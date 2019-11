Image 1 of 5 The jerseys after stage 3 (Image credit: Giro Rosa) Image 2 of 5 Annemiek van Vleuten wins stage 3 of the Giro Rosa (Image credit: Giro Rosa) Image 3 of 5 Race leader Marianne Vos celebrates (Image credit: Giro Rosa) Image 4 of 5 Champagne celebration for Annemiek van Vleuten (Rabo) (Image credit: Giro Rosa) Image 5 of 5 The top three of the Giro Rosa stage 3: Annemiek van Vleuten (center) with Elena Berlato and Mayuko Hagiwara (Image credit: Giro Rosa)

Annemiek van Vleuten won the third stage in the Giro Rosa. The Rabo-Liv rider attacked the breakaway in the last kilometre to finish solo. Alé-Cipollini’s Elena Berlato finished second in front of Japanese champion Mayuko Hagiwara of Wiggle-Honda. Marianne Vos finished fifth and keeps the pink leader’s jersey.

“It was kind of an unexpected victory,” Van Vleuten told Cyclingnews. “This was not really the tactics we had discussed before but in the end it was an ideal scenario.”

Stage three in the Giro Rosa was the first with an uphill finish. The course was only flat in the first kilometres out of Caserta, the location of Friday’s prologue. The finish climb to San Donato Val di Comino in the province of Lazio rounded off the 125.3km stage.

Just after midday, 147 riders took the start with Vos in the pink jersey. The peloton faced another hot day with temperatures rising to 33 degrees. Alé-Cipollini’s Martha Tagliaferro won the intermediate sprint after 17.5km.

A large breakaway took off after one hour of racing. Prologue winner, Van Vleuten and stage 2 winner Giorgia Bronzini (Wiggle-Honda) but also Hitec Product's Julie Leth, Orica-AIS Valentina Scandolara, Doris Schweizer (Astana-BePink) and Elena Berlato (Alé-Cipollini) were among the 15 riders.

Rabo-Liv let the pacing to other teams because they had Van Vleuten in the break. the 15 leaders got a maximum lead of 1:35. Several riders dropped from the breakaway as the first serious climb came up and the attacks started.

The finish climb to San Donato Val di Comino was four kilometres long at five to six per cent average. Van Vleuten, Berlato, Schweizer and Japanese champion Hagiwara, who had bridged across from the peloton on her own, were the last four riders left up front but the gap was less than half a minute at the foot of the climb.

Van Vleuten attacked the breakaway she had been part of for 80km in the final kilometre of the race.

The Dutch time trial champion, who told Cyclingnews after the prologue that it was her job to work in the remainder of the Giro Rosa, won the stage. Elena Berlato finished at ten seconds with Japanese champion Hagiwara another six seconds back.

“It was very tense. I was the highest ranked rider in the breakaway but they attacked a lot, especially in the final 20 kilometres. I thought, can I counter these attacks? I thought they would come from behind, like Hagiwara had. We knew nothing about our time gap in the final so it was very tense.”

Sports director Koos Moerenhout and his Rabo-Liv squad have now won three of the first four stages in Italy. “Yeah things are going well,” he told Cyclingnews. “We have three captains [Vos, Van der Breggen and Ferrand-Prevot] and we have Annemiek in great shape. The tactics were to get Anna [Van der Breggen] a bit higher up the overall but the breakaway went after 45 minutes. Annemiek was there so we didn’t work in the peloton, only in the beginning to canvas who else was up front. We left it to the others teams. And with Annemiek in this shape, you know she can win the stage,” he concluded happily.

The fourth stage is a long stretch alongside the sea to Jesi over 118km. A climb at less than ten kilometres from the finish is the only obstacle on the course. Vos starts her third day in pink.

