Image 1 of 111 Astana DS Giuseppe Martinelli before the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 111 Former pro Paolo Bettini doing the rounds (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 111 Some shade for the pink jersey of Alberto Contador (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 111 A brief mechanical didn't stop Alberto Contador for very long (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 111 Fabio Aru didn't have the best legs again to today (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 111 Damiano Caruso (BMC) tries to limit the gap to Contador (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 111 Mikel Landa also lost time today (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 111 Alexandre Geniez (FDJ) fighting on (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 111 A fan cheers on Alberto Contador as he climbs (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 111 Igor Tinkov watches Alberto Contador in his element (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 111 Maxime Monfort and Fabio Aru climbing together (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 111 Jurgen Van den Broeck leads up the hair pin climb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 111 Alexandre Geniez (FDJ) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 111 Alexandre Geniez (FDJ) tries to catch the wheel of Ryder Hesjedal (Cannondale-Garmin) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 111 The maglia rosa hostesses (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 111 Ryder Hesjedal (Cannondale-Garmin) was the only rider capable of catching Alberto Contador (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 111 Alberto Contador checks back on the damage he's inflicted (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 111 Alberto Contador riding alone in front of all his rivals (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 111 Sweet Prosecco for Philippe Gilbert (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 111 Philippe Gilbert (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 111 Philippe Gilbert (BMC) on his way to the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 111 Stage win number two for Philippe Gilbert (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 111 Philippe Gilbert (BMC) knows he has the stage win in the bag (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 111 David de la Cruz (Etixx-Quick Step) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 111 David de la Cruz (Etixx-Quick Step) leads the break past a fan with a flare (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 111 Pieter Weening (Orica GreenEdge) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 111 Sylvain Chavanel (IAM Cycling) leading Philippe Gilbert (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 111 Juan Mauricio Soler with the maglia rosa Alberto Contador (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 111 Giacomo Nizzolo (Trek) enjoying a pre-stage chat with Sacha Modolo (Lampre-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 111 Philippe Gilbert celebrates his second stage win of the 2015 Giro d'Italia. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 31 of 111 That makes two, Gilbert says. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 32 of 111 Philippe Gilbert collected his second win during stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 33 of 111 Astana's Fabio Aru and Mikel Landa lost more time to Contador during stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 34 of 111 Another day in the breakaway for Ryder Hesjedal. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 35 of 111 Philippe Gilbert is congratulated by a teammate. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 36 of 111 Ryder Hesjedal and Alberto Contador finish together. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 37 of 111 Sylvain Chavanel finished third during stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 38 of 111 Francesco Bongiorno finished second during stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 39 of 111 Davide Villella (Cannondale-Garmin) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 40 of 111 Steven Kruijswijk finishes stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 41 of 111 The leaders ride away from Fabio Aru during stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 42 of 111 Fabio Aru tries to limit his damages. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 43 of 111 Philippe Gilbert wins stage 18 of the Giro d'Italia Image 44 of 111 Philippe Gilbert on the stage 18 podium. Image 45 of 111 Philippe Gilbert on the stage 18 podium. Image 46 of 111 Philippe Gilbert sprays champagne after winning the Giro's stage 18. Image 47 of 111 Philippe Gilbert on the stage 18 podium. Image 48 of 111 A confident Contador took more time from his rivals during stage 18. Image 49 of 111 Another podium in pink for Alberto Contador. Image 50 of 111 Alberto Contador on the stage 18 podium. Image 51 of 111 Contador climbs to the finish of stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 52 of 111 Philippe Gilbert attacks the breakaway. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 53 of 111 Philippe Gilbert's solo move paid off with a stage win. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 54 of 111 Contador on his way to the stage finish. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 55 of 111 Fans pack the route during stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 56 of 111 Sylvain Chavanel and Philippe Gilbert. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 57 of 111 Contador back at it after a mechanical. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 58 of 111 Contador gets a push after suffering a late mechanical. