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Cromwell wins stage 1 at Lotto Thuringen Ladies Tour

Prologue winner Lisa Brennauer keeps overall lead

Tiffany Cromwell climbs during Tour de Yorkshire

Tiffany Cromwell climbs during Tour de Yorkshire
(Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing3:34:05
2Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana0:00:03
3Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
4Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
5Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
6Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
7Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
8Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
9Liane Lippert (Ger) German National Team
10Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
11Romy Kasper (Ger) German National Team
12Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
13Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
14Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
15Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
16Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
17Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
18Marta Lach (Pol) Polish National Team
19Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
20Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
21Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
22Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
23Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
24Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
25Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
26Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
27Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
28Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
29Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
30Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
31Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
32Leah Thomas (USA) US National Team
33Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
34Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
35Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
36Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
37Emma White (USA) US National Team
38Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
39Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
40Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
41Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
42Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
43Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
44Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
45Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
46Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
47Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
48Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
49Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
50Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
51Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:00:14
52Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
53Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
54Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
55Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
56Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
57Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team0:00:17
58Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:05:56
59Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
60Grace Brown (Aus) Australian National Team
61Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
62Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
63Christa Riffel (Ger) German National Team
64Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
65Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
66Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
67Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:06:02
68Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:06:04
69Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:08:29
70Stefanie Paul (Ger) German National Team
71Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
72Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
73Hannah Arensman (USA) US National Team
74Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
75Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
76Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
77Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
78Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
79Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
80Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
81Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
82Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
83Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
84Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
85Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
86Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
87Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
88Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
89Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
90Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
91Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
92Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
93Ffion James (GBr) Team Storey Racing
94Skylar Schneider (USA) US National Team
95Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
96Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
97Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
98Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:13:22
99Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
100Holly Breck (USA) US National Team
101Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:29:00
102Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team0:38:13
103Monica Dew (GBr) Team Storey Racing0:39:37
104Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:42:38
DNSSamantha Schneider (USA) US National Team

Sprint 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team3pts
2Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing2
3Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana1

Sprint 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana3pts
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team2
3Romy Kasper (Ger) German National Team1

Sprint 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team3pts
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team2
3Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing1

KOM 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling5pts
2Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team3
3Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana2

KOM 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling5pts
2Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team3
3Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana2

KOM 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team3pts
2Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2
3Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana1

Best Young Rider
#Rider Name (Country) TeamResult
1Liane Lippert (Ger) German National Team3:34:08
2Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
3Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
4Marta Lach (Pol) Polish National Team
5Emma White (USA) US National Team
6Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
7Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
8Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
9Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
10Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:00:11
11Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
12Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
13Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:05:53
14Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
15Christa Riffel (Ger) German National Team
16Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:08:26
17Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
18Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
19Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
20Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
21Ffion James (GBr) Team Storey Racing
22Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:13:19
23Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:28:57
24Monica Dew (GBr) Team Storey Racing0:39:34

Best German Rider
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing3:34:08
2Liane Lippert (Ger) German National Team
3Romy Kasper (Ger) German National Team
4Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
5Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
6Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
7Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
8Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
9Christa Riffel (Ger) German National Team0:05:53
10Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
11Stefanie Paul (Ger) German National Team0:08:26
12Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
13Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
14Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
15Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
16Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
17Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:13:19
18Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:42:35

