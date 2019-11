Image 1 of 64 Mark Cavendish (Omega Pharma QuickStep) celebrates (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 64 The main break drives on during stage 13 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 64 Mark Cavendish shows the strain (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 64 Cavendish couldn't stand after his win on stage 13 (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 64 Jack Bobridge crashes at the back of the bunch (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 64 Pieter Weening (Orica - GreenEDGE) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 64 Mark Cavendish after winning at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 64 Cadel Evans (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 64 Tanel Kangert (Astana) rides through the feedzone (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 64 Jack Bobridge picks himself up after crashing (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 64 Mark Cavendish (Omega Pharma QuickStep) wins stage 13 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 64 A race moto crashes (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 64 Cavendish and Trentin at the finish (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 64 Lars Bak (Lotto) leads the break (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 64 Cavendish slumps against a fence after his stage win (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 64 Caruso (Katusha) leads a late charge (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 64 Mark Cavendish (Omega Pharma - Having claimed the 100th win of his career on Thursday, Mark Cavendish (Omega Pharma-QuickStep) started on the path towards his next century of victories when he led the bunch home in Cherasco, narrowly holding off Giacomo Nizzolo (RadioShack-Leopard) and Luka Mezgec (Argos-Shimano) in a frantic finish at the end of the Giro’s longest stage.





With Orica-GreenEdge also prominent as they worked for Brett Lancaster, Cavendish was seven riders back when Cannondale began to wind the sprint up for Viviani from 500m out. For a moment, it looked like the Briton was going to be boxed in, but seeing a gap to his right he shot through it with 350 metres still to the line. In typical fashion, he opened up a gap of half a dozen metres on the riders behind him, but had to battle hard to hold on as Nizzolo came through quickly on his left, but just fractionally too late to claim his first Grand Tour stage win.

Cavendish, who now has 40 Grand Tour stage wins to his credit, admitted he hadn’t wanted to ride for the win today, given the length of the stage and his team’s efforts yesterday. “I’m so, so tired. I don’t know how I’m going to recover before the mountains tomorrow,” he said. “A sprint like that takes so much effort out of you. I was right on the limit, I had to go from 350 metres out and I’m on my knees now. The guys saved me on the climbs today and I feel like this is now building into the teams I had of old. The guys just ride and ride and ride. They’re incredible.”

There was no change in the overall standings. Race leader Vincenzo Nibali said he had enjoyed the fact that the weather was much better and looked ominously strong on that final little rise as he chased down a cheeky attack by eighth-placed Beñat Intxausti (Movistar).

How it unfolded

With some very serious climbing ahead this weekend, there was a good chance a break might be able to stay away on this stage. It started to form 30km in when Danilo Hondo (RadioShack Leopard), Giairo Ermeti (Androni Giocattoli) and Rafael Andriato (Vini Fantini-Selle Italia) went clear. This trio were soon joined by Pablo Lastras (Movistar), Tobias Ludvigsson (Argos-Shimano) and Lars Ytting Bak (Lotto-Belisol). Bardiani’s Nicola Boem bridged across on his own, making seven up front.

After 90km their lead had gone out to more than 13 minutes. The sprinters’ teams then moved into the vanguard of the peloton, steadily eating away at that deficit. The seven leaders were less than a minute clear when they reached the only categorised climb of the day, the Tre Cuni, with 37km remaining, and it was here that the three strongest riders in the break – Boem, Bak and Lastras – forged clear. Their lead was just 18 seconds at the top of the climb, but Omega were content to let that gap edge out again slightly.

On the next rise, 15km from home, Boem went for a solo break, but couldn’t sustain his pace and fell back as Lastras ploughed on. Behind these three, there was a flurry of attacks off the front of the peloton, where Astana took control as Omega Pharma finally began to wilt. A gaggle of riders got across to Lastras, including Vini Fantini pair Matteo Rabottini and Oscar Gatto, Euskaltel’s Jorge Azanza, Bardiani’s Francesco Bongiorno, Movistar’s José Herrada and Katusha’s Giampaolo Caruso.

On the final little climb, with 8km to go, the front group split as its members began to attack each other. It was Caruso who finally got clear just before cresting the climb with 6km remaining. For a couple of kilometres it looked as if the Italian might benefit from some dallying at the front of the peloton, until Cannondale decided it was up to then to start the chase in Omega Pharma’s absence. The risk was always that Cavendish would benefit, but they had to take it. Once again, though, the Briton had just a little bit too much speed and sprinting nous for his rivals.

