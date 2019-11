Image 1 of 3 Brook Macdonald (MS Evil Racing) (Image credit: Thomas Dietze) Image 2 of 3 Troy Brosnan (Monster Energy/Specialized) (Image credit: Thomas Dietze) Image 3 of 3 The elite men's podium of the iXS Downhill Cup in Leogang, Austria (Image credit: Thomas Dietze)

After hosting the World Cup a week ago, Leogang was the venue for the third leg of the iXS European Downhill Cup. A total of 356 competitors from 26 countries lined up at the start, but it wasn't the quantity but rather the quality of the starting pack which attracted attention. In addition to round three of the iXS European Downhill Cup, Leogang also hosted the Schalwbe Euro Four Cross Series.

Numerous top international bikers took part in the downhill race. The extremely high level of performance was already apparent during training. Just as at the World Cup the week before, external conditions were not perfect. Rain turned the 2.3km course covering a vertical height of 480 metres into a sea of mud.

The weather proceeded to turn totally crazy on Saturday, with high winds forcing the elite men's seeding run to be postponed until Sunday morning. The run did, however, give a first indication of who the main contenders would be. The fastest time, and thus the last starting slot, was achieved by Brook MacDonald (MS Evil). However, Marcus Klausmann (Ghost ATG), Nejc Rutar (Unior Tools), Brendan Fairclough (Monster Energy/Specialized) and Troy Brosnan (Monster Energy/Specialized) also made clear their ambition to finish on the winner's podium.

At the end of the day the podium, however, belonged exclusively to the very young riders from Australia and New Zealand, with Junior World Champion Brosnan recording the best time of 4:09. Not even MacDonald, the last rider to start, was able to push him off the hot seat and had to settle for second place after coming in just 1.5 tenths of a second behind the winner. Third place was, surprisingly, taken by George Brannigan (Devinci Global Racing). MacDonald now leads the overall rankings, ahead of Joshua Button (SC-Intense) and Markus Pekoll (MS Evil).

Emilie Siegenthaler (Scott 11) again won the elite women's category race, further extending her lead in the overall rankings. The fastest in the seeding run was Petra Bernhard (Alpine Commencal), who proved that she's certainly not past it yet, coming in second to push Miriam Ruchti (SC-Nukeproof) into third place.

The fastest master was Wilfred van de Haterd (Bike Service Eisenach) ahead of Heinz Hostettler (BanditBike.ch) and Javier Santiago (Moser Sport). The U17 class was again dominated by Gianluca Vernassa (Argentina Bike), beating George Gannicott (Bikesoup/Gravity) and Jan Vacek (RockMachine) into second and third place.

The iXS European Downhill Cup will be visiting Leogang Bike Park again next year to try out the course currently under construction for the World Championships, to be held in late summer.