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 59 of 111 Italian fans pack the route during stage 18. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 60 of 111 Contador struggles up the final climb. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 61 of 111 Ryder Hesjedal joined Contador. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 62 of 111 Fans run alongside Alberto Contador while he attacks. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 63 of 111 The remnants of the breakaway finish stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 64 of 111 Philippe Gilbert takes his second stage win of the 2015 Giro d'Italia. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 65 of 111 Philippe Gilbert takes his second stage win of the 2015 Giro d'Italia. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 66 of 111 Alberto Contador at the finish of stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 67 of 111 Alberto Contador waiting for another pink jersey. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 68 of 111 Steven Kruijswijk in the blue climber's jersey after stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 69 of 111 Alberto Contador on the stage 18 podium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 70 of 111 Alberto Contador sprays champagne from the stage 18 podium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 71 of 111 Alberto Contador spends another post-race on the podium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 72 of 111 Maxim Belkov (Katusha). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 73 of 111 Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) at the finish of stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 74 of 111 Ryder Hesjedal kicks past Alberto Contador at the finish line of stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 75 of 111 Philippe Gilbert on the stage 18 podium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 76 of 111 Philippe Gilbert on the stage 18 podium after his second win of the 2015 Giro. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 77 of 111 Alberto Contador with his brother Fran before the stage start (Image credit: Bettini Photo) Image 78 of 111 Lampre-Merida's three stage winners, Jan Polanc, Sacha Modolo and Diego Ulissi all together in the team bus (Image credit: Bettini Photo) Image 79 of 111 Michael Rogers with his three daughters at the team bus (Image credit: Bettini Photo) Image 80 of 111 Mauricio Soler with Alberto Contador on the stage line (Image credit: Bettini Photo) Image 81 of 111 Tinkoff-Saxo DS Steven De Jongh steps out of the team bus (Image credit: Bettini Photo) Image 82 of 111 Tinkoff-Saxo boss Igor Tinkov at the race (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 83 of 111 Amael Moinard (BMC) in the breakaway during stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 84 of 111 The peloton ride during Stage 18 of the Giro d'Italia. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 85 of 111 The peloton rides through the Italian countryside during stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 86 of 111 Alberto Contador put more time into his rivals on Thursday. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 87 of 111 Alberto Contador fuels up for the day ahead. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 88 of 111 Striking architecture along Thursday's stage 18 route. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 89 of 111 Philippe Gilbert chats with the team car during stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 90 of 111 Another scenic day in Italy. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 91 of 111 Alberto Contador drops Steven Kruijswijk during stage 18 of the Giro d'Italia. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 92 of 111 Alberto Contador drops Steven Kruijswijk during stage 18 of the Giro d'Italia. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 93 of 111 Alberto Contador attacked his GC rivals during stage 18 and gained more time. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 94 of 111 Philippe Gilbert solos in to win stage 18 of the Giro d'Italia. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 95 of 111 Philippe Gilbert wins stage 18 of the Giro d'Italia. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 96 of 111 Amael Moinard (BMC) in the breakaway during stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 97 of 111 Sylvain Chavanel (IAM Cycling) int he stage 18 breakaway. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 98 of 111 Etixx-QuickStep on the front of the breakaway. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 99 of 111 Philippe Gilbert directs traffic in the breakaway during stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 100 of 111 The breakaway rides through the Italian countryside during stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 101 of 111 The breakaway rides during stage 18 pf the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 102 of 111 Katusha powers the breakaway during stage 18. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 103 of 111 Philippe Gilbert powers the stage 18 breakaway. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 104 of 111 Italian rider Giacomo Nizzolo (Trek Factory Racing) in the red points leader's jersey Image 105 of 111 Dutch rider Steven Kruijswijk is pictured before the start of the 18th stage of the 98th Giro d'Italia Image 106 of 111 Jerome Pineau (IAM Cycling) Image 107 of 111 Fabio Aru (Astana) Image 108 of 111 Mikel Landa (Astana) Image 109 of 111 Fabio Aru (Astana) Image 110 of 111 Fans of overall race lead Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) Image 111 of 111 Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) signs in to stage 18 at the Giro d'Italia

