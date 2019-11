Image 1 of 14 Megan Guarnier (Boels Dolmans Cycling Team) stays in pink (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 2 of 14 Lucinda Brand (Rabo-Liv) wins stage 3 at the Giro Rosa (Image credit: Giro Rosa) Image 3 of 14 Lucinda Brand takes a swig of champagne (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 4 of 14 Ana Maria Covrig (Bepink Laclassica) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 5 of 14 Katrin Garfoot with her Orica-AIS teammates (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 6 of 14 Fun times at the Wiggle-Honda bus before the stage start (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 7 of 14 Sara Grifi (Top Girls Fassa Bortolo) cools down (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 8 of 14 Katarzyna Pawlowska (Boels Dolmans Cycling Team) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 9 of 14 Ursa Pintar (BTC City Ljubljana) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 10 of 14 Lizzie Williams on the attack (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 11 of 14 Lucinda Brand celebrates winning stage 3 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 12 of 14 The jersey wearers after stage 3 at the Giro Rosa (Image credit: Giro Rosa) Image 13 of 14 US road champion Megan Guarnier (Boels Dolmans) holds onto the pink jersey (Image credit: Giro Rosa) Image 14 of 14 Marianne Vos at the Giro Rosa with event director Giuseppe Rivolta (Image credit: Giro Rosa)

Lucinda Brand won the third stage at the Giro Rosa in Mantova on Monday, after coming in a close second during the sprint on the opening stage. Brand won a small nine-rider sprint to the finish line ahead of runner-up Valentina Scandolara (Orica-AIS) and third placed Elena Cecchini (Lotto Soudal Ladies).

Stage 2 winner and overall race leader Megan Guarnier (Boels-Dolmans) finished in the second group at 1:15 minutes behind Brand, however, she kept the pink leader's jersey. She will head into stage 4 with a two-second advantage over Anna van der Breggen (Rabo-Liv) and five seconds over Ashlegh Moolman-Pasio (Bigla Pro Cycling Team). Brand has moved into fourth place, 12 seconds back.

Stage 3 took the riders along a relatively flat 130km stage from Curtatone to Mantove. There was only one climb on course, in Monzambano, nearly 80km away from the finish line. Lizzie Williams (Orica-AIS) was the first rider to attack but she was caught by the chasing field before the KOM, where Flavia Oliveira (Ale Cipollini) took the full set of points toward the mountain competition.

Following the climb, the select group of nine riders made their escape including Brand, Scandolara and Cecchini along with Mayuko Hagiwara (Wiggle Honda), Malgorzata Jasinska (Alè-Cipollini), Chiara Pierobon (Top Girls Fassa Bortolo), Claudia Lichtenberg (Liv-Plantur), Daiva Tuslaite (Inpa Sottoli Giusfredi) and Loren Rowney (Velocio-SRAM).

Orica-AIS' runner-up Scandolara was pleased with her performance after a disappointing stage 2. “I am double-happy because this morning I didn’t feel so good,” Scandolara said. “In the race I was conscious of this because it was even warmer today than yesterday so I tried not to waste energy in the break."

She went on to describe the final sprint between the nine riders in Mantova. “It came down to a sprint and I knew Brand was really fresh because she never worked in the breakaway, she was just protecting her GC rider.

“As we came into the last corner I had to take first position, but I knew it was too long to start the sprint myself. So Brand started it and squeezed me on the left so I had to take the long way to sprint. I was gaining and gaining but it was just too short to the line.”