The next leg of the European Series takes will take place on July 30-31 in Spicak, Czech.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Troy Brosnan (Aus) Monster Energy/Specialized/Mad 0:04:09.857 2 Brook Macdonald (NZl) MS Evil Racing 0:00:00.152 3 George Brannigan (NZl) Devinci Global Racing 0:00:02.281 4 Joshua Button (Aus) SC-Intense 0:00:03.709 5 Adam Vagner (Cze) RockMachine - CykloMax - BRS 0:00:04.180 6 Nejc Rutar (Slo) Unior Tools Team 0:00:06.230 7 Brendan Fairclough (GBr) Monster Energy/Specialized/Mad 0:00:07.400 8 Benny Strasser (Ger) Mag41.de Racing Team 0:00:07.732 9 David Trummer° (Aut) Revolution Racing 0:00:09.475 10 Andreas Sieber (Ger) Radon Factory Team 0:00:09.975 11 Boris Tetzlaff (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:14.212 12 Michal Sliwa (Pol) 0:00:15.374 13 Manuel Gruber (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:16.043 14 Ziga Pandur (Slo) Unior Tools Team 0:00:16.238 15 Marcus Klausmann (Ger) 0:00:16.750 16 Miran Vauh (Slo) Crn Trn GT 0:00:16.869 17 Lars Peyer (Swi) SC-Intense 0:00:17.276 18 Matthias Stonig (Aut) Canfield Brothers Factory Team 0:00:17.507 19 Emyr Davies (GBr) 0:00:18.047 20 Johann Potgietier (RSA) 0:00:18.573 21 Felix Wunderlich (Ger) Trek Bicycle Munich 0:00:18.673 22 Jan Cepelak° (Cze) Mondraker 661 E13 katmar team 0:00:18.873 23 Slawomir Lukasik° (Pol) FroPro 0:00:20.057 24 Dave Goris (Bel) Giant Germany 0:00:20.243 25 Mathias Haas (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:20.606 26 Arran Gannicott (GBr) 0:00:21.314 27 Petr Tresnak (Cze) RockMachine-CykloMax-BRS 0:00:21.827 28 Gregory Brunache (Fra) 0:00:21.978 29 Joonas Savolainen° (Fin) 0:00:22.561 30 Markus Pekoll (Aut) MS Evil Racing 0:00:22.624 31 Carlo Caire° (Ita) Argentina Bike 0:00:23.292 32 Janick Lieberherr (Swi) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:23.812 33 Blaž Hoelcl (Slo) 0:00:24.366 34 Ruediger Jahnel (Aut) 0:00:25.495 35 Vegard Thiago (Bra) Ridebike/ZM bike service 0:00:26.529 36 Lutz Weber (Swi) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:26.971 37 Ville Ormo° (Fin) Downhill Team Finland 0:00:27.398 38 Ashley Maller (GBr) 0:00:27.667 39 Rene Schmidt (Ger) followmestore.de 0:00:29.660 40 Jasper Jauch (Ger) Syntace Liteville 0:00:30.667 41 Randy Van Goubergen (Bel) 0:00:31.749 42 Moritz Stroeer (Ger) Team Rudel 0:00:31.961 43 Andreas Schaefer (Swi) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:32.462 44 Olly Morris (GBr) 0:00:33.005 45 Manuel Schatz (Ger) RSV 2002 Eisenach 0:00:33.119 46 Noah Grossman (Ger) Mag41 Racing Team 0:00:33.321 47 Mark Balbierer (Ger) 0:00:34.182 48 Pascal Scheer (Ger) Team Rudel 0:00:34.201 49 Riku Laensioe° (Fin) GT-Finland 0:00:34.221 50 Stefan Garlicki (RSA) 0:00:34.676 51 Rick Balbierer (Ger) 0:00:35.787 52 Nick Bygate (NZl) 0:00:35.796 53 Philipp Inselsbacher (Aut) 0:00:36.182 54 Kevin Bessi (Fra) UC Monaco - MTB DH 0:00:36.637 55 Christian Vogt (Ger) Team Last International 0:00:36.681 56 Ian Schaad (Swi) Friedli Bike Style 0:00:36.683 57 Christian Mueller (Ger) 0:00:37.551 58 Fabian Bieli (Swi) Aendu's Bike Gallery 0:00:37.945 59 Nicolas Cherix (Swi) cransmountainracing team 0:00:39.065 60 Tomek Gagat (Pol) Rockets Crew 0:00:39.204 61 Andy Zehentner (Aut) Revolution Racing 0:00:39.758 62 Vesa Virta (Fin) 0:00:41.046 63 Henrik Karppinen (Fin) 0:00:41.261 64 Johannes Haegele (Ger) 0:00:41.277 65 Florian Lonfat (Swi) 0:00:41.287 66 Janik Weber° (Ger) Young Guns Racing 0:00:42.367 67 Santo Tessari (Cro) 0:00:42.371 68 Christian Schlothauer (Ger) WSV Oberhof/ Team Fahrrad Eber 0:00:43.174 69 Mattias Obermair (Aut) Revolution Racing 0:00:43.228 70 Felix Heine (Ger) 0:00:43.420 71 David Reinhardt (Ger) DH Team radioaktiv/ ms racing, 0:00:43.449 72 Colin Favre (Swi) VC Echallens 0:00:43.664 73 Victor Södergren (Swe) Tottvägn 0:00:43.997 74 Aleš Virtic (Slo) Unior Tools Team 0:00:44.239 