Nino Schurter (Scott-Swisspower MTB Racing) and Sarah Koba (Giant Swiss SR-Suntour) won round six of the Racer Bikes Cup in Chur, Switzerland, on Sunday. A total of 571 racers from 17 nations participated.

In the men's race, two national champions, Schurter of Switzerland and Moritz Milatz (BMC) of Germany, did battle. From the beginning, they established their dominance, getting away on the second of nine total laps.

Almost all of the top racers were fresh from an altitude training camp in Engadin and they seemed to have little trouble with the heat.

Schurter, who did much of the pace-making, made his decisive attack on the last long climb. Racing in front of a home crowd in Chur, spectators celebrated wildly as the former world champion raced to the victory. Milatz was second.

Engelberg-winner Lukas Flückiger (Trek World Racing) was more than two minutes behind in third. The best U23 rider Thomas Litscher (Felt Öztal X-Bionic) finished in eighth ahead of other U23 racers Matthias Stirnemann (Thömus Racing Team) and Frenchman Fabien Canal (GT/Skoda/Chamonix).

In the women's race, Sarah Koba took her first victory since 2006. She was with the leaders from the start of the race and that group included Kathrin Leumann (Ghost Factory Racing Team), Cécile Ravanel (GT Skoda Chamonix) and Alexandra Engen (Team Rothaus Poison-Bikes).

On the third lap, Koba and Leumann were at the front and with three laps to go, Koba got away for the solo victory while Leumann hung on for second at 1:59. Engen was third ahead of Ravenel in fourth.

"I'm a little surprised that that I won on such a fast course," said Koba. She will skip the upcoming World Cups and prepare for the Swiss Championships.

"The dream is the national jersey, and my goal is the podium," she said.

Frenchman Maxime Urruty (Scott les Saisies) won the junior race by narrrowly defeating Andri Frischknecht and Dominic Zumstein (both Scott-Swisspower MTB Racing).

In the junior women's race German Johanna Techt (Ghost Factory Racing Team) celebrated a solo victory. Her lap times during her five-lap race were faster than those of the elite women who did seven laps total. Last year's Swiss U17 champion Andrea Waldis (GU plus/ thomy k/ VC Gersau) was second by over seven minutes.

Matthias Allenspach (Tower Sports-VC Eschenbach) celebrated his first victory among the Amateurs & Masters.

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:42:38 2 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team 0:00:17 3 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing Team 0:02:21 4 Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:02:31 5 Fabian Giger (Swi) Rabobank-Giant Offroad 0:02:45 6 Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:03:35 7 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:05:42 8 Thomas Litscher (Swi) Felt Öztal X-Bionic 0:06:15 9 Matthias Stirnemann (Swi) Thömus Racing Team 0:06:34 10 Cédric Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix 0:06:46 11 Fabien Canal (Fra) GT/Skoda/Chamonix 0:08:09 12 Jérémy Huguenin (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:08:30 13 Severin Disch (Swi) Thömus Racing Team 0:09:10 14 Balz Weber (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:10:01 15 Reto Indergand (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:10:55 16 Martino Fruet (Ita) L'Arcobaleno Carraro 0:11:23 17 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:12:07 18 Dirk Peters (NZl) Santacruz Bicycles NZ 0:13:35 19 Pierre Geoffroy Plantet (Fra) Lapierre International 0:14:45 -1lap Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team -1lap Thibaut Bellanger (Fra) Team Veloroc Lapierre -1lap Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team -1lap Matthias Rupp (Swi) Firebike-Drössiger -1lap Mirco Widmer (Swi) Giant Swiss SR-Suntour -1lap Tony Longo (Ita) TX-Active Bianchi -1lap Michael Wildhaber (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -1lap Marc Stutzmann (Swi) FreeMountain Scott/RSC Aaretal -1lap Silvio Büsser (Swi) BiXS - iXS Swiss Team -1lap Fabian Strecker (Ger) Lexware Racing Team -1lap Michael Crosbie (Aus) -1lap Cristian Cominelli (Ita) TX-Active Bianchi -1lap Samuel Shaw (NZl) Wildland Consultants -1lap Daniel Kaufmann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB -1lap Tobias Hollenstein (Swi) bischibikes/internetstore.ch -1lap Benjamin Büchi (Swi) GS Domaine du Frigoulet -1lap Skyler Trujillo (USA) USA National MTB Team -1lap Christian Bickel (Swi) Soltop / RV Winterthur -1lap Rick Reimann (Swi) JB Felt Team -1lap Carl Jones (NZl) Bergamont NZ -1lap Nicolas Samparisi (Ita) Garda Sport ASD -1lap Mike Schuler (Swi) MTB Kader Zentralschweiz -2laps Kevin Kane (USA) USA National MTB Team -2laps Matthias Lauk (Swi) Zollinger Sport - BH Bike -2laps Zachary Keller (USA) USA National MTB Team -2laps Kyle Ward (Aus) Australian National Team DNF Shlomi Haimy (Isr) Focus MIG Team DNF Emilien Barben (Swi) Zeta cycling club DNF Julien Trarieux (Fra) GT Skoda Chamonix DNF Pascal Meyer (Swi) Thömus Racing Team DNF Trenton Day (Aus) DiscoverTasmania.com DNF Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing DNF Patrick Tresch (Swi) GU plus/thomik/VMC Silenen DNF Fabian Obrist (Swi) Stevens/Zweiradsport.ch DNF Pascal Schmutz (Swi) Goldwurst-Power-Trek DNF Tobias Reiser (Ger) Team Aktiv3/ Centurion DNF Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team DNF Daniel Mcconnell (Aus) Anytime Fitness / Torq Nutrition DNF Cameron Ivory (Aus) DiscoverTasmania.com DNF Bryan Falaschi (Ita) Prof Raiffeisen DNF Martin Fanger (Swi) Giant Swiss SR-Suntour DNF Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt Öztal X-Bionic DNF Julien Taramarcaz (Swi) BMC Mountainbike Racing Team DNF Lukas Loretz (Swi) Giant Swiss SR-Suntour DNF Lucien Besancon (Swi) Zollinger Sport/BH Bikes DNF Peter O'donnell (USA) USA National MTB Team DNF Marc Metzler (Swi) Pink Gili Swiss RV DNF Samuel Reichen (Swi) RC Gränichen

