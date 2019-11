Image 1 of 74 Jose Antonio Hermida Ramos (Multivan Merida Biking Team) celebrates his win after rolling his bike over the finish line. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 2 of 74 Podium: Jaroslav Kulhavy, Manuel Fumic, Jos (Image credit: Tour of Japan) Image 3 of 74 Julien Absalon and Mathias Fl (Image credit: Tour of Japan) Image 4 of 74 Sergio Mantecon Gutierrez. (Image credit: Tour of Japan) Image 5 of 74 Jos (Image credit: Tour of Japan) Image 6 of 74 Burry Stander and Henk Jaap Moorlag. (Image credit: Tour of Japan) Image 7 of 74 Nino Schurter. (Image credit: Tour of Japan) Image 8 of 74 Nino Schurter. (Image credit: Tour of Japan) Image 9 of 74 Geoff Kabush. (Image credit: Tour of Japan) Image 10 of 74 Wolfram Kurschat being chased by Absalon. (Image credit: Tour of Japan) Image 11 of 74 Manuel Fumic. (Image credit: Tour of Japan) Image 12 of 74 The crowds watch riders descend. (Image credit: Tour of Japan) Image 13 of 74 A steep climb at the start. (Image credit: Tour of Japan) Image 14 of 74 Derek Zandstra (34), Jos (Image credit: Tour of Japan) Image 15 of 74 A large pack starts in Houffalize. (Image credit: Tour of Japan) Image 16 of 74 A large pack of riders makes its way through the streets of Houffalize. (Image credit: Tour of Japan) Image 17 of 74 Jos (Image credit: Tour of Japan) Image 18 of 74 Manuel Fumic (Cannondale) with an impressive early lead (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 19 of 74 Todd Wells. (Image credit: Tour of Japan) Image 20 of 74 Manuel Fumic. (Image credit: Tour of Japan) Image 21 of 74 U23 leader, Mathias Fl (Image credit: Tour of Japan) Image 22 of 74 U23 podium: Alexis Vuillermoz, Mathias Fl (Image credit: Tour of Japan) Image 23 of 74 Hermida begins to 'chase' his bike. (Image credit: Tour of Japan) Image 24 of 74 Hermida's bike 'gets away'. (Image credit: Tour of Japan) Image 25 of 74 Christoph Sauser. (Image credit: Tour of Japan) Image 26 of 74 Raphael Gagne. (Image credit: Tour of Japan) Image 27 of 74 Liam Killeen. (Image credit: Tour of Japan) Image 28 of 74 Derek Zandstra. (Image credit: Tour of Japan) Image 29 of 74 Push-a-bike... ouch. (Image credit: Tour of Japan) Image 30 of 74 Todd Wells and Kohei Yamamoto. (Image credit: Tour of Japan) Image 31 of 74 Burry Stander. (Image credit: Tour of Japan) Image 32 of 74 Geoff Kabush leads Marco Aurelio Fontana. (Image credit: Tour of Japan) Image 33 of 74 Christoph Sauser. (Image credit: Tour of Japan) Image 34 of 74 Ralph Naef and Jaroslav Kulhavy. (Image credit: Tour of Japan) Image 35 of 74 José Hermida. (Image credit: Tour of Japan) Image 36 of 74 Wolfram Kurschat. (Image credit: Tour of Japan) Image 37 of 74 Jose Antonio Hermida Ramos (Multivan Merida) climbs early in the race (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 38 of 74 Frenchman Julien Absalon (Orbea) at the start (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 39 of 74 American Todd Wells (Specialized) would finish 26th today as the top North American finisher. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 40 of 74 Burry Stander (Specialized) rides some drop-offs. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 41 of 74 Marco Fontana (Cannondale) descends. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 42 of 74 Sam Schultz (Gary Fisher/Subaru) easily rides what many crashed on. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 43 of 74 Matous Ulman (S&H Superior) on a fire road climb (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 44 of 74 Wolfram Kurschat (Topeak Ergon) descends the chute. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 45 of 74 Christoph Sauser (Specialized) descends a steep chute. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 46 of 74 World Cup Champion Nino Schurter (Scott Swisspower) rides to 15th place. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 47 of 74 Burry Stander (Specialized) seemed to be having a slightly off day. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 48 of 74 Mud was a bit of a factor on race day after being dry all week. