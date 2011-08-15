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Morajko leads a 1-2 for CCC Polsat Polkowice

Long range break decides the race

Full Results
#Rider Name (Country) TeamResult
1Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice4:09:56
2Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice
3Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil0:05:22
4Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil0:05:41
5Kamil Gradek (Pol) Poland
6Anatoli Chaburka (Blr) Belarus
7Tomislav Danculovic (Cro) Loborika
8Petr Bencik (Cze) PSK Whirlpool - Author
9Tim Mikelj (Slo) Sava
10Jacob Fiedler (Ger) Team NSP
11Grzegorz Haba (Pol) Poland
12Lukasz Owsian (Pol) Poland
13Emanuel Kiserlovski (Cro) Loborika
14Johannes Heider (Ger) LKT-Team Brandenburg
15Wojciech Wrega (Pol)
16Marcin Sapa (Pol)
17Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice
18Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil
19Tomas Danacik (Cze) PSK Whirlpool - Author
20Wojciech Skarzynski (Pol)0:05:55
21Alexei Tsikhanau (Blr) Belarus0:05:56
22Robert Radosz (Pol)0:08:06
23Mieszko Bulik (Pol)0:13:13
24Sergei Sakavets (Blr) Belarus0:13:14
25Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice
26Lars Telschow (Ger) LKT-Team Brandenburg
27Nik Burjek (Slo) Sava
28Pawel Franczak (Pol) Poland
29Piotr Kirpsza (Pol)
30Lukáš Smola (Cze)
31Adam Ohrál (Cze)
32Aleksandrs Kurbatskis (Lat) Velo Club la Pomme Marseille
33Gasper Svab (Slo) Sava
34Luka Mezgec (Slo) Sava
35Mikhail Besaha (Blr) Belarus
36Dawid Klimczyk (Pol)
37Jure Bitenc (Slo) Sava
38Matej Jurco (Svk) Dukla Trencin Merida
39Szymon Strzedula (Pol)
40Michal Podlaski (Pol)
41Krzysztof Jezowski (Pol) Bank BGZ
42Bartusevics Rihards (Lat) Velo Club la Pomme Marseille
43Toms Flaksis (Lat) Velo Club la Pomme Marseille
44Przemyslaw Sobieraj (Pol)
45Mateusz Biderman (Pol)
46Pawel Cieslik (Pol) Bank BGZ
47Konrad Czajkowski (Pol) Bank BGZ
48Marcin Urbanowski (Pol) Bank BGZ
49Jonas Schmeiser (Ger) Team NSP
50Marco Haller (Aut) Adria Mobil
51Rostislav Krotky (Cze) AC Sparta Praha
52Vladzislu Patskevich (Blr) Belarus
53Aliaksandr Ananich (Blr) Belarus
54Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice
55Jakub Foltyn (Pol)
56Nejc Bester (Slo) Sava
57Markus Eichler (Ger) Team NSP
58Tobias Barkschat (Ger) LKT-Team Brandenburg
59Matej Vysna (Svk) Dukla Trencin Merida
60Blaz Furdi (Slo) Adria Mobil
61Wojciech Ziolkowski (Pol)
62Mark Dzamastagic (Slo) Sava
63Pawel Bernas (Pol) Poland
64Artur Detko (Pol) Bank BGZ
65Mariusz Woznicki (Pol) Legia - Felt
66Pavel Podoliak (Blr) Belarus
67Mateusz Jegier (Pol)
68Damian Miela (Pol)
69Michael Weicht (Ger) LKT-Team Brandenburg
70Kamil Zielinski (Pol) CCC Polsat Polkowice
71Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice
72Lucas Schädlich (Ger) Team NSP
73Matthias Plarre (Ger) LKT-Team Brandenburg
74Felix Dehmel (Ger) LKT-Team Brandenburg
75Primoz Segina (Slo) Adria Mobil
76Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika
77David Dvorsky (Cze) PSK Whirlpool - Author
78Konrad Zatorski (Pol)
79Jiri Dolezal (Cze) AC Sparta Praha
80Sven Forberger (Ger) Team NSP
81Brian Takacs (Ger) Team NSP
82Jaroslaw Rebiewski (Pol) Bank BGZ
83Dariusz Rudnicki (Pol)
84Mateusz Komar (Pol)
85Kamil Migdol (Pol)
86Frantisek Padour (Cze) PSK Whirlpool - Author
87Tino Meier (Ger) LKT-Team Brandenburg
88Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice
89Robert Bartko (Ger) LKT-Team Brandenburg
90Joshua Prete (Aus) PSK Whirlpool - Author
91Dariusz Baranowski (Pol)
92Lukasz Wisniowski (Pol) Poland
93Vladimir Kerkez (Slo) Sava
94Raivis Skujinš (Lat) Velo Club la Pomme Marseille
95Andrej Omulec (Slo) Loborika
96Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil
97Martin Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha
98Matija Kvasina (Cro) Loborika
99Radoslav Rogina (Cro) Loborika
100Patryk Rzeznikiewicz (Pol)
101Kristijan Durasek (Cro) Loborika
102Jacek Kirpsza (Pol)
103Markus Fothen (Ger) Team NSP
104Stanislav Kozubek (Cze) PSK Whirlpool - Author
105Tomas Buchacek (Cze) PSK Whirlpool - Author
106Jakub Komar (Pol) Legia - Felt
107Vojtech Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha
108Milan Kadlec (Cze) ASC Dukla Praha
109Jakub Skrzeszewski (Pol) Legia - Felt
110Siarhei Safonau (Blr) Legia - Felt
111Ladislav Fabisovsky (Cze) AC Sparta Praha
112Maxim Rusnac (Mda) MDA0:14:03
113Tomas Azaltovic (Svk) Dukla Trencin Merida0:14:44
114Jiri Nesveda (Cze) AC Sparta Praha0:16:32

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