Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) claimed his second victory of the 2017 Giro d'Italia with a powerful sprint in Messina on stage 5.

The Colombian, who wore the maglia rosa on Tuesday after winning stage 3, remained patient as Max Richeze guided him through the bunch and through the headwind in the final kilometre.

Knowing the wind would punish a long-range sprint, he followed Bora-Hansgrohe's Sam Bennett, who was the first to launch, before coming round the Irishman in the final 75 metres.

Bennett had to settle for third as Jakub Mareczko (Wilier Triestina) came storming up on the left-hand side of the road to take second place.

Andre Greipel, the winner of stage 2, finished fourth and shook Gaviria's hand beyond the finish line, knowing he would soon be handing over the purple jersey of points classification leader.

Gaviria's teammate, Bob Jungels finished safely in the peloton to retain the race lead and maglia rosa.

"I'm happy with these two victories," said Gaviria, a Grand Tour debutant who became only the second rider in the 21st century, after Damiano Cunego, to win two Giro stages while under the age of 23.

"The legs are now responding the way we wanted. This victory isn't just for me; it's for my team and my family and everyone that supported me. My family is here and it's beautiful to give them this gift. The whole team worked perfectly. We were able to take the win here, now we'll leave the islands and head to the mainland and we'll see what happens."

Highlights

How it unfolded

The crowds gathered in Pedara for the start of the fifth stage of this Giro and once again Vincenzo Nibali was mobbed by fans in his home region of Sicily. With a sprint finish in Nibali's hometown of Messina almost nailed on, there wasn't a great deal of interest in getting into the breakaway, and it was just two riders, Maciej Paterski (CCC Sprandi-Polkowice) and Evgeny Shalunov (Gazprom-Rusvelo), who went clear soon after the start, and spent the majority of the day out front.

The early portion of the parcours featured rolling terrain and a fourth-category climb at Andronico Sant-Alfio just before the 40km mark, with the duo opening up a lead of four minutes. It was Shalunov who was first to the KOM point, while Daniel Teklehaimanot (Dimension Data), who lost his blue mountains jersey to Jan Polanc on Mount Etna yesterday, struck out from the peloton to mop up the remaining point.

Quick-Step were setting the pace on the climb, taking on the responsibility that goes with the maglia rosa, while Bahrain-Merida did more than their fair share on a day of such personal significance to their leader. The break was kept on a short leash as a long descent was punctuated by another short climb, and it was down to 2:45 by the time the road flattened out for the last 60-odd kilometres.

There were two intermediate sprints in quick succession, the first positioned on the top of a short uphill kick and the second on the flat 20km later. The outcome was the same in both cases, Paterski collecting maximum points from the break and Gaviria mopping up the bulk of what was left over, despite a lengthy chase after puncturing after the first one.

“We wanted to take some points because we were down a few – we wanted to take this jersey. We managed to get the points we needed and we did it in the best way,” Gaviria said after his trip to the podium.

The gap continued to fall slowly but surely and then began to tumble inside the final 25km when a real sense of urgency appeared in the peloton. The sprint trains weren't getting truly organised, but many of the GC teams were riding hard to keep their leaders up near the front and out of trouble.

Paterski and Shalunov were caught with 15km remaining, by which point the pace in the bunch ramped up another notch, Bora-Hansgrohe making their presence felt.

As the bunch rolled into the town of Messina with 10km to go, Nibali appeared towards the front, but it was his teammate who stole the show on the first crossing of the finish line with an embarrassing blunder that he'll never be able to live down. Luca Pibernik was setting the pace for Nibali on the front when he saw a gap was appearing to the riders behind. He pressed on with his effort, regularly looking back to see the daylight increasing, and sat up and stretched his arms out in celebration as he crossed the line, despite the final lap bell ringing in his ears and an absence of photographers or soigneurs beyond the line.

Everyone else in the bunch had checked where the race really finished and pressed on for a high-speed final lap. Lotto Soudal and Quick-Step were prominent and Bora moved up in the final kilometres. The finale was complicated by a roundabout with 1.3km remaining. UAE Team Emirates took the lead but soon faded, while disorganisation struck the rest of the bunch.

