Silvan Dillier (BMC Racing) claimed his maiden Grand Tour stage win Thursday on stage 6 of the Giro d'Italia in Terme Luigiane. The Swiss rider beat fellow breakaway away companions Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) and Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) in sprint to the line after more than 200 kilometres on the attack.

Bob Jungels (Quick-Step Floors) finished safely in the main field to retain his race lead over Geraint Thomas and Adam Yates.

Dillier was outnumbered two-to-one in the day's early break with Stuyven joined by his young Danish teammate Mads Pedersen, Simone Andreetta (Bardiani CSF) and former maglia rosa and Giro revelation Pöstlberger. The five riders built up a lead of over eight minutes on the peloton but only Dillier, Stuyven and Pöstlberger survived as the line approached.

On paper Stuyven was the stronger sprinter but it was Dillier who opened proceedings with around 150 metres to go on the uphill drag to the line. The acceleration did for Pöstlberger but Stuyven swooped on Dillier's rear wheel and looked to be in the ideal position as the line approached. However, Dillier, so often a workhorse for others, held on to take the biggest win of his career.

Stuyven banged the bars in frustration at the line and collapsed to the floor in disappointment but the Belgian was one of the first to congratulate Dillier, who was then mobbed by his teammates when the peloton finished soon after.

How it unfolded

With the race on the mainland for the first time this year, attention turned to a tricky stage that looked well suited to a break. The punchy climbs that littered the first half of the parcours provided the ideal terrain for an assault and for the first time in this year's race we saw real intent from the WorldTour teams who flooded the early attacks after days of allowing the Pro Continental teams to dictate the early action.

Of the Pro Continental riders, only Andreetta was able to make the cut when the break formed in the early goings of stage 6, with Trek supplying horsepower in Pedersen and Stuyven, Dillier representing BMC's interests and Pöstlberger still surfing the wave after his stage 1 breakthrough.

The five established a lead that peaked at almost nine minutes with Cannondale-Drapac showing intent on reeling them back. The American team, who have not won WorldTour race in almost two years, missed the break and despite stacking their team with climbers for this race, and they set about pursing the move along the flat roads towards the coast.

Little, if any help, came from other teams, with only Wilier Triestina providing sufficient cover and support.

As the kilometres ticked by the break's chances only grew as Cannondale's chase failed to spark a reaction from their colleagues in the bunch or a drop in the gap.

They eventually made inroads as the leaders reached the final 60 kilometres with the gap down to six minutes but with 40 kilometres remaining the advantage still stood at close to five minutes.

Cannondale eventually threw in the towel as a host of teams with GC candidates flooded the front. The final 25 kilometres were technical and demanding, and although they provided few opportunities for the overall contenders to attack, there were plenty nervous riders unwilling to give even the slightest glimpse of an opening.

As the leaders hit the final classified climb of Fuscaldo, cracks began to show. Pedersen, after one huge turn for his more experienced teammate, pulled off as QuickStep took it upon themselves to lead the peloton.

Pedersen made a brief comeback on the descent but the next gradient spelled the end for him and then Andreetta, who was unable to respond when Stuyven launched a searing attack.

