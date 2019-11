Image 1 of 96 Nicola Boem (Bardiani CSF) wins stage 10 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 96 An iPhone version of the podium shot (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 96 Richie Porte gave a tour of his motorhome on the firs rest day of the race (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 96 Elia Viviani (Team Sky) was in a skinsuit today (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 96 Nicola Boem with his trophy (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 96 Team Sky try to limit Richie Porte's losses after his untimely flat with 7km to race (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 96 Team Sky are one of several teams at the Giro with on-board Velon cameras (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 96 Giro d'Italia race director Mauro Vegni with reporters (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 96 Giro d'Italia race director Mauro Vegni doesn't look very happy (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 96 Team Sky's Dave Brailsford during the rest day (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 96 The official decision of the race jury regarding Richie Porte's time penalty (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 96 The bedroom of the motorhome with Rapha's Italian jersey hanging on the wall (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 96 This is where Richie Porte is staying for the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 96 Richie Porte relaxes in his motorhome (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 96 Richie Porte (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 96 Diego Ulissi (Lampre - Nicola Boem (Bardiani-CSF) took a well-deserved win after out sprinting his breakaway companions into Forlì on stage 10 of the Giro d’Italia. The Italian proved the freshest of a five-man break in the closing kilometres of a pulsating stage that saw the sprinters’ teams miss out and Richie Porte (Team Sky) lose time to his key rivals after a late-race mechanical.

The Team Sky leader eventually came over the line 1:05 minutes down on Boem but lost a crucial 47 seconds to Contador and Aru. He now sits in fourth overall, 1:09 minutes down on Contador.

Boem came home ahead of Matteo Busato (Southeast) and Alessandro Malaguti (Nippo-Vini Fantini), with Alan Marangoni (Cannondale-Garmin) in fourth.

Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) enjoyed a relatively uneventful day in the maglia rosa and keeps his slender three-second lead over Fabio Aru (Astana).

However the day belonged to Boem, 25, who escaped in the early kilometres of the stage with Oscar Gatto (Androni-Giocattoli), Malaguti, Marangoni and Busato.

Few would have given the five-man group much of a chance with the sprinters’ teams hungry for success after Monday’s rest-day. The profile of the stage was ideally suited for a bunch gallop and with the break unable to establish more than five minutes over the field the level of expectancy for the likes of Greipel, Matthews and Viviani to decide the stage only grew.

Perhaps those factors helped the break, with the peloton underestimating the strength of their adversaries, who with Gatto aside couldn’t scupper together more than 10 wins between them in the collective palmares.

Marangoni hails from the region and Malaguti comes from the finishing town, and the all-Italian break –with only Marangoni from a WorldTour team – contributed evenly throughout the day.

With 45km to go their advantage had been cut to 2:38 but even at that point the peloton held all the power. Lotto-Soudal were on the front, along with Trek Factory Racing and Giant-Alpecin but when the gap held above two minutes it was clear that the break weren’t ready to throw in the towel.

Orica-GreenEdge, Team Sky and Lampre-Merida were all absent from the front of the field and despite Lotto-Soudal’s show of force, the gap remained relatively healthy.

The peloton simply weren’t moving quick enough, a fact represented by the sight of BMC and Ag2r-La Mondiale launching riders from the main field in the closing 15 kilometres. Confidence had turned to panic but the break held firm, even when Gatto punctured with 13km to go.

The Androni rider, the fastest from the break on paper, cut his disconsolate figure as he freewheeled and waited for the bunch after assistance from the team car but his companions had little option but to push on.

With five kilometres remaining the gap was down to just a minute but with the tailwind on their side and the line inching ever closer, the win would come from the remaining four.

Just before the attacks came Porte suffered a mechanical. Team Sky dropped back and, along with Matthews, began to pace the GC rider back towards the field but there was no way back and the Australian continued to lose time all the way to the finish.

Marangoni, meanwhile, launched his move from the breakaway with 1.6km to go. He skipped away and created a gap that initially looked good enough but Malaguti had other ideas, and along with Boem, led the chase.