Philippe Gilbert (BMC Racing Team) won his second stage of the Giro d’Italia, finishing alone in Verbania on stage 18 of the race. Francesco Bongiorno (Bardiani-CSF) led home the remnants of an early break with Sylvain Chavanel (IAM Cycling) third.

Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) increased his lead in the overall rankings, but not without controversy. When his closest rival Mikel Landa (Astana) was caught up by a crash on the day’s only climb of the Monte Olongo, Contador took off from the front of the field, attacking to leave his rivals in disarray.

The move appeared to be revenge for the Motirolo stage, where Astana attacked when Contador punctured. Contador admitted with a laugh to being "a little" tired, calling it a "tough" day.

"The climb, that was was a time trial for me," he said. "Hopefully I can now recover quickly for the stage tomorrow.”

The Tinkoff-Saxo leader turned serious about his attack, however, without actually answering his own question.

“Whether my attack was revenge for Tuesday, when Astana profited from my puncture?" he asked. "My team rode hard, because the approach to the climb was dangerous."

Contador opened up a two minute gap on the field during the 10 kilometre climb and not even a mechanical could hold him back. Landa eventually regained contact with the main chase group that contained the rest of the GC top 10 contenders and although Aru briefly struggled, Astana set about chasing Contador on the long run-in to the finish.

The Spaniard had been joined by Ryder Hesjedal (Cannondale-Garmin) at the summit of the Monte Olongo and the pair – along with Davide Villella – maintained their advantage before a late rally saw the Landa and Aru group claw back time.

Landa and Aru finished 1:15 minutes down on Contador after a frantic chase. The Tinkoff Saxo leader extended his advantage on GC to 5:15 on Landa, with Aru hanging on to third at 6:05.

How it unfolded

The 170km stage from Melide to Verbania had a profile made for a breakaway, however it took 44km for the group to finally form with Philippe Gilbert (BMC), Amael Moinard (BMC), Chad Haga (Giant-Alpecin), Davide Villella (Cannondale-Garmin), Matteo Busato (SouthEast), Pieter Weening (Orica-GreenEdge), Sylvain Chavanel (IAM), David De La Cruz (Etixx-Quick Step), Francesco Manuel Bongiorno (Bardiani CSF), Rinaldo Nocentini (AG2r La Mondiale), Maxim Belkov (Katusha) and Kanstantsin Siutsou (Team Sky) escaping.

Damiano Cunego (Nippo-Fantini) and Roberto Ferrari (Lampre-Merida) were part of the original group, but a crash, allegedly with a moto, took them out. Cunego abandoned the race while Ferrari fell back to chasers Jesus Herrada (Movistar) and Fabio Felline (Trek). The three had no chance of joining the leaders and were soon back with the peloton.

Cunego was taken to hospital with a suspected collarbone fracture and a possible concussion. Lotto Soudal’s Stig Broeckx was also diagnosed with a collarbone break and concussion.

The lead group’s gap skyrocketed, hitting the 13-minute mark. None of the riders were a threat to Contador, with the highest ranked being Moinard, who at 15th in GC was 26:21 down.

As the peloton hit the foot of the main climb Tinkoff Saxo set the pace in order to put Contador in the best position. The road narrowed and as riders tried to move up a touch of wheels led to the fall.

Landa was caught behind the crash along with the majority of Team Sky as Tinkoff continued to set the pace. With the Astana leader in trouble Contador appeared to pull alongside his team and order them to put the hammer down. Payback for the Mortirolo in kind. Within a matter of seconds Contador was on the front and without hesitation he lifted the pace once more, immediately dropping the entire field.

The only thing that slowed him was a momentary mechanical problem, but otherwise the race leader continued on as he looked to increase his overall lead.

Now it was Landa’s turn to come from behind, and his valiant chase brought him back to Aru and the rest of the top 10 contenders mid-way up the climb. Up ahead only four riders were still in the lead as they crested the top of the climb, with Bongiorno leading over Moinard, De la Cruz and Siutsou.

Ryder Hesjedal, who won the Giro in 2012, moved up to join Contador and the pair crossed the climb 7:38 after the leaders. Contador and Hesjedal were joined by Villella, who had long since fallen back from the break group, and the Cannondale-Garmin pair led the race leader through the descent.

With 19 km to go, Gilbert had finally worked his way up to the leaders, and almost immediately went on the attack. He was able to quickly put in a good 20 seconds between himself and the others.

“We said this morning on the bus that the break group might have a chance today," Gilbert said. "At the foot of the climb the rest went full out, but I knew that I had to ride my own tempo. When I connected to the front group, I started to attack immediately. Yes, I took risks in the descent, but you have to do that if you want to win a stage in the Giro.”