The Giro Rosa will continue on Tuesday with stage 4. It will likely be a chance for the sprinters with a 103km flat stage from Pioltello to Pozzo d’Adda near Milan.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 3:17:57 2 Valentina Scandolara (Ita) Orica - AIS 3 Elena Cecchini (Ita) Lotto Soudal Ladies 4 Loren Rowney (Aus) Velocio - SRAM 5 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 6 Daiva Tuslaite (Ltu) INPA Sottoli Giusfredi 7 Jasinska Malgorzta (Pol) Ale Cipollini 8 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 9 Chiara Pierobon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:00:10 10 Annalisa Cucinotta (Ita) Ale Cipollini 0:01:15 11 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 12 Katrin Garfoot (Aus) Orica - AIS 13 Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur 14 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink Laclassica 15 Ashlegh Moolman-Pasio (RSA) Bigla Pro Cycling Team 16 Michela Pavin (Ita) Servetto Footon 17 Willeke Knol (Ned) Team Liv-Plantur 18 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Rabo Liv Women Cycling Team 19 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 20 Jessie Walker (GBr) Servetto Footon 21 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 22 Claudia Cretti (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 23 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 24 Tiffany Cromwell (Aus) Velocio - SRAM 25 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Astana - Acca Due O 26 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cycling Team 27 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 28 Marcey Stewart (Aus) Orica - AIS 29 Chloe Mcconville (Aus) Orica - AIS 30 Larisa Pankova (Rus) Astana - Acca Due O 31 Lara Vieceli (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 32 Ewelina Szybiak (Pol) Aromitalia Vaiano 33 Jolien D'hoore (Bel) Wiggle Honda 34 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 35 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 36 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 37 Sarah Roy (Aus) Orica - AIS 38 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 39 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 40 _pela Kern (Slo) BTC City Ljubljana 41 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Ale Cipollini 42 Alena Amialiusik (Blr) Velocio - SRAM 43 Rachel Neylan (Aus) Orica - AIS 44 Elena Kuchinskaya (Rus) Servetto Footon 45 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 46 Carmen Small (USA) Bigla Pro Cycling Team 47 Erika Haydee Varela Huerta (Mex) Mexico 48 Annemiek Van Vleuten (Ned) Bigla Pro Cycling Team 49 Anna Trevisi (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 50 Alice Maria Arzuffi (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 51 Ana Maria Hernendez Delgado (Mex) Mexico 52 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 53 Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 54 Kseniia Dobrynina (Rus) Astana - Acca Due O 55 Rossella Ratto (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 56 Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team 57 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana - Acca Due O 58 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 59 Karol-Ann Canuel (Can) Velocio - SRAM 60 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 61 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 62 Mieke Kroeger (Ger) Velocio - SRAM 63 Amanda Spratt (Aus) Orica - AIS 64 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 65 Flavia Maria Oliveira Paparella (Bra) Ale Cipollini 66 Lizzie Williams (Aus) Orica - AIS 67 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 68 Demi de Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 69 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 70 Irene Bitto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 71 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 72 Laura Camila Lozano Ramirez (Col) S.C. Michela Fanini Rox 73 Mara Abbott (USA) Wiggle Honda 74 Anna Potokina (Rus) Servetto Footon 75 Elena Franchi (Ita) Servetto Footon 76 Doris Schweizer (Swi) Bigla Pro Cycling Team 77 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 78 Ellen van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 79 Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM 80 Tatyana Riabchenko (Ukr) INPA Sottoli Giusfredi 81 Anastasiya Chulkova (Rus) Bepink Laclassica 82 Nina Gulino (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 83 Anja Rugelj (Slo) BTC City Ljubljana 84 Marta Bastianelli (Ita) Aromitalia Vaiano 85 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 86 Clara Koppenburg (Ger) Bigla Pro Cycling Team 87 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 88 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle Honda 89 Marcela Elisabeth Prieto Castaneda (Mex) Mexico 90 Claudia Veronica Leal Balderas (Mex) Mexico 91 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 92 Amy Georgia Williams (NZl) Bepink Laclassica 93 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink Laclassica 94 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 95 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 96 Azzurra D'intino (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 97 Emma Marcelli (Ita) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling 98 Serika Mitchell Guluma Ortiz (Col) Aromitalia Vaiano 99 Dalia Muccioli (Ita) Ale Cipollini 100 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 101 Anna Zita Maria Stricker (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 102 Carolina Rodriguez Gutierrez (Mex) Astana - Acca Due O 103 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 104 Leidy Natalia Munoz Ruiz (Col) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling 0:01:37 105 Alenka Novak (Slo) BTC City Ljubljana 106 Anisha Vekemans (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:39 107 Ruby Livingstone (NZl) Bepink Laclassica 108 Marika Campagnaro (Ita) Astana - Acca Due O 109 Jaime Nielsen (NZl) Bepink Laclassica 110 Olena Oliniik (Ukr) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling 111 Ana Maria Covrig (Rom) Bepink Laclassica 112 Olena Novikova (Ukr) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling 113 Sarah Rijkes (Aut) Lotto Soudal Ladies 114 Federica Nicolai (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 115 Nicole Hanselmann (Swi) Bigla Pro Cycling Team 0:01:42 116 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 117 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano 118 Jessica Marcela Parra Rojas (Col) Aromitalia Vaiano 119 Joelle Numainville (Can) Bigla Pro Cycling Team 120 Elena Berlato (Ita) Ale Cipollini 0:01:53 121 Giorgia Fraiegari (Ita) Bepink Laclassica 0:01:58 122 Tayler Wiles (USA) Velocio - SRAM 0:02:15 123 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 0:02:52 124 Marina Likhanova (Rus) Servetto Footon 0:03:06 125 Lizzie Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cycling Team 0:03:08 126 Vittoria Reati (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:03:48 127 Sara Mustonen Lichan (Swe) Team Liv-Plantur 0:07:23 128 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 0:08:12 129 Valentina Bastianelli (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 130 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:12:50 131 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:12:52 132 Veronica Cornolti (Ita) Servetto Footon 133 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:19:28 134 Dulce Pliego Moreno (Mex) Mexico 135 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 136 Sara Grifi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 137 Allison Elizabeth Linnell (USA) Aromitalia Vaiano 138 Eyerusalem Kelil (Eth) S.C. Michela Fanini Rox 0:19:37 DNF Aurora Mancini (Ita) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling DNF Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Flavia Maria Oliveira Paparella (Bra) Ale Cipollini 5 pts 2 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 4 3 Elena Cecchini (Ita) Lotto Soudal Ladies 3 4 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 2 5 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 1

