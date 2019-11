Image 1 of 9 Nino Schurter (Scott Swisspower) speeds through singletrack en route to victory (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 2 of 9 Irina Kalentieva (Topeak Ergon) (Image credit: Sportograf) Image 3 of 9 Irina Kalentieva (Topeak Ergon) races in Solothurn (Image credit: Sportograf) Image 4 of 9 Under 23 racer Kathrin Stirnemann (Central Haibike) (Image credit: Ralf Schäuble) Image 5 of 9 Sabine Spitz (Central Haibike) en route to third place (Image credit: Ralf Schäuble) Image 6 of 9 Dominic Zumstein racing among the juniors (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 7 of 9 Florian Vogel (Scott Swisspower) raced to seventh after a flat (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 8 of 9 The elite men's podium (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 9 of 9 Nino Schurter (Scott Swisspower) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing)

Nino Schurter (Scott-Swisspower) and Esther Süss (Wheeler-IXS Pro Team) won the third round of the Swiss Racer Bikes Cup in Solothurn this weekend.

Schurter took his fifth victory of the season ahead of Christoph Sauser (Specialized) by five seconds. Martin Gujan (Cannondale) was third.

The men's race started fast and one of the favorites Moritz Milatz (BMC), crashed in the first corner and had to chase from behind - he eventually pulled out. Another favorite, Florian Vogel (Scott-Swisspower) suffered a flat on the second lap and fell far behind the leaders although he later worked his way up to seventh.

On the fourth of seven total laps, Schurter and Sauser escaped off the front together. The duo quickly grew their lead and the final climb proved decisive in Schurter's favor.

In the women's race, last year's winner Süss rode to victory again, this time with more than three minutes' advantage. Local favorite Nathalie Schneitter (Colnago Arreghini Südtirol) was cheered on by hometown fans and got as close as to within seven seconds of Süss. Schneitter finished second with Sabine Spitz (Central Haibike) in third. Irina Kalentieva (Topeak Ergon) locked up fourth.

Swiss champion Jolanda Neff won the junior women's race ahead of European champion Linda Indergand and German champion Johanna Techt.

European champion Lars Forster won the junior men's race while Stefan Peter took the amateur and master category.

