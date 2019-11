The NZ MTB Cup wrapped up in Napier. The venue added some variability with weather and race course conditions over the three days of competition - the major rain storm covering New Zealand on Wednesday left challenging conditions in the Pan Pac Eskdale Forest which didn't completely dry out. Adaptation was the key for all competitors, and all category winners displayed an ability to react quickly to the constantly changing race courses.

The elite men's category has provided close and extremely tight racing right through the New Zealand MTB Cup this summer, and Napier's race was no exception. The level and depth of the field was again high this weekend, despite several of New Zealand's World Cup athletes not competing - eight different nationalities represented with many of these athletes travelling onto South Africa for the start of the 2012 UCI World Cup.

Local riders George Brannigan (Devinci Global Racing) and Brook MacDonald (MS Mondraker) are always strong on their home course, and both showed that they would be the riders to beat with top seeding times.

The race followed a familiar theme, with successive riders chipping away at the best race time to briefly hold the leaders position - Brannigan was the rider able to make a gain that would be good enough for the win, but by the slimmest of margins from MacDonald. Kawerau's Matt Walker locked in third place, and the NZers were able to hold off the European challenge this weekend, Markus Pekoll (Austria) and Fabian Cousine (France) fourth and sixth respectively. With this win Brannigan was able to bookend the series - he started in Queenstown in early January with a win at the first Cup round and completes the series with this win at the final in Napier.

The North Island and NZ MTB Cup champion in the elite men's category is Brook MacDonald after racing with great consistency - in his best five races winning twice and second three times.

Sarah Atkin raced the perfect NZ MTB Cup this summer, with a final win in Napier. Atkin is still unbeaten this season and although Napier's Madeline Taylor was able to challenge with a level of home track knowledge, Atkin is the runaway NZ MTB Cup champion in the elite women's category for 2012.

The U19 junior men's race in Napier produced a first time Cup winner this summer in Rotorua's Jake Robinson - racing a well calculated race to win over North Island and NZ MTB Cup champion Louis Hamilton and Guillame Cavin of France.

Napier Round Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 George Brannigan 0:02:22.25 2 Brook MacDonald 0:00:00.16 3 Matt Walker 0:00:01.30 4 Markus Pekoll 0:00:02.33 5 Rupert Chapman 0:00:04.40 6 Fabian Causinie 0:00:04.55 7 Bryn Dickerson 0:00:05.19 8 Richard Leacock 0:00:05.43 9 Kieran Bennett 0:00:05.46 10 Daniel Meilink 0:00:07.61 11 Sam Perry 0:00:08.01 12 Daniel Heads 0:00:08.96 13 Reon Boe 0:00:09.08 14 Luke Stevens 0:00:09.35 15 Thomas Jeandin 0:00:11.07 16 Stefan Gardner 0:00:12.13 17 Jamie Lyall 0:00:13.35 18 Hayden Lee 0:00:16.57 19 Sam Stevens 0:00:22.40 20 Remi Gauvin 0:00:23.33 21 Kuhn Martin 0:00:23.36 22 Ben Crundwell 0:00:30.26 23 Ben Mundy 0:00:30.34 DNS Thomas Mathews DNS Kazuki Shimizu

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Atkin 0:03:01.74 2 Madeline Taylor 0:00:06.83 3 Sophiemarie Bethell 0:00:18.03 4 Adrienne Hooper 0:00:22.90 DNS Veronique Sandler

U19 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jake Robinson 0:02:30.27 2 Guillaume Cauvin 0:00:00.82 3 Louis Hamilton 0:00:01.22 4 Leo Sandler 0:00:03.03 5 Lawrence Cawte 0:00:03.40 6 Reece Potter 0:00:03.91 7 Kyle Lockwood 0:00:06.18 8 Nick Roydhouse 0:00:08.11 9 Zach Baker 0:00:08.55 10 Kurt Summerfield 0:00:10.32 11 Jamahl Stringer 0:00:10.51 12 Michael Melles 0:00:11.69 13 Harrison Redshaw 0:00:11.97 14 Jack Dodd 0:00:16.94 15 Danie Kattenberg 0:00:21.11 16 Cole Smith 0:00:22.75 17 Aled Dunn 0:00:30.58 18 Alex Kennett 0:00:31.81 19 Jordan Burns 0:00:34.45 20 Thomas Witkowski 0:00:49.08 21 George Wrenn 0:00:52.21 22 JD Devlin 0:01:06.29 23 Adam Walsh 0:01:14.82 24 Jack Futter 0:03:01.57 25 Jack Arnopp 0:03:29.32 26 Callum Sprosen 0:11:15.21 DNS Ayden Biggs DNS Dan McCombie

