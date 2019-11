Image 1 of 10 Team NetApp's Leopold König was not only best young rider but also second overall (Image credit: www.derfotograf.at) Image 2 of 10 Nicolas Edet (Cofidis) won the mountain jersey (Image credit: www.derfotograf.at) Image 3 of 10 Race winner Fredrik Kessiakoff lets fly with the champagne (Image credit: www.derfotograf.at) Image 4 of 10 Kisses for stage winner Daniele Benatti (Leopard Trek= (Image credit: www.derfotograf.at) Image 5 of 10 Daniele Bennati (Leopard Trek) claims the final stage win (Image credit: www.derfotograf.at) Image 6 of 10 Fredrik Kessiakoff (Astana) on his way to the overall title (Image credit: www.derfotograf.at) Image 7 of 10 The peloton in the Austrian capital city (Image credit: www.derfotograf.at) Image 8 of 10 The riders speed along in Vienn (Image credit: www.derfotograf.at) Image 9 of 10 A final ride throught the fields of sunflowersThe ri (Image credit: www.derfotograf.at) Image 10 of 10 The jersey wearers toast their success before the stage (Image credit: www.derfotograf.at)

Daniele Bennati of Leopard Trek won the mass sprint of the final stage of the Tour of Austria, while Astana's Fredrik Kessiakoff took the overall win. Bennati outsprinted Martin Velits of HTC-Highroad and Roger Kluge of Skil-Shimano.

The overall victory was far and away the biggest road succes for Kessiakoff, 31, who can also look to multiple successes in mountain biking. "I'm just so happy,” he said. “That's the biggest success in my cycling career. I can´t compare this success with my MTB-World Cup medal, that happened in my former cycling career."

Second place overall went to Leopold König of Team NetApp, for the biggest success in the team's short history. Carlos Sastre of Geox-TMC was third.

"I'm so happy," said Bennati. about his fourth season victory. "I can barely believe it. This is an unbelievable win. It has been two months since my last race. In my first race back, I didn't know what to expect."

A six-rider group formed shortly after the start in Podersdorf/Neusiedler See. Dominik Hrinkow (Vorarlberg), Mads Christensen (Saxo Bank-SunGard), Michal Kwiatowski (RadioShack), Timothy Roe (BMC), Mitchell Docker (Skil-Shimano) and Alexandr Pliuschin (Katusha) never had a big lead but stayed away until the end of the third lap of the closing circuit course.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 2:35:21 2 Martin Velits (Svk) HTC-Highroad 3 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 4 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 5 René Weissinger (Ger) Team Vorarlberg 6 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 7 Michal Kwiatkowski (Pol) Team RadioShack 8 Daryl Impey (RSA) Team NetApp 9 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 10 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 11 Michael Schwaiger (Aut) WSA - Viperbike 12 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 13 Matthew Brammeier (Irl) HTC-Highroad 14 Andreas Hofer (Aut) Tyrol Team 15 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 16 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 17 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 18 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 19 Simon Clarke (Aus) Pro Team Astana 20 Thomas Hasibeder (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 21 Robert Wagner (Ger) Leopard Trek 22 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 23 Adam Homolka (Cze) WSA - Viperbike 24 Petr Lechner (Cze) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 25 Silvan Dillier (Swi) Team Vorarlberg 26 Josep Jufre Pou (Spa) Pro Team Astana 27 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 28 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 29 Markus Götz (Aut) WSA - Viperbike 30 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol Team 31 Caleb Fairly (USA) HTC-Highroad 32 Ermanno Capelli (Ita) Team Vorarlberg 33 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 34 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 35 Harald Totschnig (Aut) Tyrol Team 36 Andrey Mizurov (Kaz) Pro Team Astana 37 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 38 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 39 Thomas Rohregger (Aut) Leopard Trek 40 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 41 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 42 Reto Hollenstein (Swi) Team Vorarlberg 43 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 44 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 45 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 46 Roman Kireyev (Kaz) Pro Team Astana 47 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 48 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 49 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Pro Team Astana 50 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 51 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Procycling 52 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 53 Kajetan Fricke (Ger) Team Vorarlberg 54 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 55 Michael Barry (Can) Sky Procycling 56 Jan Barta (Cze) Team NetApp 57 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) Katusha Team 58 Jesse Sergent (NZl) Team RadioShack 59 Georg Preidler (Aut) Tyrol Team 60 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 61 Wolfgang Geisler (Aut) WSA - Viperbike 62 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 63 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 64 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 65 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli 66 Josef Benetseder (Aut) Team Vorarlberg 67 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp 68 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 69 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 70 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 71 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 72 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 73 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 74 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 75 Stefan Stadler (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 76 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 77 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 78 Christian Pavitschitz (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 79 Benjamin King (USA) Team RadioShack 80 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 81 Stefan Rucker (Aut) WSA - Viperbike 82 Martin Schöffmann (Aut) WSA - Viperbike 83 Stefan Denifl (Aut) Leopard Trek 84 David Wöhrer (Aut) Tyrol Team 85 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli 86 Patrick Konrad (Aut) Tyrol Team 87 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 88 Patrick Schörkmayer (Aut) WSA - Viperbike 89 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 90 Grégory Rast (Swi) Team RadioShack 91 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 92 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 93 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 94 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 95 Serguei Ivanov (Rus) Katusha Team 96 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 97 Otavio Didier Bulgarelli (Bra) Farnese Vini - Neri Sottoli 98 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 99 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 100 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 101 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 102 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 103 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 104 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 105 Stijn Vandenbergh (Bel) Katusha Team 106 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 107 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 108 André Steensen (Den) Saxo Bank Sungard 109 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 110 Gianluca Mirenda (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 111 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 112 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 113 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 114 Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team 0:01:39 115 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 116 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 117 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 118 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 119 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:02:26 120 Omar Bertazzo (Ita) Androni Giocattoli 121 Dimitri Claeys (Bel) Team NetApp 0:02:59 122 Mario Schoibl (Aut) Tyrol Team 123 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 0:03:18 124 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 125 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 126 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 127 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team