# Rider Name (Country) Team Result 1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 3:20:50 2 Elena Berlato (Ita) Ale' Cipollini Galassia 0:00:10 3 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 0:00:16 4 Doris Schweizer (Swi) Astana Bepink Womens Team 0:00:20 5 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:21 6 Claudia Häusler (Ger) Team Giant Shimano 7 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Rabo Liv Women Cycling Team 8 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 9 Emma Johansson (Swe) Orica AIS 10 Ashleigh Moolman Pasio (RSA) Hitec Products 11 Elisa Longo Borghini (Ita) Hitec Products 12 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 13 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 14 Eugenia Bujak (Pol) Btc City Ljubljana 15 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:27 16 Mara Abbott (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 17 Evelyn Stevens (USA) Specialized Lululemon 18 Katrin Garfoot (Aus) Orica AIS 19 Fabiana Luperini (Ita) Estado De Mexico Faren 20 Tetiana Riabchenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 21 Tatiana Guderzo (Ita) Ale' Cipollini Galassia 0:00:32 22 Alena Amialiusik (Blr) Astana Bepink Womens Team 23 Ewelina Szybiak (Pol) Vaiano Fondriest 24 Audrey Cordon (Fra) Hitec Products 25 Peta Mullens (Aus) Wiggle Honda 26 Flavia Oliveira (USA) Servetto Footon 27 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ale' Cipollini Galassia 28 Dalia Muccioli (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:00:37 29 Tatiana Antoshina (Rus) Rusvelo 30 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 31 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 32 Alena Sitsko (Ukr) Forno D'asolo Astute 33 Shara Gillow (Aus) Orica AIS 34 Linda Villumsen (NZl) Wiggle Honda 35 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 36 Yevgeniya Vysotska (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 37 Emily Collins (NZl) Wiggle Honda 38 Jessie Daams (Bel) Boels Dolmans Cycling Team 39 Martina Ritter (Aut) Btc City Ljubljana 40 Polona Batagelj (Slo) Btc City Ljubljana 41 Edwige Pitel (Fra) S.C. Michela Fanini Rox 42 Alice Maria Arzuffi (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:00:44 43 Olena Oljink (Ukr) Forno D'asolo Astute 0:00:46 44 Anna Potokina (Rus) Servetto Footon 0:00:47 45 Serika Guluma (Col) Vaiano Fondriest 0:00:49 46 Azzurra D'intino (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:00:51 47 Marcia Fernandes Silva (Bra) Bizkaia Durango 48 Sylwia Kapusta (Pol) Vaiano Fondriest 49 Chiara Pierobon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:00:54 50 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:55 51 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:00:58 52 Amanda Spratt (Aus) Orica AIS 0:01:01 53 Emma Pooley (GBr) Lotto Belisol Ladies 0:01:03 54 Spela Kern (Slo) Btc City Ljubljana 55 Charlotte Becker (Ger) Wiggle Honda 0:01:08 56 Tayler Wiles (USA) Specialized Lululemon 0:01:15 57 Sharon Laws (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:01:35 58 Katharine Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 59 Tiffany Cromwell (Aus) Specialized Lululemon 60 Valentina Scandolara (Ita) Orica AIS 0:01:54 61 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Fondriest 0:01:56 62 Dorleta Eskamendi Gil (Spa) Bizkaia Durango 0:02:10 63 Alison Powers (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:02:18 64 Irene San Sebastian Lasa (Spa) Bizkaia Durango 0:02:33 65 Jessenia Meneses Gonzalez (Col) Forno D'asolo Astute 0:02:36 66 Chantal Blaak (Ned) Specialized Lululemon 0:03:09 67 Scotti Wilborne (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:03:20 68 Julie Leth (Den) Hitec Products 69 Chloe Hosking (Aus) Hitec Products 0:04:20 70 Alexandra Burchenkova (Rus) Rusvelo 71 Irene Bitto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 72 Ursa Pintar (Slo) Btc City Ljubljana 73 Uenia De