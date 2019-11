Image 1 of 26 Elite men's podium: Moritz Milatz, Julien Absalon, Nino Schurter, Florian Vogel, Rudi van Houts (Image credit: Marius Maasewerd) Image 2 of 26 Nino Schurter (Scott Swisspower) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 3 of 26 Moritz Milatz (BMC) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 4 of 26 Julien Absalon (BMC) leads (Image credit: Marius Maasewerd) Image 5 of 26 The start of the elite men's race (Image credit: Marius Maasewerd) Image 6 of 26 The start of the elite men's race (Image credit: Marius Maasewerd) Image 7 of 26 The elite men are off (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 8 of 26 The start of the elite men's race (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 9 of 26 The start of the elite men's race at Bike the Rock (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 10 of 26 Julien Absalon (BMC) follows Nino Schurter (Scott-Swisspower) (Image credit: Erhard Goller) Image 11 of 26 Maja Wloszczowska (Giant Pro XC) (Image credit: Marius Maasewerd) Image 12 of 26 Maja Wloszczowska (Giant Pro XC) leads in the forest (Image credit: Marius Maasewerd) Image 13 of 26 Nino Schurter (Scott Swisspower) (Image credit: Marius Maasewerd) Image 14 of 26 Moritz Milatz (BMC) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 15 of 26 Elite men's podium: Moritz Milatz, Julien Absalon, Nino Schurter, Florian Vogel, Rudi van Houts (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 16 of 26 Elite men's podium: Moritz Milatz, Julien Absalon, Nino Schurter, Florian Vogel, Rudi van Houts (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 17 of 26 Elite men's podium: Moritz Milatz, Julien Absalon, Nino Schurter, Florian Vogel, Rudi van Houts (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 18 of 26 Nino Schurter (Scott Swisspower) wins Bike the Rock in Germany (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 19 of 26 A triumphant Nino Schurter (Scott Swisspower) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 20 of 26 Nino Schurter (Scott Swisspower) wins the Bike the Rock (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 21 of 26 Julien Absalon (BMC) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 22 of 26 Julien Absalon (BMC) (Image credit: Marius Maasewerd) Image 23 of 26 Julien Absalon (BMC) on the climb (Image credit: Marius Maasewerd) Image 24 of 26 Julien Absalon (BMC) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 25 of 26 Nino Schurter (Scott Swisspower) in the lead (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 26 of 26 Maja Wloszczowska (Giant Pro XC) leads Jolanda Neff (Image credit: Erhard Goller)

After another battle with Julien Absalon (BMC), world champion Nino Schurter (Scott-Swisspower) took the victory in the 13th edition of the Bike The Rock Festival, round three of the MTB-Bundesliga International. Schurter's teammate Florian Vogel finished third.

Just like last week, Maja Wloszczowska (Giant Pro XC) won women's race in front of Adelheid Morath (Sabine Spitz-Haibike). Third place went to London Olympic silver medallist Sabine Spitz (Haibike).

Men

The men's race provided the expected duel between two big names of the sport - Julien Absalon and Nino Schurter. It began in the second lap of the six-lap race. No one could follow their blistering pace.

"It was a hard fight between us, with the luck on my side," Schurter said later. His luck was the bad luck of Absalon. The Frenchman started to have problems with mud in his front derailleur. In lap four of six, Absalon had to jump off the bike and Schurter rode away.

"I only could shift the chain by foot or by hand," Absalon said as to why he had no chance of closing the gap again to Schurter. "But I am happy with my shape. I think we are both in a good shape. I am excited for the World Cup opener in Albstadt."

Schurter crossed the finish line as the winner, 43 seconds in front of Absalon. "I felt tip top. The descent was very tricky, but funny. I took a bit more risks on the downhills," said Schurter, who is the number-one ranked rider in the world.

Florian Vogel was able to leave the chase group to take the third spot on the podium. "I think it's getting better and better. After the Cape Epic, I was sick, but my coach was very clever, and now I am heading in a good direction toward Albstadt," Vogel said.

