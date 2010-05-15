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Erler emerges on stage two

Tabriz rider takes stage win, leader's jersey

Full Results
1Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling Team2:46:31
2Rahim Ememi (IRI)0:00:01
3Hossein Alizadeh (IRI)
4Ramin Mehrabani (IRI) Azad University Iran
5Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran
6Yusuf Abrekov (Uzb) Uzbekistan
7Jaeel Islami (IRI)
8Samad Poor Seiedi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
9Mohammad Rajablou (IRI)0:01:22
10Sergey Kuzin (Kaz) Kazakhstan
11Ilya Chernyshov (Kaz) Kazakhstan
12Sultanmurat Miraliyev (Kaz)
13Ghafari Vahid (IRI)
14Rafael Serrano Fernandez (Spa) Cinelli - Heraklion0:01:24
15Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan
16Barati Rasoul (IRI)0:01:26
17Siros Hashemzadeh (IRI)
18Arvin Moazzemi Godarzi (IRI)0:02:08
19Benjamim Edmüller (Ger)
20Olamaei Mahdi (IRI)
21Sascha Damrow (Ger)
22Kemal Kucukbay (Tur)
23Amoli Maysam (IRI)
24Hassan Maleki (IRI)
25Alireza Haghi (IRI)
26Sten Oostland (Ned)
27Hamid Shiri (IRI)
28Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
29Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
30Florian Bissinger (Ger)
31Lex Nederlof (Ned)
32Vincent Ang (Sin)
33Giorgi Nadiradze (Geo) Georgia
34Usta Behcet (Tur)
35Christian Grasmann (Ger)
36Gökhan Hasta (Tur)
37Robin Puls (Ned)
38Ali Riahi (IRI)
39Ghalichi Milad Seyed (IRI)
40David Mkitchyan (Arm) Armenia
41Eugen Wacker (Kgz)
42Elchin Asadov (Aze) Azerbaijan
43Kuanysh Kylybayev (Kaz)
44Mohammad Jebreili (IRI)
45Yaroslav Malaxov (Uzb) Uzbekistan
46Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
47Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (IRI) Vali Asr Kerman Team
48Mohammad Mozafrai (IRI)
49Mohammad Zangi Abadi (IRI) Vali Asr Kerman Team
50Amin Eslam Pour (IRI) Vali Asr Kerman Team
51Oleg Kashechkin (Kaz) Kazakhstan
52Abolfazl Gilani Poor (IRI)
53Salvador Guardiola Tora (Spa) Cinelli - Heraklion
54Hossein Zarin Far (IRI)
55Amir Zargari (IRI) Azad University Iran
56Makharashvili Archil (Geo) Georgia
57Mutlu Mert (Tur)
58Nodar Katsadze (Geo) Georgia
59Kazem Najafi Dargo (IRI)
60Jan Koelmans (Ned)
61Mher Mkrtghyan (Arm) Armenia
62Jaume Rovira Pous (Spa) Cinelli - Heraklion
63Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran
64Abbas Saeidi Tanha (IRI) Azad University Iran
65Behnam Khalilikhosroshahi (IRI)
66Karel Pattijn (Bel)
67Mahammad Alakbarov (Aze) Azerbaijan
68Gevorg Arakelyan (Arm) Armenia
69Reza Bagheri (IRI)
70Karl-Christian König (Ger)
71Ali Torabi (IRI)
72Rob Mud (Ned)
73Vadim Izotov (Kaz)
74Hector Gonzalez Baeza (Spa) Cinelli - Heraklion
75Ali Reza Asgharzadeh (IRI) Vali Asr Kerman Team
76Stefan Histrov (Bul)
77Arman Flaratyan (Arm) Armenia
78Oleksandr Surutkovych (Aze) Azerbaijan
79Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan
80Abdullojon Akparov (Uzb) Uzbekistan
81Ivan Sivash (Kaz)0:02:18
82Nikolay Zaitsev (Kaz)0:02:20
83Mihran Avetisyan (Arm) Armenia0:02:21
84Simon Schmidmayr (Ger)0:02:41
85Nikolay Ivanov (Kaz) Kazakhstan0:04:29
86Gerbert Pleijter (Ned)0:04:45
87Nodar Kvavadze (Geo) Georgia0:05:04
88Ali Nemati (IRI)0:14:14
89Peiman Mojada (IRI)
DNFAgshin Ismaylov (Aze) Azerbaijan
DNFKurban Taghiyev (Aze) Azerbaijan
DNFJulian Rammler (Ger)
DNFOscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) Cinelli - Heraklion

