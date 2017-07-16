Stephens wins Lotto Thuringen Tour time trial
American tops Van Dijk, Brennauer claims race lead
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:26:50
|2
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:01
|3
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:06
|4
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:36
|5
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:00:40
|6
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:50
|7
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|8
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:53
|9
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:01:02
|10
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:11
|11
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:01:15
|12
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:01:19
|13
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:01:28
|14
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:01:33
|15
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|16
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:38
|17
|Emma White (USA) US National Team
|0:01:41
|18
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|0:01:47
|19
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:01:49
|20
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:50
|21
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|22
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|23
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|24
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|0:01:56
|25
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|26
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:00
|27
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|0:02:01
|28
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:04
|29
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|0:02:09
|30
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|31
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:02:10
|32
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:12
|33
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|34
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:13
|35
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|36
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:02:16
|37
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:02:19
|38
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:02:25
|39
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:02:28
|40
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|0:02:30
|41
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:02:31
|42
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:32
|43
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:02:34
|44
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:02:40
|45
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:42
|46
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:02:43
|47
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:02:45
|48
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:02:47
|49
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:02:50
|50
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:03:02
|51
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|52
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|0:03:03
|53
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:03:08
|54
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:03:10
|55
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|56
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:03:12
|57
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|0:03:19
|58
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|59
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:03:21
|60
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:03:29
|61
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:03:37
|62
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:03:38
|63
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|64
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:03:46
|65
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:03:47
|66
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:03:48
|67
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|68
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:03:49
|69
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:03:51
|70
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:03:53
|71
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:03:56
|72
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|73
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:04:12
|74
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:04:15
|75
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:04:20
|76
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:04:27
|77
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|78
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:04:30
|79
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:04:38
|80
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:04:41
|81
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:04:53
|82
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:04:54
|83
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:04:59
|84
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:05:00
|85
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:05:04
|86
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:05:09
|87
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:05:30
|88
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|89
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:05:37
|90
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:05:38
|91
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:05:44
|92
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|0:05:51
|93
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:05:54
|94
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:06:02
|95
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:06:19
|96
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:07:41
|DNF
|Holly Breck (USA) US National Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Canyon SRAM Racing
|1:22:02
|2
|Netherlands National Team
|0:01:17
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:02:10
|4
|Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:40
|5
|Drops Cycling Team
|0:03:16
|6
|BePink Cogeas
|0:03:21
|7
|US National Team
|0:03:58
|8
|Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:04:37
|9
|German National Team
|0:04:54
|10
|Australian National Team
|0:05:04
|11
|Polish National Team
|0:05:05
|12
|Team WNT Pro Cycling
|0:05:12
|13
|BTC City Ljubljana
|0:06:08
|14
|Team Storey Racing
|0:06:34
|15
|Norwegian National Team
|0:07:34
|16
|Bizkaia-Durango
|0:08:15
|17
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:08:25
|18
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:11:06
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|10:17:04
|2
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:18
|3
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:26
|4
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:44
|5
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:56
|6
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:01:13
|7
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:01:16
|8
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:01:25
|9
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|0:01:28
|10
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:37
|11
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:01:43
|12
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:02:00
|13
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:07
|14
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:02:17
|15
|Emma White (USA) US National Team
|0:02:19
|16
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:02:29
|17
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:31
|18
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|0:02:33
|19
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|0:02:36
|20
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:02:37
|21
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|0:02:38
|22
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|23
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|0:02:42
|24
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:47
|25
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|26
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:51
|27
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|0:02:59
|28
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:03:02
|29
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:03:13
|30
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:03:21
|31
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:03:23
|32
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:03:33
|33
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|0:03:43
|34
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:03:54
|35
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:04:00
|36
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|0:04:01
|37
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:04:04
|38
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:04:08
|39
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:04:12
|40
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:04:27
|41
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:04:39
|42
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|43
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|0:04:40
|44
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|0:04:43
|45
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:04:46
|46
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:04:51
|47
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:05:07
|48
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:05:30
|49
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:05:35
|50
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:05:55
|51
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:06:19
|52
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:06:26
|53
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:06:38
|54
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|0:06:43
|55
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:06:52
|56
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|0:07:25
|57
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:08:56
|58
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:09:13
|59
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:09:44
|60
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:10:21
|61
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:10:26
|62
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:11:23
|63
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:11:31
|64
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:12:07
|65
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:13:04
|66
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:13:19
|67
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:13:26
|68
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:14:14
|69
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:14:56
|70
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:14:58
|71
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:16:12
|72
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:16:22
|73
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|0:16:27
|74
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:16:28
|75
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:16:31
|76
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:17:04
|77
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:17:07
|78
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:17:11
|79
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:17:35
|80
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:18:08
|81
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:18:14
|82
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:18:20
|83
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:18:28
|84
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:18:40
|85
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:18:56
|86
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:19:13
|87
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:19:30
|88
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:19:58
|89
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:20:14
|90
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:21:26
|91
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:22:07
|92
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:23:42
|93
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:25:04
|94
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:27:51
|95
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:30:46
|96
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:47:20
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Canyon SRAM Racing
|30:53:26
|2
|Netherlands National Team
|0:01:06
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:02:30
|4
|Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:03:15
|5
|Drops Cycling Team
|0:04:23
|6
|Polish National Team
|0:06:01
|7
|Australian National Team
|0:06:04
|8
|Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:06:10
|9
|Team WNT Pro Cycling
|0:06:14
|10
|German National Team
|0:06:31
|11
|BTC City Ljubljana
|0:07:04
|12
|BePink Cogeas
|0:10:20
|13
|Norwegian National Team
|0:11:16
|14
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:12:09
|15
|Bizkaia-Durango
|0:13:47
|16
|US National Team
|0:17:33
|17
|Team Storey Racing
|0:23:37
|18
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:41:19
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