U17 men # Rider Name (Country) Team Result 4 Jack Humphries 0:02:44.77 5 Tane Wilson 0:02:50.63 6 Kale Edwards 0:02:58.02 7 Matt Lawton 0:03:00.38 8 Jordan Titchmarsh 0:03:00.63 9 Nathan Saunders 0:03:03.25 10 Aaron Ewen 0:03:06.27 11 Thomas Goodman 0:03:06.36 12 Nick Goodson 0:03:13.74 13 Moss Cruickshank 0:03:22.23 14 Matt Tunbridge 0:03:26.96 15 Matt Chiverrell 0:03:36.52 DNF Hayden Melles DNS Braiden Palmer DNS Dylan Morrison

Senior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Carl Edmondson 0:02:32.63 2 Tyler Perrin 0:00:03.30 3 Scott McGregor 0:00:03.96 4 Adam Lawrence 0:00:04.56 5 Mike Langford 0:00:05.38 6 Tyler Brooker 0:00:06.57 7 Kurt McDonald 0:00:07.62 8 Asher Ellery 0:00:07.73 9 Brendon Lumsden 0:00:09.32 10 Mitchell Townsend 0:00:09.53 11 Vaughan Woolhouse 0:00:10.69 12 Ollie Knight 0:00:11.36 13 Florian de Vires 0:00:12.47 14 Sam Fisher 0:00:12.72 15 Thilo Rucknagel 0:00:12.83 16 Adam Ahmed 0:00:13.85 17 Steven Pattle 0:00:14.12 18 Joel Tunbridge 0:00:16.06 19 Devlin Montana 0:00:17.58 20 Henry D'Ath 0:00:18.03 21 Eugene Black 0:00:18.12 22 Rhys Dunn 0:00:20.60 23 Russell Archer 0:00:20.86 24 Ryan Hunt 0:00:23.07 25 Matt Goodgame 0:00:23.34 26 Brendan Regan 0:00:24.34 27 Mark Davidge 0:00:25.76 28 Phillip Marfell 0:00:27.46 29 Andy Sherratt 0:00:28.11 30 Keita Mochizuki 0:00:29.11 31 Luke Wheeler 0:00:32.03 32 Scott Taylor 0:00:35.24 33 Craig Tomsett 0:00:36.26 34 Ben Johnson 0:00:38.29 35 Jason Gurr 0:00:46.57 36 Karl Cattanach 0:00:49.34 37 Tom Humphries 0:01:11.58 38 Zac Chandler 0:01:33.12 39 Aaron Chan 0:01:56.64 DNS Felix Morgenstern DNS Robert Chappell DNS Tristan Ratcliffe DNS Cole Titchmarsh DNS Benjamin Kamp

Master 1 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Campbell Wilson 0:02:52.05 2 Liam O'Keeffe 0:00:03.06 3 Shaun Hodges 0:00:18.08

Master 2 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Williamson 0:02:53.04 2 Dave Hamilton 0:00:01.68 3 John Baddiley 0:00:08.29 4 Luke Simmons 0:00:12.32 DNS Clayton Villars DNS Greg Larsen

Hardtail men # Rider Name (Country) Team Result 1 Torran Kean 0:04:23.76 DNS Mark Te Aho

Open women # Rider Name (Country) Team Result 1 Kaytee Campbell 0:03:49.82 DNS Lucy Brandon

U15 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Ihakara Pene 0:03:07.47 2 Jack Hale 0:00:06.13 DNS Junya Nagata

Final North Island Cup standings

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Brook MacDonald 252 pts 2 Matt Walker 218 3 Richard Leacock 191 4 Bryn Dickerson 173 5 George Brannigan 167 6 Sam Perry 163 7 Remi Gauvin 149 8 Luke Stevens 148 9 Daniel Meilink 147 10 Daniel Heads 146 11 Fabian Cousinie 143 12 Thomas Jeandin 136 13 Markus Pekoll 133 14 Kieran Bennett 120 15 Sam Stevens 115 16 Rupert Chapman 113 17 Reon Boe 105 18 Hayden Lee 97 19 Jamie Lyall 91 20 Jarrah Davies 90 21 Junya Nagata 87 22 Kazuki Shimizu 78 23 Martin Kuhn 75 24 Matthew Scoles 69 25 James Dodds 64 26 Wyn Masters 60 27 Reuben Olorenshaw 57 28 Stefan Gardner 46 29 Glenn Hayden 43 30 Kuhn Martin 38 31 Ben Crundwell 36 32 Ben Mundy 35 33 Octavio Teixeira 35

