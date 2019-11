Image 1 of 3 Taylor Phinney shows his mix 'n' match Oakleys. (Image credit: Stephen Farrand) Image 2 of 3 Trek-Livestrong's Taylor Phinney and Alex Dowsett were happy but nervous before the start. (Image credit: Stephen Farrand) Image 3 of 3 Taylor Phinney (USA) waits for the start of his qualifying ride in the men's 4,000m individual pursuit (Image credit: Gerry McManus/www.splitsecondimages.co.uk)

Taylor Phinney (Trek-Livestrong) took his third consecutive victory at the Olympia Tour in Holland on Wednesday, winning the 159.4km second stage from Meppel to Gendringen.

The prodigious 19-year-old from Boulder, Colorado again won the sprint while wearing the race leader's white jersey after a high-speed lead-out from his talented teammates. Phinney also won the sprint on Tuesday and Trek-Livestrong finish first, second and fourth in the opening prologue stage on Monday with Phinney, Jesse Sergent and Alex Dowsett.

Phinney now leads Sergent by 37 seconds, with Dowsett third at 50 seconds. Trek-Livestrong also tops the team classification.

"We still have to work hard today to get everything together, but the team did a perfect job. In the sprint I got blocked for a moment but I managed to find a hole in time to take the sprint. I’m leading the standings which is good, but we are also doing well a team, were first, second and third overall,'' Phinney said.

The six-day Dutch race ends on Saturday with a final 9.5km time trial, offering Phinney further opportunity for success and perhaps even overall victory.





# Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 3:21:13 2 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 3 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 4 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 5 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 6 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 7 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 8 Nick Walker (Aus) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 9 Christer Rake (Nor) Team Joker - Bianchi 10 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 11 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 12 Alex Dowsett (GBr) Trek-Livestrong U23 13 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 14 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 15 Marco Brus (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 16 Oliver Johr (Ger) Team NRW 17 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 18 Jesse Sergent (NZl) Trek-Livestrong U23 19 Peter Schulting (Ned) Cycling Team Jo Piels 20 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 21 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 22 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 23 Joris de Boer (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:00:06 24 Jeroen Boelen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 25 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 26 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental Team 27 Nick Mulder (Ned) ParkHotel Rooding CT 28 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 29 Jorne Videler (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 30 Henk Wildeman (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 31 Matthias Mortka (Ger) Team NRW 32 Timothy Roe (Aus) Trek-Livestrong U23 33 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 34 Lars Jun (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 35 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 36 Rudy Vriend (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 37 Jos Harms (Ned) Metec LSE Cycling Team 38 Taylor Shelden (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 39 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental Team 40 Alexander Kholodov (Rus) Itera - Katusha 41 Roy De Waal (Ned) ParkHotel Rooding CT 42 Jasper Lenferink (Ned) Metec LSE Cycling Team 43 Gerrit Soepenberg (Ned) Metec LSE Cycling Team 44 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 45 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 46 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 47 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 48 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 49 Svein Erik Vold (Nor) Team Joker - Bianchi 50 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 51 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental Team 52 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 53 Jesse de Haan (Ned) Koopmans-Cube cycling team 54 Bouke Kuiper (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 55 Stian Remme (Nor) Team Joker - Bianchi 56 Caleb Fairly (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 57 Marco Bos (Ned) Cycling Team Jo Piels 58 Sierk Jan De Haan (Ned) Cycling Team Jo Piels 59 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 60 Maurits Lammertink (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 61 Danny Summerhill (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 62 Rene Hooghiemster (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 63 Bart Haaren (Ned) Van Vliet EBH Elshof 64 Ivor Bruin (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 65 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 66 Sondre Sørtveit (Nor) Team Joker - Bianchi 67 Julian Kyer (USA) Trek-Livestrong U23 68 Benjamin King (Aus) Trek-Livestrong U23 69 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 70 Peter Van Agtmaal (Ned) Metec LSE Cycling Team 71 Dennis Smit (Ned) Metec LSE Cycling Team 72 Rik Kavsek (Ned) ParkHotel Rooding CT 73 Frank Niewold (Ned) Swabo Cyclingteam 74 Cornelius Van Ooijen (Ned) Cycling Team Jo Piels 75 Peter Schep (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 76 Dion Beukeboom (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 77 Jelmer Asjes (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 78 Erik Van Lakenveld (Ned) Swabo Cyclingteam 0:00:16 79 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 80 Vegard Laengen (Nor) Team Joker - Bianchi 81 Tom Relou (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:00:19 82 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:00:21 83 Makoto Shimada (Jpn) ParkHotel Rooding CT 0:00:22 84 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 85 Niek Basten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 86 Maikel Paas (Ned) ParkHotel Rooding CT 87 Peter Koning (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:00:24 88 Arjen ten Dam (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 89 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 90 Maurice De Bekker (Ned) ParkHotel Rooding CT 91 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Cube cycling team 92 Jan Oelerich (Ger) Team NRW 93 Petr Ignatenko (Rus) Itera - Katusha 94 Jan Deutschmann (Ger) Team NRW 0:00:33 95 Arne Hassink (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:00:35 96 Mart van Blanken (Ned) Metec LSE Cycling Team 97 Nathan Brown (USA) Trek-Livestrong U23 98 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:00:06 99 Mitchell Huenders (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:00:53 100 Dennis Luijt (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:03:13 101 Ruben Dorren (Ned) Koopmans-Cube cycling team 102 Daan Rijntjes (Ned) Swabo Cyclingteam 103 Nick Borst (Ned) Swabo Cyclingteam 104 Cody Campbell (Can) Trek-Livestrong U23 105 Dennis Kreder (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 106 Niels Pieters (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:05:00 107 Jonas Bjellmark (Swe) Team Cykelcity 108 Ingar Stokstad (Nor) Team Joker - Bianchi 109 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 110 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Skins 111 Joachim Tolles (Ger) Team NRW 112 Thomas Koep (Ger) Team NRW 113 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco Skins 114 Roman Maikin (Rus) Itera - Katusha 115 Carl-Henrik Sandell (Swe) Team Cykelcity 116 Sipke Zijlstra (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 117 Nick Stöpler (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 118 Ismael Kip (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 119 Geert van der Horst (Ned) Koopmans-Cube cycling team 120 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Cykelcity 121 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Cube cycling team 122 Michael Vingerling (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 123 Walker Savidge (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 124 Leander Schreurs (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:05:05 125 Wouter De Groot (Ned) Swabo Cyclingteam 126 Wim Botman (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:05:09 127 Mike Terpstra (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 128 Takayuki Abe (Jpn) ParkHotel Rooding CT 129 Robbert Van Andel (Ned) Swabo Cyclingteam 130 Alex Howes (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 131 Sebastian Sydlik (Ger) Team NRW DNF Steven Stenekes (Ned) Koopmans-Cube cycling team DNF Rene Bunnik (Ned) Swabo Cyclingteam DNF Sjoerd Commandeur (Ned) Swabo Cyclingteam DNS Yoeri Havik (Ned) Van Vliet EBH Elshof DNS Malcolm Rudolph (Aus) Team Jayco Skins DNS Stefano Palu (Ita) Team NRW

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 3 pts 2 Bart Haaren (Ned) Van Vliet EBH Elshof 2 3 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Danny Summerhill (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 3 pts 2 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 2 3 Daan Rijntjes (Ned) Swabo Cyclingteam 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 3 pts 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 2 3 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 1

Sprint 4 (finish) # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 25 pts 2 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 20 3 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 16 4 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 14 5 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 14 6 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 12 7 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 10 8 Nick Walker (Aus) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 9 9 Christer Rake (Nor) Team Joker - Bianchi 8 10 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 7 11 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 6 12 Alex Dowsett (GBr) Trek-Livestrong U23 5 13 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 4 14 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 3 15 Marco Brus (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 2 16 Oliver Johr (Ger) Team NRW