The Belgian was able to cruise home, taking 30 seconds with him into the final 5km. Bongiorno rolled in for second, and Chavanel won the sprint for third.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 4:04:14 2 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:00:47 3 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 0:01:01 4 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 5 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 6 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 7 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 8 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 9 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 0:02:42 10 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 0:03:55 11 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:06:05 12 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 13 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:06:38 14 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 0:07:18 15 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 16 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 17 Leopold Konig (Cze) Team Sky 18 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 19 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 20 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 21 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 22 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 23 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 24 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 25 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 26 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 27 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 28 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 29 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 30 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:11:34 31 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 32 Mauro Finetto (Ita) Southeast Pro Cycling 0:14:45 33 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 34 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 35 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 36 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 37 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 38 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 39 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 40 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 41 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 42 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 43 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 44 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 45 Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 46 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 47 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 48 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 49 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 50 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 51 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 52 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 53 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 0:19:33 54 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:21:10 55 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 56 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 57 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 58 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 59 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 60 Janier Acevedo (Col) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 61 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 62 Igor Anton (Spa) Movistar Team 63 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 64 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 65 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 66 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 67 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 68 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 69 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 70 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 71 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 72 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 73 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 74 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 75 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 0:21:57 76 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 77 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 78 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 79 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 80 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 81 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 82 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 83 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 84 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 85 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 86 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 87 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 88 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 89 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 90 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 91 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 92 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 93 Sebastian Henao (Col) Team Sky 94 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 95 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 96 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 97 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 98 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 99 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 100 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 101 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 102 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 103 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 104 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 105 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 106 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 107 Elia Viviani (Ita) Team Sky 108 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 109 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 110 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 111 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 112 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 113 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 114 Rick Flens (Ned) Team LottoNL-Jumbo 115 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 116 Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo 117 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 118 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 119 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 120 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 121 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 122 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 123 Ivan Basso (Ita) Tinkoff-Saxo 124 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 125 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 126 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 127 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 128 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 129 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 130 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 131 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 132 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 133 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 134 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 135 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 136 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 137 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 138 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 139 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 140 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 141 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 142 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 143 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 144 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 145 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 146 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 147 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 148 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 0:22:50 149 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 0:22:51 150 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 151 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 152 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 153 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 154 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 155 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 156 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 157 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 158 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 0:23:59 159 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 160 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 161 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 162 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 0:25:19 163 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 164 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 165 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 0:25:39 DNF Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini DNF Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal DNF Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team DNF Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling

Point # Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 45 pts 2 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 21 3 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 13 4 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 12 5 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 11 6 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 9 7 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 7 8 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 5 9 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 4 10 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 1

Mountain # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 35 pts 2 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 18 3 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 12 4 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 9 5 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 6 6 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 4 7 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 2 8 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 1

Premio della fuga # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 28 pts 2 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 28 3 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 28 4 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 28 5 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 19 6 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 8

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 16 pts 2 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 12 3 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 9 4 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 7 5 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 5 6 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 4 7 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 3 8 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3 9 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2

Premio energy # Rider Name (Country) Team Result 1 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 4 pts 2 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 2 3 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 12:21:01 2 Bardiani CSF 0:11:20 3 Astana Pro Team 0:13:35 4 Team Cannondale - Garmin 0:19:09 5 Lotto Soudal 0:21:02 6 Movistar Team 7 Fdj 8 Team Sky 0:21:57 9 Etixx - Quick-Step 0:22:12 10 Ag2R La Mondiale 11 Team Katusha 0:28:14 12 Southeast 0:28:37 13 IAM Cycling 14 Tinkoff Saxo 0:33:41 15 Androni-Sidermec 0:34:54 16 Team Giant - Alpecin 0:35:06 17 Orica GreenEdge 1:09:59 18 Team Lotto Nl - Jumbo 0:41:19 19 Lampre - Merida 0:49:33 20 CCC Sprandi Polkowice 21 Nippo - Vini Fantini 0:57:32 22 Trek Factory Racing 0:57:38

Team point # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 85 pts 2 Bardiani Csf 38 3 IAM Cycling 26 4 Southeast 19 5 Team Sky 15 6 Ag2R La Mondiale 13 7 Etixx - Quick-Step 12 8 Team Giant - Alpecin 9 9 Team Cannondale - Garmin 8 10 Orica GreenEdge 6 11 Tinkoff Saxo 4 12 Fdj 2 13 Team Lotto Nl - Jumbo 1 14 Movistar Team 15 Team Katusha 16 Lotto Soudal 17 Androni-Sidermec 18 Astana Pro Team 19 CCC Sprandi Polkowice 20 Lampre - Merida 21 Trek Factory Racing 22 Nippo - Vini Fantini

