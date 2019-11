Image 1 of 4 Stage 2 Girobio winner Gianluca Leonardi (Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo) of Italy (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 2 of 4 Gianluca Leonardi (Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo) wins stage 2 of the Girobio (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 3 of 4 Gianluca Leonardi (Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo) celebrates his stage win at the Girobio (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 4 of 4 Gianluca Leonardi (Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo) on the podium as race leader (Image credit: Riccardo Scanferla)

Italy's Gianluca Leonardi (Marchiol) won the 168km second stage of the Girobio, the Under 23 men's version of the Giro d'Italia.

Leonardi was part of a breakaway of 20 riders that formed early during the stage between Serravalle Scrivia and Salsomaggiore Terme. The race covered the first two hours at over 50km/h and the bunch failed to organise a serious chase with so many teams represented up front. Leonardi then attacked on the final short climb, four kilometres from the finish, to win alone.

Andrea Di Corrado (De Nardi) finished second and Davide Gomirato (Zalf Desiree) was third, a few seconds behind.

Thanks to his stage victory, Leonardi is also the new overall leader and will wear the red and white jersey race leader's jersey during stage three from Salsomaggiore to Ghedi, near Bologna, on Sunday.

Lucchini Unidelta team expelled before the start

Before the stage began, the race was rocked by the decision by the organisers to expel the whole Lucchini Unidelta team for breaking the strict rules of the race. On Friday Omar Lombardi of Lucchini Unidelta won the first stage and was due to start two as race leader. He was also sent home, along with former professional and now team directeur sportif Bruno Leali.

Race director Giancarlo Brocci revealed in a video message that on Friday evening the Italian NAS police, that look after public health much like the Food and Drug Administration in the USA, searched the riders, staff and vehicles of the Lucchini Unidelta team as part of an ongoing police investigation.

Brocci did not reveal what was found but a report on the website of the La Repubblica newspaper indicated that drugs and syringes were discovered in the riders' room and in team vehicles.

Under the rules of the Girobio, riders are only allowed to take any kind of medicine or even vitamin supplements. Riders have to hand over all their required medicines before the race and the doctors decide if and when they can be taken. The idea is to eliminate any form of medicinal culture during the race. For similar reasons, all the riders sleep together in large hostel style accommodation and have no contact with their directeur sportif away form the stages.