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 25 pts 2 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 20 3 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 16 4 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 14 5 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 12 6 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 10 7 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 9 8 Nick Walker (Aus) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 8 9 Christer Rake (Nor) Team Joker - Bianchi 7 10 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 6 11 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 5 12 Alex Dowsett (GBr) Trek-Livestrong U23 4 13 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 3 14 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 2 15 Marco Brus (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 1

Best young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 3:21:13 2 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 3 Oliver Johr (Ger) Team NRW 4 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 5 Joris de Boer (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:00:06 6 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 7 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental Team 8 Nick Mulder (Ned) ParkHotel Rooding CT 9 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 10 Henk Wildeman (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 11 Matthias Mortka (Ger) Team NRW 12 Timothy Roe (Aus) Trek-Livestrong U23 13 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 14 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 15 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 16 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 17 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 18 Bouke Kuiper (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 19 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 20 Maurits Lammertink (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 21 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 0:00:16 22 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:00:21 23 Peter Koning (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:00:24 24 Arjen ten Dam (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 25 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 26 Maurice De Bekker (Ned) ParkHotel Rooding CT 27 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Cube cycling team 28 Nathan Brown (USA) Trek-Livestrong U23 0:00:35 29 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:00:06 30 Ruben Dorren (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:03:13 31 Cody Campbell (Can) Trek-Livestrong U23 32 Ingar Stokstad (Nor) Team Joker - Bianchi 0:05:00 33 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 34 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Skins 35 Thomas Koep (Ger) Team NRW 36 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco Skins 37 Roman Maikin (Rus) Itera - Katusha 38 Nick Stöpler (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 39 Geert van der Horst (Ned) Koopmans-Cube cycling team 40 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Cykelcity 41 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Cube cycling team 42 Michael Vingerling (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 43 Robbert Van Andel (Ned) Swabo Cyclingteam 0:05:09

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Trek-Livestrong U23 10:03:39 2 Van Vliet EBH Elshof 3 Cycling Team Jo Piels 4 Rabobank Continental Team 0:00:06 5 Line Lloyd Footwear Cycling 0:00:12 6 Van Hemert Groep - De Jonge Renner 7 Metec LSE Cycling Team 8 Itera - Katusha 9 Midi Center-Ruiter Wielerteam 10 Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 11 Team Joker - Bianchi 12 Team Cykelcity 13 ParkHotel Rooding CT 0:00:18 14 Team NRW 0:00:30 15 Swabo Cyclingteam 0:03:35 16 Koopmans-Cube cycling team 0:03:43 17 Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:05:12 18 Team Jayco Skins 0:10:06

