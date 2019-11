Image 1 of 3 Koos Moerenhout (Rabobank) en route to fifth place. (Image credit: www.christianschweser.de) Image 2 of 3 Yann Huguet leads Jos Van Emden during the pair's successful break. (Image credit: www.christianschweser.de) Image 3 of 3 Jos Van Emden (Rabobank) and Yann Huguet (Skil - Shimano) approach the finish. (Image credit: www.christianschweser.de)

Yann Huguet handed Skil-Shimano it's second win of the season in the Dutch classic Hel van het Mergelland. The 25 years old Frenchman out-sprinted his companion in the escape, Jos van Emden (Rabobank).

The two riders escaped with 30 kilometres to go from a group of 22 riders in the pursuit of leader Simon Geschke (Skil-Shimano). The two caught Geschke and left him behind before battling for the finish in Eijsden.

“This victory was achieved because of the work of our strong team. During the entire race our team was all the time represented with several riders in the first ranks. Besides, I knew the roads here because in this area the team’s central trainings sessions always take place.”

Dominik Klemme (Saxo Bank) let the chase group home for third ahead of Geschke and Rabobank's Koose Moerenhout.

Full Results 1 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 5:09:07 2 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 3 Dominic Klemme (Ger) Team Saxo Bank 0:00:09 4 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 5 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 6 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 7 Gert Dockx (Bel) Team HTC-Columbia 8 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 9 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 Arnoud Groen van (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:12 11 Dimitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 12 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 13 Volodymir Gustov (Ukr) Cervélo TestTeam 0:00:14 14 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof 15 Steven Kruiswijk (Ned) Rabobank 0:00:18 16 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:00:21 17 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC-Columbia 0:00:30 18 Sven Renders (Bel) Verandas Willems 0:00:56 19 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:01:04 20 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 0:01:56 21 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 0:01:59 22 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 23 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 24 Ted King (USA) Cervélo TestTeam 0:02:03 25 Michael Reihs (Den) Team Designa Køkken 0:03:52 26 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 27 Kim Borry (Bel) An Post - Sean Kelly Team 28 Robert Retschke (Ger) Team Differdange 29 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 30 Kim Lachmann (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse 31 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 32 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC-Columbia 33 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 34 Jarno Gmelich Meijling (Ned) Cycling Team Jo Piels 35 Pim De Beer (Ned) Cycling Team Jo Piels 36 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 37 Marc Goos (Ned) Cycling Team Jo Piels 38 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 39 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Køkken 40 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand/LRO Radgivning 41 Tom Van den Haute (Bel) Landbouwkrediet 0:04:02 42 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 43 Lasse Bochman (Den) Glud & Marstrand/LRO Radgivning 44 Jerome Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 45 Maarten De Jonge (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:04:06 46 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Køkken 0:04:09 47 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:39 48 Davide Appollonio (Ita) Cervélo TestTeam DNF Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Graeme Brown (Aus) Rabobank DNF Stef Clement (Ned) Rabobank DNF Dennis Van Winden (Ned) Rabobank DNF Bert Grabsch (Ger) Team HTC-Columbia DNF Adam Hansen (Aus) Team HTC-Columbia DNF Partik Gretsch (Ger) Team HTC-Columbia DNF Mark Renshaw (Aus) Team HTC-Columbia DNF Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC-Columbia DNF Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank DNF Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank DNF Theo Bos (Ned) Cervélo TestTeam DNF Joao Correia (Por) Cervélo TestTeam DNF Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervélo TestTeam DNF Oscar Pujol MuHoz (Spa) Cervélo TestTeam DNF Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet DNF Jonathan Bertrand (Bel) Landbouwkrediet DNF Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet DNF Martial Ricci Poggi (Fra) Landbouwkrediet DNF Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet DNF Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano DNF Feng Han (Chn) Skil - Shimano DNF Frederik Wilmann (Nor) Skil - Shimano DNF Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Gregory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Vandewalle Kristof (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Matt Brammeier (Irl) An Post - Sean Kelly Team DNF Benny De Schrooder (Bel) An Post - Sean Kelly Team DNF Niko Eeckhout (Bel) An Post - Sean Kelly Team DNF