75 Markus Planitzer (Aut) Canfield Brothers Factory Team 0:00:46.164 76 Erik Irmisch (Ger) 0:00:46.713 77 Willi Luetzeler (Ger) Young Guns Racing 0:00:46.824 78 Florian Wilhelm (Aut) 0:00:46.893 79 Ondrej Fiala (Cze) Msk KUR Sport Racing 0:00:46.930 80 Patrick Kontschieder (Aut) Revolution Racing 0:00:47.431 81 Tomasz Jezierski (Pol) AZS AWF Katowice 0:00:48.800 82 Alec Montanier (Swi) 0:00:49.246 83 Christoph Eder (Aut) Revolution Racing 0:00:49.319 84 Kevin Kontschieder (Aut) Revolution Racing 0:00:49.861 85 Martin Votoupal (Cze) Norcobikes 0:00:50.660 86 Kevin Frisch° (Aut) ASKÖ Trendsport 0:00:51.070 87 Mark Van Lankveld (Ned) South Side sportsbikes 0:00:54.664 88 Johannes Mueller (Ger) 0:00:54.774 89 Jamie Maller (GBr) 0:00:55.223 90 Daniel Vogt (Ger) Team Last International 0:00:55.583 91 Jochen Rehwald (Ger) Herobikes.de 0:00:55.677 92 Jonas Linnemann (Ger) Team Rudel 0:00:55.946 93 Elias Vonier (Aut) RC WSV Schladming 0:00:56.020 94 Felix Herdzina (Ger) 0:00:56.547 95 Raphael Heule (Swi) RSF 0:00:56.819 96 Tobias Kalupke° (Ger) 0:00:57.041 97 Jens Steinsberger (Ger) 0:00:58.910 98 Miha Halzer (Slo) 0:00:58.966 99 Philipp Podbrecnik (Aut) 0:01:00.300 100 Etienne Bosch (Fra) UC Monaco - MTB DH 0:01:00.533 101 Tim Kaelin° (Swi) ewz-Giant MTB-Team 0:01:05.619 102 Markus Bihler (Ger) Royal Bavarian Woodpacker 0:01:05.755 103 Maik Pfeifer (Ger) Fatwork.com 0:01:06.111 104 Leopold Koellner (Aut) Specialized-mountainbiker.at 0:01:06.283 105 Lukas Pfiffner (Swi) Lucky Star Team 0:01:06.770 106 Marcus Neumann (Ger) N6P Racing 0:01:07.589 107 Romain Burnier (Swi) Crans-Mountain Racing Team 0:01:09.392 108 David Pache (Swi) Bicross club chablais 0:01:11.486 109 Basil Weber (Swi) Team Project 0:01:12.637 110 Ziki Fontana° (Swi) 0:01:13.747 111 Dominik Gspan (Swi) ewz mountainbiketeam loop 0:01:17.750 112 Maarten Visscher° (Ned) South Side sportsbikes 0:01:18.016 113 Benjamin Meier (Aut) 0:01:19.313 114 Mathew Stuttard° (GBr) RideOn/Slik Graphics 0:01:19.688 115 Max Kruse (Ger) 0:01:22.428 116 David Lischka (Ger) Herobikes.de 0:01:22.780 117 Maciej Hojnor° (Pol) 0:01:23.322 118 Nikola Klacinski (Cro) 0:01:25.949 119 Luca Biwer° (Ger) 0:01:26.261 120 Marcel Elsaesser (Ger) Moro Bikes 0:01:27.828 121 Marcel Bergelt° (Ger) 0:01:32.030 122 Stefan Bax (Ger) Herobikes 0:01:36.927 123 Efren García Rodríguez (Spa) 0:01:37.052 124 Ken Zimmermann (Swi) Aendus Bike Gallery 0:01:38.674 125 Michael Grohmann (Aut) Lapierre-morethanbike 0:01:41.320 126 Benjamin Oluoch (Ger) Radon Factory Team 0:01:43.907 127 Dorian Mazurier (Fra) 0:01:47.392 128 Florian Kulike° (Ger) Canfieldbrothers 0:01:47.517 129 Martin Slovák (Cze) M.S. Cyklogat Racing Team 0:01:48.217 130 Moritz Kruse (Ger) 0:02:03.754 131 Philipp Buennemann° (Ger) Zonenschein Fly Factory 0:02:10.521 132 Simon Heussner (Ger) Team Last International 0:02:21.537 133 Josef Kurz (Ger) Team Freesmile.de 0:02:47.492 134 Jan Perše° (Slo) EnergijaTeam.com 0:02:53.073 135 Julian Lemme (Ger) Kona Bike Buddy´S 0:03:32.459 136 Mauricio Baumann (Ger) IK-Pictures-Racing 0:03:36.374 137 Fabian Geiser (Ita) iXS Sports Division Yeti Team 0:04:57.526 138 Juan Jose Trujillo Yánez (Spa) 0:09:44.250 DNS Kurtis Knowels (GBr) RideOn/Slik Graphics DNS Alex Holowko (GBr) DNS Marc-Oliver Vaccaro (Ger) GravityPilots e.V-Team Extra.. DNS Thomas Kolb° (Ger) Gravity Pilots e.V. - Team Ext DNS Johannes Schorr° (Ger) Soulrider e.V. DNS Arkadiusz Perin (Pol) Divers Extreme Team DNS Tom Matthews (NZl) Beckenham cycles DNF Jeremias Maio (Arg) DNF Roman Roschi (Swi) SC-Nukeproof DNF Andrey Dimov (Bul) DNF Dominic Land (Ger) Wheels over Frankfurt e.V. DNF Ondra Stepanek° (Cze) Rock machine-Cyklomax-BRS DNF Pascal Tinner (Swi) Radbar-Racing DNF Marc Jersch (Ger) Team Flatex / Hofmann DNF Samuel Baumann (Swi) Friedli Bike Style DNF Simon Brum (Fra) DevilBiker DNF Richard Lesiak (Aut) Bikepark Leogang

