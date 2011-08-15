Morajko leads a 1-2 for CCC Polsat Polkowice
Long range break decides the race
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice
|4:09:56
|2
|Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice
|3
|Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil
|0:05:22
|4
|Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil
|0:05:41
|5
|Kamil Gradek (Pol) Poland
|6
|Anatoli Chaburka (Blr) Belarus
|7
|Tomislav Danculovic (Cro) Loborika
|8
|Petr Bencik (Cze) PSK Whirlpool - Author
|9
|Tim Mikelj (Slo) Sava
|10
|Jacob Fiedler (Ger) Team NSP
|11
|Grzegorz Haba (Pol) Poland
|12
|Lukasz Owsian (Pol) Poland
|13
|Emanuel Kiserlovski (Cro) Loborika
|14
|Johannes Heider (Ger) LKT-Team Brandenburg
|15
|Wojciech Wrega (Pol)
|16
|Marcin Sapa (Pol)
|17
|Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice
|18
|Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil
|19
|Tomas Danacik (Cze) PSK Whirlpool - Author
|20
|Wojciech Skarzynski (Pol)
|0:05:55
|21
|Alexei Tsikhanau (Blr) Belarus
|0:05:56
|22
|Robert Radosz (Pol)
|0:08:06
|23
|Mieszko Bulik (Pol)
|0:13:13
|24
|Sergei Sakavets (Blr) Belarus
|0:13:14
|25
|Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice
|26
|Lars Telschow (Ger) LKT-Team Brandenburg
|27
|Nik Burjek (Slo) Sava
|28
|Pawel Franczak (Pol) Poland
|29
|Piotr Kirpsza (Pol)
|30
|Lukáš Smola (Cze)
|31
|Adam Ohrál (Cze)
|32
|Aleksandrs Kurbatskis (Lat) Velo Club la Pomme Marseille
|33
|Gasper Svab (Slo) Sava
|34
|Luka Mezgec (Slo) Sava
|35
|Mikhail Besaha (Blr) Belarus
|36
|Dawid Klimczyk (Pol)
|37
|Jure Bitenc (Slo) Sava
|38
|Matej Jurco (Svk) Dukla Trencin Merida
|39
|Szymon Strzedula (Pol)
|40
|Michal Podlaski (Pol)
|41
|Krzysztof Jezowski (Pol) Bank BGZ
|42
|Bartusevics Rihards (Lat) Velo Club la Pomme Marseille
|43
|Toms Flaksis (Lat) Velo Club la Pomme Marseille
|44
|Przemyslaw Sobieraj (Pol)
|45
|Mateusz Biderman (Pol)
|46
|Pawel Cieslik (Pol) Bank BGZ
|47
|Konrad Czajkowski (Pol) Bank BGZ
|48
|Marcin Urbanowski (Pol) Bank BGZ
|49
|Jonas Schmeiser (Ger) Team NSP
|50
|Marco Haller (Aut) Adria Mobil
|51
|Rostislav Krotky (Cze) AC Sparta Praha
|52
|Vladzislu Patskevich (Blr) Belarus
|53
|Aliaksandr Ananich (Blr) Belarus
|54
|Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice
|55
|Jakub Foltyn (Pol)
|56
|Nejc Bester (Slo) Sava
|57
|Markus Eichler (Ger) Team NSP
|58
|Tobias Barkschat (Ger) LKT-Team Brandenburg
|59
|Matej Vysna (Svk) Dukla Trencin Merida
|60
|Blaz Furdi (Slo) Adria Mobil
|61
|Wojciech Ziolkowski (Pol)
|62
|Mark Dzamastagic (Slo) Sava
|63
|Pawel Bernas (Pol) Poland
|64
|Artur Detko (Pol) Bank BGZ
|65
|Mariusz Woznicki (Pol) Legia - Felt
|66
|Pavel Podoliak (Blr) Belarus
|67
|Mateusz Jegier (Pol)
|68
|Damian Miela (Pol)
|69
|Michael Weicht (Ger) LKT-Team Brandenburg
|70
|Kamil Zielinski (Pol) CCC Polsat Polkowice
|71
|Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice
|72
|Lucas Schädlich (Ger) Team NSP
|73
|Matthias Plarre (Ger) LKT-Team Brandenburg
|74
|Felix Dehmel (Ger) LKT-Team Brandenburg
|75
|Primoz Segina (Slo) Adria Mobil
|76
|Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika
|77
|David Dvorsky (Cze) PSK Whirlpool - Author
|78
|Konrad Zatorski (Pol)
|79
|Jiri Dolezal (Cze) AC Sparta Praha
|80
|Sven Forberger (Ger) Team NSP
|81
|Brian Takacs (Ger) Team NSP
|82
|Jaroslaw Rebiewski (Pol) Bank BGZ
|83
|Dariusz Rudnicki (Pol)
|84
|Mateusz Komar (Pol)
|85
|Kamil Migdol (Pol)
|86
|Frantisek Padour (Cze) PSK Whirlpool - Author
|87
|Tino Meier (Ger) LKT-Team Brandenburg
|88
|Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice
|89
|Robert Bartko (Ger) LKT-Team Brandenburg
|90
|Joshua Prete (Aus) PSK Whirlpool - Author
|91
|Dariusz Baranowski (Pol)
|92
|Lukasz Wisniowski (Pol) Poland
|93
|Vladimir Kerkez (Slo) Sava
|94
|Raivis Skujinš (Lat) Velo Club la Pomme Marseille
|95
|Andrej Omulec (Slo) Loborika
|96
|Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil
|97
|Martin Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha
|98
|Matija Kvasina (Cro) Loborika
|99
|Radoslav Rogina (Cro) Loborika
|100
|Patryk Rzeznikiewicz (Pol)
|101
|Kristijan Durasek (Cro) Loborika
|102
|Jacek Kirpsza (Pol)
|103
|Markus Fothen (Ger) Team NSP
|104
|Stanislav Kozubek (Cze) PSK Whirlpool - Author
|105
|Tomas Buchacek (Cze) PSK Whirlpool - Author
|106
|Jakub Komar (Pol) Legia - Felt
|107
|Vojtech Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha
|108
|Milan Kadlec (Cze) ASC Dukla Praha
|109
|Jakub Skrzeszewski (Pol) Legia - Felt
|110
|Siarhei Safonau (Blr) Legia - Felt
|111
|Ladislav Fabisovsky (Cze) AC Sparta Praha
|112
|Maxim Rusnac (Mda) MDA
|0:14:03
|113
|Tomas Azaltovic (Svk) Dukla Trencin Merida
|0:14:44
|114
|Jiri Nesveda (Cze) AC Sparta Praha
|0:16:32
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