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 49 of 74 Geoff Kabush (Team Maxxis-Rocky Mountain) climbs. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 50 of 74 Manuel Fumic (Cannondale) led almost the whole race but had to settle for second place. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 51 of 74 German Wolfram Kurschat (Topeak Ergon) finishes third. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 52 of 74 Frenchman Julien Absalon (Orbea) suffered a flat, fell back to 13th and recovered to finish seventh (Image credit: Tour of Japan) Image 53 of 74 José Hermida (Multivan Merida Biking Team), on his way to his sixth career World Cup win (Image credit: Tour of Japan) Image 54 of 74 Men's podium: Jaroslav Kulhavy, Manuel Fumic, José Hermida, Wolfram Kurschat , Ralph Naef (Image credit: Tour of Japan) Image 55 of 74 Lukas Fluckiger (Trek World Racing) chases his brother. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 56 of 74 Sergio Mantecon Gutierrez (Trek) (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 57 of 74 Julien Absalon (Orbea) works his way up in the field after flatting. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 58 of 74 Carlos Coloma Nicholas (MCS Bikes) is watched intently by the crowd. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 59 of 74 The course padding saved many riders today from getting hurt. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 60 of 74 A rider runs down one of the slippery descents. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 61 of 74 Mathias Flukiger (Trek World Racing) on his way to sixth place (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 62 of 74 Sam Schultz (Gary Fisher/Subaru) on a fire road climb. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 63 of 74 Marco Fontana (Cannondale) leads some riders uphill. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 64 of 74 Jose Antonio Hermida Ramos (Multivan Merida) rides some muddly doubletrack. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 65 of 74 Men's start through the main streets in Houffalize. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 66 of 74 Elite men's uphill start at the World Cup in Houffalize, Belgium. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 67 of 74 Manuel Fumic (Cannondale) went into the lead immediately. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 68 of 74 Geoff Kabush (Team Maxxis-Rocky Mountain) had a strong start as usual. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 69 of 74 Riders on a short, flat section before hitting the famously steep road climb (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 70 of 74 Elite men's start uphill at the World Cup in Houffalize. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 71 of 74 The mostly Belgian crowd was large despite the rain (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 72 of 74 Wolfram Kurschat (Topeak Ergon) (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 73 of 74 Jose Antonio Hermida Ramos (Multivan Merida Biking Team) on the Jumbotron TV after the race (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 74 of 74 Jose Antonio Hermida Ramos (Multivan Merida Biking Team) runs down a technical section of the course. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net)

Round Two of the cross country World Cup in Houffalize, Belgium saw the overall series leads change in the men's category, with Jose Antonio Hermida (Multivan Merida) taking a come-from-behind victory in the men's cross country and donning the World Cup leader's jersey.

The men's six-lap race produced a series of upsets, with eventual fourth place finisher Jaroslav Kulhavy (Rubena-Birell-Specialized) crashing on the start line, blocking many of the top riders on the left side of the road, including Canadian Geoff Kabush (Maxxis-Rocky Mountain), American Todd Wells (Specialized and former Houffalize winner Christoph Sauser (Specialized).

Manuel Fumic (Cannondale Factory) was one rider who wasn't blocked, and he immediately opened a 25-second-plus gap on chasers Julien Absalon (Orbea), Wolfram Kurschat (Topeak-Ergon) and top Under 23 rider Matthias Flückiger (Trek World Racing).