The Cannondale-Garmin rider was overhauled after the final corner, Boem the first to make the juncture and open up his sprint with the line in sight. Busato desperately tried to latch onto the Bardiani man but the Southeast rider finished a distant second.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 4:26:16 2 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 3 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:02 4 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:00:04 5 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 0:00:18 6 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 7 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 8 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 9 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 10 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 11 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 12 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 13 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 14 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 15 Manuel Belletti (Ita) Southeast Pro Cycling 16 Elia Viviani (Ita) Team Sky 17 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 18 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 19 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 20 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 21 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 22 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 23 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 24 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 25 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 26 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 27 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 28 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 29 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 30 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 31 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 32 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 33 Leopold Konig (Cze) Team Sky 34 Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 35 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 36 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 37 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 38 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 39 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 40 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 41 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 42 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 43 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 44 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 45 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 46 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 47 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 48 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 49 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 50 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 51 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 52 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 53 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 54 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 55 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 56 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 57 Mauro Finetto (Ita) Southeast Pro Cycling 58 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 59 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:28 60 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 61 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 62 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 63 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 64 Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo 65 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 66 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 67 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 68 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 69 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 70 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 71 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 72 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 73 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:00:31 74 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 0:00:33 75 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 76 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 77 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 78 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 79 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 80 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 81 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 82 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 83 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 0:00:36 84 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:00:38 85 Ivan Basso (Ita) Tinkoff-Saxo 86 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 87 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 88 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:00:42 89 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 90 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 91 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 92 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 93 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 94 Rick Flens (Ned) Team LottoNL-Jumbo 95 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 96 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 97 Greg Henderson (NZl) Lotto Soudal 98 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 99 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 100 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 101 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 102 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 103 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 104 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 105 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 106 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 107 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 108 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 109 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 110 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 111 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 112 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 113 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 114 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 115 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 116 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 117 Janier Acevedo (Col) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 118 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 119 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 120 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 121 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 122 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 123 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 124 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 125 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 126 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 127 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 128 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 129 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 130 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 131 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 132 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 133 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 134 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 135 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:53 136 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 137 Gang Xu (Chn) Lampre-Merida 138 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 139 Igor Anton (Spa) Movistar Team 140 Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 141 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 142 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 0:00:56 143 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 0:00:58 144 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 145 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 146 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 0:01:01 147 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:01:05 148 Sebastian Henao (Col) Team Sky 149 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 150 Richie Porte (Aus) Team Sky 151 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 152 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 0:01:11 153 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 0:01:14 154 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:01:20 155 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:01:29 156 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 0:01:31 157 Kristof Vandewalle (Bel) TrekRacing 0:01:38 158 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 0:01:44 159 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 0:01:51 160 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 0:01:53 161 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:02:00 162 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 0:02:31 163 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 164 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 165 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 166 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 0:03:00 167 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:03:48 168 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 169 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 0:03:58 170 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 0:04:23 171 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 0:05:11 172 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 173 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 174 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 175 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 176 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 177 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 178 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 179 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 180 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:06:41 181 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 182 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 183 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 0:07:26 184 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 185 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 0:08:28 186 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 0:08:31 187 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli

Point # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 74 pts 2 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 47 3 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 40 4 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 39 5 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 28 6 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 14 7 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 12 8 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 10 9 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 8 10 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 7 11 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 6 12 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 5 13 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 4 14 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 3 15 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 3 16 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 3 17 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 2 18 Kristof Vandewalle (Bel) TrekRacing 2 19 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 2 20 Manuel Belletti (Ita) Southeast Pro Cycling 1 21 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 1 22 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 1

Mountain # Rider Name (Country) Team Result 1 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 3 pts 2 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2 3 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 1

Azzuri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 4 pts 2 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 2 3 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 1

Premio della fuga # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 196 pts 2 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 196 3 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 196 4 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 196 5 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 182

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 14 pts 2 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 10 3 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 10 4 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 9 5 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 6 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 2 7 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 1

Premio energy # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 4 pts 2 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2 3 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Bardiani CSF 13:19:24 2 Southeast 3 Nippo - Vini Fantini 0:00:02 4 Cannondale-Garmin 0:00:04 5 CCC Sprandi Polkowice 0:00:18 6 BMC Racing Team 7 Lotto-Soudal 8 Team Katusha 9 Movistar Team 10 Astana Pro Team 11 Trek Factory Racing 12 Etixx - Quick-Step 13 Team LottoNL-Jumbo 0:00:28 14 IAM Cycling 15 Lampre-Merida 0:00:31 16 Tinkoff-Saxo 0:00:33 17 FDJ.fr 0:00:42 18 Team Sky 19 Orica GreenEdge 0:00:51 20 Androni Giocattoli 0:00:57 21 Team Giant-Alpecin 0:01:06 22 AG2R La Mondiale