Full Results 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 6:09:55 2 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 3 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 4 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 5 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 6 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 7 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 8 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 9 Anthony Roux (Fra) FDJ 10 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 11 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 12 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 14 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 15 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol 16 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 17 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 18 Dominique Rollin (Can) FDJ 19 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 20 Luca Paolini (Ita) Katusha 21 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 22 Pavel Brutt (Rus) Katusha 23 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 24 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 25 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 26 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 27 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 28 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 29 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 30 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 31 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 32 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 33 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 34 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 35 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 36 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 37 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 38 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 39 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 40 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 41 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 42 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 43 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 44 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 45 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 46 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 47 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 48 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 49 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 50 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 51 Christian Vande Velde (USA) Garmin-Sharp 52 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 53 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 54 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 55 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 56 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 57 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 58 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 59 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 60 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 61 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2R La Mondiale 62 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 63 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 64 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 65 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 66 Yury Trofimov (Rus) Katusha 67 Francis Mourey (Fra) FDJ 68 Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard 69 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 70 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 71 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 72 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 73 Koen De Kort (Ned) Team Argos-Shimano 74 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 75 Peter Stetina (USA) Garmin-Sharp 76 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling 77 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida 78 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 79 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 80 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 81 Stefano Garzelli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 82 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 83 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 84 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 85 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 86 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 87 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 88 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:00:20 89 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 90 Danny Pate (USA) Sky Procycling 0:00:22 91 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:24 92 Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling Team 93 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 94 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 95 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 96 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 97 Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp 98 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 99 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:00:27 100 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:31 101 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:00:38 102 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 103 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 0:00:38 104 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 0:00:43 105 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:00:53 106 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:01:58 107 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:02:02 108 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 0:02:58 109 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 110 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 111 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 112 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 113 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:03:02 114 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 0:03:31 115 Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida 116 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel-Euskadi 0:03:47 117 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 0:04:13 118 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 119 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 120 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick Step 0:05:22 121 Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano 0:06:29 122 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:09:17 123 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 124 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 125 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 126 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 127 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 0:09:58 128 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:09:59 129 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:12:37 130 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 0:16:32 131 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 132 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 133 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 134 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 135 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 136 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 137 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 138 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 139 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 140 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 141 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 142 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 143 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 144 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 145 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 146 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 147 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 148 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 149 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 150 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 151 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 152 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 153 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 154 Laurent Pichon (Fra) FDJ 155 Johan Le Bon (Fra) FDJ 156 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 157 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 158 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 159 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step 160 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 161 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 162 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 163 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 164 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 165 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 166 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 167 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 168 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 169 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 170 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 171 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 172 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 173 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ 174 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 175 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 176 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff 177 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 178 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 179 Maxim Belkov (Rus) Katusha 180 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 181 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 182 Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team 183 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 184 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 185 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 186 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 187 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli DNS Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp DNS Nacer Bouhanni (Fra) FDJ DNS Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling

Points 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 25 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 20 3 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 16 4 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 14 5 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 12 6 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 10 7 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 9 8 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 8 9 Anthony Roux (Fra) FDJ 7 10 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 6 11 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 5 12 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 13 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 3 14 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 15 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol 1

Mountain 1 - Tre Cuni (Cat. 3) 217.2km 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 5 pts 2 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 3 3 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 2 4 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1

Sprint 1 - Castagnole delle Lanze, 182.2km 1 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 5 pts 2 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 4 3 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 3 4 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 2 5 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 1

Sprint 2 - Alba, 201.5km 1 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 5 pts 2 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 4 3 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 3 4 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 2 5 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 1

Most combative rider 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 10 pts 2 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 10 3 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 6 4 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 5 5 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 4 6 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 4 7 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 3 8 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 3 9 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 3 10 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 2 11 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 2 12 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 1 13 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 1

Azzurri d'Italia 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 4 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 2 3 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 1

Premio della fuga 1 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 227 pts 2 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 223 3 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 216 4 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 188 5 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 188 6 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 188 7 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 188 8 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 12 9 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 12 10 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 11 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 7 12 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 7 13 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 14 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 5