The chase received a blow when Absalon flatted late in the first lap. The defending Houffalize champion had to run for almost half a lap to the tech zone, dropping into the 30s before he began an impressive chase back to finish seventh. The Under 23 world champion, Burry Stander (Specialized), also flatted, eventually finishing 17th.

Meanwhile, Fumic was continuing to hold down the lead lap after lap, as Kurschat and Flückiger couldn't close the gap without Absalon. It took Hermida, coming back from the mid-teens after having been caught by the start crash, to finally catch the chasers and then Fumic as he started the final lap. After that, it was just a matter of time before the 2007 Houffalize winner was able to pull away from his rival to win the sixth World Cup of his career.

"After the start problem, I knew that I just had to be patient," explained Hermida. "I did not know who was in front, but once I caught him, I knew, that on this course I could not be beaten. I'm extremely happy to have won here in Houffalize for a second time.

"Houffalize is considered as mountain biking’s cathedral, which gave me a lot of motivation, and to take the World Cup lead going into to Offenburg, in front our sponsors, is incredible."

Wells was the top North American finisher, in 19th place, and holding onto 19th in the overall standings.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team 1:44:19 2 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing 0:00:57 3 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:01:25 4 Jaroslav Kulhavy (Cze) Rubena - Birell - Specialized Cycling Team 0:01:38 5 Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team 0:01:54 6 Mathias Flückiger* (Swi) Trek World Racing 0:01:57 7 Julien Absalon (Fra) Orbea 0:02:16 8 Christoph Sauser (Swi) Specialized Factory Racing 0:02:23 9 Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Trek-Lorca Taller Del Tiempo 0:02:29 10 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing 0:03:14 11 Ruben Ruzafa Cueto (Spa) Orbea 0:03:39 12 Alexis Vuillermoz* (Fra) Lapierre International 0:04:05 13 Maxime Marotte (Fra) BH-Suntour 0:04:13 14 Roel Paulissen (Bel) Cannondale Factory Racing 0:04:41 15 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing 0:04:52 16 Tony Longo (Ita) 0:05:01 17 Burry Stander (RSA) Specialized Factory Racing 0:05:02 18 Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Giant Italia Team 0:05:58 19 Johnny Cattaneo (Ita) 0:06:03 20 Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:06:12 21 Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:06:26 22 Henk Jaap Moorlag* (Ned) Rabobank-Giant Offroad Team 0:06:27 23 Carlos Coloma Nicolas (Spa) Msc Bikes 0:06:46 24 Martin Fanger* (Swi) Giant Swiss Team 0:06:56 25 Cédric Ravanel (Fra) Lapierre International 0:07:14 26 Todd Wells (USA) Specialized Factory Racing 0:07:19 27 Martino Fruet (Ita) 0:07:28 28 Fabian Giger (Swi) Rabobank-Giant Offroad Team 0:07:37 29 Pierre-Geoffroy Plantet (Fra) Team New Cycling 0:07:50 30 Kohei Yamamoto (Jpn) 0:08:09 31 