General classification after stage 18 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 72:23:09 2 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 0:05:15 3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:06:05 4 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:07:01 5 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 0:09:40 6 Leopold Konig (Cze) Team Sky 0:10:44 7 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:11:05 8 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:12:53 9 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:13:01 10 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 0:14:01 11 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:15:17 12 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 0:17:12 13 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:21:15 14 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:21:25 15 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:28:11 16 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 0:30:52 17 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 0:33:24 18 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 0:41:13 19 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:42:22 20 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:46:40 21 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 0:53:39 22 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:57:01 23 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 1:02:01 24 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 1:07:17 25 Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1:10:07 26 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 1:11:23 27 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 1:12:25 28 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 1:23:16 29 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 1:26:50 30 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 1:31:47 31 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 1:33:01 32 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 1:34:43 33 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 1:35:35 34 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 1:36:07 35 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 1:40:16 36 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 1:44:58 37 Mauro Finetto (Ita) Southeast Pro Cycling 1:46:57 38 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 1:47:20 39 Igor Anton (Spa) Movistar Team 1:47:27 40 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 1:47:40 41 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 1:48:39 42 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1:49:10 43 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 1:51:45 44 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 1:55:25 45 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 2:01:54 46 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 2:02:16 47 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2:04:27 48 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 2:04:59 49 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 2:05:15 50 Sebastian Henao (Col) Team Sky 2:07:35 51 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 2:07:54 52 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2:09:01 53 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 2:09:07 54 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 2:11:15 55 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 2:12:00 56 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 2:14:22 57 Ivan Basso (Ita) Tinkoff-Saxo 2:16:30 58 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 2:16:34 59 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 2:21:09 60 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 2:23:43 61 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 2:23:53 62 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 2:25:10 63 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 2:25:47 64 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:27:33 65 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 2:30:02 66 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 2:30:41 67 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 2:30:58 68 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 2:31:34 69 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:31:50 70 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 2:34:25 71 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2:38:00 72 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 2:38:18 73 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 2:38:49 74 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2:39:44 75 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 2:42:59 76 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 2:44:11 77 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2:45:55 78 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 2:46:12 79 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:46:46 80 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2:47:04 81 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 2:49:04 82 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 2:50:17 83 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 2:51:38 84 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 2:55:35 85 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 2:56:31 86 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 2:57:26 87 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 2:59:59 88 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 3:03:30 89 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 3:04:24 90 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 91 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3:04:27 92 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 3:05:06 93 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 3:07:46 94 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 3:08:13 95 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 3:09:56 96 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3:12:12 97 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 3:12:57 98 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 3:15:45 99 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 3:15:53 100 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 3:17:39 101 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 3:17:41 102 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 3:19:34 103 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 3:19:36 104 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 3:22:07 105 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 3:26:11 106 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3:26:21 107 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 3:27:34 108 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 3:28:35 109 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 3:29:08 110 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 3:29:51 111 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 3:31:31 112 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 3:33:06 113 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 3:33:47 114 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3:35:07 115 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 3:36:06 116 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 3:36:45 117 Janier Acevedo (Col) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3:36:48 118 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 3:39:53 119 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 3:39:56 120 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 3:40:04 121 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 3:40:40 122 Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3:42:05 123 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3:42:30 124 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 3:42:59 125 Elia Viviani (Ita) Team Sky 3:44:27 126 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 3:45:13 127 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 3:45:23 128 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 3:50:43 129 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 3:51:53 130 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 3:52:10 131 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3:53:45 132 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 3:55:57 133 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 3:56:04 134 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 3:56:33 135 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 3:57:40 136 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 3:58:36 137 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 4:00:28 138 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 4:00:46 139 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 4:02:06 140 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 4:06:57 141 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 4:07:10 142 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4:08:17 143 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 4:08:33 144 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 4:12:32 145 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4:12:50 146 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 4:15:48 147 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 4:16:18 148 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 4:17:04 149 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 4:19:01 150 Rick Flens (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4:19:50 151 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 4:21:37 152 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 4:22:19 153 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 4:28:29 154 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 4:29:08 155 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 4:32:25 156 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 4:33:52 157 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 4:33:55 158 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 4:36:10 159 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 4:54:51 160 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 5:32:51 161 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 4:38:11 162 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 4:44:07 163 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 4:46:52 164 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 4:53:26 165 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 4:56:07