With the gap quickly coming down there was little room for cat and mouse but as the trio approached the final kilometre, Pöstlberger came to the front. Stuyven initially looked to mark the Bora man but when he drifted to the right Dillier seized his moment to move into the centre and open up his sprint. For all the world it looked as though Stuyven had enough to come around him and snatch the win, and although he almost drew level, it wasn't enough. Dillier won, Stuyven was left heartbroken and Cannondale's search for a WorldTour win continues.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 4:58:01 2 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 3 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:12 4 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:00:26 5 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:00:39 6 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 8 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 10 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 11 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 12 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 13 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 14 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 15 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 16 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 17 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 18 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 19 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 20 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 21 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 22 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 23 Mikel Landa (Spa) Team Sky 24 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 25 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 26 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 27 Rudy Molard (Fra) FDJ 28 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 29 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 30 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:00:47 31 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:00:50 32 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 33 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 34 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:00:56 35 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 36 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:59 37 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 38 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 39 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 40 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 41 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 42 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 43 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:01:03 44 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 45 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 46 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 47 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:01:09 48 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 49 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:01:12 50 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:01:16 51 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 52 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 53 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 54 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 55 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 56 Steve Morabito (Swi) FDJ 57 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 58 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 59 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 60 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 61 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 62 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 63 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:26 64 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 65 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:28 66 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:35 67 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:37 68 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 69 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 70 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:01:43 71 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 72 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:01:53 73 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 74 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 75 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:01:57 76 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 77 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:01:59 78 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 0:02:02 79 Jérémy Roy (Fra) FDJ 80 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:02:08 81 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:02:16 82 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:02:22 83 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:02:24 84 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 85 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:02:28 86 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:02:35 87 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 88 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 89 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 90 Winner Anacona (Col) Movistar Team 91 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 92 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:02:39 93 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:02:42 94 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 95 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 96 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 97 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:02:46 98 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 99 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:02:54 100 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:03:40 101 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:03:46 102 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:04:00 103 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:04:04 104 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 0:04:07 105 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:04:27 106 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 107 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:04:36 108 Philip Deignan (Irl) Team Sky 109 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:05:04 110 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:05:08 111 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:05:49 112 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:05:59 113 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 114 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:06:03 115 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 116 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 117 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 118 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 119 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 120 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 121 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 122 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 123 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 124 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 125 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 126 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 127 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:06:21 128 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:07:46 129 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 130 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:09:48 131 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 132 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 133 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 134 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:10:14 135 Michal Golas (Pol) Team Sky 136 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 137 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 138 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 139 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 140 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 141 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 142 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 143 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 144 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 145 William Bonnet (Fra) FDJ 146 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 147 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 148 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 149 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 150 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 151 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 152 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 153 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 154 Igor Anton (Spa) Dimension Data 155 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 156 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:13:43 157 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 158 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 159 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 160 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 161 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 162 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 163 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 164 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 165 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 166 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 167 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 168 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 169 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 170 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 171 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 172 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 173 Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo 174 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 175 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 176 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 177 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 178 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 179 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 180 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 181 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 182 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 183 Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac 184 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 185 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 186 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 187 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 188 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 189 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:14:00 190 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 191 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 75 pts 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 68 3 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 41 4 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 34 5 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 14 6 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 12 7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 10 8 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 10 9 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 8 10 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 7 11 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 6 12 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 6 13 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 5 14 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 4 15 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 3 16 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 2 17 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 2 18 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 2 19 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1 20 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 1 21 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 1

Mountain 1 (Cat. 2) Barritteri, km. 38 # Rider Name (Country) Team Result 1 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 7 pts 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 4 3 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 2 4 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 1

Mountain (Cat. 4) Bv. di Fuscaldo, km. 193 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 3 pts 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 2 3 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 1

Intermediate Sprint 1 - Mileto, km. 79 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 10 pts 2 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 6 3 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 3 4 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 2 5 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1 6 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 7 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 8 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors

Intermediate Sprint 2 - Vibo Valentia, km. 91 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 10 pts 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 3 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 3 4 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 2 5 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 1 6 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 7 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 8 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 15 pts 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 13 3 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 11 4 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 10 5 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 3 6 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 2 7 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 14:55:21 2 Bora-Hansgrohe 0:00:12 3 Trek-Segafredo 0:00:20 4 Movistar Team 0:00:59 5 Astana Pro Team 6 UAE Team Emirates 0:01:01 7 Cannondale-Drapac 0:01:03 8 FDJ 0:01:09 9 Team Sunweb 0:01:16 10 AG2R La Mondiale 0:01:29 11 Team Sky 0:01:59 12 Dimension Data 0:02:04 13 Bahrain-Merida 0:02:13 14 Team LottoNl-Jumbo 0:02:30 15 CCC Sprandi Polkowice 16 Gazprom – Rusvelo 0:02:32 17 Quick-Step Floors 0:02:42 18 Lotto Soudal 0:02:54 19 Katusha-Alpecin 0:04:38 20 Bardiani CSF 0:05:32 21 Orica-Scott 0:05:52 22 Wilier Triestina 0:06:41

