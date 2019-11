Image 1 of 3 Third was enough to keep Marianne Vos (Nederland Bloeit) in the race lead. (Image credit: Anton Vos) Image 2 of 3 Emma Trott (Great Britain) before setting the day's fastest time. (Image credit: Anton Vos) Image 3 of 3 Annemie Van Vleuten (Nederland Bloeit) was the second quickest. (Image credit: Anton Vos)

Emma Trott (British Cycling) was surprised to find herself as the winner of Gracia – Orlova’s time trial. Trott held off some big names for the stage win, with Nederland Bloeit team-mate’s Annemie Van Vleuten and Marianne Vos finishing in second and third respectively.

"This victory was more of a surprise to me than anyone else,” Trott told britishcycling.org.uk. “I just got onto the turbo and did what I usually do for a warm-up, went down the start ramp and rode like I usually ride. When I crossed the line, everyone was like ‘you might have won’, and I was like, really! How did that happen?

"I've always been able to do a good time trial but I haven't really worked on it a lot this year," she added.

Despite dropping 15 seconds to Trott on the time trial, Vos continues to lead the race’s general classification.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Trott (GBr) Great Britain 0:25:59 2 Annemie Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 0:00:15 3 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 0:00:15 4 Tatiana Antoshina (Rus) Russia 0:00:25 5 Katie Colclough (GBr) Great Britain 0:00:35 6 Yulia Martisova (Rus) Russia 0:00:35 7 Laura Trott (GBr) Great Britain 0:00:36 8 Latoya Brulee (Bel) Belgium 0:00:49 9 Jannie Stenerhag (Swe) Sweden 0:00:50 10 Alexandra Burchenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:00:57 11 Marie Lindberg (Swe) Sweden 0:00:59 12 Nicole Cooke (GBr) Great Britain 0:01:17 13 Lucy Martin (GBr) Great Britain 0:01:23 14 Martina Ružicková (Cze) S.C.Michela Fanini Record 0:01:28 15 Madelene Olsson (Swe) Sweden 0:01:35 16 Elke Gebhardt (Ger) Germany 0:01:41 17 Kristine Saastad (Nor) Hitec products UCK 0:01:44 18 Maria Petersen (Den) Hitec products UCK 0:01:50 19 Hannah Mayho (GBr) Great Britain 0:01:51 20 Ievgenia Vysotska (Ukr) Ukraine 0:01:58 21 Jarmila Machacová (Cze) ASC Dukla Praha 0:01:58 22 Paulina Brzezna-Bentkowska (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 0:02:00 23 Paulina Guz (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 0:02:06 24 Coryn Rivera (USA) United States of America 0:02:16 25 Loes Markerink (Ned) Nederland Bloeit 0:02:21 26 Svetlana Boubnenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:02:24 27 Olena Pavlukhina (Ukr) Ukraine 0:02:36 28 Noortje Tabak (Ned) Nederland Bloeit 0:02:40 29 Alena Amialiusik (Blr) Belarus 0:02:45 30 Valerya Velychko (Ukr) Ukraine 0:02:46 31 Martina Zwick (Ger) HAIBIKE-Rügen/Sac 0:02:47 32 Verena Absalyamova (Rus) Russia 0:02:48 33 Martina Thomasson (Swe) Sweden 0:02:50 34 Larisa Pankova (Rus) Russia 0:02:51 35 Laura Dittmann (Ger) Germany 0:02:51 36 Jessica Prinner (USA) United States of America 0:02:54 37 Natalia Mielnik (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 0:03:09 38 Serena Mensa (Ita) S.C.Michela Fanini Record 0:03:10 39 Kaat Hannes (Bel) Belgium 0:03:14 40 Daniela Pintarelli (Aut) Austria 0:03:18 41 Kaitlin Antonneau (USA) United States of America 0:03:18 42 Sabrina Schweizer (Ger) Germany 0:03:20 43 Franziska Merten (Ger) Germany 0:03:22 44 Denis Zuckermandel (Ger) Germany 0:03:26 45 Natalia Fraczek (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 0:03:28 46 Katarína Hranaiova (Cze) Experiment 23 0:03:33 47 Hannah Verhaeghe (Bel) Belgium 0:03:34 48 Carly Hibberd (Aus) S.C.Michela Fanini Record 0:03:34 49 Christina Perchtold (Aut) Austria 0:03:36 50 Bernadette Schober (Aut) Austria 0:03:38 51 Fröydis Waersted (Nor) Hitec products UCK 0:03:38 52 Yulia Ilinykh (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:03:40 53 Anna Potokina (Rus) Russia 0:03:40 54 Gabriela Slámová (Cze) ASC Dukla Praha 0:03:48 55 Anne Arnouts (Bel) Belgium 0:03:55 56 Katarína Uhlariková (Svk) Experiment 23 0:03:57 57 Agnieta Francke (Ned) Nederland Bloeit 0:03:58 58 Ryan Kendall (USA) United States of America 0:03:59 59 Beate Zanner (Ger) HAIBIKE-Rügen/Sac 0:04:01 60 Jana Kyptová (Cze) ASC Dukla Praha 0:04:10 61 Anna Nahrina (Ukr) Ukraine 0:04:10 62 Sofie Verdonck (Bel) Belgium 0:04:18 63 Nina Köhn (Ger) HAIBIKE-Rügen/Sac 0:04:28 64 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 0:04:37 65 Lisa Brennauer (Ger) Hitec products UCK 0:04:43 66 Yelizavet Bochkarova (Ukr) Ukraine 0:04:52 67 Ally Stacher (USA) United States of America 0:04:58 68 Christina Kollmann (Aut) Austria 0:05:00 69 Monika Simonová (Cze) Experiment 23 0:05:13 70 Yulia Blindyuk (Rus) Russia 0:05:18 71 Elena Novikova (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:05:30 72 Maria Kazachenko (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:05:32 73 Tatsiana Skurat (Blr) Belarus 0:05:35 74 Emilie Moberg (Nor) Hitec products UCK 0:05:37 75 Theres Klein (Ger) HAIBIKE-Rügen/Sac 0:05:46 76 Elisabeth Reiner (Aut) Austria 0:06:02 HD Alice Marmorini (Ita) S.C.Michela Fanini Record HD Alexandra Pyatkova (Rus) Fenixs-Petrogradets HD Samantha Galassi (Ita) S.C.Michela Fanini Record