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Emilie Siegenthaler (Swi) Scott 11 0:04:59.063 2 Petra Bernhard (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:06.274 3 Miriam Ruchti (Swi) sc-nukeproof 0:00:18.982 4 Harriet Ruecknagel (Ger) OnTheEdge 0:00:22.010 5 Carina Cappellari (Swi) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:36.534 6 Fanny Lombard (Fra) 0:00:45.113 7 Elke Rabeder (Aut) Revolution Racing 0:00:46.108 8 Zarja Cernilogar (Slo) Crn Trn GT 0:00:48.060 9 Kim Schwemmer° (Ger) Allianz H&L pro Team 0:00:59.494 10 Sidonie Jolidon (Swi) 0:01:03.322 11 Joanne Muoser (Swi) SC-Intense 0:01:06.163 12 Helene Valerie Fruhwirth (Aut) 0:01:13.095 13 Liz Schwemmer (Ger) Allianz H&L pro Team 0:01:25.906 14 Tamara Maria Ulrich (Aut) 0:01:27.042 15 Claudia Timm (Ger) RC Alpine Commencal 0:02:39.948 16 Karin Pasterer (Aut) Revolution Racing 0:02:55.886 17 Ana Raecke (Ger) 0:03:26.471 DNS Katrin Meistring (Ger) Royal Bavarian Woodpacker