Pieter Ghyllebert (Bel) An Post - Sean Kelly Team DNF Kenny Lisabeth (Bel) An Post - Sean Kelly Team DNF Connor Mc Convey (Irl) An Post - Sean Kelly Team DNF Ronan Mc Laughlin (Irl) An Post - Sean Kelly Team DNF Tom Relou (Ned) Cycling Team Jo Piels DNF Peter Schulting (Ned) Cycling Team Jo Piels DNF Stefan Van Winden (Ned) Cycling Team Jo Piels DNF Michael Tronborg (Den) Glud & Marstrand/LRO Radgivning DNF Mathias Gade Jakobsen (Den) Glud & Marstrand/LRO Radgivning DNF Ricky Enø Jørgensen (Den) Glud & Marstrand/LRO Radgivning DNF Christian Moberg Jørgensen (Den) Glud & Marstrand/LRO Radgivning DNF Nicki Østergaard-Nielsen (Den) Glud & Marstrand/LRO Radgivning DNF Kasper Linde Jørgensen (Den) Glud & Marstrand/LRO Radgivning DNF Steffen Borremans (Bel) Palmans Cras Team DNF Egidijus Juodvalkis (Ltu) Palmans Cras Team DNF Aidis Kruopis (Ltu) Palmans Cras Team DNF Rob Goris (Bel) Palmans Cras Team DNF Geert Omloop (Bel) Palmans Cras Team DNF Tom Vanbecelaere (Bel) Palmans Cras Team DNF Timothy Vangheel (Bel) Palmans Cras Team DNF Jean Zen (Fra) Palmans Cras Team DNF Glenn Bak (Den) Team Designa Køkken DNF Emil Hovmand (Den) Team Designa Køkken DNF René Jørgensen (Den) Team Designa Køkken DNF Adrian Udesen (Den) Team Designa Køkken DNF Jimmi Sørensen (Den) Team Designa Køkken DNF Stefan Cohnen (Ger) Team Differdange DNF Tjarco Cuppens (Ned) Team Differdange DNF Jempy Drucker (Lux) Team Differdange DNF Dominik Eberle (Ger) Team Differdange DNF Cyrille Heymans (Lux) Team Differdange DNF Christian Poos (Lux) Team Differdange DNF Nico Schneider (Ger) Team Differdange DNF Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland DNF Dirk Finders (Ger) Team Kuota - Indeland DNF Bjorn Glasner (Ger) Team Kuota - Indeland DNF Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland DNF Florenz Knauer (Ger) Team Kuota - Indeland DNF Alexander Schmitt (Ger) Team Kuota - Indeland DNF Dimitri Claeys (Bel) Team NetApp DNF Bastien Delrot (Fra) Team NetApp DNF Alexander Gottfried (Ger) Team NetApp DNF Nico Keinath (Ger) Team NetApp DNF Alex Meenhorst (NZl) Team NetApp DNF Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp DNF Timon Seubert (Ger) Team NetApp DNF Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse DNF Grischa Janorschke (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse DNF Sebastian Forke (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse DNF Dirk Müller (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse DNF Patrick Schachtner (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse DNF Michael Schweizer (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse DNF Benjamin Sydlik (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse DNF Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof DNF Jesper Asselman (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof DNF Bram Schmitz (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof DNF Bart Van Haaren (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof DNF Christoph Pfingsten (Ger) Van Vliet - EBH-Elshof DNF Bob Schoonbrood (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof DNF Jeffrey Wiersma (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof DNF Andy Cappelle (Bel) Verandas Willems DNF Dieter Cappelle (Bel) Verandas Willems DNF Gregory Habeaux (Bel) Verandas Willems DNF Sven Van den Houte (Bel) Verandas Willems DNF Stefan Van Dijk (Ned) Verandas Willems

KOM 1 1 Stef Clement (Ned) Rabobank 5 pts 2 Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion-Sparkasse 3 3 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 2 4 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 1

KOM 2 1 Steven Kruiswijk (Ned) Rabobank 5 pts 2 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof 3 3 Stef Clement (Ned) Rabobank 2 4 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 1

KOM 3 1 Stef Clement (Ned) Rabobank 5 pts 2 Sven Renders (Bel) Verandas Willems 3 3 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 2 4 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 1

KOM 4 1 Steven Kruiswijk (Ned) Rabobank 5 pts 2 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 3 3 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 2 4 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 1

KOM 5 1 Steven Kruiswijk (Ned) Rabobank 5 pts 2 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 3 3 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 2 4 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 1

KOM 6 1 Steven Kruiswijk (Ned) Rabobank 5 pts 2 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 3 3 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC-Columbia 2 4 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 1

KOM 7 1 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 5 pts 2 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 3 3 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 2 4 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet - EBH-Elshof 1

KOM 8 1 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 5 pts 2 Dimitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 3 3 Arnoud Groen van (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 2 4 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 1

KOM 9 1 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 5 pts 2 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 3 3 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 2 4 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 1