General Classification after stage 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing3:42:57
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team0:00:04
3Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana0:00:16
4Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas0:00:17
5Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team0:00:19
6Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team0:00:20
7Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:22
8Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:00:23
9Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
10Emma White (USA) US National Team0:00:24
11Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team0:00:25
12Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:28
13Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:29
14Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:31
15Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
16Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing0:00:33
17Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:35
18Leah Thomas (USA) US National Team0:00:36
19Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
20Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:37
21Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana0:00:38
22Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
23Gracie Elvin (Aus) Australian National Team0:00:39
24Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:40
25Romy Kasper (Ger) German National Team
26Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:42
27Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
28Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
29Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
30Shannon Malseed (Aus) Australian National Team0:00:47
31Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
32Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
33Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:49
34Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana0:00:53
35Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
36Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
37Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team0:00:56
38Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team0:00:57
39Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
40Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
41Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:00:58
42Liane Lippert (Ger) German National Team
43Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:00:59
44Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:01
45Lisen Hocking (Aus) Australian National Team0:01:02
46Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:06
47Marta Lach (Pol) Polish National Team0:01:07
48Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:09
49Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:16
50Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team0:01:17
51Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
52Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team0:01:26
53Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
54Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
55Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:01:28
56Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango0:01:39
57Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:02:10
58Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing0:06:11
59Christa Riffel (Ger) German National Team0:06:25
60Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:06:29
61Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:06:38
62Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:06:46
63Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing0:07:01
64Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:07:09
65Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:07:12
66Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:07:13
67Grace Brown (Aus) Australian National Team0:07:15
68Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas0:07:24
69Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:08:49
70Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:08:52
71Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:08:58
72Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:09:07
73Daria Pikulik (Pol) Polish National Team0:09:08
74Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:09:11
75Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:09:19
76Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:09:23
77Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
78Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:09:26
79Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
80Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling0:09:31
81Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:09:32
82Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:09:34
83Stefanie Paul (Ger) German National Team
84Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:09:37
85Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:09:38
86Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:09:40
87Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
88Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:09:45
89Hannah Arensman (USA) US National Team0:09:47
90Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:09:50
91Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:09:54
92Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:09:57
93Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:09:58
94Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:10:01
95Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:10:06
96Skylar Schneider (USA) US National Team
97Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team0:10:08
98Holly Breck (USA) US National Team0:14:32
99Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:14:46
100Martine Fon (Nor) Norwegian National Team0:15:11
101Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:30:24
102Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team0:40:13
103Monica Dew (GBr) Team Storey Racing0:41:04
104Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:44:12

Points Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team10pts
2Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team5
3Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing5
4Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana4
5Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana4
6Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing3
7Romy Kasper (Ger) German National Team1
8Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling1

Mountains Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling12pts
2Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team6
3Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana5
4Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team3

Best Young Rider
#Rider Name (Country) TeamResult
1Emma White (USA) US National Team3:43:21
2Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:07
3Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:13
4Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:18
5Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:00:29
6Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:00:33
7Liane Lippert (Ger) German National Team0:00:34
8Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:00:35
9Marta Lach (Pol) Polish National Team0:00:43
10Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:45
11Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:01:02
12Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:01:46
13Christa Riffel (Ger) German National Team0:06:01
14Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:06:48
15Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:06:49
16Daria Pikulik (Pol) Polish National Team0:08:44
17Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:08:55
18Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:08:59
19Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:09:08
20Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:09:16
21Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:09:34
22Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:14:22
23Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:30:00
24Monica Dew (GBr) Team Storey Racing0:40:40

Best German Rider
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing3:42:57
2Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:23
3Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:29
4Romy Kasper (Ger) German National Team0:00:40
5Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:00:57
6Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:00:58
7Liane Lippert (Ger) German National Team
8Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:06
9Christa Riffel (Ger) German National Team0:06:25
10Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:07:09
11Stefanie Paul (Ger) German National Team0:09:34
12Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:09:37
13Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:09:38
14Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:09:40
15Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:09:50
16Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:09:54
17Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:14:46
18Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:44:12

Teams Classification
#Rider Name (Country) Team
1Canyon//SRAM Racing
2Netherlands National Team
3UnitedHealthcare Pro Cycling
4BTC City Ljubljana
5TIBCO-Silicon Valley Bank
6ParkHotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
7Australian National Team
8Drops
9Polish National Team
10Team WNT Pro Cycling
11German National Team
12Bizkaia Durango
13Maxx-solar Lindig women cycling team
14Norway National Team
15Be Pink Cogeas
16USA National Team
17Team Storey Racing
18d.velop - cycle cafe ladies

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