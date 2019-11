America’s Taylor Phinney (Trek-Livestrong U23) claimed his first overall European stage race win by taking victory on Olympia Tour’s final stage. Phinney was nine seconds quicker over the 9.5 kilometre stage than Rohan Dennis (Team Jayco-Skins).

Dennis was joined on the podium by teammate Michael Hepburn, who denied New Zealand’s Jesse Sergent (Trek-Livestrong U23) of the final podium place by four seconds. Jayco-Skins team director James Victor was pleased with the Australian squad’s finish at the Dutch race.

"It was an amazing final ride by Rohan," said Victor. "He has worked hard and ridden good position all week and he deserved to finish strongly.

"Michael was off the start ramp early and had the fastest time until another 80-plus riders later when Rohan powered around the flat course," added Victor. "Rohan was four seconds slower than Michael with five kilometres remaining but he dug deep into the head wind section to take back ten seconds on Michael by the finish."

Phinney’s stage victory increased his winning margin in the overall classification to 1:17 minutes over Coen Vermeltfoort (Rabobank Continental Team). Strong times on the final stage moved Sergent up into third overall, while Dennis moved to fourth place.

Phinney’s previous best overall placing in a European stage race came earlier in the year when he finished second at Belgium’s Le Triptyque des Monts et Châteaux – Frasnes. His previous stage race victory came in Canada where he won the Tour de l’Abitibi in 2007.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 0:11:26 2 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 0:00:09 3 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Skins 0:00:15 4 Jesse Sergent (NZl) Trek-Livestrong U23 0:00:19 5 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 0:00:21 6 Peter Koning (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:00:22 7 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:00:27 8 Timothy Roe (Aus) Trek-Livestrong U23 0:00:29 9 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:00:31 10 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 0:00:32 11 Taylor Shelden (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:00:34 12 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:00:36 13 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental Team 14 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 0:00:38 15 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 16 Benjamin King (Aus) Trek-Livestrong U23 0:00:39 17 Bart Haaren (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:42 18 Caleb Fairly (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:00:43 19 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:44 20 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 21 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental Team 22 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:45 23 Peter Schulting (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:00:46 24 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:00:47 25 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 0:00:48 26 Carl-Henrik Sandell (Swe) Team Cykelcity 0:00:50 27 Dion Beukeboom (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:00:51 28 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 29 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:52 30 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 31 Tom Relou (Ned) Cycling Team Jo Piels 32 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:00:54 33 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 34 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 0:00:55 35 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 36 Svein Erik Vold (Nor) Team Joker - Bianchi 37 Julian Kyer (USA) Trek-Livestrong U23 0:00:57 38 Vegard Laengen (Nor) Team Joker - Bianchi 39 Danny Summerhill (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:00:59 40 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:00 41 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 0:01:01 42 Peter Van Agtmaal (Ned) Metec LSE Cycling Team 43 Niek Basten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:01:02 44 Sondre Sørtveit (Nor) Team Joker - Bianchi 0:01:03 45 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:07 46 Cody Campbell (Can) Trek-Livestrong U23 0:01:08 47 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:01:09 48 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:10 49 Maurits Lammertink (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:01:11 50 Maurice De Bekker (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:01:12 51 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:13 52 Jos Harms (Ned) Metec LSE Cycling Team 53 Wim Botman (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:01:14 54 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:01:15 55 Jonas Bjellmark (Swe) Team Cykelcity 0:01:16 56 Jeroen Boelen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:01:17 57 Rudy Vriend (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 58 Mitchell Huenders (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:01:20 59 Roy De Waal (Ned) ParkHotel Rooding CT 60 Mart van Blanken (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:01:21 61 Frank Niewold (Ned) Swabo Cyclingteam 62 Daan Rijntjes (Ned) Swabo Cyclingteam 0:01:22 63 Peter Schep (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:01:23 64 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 65 Arne Hassink (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:01:25 66 Rene Hooghiemster (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 67 Michael Vingerling (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 68 Mike Terpstra (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 69 Dennis Kreder (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 70 Petr Ignatenko (Rus) Itera - Katusha 0:01:27 71 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 72 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:30 73 Takayuki Abe (Jpn) ParkHotel Rooding CT 74 Jelmer Asjes (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:01:32 75 Ivor Bruin (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 76 Dennis Smit (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:01:33 77 Geert van der Horst (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:01:34 78 Bouke Kuiper (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 79 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:01:35 80 Arjen ten Dam (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 81 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 82 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:01:39 83 Sierk Jan De Haan (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:01:42 84 Jasper Lenferink (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:01:43 85 Jan Deutschmann (Ger) Team NRW 0:01:45 86 Niels Pieters (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:01:46 87 Joris de Boer (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:01:47 88 Dennis Luijt (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 89 Ruben Dorren (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:01:48 90 Alexander Kholodov (Rus) Itera - Katusha 91 Jesse de Haan (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:01:54 92 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 0:01:55 93 Nick Stöpler (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:01:58 94 Leander Schreurs (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:02:00 95 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:02:04 96 Marco Bos (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:02:05 97 Roman Maikin (Rus) Itera - Katusha 0:02:08 98 Nick Borst (Ned) Swabo Cyclingteam 0:02:12 99 Lars Jun (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:02:18 100 Wouter De Groot (Ned) Swabo Cyclingteam 0:02:21 101 Gerrit Soepenberg (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:02:22 102 Jorne Videler (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:02:27 103 Makoto Shimada (Jpn) ParkHotel Rooding CT 0:02:28 104 Matthias Mortka (Ger) Team NRW 0:02:29 105 Thomas Koep (Ger) Team NRW 0:02:31 106 Rik Kavsek (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:02:33 107 Oliver Johr (Ger) Team NRW 0:02:36 108 Maikel Paas (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:02:42 109 Cornelius Van Ooijen (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:02:48 110 Sebastian Sydlik (Ger) Team NRW 0:04:02