Team point # Rider Name (Country) Team Result 1 Bardiani CSF 67 pts 2 Southeast 40 3 Nippo - Vini Fantini 34 4 Androni Giocattoli 22 5 Cannondale-Garmin 21 6 Trek Factory Racing 14 7 LAMPRE - MERIDA 12 8 Lotto-Soudal 10 9 Giant-Alpecin 8 10 Team Katusha 5 11 Movistar Team 3 12 FDJ.fr 2 13 Team Sky 14 Team LottoNL-Jumbo 15 IAM Cycling 16 Orica GreenEdge 17 Astana Pro Team 18 CCC Sprandi Polkowice 19 BMC Racing Team 20 Etixx - Quick-Step 21 Tinkoff-Saxo 22 AG2R La Mondiale

General classification after stage 10 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 42:58:09 2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:03 3 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 0:00:46 4 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:01:16 5 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 0:01:46 6 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 0:02:10 7 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:02:12 8 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:02:20 9 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:02:24 10 Leopold Konig (Cze) Team Sky 0:02:30 11 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:03:01 12 Richie Porte (Aus) Team Sky 0:03:09 13 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:03:10 14 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 15 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 0:03:18 16 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 0:03:33 17 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:04:00 18 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:04:19 19 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 0:04:41 20 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 0:05:47 21 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:06:16 22 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:07:49 23 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:10:39 24 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 0:11:25 25 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:11:46 26 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 0:13:37 27 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:13:38 28 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:15:54 29 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:18:10 30 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 0:18:52 31 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:20:28 32 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 0:20:47 33 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:21:17 34 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 0:21:37 35 Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:22:12 36 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:22:57 37 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 0:25:22 38 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 0:29:56 39 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 0:31:21 40 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:32:49 41 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 0:34:15 42 Mauro Finetto (Ita) Southeast Pro Cycling 0:36:08 43 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 0:38:01 44 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:38:22 45 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 0:39:18 46 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 0:39:24 47 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 0:40:57 48 Igor Anton (Spa) Movistar Team 0:41:41 49 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 0:42:32 50 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:43:25 51 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 0:44:17 52 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 0:44:30 53 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 0:44:59 54 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 0:45:07 55 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:46:06 56 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:46:28 57 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 0:46:47 58 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:47:26 59 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:48:01 60 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:48:27 61 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:48:55 62 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 0:49:18 63 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 0:49:20 64 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:49:46 65 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 0:50:43 66 Ivan Basso (Ita) Tinkoff-Saxo 0:50:45 67 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:51:46 68 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:51:53 69 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 0:56:53 70 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:57:54 71 Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:58:04 72 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 0:58:52 73 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1:01:01 74 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1:01:07 75 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 1:01:47 76 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 1:02:36 77 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 1:03:34 78 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 1:03:47 79 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 1:04:32 80 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 1:04:58 81 Kristof Vandewalle (Bel) TrekRacing 1:04:59 82 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 1:05:18 83 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 1:05:49 84 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 1:07:59 85 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 1:09:01 86 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1:09:11 87 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 1:10:12 88 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 1:10:31 89 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 1:11:37 90 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 1:11:41 91 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 1:11:56 92 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 1:14:30 93 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 1:15:19 94 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 1:16:16 95 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 1:16:17 96 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 1:16:26 97 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 1:17:11 98 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 1:17:24 99 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:19:43 100 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 1:20:29 101 Janier Acevedo (Col) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1:20:40 102 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 1:21:36 103 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 1:24:41 104 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:25:55 105 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 1:26:07 106 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 1:27:06 107 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 1:27:44 108 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 1:28:24 109 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 1:31:15 110 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 1:31:19 111 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 1:32:04 112 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 1:32:39 113 Manuel Belletti (Ita) Southeast Pro Cycling 1:32:53 114 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 1:32:58 115 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 1:33:20 116 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 1:34:02 117 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 1:34:26 118 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 1:35:07 119 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 1:35:38 120 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 1:35:44 121 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 1:35:50 122 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 1:35:51 123 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 1:35:57 124 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 1:37:11 125 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1:38:10 126 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1:38:26 127 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 1:38:40 128 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 1:39:32 129 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 1:39:45 130 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:39:50 131 Elia Viviani (Ita) Team Sky 1:40:35 132 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 1:40:48 133 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 1:40:54 134 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 1:41:35 135 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 1:42:41 136 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 1:43:02 137 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 1:43:49 138 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 1:43:53 139 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 1:44:06 140 Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1:44:33 141 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 1:45:07 142 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 1:45:26 143 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 1:45:45 144 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 1:46:58 145 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:47:07 146 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1:48:43 147 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 1:48:44 148 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 1:50:13 149 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 1:50:17 150 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 1:50:32 151 Gang Xu (Chn) Lampre-Merida 1:50:57 152 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 1:52:19 153 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1:53:13 154 Greg Henderson (NZl) Lotto Soudal 1:53:43 155 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 1:54:52 156 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:56:25 157 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 1:56:49 158 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 1:57:13 159 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 1:57:41 160 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 1:57:59 161 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 1:59:16 162 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 1:59:33 163 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 1:59:43 164 Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step 1:59:57 165 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 2:02:43 166 Rick Flens (Ned) Team LottoNL-Jumbo 2:03:20 167 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 2:05:24 168 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2:07:58 169 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 2:09:54 170 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 2:10:04 171 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 2:10:15 172 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 2:11:43 173 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 2:14:43 174 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 2:15:29 175 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 2:16:10 176 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 2:16:16 177 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 2:16:19 178 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 2:16:54 179 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Alpecin 2:17:09 180 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 2:17:38 181 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 2:18:21 182 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 2:20:48 183 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 2:25:00 184 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 2:25:03 185 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 2:26:40 186 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 2:33:04 187 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 2:34:59