Robert Mennen (Ger) 0:08:13 32 Matous Ulman (Cze) S&H Superior MTB Team 0:08:30 33 Gerhard Kerschbaumer* (Ita) 0:08:37 34 Geoff Kabush (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain 0:08:41 35 Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi 0:08:44 36 Jan Skarnitzl (Cze) 0:08:49 37 Nicola Rohrbach (Swi) 0:08:50 38 Samuel Schultz (USA) Subaru-Gary Fisher 39 Jelmer Pietersma (Ned) Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team 0:09:17 40 Oliver Beckingsale (GBr) Giant Factory Team 0:09:20 41 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 0:09:37 42 François Bailly Maitre (Fra) Scott Les Saisies 0:09:38 43 Patrik Gallati* (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing 0:09:52 44 Jelmer Jubbega* (Ned) Rabobank-Giant Offroad Team 0:09:54 45 Marek Galinski (Pol) JBG-2 Professional MTB Team 46 Jiri Novak (Cze) 0:09:59 47 Christof Bischof (Swi) 0:10:08 48 Piotr Brzozka* (Pol) JBG-2 Professional MTB Team 0:10:19 49 Alexander Gehbauer* (Aut) 0:10:25 50 Fabien Canal* (Fra) Keops Itwo 0:10:30 51 Lukas Kaufmann (Swi) Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team 0:10:36 52 Umberto Corti (Ita) Team Cbe Tecnoimpianti A.S.D. 0:10:37 53 Bas Peters (Ned) Team Merida Combee 54 Matthias Rupp* (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing 0:10:45 55 Jiri Friedl (Cze) Merida Biking Team 0:10:53 56 Michele Casagrande (Ita) Elettroveneta-Corratec 0:10:54 57 Sebastian Szraucner (Ger) 58 Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team 0:11:14 59 Karl Markt (Aut) Felt Oetztal X-Bionic Team 0:11:16 60 Lachlan Norris (Aus) 61 Catriel Andres Soto (Arg) Infotre - Leecougan 0:11:25 62 Simon Scheiber* (Aut) Felt Oetztal X-Bionic Team 0:11:28 63 Jeremy Horgan-Kobelski (USA) Subaru-Gary Fisher 0:11:33 64 Kristian Hynek (Cze) S&H Superior MTB Team 0:11:46 65 Marek Konwa* (Pol) Elettroveneta-Corratec 0:11:48 66 Derek Zandstra (Can) 0:11:53 67 Jérémy Huguenin* (Swi) Giant Swiss Team 0:12:05 68 Sebastien Carabin* (Bel) Lingier-Versluys Team 0:12:08 69 Alexey Medvedev (Rus) Elettroveneta-Corratec 0:12:11 70 Silvio Bundi (Swi) 0:12:15 71 Frank Schotman (Ned) Stappenbelt Specialized MTB Team 0:12:23 72 Michal Lami (Svk) 0:12:30 73 Filip Eberl (Cze) 0:12:42 74 Pavel Boudny (Cze) 0:12:52 75 Andrea Tiberi (Ita) Surfing Shop 0:12:55 76 Klaus Nielsen (Den) 0:13:00 77 Nicolas Vermeulen (Bel) Lingier-Versluys Team 0:13:04 78 Alexis Chenevier* (Fra) Scott Les Saisies 0:13:08 79 Milan Spesny (Cze) S&H Superior MTB Team 0:13:12 80 Raphael Gagne (Can) 0:13:14 81 Sepp Freiburghaus (Swi) Thoemus Racing Team 0:13:21 82 Robert Gehbauer (Aut) 0:13:34 83 Marcel Fleschhut* (Ger) 0:13:40 84 Kornel Osicki* (Pol) JBG-2 Professional MTB Team 0:13:55 85 Hannes Metzler (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:13:58 86 Gilles Sarrazin* (Fra) 0:14:01 87 Marcus Schulte-Luenzum* (Ger) M.I.G. Team 0:14:07 88 Joris Massaer (Bel) G-Skin-Deforche MTB Racing Team 0:14:11 89 Magnus Darvell (Swe) 0:14:12 90 Niels Wubben* (Ned) Team Merida Combee 0:14:13 91 Tim Lemmers* (Ned) Rabobank-Giant