Souza Fernades (Bra) Estado De Mexico Faren 74 Clemilda Fernandes Silva (Bra) Bizkaia Durango 75 Liisi Rist (Est) S.C. Michela Fanini Rox 76 Carolin Rodriguez Gutierrez (Mex) Estado De Mexico Faren 77 Mia Radotic (Cro) Btc City Ljubljana 78 Simona Frapporti (Ita) Astana Bepink Womens Team 79 Iris Slappendel (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 80 Ana Teresa Casar Bonilla (Mex) Estado De Mexico Faren 81 Anisha Vekemans (Bel) Lotto Belisol Ladies 82 Lija Laizane (Lat) Vaiano Fondriest 83 Emma Marcelli (Ita) Servetto Footon 84 Francesca Cauz (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 85 Barbara Heeb (Swi) S.C. Michela Fanini Rox 86 Anastasiya Chulkova (Rus) Rusvelo 0:04:29 87 Aizhan Zhaparova (Rus) Rusvelo 88 Sara Mustonen (Swe) Team Giant Shimano 0:05:04 89 Jessie Maclean (Aus) Orica AIS 0:05:17 90 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Estado De Mexico Faren 91 Carla Maree Ryan (Aus) Ale' Cipollini Galassia 92 Elena Valentini (Ita) Btc City Ljubljana 93 Sarah Rijkes (Aut) Lotto Belisol Ladies 94 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 95 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Belisol Ladies 96 Barbara Guarischi (Ita) Ale' Cipollini Galassia 97 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 98 Shelley Olds (USA) Ale' Cipollini Galassia 99 Maaike Polspoel (Bel) Team Giant Shimano 100 Loes Gunnewijk (Ned) Orica AIS 101 Ally Stacher (USA) Specialized Lululemon 102 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle Honda 0:07:17 103 Melissa Hoskins (Aus) Orica AIS 0:08:36 104 Trixi Worrack (Ger) Specialized Lululemon 105 Ana Maria Covrig (Ita) Astana Bepink Womens Team 106 Oxana Kozonchuk (Rus) Rusvelo 107 Mayalen Noriega (Spa) Bizkaia Durango 108 Marijn De Vries (Ned) Team Giant Shimano 0:09:22 109 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 110 Alice Algisi (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:13:20 111 Jolien D'horre (Bel) Lotto Belisol Ladies 112 Yulia Blindyuk (Rus) Rusvelo 113 Daiva Tuslaite (Ltu) Forno D'asolo Astute 114 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products 115 Malgorzata Jasinska (Pol) Ale' Cipollini Galassia 116 Edita Janeliunaite (Ltu) Forno D'asolo Astute 117 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 118 Silvia Valsecchi (Ita) Astana Bepink Womens Team 119 Nina Kessler (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 120 Marcela Prieto Castaneda (Mex) Estado De Mexico Faren 121 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 122 Annalisa Cucinotta (Ita) Servetto Footon 123 Marta Tagliaferro (Ita) Ale' Cipollini Galassia 124 Amy Pieters (Ned) Team Giant Shimano 125 Carmen Small (USA) Specialized Lululemon 126 Marieke Van Wanroij (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 127 Giada Borgato (Ita) Estado De Mexico Faren 128 Ingrid Drexel (Mex) Forno D'asolo Astute 129 Eva Lechner (Ita) Rusvelo 130 Valentina Bastianelli (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 131 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling 132 Julia Soek (Ned) Team Giant Shimano 133 Yulia Ilinykh (Rus) Bizkaia Durango 134 Janneke Ensing (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 135 Liesbet De Vocht (Bel) Lotto Belisol Ladies 0:14:46 136 Ruth Winder (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:15:30 137 Anna Trevisi (Ita) Estado De Mexico Faren 0:20:24 138 Jessica Parra (Col) Vaiano Fondriest 0:22:31 139 Marina Lari (Ita) Servetto Footon 0:23:06 140 Sara Grifi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 141 Silvia Cecchini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 142 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Belisol Ladies 143 Lucy Garner (GBr) Team Giant Shimano 144 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 145 Alessia Martini (Ita) Vaiano Fondriest 146 Giovanna Michieletto (Ita) Servetto Footon 147 Willeke Knol (Ned) Team Giant Shimano