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Koba (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 1:39:19 2 Katrin Leumann (Swi) Ghost Factory Racing Team 0:01:59 3 Alexandra Engen (Swe) Team Rothaus Poison-Bikes / Hochschwarzwald 0:02:28 4 Cécile Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix 0:02:40 5 Marielle Saner-Guinchard (Swi) BikePark.ch/Scott 0:02:54 6 Hanna Klein (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes / Hochschwarzwald 0:02:59 7 Sabrina Enaux (Fra) Felt Öztal X-Bionic 0:03:49 8 Fabienne Niederberger (Swi) Scott 0:08:13 9 Maria Osl (Aut) Fischer-BMC 0:08:41 10 Samara Sheppard (NZl) Wheeler iXS Pro Team 0:09:06 11 Åsa Erlandsson (Swe) Cube-Biketoyz 0:11:08 12 Sabrina Maurer (Swi) bsk Graf 0:12:02 13 Mona Eiberweiser (Ger) Ghost Factory Racing Team 0:13:20 14 Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:13:42 15 Katherine O'neill (NZl) Bergamont NZ 0:14:22 16 Mélanie Gay (Swi) Zeta Cycling Club 0:16:16 17 Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:17:08 -1lap Franziska Ebinger (Swi) Radsport Lafranchi Madiswil -1lap Caitlin De Wet (RSA) Bizhub Ladies Team -1lap Déborah Motsch (Fra) Véloroc Lapierre -1lap Celine Ernst (Swi) Stöckli Shop Team Kloten DNF Rebecca Henderson (Aus) Crowne Plaza/bechenderson.com.au DNF Kathrin Stirnemann (Swi) Central Haibike ProTeam DNF Lorraine Truong (Swi) Team Prof Raiffeisen/ccl