Offroad Team 92 Fabio Hernando Castaneda Monsalve (Col) Infotre - Leecougan 0:14:30 93 Ludovic Dubau (Fra) Team New Cycling 0:14:31 94 Bjorn Brems (Bel) G-Skin-Deforche MTB Racing Team 0:14:32 95 Freddy Betremieux* (Fra) 0:14:34 96 Rene Tann (Ger) 0:14:46 97 Mattias Nilsson* (Swe) 0:15:01 98 Liam Killeen (GBr) 0:15:17 99 Robbie Squire* (USA) 0:15:25 100 Ivan Rybarik (Cze) Merida Biking Team 0:15:31 101 Marco Minnaard* (Ned) Rabobank-Giant Offroad Team 0:15:37 102 Henrique Avancini* (Bra) ISD Cycling Team 0:15:43 103 Shlomi Haimy* (Isr) Infotre - Leecougan 0:16:02 104 Andrew Watson (Can) 105 Yader Zoli (Ita) Surfing Shop 0:16:28 106 Pascal Hossay (Bel) G-Skin-Deforche MTB Racing Team 0:16:35 107 Peter Glassford (Can) 0:16:38 108 Ruben Scheire* (Bel) Team Saeco 0:16:57 109 Michael Broderick (USA) 0:17:15 110 Erik Groen* (Ned) Rabobank-Giant Offroad Team 0:17:26 111 Tim Wynants (Bel) Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team 0:17:33 112 Szilard Buruczki (Hun) 0:17:40 113 Juri Ragnoli* (Ita) 0:17:44 114 Thibaut Bellanger* (Fra) 0:18:19 115 Jimmy Tielens (Bel) Team Saeco 0:18:46 116 David Fletcher* (GBr) 0:19:00 117 Martin Loo* (Est) Infotre - Leecougan 0:19:04 118 Nicolas Jeantet* (Ita) ISD Cycling Team 0:19:15 119 Andras Parti (Hun) 0:20:06 120 Tad Elliott* (USA) -1 lap 121 Cristian Cominelli* (Ita) TX Active Bianchi 122 Anthony Grenet* (Fra) 123 Patrick Gaudy (Bel) 124 Hugo Drechou* (Fra) 125 Matthew Hadley (Can) 126 Irjan Luttenberg* (Ned) Trek-Brentjens Mountainbike Racing Team 127 Simon Stiebjahn* (Ger) 128 Alessandro Gambino (Ita) GT Brondello Team 129 Reto Indergand* (Swi) FRM Tg Zentralschweiz 130 Mirco Widmer* (Swi) Giant Swiss Team 131 Laurent Mineur* (Bel) 132 Thomas Lapeyrie* (Fra) Scott Les Saisies 133 Matej Nepustil* (Cze) Merida Biking Team 134 Paolo Cesar Montoya Cantillo (CRc) GT Brondello Team 135 Marcus Nicolai* (Ger) 136 Pierre Lebreton (Fra) BH-Suntour 137 Ricardo Paulo Reis Marinheiro* (Por) TX Active Bianchi 138 Rob Vangenechten* (Bel) Team Saeco 139 Zsolt Juhasz* (Hun) Euro One-Cube MTB Team 140 Tomas Pesek* (Cze) 141 Matthias Hoi* (Aut) 142 Florian Thie* (Swi) 143 Wolfgang Krenn (Aut) Muskelkater Genesis Team 144 Benjamin Buchi* (Swi) 145 Marc Colom (Fra) 146 Ethan Gilmour* (USA) 147 Markus Bauer* (Ger) 148 Pascal Meyer* (Swi) M.I.G. Team 149 Daniel Eymann* (Swi) Thoemus Racing Team 150 Patxi Cia Apezteguia (Spa) Msc Bikes 151 Cody Canning* (Can) 152 Olof Jonsson* (Swe) 153 Fabian Strecker* (Ger) 154 Kevin Van Hoovels (Bel) Lingier-Versluys Team 155 Cameron Jette (Can) -2 laps 156 Mattias Wengelin* (Swe) Team Firebike-Droessiger 157 Sebastian Batchelor* (GBr) Infotre - Leecougan 158 Jiri Hudecek (Cze) 159 Sébastien Hansen (Fra) 160 Matthias Stirnemann* (Swi) 161 Travis Livermon* (USA) 162 Tristan Cowie* (USA) 163 Periklis Ilias (Gre) ISD Cycling Team 164 Zachary Hughes* (Can) 165 Anders Hovdenes (Nor) Team United Bakeries, Hoydahl MTB Racing 166 Giuseppe Lamastra (Ita) Hard Rock Frw A.S.D. 167 Christopher Maletz (Ger) 168 Andrew Blair (Aus) Torq Performance