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 159 pts 2 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 142 3 Elia Viviani (Ita) Team Sky 134 4 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 128 5 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 111 6 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 86 7 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 84 8 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 75 9 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 72 10 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 66 11 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 60 12 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 57 13 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 56 14 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 55 15 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 53 16 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 50 17 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 49 18 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 47 19 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 43 20 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 40 21 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 38 22 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 36 23 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 35 24 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 34 25 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 33 26 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 33 27 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 32 28 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 32 29 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 31 30 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 31 31 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 30 32 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 30 33 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 28 34 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 27 35 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 27 36 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 26 37 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 25 38 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 25 39 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 24 40 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 24 41 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 24 42 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 22 43 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 21 44 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 21 45 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 20 46 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 20 47 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 20 48 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 20 49 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 19 50 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 17 51 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 17 52 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 16 53 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 16 54 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 16 55 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 16 56 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 15 57 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 15 58 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 15 59 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 14 60 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 14 61 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 12 62 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 12 63 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 11 64 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 10 65 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 10 66 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 67 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 9 68 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 9 69 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 9 70 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 9 71 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 9 72 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 9 73 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 8 74 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 8 75 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 8 76 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 8 77 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 7 78 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 6 79 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 6 80 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 5 81 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 5 82 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 5 83 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 5 84 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 4 85 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 4 86 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 3 87 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 88 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 3 89 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 3 90 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 2 91 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 2 92 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 2 93 Leopold Konig (Cze) Team Sky 1 94 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 1 95 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1 96 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 1 97 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 1 98 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 1 99 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 1 100 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 1 101 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 1 102 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 1 103 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 1 104 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 1 105 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 106 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 107 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 108 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 109 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 110 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 111 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 112 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 113 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 92 pts 2 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 91 3 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 73 4 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 68 5 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 53 6 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 51 7 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 45 8 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 36 9 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 35 10 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 33 11 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 28 12 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 28 13 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 26 14 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 24 15 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 24 16 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 16 17 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 15 18 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 15 19 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 15 20 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 15 21 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 14 22 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 14 23 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 13 24 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 13 25 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 12 26 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 12 27 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 11 28 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 11 29 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 10 30 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 8 31 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 8 32 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 7 33 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 6 34 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 6 35 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 6 36 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 4 37 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 4 38 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 4 39 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 3 40 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3 41 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 3 42 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 3 43 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3 44 Leopold Konig (Cze) Team Sky 2 45 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 2 46 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 47 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 2 48 Igor Anton (Spa) Movistar Team 2 49 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2 50 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 2 51 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 2 52 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2 53 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 2 54 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 2 55 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 1 56 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 1 57 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 1 58 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 1 59 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1 60 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 1 61 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1 62 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1 63 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 72:29:14 2 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:50:56 3 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 1:41:15 4 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 1:45:40 5 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 1:55:49 6 Sebastian Henao (Col) Team Sky 2:01:30 7 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 2:08:17 8 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 2:10:29 9 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 2:15:04 10 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:21:28 11 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 2:25:29 12 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:25:45 13 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 2:28:20 14 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 2:32:44 15 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 2:36:54 16 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2:39:50 17 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 2:57:25 18 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 2:58:19 19 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 2:59:01 20 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3:06:07 21 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 3:06:52 22 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 3:09:40 23 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 3:23:46 24 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 3:27:01 25 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 3:30:01 26 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 3:30:40 27 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 3:34:35 28 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3:36:25 29 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 3:54:41 30 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4:02:12 31 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 4:02:28 32 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 4:06:27 33 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 4:12:56 34 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 4:16:14 35 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 4:22:24 36 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 4:23:03 37 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 4:27:47 38 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 5:26:46