Sprint 1, 72.4km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 4 pts 2 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 2 3 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 1

Sprint 2, 89.2km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 4 pts 2 Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team 2 3 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 1

Sprint 3, 106km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 4 pts 2 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 2 3 Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 15 pts 2 Martin Velits (Svk) HTC-Highroad 12 3 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 10 4 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 8 5 René Weissinger (Ger) Team Vorarlberg 7 6 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 7 Michal Kwiatkowski (Pol) Team RadioShack 5 8 Daryl Impey (RSA) Team NetApp 4 9 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 3 10 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 HTC-Highroad 7:46:03 2 Sky Procycling 3 Leopard Trek 4 Team Vorarlberg 5 Wsa Viperbike Kärnte 6 Pro Team Astana 7 Skil-Shimano 8 Tyrol Team 9 BMC Racing Team 10 Team RadioShack 11 Cofidis,Le Credit En Ligne 12 Team Netapp 13 Arbö Gebr.Weiss-Ober 14 Katusha Team 15 Geox-TMC 16 Saxo Bank Sungard 17 Farnese Vini-Neri Sottoli 18 Androni Giocattoli

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 26:59:26 2 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 0:02:28 3 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 0:03:05 4 Thomas Rohregger (Aut) Leopard Trek 0:03:59 5 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:04:02 6 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 0:04:34 7 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 0:04:36 8 Jan Barta (Cze) Team NetApp 0:04:46 9 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 0:04:59 10 Andrey Mizurov (Kaz) Pro Team Astana 0:05:09 11 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:05:34 12 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 0:05:51 13 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 0:06:01 14 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:06:20 15 Reto Hollenstein (Swi) Team Vorarlberg 0:06:36 16 Harald Totschnig (Aut) Tyrol Team 0:06:46 17 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 0:07:54 18 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol Team 0:08:49 19 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 0:08:53 20 Josep Jufre Pou (Spa) Pro Team Astana 0:09:10 21 Daryl Impey (RSA) Team NetApp 0:09:35 22 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 0:09:43 23 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 0:10:15 24 Michael Barry (Can) Sky Procycling 0:10:30 25 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 0:10:35 26 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:11:45 27 Georg Preidler (Aut) Tyrol Team 0:12:31 28 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:12:38 29 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 0:13:54 30 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:15:51 31 Caleb Fairly (USA) HTC-Highroad 0:15:58 32 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli 0:16:12 33 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Procycling 0:16:17 34 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 0:17:29 35 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 0:18:35 36 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:20:01 37 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 0:20:33 38 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 0:20:45 39 Benjamin King (USA) Team RadioShack 0:21:31 40 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 0:22:17 41 Simon Clarke (Aus) Pro Team Astana 0:22:19 42 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:22:24 43 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:22:25 44 Grégory Rast (Swi) Team RadioShack 0:23:04 45 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 0:23:21 46 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 47 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:23:54 48 Martin Schöffmann (Aut) WSA - Viperbike 0:24:16 49 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:25:24 50 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 0:25:46 51 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 0:26:24 52 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 0:26:52 53 Stefan Denifl (Aut) Leopard Trek 0:27:26 54 Kajetan Fricke (Ger) Team Vorarlberg 0:27:58 55 Martin Velits (Svk) HTC-Highroad 0:29:08 56 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 0:29:22 57 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 0:30:23 58 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Pro Team Astana 0:31:59 59 Stijn Vandenbergh (Bel) Katusha Team 0:32:43 60 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:33:03 61 Serguei Ivanov (Rus) Katusha Team 0:33:11 62 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:33:25 63 Andreas Hofer (Aut) Tyrol Team 0:34:44 64 Michal Kwiatkowski (Pol) Team RadioShack 0:35:22 65 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 0:35:37 66 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 0:38:31 67 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:38:40 68 Jesse Sergent (NZl) Team RadioShack 0:38:56 69 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 0:40:34 70 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 0:41:30 71 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:41:57 72 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:42:55 73 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 0:43:24 74 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 0:43:25 75 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:45:16 76 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:45:49 77 Ermanno Capelli (Ita) Team Vorarlberg 0:46:40 78 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 0:47:16 79 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:48:15 80 David Wöhrer (Aut) Tyrol Team 0:49:04 81 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 0:50:08 82 Josef Benetseder (Aut) Team Vorarlberg 0:51:01 83 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) Katusha Team 0:51:43 84 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 0:52:24 85 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:52:45 86 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 0:54:08 87 Gianluca Mirenda (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:54:31 88 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:55:12 89 Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team 0:56:33 90 Patrick Konrad (Aut) Tyrol Team 91 Adam Homolka (Cze) WSA - Viperbike 0:56:54 92 René Weissinger (Ger) Team Vorarlberg 0:58:15 93 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 0:58:42 94 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:58:53 95 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 1:00:09 96 André Steensen (Den) Saxo Bank Sungard 1:01:03 97 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1:01:28 98 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 1:03:49 99 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 1:03:50 100 Stefan Rucker (Aut) WSA - Viperbike 1:04:14 101 Roman Kireyev (Kaz) Pro Team Astana 1:04:36 102 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 1:04:38 103 Matthew Brammeier (Irl) HTC-Highroad 1:04:43 104 Markus Götz (Aut) WSA - Viperbike 1:04:55 105 Silvan Dillier (Swi) Team Vorarlberg 1:05:59 106 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp 1:08:12 107 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 1:09:03 108 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1:11:45 109 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli 1:16:27 110 Stefan Stadler (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 1:16:46 111 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 1:18:08 112 Omar Bertazzo (Ita) Androni Giocattoli 1:21:12 113 Dimitri Claeys (Bel) Team NetApp 1:23:19 114 Robert Wagner (Ger) Leopard Trek 1:24:32 115 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 1:24:44 116 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 1:28:41 117 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 1:33:22 118 Wolfgang Geisler (Aut) WSA - Viperbike 1:35:59 119 Michael Schwaiger (Aut) WSA - Viperbike 1:41:19 120 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 1:41:31 121 Christian Pavitschitz (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 1:44:13 122 Petr Lechner (Cze) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 1:48:26 123 Thomas Hasibeder (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 1:52:38 124 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 1:52:49 125 Patrick Schörkmayer (Aut) WSA - Viperbike 1:55:57 126 Mario Schoibl (Aut) Tyrol Team 1:59:54 127 Otavio Didier Bulgarelli (Bra) Farnese Vini - Neri Sottoli 2:03:06