Teams 1 Androni Giocattoli 18:29:45 2 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 Garmin-Sharp 4 Ag2R La Mondiale 5 Lotto Belisol 6 Bardiani Valvole-CSF Inox 7 Cannondale Pro Cycling 8 Katusha 9 Lampre-Merida 10 FDJ 11 RadioShack Leopard 12 Movistar Team 13 Blanco Pro Cycling Team 14 Sky Procycling 15 Vini Fantini-Selle Italia 16 Astana Pro Team 17 Colombia 18 Euskaltel-Euskadi 19 Omega Pharma-Quick Step 0:00:20 20 Orica-GreenEdge 21 Team Saxo-Tinkoff 0:00:24 22 BMC Racing Team 23 Team Argos-Shimano 0:00:38

Super teams 1 Omega Pharma-Quick Step 20 pts 2 RadioShack Leopard 19 3 Team Argos-Shimano 18 4 Orica-GreenEdge 17 5 Cannondale Pro Cycling 16 6 Ag2R La Mondiale 15 7 FDJ 15 8 Garmin-Sharp 15 9 Team Saxo-Tinkoff 14 10 Lampre-Merida 13 11 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 12 Androni Giocattoli 11 13 Bardiani Valvole-CSF Inox 9 14 Blanco Pro Cycling Team 8 15 Lotto Belisol 6 16 Katusha 1 17 Movistar Team 18 Colombia 19 Sky Procycling 20 Vini Fantini-Selle Italia 21 BMC Racing Team 22 Astana Pro Team 23 Euskaltel-Euskadi

General classification after stage 13 1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 52:38:09 2 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:00:41 3 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:02:04 4 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:02:12 5 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 0:02:13 6 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:02:55 7 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 0:03:35 8 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:04:05 9 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2R La Mondiale 0:04:17 10 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 0:04:21 11 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 0:05:06 12 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:05:08 13 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 0:05:26 14 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 0:05:57 15 Yury Trofimov (Rus) Katusha 0:06:08 16 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:06:55 17 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:46 18 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:08:41 19 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:08:43 20 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:08:55 21 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 0:11:03 22 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:11:37 23 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 0:12:02 24 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 0:12:52 25 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 0:15:20 26 Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:17:21 27 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:18:12 28 Francis Mourey (Fra) FDJ 0:18:16 29 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 0:22:53 30 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 0:23:33 31 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:27:33 32 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 0:27:41 33 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:28:30 34 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 0:32:35 35 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 0:34:07 36 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 0:37:04 37 Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp 0:37:42 38 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:37:54 39 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 0:38:15 40 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:38:27 41 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 0:38:50 42 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 0:38:57 43 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:39:10 44 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:40:11 45 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:41:20 46 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:44:20 47 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:44:32 48 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:45:29 49 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:46:51 50 Luca Paolini (Ita) Katusha 0:47:31 51 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 0:47:40 52 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 0:47:52 53 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:51:14 54 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 0:51:50 55 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:54:12 56 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:54:42 57 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 0:54:43 58 Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida 0:54:53 59 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:56:06 60 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:59:18 61 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1:00:46 62 Peter Stetina (USA) Garmin-Sharp 1:00:54 63 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 1:03:07 64 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 1:04:08 65 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:04:13 66 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 1:04:22 67 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:04:30 68 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 1:05:13 69 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 1:07:19 70 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 1:09:32 71 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:10:22 72 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 1:12:22 73 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:12:27 74 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 1:13:27 75 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:14:03 76 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 1:14:32 77 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 1:16:57 78 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 79 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 1:17:16 80 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 1:17:38 81 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 1:20:12 82 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 1:20:14 83 Koen De Kort (Ned) Team Argos-Shimano 1:21:25 84 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1:21:54 85 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 1:22:50 86 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 1:24:04 87 Anthony Roux (Fra) FDJ 1:24:14 88 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 1:24:40 89 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel-Euskadi 1:24:43 90 Dominique Rollin (Can) FDJ 1:24:46 91 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 1:24:50 92 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida 1:24:54 93 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 1:25:12 94 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:26:17 95 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 1:26:36 96 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 1:27:35 97 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1:28:06 98 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 1:28:21 99 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:29:19 100 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol 101 Stefano Garzelli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1:30:25 102 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 1:31:00 103 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 1:31:05 104 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 1:31:48 105 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 1:32:08 106 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:32:27 107 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 1:33:45 108 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:34:04 109 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 1:36:06 110 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 1:36:57 111 Pavel Brutt (Rus) Katusha 1:37:38 112 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 1:38:21 113 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 1:38:29 114 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:39:03 115 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 1:40:39 116 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1:40:53 117 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 1:40:58 118 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:41:14 119 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 1:41:39 120 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 1:41:44 121 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 1:42:11 122 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 1:42:22 123 Christian Vande Velde (USA) Garmin-Sharp 1:42:24 124 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 1:42:44 125 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 1:44:38 126 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 1:45:19 127 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick Step 1:45:41 128 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:46:48 129 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 1:48:09 130 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 1:48:16 131 Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard 1:49:37 132 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 1:50:43 133 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 1:50:59 134 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:51:32 135 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1:51:48 136 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:52:14 137 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 1:52:17 138 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 1:52:49 139 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 1:53:44 140 Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano 1:53:48 141 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:55:08 142 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:56:08 143 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:56:31 144 Johan Le Bon (Fra) FDJ 1:56:32 145 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 1:57:38 146 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 1:57:53 147 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 1:59:51 148 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ 2:01:30 149 Danny Pate (USA) Sky Procycling 2:01:50 150 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 2:02:10 151 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 2:02:55 152 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 2:02:59 153 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 2:05:16 154 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 2:05:59 155 Maxim Belkov (Rus) Katusha 2:06:47 156 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff 2:07:28 157 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 2:07:47 158 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 2:10:48 159 Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team 2:11:15 160 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 2:12:04 161 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 2:13:10 162 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 2:13:11 163 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:14:18 164 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 2:14:27 165 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 2:14:32 166 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 2:14:41 167 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 2:14:48 168 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 2:19:40 169 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2:20:18 170 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 2:20:40 171 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2:21:13 172 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 2:21:23 173 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:23:07 174 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 2:23:22 175 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:26:43 176 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 2:27:13 177 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 2:28:07 178 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 2:31:09 179 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 2:39:14 180 Laurent Pichon (Fra) FDJ 2:39:47 181 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 2:40:26 182 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 2:41:18 183 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 2:41:53 184 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 2:42:14 185 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 2:43:50 186 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 2:51:03 187 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 2:59:09