Super teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Trek-Segafredo 61 pts 2 BMC Racing Team 57 3 Bora-Hansgrohe 31 4 Bardiani CSF 24 5 Cannondale-Drapac 14 6 Team Sunweb 13 7 Orica-Scott 12 8 Quick-Step Floors 8 9 Team Sky 6 10 Movistar Team 6 11 Bahrain-Merida 4 12 Team LottoNl-Jumbo 2 13 FDJ 14 AG2R La Mondiale 15 Astana Pro Team 16 Katusha-Alpecin 17 UAE Team Emirates 18 Lotto Soudal 19 Gazprom – Rusvelo 20 CCC Sprandi Polkowice 21 Dimension Data 22 Wilier Triestina

General classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 28:20:47 2 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:00:06 3 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:10 4 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 5 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 6 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 7 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 10 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 12 Mikel Landa (Spa) Team Sky 13 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 14 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:14 15 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:23 16 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 17 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:46 18 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:00:54 19 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:09 20 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:01:25 21 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:01:27 22 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:01:32 23 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:01:43 24 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:02:10 25 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:02:25 26 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:03:23 27 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:03:30 28 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:03:48 29 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:04:15 30 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:37 31 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:04:57 32 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:05:04 33 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:05:09 34 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:05:29 35 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:05:30 36 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:05:31 37 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:06:10 38 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:06:20 39 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:06:23 40 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:07:09 41 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 0:07:32 42 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:08:32 43 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:08:52 44 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:09:09 45 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:10:26 46 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 47 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:11:03 48 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 0:11:53 49 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:12:05 50 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:12:10 51 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:12:15 52 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:12:25 53 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 54 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:12:52 55 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:14:07 56 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:14:08 57 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:14:27 58 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:14:33 59 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:47 60 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 61 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:15:23 62 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:15:26 63 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:15:28 64 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 0:15:39 65 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:15:44 66 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:16:07 67 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:16:20 68 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:16:46 69 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 0:16:56 70 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:17:19 71 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:17:26 72 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:17:44 73 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:17:49 74 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:17:57 75 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:18:00 76 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:18:04 77 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:18:22 78 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:18:30 79 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:19:10 80 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 0:19:37 81 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:20:04 82 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:20:10 83 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:20:39 84 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:20:43 85 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:21:36 86 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 0:22:01 87 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:22:23 88 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:22:50 89 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:24:10 90 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:24:22 91 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:24:27 92 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:25:27 93 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:25:38 94 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:25:43 95 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:26:12 96 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:26:33 97 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:26:47 98 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:27:02 99 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:27:21 100 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:27:29 101 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:27:42 102 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:27:45 103 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:28:08 104 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:28:15 105 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:28:29 106 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:28:32 107 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:28:41 108 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:28:42 109 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:28:44 110 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:29:01 111 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:29:07 112 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:29:11 113 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:29:12 114 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:29:20 115 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:29:21 116 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:29:37 117 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:30:00 118 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:30:11 119 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:30:14 120 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:30:29 121 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:30:50 122 Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo 0:31:18 123 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:31:36 124 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:32:04 125 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 0:32:22 126 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:32:24 127 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:32:32 128 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:33:11 129 William Bonnet (Fra) FDJ 0:33:30 130 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:33:59 131 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:34:15 132 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:34:30 133 Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac 0:35:04 134 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:35:37 135 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:35:45 136 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:35:55 137 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:35:57 138 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:36:39 139 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:36:53 140 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:36:55 141 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:36:57 142 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 0:37:12 143 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:37:16 144 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:37:32 145 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:37:33 146 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:38:03 147 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:38:48 148 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:39:50 149 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 150 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:40:09 151 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:40:21 152 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:40:25 153 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:40:28 154 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:40:40 155 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:41:13 156 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:41:24 157 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:41:27 158 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 0:41:32 159 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:41:57 160 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:42:22 161 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:42:25 162 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:42:27 163 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:42:32 164 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 0:43:19 165 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:43:23 166 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:44:17 167 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:44:29 168 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:45:34 169 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:45:47 170 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:45:58 171 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:46:21 172 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:46:31 173 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:47:14 174 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:47:19 175 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 0:47:58 176 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:48:04 177 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:48:25 178 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:48:51 179 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:48:56 180 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:50:45 181 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 0:51:21 182 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 0:51:39 183 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:53:07 184 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 0:57:49 185 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:58:25 186 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 1:00:38 187 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 1:01:47 188 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 1:03:40 189 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:05:20 190 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 1:05:56 191 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 1:07:48