Nutrition 169 Christopher Minter (GBr) 170 Joris Bagnol* (Fra) 171 Rafal Hebisz (Pol) 172 Ben Thomas* (GBr) Torq Performance Nutrition 173 Jakub Magnusek* (Cze) S&H Superior MTB Team 174 Gabor Bogar (Hun) Euro One-Cube MTB Team 175 Andras Szatmary* (Hun) Euro One-Cube MTB Team 176 Amaury Gernez Aurenge* (Fra) Keops Itwo 177 Amotz Nehoray* (Isr) 178 Uwe Hochenwarter (Aut) Muskelkater Genesis Team 179 Jakub Silar* (Cze) S&H Superior MTB Team -3 laps 180 Tim Dunford (GBr) Torq Performance Nutrition 181 Dror Pekatch (Isr) Subaru-Gary Fisher 182 Oleksandr Kachanov* (Ukr) 183 Jonas De Backer* (Bel) Team Saeco 184 Chris Andrews (GBr) 185 John Whittington* (GBr) 186 Diego Rosa* (Ita) Giant Italia Team 187 Jean-François Bossler (Fra) 188 Travis Frisby* (Aus) 189 Andy Eyring* (Ger) 190 Dries Govaerts* (Bel) Team Saeco 191 Georgios Pattes-Toumanis (Gre) 192 Manfred Reis* (Ger) Felt Oetztal X-Bionic Team -4 laps DNF Thomas Litscher* (Swi) M.I.G. Team DNF Inaki Lejarreta Errasti (Spa) Orbea DNF Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing DNF Severin Disch* (Swi) Giant Swiss Team DNF Olivier Labie* (Bel) Vzw Goeman Scott Cycling Team DNF Emil Lindgren (Swe) Rabobank-Giant Offroad Team DNF Balz Weber (Swi) DNF Cristobal Silva Ibaceta (Chi) DNF Stephen Ettinger* (USA) DNF Anthony O'boyle (GBr) Torq Performance Nutrition DNF Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing DNF Torsten Marx (Ger) DNF Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing DNF Guillaume Vinit (Fra) BH-Suntour DNF Adrian Brzozka (Pol) JBG-2 Professional MTB Team DNF Daniel Mcconnell (Aus) Torq Performance Nutrition DNF Simon Gegenheimer* (Ger) DNF Christoph Soukup (Aut) Merida Biking Team DNF Paul Van Der Ploeg* (Aus) Felt Oetztal X-Bionic Team

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Multivan Merida Biking Team 89 pts 2 Cannondale Factory Racing 52 3 Trek World Racing 47 4 Orbea 44 5 Specialized Factory Racing 42 6 Topeak Ergon Racing Team 32 7 Rubena - Birell - Specialized Cycling Team 30 8 Lapierre International 25 9 Trek-Lorca Taller Del Tiempo 22 10 BH-Suntour 18 11 Scott-Swisspower MTB Racing 16 12 Giant Italia Team 13 13 Rabobank-Giant Offroad Team 12 14 MSC Bikes 8 15 Giant Swiss Team 7 16 Team New Cycling 2

World Cup individual standings after two rounds # Rider Name (Country) Team Result 1 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team 350 pts 2 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing 330 3 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 326 4 Julien Absalon (Fra) Orbea 320 5 Jaroslav Kulhavy (Cze) Rubena - Birell - Specialized Cycling Team 300 6 Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team 280 7 Burry Stander (RSA) Specialized Factory Racing 232 8 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 218 9 Mathias Flückiger* (Swi) Trek World Racing 210 10 Ruben Ruzafa Cueto (Spa) Orbea 210 11 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing 205 12 Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Trek-Lorca Taller Del Tiempo 178 13 Christoph