Points classification 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 108 pts 2 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 73 3 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 72 4 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 59 5 Maxim Belkov (Rus) Katusha 55 6 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 53 7 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 52 8 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 45 9 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 45 10 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 43 11 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 39 12 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 37 13 Luca Paolini (Ita) Katusha 35 14 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 35 15 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 33 16 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 32 17 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 32 18 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 32 19 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 32 20 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 31 21 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 30 22 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 30 23 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 29 24 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 28 25 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 28 26 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 27 27 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 25 28 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 24 29 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 30 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 31 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 22 32 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 22 33 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 20 34 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 20 35 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 19 36 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 19 37 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 19 38 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 19 39 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 18 40 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 18 41 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 17 42 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 16 43 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 16 44 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 15 45 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 15 46 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 14 47 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 14 48 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 14 49 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 14 50 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 13 51 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 13 52 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 13 53 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 54 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 12 55 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 12 56 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 12 57 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 12 58 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 12 59 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 12 60 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 12 61 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 12 62 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 11 63 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 10 64 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 10 65 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 66 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2R La Mondiale 9 67 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 9 68 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 9 69 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 9 70 Anthony Roux (Fra) FDJ 9 71 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 72 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 73 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 74 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 8 75 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 8 76 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 7 77 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 7 78 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 6 79 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 6 80 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 6 81 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 6 82 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 6 83 Johan Le Bon (Fra) FDJ 6 84 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 6 85 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 5 86 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 5 87 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 5 88 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 5 89 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 4 90 Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp 4 91 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 4 92 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 4 93 Dominique Rollin (Can) FDJ 4 94 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 4 95 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 4 96 Yury Trofimov (Rus) Katusha 3 97 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 3 98 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 3 99 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 3 100 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 3 101 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 102 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2 103 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 2 104 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 2 105 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 2 106 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 107 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 108 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1 109 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 1 110 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 1 111 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 1 112 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 1 113 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling 1 114 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 1 115 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 1 116 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1 117 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team -4 118 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol -4 119 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox -5 120 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia -5 121 David Millar (GBr) Garmin-Sharp -5

Mountains classification 1 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 47 pts 2 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 26 3 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 23 4 Maxim Belkov (Rus) Katusha 18 5 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 16 6 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 15 7 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 13 8 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 12 9 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 12 10 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 9 11 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 12 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 9 13 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 9 14 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 6 15 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 6 16 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 6 17 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 5 18 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 5 19 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 5 20 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 5 21 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 22 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 3 23 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3 24 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 3 25 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 3 26 Dominique Rollin (Can) FDJ 3 27 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3 28 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 3 29 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 3 30 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 31 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 2 32 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 2 33 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 2 34 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 2 35 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 2 36 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 2 37 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 2 38 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 2 39 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 2 40 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2 41 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 2 42 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 43 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 2 44 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 2 45 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 1 46 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 1 47 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 1 48 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 1 49 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1 50 Pavel Brutt (Rus) Katusha 1 51 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 1