Under 17 women # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Kreuzer (Aut) RC Kreuzer 0:08:45.361

Under 17 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianluca Vernassa (Ita) Argentina Bike 0:04:26.996 2 George Gannicott (GBr) 0:00:00.186 3 Jan Vacek (Cze) 0:00:22.144 4 Jan Berkenkopf (Ger) Young Guns Racing 0:00:28.205 5 Julian Hibben (Ger) ROSE, DR-Gravity Union 0:00:35.456 6 Blaise Turin (Swi) Bicross Club du Chablais 0:00:37.701 7 Ferdinand Brunold (Ger) SC KORB 0:00:39.517 8 Myles Weber (Swi) Team Project 0:00:44.841 9 Lutz Rehr (Ger) IK-Pictures-Racing 0:00:45.183 10 Nicola Friedli (Swi) Friedli Bike Style 0:00:47.435 11 Simon Geiser (Ita) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:51.513 12 Andre Lezuo (Aut) SVR Radstudio Innsbruck 0:00:58.570 13 Urh Wiegele (Slo) KD Rajd 0:00:58.736 14 Colin Neurath (Ger) 0:01:01.975 15 Julius Sachse (Ger) Team Bergamont 0:01:05.328 16 Lukas Aeschlimann (Swi) Team Project 0:01:08.890 17 Mike Schaer (Swi) Stöckli Bike Geroldswil 0:01:11.627 18 Máte Ettingshausen (Hun) 0:01:21.463 19 Stefan Strohmayer (Aut) 0:01:23.281 DNS Philippe Frey (Swi) Power-Bike DH Team DNS Pascal Engel (Aut)

Masters # Rider Name (Country) Team Result 1 Wilfred Van De Haterd (Ned) Bike Service Eisenach 0:04:40.532 2 Heinz Hostettler (Swi) BanditBike.ch 0:00:02.632 3 Javier Santiago (Arg) Moser Sport - Uci Pine 0:00:09.313 4 Marcel Waldmann (Swi) Fatwork 0:00:12.403 5 Urs Sturzenegger (Swi) 0:00:29.117 6 Mario Jantsch (Ger) RSV-Garching 0:00:39.201 7 Dirk August (Ger) Royal Bavarian Woodpacker 0:00:45.886 8 Henrik Meyer (Ger) Cdrei Flow Team 0:00:48.008 9 Matthias Reichmann (Ger) Doubledragon 0:00:51.376 10 Joachim Schielke (Ger) 0:01:07.510 11 Christoph Grill (Aut) Revolution Racing 0:01:11.019 12 Normen Jaeb-Wenge (Ger) Gaswolke Köln 0:01:18.439 13 Ezequiel Faccio (Arg) Giant Arg 0:01:34.916 14 Patrick Neukirchen (Ger) Young Guns Racing 0:02:02.995 15 Sascha Markus Bethke (Ger) Bike Area Cologne 0:02:47.053 16 Georg Danner (Aut) Revolution Racing 0:02:50.735 17 Moritz Baumung (Ger) Wheels Over Frankfurt Racing T 0:05:28.946 DNS Thomas Weber (Swi) Team PROJECT DNS Markus Hoehns (Ger) DNS Markus Wiersch (Ger) RC Germanis Weißenburg DNS Bastiaan Jansink (Ned) Scott rc wolf imst DNS Petr Uiblein (Cze) F.A.S.T. Downhill Team DNS Graeme Preston (Ger)