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Urruty (Fra) scott les saisies 1:15:01 2 Andri Frischknecht (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:00:04 3 Dominic Zumstein (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:00:32 4 Christian Pfäffle (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes /Hochschwarzwald 0:01:49 5 Enea Vetsch (Swi) Rv Altenrhein/ Bsk-Graf 0:02:08 6 Tobias Spescha (Swi) Imholz Bike Racing 0:02:57 7 Bryan Allemann (Swi) CC Moutier / L'Alex Moos 0:03:39 8 Mathieu Chaussepied (Fra) Vélo Club La Pomme Marseille 0:03:43 9 Christopher Platt (Ger) AMC Rodheim Bieber 0:04:22 10 Yannik Brischle (Ger) JB Felt Team 0:04:46 11 Martin Frey (Ger) GHOST Racing Team 0:04:59 12 Dylan Page (Swi) Dom Cycle-Merida 0:05:14 13 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:05:29 14 Joel Koller (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:05:56 15 Lorenzo Samparisi (Ita) Garda Sport ASD 0:06:00 16 Simon Schilli (Ger) JB Felt Team 0:06:34 17 Marcel Guerrini (Swi) Focus MIG Team 0:06:41 18 Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur 0:07:00 19 Silvan Kälin (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:07:07 20 Alessandro Giacomo Repetti (Ita) Infotre / Bi&Esse / Leecougan 0:07:23 21 Daniel Zugg (Aut) Intersport Racing Team 0:07:30 22 Maurus Dürr (Swi) RV Buchs - Merida Liechtenstein 0:07:46 23 Patrik Koller (Swi) 0:07:50 24 Dominik Risi (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:07:53 25 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:08:21 26 Niculin Just (Swi) biketeam.gr 0:08:28 27 Heiko Hog (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes / Hochschwarzwald 0:08:51 28 Tobias Schraner (Swi) Fischer-BMC 0:08:54 29 Ulisse Fieschi (Swi) VC Bellinzona 0:08:57 30 Joël Haubensak (Swi) JB Felt Team 0:08:57 31 Yann Rausis (Swi) Happy sport Vallée du Trient 0:09:09 32 Stefano Giuseppe Valdrighi (Ita) Infotre / Bi&Esse / Leecougan 0:10:04 33 Jan Gafner (Swi) Raiffeisen/Bike Club Spiez 0:10:04 34 Sebastian Egger (Swi) Bike Sport Simplon/VC International 0:10:06 35 Sylvain Engelmann (Swi) Alouettes.ch/VCTramelan 0:10:45 36 Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:11:10 37 Manuel Boog (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:12:02 38 Henrik Grobert (Ger) SV Kirchzarten 0:12:13 39 Roman Gisler (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:12:59 40 Kilian Oertli (Swi) Team Gaetzi/RMC Gossau 0:13:21 -1lap Silvan Gisler (Swi) VMC Silenen/IG Radsport Uri -1lap Cirl Spescha (Swi) biketeam.gr -1lap Nicolas Allenspach (Swi) Koba Team / RV Buchs -1lap Kilian Badrutt (Swi) biketeam.gr -1lap Fabian Bucher (Swi) Merida-Suisse-Team -1lap Romain Corti (Swi) Texner BMC Groupe Mutuel -1lap Tobias Gees (Swi) Bergamont Swiss Team -1lap Dominik Marti (Swi) Bluecycle Racing/RC Gränichen -1lap Alex Stefanides (Swi) RC Gränichen -1lap Yannik Michel (Swi) Thömus Racing Team -1lap Samuel Schwendener (Swi) Koba DNF Roger Jenny (Swi) Merida-Suisse-Team DNF Romain Bannwart (Swi) Prof Raiffeisen CCL DNF Felix Huschle (Ger) RSV Staubwolke Haslach DNF Jan Fergg (Swi) Bluecycle Racing/VMC Hägglingen DNF Valentin Berset (Swi) DNF Isak Jonsson (Swe) DOM cycle- Merida DNF Tobias Bremser (Ger) Team Merida Schulte

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Johanna Techt (Ger) Ghost Factory Racing Team 1:10:36 2 Andrea Waldis (Swi) GU plus/ thomy k/ VC Gersau 0:07:35 3 Ramona Forchini (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:09:04 4 Eliane Müggler (Swi) Signer Felt / RV Altenrhein 0:10:08 5 Deborah Inauen (Swi) Danis Bike/RMC Appenzell 0:10:48 6 Romaine Wenger (Swi) Thömus Racing Team 0:11:36 7 Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:14:18 8 Arianna Cusini (Ita) Melavì Tirano Bike 0:17:35 -1lap Jennifer Kupferschmied (Swi) Bike Club Spiez / Velo Schneiter Thun -1lap Fabienne Andres (Swi) Cannondale Küttel Team/ VMC Hägglingen DNF Marine Strappazzon (Fra) Scott le Saises DNF Lena Wehrle (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes / Hochschwarzwald