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 15 pts 2 Elena Berlato (Ita) Ale' Cipollini Galassia 12 3 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 10 4 Doris Schweizer (Swi) Astana Bepink Womens Team 8 5 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 6 Claudia Häusler (Ger) Team Giant Shimano 5 7 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Rabo Liv Women Cycling Team 4 8 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 3 9 Emma Johansson (Swe) Orica AIS 2 10 Ashleigh Moolman Pasio (RSA) Hitec Products 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team 1 Marta Tagliaferro (Ita) Ale' Cipollini Galassia 2 Mia Radotic (Cro) Btc City Ljubljana 3 Anastasiya Chulkova (Rus) Rusvelo

Mountain 1 - (Cat. 2) Belmonte Castello # Rider Name (Country) Team Result 1 Valentina Scandolara (Ita) Orica AIS 7 pts 2 Doris Schweizer (Swi) Astana Bepink Womens Team 5 3 Elena Berlato (Ita) Ale' Cipollini Galassia 3 4 Annemiek Van Vleuten (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 2 5 Tiffany Cromwell (Aus) Specialized Lululemon 1

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 9:00:01 2 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:21 3 Elisa Longo Borghini (Ita) Hitec Products 0:00:29 4 Annemiek Van Vleuten (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:41 5 Emma Johansson (Swe) Orica AIS 0:01:50 6 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 7 Claudia Häusler (Ger) Team Giant Shimano 0:01:53 8 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:54 9 Ashleigh Moolman Pasio (RSA) Hitec Products 0:02:00 10 Audrey Cordon (Fra) Hitec Products 0:02:24 11 Mara Abbott (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:02:34 12 Evelyn Stevens (USA) Specialized Lululemon 0:02:58 13 Fabiana Luperini (Ita) Estado De Mexico Faren 0:03:05 14 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 0:03:15 15 Eugenia Bujak (Pol) Btc City Ljubljana 16 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:03:19 17 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 0:03:26 18 Tetiana Riabchenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 0:03:30 19 Tatiana Antoshina (Rus) Rusvelo 0:03:44 20 Edwige Pitel (Fra) S.C. Michela Fanini Rox 0:03:52 21 Yevgeniya Vysotska (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 0:03:55 22 Alena Amialiusik (Blr) Astana Bepink Womens Team 0:03:58 23 Peta Mullens (Aus) Wiggle Honda 0:04:00 24 Linda Villumsen (NZl) Wiggle Honda 0:04:15 25 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:04:23 26 Tiffany Cromwell (Aus) Specialized Lululemon 0:04:24 27 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 0:04:32 28 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ale' Cipollini Galassia 0:05:00 29 Jessie Daams (Bel) Boels Dolmans Cycling Team 0:05:02 30 Serika Guluma (Col) Vaiano Fondriest 0:05:44 31 Alena Sitsko (Ukr) Forno D'asolo Astute 32 Sharon Laws (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:06:04 33 Chantal Blaak (Ned) Specialized Lululemon 0:07:29 34 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 0:07:58 35 Emma Pooley (GBr) Lotto Belisol Ladies 0:08:36 36 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:09:53 37 Valentina Scandolara (Ita) Orica AIS 0:11:38 38 Trixi Worrack (Ger) Specialized Lululemon 0:12:49 39 Martina Ritter (Aut) Btc City Ljubljana 0:13:01 40 Anna Potokina (Rus) Servetto Footon 0:13:17 41 Katrin Garfoot (Aus) Orica AIS 0:13:32 42 Tatiana Guderzo (Ita) Ale' Cipollini Galassia 0:13:36 43 Ewelina Szybiak (Pol) Vaiano Fondriest 0:13:47 44 Elena Berlato (Ita) Ale' Cipollini Galassia 0:13:50 45 Polona Batagelj (Slo) Btc City Ljubljana 0:14:00 46 Olena Oljink (Ukr) Forno D'asolo Astute 0:14:02 47 Alice Maria Arzuffi (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:14:06 48 Chiara Pierobon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:14:13 49 Charlotte Becker (Ger) Wiggle Honda 0:14:19 50 Shelley Olds (USA) Ale' Cipollini Galassia 51 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:14:20 52 Spela Kern (Slo) Btc City Ljubljana 0:14:31 53 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:14:50 54 Marcia Fernandes Silva (Bra) Bizkaia Durango 0:14:53 55 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Fondriest 0:15:04 56 Alison Powers (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:15:17 57 Katharine Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:15:23 58 Doris Schweizer (Swi) Astana Bepink Womens Team 0:15:25 59 Irene San Sebastian Lasa (Spa) Bizkaia Durango 0:15:52 60 Shara Gillow (Aus) Orica AIS 0:16:10 61 Dalia Muccioli (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:16:29 62 Amanda Spratt (Aus) Orica AIS 0:16:43 63 Mia Radotic (Cro) Btc City Ljubljana 0:17:23 64 Iris Slappendel (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:17:26 65 Azzurra D'intino (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 66 Ursa Pintar (Slo) Btc City Ljubljana 0:17:38 67 Chloe Hosking (Aus) Hitec Products 0:17:44 68 Sara Mustonen (Swe) Team Giant Shimano 0:17:59 69 Dorleta Eskamendi Gil (Spa) Bizkaia Durango 0:18:00 70 Alexandra Burchenkova (Rus) Rusvelo 0:18:04 71 Barbara Guarischi (Ita) Ale' Cipollini Galassia 0:18:14 72 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Estado De Mexico Faren 0:18:20 73 Elena Valentini (Ita) Btc City Ljubljana 0:18:29 74 Ally Stacher (USA) Specialized Lululemon 0:18:32 75 Lija Laizane (Lat) Vaiano Fondriest 0:18:41 76 Julie Leth (Den) Hitec Products 0:18:48 77 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:19:04 78 Jessie Maclean (Aus) Orica AIS 79 Maaike Polspoel (Bel) Team Giant Shimano 0:19:09 80 Simona Frapporti (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:19:54 81 Carla Maree Ryan (Aus) Ale' Cipollini Galassia 0:20:21 82 Irene Bitto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:20:32 83 Liisi Rist (Est) S.C. Michela Fanini Rox 0:20:48 84 Loes Gunnewijk (Ned) Orica AIS 0:20:56 85 Scotti Wilborne (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:21:08 86 Jessenia Meneses Gonzalez (Col) Forno D'asolo Astute 87 Sarah Rijkes (Aut) Lotto Belisol Ladies 0:21:11 88 Anisha Vekemans (Bel) Lotto Belisol Ladies 0:21:15 89 Carolin Rodriguez Gutierrez (Mex) Estado De Mexico Faren 0:21:17 90 Melissa Hoskins (Aus) Orica AIS 0:21:22 91 Flavia Oliveira (USA) Servetto Footon 0:21:30 92 Oxana Kozonchuk (Rus) Rusvelo 0:21:40 93 Tayler Wiles (USA) Specialized Lululemon 0:21:53 94 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:22:21 95 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle Honda 0:22:53 96 Emily Collins (NZl) Wiggle Honda 0:25:01 97 Mayalen Noriega (Spa) Bizkaia Durango 0:25:03 98 Clemilda Fernandes Silva (Bra) Bizkaia Durango 0:25:10 99 Francesca Cauz (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:25:26 100 Carmen Small (USA) Specialized Lululemon 0:26:15 101 Amy Pieters (Ned) Team Giant Shimano 0:26:20 102 Malgorzata Jasinska (Pol) Ale' Cipollini Galassia 0:26:30 103 Janneke Ensing (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:27:03 104 Barbara Heeb (Swi) S.C. Michela Fanini Rox 0:28:01 105 Jolien D'horre (Bel) Lotto Belisol Ladies 0:28:03 106 Ana Maria Covrig (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:28:44 107 Marta Tagliaferro (Ita) Ale' Cipollini Galassia 0:28:53 108 Giada Borgato (Ita) Estado De Mexico Faren 0:28:54 109 Marieke Van Wanroij (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:29:14 110 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 0:29:20 111 Nina Kessler (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:29:34 112 Silvia Valsecchi (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:29:38 113 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products 114 Uenia De Souza Fernades (Bra) Estado De Mexico Faren 115 Ingrid Drexel (Mex) Forno D'asolo Astute 0:29:43 116 Alice Algisi (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:29:56 117 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 0:30:48 118 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Belisol Ladies 0:31:12 119 Valentina Bastianelli (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:31:47 120 Liesbet De Vocht (Bel) Lotto Belisol Ladies 0:32:28 121 Anastasiya Chulkova (Rus) Rusvelo 0:33:17 122 Aizhan Zhaparova (Rus) Rusvelo 0:33:59 123 Yulia Blindyuk (Rus) Rusvelo 0:34:28 124 Marijn De Vries (Ned) Team Giant Shimano 0:34:33 125 Annalisa Cucinotta (Ita) Servetto Footon 0:34:43 126 Marcela Prieto Castaneda (Mex) Estado De Mexico Faren 0:36:52 127 Edita Janeliunaite (Ltu) Forno D'asolo Astute 0:38:02 128 Daiva Tuslaite (Ltu) Forno D'asolo Astute 0:38:29 129 Yulia Ilinykh (Rus) Bizkaia Durango 0:38:34 130 Eva Lechner (Ita) Rusvelo 0:39:10 131 Ana Teresa Casar Bonilla (Mex) Estado De Mexico Faren 0:39:16 132 Julia Soek (Ned) Team Giant Shimano 0:39:41 133 Ruth Winder (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:40:18 134 Emma Marcelli (Ita) Servetto Footon 135 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling 0:40:24 136 Sylwia Kapusta (Pol) Vaiano Fondriest 0:42:29 137 Jessica Parra (Col) Vaiano Fondriest 0:47:14 138 Anna Trevisi (Ita) Estado De Mexico Faren 0:47:40 139 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Belisol Ladies 0:52:15 140 Alessia Martini (Ita) Vaiano Fondriest 0:56:06 141 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:58:59 142 Lucy Garner (GBr) Team Giant Shimano 1:02:41 143 Willeke Knol (Ned) Team Giant Shimano 1:02:47 144 Silvia Cecchini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:04:25 145 Giovanna Michieletto (Ita) Servetto Footon 1:05:23 146 Marina Lari (Ita) Servetto Footon 1:05:31 147 Sara Grifi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:06:05