Vogel was also lucky because Sergio Mantecon (Trek Wildwolf) crashed while sitting in third place. He then had a bigger mechanical with his handlebar and lost all his chance of being on the podium.

European Champion Moritz Milatz (BMC Racing) had a very bad first lap, passing the split time on 24th place.

"My legs were kind of dead. Suddenly in the second lap, it made 'plopp' and I could ride how I wanted to. Maybe my training was a bit too hard this week," Milatz said.

Rudi van Houts (Multivan-Merida) defended fifth spot on the podium. "I could ride consistently and felt very confident in the downhills. I am happy to get fifth place, while in the last lap there was a lot of pressure from behind me," said the Dutch man.

Women

The women's race presented two completely different pictures. Every lap when the lead women passed the start / finish area at the bottom of the venue, it looked like Maja Wloszczowska was dominating the race.

However, for those watching at the top of the 2.5-kilometer climb, it looked like the Polish woman was always accompanied by Adelheid Morath.

The 28-year-old Morath, closed the 20 to 30-second gap to Wloszczowska every lap on the climb, including the final lap.

"Adelheid was very strong on the uphill. I knew if I could go into the downhill in the front position, I would have the chance to win, if I didn't make a mistake. [It's] super to win here, the atmosphere was great," said Wloszczowska after her second in as many weeks.

So Wloszczowska put all her energy into a counterattack when Morath passed her at the top.

"I know, my technical skills are my handicap, but I'm working on them. Anyway, I am very, very happy about my the second place in a HC race," said Morath.

Sabine Spitz stepped onto the podium in third spot. The three-time Olympic medal winner was surprised about her result. "I didn't expect that. This is not a course for me, but maybe that's the key. I came to Heubach without any expectations," Spitz said.

