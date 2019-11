The men's podium (Image credit: Team Jamis)

Jason Sager (Team Jamis) won the Ultimate Dirt Challenge in Puerto Rico. It was his second victory on the beachfront course. Sager beat fellow Americans Michael Broderick (Kenda-Seven Notubes) and Troy Wells (Clif Bar).

In the women's race, Mary McConneloug (Seven-Kenda-Notubes) finished over seven minutes ahead of Laura Lorenza Morfin and Daniela Campuzano Chavez, both of Mexico.

Full Results

Elite and Under 23 (*) men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason L. Sager (USA) Jamis 2:08:15 2 Michael T. Broderick (USA) Kenda-Seven Notubes 0:00:30 3 Troy B. Wells (USA) Clif Bar 0:02:00 4 Eudaldo Asencio Rosario (PuR) Ekowest-Claro 0:03:10 5 Ishai Rotem (Isr) Jamis 0:03:11 6 Dana L. Weber (USA) Trek 0:03:55 7 Ignacio Torres Acosta (Mex) Mexico 0:05:18 8 Emmanuel Valencia Guadarrama (Mex) Mexico 0:06:29 9 Adam Snyder (USA) Jamis 0:08:18 10 Kelvin Gonzalez Ramirez (PuR) MSC Bike Team 0:09:01 11 Willian Vega (PuR) Ekowest-Claro 0:12:48 12 Michael Mccalla (USA) Scott Usa 0:13:41 13 Josue M. Vazquez Plaza* (PuR) Sonics MTB Team 0:14:02 14 Teddy Vargas Colon (PuR) Borinquen Velo 0:14:43 15 Nelson I. Sanchez Gimenez (Dom) Tele Cable Central Rd 0:16:25 16 Marco A. Arocha Gonzalez (PuR) Team Sho-Air Usa 0:17:58 17 Javier Lopez Marquez (PuR) Contra El Viento 0:18:00 18 Hector R. Vazquez Torres (PuR) Indepeniente 0:24:55 19 Kevin Gonzalez* (PuR) Ekowest / Nature Valley 0:26:42 20 Christian J. Ortiz Ayala (PuR) Contra El Viento 0:32:37 -1lap Luis O. Nieto Rodriguez (PuR) Contra El Viento -1lap Luis Rodriguez Toro (PuR) Contra El Viento -1lap Jose M. Gonzalez Miranda (PuR) Team Exercise -1lap Jaime Rodriguez Ayala* (PuR) Barceloneta MTB Team -2laps Hadji Corona Gonzalez (Mex) Contra El Viento DNF Alberto Carlo Velazquez (PuR) Mundos Del Ciclismo DNF Blake Harlan (USA) Jamis DNF Edwin Hilario Castillo (Dom) Tele Cable Central Rd DNF Angel G. Colon Colon* (PuR) Ekowest - Claro

Elite and Under 23* women # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug (USA) Seven-Kenda-Notubes 1:58:23 2 Laura Lorenza Morfin (Mex) Mexico 0:07:39 3 Daniela Campuzano Chavez (Mex) Mexico 0:12:08 4 Carla Salgado Gonzalez (Mex) Mexico 0:14:49 5 Josette M. Velazquez Lebron (PuR) Bikestop 0:28:50 -1lap Alany Torres Cruz (PuR) Mundos Del Ciclismo -2laps Deborah Vega Gomez (PuR) Team Exercise DNF Angela I. Mora Carrillo* (Mex) Mexico DNF Sara Hernandez Candela (PuR) MCS Bike Team

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Georwill Perez Roman (PuR) Barceloneta MTB Team 1:43:31 2 Cristopher Sanchez Arroyo (PuR) Sonics MTB Team 0:04:47 3 Jordan I. Ortiz Olan (PuR) Ekowest-Claro 0:09:00 4 Sergy E.. Ruiz Aguasvivas (PuR) SGCT-Guateque 0:09:01 -1lap Adriel Almodovar Perez (PuR) SGCT-Guateque DNF Jaimy X. Ruiz Ramirez (PuR) Cabo Rojo MTB Team

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Marielis Robles Molina (PuR) Contra El Viento 1:41:27 2 Mileyka Linares Alamo (PuR) Ciclomundo Racing Team 0:09:31 3 Claudia Vasquez Rodrigez (Dom) Tele Cable Central Rd 0:27:27

Master A men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Lopez Quiñoñez (PuR) Bike Solution-Coca Cola 1:58:13 2 Ramon Moronta Curiel (Dom) Tele Cable Central Rd 0:02:23 3 Luciano Sanchez Gonzalez (PuR) Cdt-Zerie 0:05:13 4 Marcos Rosado Cordero (PuR) Ekowest-Claro 0:09:39 5 Daniel Bahamundi De Jesus (PuR) Sgct-Guateque 0:11:01 6 Omar Morales Lisajo (PuR) MCS Bike Team 0:11:23 7 Javier Pascual Imbert (PuR) Ciclomundo Racing Team 0:19:14 8 Melvin Rivera Rolon (PuR) 0:26:50 -1lap Daniel Torres Negron (PuR) DNF Daniel Munoz Santiago (PuR) Contra El Viento DNF Joel Medina Cruz (PuR) Cdt-Zerie

Master B men # Rider Name (Country) Team Result 1 Axel B. Santiago Filiberty (PuR) Sgct-Guateque 1:56:47 2 Jose R. Lugo Ruiz (PuR) Contra El Viento 0:03:49 3 Edmundo A. Garcia Rosas (PuR) Contra El Viento 0:05:03 4 Waldo Rivera Casianoi (PuR) Ekowest-Claro 0:06:16 5 Fernando Linares Silvestrini (PuR) Ciclomundo Racing Team 0:13:00 6 Angel A. Oliveras Rivera (PuR) Ekowest-Claro 0:17:14 7 Anibal Santiago Mercado (PuR) Ekowest-Claro 0:17:39 8 Willian Perez Cruz (PuR) Barceloneta MTB Team 0:18:19 9 Julio Monroig Mejias (PuR) Barceloneta MTB Team 0:19:29 10 Ramon Perez Nunez (Dom) Tele Cable Central 0:31:19 -1lap Ramon Rodriguez Aley (PuR) -1lap Elias Badillo Velez (PuR) Barceloneta MTB Team -1lap Ibrain Mustafa Vazquez (PuR)