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 0:11:26 2 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 0:00:09 3 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Skins 0:00:15 4 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 0:00:21 5 Peter Koning (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:00:22 6 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:00:27 7 Timothy Roe (Aus) Trek-Livestrong U23 0:00:29 8 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:00:36 9 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental Team 0:00:44 10 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:00:52 11 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:00:54 12 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 0:00:55 13 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 0:01:01 14 Cody Campbell (Can) Trek-Livestrong U23 0:01:08 15 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:01:09 16 Maurits Lammertink (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:01:11 17 Maurice De Bekker (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:01:12 18 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:01:15 19 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:18 20 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:01:23 21 Michael Vingerling (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:01:25 22 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:01:27 23 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:30 24 Geert van der Horst (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:01:34 25 Bouke Kuiper (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 26 Arjen ten Dam (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:01:35 27 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:01:39 28 Joris de Boer (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:01:47 29 Ruben Dorren (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:01:48 30 Nick Stöpler (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:01:58 31 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:02:04 32 Roman Maikin (Rus) Itera - Katusha 0:02:08 33 Matthias Mortka (Ger) Team NRW 0:02:29 34 Thomas Koep (Ger) Team NRW 0:02:31 35 Oliver Johr (Ger) Team NRW 0:02:36

Final Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 18:26:42 2 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:17 3 Jesse Sergent (NZl) Trek-Livestrong U23 0:01:27 4 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 0:01:46 5 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:57 6 Timothy Roe (Aus) Trek-Livestrong U23 0:02:03 7 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:09 8 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 0:02:11 9 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:15 10 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 11 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:24 12 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:02:26 13 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 14 Taylor Shelden (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:02:34 15 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:38 16 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 0:02:39 17 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental Team 0:02:45 18 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:02:48 19 Peter Schulting (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:02:49 20 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 0:02:51 21 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 22 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 0:02:56 23 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 0:03:05 24 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 0:03:06 25 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:03:08 26 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental Team 0:03:16 27 Caleb Fairly (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:03:18 28 Jeroen Boelen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:03:20 29 Peter Van Agtmaal (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:03:22 30 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:03:29 31 Bart Haaren (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:03:59 32 Sondre Sørtveit (Nor) Team Joker - Bianchi 0:04:08 33 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 0:04:12 34 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:04:13 35 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:04:14 36 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:04:33 37 Bouke Kuiper (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:04:35 38 Peter Koning (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:04:36 39 Maurits Lammertink (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:04:51 40 Vegard Laengen (Nor) Team Joker - Bianchi 0:05:03 41 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 0:05:04 42 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:05:14 43 Niek Basten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:05:19 44 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:05:37 45 Benjamin King (Aus) Trek-Livestrong U23 0:05:43 46 Matthias Mortka (Ger) Team NRW 0:06:55 47 Danny Summerhill (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:06:58 48 Makoto Shimada (Jpn) ParkHotel Rooding CT 49 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 0:07:08 50 Oliver Johr (Ger) Team NRW 0:07:12 51 Petr Ignatenko (Rus) Itera - Katusha 0:07:44 52 Ivor Bruin (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:08:27 53 Dennis Luijt (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:09:58 54 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:10:45 55 Takayuki Abe (Jpn) ParkHotel Rooding CT 0:11:41 56 Maikel Paas (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:12:17 57 Carl-Henrik Sandell (Swe) Team Cykelcity 0:14:03 58 Maurice De Bekker (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:16:09 59 Mike Terpstra (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:18:05 60 Roman Maikin (Rus) Itera - Katusha 0:19:15 61 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:19:51 62 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:20:19 63 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:20:20 64 Rudy Vriend (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:20:35 65 Rene Hooghiemster (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:20:36 66 Peter Schep (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:20:41 67 Dion Beukeboom (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:20:45 68 Sierk Jan De Haan (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:21:02 69 Dennis Smit (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:21:13 70 Tom Relou (Ned) Cycling Team Jo Piels 71 Roy De Waal (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:21:15 72 Jesse de Haan (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:21:16 73 Jelmer Asjes (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:21:19 74 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 0:21:45 75 Jasper Lenferink (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:21:46 76 Lars Jun (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:21:56 77 Svein Erik Vold (Nor) Team Joker - Bianchi 0:22:15 78 Mitchell Huenders (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:22:28 79 Jos Harms (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:22:36 80 Joris de Boer (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:22:49 81 Arjen ten Dam (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:22:53 82 Frank Niewold (Ned) Swabo Cyclingteam 0:23:17 83 Cornelius Van Ooijen (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:23:28 84 Gerrit Soepenberg (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:23:44 85 Alexander Kholodov (Rus) Itera - Katusha 0:24:09 86 Rik Kavsek (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:24:22 87 Julian Kyer (USA) Trek-Livestrong U23 0:24:26 88 Cody Campbell (Can) Trek-Livestrong U23 0:24:37 89 Dennis Kreder (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:24:38 90 Jan Deutschmann (Ger) Team NRW 0:25:14 91 Arne Hassink (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:25:48 92 Marco Bos (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:26:05 93 Jorne Videler (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:26:36 94 Daan Rijntjes (Ned) Swabo Cyclingteam 0:28:09 95 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:28:57 96 Mart van Blanken (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:28:58 97 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Skins 0:29:03 98 Wim Botman (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:30:45 99 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:31:03 100 Leander Schreurs (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:32:38 101 Jonas Bjellmark (Swe) Team Cykelcity 0:32:41 102 Geert van der Horst (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:32:43 103 Thomas Koep (Ger) Team NRW 0:33:12 104 Nick Stöpler (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:33:23 105 Sebastian Sydlik (Ger) Team NRW 0:34:03 106 Ruben Dorren (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:34:10 107 Niels Pieters (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:36:34 108 Michael Vingerling (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:38:27 109 Nick Borst (Ned) Swabo Cyclingteam 0:41:22 110 Wouter De Groot (Ned) Swabo Cyclingteam 0:43:31