On the downhill, U23 world champion Jolanda Neff (Giant Pro XC) would pass Spitz, but at the end, the young gun couldn't hold the speed. Alexandra Engen (Ghost Factory Racing) took fourth place.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower Team 1:31:10 2 Julien Absalon (Fra) BMC Mountainbike Racing Team 0:00:44 3 Florian Vogel (Swi) Scott- Swisspower MTB Team 0:02:23 4 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbikeracing Team 0:02:47 5 Rudi van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team 0:02:52 6 Henk Jaap Moorlag (Ned) Area Giant Pro XC Team 0:03:08 7 Manuel Fumic (Ger) Canondale Factory Racing 0:03:08 8 José Antonio Hermida (Spa) Multivan Merida Biking Team 0:03:24 9 Sergio Mantecón Gutiérrez (Spa) Wildwolf-Trek Pro Racing 0:03:52 10 Mathias Flückiger (Swi) Stöckli Pro Team 0:03:52 11 Martin Fanger (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:04:05 12 Ondrej Cink (Cze) Multivan Merida Biking Team 0:05:25 13 Simon Stiebjahn (Ger) Team Bulls 0:05:59 14 Uwe Hochenwarter (Aut) Focus XC Team 0:06:14 15 Hans Becking (Ned) Superior-Brentjens Mountainbike Racing Team 0:07:05 16 Marek Konwa (Pol) Superior-Brentjens Mountainbike Racing Team 0:07:06 17 Stéphane Tempier (Fra) Team BH Suntour Kmc 0:07:08 18 Fabian Giger (Swi) Area Giant Pro XC Team 0:07:24 19 Frank Beemer (Ned) MPL-Specialized 0:08:01 20 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:08:03 21 Fabien Canal (Fra) Asptt Definitive Tec 0:08:18 22 Kevin van Hoovels (Bel) Versluys Team 0:08:59 23 Markus Schulte-Lünzum (Ger) Focus XC Team 0:09:13 24 Maxime Marotte (Fra) Team BH Suntour Peisey-Vallandry 0:09:19 25 Sergii Rysenko (Ukr) National Team OfUkraine 0:09:47 26 Henrique Avancini (Bra) Caloi Team 0:10:34 27 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 0:11:08 28 Pierre Geoffroy Plantet (Fra) Equipe Velo Oberland 0:11:25 29 Christoph Soukup (Aut) Hitec Team 0:11:42 30 Rab Wardell (GBr) Trek UK 0:12:00 31 Patrik Gallati (Swi) Focus XC Team 0:13:08 32 Robby De Bock (Bel) Feenstra-Felt Bike Team 0:13:52 33 Calle Friberg (Swe) Nordic Cycling-Cannondale 0:13:54 34 Christopher Maletz (Ger) Fujibikes Rockets 0:14:32 35 Max Holz (Ger) Black Tusk Racing By Tomotion 0:15:28 36 Zdenek Vobecky (Cze) Eleven Rubena Test Team 0:15:39 37 Shlomi Haimy (Isr) Focus XC Elite Team 0:17:19 -2laps Marcel Fleschhut (Ger) Lexware Rothaus Team -2laps Michael Broderick (USA) -2laps Gerrit Rosenkranz (Ger) Univega Pro Cycling Team -2laps Matthias Leisling (Ger) Black Tusk Racing By Tomotion -2laps Sherman Trezza De Paiva (Bra) Caloi Team -2laps Marco Schätzing (Ger) Fujibikes Rockets -2laps David Escolar Ballesteros (Spa) Huracan Villarosa C.C. -2laps Timo Häfner (Ger) Radwerk-Racing-Team -2laps Jorgen Flion Bel -2laps Erik Groen (Ned) Feenstra-Felt Bike Team -2laps Simon Gegenheimer (Ger) Rose Ultrasports -2laps Rafal Hebisz (Pol) Sante Bsa Tour -2laps Andi Weinhold (Ger) RSC '93 Marienberg -3laps Dave Henderson (GBr) GT Muc-Off Racing -3laps Lionel Vujasin (Bel) Mini Delbecq - Cannondale -3laps Stefan Schairer (Ger) RSG Zollernalb -3laps Jochen Coconcelli (Ger) Radwerk Racing Team -3laps Tim Wijnants (Bel) Toka Print MTB Team -3laps Tobias Blum (Ger) Fku Serpentine Velosport -3laps Mykhaylo Batsutsa (Ukr) National Team Of Ukraine -3laps Simon Staufner (Ger) Team CMTB -3laps Mario Matijevic (Bel) Section Luxembourgeoise -3laps Vitus Wagenbauer (Ger) Team Geiger Medius Bike Base -4laps Helgi Winther Olsen (Den) DMK -4laps Christian Ludewig (Ger) RSV-Öschelbronn - Holczer Radsport.De DNF Jan Skarnitzl (Cze) Sram Rubena Trek DNF Torsten Marx (Ger) Black Tusk Racing By Tomotion DNF Pascal Meyer (Swi) JB Felt Team DNF Cristobal Silva (Chi) Lapierre Chile DNF Timo Modosch (Ger) Black Tusk Racing By Tomotion DNF Harold Flandre (Fra) Ssol Habsheim DNF Daniel Aspacher (Ger) Team Haico Racing DNF Kasper Overgaard (Den) Team Webike / DMK DNF Rumen Voigt (Ger) Team Mühle Stein Bikes