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 9:07:01 2 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:02 3 Ashlegh Moolman-Pasio (RSA) Bigla Pro Cycling Team 0:00:05 4 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:12 5 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 0:00:13 6 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:15 7 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:17 8 Karol-Ann Canuel (Can) Velocio - SRAM 0:00:24 9 Mara Abbott (USA) Wiggle Honda 0:00:37 10 Elena Cecchini (Ita) Lotto Soudal Ladies 0:00:43 11 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 0:00:54 12 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 13 Annemiek Van Vleuten (Ned) Bigla Pro Cycling Team 0:01:53 14 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:54 15 Ellen van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:01:56 16 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:59 17 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 0:02:00 18 Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team 0:02:01 19 Alena Amialiusik (Blr) Velocio - SRAM 0:02:02 20 Anna Zita Maria Stricker (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 0:02:05 21 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:02:06 22 Rossella Ratto (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 23 Rachel Neylan (Aus) Orica - AIS 0:02:07 24 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 0:02:08 25 Flavia Maria Oliveira Paparella (Bra) Ale Cipollini 0:02:09 26 Tatyana Riabchenko (Ukr) INPA Sottoli Giusfredi 0:02:10 27 Elena Kuchinskaya (Rus) Servetto Footon 0:02:13 28 Anna Potokina (Rus) Servetto Footon 0:02:15 29 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 0:02:18 30 Daiva Tuslaite (Ltu) INPA Sottoli Giusfredi 0:02:46 31 Jasinska Malgorzta (Pol) Ale Cipollini 0:02:50 32 Chiara Pierobon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:03:07 33 Tiffany Cromwell (Aus) Velocio - SRAM 0:03:49 34 Katrin Garfoot (Aus) Orica - AIS 0:03:56 35 Amanda Spratt (Aus) Orica - AIS 0:04:00 36 Lara Vieceli (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:04:01 37 Alice Maria Arzuffi (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 0:04:07 38 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 39 _pela Kern (Slo) BTC City Ljubljana 0:04:08 40 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:04:15 41 Doris Schweizer (Swi) Bigla Pro Cycling Team 0:06:18 42 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:06:27 43 Lizzie Williams (Aus) Orica - AIS 0:06:31 44 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 45 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 0:06:32 46 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink Laclassica 0:06:33 47 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 0:06:36 48 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 0:06:37 49 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 0:06:38 50 Amy Georgia Williams (NZl) Bepink Laclassica 0:06:40 51 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 0:06:42 52 Laura Camila Lozano Ramirez (Col) S.C. Michela Fanini Rox 0:06:45 53 Elena Franchi (Ita) Servetto Footon 0:06:47 54 Elena Berlato (Ita) Ale Cipollini 0:07:15 55 Joelle Numainville (Can) Bigla Pro Cycling Team 0:07:45 56 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Ale Cipollini 0:08:33 57 Carolina Rodriguez Gutierrez (Mex) Astana - Acca Due O 0:08:36 58 Valentina Scandolara (Ita) Orica - AIS 0:09:24 59 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:10:02 60 Kseniia Dobrynina (Rus) Astana - Acca Due O 0:10:05 61 Serika Mitchell Guluma Ortiz (Col) Aromitalia Vaiano 0:10:10 62 Ewelina Szybiak (Pol) Aromitalia Vaiano 0:10:14 63 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 0:10:41 64 Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur 0:10:50 65 Clara Koppenburg (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:10:51 66 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink Laclassica 0:10:54 67 Demi de Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:10:56 68 Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM 69 Michela Pavin (Ita) Servetto Footon 0:10:57 70 Jessie Walker (GBr) Servetto Footon 0:11:01 71 Marta Bastianelli (Ita) Aromitalia Vaiano 72 Dalia Muccioli (Ita) Ale Cipollini 0:11:05 73 Marcela Elisabeth Prieto Castaneda (Mex) Mexico 0:11:08 74 Jaime Nielsen (NZl) Bepink Laclassica 0:11:15 75 Anisha Vekemans (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:11:20 76 Carmen Small (USA) Bigla Pro Cycling Team 0:11:45 77 Tayler Wiles (USA) Velocio - SRAM 0:11:54 78 Loren Rowney (Aus) Velocio - SRAM 0:13:18 79 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle Honda 0:14:29 80 Mieke Kroeger (Ger) Velocio - SRAM 0:14:30 81 Annalisa Cucinotta (Ita) Ale Cipollini 0:14:31 82 Chloe Mcconville (Aus) Orica - AIS 0:14:32 83 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 0:14:33 84 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 0:14:34 85 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 86 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 87 Irene Bitto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:14:35 88 Anastasiya Chulkova (Rus) Bepink Laclassica 0:14:36 89 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:14:37 90 Jolien D'hoore (Bel) Wiggle Honda 0:14:38 91 Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 0:14:40 92 Anna Trevisi (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 0:14:42 93 Claudia Veronica Leal Balderas (Mex) Mexico 0:14:46 94 Azzurra D'intino (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:14:50 95 Jessica Marcela Parra Rojas (Col) Aromitalia Vaiano 0:15:03 96 Sarah Roy (Aus) Orica - AIS 0:15:41 97 Ana Maria Covrig (Rom) Bepink Laclassica 0:16:07 98 Lizzie Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cycling Team 0:16:22 99 Marina Likhanova (Rus) Servetto Footon 0:16:39 100 Emma Marcelli (Ita) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling 0:17:35 101 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:19:53 102 Willeke Knol (Ned) Team Liv-Plantur 0:20:03 103 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano 0:20:36 104 Sara Mustonen Lichan (Swe) Team Liv-Plantur 0:20:40 105 Leidy Natalia Munoz Ruiz (Col) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling 0:21:08 106 Marcey Stewart (Aus) Orica - AIS 0:21:09 107 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 0:23:29 108 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 0:23:46 109 Sarah Rijkes (Aut) Lotto Soudal Ladies 0:23:48 110 Nicole Hanselmann (Swi) Bigla Pro Cycling Team 0:23:50 111 Alenka Novak (Slo) BTC City Ljubljana 0:25:34 112 Ruby Livingstone (NZl) Bepink Laclassica 0:25:40 113 Veronica Cornolti (Ita) Servetto Footon 0:26:17 114 Claudia Cretti (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 0:26:20 115 Erika Haydee Varela Huerta (Mex) Mexico 0:26:25 116 Ana Maria Hernendez Delgado (Mex) Mexico 0:26:31 117 Olena Novikova (Ukr) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling 0:29:03 118 Larisa Pankova (Rus) Astana - Acca Due O 0:29:40 119 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:29:46 120 Anja Rugelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:29:48 121 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Astana - Acca Due O 0:29:50 122 Olena Oliniik (Ukr) Tre Colli - Forno D’Asolo ACS Cycling 0:30:13 123 Marika Campagnaro (Ita) Astana - Acca Due O 0:30:21 124 Giorgia Fraiegari (Ita) Bepink Laclassica 0:30:30 125 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:32:44 126 Valentina Bastianelli (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 0:33:27 127 Federica Nicolai (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:35:53 128 Nina Gulino (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:36:05 129 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana - Acca Due O 0:36:09 130 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 0:36:41 131 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 0:36:52 132 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:41:23 133 Sara Grifi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:47:56 134 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:48:03 135 Vittoria Reati (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:49:41 136 Allison Elizabeth Linnell (USA) Aromitalia Vaiano 0:53:39 137 Dulce Pliego Moreno (Mex) Mexico 0:58:59 138 Eyerusalem Kelil (Eth) S.C. Michela Fanini Rox 1:09:22