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 109 pts 2 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 103 3 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 70 4 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 55 5 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 46 6 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 44 7 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 35 8 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 34 9 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 30 10 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 23 11 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 16 12 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 16 13 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 16 14 Jorne Videler (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 12 15 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 12 16 Lars Jun (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 12 17 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental Team 10 18 Peter Van Agtmaal (Ned) Metec LSE Cycling Team 9 19 Peter Schulting (Ned) Cycling Team Jo Piels 8 20 Dennis Luijt (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 7 21 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental Team 7 22 Jeroen Boelen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 7 23 Bart Haaren (Ned) Van Vliet EBH Elshof 7 24 Rene Hooghiemster (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 6 25 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 6 26 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 6 27 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 6 28 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 5 29 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 5 30 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 4 31 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 3 32 Niels Pieters (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 3 33 Peter Schep (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 3 34 Danny Summerhill (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 3 35 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 3 36 Jesse de Haan (Ned) Koopmans-Cube cycling team 2 37 Gerrit Soepenberg (Ned) Metec LSE Cycling Team 2 38 Sondre Sørtveit (Nor) Team Joker - Bianchi 2 39 Dion Beukeboom (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 2 40 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 2 41 Dennis Smit (Ned) Metec LSE Cycling Team 2 42 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 2 43 Carl-Henrik Sandell (Swe) Team Cykelcity 2 44 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 1 45 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 1 46 Oliver Johr (Ger) Team NRW 1 47 Taylor Shelden (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 1 48 Dennis Kreder (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 1 49 Daan Rijntjes (Ned) Swabo Cyclingteam 1 50 Mart van Blanken (Ned) Metec LSE Cycling Team 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Van Agtmaal (Ned) Metec LSE Cycling Team 42 pts 2 Carl-Henrik Sandell (Swe) Team Cykelcity 16 3 Takayuki Abe (Jpn) ParkHotel Rooding CT 11 4 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 9 5 Jeroen Boelen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 8 6 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 6 7 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 5 8 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 5 9 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 5 10 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 3 11 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental Team 3 12 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 3 13 Dion Beukeboom (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 3 14 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 3 15 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 1 16 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 1 17 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 1 18 Mart van Blanken (Ned) Metec LSE Cycling Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 18:26:42 2 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 0:01:46 3 Timothy Roe (Aus) Trek-Livestrong U23 0:02:03 4 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental Team 0:02:45 5 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:02:48 6 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:02:51 7 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 0:03:05 8 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 0:03:06 9 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:03:08 10 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:03:29 11 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:04:14 12 Bouke Kuiper (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:04:35 13 Peter Koning (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:04:36 14 Maurits Lammertink (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:04:51 15 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:05:14 16 Matthias Mortka (Ger) Team NRW 0:06:55 17 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 0:07:08 18 Oliver Johr (Ger) Team NRW 0:07:12 19 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:10:45 20 Maurice De Bekker (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:16:09 21 Roman Maikin (Rus) Itera - Katusha 0:19:15 22 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:20:19 23 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:20:20 24 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 0:21:45 25 Joris de Boer (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:22:49 26 Arjen ten Dam (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:22:53 27 Cody Campbell (Can) Trek-Livestrong U23 0:24:37 28 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:28:57 29 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Skins 0:29:03 30 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:31:03 31 Geert van der Horst (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:32:43 32 Thomas Koep (Ger) Team NRW 0:33:12 33 Nick Stöpler (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:33:23 34 Ruben Dorren (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:34:10 35 Michael Vingerling (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:38:27