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 140 pts 2 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 137 3 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 105 4 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 92 5 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 76 6 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 74 7 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 68 8 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 60 9 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 52 10 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 50 11 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 46 12 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 43 13 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 40 14 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 36 15 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 35 16 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 35 17 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 34 18 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 32 19 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 30 20 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 25 21 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 24 22 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 23 23 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 23 24 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 22 25 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 21 26 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 21 27 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 20 28 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 20 29 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 20 30 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 18 31 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 16 32 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 14 33 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 12 34 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 12 35 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 12 36 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 11 37 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 11 38 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 10 39 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 40 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 10 41 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 42 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 8 43 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 8 44 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 7 45 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 6 46 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 6 47 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 48 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 5 49 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 5 50 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 5 51 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 4 52 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 4 53 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 4 54 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 4 55 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 3 56 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 3 57 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 3 58 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 3 59 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 2 60 Igor Anton (Spa) Dimension Data 2 61 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 2 62 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 2 63 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 2 64 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 2 65 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1 66 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 1 67 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 1 68 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 1 69 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 43 pts 2 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 23 3 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 18 4 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 15 5 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 15 6 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 12 7 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 9 8 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 9 9 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 9 10 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 8 11 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 7 12 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 6 13 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 6 14 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 15 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 6 16 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 6 17 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 4 18 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 19 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 20 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 3 21 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 2 22 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 23 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 2 24 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 1 25 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 1 26 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 1 27 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 1 28 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 36 pts 2 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 29 3 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 28 4 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 26 5 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 20 6 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 16 7 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 14 8 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 12 9 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 9 10 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 9 11 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 9 12 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 9 13 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 8 14 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 8 15 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 7 16 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 5 17 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 18 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 19 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 3 20 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 21 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 3 22 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 1 23 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 1

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 25 pts 2 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 23 3 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 22 4 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 19 5 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 19 6 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 17 7 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 17 8 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 16 9 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 13 10 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 13 11 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 13 12 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 11 13 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 11 14 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 10 15 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 8 16 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 7 17 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 7 18 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 7 19 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 6 20 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 6 21 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 6 22 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 5 23 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 5 24 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 5 25 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 5 26 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 4 27 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 28 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 4 29 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 30 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 31 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 3 32 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 3 33 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 3 34 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 2 35 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 36 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 2 37 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 2 38 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 2 39 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 1 40 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 1 41 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 1 42 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 1 43 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 1 44 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 28:20:47 2 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:10 3 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 4 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:09 5 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:01:25 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:02:10 7 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:07:09 8 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 0:07:32 9 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:10:26 10 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:12:10 11 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:14:08 12 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:47 13 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:18:04 14 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:20:43 15 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:21:36 16 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 0:22:01 17 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:22:50 18 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:24:22 19 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:25:27 20 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:26:47 21 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:27:02 22 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:27:45 23 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:28:08 24 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:28:15 25 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:28:29 26 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:28:41 27 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:29:11 28 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:29:37 29 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:30:00 30 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:32:04 31 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:37:33 32 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:40:21 33 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:40:25 34 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:41:13 35 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:41:27 36 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:42:22 37 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:42:27 38 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:43:23 39 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:44:17 40 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:45:58 41 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:46:21 42 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:46:31 43 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:47:14 44 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:53:07 45 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 1:01:47

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cannondale-Drapac 85:03:15 2 UAE Team Emirates 0:00:05 3 Movistar Team 0:00:32 4 Astana Pro Team 0:02:59 5 Bahrain-Merida 0:04:30 6 AG2R La Mondiale 0:05:33 7 Team Sunweb 0:07:33 8 Team Sky 0:08:16 9 FDJ 0:08:52 10 Trek-Segafredo 0:09:16 11 BMC Racing Team 0:10:00 12 Lotto Soudal 0:18:42 13 Orica-Scott 0:19:16 14 Team LottoNl-Jumbo 0:20:16 15 Dimension Data 0:20:42 16 Quick-Step Floors 0:21:05 17 Katusha-Alpecin 0:24:49 18 Gazprom – Rusvelo 0:28:44 19 Bora-Hansgrohe 0:40:42 20 CCC Sprandi Polkowice 0:42:50 21 Wilier Triestina 0:54:02 22 Bardiani CSF 1:23:53