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 6:55:55 2 Jesse Sergent (NZl) Trek-Livestrong U23 0:00:37 3 Alex Dowsett (GBr) Trek-Livestrong U23 0:00:50 4 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 5 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:06 6 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:01:07 7 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:09 8 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:11 9 Timothy Roe (Aus) Trek-Livestrong U23 0:01:12 10 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:16 11 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 0:01:19 12 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:22 13 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 0:01:23 14 Benjamin King (Aus) Trek-Livestrong U23 0:01:32 15 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:01:33 16 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:36 17 Dion Beukeboom (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 18 Christer Rake (Nor) Team Joker - Bianchi 0:01:37 19 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 20 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 0:01:41 21 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental Team 22 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:42 23 Taylor Shelden (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:01:46 24 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:47 25 Peter Schulting (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:01:49 26 Sierk Jan De Haan (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:01:50 27 Danny Summerhill (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 28 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 29 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:01:53 30 Erik Van Lakenveld (Ned) Swabo Cyclingteam 0:01:54 31 Caleb Fairly (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:01:56 32 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 33 Jeroen Boelen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 34 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 0:01:57 35 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 36 Peter Schep (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:01:59 37 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:02:02 38 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 0:02:03 39 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:02:06 40 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:02:08 41 Peter Van Agtmaal (Ned) Metec LSE Cycling Team 42 Rene Hooghiemster (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:02:09 43 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:02:11 44 Rudy Vriend (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:02:16 45 Niek Basten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:02:19 46 Jesse de Haan (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:02:20 47 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:21 48 Jelmer Asjes (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:02:23 49 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:02:24 50 Marco Brus (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:02:28 51 Henk Wildeman (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:02:32 52 Sondre Sørtveit (Nor) Team Joker - Bianchi 0:02:34 53 Roy De Waal (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:02:36 54 Lars Jun (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 55 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:02:37 56 Dennis Smit (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:02:38 57 Bouke Kuiper (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:02:39 58 Jasper Lenferink (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:02:44 59 Bart Haaren (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:46 60 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 0:02:47 61 Ivor Bruin (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:02:51 62 Nick Walker (Aus) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:02:59 63 Rik Kavsek (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:03:03 64 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 0:03:06 65 Arne Hassink (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:03:09 66 Peter Koning (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:03:13 67 Tom Relou (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:03:19 68 Mitchell Huenders (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:03:20 69 Maurits Lammertink (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:03:26 70 Vegard Laengen (Nor) Team Joker - Bianchi 0:03:27 71 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 0:03:28 72 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 73 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:03:30 74 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 0:03:35 75 Nick Mulder (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:03:36 76 Cornelius Van Ooijen (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:03:38 77 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 0:03:47 78 Jos Harms (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:03:53 79 Matthias Mortka (Ger) Team NRW 0:03:55 80 Makoto Shimada (Jpn) ParkHotel Rooding CT 0:03:59 81 Joris de Boer (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:04:00 82 Arjen ten Dam (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:04:16 83 Svein Erik Vold (Nor) Team Joker - Bianchi 0:04:18 84 Gerrit Soepenberg (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:04:20 85 Oliver Johr (Ger) Team NRW 0:04:22 86 Jan Oelerich (Ger) Team NRW 0:04:34 87 Frank Niewold (Ned) Swabo Cyclingteam 0:04:37 88 Maikel Paas (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:04:39 89 Alexander Kholodov (Rus) Itera - Katusha 0:05:02 90 Cody Campbell (Can) Trek-Livestrong U23 0:05:11 91 Daan Rijntjes (Ned) Swabo Cyclingteam 0:05:33 92 Petr Ignatenko (Rus) Itera - Katusha 0:05:38 93 Jan Deutschmann (Ger) Team NRW 94 Julian Kyer (USA) Trek-Livestrong U23 0:05:50 95 Dennis Kreder (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:05:54 96 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 0:06:09 97 Nathan Brown (USA) Trek-Livestrong U23 0:06:26 98 Stian Remme (Nor) Team Joker - Bianchi 0:06:32 99 Maurice De Bekker (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:06:42 100 Marco Bos (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:06:58 101 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Cykelcity 0:07:07 102 Jorne Videler (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 103 Wim Botman (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:07:21 104 Mart van Blanken (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:07:26 105 Ismael Kip (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:07:31 106 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Skins 0:07:34 107 Dennis Luijt (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:07:40 108 Walker Savidge (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:07:50 109 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:08:01 110 Joachim Tolles (Ger) Team NRW 0:08:48 111 Carl-Henrik Sandell (Swe) Team Cykelcity 0:08:58 112 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco Skins 0:09:00 113 Alex Howes (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 114 Nick Stöpler (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:09:05 115 Jonas Bjellmark (Swe) Team Cykelcity 0:09:12 116 Takayuki Abe (Jpn) ParkHotel Rooding CT 0:09:14 117 Thomas Koep (Ger) Team NRW 0:09:27 118 Niels Pieters (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:09:53 119 Roman Maikin (Rus) Itera - Katusha 0:09:56 120 Ruben Dorren (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:10:09 121 Nick Borst (Ned) Swabo Cyclingteam 0:10:20 122 Ingar Stokstad (Nor) Team Joker - Bianchi 0:11:44 123 Geert van der Horst (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:11:58 124 Sipke Zijlstra (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:12:05 125 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Cube cycling team 126 Mike Terpstra (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:12:06 127 Leander Schreurs (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:12:07 128 Wouter De Groot (Ned) Swabo Cyclingteam 129 Michael Vingerling (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 130 Robbert Van Andel (Ned) Swabo Cyclingteam 0:12:31 131 Sebastian Sydlik (Ger) Team NRW 0:12:59