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:30:49 2 Christoph Sauser (Swi) Specialized Factory Racing 0:00:05 3 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:00:52 4 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing Team 0:01:18 5 Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:01:25 6 Martin Fanger (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:01:32 7 Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:01:50 8 Daniel Mcconnell (Aus) Anytime Fitness / Torq Nutrition 0:02:29 9 Alexandre Moos (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:02:43 10 Fabian Giger (Swi) Rabobank-Giant Offroad 0:02:49 11 Thomas Litscher (Swi) Felt Öztal X-Bionic 0:03:16 12 Stephen Ettinger (USA) USA National MTB Team 0:03:41 13 Jeremy Huguenin (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:04:27 14 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:04:52 15 Pascal Meyer (Swi) Thömus Racing Team 0:04:56 16 Marco Arnold (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:05:02 17 Samuele Porro (Ita) A.S.D. Lissone MTB 0:05:28 18 Tim Böhme (Ger) Team Bulls 0:05:37 19 Marc Metzler (Swi) Pink Gili Swiss 0:05:48 20 Reto Indergand (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:06:08 21 Bryan Falaschi (Ita) Prof Raiffeisen 0:06:34 22 Severin Disch (Swi) Thömus Racing Team 0:06:40 23 Balz Weber (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:07:32 24 Mirco Widmer (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:07:35 25 Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss bikingteam 0:07:36 26 Marcel Bartholet (Swi) Wheeler Swiss Team 0:07:38 27 Ivan Smirnov (Rus) Primorskiy District 0:07:40 28 Marc Stutzmann (Swi) FreeMountain Scott/RSC Aaretal 0:07:45 29 Nicolas Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen 0:08:36 30 Matthias Stirnemann (Swi) Thömus Racing Team 0:08:37 31 Jonas Baumann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:08:40 32 Urs Huber (Swi) Team Stöckli 0:08:40 33 Kerry Werner (USA) USA National MTB Team 0:09:32 34 Fabian Rabensteiner (Ita) ASV St. Lorenzen Rad 0:09:34 35 Emilien Barben (Swi) Zeta cycling club 0:09:41 36 Shlomi Haimy (Isr) Focus MIG Team 0:09:57 37 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:09:59 38 Jack Hinkens (USA) USA National MTB Team 0:09:59 39 Yves Corminboeuf (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:10:36 40 Lucien Besancon (Swi) Zollinger Sport/BH Bikes 0:10:36 41 Patrick Tresch (Swi) GU plus/thomik/VMC Silenen 0:10:44 42 Xavier Dafflon (Swi) Pro Cycles-Scott-NewWork 0:11:01 43 Mike Schuler (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 44 Timofey Ivanov (Rus) Primorskiy District 0:11:17 45 Benjamin Büchi (Swi) GS Domaine du Frigoulet 0:11:33 46 Evgeny Nikolaev (Rus) Primorskiy District 0:11:33 47 Mikhail Baryshnikov (Rus) Primorskiy District 0:11:38 48 Lukas Loretz (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:12:53 49 Michael Wildhaber (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:14:02 50 Lucien Peterhans (Swi) Velo Franz/Focus 0:14:15 51 René Lang (Swi) VMC Liestal 0:14:52 52 Matthias Lauk (Swi) Zollinger Sport - BH Bike 0:15:29 53 Fabian Obrist (Swi) Stevens/Zweiradsport.ch 0:16:25 -1 lap Russell Finsterwald (USA) USA National MTB Team -1 lap Marcus Derungs (Swi) Imholz Bike Racing -1 lap Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team DNF Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt Öztal X-Bionic DNF Mathias Flückiger (Swi) Trek World Racing Team DNF Samuel Reichen (Swi) RC Gränichen DNF Hansueli Stauffer (Swi) Wheeler-iXS Swiss Team DNF Matthias Rupp (Swi) Firebike-Drössiger DNF Pascal Schmutz (Swi) Goldwurst-Power-Trek DNF Julien Taramarcaz (Swi) BMC Mountainbike Racing Team DNF Maximilian Vieider (Ita) ASC Tiroler Radler Bozen DNF Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team DNF Florian Meyer (Swi) FreeMountain Scott DNF Benoit Beaud (Swi) Dom Cycle Merida DNF Silvio Büsser (Swi) BiXS - iXS Swiss Team DNF Cyril Calame (Swi) Texner BMC DNF Daniel Kaufmann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Esther Süss (Swi) Wheeler-IXS Pro Team 1:30:40 2 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Arreghini Südtirol 0:01:03 3 Sabine Spitz (Ger) Central Haibike ProTeam 0:01:42 4 Katrin Leumann (Swi) Ghost Factory Racing Team 0:02:04 5 Irina Kalentieva (Rus) Topeak Ergon Racing Team 0:02:22 6 Eva Lechner (Ita) Colnago Arreghini Südtirol 0:03:17 7 Sarah Koba (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:03:38 8 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Lapierre International 0:03:54 9 Kathrin Stirnemann (Swi) Central Haibike ProTeam 0:05:41 10 Helen Grobert (Ger) Lexware Racing Team 0:07:11 11 Jane Nüssli (Swi) Fischer-BMC 0:07:28 12 Vivienne Meyer (Swi) Colnago Arreghini Südtirol 0:08:27 13 Sabrina Maurer (Swi) bsk Graf 0:10:20 14 Sofia Pezzatti (Swi) Trek-Stihl-3Valli Biasca 0:12:46 15 Rahel Rüegge (Swi) Cumpin Crazy 0:13:19 16 Cornelia Schuster (Ita) SSV Pichl Gsies Raiffeisen 0:15:45 17 Fabienne Niederberger (Swi) Scott 0:16:31 18 Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:17:22 19 Corina Gantenbein (Swi) Fischer-BMC 0:18:07 -1 lap Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team -1 lap Mélanie Gay (Swi) Zeta Cycling Club -1 lap Michelle Hediger (Swi) Fischer-BMC -1 lap Céline Ernst (Swi) Stöcli Racing Team -1 lap Céline Farner (Swi) Velo Franz - Focus DNF Lorraine Truong (Swi) Prof Raiffeisen/CCL DNF Sabrina Baumgartner (Swi) Raiffeisen Bikeshop Studer Race DNF Fanny Martinet (Swi) Thyon-4Vallées DNF Franziska Ebinger (Swi) Radsport Lafranchi Madiswil DNF Rebecca Henderson (Aus) Crowne Plaza/bechenderson.com.au

