) Steed Cycles 14 5 Mike Rothengatte (Can) Escape Velocity/DEVo 13 6 Mike Sidic (Can) H&R Block Norco 12 7 Keith Jones (Can) Garneau Evolution 11 8 Rob Evans (USA) RHVilla/IAS 10 9 Scott Inman (Can) Team Coastal 9 DNF David Gillam (Can) Glotman Simpson DNF Joshua Simpson (USA) Recycled Cycles Racing DNF Guy Tucker (USA) IJM.org DNF Donald Gillmore (Can) Schwalbe Cycling Club

Elite Men - 100 lap 5 x 20 Madison 1 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) Saputo 10 pts 2 Zach Bell / Svein Tuft (Can) Haywood 9 3 Jason Allen (NZl) / James Carney (USA) R&B 6 4 Ian Moir / Danny Heeley (USA) Trainer Mic 5 5 Jackie Simes / Bobby Lea (USA) Hayman 8 -1lap 6 Cam Mackinnon / Jacob Schwingboth (Can) BCIT 5 7 Christian Meier (Can) / Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions 5 8 Mark MacDonald / Cody Campbell (Can) Continental 5 9 Colt Peterson / Kit Karzen (USA) RTL 10 Ryan Aitcheson / Alex Cataford (Can) Pedal 2 -5laps 11 John Walsh / Collin Berry (USA) Caps South Shore -7laps

Elite Women - 100 lap 10 x 10 Points Race 1 Sarah Hammer (USA) OUCH 20 pts 2 Pascale Schnider (Swi) Switzerland 17 3 Tara Whitten (Can) Velocity Cycling Club 15 4 Cari Higgins (USA) Peanut Butter & Co. TWENTY12 14 5 Joanne Keisanowski (NZl) TIBCO To the Top 13 6 Jasmin Glaesser (Ger) Cycling BC 12 7 Steph Roorda (Can) Incycle 11 8 Jeanann Mckirdy (Can) Locak Ride 10 9 Jennie Reed (USA) Fanatik Bike Co. 9 10 Sara Coney (Can) Stevens Racing 8 11 Rachel Canning (Can) Local Ride 2 12 Morgan Cabot (Can) Glotman Simpson 2 DNF Jenny Lehmann (Can) Mighty Riders 2

A Group - Antioquena 1 Mike Sidic (Can) H&R Block Norco 20 pts 2 Erik Mulder (Can) Steed Cycles 17 3 Mike Rothengatte (Can) Escape Velocity/DEVo 15 4 Cid Martinez-Arr (Bol) 14 5 Kyle Buckosky (Can) Team Coastal 13 6 David Gillam (Can) Glotman Simpson 12 7 Scott Inman (Can) Team Coastal 11 8 Joshua Simpson (USA) Recycled Cycles Racing 10 9 Rob Evans (USA) RHVilla/IAS 9 10 Keith Jones (Can) Garneau Evolution 8 11 Jesse Reams (Can) Evolve Cycling Club 2 DNS Guy Tucker (USA) IJM.org DNS Donald Gillmore (Can) Schwalbe Cycling Club

Elite Men - Elimination to 40 lap Scratch Madison 1 Cam Mackinnon / Jacob Schwingboth (Can) BCIT 20 pts 2 Colt Peterson / Kit Karzen (USA) RTL 17 3 Mark MacDonald / Cody Campbell (Can) Continental 15 4 Ryan Aitcheson / Alex Cataford (Can) Pedal 14 5 John Walsh / Collin Berry (USA) Caps South Shore 13 6 Christian Meier (Can) / Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions 12 7 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) Saputo 11 8 Zach Bell / Svein Tuft (Can) Haywood 10 9 Jason Allen (NZl) / James Carney (USA) R&B 9 10 Jackie Simes / Bobby Lea (USA) Hayman 8 11 Ian Moir / Danny Heeley (USA) Trainer Mic 2