Elite and U23 women # Rider Name (Country) Team Result 1 Maja Wloszczowka (Pol) Team Area Giant Pro XC Team 1:32:41 2 Adelheid Morath (Ger) Sabine Spitz Haibike Pro Team 0:00:39 3 Sabine Spitz (Ger) Sabine-Spitz Haibike Pro Team 0:02:39 4 Alexandra Engen (Swe) Ghost Factory Racing 0:02:59 5 Jolanda Neff (Swi) Area Giant Pro XC Team 0:03:08 6 Katrin Leumann (Swi) Ghost Factory Racing 0:04:50 7 Hanna Klein (Ger) Lexware Rothaus Team 0:05:23 8 Elisabeth Osl (Aut) Ghost Factory Racing 0:06:01 9 Githa Michiels (Bel) Toka Print MTB Team 0:07:07 10 Mary Mcconneloug (USA) 0:08:21 11 Nina Wrobel (Ger) Fujibikes Rockets 0:09:13 12 Linda Indergand (Swi) Strüby MTB Kader 0:11:25 13 Lena Putz (Ger) Solutionxxl 0:11:50 14 Kathrin Stirnemann (Swi) Sabine Spitze Haibike Pro Team 0:12:28 15 Paula Gorycka (Pol) Polish National Team 0:12:44 16 Corina Gantenbein (Swi) Fischer-BMC 0:16:08 17 Ramona Forchini (Swi) Strüby MTB Kader 0:16:22 18 Nadine Rieder (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:17:22 19 Hielke Elferink (Ned) Wheeler-Ixs-Team 0:18:14 20 Heidi Rosasen Sandstoe (Nor) Norwegische Nationalmannschaft 0:18:26 21 Aleksandra Podgorska (Pol) Polish National Team 0:20:21 22 Regina Genser (Ger) Craft Rocky Mountain / Bsb Bayreuth 0:20:21 23 Britt van den Boogert (Ned) Cube Nutswerk Team 0:20:39 24 Majlen Müller (Ger) Fujibikes Rockets / Landeskader Nrw 0:21:21 25 Iryna Popova (Ukr) National Team Of Ukraine 0:21:58 26 Marta Tereshchuk (Ukr) National Team Of Ukraine 0:22:38 -1lap Stefanie Dohrn (Ger) Bergisch Brooklyn Racing Team -2laps Nina Krauss (Ger) Merida Deutschland -2laps Manon van Hees (Ned) Merida Bassa Biking Team -2laps Perrine Clauzel (Fra) Team Focus Totor Coatchingsystem -2laps Laura Turpijn (Ned) Sbj Bike Team -2laps Saskia Hauser (Ger) Team Weiss Automotive -2laps Jasmin Kansikas (Fin) Medilaser-Specialized MTB Team -2laps Noora Kanerva (Fin) Korson Kaiku -3laps Vanessa Kleih (Ger) Merida-Schulte -3laps Asuman Burcu Balci (Tur) Rivamad DNF Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Nor) Multivan Merida Biking Team DNF Jenny Rissveds (Swe) Falu Ck Sweden DNF Anja Gradl (Ger) Team Bulls DNF Yana Belomoina (Ukr) Brentjens Mountainbike Racing Team DNF Barbara Benko (Hun) Focus XC Team DNF Annefleur Kalvenhaar (Ned) Giant MTB Dealerteam DNF Chiara Eberle (Ger) MHW-Cube-Racing-Team DNF Monika Zur (Pol) Polish National Team DNF Samara Sheppard (NZl) Toka Print MTB Team DNF Ida Olsson (Swe) Alingsås Sc DNF Vanessa Fernandez Vidueira (Spa) Huracan Villarosa C.C. DNF Hannah Traupe (Ger) Bicycles And More/Fliesen Heukäufer DNF Cemile Trommer (Ger) Team Cologne Bike

