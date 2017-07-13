Cromwell wins stage 1 at Lotto Thuringen Ladies Tour
Prologue winner Lisa Brennauer keeps overall lead
Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|3:34:05
|2
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|0:00:03
|3
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|4
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|5
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|6
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|7
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|8
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|9
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|10
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|11
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|12
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|13
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|14
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|15
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|16
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|17
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|18
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|19
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|20
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|21
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|22
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|23
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|24
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|25
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|26
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|27
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|28
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|29
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|30
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|31
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|32
|Leah Thomas (USA) US National Team
|33
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|34
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|35
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|36
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|37
|Emma White (USA) US National Team
|38
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|39
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|40
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|41
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|42
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|43
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|44
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|45
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|46
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|47
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|48
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|49
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|50
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|51
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:00:14
|52
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|53
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|54
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|55
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|56
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|57
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:17
|58
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:05:56
|59
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|60
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|61
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|62
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|63
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|64
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|65
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|66
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|67
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:06:02
|68
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:06:04
|69
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:08:29
|70
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|71
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|72
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|73
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|74
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|75
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|76
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|77
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|78
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|79
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|80
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|81
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|82
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|83
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|84
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|85
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|86
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|87
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|88
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|89
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|90
|Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
|91
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|92
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|93
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|94
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|95
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|96
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|97
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|98
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:13:22
|99
|Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
|100
|Holly Breck (USA) US National Team
|101
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:29:00
|102
|Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team
|0:38:13
|103
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|0:39:37
|104
|Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:42:38
|DNS
|Samantha Schneider (USA) US National Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|3
|pts
|2
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|2
|3
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|3
|pts
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|2
|3
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|3
|pts
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|2
|3
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|5
|pts
|2
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|3
|3
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|5
|pts
|2
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|3
|3
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|3
|pts
|2
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|3
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|3:34:08
|2
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|3
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|4
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|5
|Emma White (USA) US National Team
|6
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|7
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|8
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|9
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|10
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:00:11
|11
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|12
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|13
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:05:53
|14
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|15
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|16
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:08:26
|17
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|18
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|19
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|20
|Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
|21
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|22
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:13:19
|23
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:28:57
|24
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|0:39:34
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|3:34:08
|2
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|3
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|4
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|5
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|6
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|7
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|8
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|9
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|0:05:53
|10
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|11
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:08:26
|12
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|13
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|14
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|15
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|16
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|17
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:13:19
|18
|Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:42:35
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|3:42:57
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|0:00:04
|3
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:00:16
|4
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:00:17
|5
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:19
|6
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:00:20
|7
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:22
|8
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:00:23
|9
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|10
|Emma White (USA) US National Team
|0:00:24
|11
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:00:25
|12
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:28
|13
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:29
|14
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:31
|15
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|16
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|0:00:33
|17
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:35
|18
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:00:36
|19
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|20
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:37
|21
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|0:00:38
|22
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|23
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:00:39
|24
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:40
|25
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|26
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:42
|27
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|28
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|29
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|30
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:00:47
|31
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|32
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|33
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:49
|34
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:00:53
|35
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|36
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|37
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:00:56
|38
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:57
|39
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|40
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|41
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:00:58
|42
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|43
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:59
|44
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:01
|45
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|0:01:02
|46
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:06
|47
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:01:07
|48
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:09
|49
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:16
|50
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:17
|51
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|52
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:01:26
|53
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|54
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|55
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:01:28
|56
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:01:39
|57
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:02:10
|58
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:06:11
|59
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|0:06:25
|60
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:06:29
|61
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:06:38
|62
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:06:46
|63
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:07:01
|64
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:07:09
|65
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:07:12
|66
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:07:13
|67
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:07:15
|68
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:07:24
|69
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:08:49
|70
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:08:52
|71
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:08:58
|72
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:09:07
|73
|Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
|0:09:08
|74
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:09:11
|75
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:09:19
|76
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:09:23
|77
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|78
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:09:26
|79
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|80
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:09:31
|81
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:09:32
|82
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:09:34
|83
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|84
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:09:37
|85
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:09:38
|86
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:09:40
|87
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|88
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:09:45
|89
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:09:47
|90
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:09:50
|91
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:09:54
|92
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:09:57
|93
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:09:58
|94
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:10:01
|95
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:10:06
|96
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|97
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:10:08
|98
|Holly Breck (USA) US National Team
|0:14:32
|99
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:14:46
|100
|Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
|0:15:11
|101
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:30:24
|102
|Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team
|0:40:13
|103
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|0:41:04
|104
|Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:44:12
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|10
|pts
|2
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|5
|3
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|5
|4
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|4
|5
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|4
|6
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|3
|7
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|1
|8
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|12
|pts
|2
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|6
|3
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|5
|4
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|3
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Emma White (USA) US National Team
|3:43:21
|2
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:07
|3
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:13
|4
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:18
|5
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:00:29
|6
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:00:33
|7
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:00:34
|8
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:35
|9
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:00:43
|10
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:45
|11
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:02
|12
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:01:46
|13
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|0:06:01
|14
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:06:48
|15
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:06:49
|16
|Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
|0:08:44
|17
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:08:55
|18
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:08:59
|19
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:09:08
|20
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:09:16
|21
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:09:34
|22
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:14:22
|23
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:30:00
|24
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|0:40:40
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|3:42:57
|2
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:23
|3
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:29
|4
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:00:40
|5
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:00:57
|6
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:00:58
|7
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|8
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:06
|9
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|0:06:25
|10
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:07:09
|11
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:09:34
|12
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:09:37
|13
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:09:38
|14
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:09:40
|15
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:09:50
|16
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:09:54
|17
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:14:46
|18
|Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:44:12
|#
|Rider Name (Country) Team
|1
|Canyon//SRAM Racing
|2
|Netherlands National Team
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|4
|BTC City Ljubljana
|5
|TIBCO-Silicon Valley Bank
|6
|ParkHotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
|7
|Australian National Team
|8
|Drops
|9
|Polish National Team
|10
|Team WNT Pro Cycling
|11
|German National Team
|12
|Bizkaia Durango
|13
|Maxx-solar Lindig women cycling team
|14
|Norway National Team
|15
|Be Pink Cogeas
|16
|USA National Team
|17
|Team Storey Racing
|18
|d.velop - cycle cafe ladies
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