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Trott (GBr) Great Britain 10 pts 2 Annemie Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 9 3 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 8 4 Tatiana Antoshina (Rus) Russia 7 5 Katie Colclough (GBr) Great Britain 6 6 Yulia Martisova (Rus) Russia 5 7 Laura Trott (GBr) Great Britain 4 8 Latoya Brulee (Bel) Belgium 3 9 Jannie Stenerhag (Swe) Sweden 2 10 Alexandra Burchenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 1:19:07 2 Nederland Bloeit 0:01:41 3 Swedish 0:02:14 4 Russia 0:02:38 5 Fenixs-Petrogradets . . . 0:05:51 6 Hitec products UCK . . . 0:06:02 7 Ogniwo Boxmet Dzierzon 0:06:05 8 Ukraine 0:06:10 9 Belgium 0:06:27 10 Germany 0:06:41 11 S.C. Michala Fanini 0:07:02 12 USA 0:07:18 13 Dukla Praha 0:08:46 14 Austria 0:09:22 15 Mix Haibike 0:10:06 16 Experiment 23 0:11:33

General classification after stage 3a # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 7:09:45 2 Annemie Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 0:00:09 3 Tatiana Antoshina (Rus) Russia 0:13:21 4 Nicole Cooke (GBr) Great Britain 0:13:29 5 Alexandra Burchenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:13:39 6 Ievgenia Vysotska (Ukr) Ukraine 0:14:45 7 Yulia Martisova (Rus) Russia 0:16:42 8 Jannie Stenerhag (Swe) Sweden 0:16:51 9 Fröydis Waersted (Nor) Hitec products UCK 0:16:56 10 Katie Colclough (GBr) Great Britain 0:17:15 11 Madelene Olsson (Swe) Sweden 0:17:36 12 Latoya Brulee (Bel) Belgium 0:17:43 13 Marie Lindberg (Swe) Sweden 0:17:53 14 Emma Trott (GBr) Great Britain 0:18:00 15 Svetlana Boubnenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:18:12 16 Paulina Brzezna-Bentkowska (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 0:18:17 17 Lucy Martin (GBr) Great Britain 0:18:23 18 Maria Petersen (Den) Hitec products UCK 0:18:32 19 Kristine Saastad (Nor) Hitec products UCK 0:18:35 20 Martina Ružicková (Cze) S.C.Michela Fanini Record 0:18:44 21 Alena Amialiusik (Blr) Belarus 0:18:52 22 Coryn Rivera (USA) United States of America 0:18:56 23 Larisa Pankova (Rus) Russia 0:19:14 24 Noortje Tabak (Ned) Nederland Bloeit 0:19:40 25 Martina Zwick (Ger) HAIBIKE-Rügen/Sac 0:19:47 26 Kaitlin Antonneau (USA) United States of America 0:19:49 27 Martina Thomasson (Swe) Sweden 0:19:50 28 Daniela Pintarelli (Aut) Austria 0:20:00 29 Beate Zanner (Ger) HAIBIKE-Rügen/Sac 0:20:24 30 Anna Potokina (Rus) Russia 0:20:40 31 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 0:20:52 32 Christina Perchtold (Aut) Austria 0:21:00 33 Anne Arnouts (Bel) Belgium 0:21:17 34 Yulia Ilinykh (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:21:20 35 Olena Pavlukhina (Ukr) Ukraine 0:21:35 36 Yulia Blindyuk (Rus) Russia 0:21:38 37 Ally Stacher (USA) United States of America 0:21:39 38 Lisa Brennauer (Ger) Hitec products UCK 0:21:56 39 Laura Trott (GBr) Great Britain 0:27:18 40 Elke Gebhardt (Ger) Germany 0:28:22 41 Laura Dittmann (Ger) Germany 0:28:55 42 Jarmila Machacová (Cze) ASC Dukla Praha 0:28:56 43 Jessica Prinner (USA) United States of America 0:29:28 44 Verena Absalyamova (Rus) Russia 0:29:38 45 Kaat Hannes (Bel) Belgium 0:29:48 46 Loes Markerink (Ned) Nederland Bloeit 0:29:53 47 Carly Hibberd (Aus) S.C.Michela Fanini Record 0:30:09 48 Bernadette Schober (Aut) Austria 0:30:12 49 Katarína Hranaiova (Cze) Experiment 23 0:30:17 50 Sabrina Schweizer (Ger) Germany 0:30:23 51 Denis Zuckermandel (Ger) Germany 0:30:33 52 Katarína Uhlariková (Svk) Experiment 23 0:30:41 53 Anna Nahrina (Ukr) Ukraine 0:30:54 54 Ryan Kendall (USA) United States of America 0:30:56 55 Christina Kollmann (Aut) Austria 0:31:50 56 Yelizavet Bochkarova (Ukr) Ukraine 0:32:18 57 Emilie Moberg (Nor) Hitec products UCK 0:32:34 58 Maria Kazachenko (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:32:43 59 Elena Novikova (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:33:14 60 Theres Klein (Ger) HAIBIKE-Rügen/Sac 0:33:23 61 Elisabeth Reiner (Aut) Austria 0:34:15 62 Natalia Fraczek (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 0:35:09 63 Nina Köhn (Ger) HAIBIKE-Rügen/Sac 0:35:18 64 Franziska Merten (Ger) Germany 0:35:41 65 Gabriela Slámová (Cze) ASC Dukla Praha 0:36:04 66 Hannah Mayho (GBr) Great Britain 0:36:15 67 Natalia Mielnik (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 0:38:55 68 Sofie Verdonck (Bel) Belgium 0:40:12 69 Serena Mensa (Ita) S.C.Michela Fanini Record 0:40:27 70 Agnieta Francke (Ned) Nederland Bloeit 0:40:36 71 Jana Kyptová (Cze) ASC Dukla Praha 0:40:45 72 Paulina Guz (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 0:41:42 73 Monika Simonová (Cze) Experiment 23 0:53:21 74 Hannah Verhaeghe (Bel) Belgium 0:54:04 75 Valerya Velychko (Ukr) Ukraine 1:19:31 76 Tatsiana Skurat (Blr) Belarus 1:22:25