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 98 pts 2 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 85 3 Elia Viviani (Ita) Team Sky 78 4 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 61 5 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 60 6 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 50 7 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 47 8 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 47 9 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 41 10 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 40 11 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 40 12 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 40 13 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 40 14 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 37 15 Manuel Belletti (Ita) Southeast Pro Cycling 37 16 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 36 17 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 35 18 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 34 19 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 34 20 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 34 21 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 31 22 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 29 23 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 29 24 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 27 25 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 26 26 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 26 27 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 26 28 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 25 29 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 25 30 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 25 31 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 24 32 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 23 33 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 22 34 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 22 35 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 20 36 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 20 37 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 20 38 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 20 39 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 17 40 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 17 41 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 16 42 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 16 43 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 15 44 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 15 45 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 14 46 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 14 47 Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice 14 48 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 14 49 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 13 50 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 13 51 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 13 52 Richie Porte (Aus) Team Sky 12 53 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 12 54 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 11 55 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 10 56 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 57 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 10 58 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 9 59 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 9 60 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 8 61 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 7 62 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 6 63 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 6 64 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 6 65 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 6 66 Kristof Vandewalle (Bel) TrekRacing 6 67 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 5 68 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 5 69 Boy Van Poppel (Ned) TrekRacing 5 70 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 4 71 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 4 72 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 4 73 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 3 74 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 3 75 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 3 76 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 3 77 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 3 78 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 3 79 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 2 80 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 2 81 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 82 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2 83 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2 84 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 2 85 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 2 86 Marco Coledan (Ita) TrekRacing 2 87 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1 88 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 1 89 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 1 90 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 1 91 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 1 92 Fumiyuki Beppu (Jpn) TrekRacing 1 93 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 50 pts 2 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 39 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 37 4 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 33 5 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 23 6 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 19 7 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 15 8 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 15 9 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 15 10 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 15 11 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 14 12 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 14 13 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 12 14 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 12 15 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 12 16 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 12 17 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 10 18 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 10 19 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 10 20 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 7 21 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 7 22 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 6 23 Richie Porte (Aus) Team Sky 6 24 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 6 25 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 6 26 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 5 27 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 4 28 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 4 29 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3 30 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 3 31 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3 32 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 33 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 2 34 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 2 35 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 2 36 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2 37 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2 38 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 1 39 Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling 1 40 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1 41 Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1 42 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1 43 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 1 44 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 1 45 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 1 46 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 42:58:12 2 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:02:58 3 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:20:25 4 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 0:21:34 5 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:22:54 6 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 0:31:18 7 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 0:40:54 8 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:46:03 9 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:48:24 10 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:48:52 11 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 0:49:15 12 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 0:56:50 13 Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1:01:04 14 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 1:01:44 15 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 1:03:31 16 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 1:03:44 17 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 1:05:46 18 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 1:08:58 19 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1:09:08 20 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 1:11:34 21 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 1:16:23 22 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 1:17:08 23 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 1:32:01 24 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 1:32:36 25 Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge 1:34:23 26 Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1:38:23 27 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 1:39:29 28 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 1:39:42 29 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:39:47 30 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 1:42:59 31 Eugenio Alafaci (Ita) TrekRacing 1:45:42 32 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 1:53:10 33 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 1:56:46 34 Fabio Silvestre (Por) TrekRacing 1:57:38 35 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 1:57:56 36 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin 2:53:48 37 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2:07:55 38 Calvin Watson (Aus) TrekRacing 2:10:01 39 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 2:10:12 40 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 2:11:40 41 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 2:16:13 42 Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal 2:18:18 43 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 2:20:45 44 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 2:25:00