Orica-Scott's Luca Mezgec took over under the flamme rouge, then Lotto in the final 700 metres – though Greipel was still some way back – and then Bora's Rudi Selig in the final 400. All the while Gaviria was moving up behind Richeze, preparing to continue the fairy tale of his first ever Grand Tour.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 3:40:11 2 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 3 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 4 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 5 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 6 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 7 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 8 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 9 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 10 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 11 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 12 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 13 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 14 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 15 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 16 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 17 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 18 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 19 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 20 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 21 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 22 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 23 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 24 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 25 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 26 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 27 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 28 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 29 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 30 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 31 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 32 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 33 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 34 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 35 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 36 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 37 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 38 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 39 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 40 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 41 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 42 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 43 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 44 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 45 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 46 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 47 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 48 William Bonnet (Fra) FDJ 49 Diego Rosa (Ita) Team Sky 50 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 51 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 52 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 53 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 54 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 55 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 56 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 57 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 58 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 59 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 60 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 61 Chad Haga (USA) Team Sunweb 62 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 63 Mikel Landa (Spa) Team Sky 64 Rudy Molard (Fra) FDJ 65 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 66 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 67 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 68 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 69 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 70 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 71 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 72 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 73 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 74 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 75 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 76 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 77 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 78 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 79 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 80 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 81 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 82 Sebastian Henao (Col) Team Sky 83 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 84 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 85 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 86 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 87 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 88 Michal Golas (Pol) Team Sky 89 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 90 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 91 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 92 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 93 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 94 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 95 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 96 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 97 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 98 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 99 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 100 Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac 101 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 102 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 103 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 104 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 105 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 106 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 107 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 108 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 109 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 110 Winner Anacona (Col) Movistar Team 111 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:00:16 112 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:20 113 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 114 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 115 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 116 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 117 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 118 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 119 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 120 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 121 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 122 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 123 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 124 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 125 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 126 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 127 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 128 Jérémy Roy (Fra) FDJ 129 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 130 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 131 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 132 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 133 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 134 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 135 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 136 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 137 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 138 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 139 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 140 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 141 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 142 Steve Morabito (Swi) FDJ 143 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 144 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 145 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 146 Philip Deignan (Irl) Team Sky 147 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 148 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 149 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 150 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 151 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 152 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 153 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:00:33 154 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:00:52 155 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:01:06 156 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:01:11 157 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:01:28 158 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 159 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 160 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 161 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 162 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 163 Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo 164 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 165 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 166 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 167 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 0:02:03 168 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:02:11 169 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 0:02:44 170 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:02:52 171 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 0:03:06 172 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 173 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:25 174 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:03:27 175 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 176 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 177 Igor Anton (Spa) Dimension Data 178 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:03:59 179 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 0:05:10 180 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:06:16 181 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:07:01 182 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 183 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 184 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 185 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 186 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 187 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 188 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 189 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 190 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 191 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 66 pts 2 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 40 3 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 35 4 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 25 5 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 24 6 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 19 7 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 18 8 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 14 9 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 12 10 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 10 11 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 8 12 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 6 13 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 5 14 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 5 15 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 4 16 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 4 17 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 3 18 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 3 19 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 3 20 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 2 21 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 2 22 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 2 23 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 1 24 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 1

Mountain 1 (Cat. 4) Andronico-Sant'Alfio, km. 38 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 pts 2 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 2 3 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 1

Intermediate Sprint - Roccalumera, km. 118 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 pts 2 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 6 3 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 3 4 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 2 5 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 1 6 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 7 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 8 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 12 pts 2 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 11 3 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 8 4 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 5 5 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 4 6 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 4 7 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 3 8 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 2 9 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 1 10 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 1 11 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Sunweb 11:00:33 2 Dimension Data 3 Katusha-Alpecin 4 Quick-Step Floors 5 Bora-Hansgrohe 6 Bardiani CSF 7 UAE Team Emirates 8 AG2R La Mondiale 8 Team Sky 10 Movistar Team 11 Lotto Soudal 11 Team LottoNl-Jumbo 13 BMC Racing Team 14 Orica-Scott 15 Bahrain-Merida 16 CCC Sprandi Polkowice 17 Trek-Segafredo 18 FDJ 19 Astana Pro Team 20 Cannondale-Drapac 21 Gazprom – Rusvelo 22 Wilier Triestina 0:00:20