The news of the expulsion of the Lucchini Unidelta has sparked a debate about the running of the Girobio and their fight against doping. However the race organisers are determined to continue to run the race under their own strict rules.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Gianluca Leonardi (Ita) Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo 3:26:38 2 Andrea Di Corrado (Ita) De Nardi Colpack Bergamasca 0:00:06 3 Davide Gomirato (Ita) G.S. Zalf Desiree Fior 0:00:13 4 Andrea Lupori (Ita) Bedogni Grassi Natalini 5 Massimo Graziato (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 6 Gianluca Maggiore (Ita) Casati Ngc Perrel A.S.D. 7 Enrico Mantovani (Ita) G.S. Team Trentino 8 Nicola Boem (Ita) Ort Reale Mutua 9 Matteo Busato (Ita) G.S. Zalf Desiree Fior 10 Marco Prodigioso (Ita) Tecninox Steriltom Podenzano 11 Michele Torri (Ita) Tecninox Steriltom Podenzano 12 Andrei Nechita (Rom) Ort Reale Mutua 13 Andrea Palini (Ita) Gavardo Tecmor A.S.D. 14 Erick Rowsell (GBr) Great Britian National Team 15 Carlos Alexandre Manarelli (Bra) Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo 16 Manuele Boaro (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 0:00:17 17 Giacomo Nizzolo (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 0:01:02 18 Edoardo Costanzi (Ita) G.S. Zalf Desiree Fior 19 Raymond Kreder (Ned) Nederland National Team 20 Enrico Battaglin (Ita) G.S. Zalf Desiree Fior 21 Maurizio Anzalone (Ita) Team Palazzago 22 Matteo Rabottini (Ita) Aran d'Angelo & Antenucci Cogem 23 Winer Anacona (Col) Colombia National Team 24 Omar Berrtazzo (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 25 Andrea Menapace (Ita) G.S. Team Trentino 26 Igor Romero (Spa) Pays Basque National Team 27 Carlos Quintero Norena (Col) Bedogni Grassi Natalini 28 Jonathan Monsalve Pertsinidis (Ven) Mastromarco Chianti Sensi Benedetti 29 Tommaso Salvetti (Ita) Brunero Camel Pedalando In Langa 30 Javier Gomez (Col) Colombia National Team 31 Gennaro Maddaluno (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Di Cambiano 32 Edward Beltran (Col) Colombia National Team 33 Romain Beney (Ita) Suisse National Team 34 Nathan Pertica (Ita) Tecninox Steriltom Podenzano 35 Stefano Locatelli (Ita) De Nardi Colpack Bergamasca 36 Derik Zampedri (Ita) G.S. Team Trentino 37 Paolo Colonna (Ita) Delio Gallina S.Inox A.S.D 38 Robingzon Oyola (Col) Colombia National Team 39 Ugaitz Artola (Spa) Pays Basque National Team 40 Julian Arredondo Moreno (Col) Team S.C.A.P. Prefabbricati Foresi 41 Antonio Doneddu (Ita) Team Palazzago 42 Matteo Belli (Ita) Team Hoppla' Magis Mavo Infissi 43 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Team Palazzago 44 Antonio Santoro (Ita) Mastromarco Chianti Sensi Benedetti 45 Alessandro Stocco (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 46 Edoardo Zardini (Ita) Mantovani Cycling Fontana 47 Henry Frusto (Ita) Team S.C.A.P. Prefabbricati Foresi 48 Daniel Jaramillo (Col) Colombia National Team 49 Carlos Betancur (Col) Colombia National Team 50 Lukasz Owsian (Pol) Mgkvis Norda Pacific 51 Otavio Bulgarelli (Bra) Mgkvis Norda Pacific 52 Roberto Greselin (Ita) Mantovani Cycling Fontana 53 Costantino Bedin Mattia (Ita) Generali 54 Andrea Guardini (Ita) Casati Ngc Perrel A.S.D. 55 Matteo Mammini (Ita) Mastromarco Chianti Sensi Benedetti 56 Cristopher Bosio (Ita) Gavardo Tecmor A.S.D. 57 Davide Orrico (Ita) De Nardi Colpack Bergamasca 58 Mikel Bizkarra (Spa) Pays Basque National Team 59 Gianfranco Zilioli (Ita) De Nardi Colpack Bergamasca 60 Tom Dumoulin (Ned) Nederland National Team 61 Matteo Durante (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Di Cambiano 62 Fabio Aru (Ita) Team Palazzago 63 Salvatore Puccio (Ita) Bedogni Grassi Natalini 64 Kristian Sbaragli (Ita) Team Hoppla' Magis Mavo Infissi 0:01:12 65 Christian Delle Stelle (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 0:01:14 66 Diego Zanco (Ita) G.S. Zalf Desiree Fior 0:01:30 67 Daniele Aldegheri (Ita) Mantovani Cycling Fontana 0:01:35 68 Christopher Schneeerger (Ita) Suisse National Team 69 Daniele Zuanon (Ita) Generali 0:01:38 70 Gianluca Randazzo (Ita) Team Hoppla' Magis Mavo Infissi 71 Peio Bilbao (Spa) Pays Basque National Team 0:01:40 72 Alessio Taliani (Ita) Team Hoppla' Magis Mavo Infissi 0:01:41 73 Daniele Cavasin (Ita) Ort Reale Mutua 74 Stefano Agostini (Ita) G.S. Zalf Desiree Fior 0:01:42 75 Stefano Melegaro (Ita) Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo 0:01:45 76 Pawel Charucki (Pol) Mgkvis Norda Pacific 77 Mikel Filgueirea (Spa) Pays Basque National Team 78 Thomas Rech (Ita) Ort Reale Mutua 79 Andrea Girardini (Ita) G.S. Team Trentino 80 Luca Dodi (Ita) Tecninox Steriltom Podenzano 81 Roman Stricker (Ita) Suisse National Team 82 Simon Holt (GBr) De Nardi Colpack Bergamasca 83 Massimo Pirrera (Ita) Bedogni Grassi Natalini 84 Gabriele Pizzaballa (Ita) Team