Sauser (Swi) Specialized Factory Racing 170 14 Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Giant Italia Team 160 15 Roel Paulissen (Bel) Cannondale Factory Racing 144 16 Alexis Vuillermoz* (Fra) Lapierre International 139 17 Maxime Marotte (Fra) BH-Suntour 124 18 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 122 19 Todd Wells (USA) Specialized Factory Racing 122 20 Tony Longo (Ita) 114 21 Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi 112 22 Carlos Coloma Nicolas (Spa) MSC Bikes 108 23 Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team 106 24 Martin Fanger* (Swi) Giant Swiss Team 92 25 Jan Skarnitzl (Cze) 90 26 Henk Jaap Moorlag* (Ned) Rabobank-Giant Offroad Team 89 27 Geoff Kabush (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain 88 28 Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 85 29 Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team 82 30 Martino Fruet (Ita) 80 31 Fabian Giger (Swi) Rabobank-Giant Offroad Team 80 32 Robert Mennen (Ger) 80 33 François Bailly Maitre (Fra) Scott Les Saisies 78 34 Samuel Schultz (USA) Subaru-Gary Fisher 76 35 Christoph Soukup (Aut) Merida Biking Team 74 36 Pierre-Geoffroy Plantet (Fra) Team New Cycling 74 37 Inaki Lejarreta Errasti (Spa) Orbea 70 38 Johnny Cattaneo (Ita) 68 39 Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team 66 40 Cédric Ravanel (Fra) Lapierre International 66 41 Emil Lindgren (Swe) Rabobank-Giant Offroad Team 64 42 Marek Konwa* (Pol) Elettroveneta-Corratec 62 43 Matous Ulman (Cze) S&H Superior MTB Team 62 44 Oliver Beckingsale (GBr) Giant Factory Team 60 45 Kohei Yamamoto (Jpn) 58 46 Jelmer Pietersma (Ned) Trek-Brentjens Mountain Bike Racing Team 54 47 Patrik Gallati* (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 46 48 Gerhard Kerschbaumer* (Ita) 40 49 Derek Zandstra (Can) 38 50 Marek Galinski (Pol) JBG-2 Professional MTB Team 37 51 Piotr Brzozka* (Pol) JBG-2 Professional MTB Team 37 52 Nicola Rohrbach (Swi) 32 53 Bas Peters (Ned) Team Merida Combee 31 54 Jeremy Horgan-Kobelski (USA) Subaru-Gary Fisher 29 55 Jelmer Jubbega* (Ned) Rabobank-Giant Offroad Team 24 56 Cristian Cominelli* (Ita) TX Active Bianchi 24 57 Karl Markt (Aut) Felt Oetztal X-Bionic Team 24 58 Giuseppe Lamastra (Ita) Hard Rock FRW A.S.D. 23 59 Jiri Novak (Cze) 22 60 Marc Colom (Fra) 22 61 Christof Bischof (Swi) 21 62 Alexander Gehbauer* (Aut) 19 63 Hannes Metzler (Aut) Muskelkater Genesis Team 19 64 Fabien Canal* (Fra) Keops ITWO 18 65 Liam Killeen (GBr) 18 66 Lukas Kaufmann (Swi) Trek-Brentjens Mountain Bike Racing Team 17 67 Umberto Corti (Ita) Team CBE Tecnoimpianti A.S.D. 16 68 Matthias Rupp* (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 14 69 Jiri Friedl (Cze) Merida Biking Team 13 70 Sebastien Carabin* (Bel) Lingier-Versluys Team 13 71 Michele Casagrande (Ita) Elettroveneta-Corratec 12 72 Sebastian Szraucner (Ger) 11 73 Daniel Mcconnell (Aus) Torq Performance Nutrition 11 74 Markus Bauer* (Ger) 9 75 Lachlan Norris (Aus) 8 76 Irjan Luttenberg* (Ned) Trek-Brentjens Mountain Bike Racing Team 8