Men open # Rider Name (Country) Team Result 1 Erich Wieland (M&M - Bikeshop) 0:04:47.288 2 Tim Muncke 0:00:17.818 3 Christian Heilwagen (Team BS Bike Servise) 0:00:22.333 4 Erwin Aydin (Mailis.de) 0:00:25.544 5 Mircea Fanatan (Garage Racing) 0:00:25.694 6 Christoph Reiser 0:00:26.198 7 Matthias Klotz 0:00:26.639 8 Adrian Uebelhart 0:00:29.219 9 Lucas Engelhardt (GForceRacing) 0:00:29.414 10 Moritz Graebe 0:00:29.726 11 Dominik Betschart (Friedi Bikestyle) 0:00:30.487 12 Timur Zamaliev (DISCO) 0:00:34.520 13 Marc Mitscherick (BanditBike.ch) 0:00:36.495 14 Ronny Quittschalle 0:00:37.024 15 Thomas Hofmann (Fahrrad Eberhardt) 0:00:40.384 16 Nico Koelbl 0:00:40.893 17 Norbert Boros (Garage Racing) 0:00:41.159 18 Matthias Fenke (Team Adidas/Rotwild) 0:00:41.273 19 Marco Antesberger (GeVas Racing) 0:00:42.731 20 Alexander Unger (BS Bike Service Eisenach/WSV O) 0:00:44.865 21 Denny Lischke 0:00:47.938 22 Johannes Geck (Amok-Racing) 0:00:54.122 23 Alais Kröll (Revolution Racing) 0:00:55.863 24 Christian Arzt (bigtime -sports) 0:00:57.283 25 Timo Straub (RC 50 Erlangen) 0:00:59.949 26 Jan-Phillip Strehl 0:01:00.072 27 Sebastian Strehl 0:01:01.833 28 Tobias Glatschke 0:01:15.975 29 Stefan Szigeti (ironracing) 0:01:16.963 30 Martin Schweiberl 0:01:17.422 31 Christian Grosse (Lowbiker Freeride Team) 0:01:31.083 32 Martin Wiltschko (fraction-magazine.de) 0:01:33.241 33 Stephan Widmer (Bike-corner Bergamont) 0:01:40.372 34 Hannes Janzen 0:01:43.456 35 Christian Heinich (SpeedfrEEks Racing Team) 0:01:52.641 36 David Korn (Radioaktiv Rudolstadt) 0:01:53.901 37 Bjoern Simon (Amok Racing) 0:01:56.704 38 Ramòn Holm 0:02:38.294 39 Philipp Wagner (CBE European Racing Team 2011) 0:02:38.806 40 Martijn Berenschot 0:03:33.119 DNS Benedikt Rieder DNS Frank Marbet DNS Patrick Heller DNS Hugo Marletaz (Lemania Racing Team) DNS Toni Springer DNS Joachim Krug DNS Johannes Graf DNF Moritz Berg DNF Stefan Oberbichler (BikeBox Racing)

Women open # Rider Name (Country) Team Result 1 Victoria Zamalieva (DISCO) 0:06:35.256 2 Linda Morgenthaler (V-Sport.ch) 0:00:24.887 3 Sandra Von Allmen (FATWORK) 0:00:39.951 4 Ina Junker (N6P Racing) 0:00:42.191 5 Manuela Drenska (Dirty Sechs) 0:03:51.528

Junior men open # Rider Name (Country) Team Result 1 Felix Klee (Power-Bike DH Team) 0:05:06.560 2 Sebastian Moser (m&m bikeshop) 0:00:01.186 3 Stephan Schneider (M&M-Bikeshop) 0:00:01.599 4 Benjamin Rouiller (Bicross Club du Chablais) 0:00:07.469 5 Toni Merkelin 0:00:16.341 6 Dominic Tinner (Radbar-Racing) 0:00:19.686 7 Robin Kaiser 0:00:20.833 8 Patrick Friese 0:00:23.705 9 Marcel Smolcic 0:00:24.071 10 Sanny Louis Sudhoff (IK-Pictures-Racing) 0:00:30.688 11 Alexander Mohr 0:00:42.583 12 Frederic Kindervater (fraction-magazine.de) 0:00:53.034 13 Florian Walchhofer (M&M Bikeshop) 0:01:01.436 14 Tim Schroeder (Soulrider eV) 0:01:03.439 15 Jannik Schlickel (Soulrider e.v) 0:01:04.706 16 Marven Jantz (Gravity Pilots e. V. - Team Ex) 0:01:04.890 17 Markus Kopp 0:01:21.155 18 Jonas Hautsch (Wildbader Dudes) 0:01:24.052 DNS Alexander Czapik (Radl - Laden / Racing Team Bay) DNS Francisco Goerke DNS Florian Hoeler (Team Dirt-Infection) DNS Florian Mueller (Woodstokers Racing Team) DNS Herbert Richter (Wildbader Dudes) DNS Yannik Thomas (Team Dirt-Infection) DNF Ludo Minod