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 39 pts 2 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 20 3 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 18 4 Elena Cecchini (Ita) Lotto Soudal Ladies 18 5 Valentina Scandolara (Ita) Orica - AIS 16 6 Annemiek Van Vleuten (Ned) Bigla Pro Cycling Team 15 7 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 15 8 Ashlegh Moolman-Pasio (RSA) Bigla Pro Cycling Team 15 9 Tiffany Cromwell (Aus) Velocio - SRAM 12 10 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 10 11 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 8 12 Loren Rowney (Aus) Velocio - SRAM 8 13 Karol-Ann Canuel (Can) Velocio - SRAM 6 14 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 6 15 Ellen van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 6 16 Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur 6 17 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cycling Team 5 18 Daiva Tuslaite (Ltu) INPA Sottoli Giusfredi 5 19 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 5 20 Annalisa Cucinotta (Ita) Ale Cipollini 5 21 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 4 22 Jasinska Malgorzta (Pol) Ale Cipollini 4 23 Mara Abbott (USA) Wiggle Honda 3 24 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 3 25 Anna Zita Maria Stricker (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 3 26 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 2 27 Chiara Pierobon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 2 28 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 2 29 Rachel Neylan (Aus) Orica - AIS 1 30 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 1 31 Anna Trevisi (Ita) INPA Sottoli Giusfredi 1