Azzuri d'Italia classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 10 pts 2 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 9 3 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 9 4 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 5 5 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 5 6 Elia Viviani (Ita) Team Sky 5 7 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4 8 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 4 9 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 4 10 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 4 11 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 4 12 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 4 13 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 4 14 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 4 15 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 4 16 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 3 17 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 2 18 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 2 19 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 2 20 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 2 21 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 2 22 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 2 23 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 2 24 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 2 25 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 1 26 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 1 27 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 1 28 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 1 29 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 1 30 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 1

Premio della fuga classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 481 pts 2 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 420 3 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 345 4 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 345 5 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 300 6 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 288 7 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 272 8 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 248 9 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 243 10 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 224 11 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 202 12 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 196 13 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 183 14 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 181 15 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 176 16 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 174 17 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 166 18 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 166 19 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 164 20 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 156 21 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 136 22 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 133 23 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 132 24 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 129 25 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 125 26 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 125 27 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 124 28 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 122 29 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 121 30 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 108 31 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 101 32 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 95 33 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 91 34 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 82 35 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 78 36 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 76 37 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 73 38 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 72 39 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 62 40 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 61 41 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 61 42 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 59 43 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 48 44 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 44 45 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 36 46 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 35 47 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 34 48 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 34 49 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 31 50 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 30 51 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 28 52 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 26 53 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 26 54 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 25 55 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 24 56 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 24 57 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 23 58 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 22 59 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 20 60 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 19 61 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 19 62 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 18 63 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 16 64 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 16 65 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 15 66 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 15 67 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 15 68 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 15 69 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 11 70 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 10 71 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 10 72 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 9 73 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 9 74 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 8 75 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 7 76 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 7 77 Leopold Konig (Cze) Team Sky 5

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 37 pts 2 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 35 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 34 4 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 29 5 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 29 6 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 27 7 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 24 8 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 24 9 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 22 10 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 21 11 Elia Viviani (Ita) Team Sky 20 12 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 19 13 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 18 14 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 18 15 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 18 16 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 17 17 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 17 18 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 17 19 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 16 20 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 16 21 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 15 22 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 15 23 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 15 24 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 15 25 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 14 26 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 14 27 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 14 28 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 13 29 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 13 30 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 12 31 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 11 32 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 11 33 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 10 34 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 10 35 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 10 36 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 10 37 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 9 38 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 9 39 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 9 40 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 8 41 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 8 42 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 8 43 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 8 44 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 8 45 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 8 46 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 7 47 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 7 48 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 7 49 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 7 50 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 7 51 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 7 52 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 7 53 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 7 54 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 7 55 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 7 56 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 6 57 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 58 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 6 59 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 5 60 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 5 61 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 5 62 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 5 63 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 4 64 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4 65 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 4 66 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 4 67 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 4 68 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 4 69 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 4 70 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 3 71 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 3 72 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 3 73 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3 74 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 3 75 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 3 76 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3 77 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 3 78 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 3 79 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 80 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 3 81 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 1 82 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 1 83 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 1 84 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 1 85 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 1 86 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 1

Premio energy classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 8 pts 2 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 8 3 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 7 4 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 5 5 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 5 6 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 5 7 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 4 8 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 4 9 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 4 10 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 4 11 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 4 12 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 13 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 4 14 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 3 15 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 2 16 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 2 17 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 18 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 2 19 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 2 20 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 2 21 Elia Viviani (Ita) Team Sky 2 22 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 2 23 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 1 24 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 1 25 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 1 26 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 1 27 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 1

Team classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Astana Pro Team 216:50:51 2 BMC Racing Team 0:20:13 3 Movistar Team 0:32:24 4 Team Sky 0:50:24 5 Team Cannondale - Garmin 1:28:58 6 Tinkoff Saxo 1:58:02 7 Lotto Soudal 2:11:12 8 Team Katusha 2:33:32 9 Ag2R La Mondiale 3:00:50 10 Fdj 4:06:09 11 Bardiani CSF 3:26:17 12 Etixx - Quick-Step 3:26:24 13 IAM Cycling 4:11:44 14 Team Lotto Nl - Jumbo 4:13:10 15 Southeast 4:26:03 16 CCC Sprandi Polkowice 4:28:37 17 Lampre - Merida 4:49:54 18 Orica GreenEdge 5:10:41 19 Androni-Sidermec 5:19:14 20 Nippo - Vini Fantini 5:49:52 21 Trek Factory Racing 7:33:45 22 Team Giant - Alpecin 7:50:28