Palazzago 85 Lorenzo Mola (Ita) Delio Gallina S.Inox A.S.D 86 Enrico Cecchin (Ita) Ort Reale Mutua 87 Aitor Ocampos (Spa) Pays Basque National Team 88 Nieck Busser (Ned) Nederland National Team 89 Julien Taramarcaz (Blr) Suisse National Team 90 Rolf Kobelt (Ita) Suisse National Team 91 Manuel Fedele (Ita) Aran d'Angelo & Antenucci Cogem 92 Thomas Casarotto (Ita) Generali 93 Diego Aldegheri (Ita) Mantovani Cycling Fontana 94 Angelo Gargaro (Ita) Aran d'Angelo & Antenucci Cogem 95 Adrian Richeze (Arg) Argentina National Team 96 Godoy Sergio Daniel (Arg) Argentina National Team 97 Oleksandr Polivoda (Ukr) Brunero Camel Pedalando In Langa 98 Maxim Kumilevski (Blr) Tecninox Steriltom Podenzano 99 Nicola Dal Santo (Ita) Mantovani Cycling Fontana 100 Michele Foppoli (Ita) Delio Gallina S.Inox A.S.D 101 Thomas Pinaglia (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Di Cambiano 102 Giuseppe Conversano (Ita) Aran d'Angelo & Antenucci Cogem 103 Nicola Gaffurini (Ita) Delio Gallina S.Inox A.S.D 104 Vitalii Brychak (Ukr) Aran d'Angelo & Antenucci Cogem 105 Tom Kohn (Lux) Generali 106 Matteo Fedi (Ita) Team Hoppla' Magis Mavo Infissi 107 Birgualex Gradinaro (Rom) Team Hoppla' Magis Mavo Infissi 108 Marco Iarlori (Ita) Aran d'Angelo & Antenucci Cogem 109 Antonino Casim Parrinello (Ita) Bedogni Grassi Natalini 110 Mark Christian (GBr) Great Britian National Team 111 Christoph Whorranll (GBr) Great Britian National Team 112 Paolo Locatelli (Ita) De Nardi Colpack Bergamasca 113 Lorenzo Bani (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Di Cambiano 114 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Futura Team - Matricardi 0:02:29 115 Fabrizio Venezia (Ita) Futura Team - Matricardi 116 Paolo Centra (Ita) Futura Team - Matricardi 117 Maurizio Gorato (Ita) Brunero Camel Pedalando In Langa 0:02:44 118 Federico Rocchetti (Ita) Casati Ngc Perrel A.S.D. 0:02:58 119 Andrea Vaccher (Ita) Ort Reale Mutua 0:03:03 120 Davide Bonomi (Ita) Mantovani Cycling Fontana 0:03:09 121 Yauheni Ivanou (Blr) Futura Team - Matricardi 0:03:14 122 Riccardo Biasio (Ita) Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo 123 Enea Roberto Bertuccelli (Ita) Futura Team - Matricardi 0:03:31 124 Marco Amicabile (Ita) Delio Gallina S.Inox A.S.D 125 Giacomo Calzoni (Ita) Delio Gallina S.Inox A.S.D 126 Roberto d'Agostin (Ita) Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo 127 Pim Ligthart (Ned) Nederland National Team 128 Ronan Van Zandbeek (Ned) Nederland National Team 129 Francesco Lasca (Ita) Bedogni Grassi Natalini 0:03:33 130 Roman Chuchulin (Ukr) Gs Maltinti Lamp. Banca Di Cambiano 131 Nico Brüngger (Ita) Suisse National Team 0:03:44 132 Marco Peluso (Ita) Team S.C.A.P. Prefabbricati Foresi 133 Simone Boifava (Ita) Gavardo Tecmor A.S.D. 134 Samuele Galligani (Ita) Mastromarco Chianti Sensi Benedetti 135 Manuel Capillo (Ita) Brunero Camel Pedalando In Langa 136 Nicola Danesi (Ita) Gavardo Tecmor A.S.D. 137 Frantisek Padour (Cze) Mgkvis Norda Pacific 138 Riccardo Formica (Ita) Mastromarco Chianti Sensi Benedetti 139 Martino Castellana (Ita) Gavardo Tecmor A.S.D. 140 Carmelo Marchetta (Ita) Brunero Camel Pedalando In Langa 141 Davide Pacchiardo (Ita) Brunero Camel Pedalando In Langa 142 Quilici Alejandro (Arg) Argentina National Team 143 Nicola Ruffoni (Ita) Gavardo Tecmor A.S.D. 144 George Atkins (GBr) Great Britian National Team 145 Andrew Fenn (GBr) Great Britian National Team 146 Piotr Gawronski (Pol) Mgkvis Norda Pacific 0:03:47 147 Mirko Nosotti (Ita) Casati Ngc Perrel A.S.D. 0:04:09 148 Mirko Tedeschi (Ita) Casati Ngc Perrel A.S.D. 149 Corrado Lampa (Ita) Team S.C.A.P. Prefabbricati Foresi 0:04:28 150 Marco Bonan (Ita) G.S. Team Trentino 0:04:34 151 Matteo Trentin (Ita) Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo 152 Alessio Marchetti (Ita) Casati Ngc Perrel A.S.D. 0:04:51 153 Samuele Anichini (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Di Cambiano 0:04:55 154 Leandro Cotesta (Ita) Team Palazzago 0:05:14 155 Simone Baldissera (Ita) G.S. Team Trentino 0:05:30 156 Carlos Ruben Ackermann (Arg) Argentina National Team 0:07:24 157 Sebastiano Dal Cappello (Ita) Generali 158 Daniele Angelini (Ita) Tecninox Steriltom Podenzano 0:07:25 159 Danilo Celano (Ita) Team S.C.A.P. Prefabbricati Foresi 160 Luke Rowe (GBr) Great Britian National Team 161 Domenico Losani (Ita) Team S.C.A.P. Prefabbricati Foresi 162 Ivan Martinelli (Ita) Futura Team - Matricardi 163 Remco Te Brake (Ned) Nederland National Team 0:08:09 164 Adam Adamkiewicz (Pol) Mgkvis Norda Pacific 0:08:12 DSQ Emanuele Moschen (Ita) Lucchini Unidelta Ecovalsabbia DSQ Luca Benedetti (Ita) Lucchini Unidelta Ecovalsabbia DSQ Omar Lombardi (Ita) Lucchini Unidelta Ecovalsabbia DSQ Eugenio Alafaci (Ita) Lucchini Unidelta Ecovalsabbia DSQ Mirco Bertolani (Ita) Lucchini Unidelta Ecovalsabbia DSQ Renzo Zanelli (Ita) Lucchini Unidelta Ecovalsabbia