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 35 pts 2 Annemie Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 26 3 Ievgenia Vysotska (Ukr) Ukraine 23 4 Nicole Cooke (GBr) Great Britain 17 5 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 14 6 Larisa Pankova (Rus) Russia 8 7 Fröydis Waersted (Nor) Hitec products UCK 6 8 Tatiana Antoshina (Rus) Russia 4 9 Madelene Olsson (Swe) Sweden 4 10 Laura Trott (GBr) Great Britain 4 11 Yelizavet Bochkarova (Ukr) Ukraine 4 12 Emma Trott (GBr) Great Britain 3 13 Latoya Brulee (Bel) Belgium 2

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 53 pts 2 Annemie Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 50 3 Nicole Cooke (GBr) Great Britain 36 4 Svetlana Boubnenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets 22 5 Tatiana Antoshina (Rus) Russia 22 6 Alexandra Burchenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets 21 7 Ievgenia Vysotska (Ukr) Ukraine 19 8 Yulia Martisova (Rus) Russia 12 9 Jannie Stenerhag (Swe) Sweden 12 10 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 12 11 Emma Trott (GBr) Great Britain 10 12 Alena Amialiusik (Blr) Belarus 10 13 Fröydis Waersted (Nor) Hitec products UCK 9 14 Madelene Olsson (Swe) Sweden 8 15 Kristine Saastad (Nor) Hitec products UCK 7 16 Katie Colclough (GBr) Great Britain 6 17 Daniela Pintarelli (Aut) Austria 6 18 Paulina Brzezna-Bentkowska (Pol) Ogniwo Boxmet Dzierzonió 5 19 Larisa Pankova (Rus) Russia 5 20 Laura Trott (GBr) Great Britain 4 21 Coryn Rivera (USA) United States of America 4 22 Latoya Brulee (Bel) Belgium 3 23 Ally Stacher (USA) United States of America 1

Most aggressive classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 24 pts 2 Annemie Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 18 3 Ievgenia Vysotska (Ukr) Ukraine 14 4 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 14 5 Nicole Cooke (GBr) Great Britain 9 6 Larisa Pankova (Rus) Russia 8 7 Yelizavet Bochkarova (Ukr) Ukraine 6 8 Laura Trott (GBr) Great Britain 5 9 Madelene Olsson (Swe) Sweden 4 10 Tatiana Antoshina (Rus) Russia 3 11 Fröydis Waersted (Nor) Hitec products UCK 3 12 Emma Trott (GBr) Great Britain 3 13 Svetlana Boubnenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets 3 14 Yulia Blindyuk (Rus) Russia 3 15 Latoya Brulee (Bel) Belgium 2 16 Valerya Velychko (Ukr) Ukraine 1