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Atkin 267 pts 2 Sophiemarie Bethell 213 3 Adrienne Hooper 212 4 Madeline Taylor 153 5 Gabby Molloy 84 6 Veronique Sandler 72

U19 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Louis Hamilton 256 pts 2 Jake Robinson 219 3 Lawrence Cawte 205 4 Kurt Summerfield 182 5 Jamahl Stringer 176 6 Michael Melles 161 7 Jack Futter 155 8 Kyle Lockwood 154 9 Harrison Redshaw 147 10 Reece Potter 140 11 Callum Sprosen 126 12 Cole Smith 125 13 Jack Dodd 123 14 Zach Baker 117 15 Jackson Hine 110 15 Alex Kennett 110 17 JD Devlin 105 17 Nick Roydhouse 105 19 Leo Sandler 101 20 Dan McCombie 94 21 Andy Wilson 92 22 Jack Arnopp 91 23 Danie Kattenberg 88 24 Jordan Burns 77 24 Guillaume Cauvin 77 26 Guillaune Cauvin 75 27 Jeremy Clegg 74 28 Aled Dunn 70 29 James Shipp 64 30 Lloyd Jenks 51 31 Robert Havill 49 32 Russell March 45 33 Will Keay 40 34 Luke Hooper 40 35 Reuben Stovold 39 36 George Wrenn 38 37 Thomas Witkowski 37 38 Daniel Corbett 36 39 Adam Walsh 33 40 Kierren Grant 26 41 Sakramyn Jenner 10

U17 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Izac Anderson 245 pts 2 Carl Goodwin 238 3 Scott Dockary 208 4 Kale Edwards 188 5 Jack Humphries 178 6 Josh McCombie 160 7 Matt Lawton 158 8 Nick Goodson 147 9 Hayden Melles 139 10 Ezra Adams 122 11 Nathan Saunders 113 12 Jordan Titchmarsh 109 12 Jordan Titchmarsh 109 14 Thomas Goodman 98 15 Daniel Horgan 97 16 Aaron Ewen 96 17 Toa Palanihi 92 18 Logan Henry 90 19 Tane Wilson 80 20 Peter Bethell 54 21 Moss Cruickshank 50 22 Luke Small 49 23 Nick Disher 48 24 Matt Tunbridge 47 25 Matt Chiverrell 46 26 Daniel Sinclair 39 27 Paddy MacKenzie 39 28 Jonathon Kennett 23 29 Caleb Scott 16 30 Dylan Morrison 16

Senior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Carl Edmondson 243 pts 2 Scott McGregor 201 3 Tyler Perrin 199 4 Asher Ellery 188 5 Tyler Brooker 175 6 Steven Pattle 156 7 Devlin Montana 146 8 Phillip Marfell 140 9 Adam Ahmed 139 10 Andy Sherratt 134 11 Thilo Rucknagel 133 12 Kurt McDonald 131 13 Florian de Vires 130 14 Tristan Ratcliffe 125 15 Tom Humphries 122 16 Ryan Hunt 122 17 Joel Tunbridge 112 18 Mitchell Townsend 109 19 Ollie Knight 107 20 Sam Fisher 107 21 Jason Lang 96 22 Brendon Lumsden 89 23 Keita Mochizuki 88 24 Nick McConachie 81 25 Cole Titchmarsh 70 26 Eugene Black 68 27 Adam Lawrence 65 28 Mike Langford 61 29 Brendan Regan 56 30 Mark Davidge 52 30 Rhys Dunn 52 32 Jourdan Leithbridge 50 33 Aaron Chan 49 34 Leonard Sonntag 49 35 Scott Taylor 47 36 Vaughan Woolhouse 46 37 Luke Wheeler 46 38 Benjamin Kamp 43 39 Jayden Harris 43 40 Zachary Small 40 41 Leith Christensen 40 42 Zac Chandler 39 43 Henry D'Ath 38 44 Mason Jenkins 37 45 Mitchell Lucas 36 46 Jason Gurr 35 47 Craig Tomsett 34 48 Russell Archer 32 49 Matt Goodgame 32 50 Troy Newton 30 51 Matthew Ridd 30 52 Jason Conner 27 53 Shanan Whitlock 22 54 Chris Old 21 55 Daniel Oosterbaan 20 56 Ben Johnson 19 57 James Robbins 17 58 Karl Cattanach 16 59 David Robbins 10 60 Jaco Keyser 9 61 Jack Sharland 7 61 Dayne Scott 7 63 Kyle Stannard 2 64 Elliot Jenkins 1