Super team # Rider Name (Country) Team Result 1 Quick-Step Floors 57 pts 2 Wilier Triestina 35 3 Bora-Hansgrohe 25 4 Dimension Data 22 5 Lotto Soudal 18 6 CCC Sprandi Polkowice 18 7 Team Sunweb 14 8 Gazprom – Rusvelo 14 9 Trek-Segafredo 11 10 UAE Team Emirates 8 11 Team LottoNl-Jumbo 6 12 Katusha-Alpecin 5 13 Orica-Scott 3 14 AG2R La Mondiale 1 15 Bahrain-Merida 1 16 Team Sky 17 Bardiani CSF 18 Movistar Team 19 BMC Racing Team 20 Astana Pro Team 21 FDJ 22 Cannondale-Drapac

General classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 23:22:07 2 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:00:06 3 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:10 4 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 6 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 7 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 10 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 12 Mikel Landa (Spa) Team Sky 13 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 14 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:14 15 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:23 16 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 17 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:46 18 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:00:54 19 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:58 20 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:01:14 21 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:01:23 22 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:01:27 23 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:01:32 24 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:01:50 25 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:02:17 26 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:02:59 27 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:03:01 28 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:03:06 29 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:03:11 30 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:03:34 31 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:03:38 32 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:03:39 33 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:17 34 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:04:32 35 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:04:52 36 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:05:09 37 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:05:20 38 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:06:00 39 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:06:03 40 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 0:06:55 41 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:07:09 42 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:08:02 43 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:08:32 44 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:08:52 45 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:09:14 46 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:09:46 47 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 0:09:57 48 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:10:19 49 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:10:20 50 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:10:25 51 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:10:26 52 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 53 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:10:35 54 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:11:01 55 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:11:26 56 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:11:48 57 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 58 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:11:54 59 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:12:01 60 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:12:48 61 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:13:13 62 Diego Rosa (Ita) Team Sky 63 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:13:19 64 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 0:13:36 65 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:13:47 66 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:13:49 67 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:14:17 68 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 69 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 70 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:14:51 71 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:15:09 72 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 0:15:11 73 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:15:46 74 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:15:48 75 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:15:50 76 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:16:07 77 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:16:08 78 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:16:34 79 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 0:16:37 80 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:16:42 81 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:16:43 82 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:16:58 83 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:17:06 84 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:17:23 85 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:17:56 86 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 0:18:14 87 Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo 88 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:19:16 89 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:19:17 90 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:19:26 91 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:19:36 92 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:20:02 93 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:20:18 94 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:20:51 95 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 96 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:21:14 97 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:21:38 98 Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac 0:22:00 99 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:22:22 100 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:22:24 101 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:22:33 102 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:22:51 103 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 104 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:23:43 105 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:23:46 106 William Bonnet (Fra) FDJ 0:23:55 107 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:23:57 108 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:24:10 109 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:24:16 110 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:24:22 111 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:24:44 112 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:24:45 113 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:24:47 114 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:25:05 115 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:25:06 116 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:25:18 117 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:25:26 118 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:25:27 119 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:25:53 120 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:25:55 121 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:26:10 122 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:26:16 123 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:26:22 124 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 125 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:26:29 126 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:26:35 127 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:26:40 128 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:26:46 129 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:26:53 130 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:26:55 131 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 0:26:58 132 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:27:04 133 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 134 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:27:25 135 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:31 136 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:27:41 137 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:27:44 138 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:27:57 139 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:28:07 140 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:28:09 141 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:28:20 142 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:28:23 143 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:28:28 144 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:28:36 145 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:29:13 146 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:29:21 147 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:29:23 148 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:29:28 149 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:29:48 150 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:30:05 151 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:30:19 152 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:30:34 153 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:31:05 154 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:31:13 155 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:31:28 156 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:31:33 157 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:31:59 158 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:32:09 159 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:32:22 160 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 0:32:23 161 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:32:30 162 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:32:54 163 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:33:12 164 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:33:17 165 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 0:33:44 166 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 167 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:34:10 168 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:34:15 169 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:34:54 170 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 171 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:35:04 172 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:35:11 173 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:35:47 174 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:37:41 175 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:38:29 176 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 0:38:35 177 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:38:50 178 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:39:21 179 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:40:03 180 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:41:18 181 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:41:45 182 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 0:41:46 183 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 0:44:45 184 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:45:04 185 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:46:45 186 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:47:34 187 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:48:43 188 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:50:36 189 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:52:16 190 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:52:52 191 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:54:44