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 50 pts 2 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 39 3 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 34 4 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 30 5 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 20 6 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 17 7 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 16 8 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 15 9 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 14 10 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 12 11 Nick Walker (Aus) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 9 12 Peter Schulting (Ned) Cycling Team Jo Piels 8 13 Christer Rake (Nor) Team Joker - Bianchi 8 14 Alex Dowsett (GBr) Trek-Livestrong U23 7 15 Bart Haaren (Ned) Van Vliet EBH Elshof 7 16 Rene Hooghiemster (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 6 17 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 6 18 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental Team 6 19 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 5 20 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental Team 3 21 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 3 22 Danny Summerhill (USA) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 3 23 Marco Brus (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 2 24 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 2 25 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 2 26 Lars Jun (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 1 27 Oliver Johr (Ger) Team NRW 1 28 Daan Rijntjes (Ned) Swabo Cyclingteam

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 50 pts 2 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental Team 36 3 Boy van Poppel (Ned) Rabobank Continental Team 34 4 Jos Pronk (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 30 5 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 19 6 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 15 7 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof 15 8 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet EBH Elshof 12 9 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 10 10 Peter Schulting (Ned) Cycling Team Jo Piels 8 11 Nick Walker (Aus) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 8 12 Christer Rake (Nor) Team Joker - Bianchi 7 13 Alex Dowsett (GBr) Trek-Livestrong U23 6 14 Rene Hooghiemster (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 6 15 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 5 16 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 5 17 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 4 18 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental Team 3 19 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 2 20 Marco Brus (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 1 21 Lars Jun (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 1

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong U23 6:55:55 2 Timothy Roe (Aus) Trek-Livestrong U23 0:01:12 3 Rohan Dennis (Aus) Team Jayco Skins 0:01:23 4 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:47 5 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:01:50 6 Tom Dumoulin (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:01:53 7 Raymond Kreder (Ned) Holowesko Partners-Felt-Garmin Development Team 0:01:56 8 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental Team 0:01:57 9 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:02:02 10 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 0:02:03 11 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:02:06 12 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:02:11 13 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:21 14 Henk Wildeman (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:02:32 15 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:02:37 16 Bouke Kuiper (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:02:39 17 Peter Koning (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:03:13 18 Maurits Lammertink (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 0:03:26 19 Vegard Robinson Bugge (Nor) Team Joker - Bianchi 0:03:28 20 Bram Nolten (Ned) Van Hemert Groep - De Jonge Renner 21 Nick Mulder (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:03:36 22 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 0:03:47 23 Matthias Mortka (Ger) Team NRW 0:03:55 24 Joris de Boer (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 0:04:00 25 Arjen ten Dam (Ned) Midi Center-Ruiter Wielerteam 0:04:16 26 Oliver Johr (Ger) Team NRW 0:04:22 27 Cody Campbell (Can) Trek-Livestrong U23 0:05:11 28 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Skins 0:06:09 29 Nathan Brown (USA) Trek-Livestrong U23 0:06:26 30 Maurice De Bekker (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:06:42 31 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Cykelcity 0:07:07 32 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Skins 0:07:34 33 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:08:01 34 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco Skins 0:09:00 35 Nick Stöpler (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:09:05 36 Thomas Koep (Ger) Team NRW 0:09:27 37 Roman Maikin (Rus) Itera - Katusha 0:09:56 38 Ruben Dorren (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:10:09 39 Ingar Stokstad (Nor) Team Joker - Bianchi 0:11:44 40 Geert van der Horst (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:11:58 41 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Cube cycling team 0:12:05 42 Michael Vingerling (Ned) Koga-CreditForce-Ubbink Track Cycling Team 0:12:07 43 Robbert Van Andel (Ned) Swabo Cyclingteam 0:12:31