Open women # Rider Name (Country) Team Result 1 Kaytee Campbell 270 pts 2 Julie Berry 162

Master 30+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Liam O'Keeffe 200 pts 2 Jamie Nicoll 168 3 Craig McGinnity 154 4 Campbell Wilson 152 5 Jeremy Jones 133 6 Mathew McGovern 130 7 Shaun Hodges 125 8 Kevin Warner 104 9 Adam King 90 10 Clinton Williams 63 11 Ewan Baron 59 12 Andrew Kourochkin 57 13 Mark Harrowfield 56 14 Tim Warner 51 15 Marcos Barbosa 50 15 Kerry Halse 50 15 Leon Duggan 50

Master 40+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 John Baddiley 218 pts 2 Darryn Henderson 177 3 Michael Williamson 161 4 Luke Simmons 135 5 Rod Bardsley 84 5 Dave Hamilton 84 7 Clayton Villars 74 8 Greg Larsen 66 9 Vaughan Love 23

Hardtail men # Rider Name (Country) Team Result 1 Dom Stulen 90 pts 1 Torran Kean 90

U15 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Ihakara Pene 267 pts 2 Jack Hale 165 3 Bryn Clarke 81 4 Cole Lucas 74 5 Simon Janssen 68

Final New ZealandDownhill Cup standings

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Brook MacDonald 421 pts 2 Richard Leacock 315 3 Kieran Bennett 304 4 Matthew Scoles 295 5 Matt Walker 294 6 Bryn Dickerson 289 7 George Brannigan 287 8 Rupert Chapman 270 9 Sam Perry 269 10 Thomas Jeandin 226 11 Reuben Olorenshaw 224 12 Daniel Heads 221 13 Jarrah Davies 210 14 Wyn Masters 190 15 Hayden Lee 187 16 Joseph Nation 175 17 Reon Boe 158 18 Sam Stevens 149 19 Remi Gauvin 149 20 Luke Stevens 148 21 Daniel Meilink 147 22 Fabian Cousinie 143 23 Octavio Teixeira 143 24 Dan Sims 134 25 Markus Pekoll 133 26 Justin Leov 131 27 Thomas Mathews 130 28 Jerome Clementz 127 29 Jed Rooney 107 30 Chris Patton 104 31 Martin Kuhn 103 32 Sam Baker 98 33 Jamie Lyall 91 34 Jared Graves 89 35 Junya Nagata 87 36 James Rennie 84 37 Troy Murdoch 80 38 Kazuki Shimizu 78 39 James Dodds 64 40 Emyr Davies 55 41 Daniel Franks 54 42 Stefan Gardner 46 43 Glenn Hayden 43 44 Nicolas Walser 42 45 Kuhn Martin 38 46 Fabian Kuettel 36 46 Ben Crundwell 36 46 Eugen-Maxi Dickerhoff 35 46 Ben Mundy 35 50 Dario Takada 33 51 Nick Bygate 15 52 Tom Winwood 11

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Atkin 450 pts 2 Sophiemarie Bethell 349 3 Veronique Sandler 273 4 Adrienne Hooper 212 5 Harriet Latchem 191 6 Alanna Columb 160 7 Madeline Taylor 153 8 Amy Liard 137 9 Gabby Molloy 84

