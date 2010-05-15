Erler emerges on stage two
Tabriz rider takes stage win, leader's jersey
|1
|Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|2:46:31
|2
|Rahim Ememi (IRI)
|0:00:01
|3
|Hossein Alizadeh (IRI)
|4
|Ramin Mehrabani (IRI) Azad University Iran
|5
|Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran
|6
|Yusuf Abrekov (Uzb) Uzbekistan
|7
|Jaeel Islami (IRI)
|8
|Samad Poor Seiedi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|9
|Mohammad Rajablou (IRI)
|0:01:22
|10
|Sergey Kuzin (Kaz) Kazakhstan
|11
|Ilya Chernyshov (Kaz) Kazakhstan
|12
|Sultanmurat Miraliyev (Kaz)
|13
|Ghafari Vahid (IRI)
|14
|Rafael Serrano Fernandez (Spa) Cinelli - Heraklion
|0:01:24
|15
|Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan
|16
|Barati Rasoul (IRI)
|0:01:26
|17
|Siros Hashemzadeh (IRI)
|18
|Arvin Moazzemi Godarzi (IRI)
|0:02:08
|19
|Benjamim Edmüller (Ger)
|20
|Olamaei Mahdi (IRI)
|21
|Sascha Damrow (Ger)
|22
|Kemal Kucukbay (Tur)
|23
|Amoli Maysam (IRI)
|24
|Hassan Maleki (IRI)
|25
|Alireza Haghi (IRI)
|26
|Sten Oostland (Ned)
|27
|Hamid Shiri (IRI)
|28
|Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|29
|Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|30
|Florian Bissinger (Ger)
|31
|Lex Nederlof (Ned)
|32
|Vincent Ang (Sin)
|33
|Giorgi Nadiradze (Geo) Georgia
|34
|Usta Behcet (Tur)
|35
|Christian Grasmann (Ger)
|36
|Gökhan Hasta (Tur)
|37
|Robin Puls (Ned)
|38
|Ali Riahi (IRI)
|39
|Ghalichi Milad Seyed (IRI)
|40
|David Mkitchyan (Arm) Armenia
|41
|Eugen Wacker (Kgz)
|42
|Elchin Asadov (Aze) Azerbaijan
|43
|Kuanysh Kylybayev (Kaz)
|44
|Mohammad Jebreili (IRI)
|45
|Yaroslav Malaxov (Uzb) Uzbekistan
|46
|Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|47
|Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (IRI) Vali Asr Kerman Team
|48
|Mohammad Mozafrai (IRI)
|49
|Mohammad Zangi Abadi (IRI) Vali Asr Kerman Team
|50
|Amin Eslam Pour (IRI) Vali Asr Kerman Team
|51
|Oleg Kashechkin (Kaz) Kazakhstan
|52
|Abolfazl Gilani Poor (IRI)
|53
|Salvador Guardiola Tora (Spa) Cinelli - Heraklion
|54
|Hossein Zarin Far (IRI)
|55
|Amir Zargari (IRI) Azad University Iran
|56
|Makharashvili Archil (Geo) Georgia
|57
|Mutlu Mert (Tur)
|58
|Nodar Katsadze (Geo) Georgia
|59
|Kazem Najafi Dargo (IRI)
|60
|Jan Koelmans (Ned)
|61
|Mher Mkrtghyan (Arm) Armenia
|62
|Jaume Rovira Pous (Spa) Cinelli - Heraklion
|63
|Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran
|64
|Abbas Saeidi Tanha (IRI) Azad University Iran
|65
|Behnam Khalilikhosroshahi (IRI)
|66
|Karel Pattijn (Bel)
|67
|Mahammad Alakbarov (Aze) Azerbaijan
|68
|Gevorg Arakelyan (Arm) Armenia
|69
|Reza Bagheri (IRI)
|70
|Karl-Christian König (Ger)
|71
|Ali Torabi (IRI)
|72
|Rob Mud (Ned)
|73
|Vadim Izotov (Kaz)
|74
|Hector Gonzalez Baeza (Spa) Cinelli - Heraklion
|75
|Ali Reza Asgharzadeh (IRI) Vali Asr Kerman Team
|76
|Stefan Histrov (Bul)
|77
|Arman Flaratyan (Arm) Armenia
|78
|Oleksandr Surutkovych (Aze) Azerbaijan
|79
|Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan
|80
|Abdullojon Akparov (Uzb) Uzbekistan
|81
|Ivan Sivash (Kaz)
|0:02:18
|82
|Nikolay Zaitsev (Kaz)
|0:02:20
|83
|Mihran Avetisyan (Arm) Armenia
|0:02:21
|84
|Simon Schmidmayr (Ger)
|0:02:41
|85
|Nikolay Ivanov (Kaz) Kazakhstan
|0:04:29
|86
|Gerbert Pleijter (Ned)
|0:04:45
|87
|Nodar Kvavadze (Geo) Georgia
|0:05:04
|88
|Ali Nemati (IRI)
|0:14:14
|89
|Peiman Mojada (IRI)
|DNF
|Agshin Ismaylov (Aze) Azerbaijan
|DNF
|Kurban Taghiyev (Aze) Azerbaijan
|DNF
|Julian Rammler (Ger)
|DNF
|Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) Cinelli - Heraklion
|1
|Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|2:56:02
|2