U23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Anton Cooper (NZl) Cannondale Factory Racing 1:19:30 2 Jens Schuermans (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:00:23 3 Jeff Luyten (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:00:44 4 Bart De Vocht (Bel) Goeman Scott 0:00:50 5 Keegan Swenson (USA) Cannondale Factory Racing 0:02:00 6 Truls Engen Korsaeth (Nor) Norwegische Nationalmannschaft 0:02:03 7 Jonas Pedersen (Den) HMTBk 0:03:11 8 Didier Bats (Bel) Toka Print MTB Team 0:03:28 9 Rens De Bruijn (Ned) Sbj Biketeam 0:03:46 10 Andri Frischknecht (Swi) Scott-Swisspower Team 0:03:55 11 Olivier Bruwiere (Bel) MTB Team Langdorp 0:04:04 12 Christian Pfäffle (Ger) Lexware Rothaus Team 0:04:15 13 Aaron Beck (Ger) Gonso-Simplon-Racing-Team 0:04:52 14 David Simon (Ger) Bergamont 0:05:09 15 Erik Jonsson (Swe) Allebike Sweden 0:05:55 16 Thijs Zuurbier (Ned) Feenstra-Felt Bike Team 0:06:10 17 Martin Stosek (Cze) Ceska Sporitelna Specialized Junior MTB Team 0:06:22 18 Martin Frey (Ger) Team Bulls 0:06:52 19 Sturla Aune (Nor) Norwegische Nationalmannschaft 0:07:25 20 Jochen Weisenseel (Ger) Craft Rocky Mountain Team/ESV 1927 Regensburg 0:07:56 21 Robbert De Nijs (Ned) Feenstra-Felt Bike Team 0:08:02 22 Ben Zwiehoff (Ger) Bergamont Racing Team/Landeskader Nrw 0:08:25 23 Louis Wolf (Ger) Team Cube 0:08:50 24 Fredrik Fang Lilland (Nor) Norwegische Nationalmannschaft 0:08:50 25 Rick Reimann (Swi) Orbea Suisse MTB Team 0:09:10 26 Markus Siebert (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor 0:09:12 27 Oliver Laudenberg (Ger) Merida Schulte 0:09:14 28 Anselm Wüllner (Ger) Team Merida Schulte 0:09:20 29 Maxi Maier (Ger) Merida Team Schulte / MTB-Club München 0:09:28 30 Jeroen van Eck (Ned) Mpl Specialized MTB Team 0:10:05 31 Ole Hem (Nor) Norwegische Nationalmannschaft 0:10:13 32 Tobias Bremser (Ger) Team Bergamont 0:10:36 33 Axel Lindh (Swe) Härnösands Ck 0:10:39 34 Mathias Cloostermans (Bel) Bike Inn Team Herentals 0:10:46 35 Robin Vanden Abeele (Bel) Cube Spie Douterloigne Ct 0:10:47 36 Adrian Sauer (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor 0:11:39 37 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:11:49 38 Sondre Kristiansen (Nor) Norwegische Nationalmannschaft 0:12:12 39 Thomas Rasmussen (Den) MCV 0:12:27 40 Heiko Hog (Ger) Lexware