U19 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Louis Hamilton 399 pts 2 Reece Potter 381 3 Lawrence Cawte 342 4 Kurt Summerfield 310 5 Dan McCombie 307 6 Leo Sandler 306 7 Jamahl Stringer 283 8 Zach Baker 265 9 Andy Wilson 227 10 Jake Robinson 219 11 Michael Melles 212 12 Kyle Lockwood 209 13 Callum Sprosen 202 14 JD Devlin 196 15 Tom Burns 194 16 Alex Kennett 193 17 Connor Harvey 167 18 Jack Futter 155 19 Harrison Redshaw 147 20 Lloyd Jenks 137 21 Raphael Kammlein-Cut 126 22 Cole Smith 125 23 Harry Chapman 124 24 Jack Dodd 123 25 Sheldon Kneale 114 26 Jackson Hine 110 27 Luke Hooper 107 28 Nick Roydhouse 105 29 Troy Stewart 103 30 Jack Arnopp 91 31 Jackson & Ro Green 90 32 Caelab Drummond 89 33 Danie Kattenberg 88 34 Robert Havill 85 35 Hunter Jenkenson 80 36 Jordan Burns 77 36 Guillaume Cauvin 77 38 Guillaune Cauvin 75 39 Jeremy Clegg 74 40 Aled Dunn 70 41 Will Keay 68 42 Cameron Kerr 67 43 Thomas Gornall 66 44 James Shipp 64 45 Lukas Chalmers 64 46 Donovan Isted 53 47 Caleb Smith 45 47 Russell March 45 49 Jono Ross 44 50 Jake Paddon 40 51 Elliot Davison 40 52 Reuben Stovold 39 53 George Wrenn 38 54 Campbell Liddell 37 55 Thomas Witkowski 37 56 Bradley Dent 36 57 Ben Walker 36 57 Daniel Corbett 36 59 Adam Walsh 33 60 Kierren Grant 26 61 Sakramyn Jenner 10 62 Ethan Burgess 8

U17 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Josh McCombie 421 pts 2 Carl Goodwin 412 3 Izac Anderson 245 4 Hayden Melles 209 5 Scott Dockary 208 6 Jonathon Kennett 206 7 Gareth Burgess 193 8 Kale Edwards 188 9 Jack Humphries 178 10 Matt Lawton 158 11 Nick Goodson 147 12 Michael Lea 145 13 Connor Sandri 142 14 Thomas Goodman 128 15 Ezra Adams 122 16 Jordan Shadbolt 113 16 Nathan Saunders 113 18 Jordan Titchmarsh 109 19 DJ Holmes 108 20 Daniel Horgan 97 21 Aaron Ewen 96 22 Toa Palanihi 92 23 Logan Henry 90 24 Tane Wilson 80 25 James Minty 69 26 Willam Todhunter 62 27 Toby Walker 59 28 Harlam Heydon 56 29 Dan Prior 56 30= Marcelo Teiveira 54 30= Peter Bethell 54 32 Rod Hall 53 33 Richard Scandrett 52 34 Taylor Bachop 52 35 Moss Cruickshank 50 36 Luke Small 49 37 Nick Disher 48 38 Matt Tunbridge 47 39 Matt Chiverrell 46 40 Daniel Sinclair 39 41 Paddy MacKenzie 39 42 Caleb Scott 16 43 Dylan Morrison 16 44 James Rattray 15