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Forster (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 1:10:06 2 Dominic Zumstein (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:00:21 3 Andri Frischknecht (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:00:59 4 Philipp Hediger (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:01:13 5 Enea Vetsch (Swi) Rv Altenrhein/ Bsk-Graf 0:01:55 6 Bryan Allemann (Swi) CC Moutier / L'Alex Moos 0:02:18 7 Romain Bannwart (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:02:35 8 Valentin Berset (Swi) Dom Cycle-Merida 0:03:06 9 Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur 0:03:07 10 Roger Jenny (Swi) Merida-Suisse-Team 0:03:11 11 Dylan Page (Swi) Dom Cycle-Merida 0:03:13 12 Martin Frey (Ger) GHOST Racing Team 0:03:20 13 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:03:32 14 Marcel Guerrini (Swi) Focus MIG Team 0:03:46 15 Yannik Brischle (Ger) JB Felt Team 0:04:09 16 Mark Kuyan (Rus) Primorskiy District 0:04:48 17 Maurus Dürr (Swi) RV Buchs - Merida Liechtenstein 0:05:05 18 Rico Von (Swi) Thömus Racing Team 0:05:07 19 Alexey Krylov (Rus) Primorskiy District 0:05:13 20 Ulisse Fieschi (Swi) VC Bellinzona 0:05:22 21 Ruslan Boredskiy (Rus) Primorskiy District 0:05:24 22 Sylvain Engelmann (Swi) VCTramelan/Alouettes.ch 0:05:25 23 Jan Gafner (Swi) Prof Raiffeisen 0:06:02 24 Dominik Risi (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:06:21 25 Egor Kropachev (Rus) Primorskiy District 0:06:50 26 Sébastien Angiolini (Swi) VC Tramelan / Teamprorégion 0:06:58 27 Jonas Zimmer (Ger) RSG Offenburg-Fessenbach 0:07:08 28 Isak Jonsson (Swe) DOM cycle- Merida 0:07:14 29 Joel Koller (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:07:27 30 Beltain Schmid (Ita) ABC Neumarkt 0:07:48 31 Manuel Pfaff (Ger) SC-Urach/U19/Rothaus Poison-Bikes 0:08:29 32 Florian Chenaux (Swi) Vélo-Club Fribourg 0:08:33 33 Sebastian Egger (Swi) Bike Sport Simplon/VC International 0:08:55 34 Alexey Lomilov (Rus) Primorskiy District 0:09:51 35 Tobias Schraner (Swi) Fischer-BMC 0:10:16 36 Yann Rausis (Swi) Happy sport Vallée du Trient 0:10:33 37 Niklas Grobert (Ger) Rothaus Poison-Bikes/Hochschwarzwald 0:10:39 38 Joël Haubensak (Swi) JB Felt Team 0:10:39 39 Niculin Just (Swi) biketeam.gr 0:10:41 40 Silvan Gisler (Swi) VMC Silenen/IG Radsport Uri 0:11:39 41 Romain Corti (Swi) Texner BMC Groupe Mutuel 0:11:41 42 Fabian Kienzler (Ger) Rothaus Poison-Bikes/Hochschwarzwald 0:11:57 43 Pascal Nay (Swi) Thömus Bike Team GR 0:13:11 44 Kilian Oertli (Swi) Team Gaetzi / RMC Gossau 0:13:34 45 Alex Stefanides (Swi) RC Gränichen 0:15:23 46 Melvin Berard (Swi) Giant-Valais.ch 0:15:39 47 Fabian Bucher (Swi) Merida-Suisse-Team 0:16:18 48 Ciril Spescha (Swi) biketeam.gr 0:17:19 50 Jan Fergg (Swi) Bluecycle Racing/VMC Hägglingen 0:17:32 51 Bastian Juillerat (Swi) Alouettes 0:18:25 -1 lap Ismaël Müller (Swi) Dom Cycle-Merida -1 lap Jonas Harlacher (Swi) VMC Muhen Bergamont Young Bikers -1 lap Dominik Marti (Swi) Bluecycle Racingteam/RC Gränichen -4 laps Simon Schilli (Ger) JB Felt Team DNF Manuel Boog (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach DNF Tobias Spescha (Swi) Imholz Bike Racing DNF Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Wheeler iXS Swiss Team 1:03:00 2 Linda Indergand (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:00:35 3 Johanna Techt (Ger) Ghost Factory Racing Team 0:01:29 4 Andrea Waldis (Swi) GU plus/ thomy k/ VC Gersau 0:03:23 5 Ramona Forchini (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:04:31 6 Julia Innerhofer (Ita) ASV St. Lorenzen Rad 0:07:31 7 Eliane Müggler (Swi) Signer Felt / RV Altenrhein 0:07:56 8 Romaine Wenger (Swi) Thömus Racing Team 0:08:14 9 Britt Van Den Boogert (Ned) Cube Nutswerk Mountainbike 0:08:19 10 Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:08:46 11 Deborah Inauen (Swi) Danis Bike/RMC Appenzell 0:09:34 12 Jennifer Kupferschmied (Swi) Velo Schneiter Thun/Bike Club Spiez 0:14:22 13 Carla Flury (Swi) Thömus Racing Team 0:17:58 -1 lap Fabienne Andres (Swi) Cannondale Küttel Team/VMC Hägglingen