Rothaus Team 0:12:35 41 Yannik Brischle (Ger) Racextract. Werksteam 0:12:38 42 Nicklas Gormsen (Den) DMK Sram 0:12:51 43 Jorgen Scheerens (Bel) Trek - Kmc Uci Trade Team 0:12:51 44 Sam Weber (Ger) MHW-Cube-Racing-Team 0:13:09 45 Artem Shevtsov (Ukr) National Team Of Ukraine 0:13:50 46 Michael Feinauer (Ger) MHW-Cube-Racing-Team 0:13:58 47 Jonas Müller (Ger) MSC Wiesenbach 0:14:59 48 Roy Beukers (Ned) Feenstra-Felt Bike Team 0:15:36 49 Stefan Braun (Ger) SC Hausach 0:15:52 50 Ludwig Söderquist (Swe) Cykloteket Racing Team 0:16:08 51 Alexander Gläser (Ger) RV Adler Lüttringhausen 0:16:15 52 Perttu Pärssinen (Fin) Team Medilaser 0:18:01 53 Robert Traupe (Ger) Bicycles And More/Fliesen Heukäufer 0:18:41 54 Ralph Federer (Swi) MTB-Team Frifag-Gaetzi 0:18:54 55 Pirmin Kuss (Ger) Wheeler-Ixs-Team 0:19:35 56 Pontus Fagerhill (Swe) Kopparbergs Ck/Team Nishiki 0:20:30 57 Manuel Pfaff (Ger) Wheeler-Ixs-Team 0:21:43 58 Tobias Sindlinger (Ger) Gonso-Simplon-Racing-Team 0:22:11 -1lap Christopher Platt (Ger) -2laps Felix Legler (Ger) Schwalbe Team Sachsen -2laps Alessandro Sepp (Ger) Wheeler-Ixs Team -2laps Marcel Lehrian (Ger) Snb Bergstrasse -2laps Wenzel Boehm (Ger) Focus XC Elite Team -2laps Marvin Schmidt (Ger) Bockshop Racing Team -2laps Christoph Wachter (Ger) RSV Sonthofen -2laps Christian Schöllhorn (Ger) Gonso-Simplon-Racing-Team -2laps Teemu Uusi-Piuhari (Fin) Team Medilaser -2laps Fabian Obrist (Swi) Stevens Bikes/Zwikdsport -2laps Joachim Thrane (Den) Danish Mounitainbike Klub (DMK) -2laps Yannick Runhart (Ned) Giant Uci Dealerteams -2laps Lukas Holtkamp (Ger) Bicycles And More/Fliesen Heukäufer -2laps Jannik Simon (Ger) RSV Schwalbe Ellmendingen E.V. -2laps Markus Schrempp (Ger) Team Lombardo Corsa Germany -2laps Daniel Waibel (Ger) Team CMTB -3laps Florian Happ (Ger) Pauls Bikeshop Racing Team DNF Ruben Scheire (Bel) Feenstra -Felt Bike Team DNF Kevin Panhuyzen (Bel) Belgian National Mountainbike Team DNF Simon Schilli (Ger) Racextract. Werksteam DNF Pieter Geluykens (Bel) Merida Wallonie MTB Team DNF Niklas Petersen (Den) DMK DNF Florian Kortüm (Ger) Mbc Bochum, Landeskader Nrw DNF Matthias Baldauf (Ger) Black Tusk Racing By Tomotion DNF Christoffer Kvist (Swe) Borlänge Ck DNF Marcel Pöter (Ger) Team Rose DNF Kevin Krieg (Swi) DNF Martin Gluth (Ger) Lexware Rothaus Team