General Classification after stage 2
1Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling Team2:56:02
2Samad Poor Seiedi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team0:00:11
3Ramin Mehrabani (IRI) Azad University Iran0:00:39
4Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran0:00:43
5Hossein Alizadeh (IRI)
6Rahim Ememi (IRI)0:00:51
7Yusuf Abrekov (Uzb) Uzbekistan0:01:24
8Jaeel Islami (IRI)0:01:55
9Karel Pattijn (Bel)0:01:59
10Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan0:02:04
11Barati Rasoul (IRI)
12Rafael Serrano Fernandez (Spa) Cinelli - Heraklion
13Mohammad Rajablou (IRI)0:02:10
14Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team0:02:14
15Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
16Alireza Haghi (IRI)0:02:17
17Amir Zargari (IRI) Azad University Iran0:02:19
18Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team0:02:28
19Jaume Rovira Pous (Spa) Cinelli - Heraklion0:02:31
20Sergey Kuzin (Kaz) Kazakhstan0:02:32
21Siros Hashemzadeh (IRI)
22Sultanmurat Miraliyev (Kaz)0:02:34
23Behnam Khalilikhosroshahi (IRI)0:02:38
24Mutlu Mert (Tur)0:02:40
25Ilya Chernyshov (Kaz) Kazakhstan0:02:41
26Sten Oostland (Ned)0:02:43
27Amoli Maysam (IRI)0:02:46
28Eugen Wacker (Kgz)0:02:47
29Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan0:02:51
30Christian Grasmann (Ger)0:02:52
31Sascha Damrow (Ger)0:02:54
32Abbas Saeidi Tanha (IRI) Azad University Iran0:02:55
33Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (IRI) Vali Asr Kerman Team0:02:58
34Oleksandr Surutkovych (Aze) Azerbaijan0:02:59
35Ali Torabi (IRI)
36Arvin Moazzemi Godarzi (IRI)0:03:03
37Abolfazl Gilani Poor (IRI)0:03:07
38Mohammad Mozafrai (IRI)
39Benjamim Edmüller (Ger)0:03:09
40Karl-Christian König (Ger)0:03:10
41Hector Gonzalez Baeza (Spa) Cinelli - Heraklion0:03:11
42Elchin Asadov (Aze) Azerbaijan
43Stefan Histrov (Bul)0:03:12
44Arman Flaratyan (Arm) Armenia0:03:14
45Robin Puls (Ned)
46Rob Mud (Ned)0:03:15
47Mohammad Zangi Abadi (IRI) Vali Asr Kerman Team0:03:17
48Ghafari Vahid (IRI)
49Hamid Shiri (IRI)
50Salvador Guardiola Tora (Spa) Cinelli - Heraklion0:03:19
51Reza Bagheri (IRI)0:03:25
52Florian Bissinger (Ger)
53Kemal Kucukbay (Tur)
54Hassan Maleki (IRI)
55Ali Riahi (IRI)0:03:30
56Ghalichi Milad Seyed (IRI)0:03:32
57Abdullojon Akparov (Uzb) Uzbekistan0:03:34
58Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran
59Gevorg Arakelyan (Arm) Armenia0:03:36
60Kuanysh Kylybayev (Kaz)0:03:38
61Kazem Najafi Dargo (IRI)0:03:39
62Usta Behcet (Tur)0:03:40
63Ali Reza Asgharzadeh (IRI) Vali Asr Kerman Team0:03:41
64Vadim Izotov (Kaz)0:03:42
65Gökhan Hasta (Tur)0:03:43
66Olamaei Mahdi (IRI)0:03:44
67Lex Nederlof (Ned)0:03:48
68Mher Mkrtghyan (Arm) Armenia0:03:50
69Amin Eslam Pour (IRI) Vali Asr Kerman Team0:03:51
70David Mkitchyan (Arm) Armenia
71Mihran Avetisyan (Arm) Armenia0:03:53
72Yaroslav Malaxov (Uzb) Uzbekistan0:03:55
73Oleg Kashechkin (Kaz) Kazakhstan0:03:57
74Mahammad Alakbarov (Aze) Azerbaijan0:03:58
75Mohammad Jebreili (IRI)0:03:59
76Giorgi Nadiradze (Geo) Georgia0:04:00
77Nikolay Zaitsev (Kaz)0:04:02
78Jan Koelmans (Ned)0:04:14
79Simon Schmidmayr (Ger)
80Hossein Zarin Far (IRI)0:04:15
81Makharashvili Archil (Geo) Georgia0:04:17
82Ivan Sivash (Kaz)0:04:27
83Vincent Ang (Sin)0:04:29
84Nodar Katsadze (Geo) Georgia0:04:30
85Nikolay Ivanov (Kaz) Kazakhstan0:06:13
86Gerbert Pleijter (Ned)0:06:17
87Nodar Kvavadze (Geo) Georgia0:06:48
88Ali Nemati (IRI)0:15:22
89Peiman Mojada (IRI)0:15:38

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