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 45 pts 2 Annemiek Van Vleuten (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 36 3 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Rabo Liv Women Cycling Team 26 4 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 15 5 Claudia Häusler (Ger) Team Giant Shimano 13 6 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 13 7 Shelley Olds (USA) Ale' Cipollini Galassia 13 8 Elisa Longo Borghini (Ita) Hitec Products 12 9 Elena Berlato (Ita) Ale' Cipollini Galassia 12 10 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 10 11 Melissa Hoskins (Aus) Orica AIS 10 12 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 9 13 Doris Schweizer (Swi) Astana Bepink Womens Team 8 14 Carmen Small (USA) Specialized Lululemon 8 15 Emma Johansson (Swe) Orica AIS 7 16 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 17 Barbara Guarischi (Ita) Ale' Cipollini Galassia 5 18 Ashleigh Moolman Pasio (RSA) Hitec Products 4 19 Jolien D'horre (Bel) Lotto Belisol Ladies 4 20 Giada Borgato (Ita) Estado De Mexico Faren 3 21 Mara Abbott (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling 2 22 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 2 23 Audrey Cordon (Fra) Hitec Products 1 24 Amy Pieters (Ned) Team Giant Shimano 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Valentina Scandolara (Ita) Orica AIS 12 pts 2 Ashleigh Moolman Pasio (RSA) Hitec Products 8 3 Annemiek Van Vleuten (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 4 Doris Schweizer (Swi) Astana Bepink Womens Team 5 5 Elisa Longo Borghini (Ita) Hitec Products 4 6 Tetiana Riabchenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 3 7 Elena Berlato (Ita) Ale' Cipollini Galassia 3 8 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 2 9 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Rabo Liv Women Cycling Team 1 10 Tiffany Cromwell (Aus) Specialized Lululemon 1