|Samad Poor Seiedi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|0:00:11
|3
|Ramin Mehrabani (IRI) Azad University Iran
|0:00:39
|4
|Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran
|0:00:43
|5
|Hossein Alizadeh (IRI)
|6
|Rahim Ememi (IRI)
|0:00:51
|7
|Yusuf Abrekov (Uzb) Uzbekistan
|0:01:24
|8
|Jaeel Islami (IRI)
|0:01:55
|9
|Karel Pattijn (Bel)
|0:01:59
|10
|Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan
|0:02:04
|11
|Barati Rasoul (IRI)
|12
|Rafael Serrano Fernandez (Spa) Cinelli - Heraklion
|13
|Mohammad Rajablou (IRI)
|0:02:10
|14
|Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|0:02:14
|15
|Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|16
|Alireza Haghi (IRI)
|0:02:17
|17
|Amir Zargari (IRI) Azad University Iran
|0:02:19
|18
|Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team
|0:02:28
|19
|Jaume Rovira Pous (Spa) Cinelli - Heraklion
|0:02:31
|20
|Sergey Kuzin (Kaz) Kazakhstan
|0:02:32
|21
|Siros Hashemzadeh (IRI)
|22
|Sultanmurat Miraliyev (Kaz)
|0:02:34
|23
|Behnam Khalilikhosroshahi (IRI)
|0:02:38
|24
|Mutlu Mert (Tur)
|0:02:40
|25
|Ilya Chernyshov (Kaz) Kazakhstan
|0:02:41
|26
|Sten Oostland (Ned)
|0:02:43
|27
|Amoli Maysam (IRI)
|0:02:46
|28
|Eugen Wacker (Kgz)
|0:02:47
|29
|Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan
|0:02:51
|30
|Christian Grasmann (Ger)
|0:02:52
|31
|Sascha Damrow (Ger)
|0:02:54
|32
|Abbas Saeidi Tanha (IRI) Azad University Iran
|0:02:55
|33
|Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (IRI) Vali Asr Kerman Team
|0:02:58
|34
|Oleksandr Surutkovych (Aze) Azerbaijan
|0:02:59
|35
|Ali Torabi (IRI)
|36
|Arvin Moazzemi Godarzi (IRI)
|0:03:03
|37
|Abolfazl Gilani Poor (IRI)
|0:03:07
|38
|Mohammad Mozafrai (IRI)
|39
|Benjamim Edmüller (Ger)
|0:03:09
|40
|Karl-Christian König (Ger)
|0:03:10
|41
|Hector Gonzalez Baeza (Spa) Cinelli - Heraklion
|0:03:11
|42
|Elchin Asadov (Aze) Azerbaijan
|43
|Stefan Histrov (Bul)
|0:03:12
|44
|Arman Flaratyan (Arm) Armenia
|0:03:14
|45
|Robin Puls (Ned)
|46
|Rob Mud (Ned)
|0:03:15
|47
|Mohammad Zangi Abadi (IRI) Vali Asr Kerman Team
|0:03:17
|48
|Ghafari Vahid (IRI)
|49
|Hamid Shiri (IRI)
|50
|Salvador Guardiola Tora (Spa) Cinelli - Heraklion
|0:03:19
|51
|Reza Bagheri (IRI)
|0:03:25
|52
|Florian Bissinger (Ger)
|53
|Kemal Kucukbay (Tur)
|54
|Hassan Maleki (IRI)
|55
|Ali Riahi (IRI)
|0:03:30
|56
|Ghalichi Milad Seyed (IRI)
|0:03:32
|57
|Abdullojon Akparov (Uzb) Uzbekistan
|0:03:34
|58
|Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran
|59
|Gevorg Arakelyan (Arm) Armenia
|0:03:36
|60
|Kuanysh Kylybayev (Kaz)
|0:03:38
|61
|Kazem Najafi Dargo (IRI)
|0:03:39
|62
|Usta Behcet (Tur)
|0:03:40
|63
|Ali Reza Asgharzadeh (IRI) Vali Asr Kerman Team
|0:03:41
|64
|Vadim Izotov (Kaz)
|0:03:42
|65
|Gökhan Hasta (Tur)
|0:03:43
|66
|Olamaei Mahdi (IRI)
|0:03:44
|67
|Lex Nederlof (Ned)
|0:03:48
|68
|Mher Mkrtghyan (Arm) Armenia
|0:03:50
|69
|Amin Eslam Pour (IRI) Vali Asr Kerman Team
|0:03:51
|70
|David Mkitchyan (Arm) Armenia
|71
|Mihran Avetisyan (Arm) Armenia
|0:03:53
|72
|Yaroslav Malaxov (Uzb) Uzbekistan
|0:03:55
|73
|Oleg Kashechkin (Kaz) Kazakhstan
|0:03:57
|74
|Mahammad Alakbarov (Aze) Azerbaijan
|0:03:58
|75
|Mohammad Jebreili (IRI)
|0:03:59
|76
|Giorgi Nadiradze (Geo) Georgia
|0:04:00
|77
|Nikolay Zaitsev (Kaz)
|0:04:02
|78
|Jan Koelmans (Ned)
|0:04:14
|79
|Simon Schmidmayr (Ger)
|80
|Hossein Zarin Far (IRI)
|0:04:15
|81
|Makharashvili Archil (Geo) Georgia
|0:04:17
|82
|Ivan Sivash (Kaz)
|0:04:27
|83
|Vincent Ang (Sin)
|0:04:29
|84
|Nodar Katsadze (Geo) Georgia
|0:04:30
|85
|Nikolay Ivanov (Kaz) Kazakhstan
|0:06:13
|86
|Gerbert Pleijter (Ned)
|0:06:17
|87
|Nodar Kvavadze (Geo) Georgia
|0:06:48
|88
|Ali Nemati (IRI)
|0:15:22
|89
|Peiman Mojada (IRI)
|0:15:38
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