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 43 pts 2 Daryl Impey (RSA) Team NetApp 32 3 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 30 4 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 28 5 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 26 6 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 26 7 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 22 8 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 20 9 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 18 10 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 17 11 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 17 12 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 16 13 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 15 14 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 15 15 Grégory Rast (Swi) Team RadioShack 14 16 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 14 17 Martin Velits (Svk) HTC-Highroad 14 18 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 13 19 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 13 20 Stefan Denifl (Aut) Leopard Trek 13 21 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 12 22 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 12 23 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 12 24 Jesse Sergent (NZl) Team RadioShack 12 25 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 11 26 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 10 27 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 10 28 René Weissinger (Ger) Team Vorarlberg 10 29 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 10 30 Thomas Rohregger (Aut) Leopard Trek 9 31 Simon Clarke (Aus) Pro Team Astana 9 32 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 8 33 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 8 34 Robert Wagner (Ger) Leopard Trek 7 35 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 6 36 Jan Barta (Cze) Team NetApp 6 37 Andrey Mizurov (Kaz) Pro Team Astana 6 38 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 5 39 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 5 40 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 5 41 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 42 Michal Kwiatkowski (Pol) Team RadioShack 5 43 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 4 44 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol Team 4 45 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 4 46 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 4 47 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 4 48 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 4 49 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 50 Michael Barry (Can) Sky Procycling 3 51 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 3 52 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 3 53 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 3 54 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 3 55 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 3 56 David Wöhrer (Aut) Tyrol Team 3 57 Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team 3 58 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 2 59 Benjamin King (USA) Team RadioShack 2 60 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 2 61 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 2 62 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 1 63 Silvan Dillier (Swi) Team Vorarlberg 1 64 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 pts 2 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 37 3 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 28 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 18 5 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 17 6 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 17 7 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 15 8 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 14 9 David Wöhrer (Aut) Tyrol Team 14 10 Martin Schöffmann (Aut) WSA - Viperbike 13 11 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 12 12 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 11 13 Thomas Rohregger (Aut) Leopard Trek 10 14 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 9 15 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 8 16 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 17 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 8 18 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 8 19 Simon Clarke (Aus) Pro Team Astana 8 20 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 8 21 Stefan Denifl (Aut) Leopard Trek 7 22 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 6 23 Grégory Rast (Swi) Team RadioShack 6 24 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 6 25 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 5 26 Benjamin King (USA) Team RadioShack 3 27 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 3 28 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 3 29 Daryl Impey (RSA) Team NetApp 2 30 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 2 31 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 32 Robert Wagner (Ger) Leopard Trek 2 33 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 1 34 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 27:01:54 2 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 0:03:23 3 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol Team 0:06:21 4 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 0:07:47 5 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 0:08:07 6 Georg Preidler (Aut) Tyrol Team 0:10:03 7 Caleb Fairly (USA) HTC-Highroad 0:13:30 8 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli 0:13:44 9 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 0:16:07 10 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 0:18:17 11 Benjamin King (USA) Team RadioShack 0:19:03 12 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:19:57 13 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 0:20:53 14 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 15 Martin Schöffmann (Aut) WSA - Viperbike 0:21:48 16 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:22:56 17 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 0:23:18 18 Stefan Denifl (Aut) Leopard Trek 0:24:58 19 Kajetan Fricke (Ger) Team Vorarlberg 0:25:30 20 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 0:26:54 21 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Pro Team Astana 0:29:31 22 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:30:35 23 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:30:57 24 Andreas Hofer (Aut) Tyrol Team 0:32:16 25 Michal Kwiatkowski (Pol) Team RadioShack 0:32:54 26 Jesse Sergent (NZl) Team RadioShack 0:36:28 27 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 0:38:06 28 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 0:39:02 29 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:39:29 30 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:40:27 31 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 0:40:56 32 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:42:48 33 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 0:44:48 34 David Wöhrer (Aut) Tyrol Team 0:46:36 35 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) Katusha Team 0:49:15 36 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:52:44 37 Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team 0:54:05 38 Patrick Konrad (Aut) Tyrol Team 39 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 0:56:14 40 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:57:41 41 André Steensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:58:35 42 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 1:01:21 43 Roman Kireyev (Kaz) Pro Team Astana 1:02:08 44 Silvan Dillier (Swi) Team Vorarlberg 1:03:31 45 Omar Bertazzo (Ita) Androni Giocattoli 1:18:44 46 Dimitri Claeys (Bel) Team NetApp 1:20:51 47 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 1:26:13 48 Thomas Hasibeder (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 1:50:10 49 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 1:50:21 50 Patrick Schörkmayer (Aut) WSA - Viperbike 1:53:29 51 Mario Schoibl (Aut) Tyrol Team 1:57:26