Elite Women - 75 lap Scratch Race 1 Tara Whitten (Can) Velocity Cycling Club 20 pts 2 Sarah Hammer (USA) OUCH 17 3 Pascale Schnider (Swi) Switzerland 15 4 Jasmin Glaesser (Ger) Cycling BC 14 -1lap 5 Cari Higgins (USA) Peanut Butter & Co. TWENTY12 13 6 Joanne Keisanowski (NZl) TIBCO To the Top 12 7 Jennie Reed (USA) Fanatik Bike Co. 11 -2laps 8 Jeanann Mckirdy (Can) Locak Ride 10 9 Steph Roorda (Can) Incycle 9 10 Jenny Lehmann (Can) Mighty Riders 8 11 Sara Coney (Can) Stevens Racing 2 -3laps 12 Rachel Canning (Can) Local Ride 2 13 Morgan Cabot (Can) Glotman Simpson 2

A Group - 60 lap Scratch Race 1 Jesse Reams (Can) Evolve Cycling Club 20 pts 2 Rob Evans (USA) RHVilla/IAS 17 3 Kyle Buckosky (Can) Team Coastal 15 4 Cid Martinez-Arr (Bol) 14 5 Mike Sidic (Can) H&R Block Norco 13 6 Mike Rothengatte (Can) Escape Velocity/DEVo 12 7 Erik Mulder (Can) Steed Cycles 11 8 Scott Inman (Can) Team Coastal 10 9 Keith Jones (Can) Garneau Evolution 9 10 David Gillam (Can) Glotman Simpson 8 -1lap DNF Joshua Simpson (USA) Recycled Cycles Racing DNS Guy Tucker (USA) IJM.org DNS Donald Gillmore (Can) Schwalbe Cycling Club

Elite Men - 160 lap 8 x 20 Madison 1 Christian Meier (Can) / Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions 22 pts 2 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) Saputo 21 3 Zach Bell / Svein Tuft (Can) Haywood 16 4 Jason Allen (NZl) / James Carney (USA) R&B 14 5 Jackie Simes / Bobby Lea (USA) Hayman 13 6 Ian Moir / Danny Heeley (USA) Trainer Mic 2 7 Colt Peterson / Kit Karzen (USA) RTL 8 Mark MacDonald / Cody Campbell (Can) Continental -4laps 9 Ryan Aitcheson / Alex Cataford (Can) Pedal -10laps 10 John Walsh / Collin Berry (USA) Caps South Shore -11laps DNF Cam Mackinnon / Jacob Schwingboth (Can) BCIT

Elite Men standings after day 2 1 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) Saputo 118 pts 2 Zach Bell / Svein Tuft (Can) Haywood 83 -1lap 3 Ian Moir / Danny Heeley (USA) Trainer Mic 44 4 Jackie Simes / Bobby Lea (USA) Hayman 97 -2laps 5 Christian Meier (Can) / Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions 91 6 Colt Peterson / Kit Karzen (USA) RTL 42 7 Jason Allen (NZl) / James Carney (USA) R&B 85 -3laps 8 Mark MacDonald / Cody Campbell (Can) Continental 45 -8laps 9 Cam Mackinnon / Jacob Schwingboth (Can) BCIT 52 -30laps 10 Ryan Aitcheson / Alex Cataford (Can) Pedal 29 -22laps 11 John Walsh / Collin Berry (USA) Caps South Shore 26 -30laps

Elite Women standings after day 2 1 Sarah Hammer (USA) OUCH 117 pts 2 Tara Whitten (Can) Velocity Cycling Club 97 3 Pascale Schnider (Swi) Switzerland 91 4 Joanne Keisanowski (NZl) TIBCO To the Top 80 5 Cari Higgins (USA) Peanut Butter & Co. TWENTY12 74 6 Jasmin Glaesser (Ger) Cycling BC 69 7 Sara Coney (Can) Stevens Racing 49 8 Jennie Reed (USA) Fanatik Bike Co. 59 9 Steph Roorda (Can) Incycle 50 10 Jeanann Mckirdy (Can) Locak Ride 48 11 Jenny Lehmann (Can) Mighty Riders 30 11 Rachel Canning (Can) Local Ride 26 12 Morgan Cabot (Can) Glotman Simpson 8