Azzuri d'Italia classification # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 5 pts 2 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 4 3 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 4 4 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 4 5 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 4 6 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 4 7 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 4 8 Elia Viviani (Ita) Team Sky 4 9 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 4 10 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 2 11 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 2 12 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 2 13 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 2 14 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 2 15 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 2 16 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 2 17 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 2 18 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 1 19 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 1 20 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 1 21 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 1 22 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 1 23 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 1 24 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 1 25 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 1

Premio della fuga classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 420 pts 2 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 373 3 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 345 4 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 345 5 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 225 6 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 224 7 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 196 8 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 183 9 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 182 10 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 168 11 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 166 12 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 166 13 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 164 14 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 164 15 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 164 16 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 150 17 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 136 18 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 133 19 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 125 20 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 125 21 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 122 22 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 91 23 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 80 24 Kristof Vandewalle (Bel) TrekRacing 66 25 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 45 26 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 42 27 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 36 28 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 34 29 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 34 30 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 26 31 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 26 32 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 26 33 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 26 34 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 25 35 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 24 36 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 23 37 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 22 38 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 19 39 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 19 40 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 18 41 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 18 42 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 16 43 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 16 44 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 15 45 Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 15 46 Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling 15 47 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 15 48 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 15 49 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 15 50 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 10 51 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 10 52 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 8 53 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 8 54 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 7 55 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 7 56 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 7

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 22 pts 2 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 16 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 16 4 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 15 5 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 15 6 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 14 7 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin 14 8 Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini 14 9 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 13 10 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 12 11 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 12 12 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 11 13 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 11 14 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 11 15 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 10 16 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 10 17 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 10 18 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 10 19 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 10 20 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 10 21 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 10 22 Elia Viviani (Ita) Team Sky 9 23 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 9 24 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 9 25 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 9 26 Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling 9 27 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 8 28 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 8 29 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 8 30 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 8 31 Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 8 32 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 8 33 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 8 34 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 7 35 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 7 36 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 7 37 Eugert Zhupa (Alb) Southeast Pro Cycling 7 38 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 6 39 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 40 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 6 41 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 6 42 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 6 43 Manuel Belletti (Ita) Southeast Pro Cycling 6 44 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 6 45 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 5 46 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 5 47 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 5 48 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 5 49 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 4 50 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4 51 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 4 52 Kristof Vandewalle (Bel) TrekRacing 4 53 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 4 54 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 4 55 Richie Porte (Aus) Team Sky 3 56 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 3 57 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 3 58 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 3 59 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 3 60 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling 3 61 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 62 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 3 63 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 3 64 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 2 65 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 2 66 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 2 67 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 68 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 2 69 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2 70 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 1 71 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 1

Premio energy classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Felline (Ita) TrekRacing 5 pts 2 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 5 3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 4 4 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 4 5 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 4 6 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 4 7 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 4 8 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 4 9 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo 4 10 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 11 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 2 12 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 2 13 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 2 14 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 2 15 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 2 16 Elia Viviani (Ita) Team Sky 2 17 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2 18 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 1 19 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1 20 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 1 21 Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling 1 22 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 1 23 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 1 24 Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing 1

Team classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Astana Pro Team 128:15:41 2 BMC Racing Team 0:06:12 3 Team Sky 0:06:22 4 Movistar Team 0:07:11 5 Cannondale-Garmin 0:23:28 6 Tinkof-Saxo 0:25:07 7 Lotto-Soudal 0:41:00 8 Team Katusha 0:53:49 9 Lampre-Merida 0:56:48 10 FDJ.fr 0:57:13 11 Bardiani CSF 1:00:19 12 IAM Cycling 1:15:05 13 AG2R La Mondiale 1:24:18 14 Southeast 1:29:07 15 Orica GreenEdge 1:30:12 16 Etixx - Quick-Step 1:37:23 17 Team LottoNL-Jumbo 2:08:03 18 Androni Giocattoli 2:11:01 19 CCC Sprandi Polkowice 2:15:39 20 Nippo - Vini Fantini 2:39:03 21 Trek Factory Racing 3:01:42 22 Team Giant-Alpecin 3:17:53