Senior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Carl Edmondson 377 pts 2 Scott McGregor 328 3 Nick McConachie 280 4 Tyler Brooker 272 5 Tyler Perrin 246 6 Jake Boylett 226 7 Thilo Rucknagel 199 8 Leighton Kirk 190 9 Asher Ellery 188 10 James Hampton 172 11 Devlin Montana 169 12 Ben Tyas 165 13 Kurt McDonald 160 14 Ant Jackson 159 15 Cameron Kay 158 16 Steven Pattle 156 17 Dylan Sanchez-Pins 148 18 Phillip Marfell 140 19 Adam Ahmed 139 20 Andrew Bias 136 21 Andy Sherratt 134 22 Daryl Webb 131 23 Florian de Vires 130 24 Mat Prior 128 25 Tristan Ratcliffe 125 26 Tom Humphries 122 27 Ryan Hunt 122 28 Thomas Lamb 115 29 Joel Tunbridge 112 30 Mitchell Townsend 109 31 Ollie Knight 107 32 Sam Fisher 107 33 Russell Archer 105 34 Jason Lang 96 35 Brendon Lumsden 89 36 Keita Mochizuki 88 37 Kyle Wilson 85 38 Adam McClintock 82 39 Colin Tocher 80 40 Cole Titchmarsh 70 41 Eugene Black 68 42 Conor MacFarlane 65 43 Adam Lawrence 65 44 Jameie Chapman 64 44 Dan Whearty 64 46 Zac Williams 63 47 Mike Langford 61 48 James Horran 60 49 Jimmy Pollard 57 50 Brendan Regan 56 51 Mark Davidge 52 51 Rhys Dunn 52 53 Sam Proctor 51 54 Hendrik Schulze 50 54 Jourdan Leithbridge 50 56 Aaron Chan 49 57 Andrew Paisley 49 57 Leonard Sonntag 49 59 Adrian Loo 48 60 Russell Paver 48 61 Scott Taylor 47 62 Vaughan Woolhouse 46 63 Luke Wheeler 46 64 Josh Barnard 44 65 Benjamin Kamp 43 66 Matthew Wood 43 66 Paul Johns 43 66 Jayden Harris 43 69 James Mulcahy 42 70 Zachary Small 40 71 William Mathieson 40 71 Leith Christensen 40 73 Jonas Meier 39 73 Daniel Benn 39 73 Liam Jack 39 73 Phillip Walsh 39 77 Zac Chandler 39 78 Ryan Tritt 38 78 Henry D'Ath 38 80 Karl Shaw 38 81 Mason Jenkins 37 82 Mitchell Lucas 36 83 Jarrah Healy 36 84 Jason Gurr 35 85 Craig Tomsett 34 86 Sam Howey 32 87 Matt Goodgame 32 88 William Guthrie 31 89 Troy Newton 30 90 Matthew Ridd 30 91 Mark Johns 29 92 Jason Conner 27 93 Lorenzo Mukunda 26 94 Matthew Plowman 24 94 Peter Campbell 24 96 Shanan Whitlock 22 97 Chris Old 21 98 William Lawrence 20 99 Daniel Oosterbaan 20 100 Greg Turner 19 100 Ben Johnson 19 102 James Robbins 17 103 Ryan Lewis 16 104 Karl Cattanach 16 105 William Parata 13 106 Jake Neaves 13 107 Vinny Devereax 12 107 Jonas Stout 12 109 David Robbins 10 110 Jaco Keyser 9 111 Jack Sharland 7 111 Dayne Scott 7 113 Thomas Cohen 6 114 Ben Eggleston 6 115 Luis Affonso 2 115 Kyle Stannard 2 117 Elliot Jenkins 1

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sophie Tyas 270 pts 2 Phoebe Coers 243

Open women # Rider Name (Country) Team Result 1 Kaytee Campbell 407 pts 2 Julie Berry 378 3 Adrienne Hooper 265 4 Pippa Holdom 125 5 Rosella Pellegrino 104 6 Naomi Wilson 84 7 Alanna Columb 76 8 Carolin Friese 68 9 Dawn Daley-Coers 66 10 Teresa Blanpain 65 11 Amy Freedman 59 12 Indri Clendon 59

Master 30+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jamie Nicoll 399 pts 2 Derek Winwood 267 3 Jeremy Jones 244 4 Liam O'Keeffe 200 5 Chris Mancey 196 6 Marcos Barbosa 194 7 Andrew Martin 185 8 Shaun Hodges 168 9 Kevin English 159 10 Craig McGinnity 154 11 Campbell Wilson 152 12 Boyd Grinstead 134 13 Cameron Bisset 132 14 Mathew McGovern 130 15 Teruaki Takahashi 108 16 Kevin Warner 104 17 Tom Francis 102 18 Tony Boroviec 99 19 Wolfram Schwertner 92 20 Adam King 90 21 Kelly McGarry 81 22 Ricky Pincott 78 23 Clinton Williams 63 24 Mat Weir 62 25 Ewan Baron 59 26 Kyle O Brian 58 27 Tristan Muirhead 57 27 Andrew Kourochkin 57 29 Mark Harrowfield 56 30 Blair Christmas 55 31 Mike Pretty 51 31 Andy Chapman 51 31 Tim Warner 51 34 Kerry Halse 50 34 Leon Duggan 50 36 Craig Cox 42 37 Wade Kenchington 39 38 Justin Worth 39 39 Simon Ward 34 40 Adrian Main 31 41 James Horan 31

Master 40+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Darryn Henderson 357 pts 2 Michael Williamson 323 3 John Baddiley 218 4 Vaughan Love 168 5 Luke Simmons 135 6 Ashley Ruth 130 7 Chris Sinclair 128 8 Nick Dalton 121 9 Christian Meuli 90 10 Rod Bardsley 84 10 Dave Hamilton 84 12 John Boylett 81 13 Clayton Villars 74 14 Greg Larsen 66 15 Vaughan Ellis 64

Hardtail m3n # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrew Paisley 90 pts 1 Dom Stulen 90 1 Torran Kean 90 4 Sam Proctor 81