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Philipp Bertsch (Ger) MHW-Cube-Racing-Team 1:04:39 2 Jan Vastl (Cze) Ceska Sporitelna Specialized Junior MTB Team 0:00:01 3 Niels Rasmussen (Den) Danish National Team 0:00:52 4 Milan Vader (Ned) National Team Holland 0:01:09 5 Georg Egger (Ger) Bike Junior Team, Powered By Milka 0:01:22 6 Sven Strähle (Ger) MHW-Cube-Racing-Team 0:01:40 7 Louis Bendixen (Den) Danish National Team 0:02:22 8 Luca Schwarzbauer (Ger) Lexware-Rothaus Team 0:02:56 9 Johannes Bläsi (Ger) Lexware Rothaus Team 0:03:44 10 Tobias Eise (Ger) Team Hwg Gedern 0:04:08 11 Jakob Hartmann (Ger) Team Baier Corratec Landshut 0:04:20 12 Sebastian Carstensen (Den) Danish National Team 0:04:48 13 Gustav Höög (Swe) Ck Bure 0:04:50 14 Léon Eisenkoll (Ger) Procraft-Racingteam 0:05:58 15 Jonas Grossmann (Ger) Sirius X-Ice Team 0:06:16 16 Kenneth Coomans (Bel) Trek-Kmc Trade Team 0:06:36 17 Rik Jansen (Ned) National Team Holland 0:06:40 18 Adrian Siarka (Pol) Polish National Team 0:06:41 19 Kjell van den Boogert (Ned) Cube Nutswerk Team 0:06:44 20 Mikkel Juhler (Den) Gl Rye MTB 0:06:58 21 Oleksii Zavolokin (Ukr) National Team Of Ukraine 0:07:10 22 Filip Kubin (Cze) Ceska Sporitelna Specialized Junior MTB Team 0:07:19 23 Luis Blattner (Ger) Rogi-Bike/Merida 0:07:22 24 David Horvath (Ger) Lexware Rothaus Team 0:07:23 25 Nils Dillmann (Ger) Merida-Schulte 0:07:37 26 Max Ruckriegel (Ger) Merida-Schulte 0:08:20 27 Sylwester Seweryn (Pol) Polish National Team 0:08:53 28 Patrick Obert BAD Wheeler-Ixs-Team 0:08:53 29 Wiebe Scholten (Ned) National Team Holland 0:08:56 30 Lukasz Winiarski (Pol) Polish National Team 0:09:05 31 Jan-Philipp Ebertz (Ger) Team Merida Schulte 0:09:36 32 Benedikt Kipka (Ger) Lombardo Corsa Germany 0:09:37 33 Anders Bregnhj (Den) Team Webike-DMK 0:09:57 34 Johannes Frey (Ger) Team Wheeler-Ixs 0:10:31 35 Kostyantyn Prykhodko (Ukr) National Team Of Ukraine 0:10:36 36 Nick Vanpol (Bel) B650 Granvill Factory Team 0:10:37 37 Fabian Bauer (Ger) Liquid-Life Heros 0:10:38 38 Felix Klausmann (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor 0:11:26 39 Raven Hilderts (Ger) Rvn-Freising 0:11:39 40 Robin Wendelen (Bel) Team Dw Bikes 0:11:49 41 Lucas Arnhold (Ger) Schwalbe Team Sachsen 0:11:56 42 Marvin Bovendorp (Ned) Nationaal Team Holland 0:12:15 43 Sean Christopher Feldhaus (Ger) MSV Steele 2011 E.V. 0:12:27 44 Julian Braun (Ger) Liquid-Life Heroes 0:12:28 45 Julian Dunst (Ger) Steinlach Wiesaz 0:12:57 46 Lasse Juls Nielsen (Den) DMK 0:13:47 47 Steffen Wild (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor 0:14:07 48 Andreas Egger (Ger) VC Mindelheim, Cube Factory Co Pilot 0:14:21 48 Marco Thalhofer (Ger) MSC-Wiesenbach 50 Nico Fechtmann (Ger) Ghost Racing Team 0:14:45 51 Louw Kriel (RSA) Contego|Giant 0:14:51 51 Tobias Wagner (Ger) Bergamont 53 Philip Schnurr (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor 0:14:53 54 Tim Nafcz (Ger) TSV Böbingen 0:14:54 55 Jan Nägele (Ger) Gonso-Simplon-Racing-Team 0:15:01 56 Max Egon Engel (Ger) Kraichgau-Biker Waibstadt E.V. 0:15:29 57 Jonas Tiede (Ger) TSV Böbingen 0:15:49 58 Ethan Huber (Ger) Gonso-Simplon-Racing-Team 0:16:18 59 Till Bönisch (Ger) Procraft-Racingteam 0:16:29 60 Tim Streckenbach (Ger) Radwerk Racing Team 0:17:11 61 Marc Dürr (Ger) Bike Team Oberallgäu 0:17:39 62 Florian Suess (Ger) Team Messingschlager,Fc Wüstenselbitz 0:17:57 63 Niels Vanpol (Bel) Granvill 650 B Facyory Team 0:18:08 64 Sebastian Reichle (Ger) Procraft Racingteam 0:18:11 65 Leon Kaiser (Ger) Liquid-Life Heroes 0:20:06 66 David Lenz (Ger) Ebe-Racing Team/Tsg Münsingen 0:20:45 67 Denis Böttle (Ger) Tv Mosbach 0:22:01 68 Simon Theisen (Ger) Bikeaid 0:22:54 69 Roman Schindler (Ger) Team Weiss Automotive 0:27:32 -1lap Mirko Fabera (Ger) Tu-Sports Centurion -1lap Daniel Dröge (Ger) Liquid-Life Heroes -2laps Nick Wichmann (Ger) RSV Blau Gelb Oberhausen/2Rad-Backhaus DNF Lukas Baum (Ger) Fiat-Rotwild DNF Lucas Mikkelsen (Den) Danish National Team DNF Robin Thyrstedt (Swe) Allebike Sweden DNF Edgar Schurig (Ger) Schwalbe Team Sachsen DNF Matthias Pfundstein (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor DNF Daniel Voitl (Ger) Bike Junior Team Powered By Milka DNF Marvin Kapalla (Ger) MTB-Team Wolfsburg DNF Marinus Krug (Ger) SC Rosenheim E.V. DNF Nils Fuisting (Ger) TSV Böbingen Fun Riders DNF Timo Reith (Ger) Wheeler-Ixs-Team