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 138 pts 2 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 99 3 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 76 4 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 74 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 62 6 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 60 7 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 51 8 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 50 9 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 46 10 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 43 11 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 40 12 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 36 13 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 35 14 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 35 15 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 34 16 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 32 17 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 30 18 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 25 19 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 24 20 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 21 21 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 21 22 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 21 23 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 20 24 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 20 25 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 20 26 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 18 27 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 17 28 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 16 29 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 15 30 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 12 31 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 12 32 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 12 33 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 11 34 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 11 35 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 36 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 7 37 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 6 38 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 6 39 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 6 40 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 41 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 5 42 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 5 43 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 5 44 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 4 45 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 4 46 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 4 47 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 4 48 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 4 49 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 3 50 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 3 51 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 3 52 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 3 53 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 2 54 Igor Anton (Spa) Dimension Data 2 55 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 2 56 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 2 57 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 2 58 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 1 59 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 1 60 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 43 pts 2 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 23 3 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 18 4 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 15 5 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 12 6 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 9 7 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 9 8 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 9 9 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 7 10 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 7 11 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 6 12 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 6 13 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 6 14 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 6 15 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 4 16 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 4 17 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 18 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 19 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 3 20 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 2 21 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 22 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 1 23 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 1 24 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 1 25 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 1 26 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 36 pts 2 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 29 3 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 28 4 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 20 5 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 16 6 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 12 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 9 8 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 9 9 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 9 10 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 9 11 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 8 12 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 8 13 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 6 14 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 5 15 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 16 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 17 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 18 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 3 19 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 1 20 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 1

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 23 pts 2 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 22 3 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 19 4 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 17 5 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 17 6 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 13 7 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 13 8 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 11 9 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 11 10 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 10 11 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 10 12 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 8 13 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 8 14 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 7 15 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 7 16 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 7 17 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 6 18 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 6 19 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 6 20 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 6 21 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 5 22 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 5 23 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 5 24 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 5 25 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 4 26 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 27 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 4 28 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 29 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 3 30 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 3 31 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 32 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 33 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 2 34 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 2 35 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 2 36 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 1 37 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 1 38 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 1 39 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 1 40 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 23:22:07 2 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:10 3 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 4 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:58 5 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:01:14 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:01:50 7 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 0:06:55 8 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:07:09 9 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:09:46 10 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:10:25 11 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:11:54 12 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:13:19 13 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:17 14 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 0:16:37 15 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:17:06 16 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:19:36 17 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:20:02 18 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:20:51 19 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:21:14 20 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:21:38 21 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:22:22 22 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:22:24 23 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:22:51 24 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:23:57 25 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:24:44 26 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:25:18 27 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:25:27 28 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:26:22 29 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:26:40 30 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:27:04 31 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:31 32 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:28:09 33 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:28:23 34 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:29:23 35 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:30:19 36 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:31:13 37 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:32:09 38 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:32:54 39 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:33:17 40 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:34:10 41 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:35:11 42 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:40:03 43 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:41:45 44 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:46:45 45 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:48:43

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cannondale-Drapac 70:06:51 2 UAE Team Emirates 0:00:07 3 Movistar Team 0:00:36 4 Astana Pro Team 0:03:03 5 Bahrain-Merida 0:03:20 6 AG2R La Mondiale 0:05:07 7 Team Sunweb 0:07:20 8 Team Sky 9 FDJ 0:08:46 10 Trek-Segafredo 0:09:59 11 BMC Racing Team 0:11:03 12 Orica-Scott 0:14:27 13 Lotto Soudal 0:16:51 14 Team LottoNl-Jumbo 0:18:49 15 Quick-Step Floors 0:19:26 16 Dimension Data 0:19:41 17 Katusha-Alpecin 0:21:14 18 Gazprom – Rusvelo 0:27:15 19 CCC Sprandi Polkowice 0:41:23 20 Bora-Hansgrohe 0:41:33 21 Wilier Triestina 0:48:24 22 Bardiani CSF 1:19:24