Sprint classification 1 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 20 pts 2 Maxim Belkov (Rus) Katusha 19 3 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 18 4 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 5 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 6 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 13 7 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 11 8 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 10 9 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 10 10 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 9 11 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 9 12 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 13 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 8 14 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 8 15 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 16 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 8 17 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 7 18 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 19 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 6 20 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 6 21 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 5 22 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 4 23 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 4 24 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 4 25 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 26 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 4 27 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 4 28 Johan Le Bon (Fra) FDJ 4 29 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 4 30 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 4 31 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 3 32 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 3 33 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 3 34 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 3 35 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 3 36 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 3 37 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 3 38 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 2 39 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 2 40 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 2 41 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 2 42 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 43 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 2 44 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 2 45 Dominique Rollin (Can) FDJ 2 46 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 2 47 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 2 48 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 49 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 50 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 1 51 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1 52 Anthony Roux (Fra) FDJ 1 53 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1 54 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 1 55 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 1

Most combative rider classification 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 29 pts 2 Maxim Belkov (Rus) Katusha 29 3 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 23 4 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 20 5 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 18 6 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 18 7 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 18 8 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 15 9 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 10 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 14 11 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 13 12 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 13 13 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 13 14 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 13 15 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 13 16 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 12 17 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 12 18 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 19 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 12 20 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 11 21 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 11 22 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 11 23 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 10 24 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 10 25 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 10 26 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 27 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 9 28 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 9 29 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 30 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 8 31 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 8 32 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 8 33 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 8 34 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 8 35 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 7 36 Luca Paolini (Ita) Katusha 6 37 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 6 38 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 6 39 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 6 40 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 6 41 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 5 42 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 5 43 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 5 44 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 4 45 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 4 46 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 47 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 4 48 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 4 49 Johan Le Bon (Fra) FDJ 4 50 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 4 51 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 4 52 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 3 53 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 3 54 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 3 55 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 3 56 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 3 57 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 3 58 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 3 59 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 60 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 2 61 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 2 62 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 2 63 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 64 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2 65 Dominique Rollin (Can) FDJ 2 66 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 2 67 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 2 68 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 2 69 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 70 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 2 71 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 1 72 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 1 73 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 1 74 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 1 75 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 1 76 Anthony Roux (Fra) FDJ 1 77 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 1 78 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 1 79 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 1 80 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1 81 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 1

Azzurri d'Italia classification 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 16 pts 2 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 6 3 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 4 4 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 4 5 Luca Paolini (Ita) Katusha 4 6 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 4 7 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 4 8 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 4 9 Maxim Belkov (Rus) Katusha 4 10 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 4 11 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 2 12 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 2 13 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 2 14 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 2 15 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 2 16 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 1 17 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 1 18 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1 19 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1 20 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 1 21 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 1 22 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 1 23 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 1

Premio della fuga classification 1 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 365 pts 2 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 290 3 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 278 4 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 270 5 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 263 6 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 227 7 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 223 8 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 221 9 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 217 10 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 216 11 Maxim Belkov (Rus) Katusha 204 12 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 204 13 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 204 14 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 197 15 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 188 16 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 188 17 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 188 18 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 178 19 Johan Le Bon (Fra) FDJ 176 20 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 167 21 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 167 22 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 167 23 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 167 24 Anthony Roux (Fra) FDJ 151 25 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 147 26 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 125 27 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 125 28 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 122 29 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 118 30 Dominique Rollin (Can) FDJ 112 31 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 112 32 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 72 33 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 59 34 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 44 35 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 33 36 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 26 37 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 26 38 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 26 39 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 18 40 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 16 41 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 15 42 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 13 43 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 13 44 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 12 45 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel-Euskadi 12 46 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 12 47 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 9 48 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 8 49 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 8 50 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 8 51 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 8 52 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 8 53 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 7 54 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 55 Luca Paolini (Ita) Katusha 7 56 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 7 57 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 58 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 5

Young riders classification 1 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 52:42:30 2 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 0:01:05 3 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:04:34 4 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 0:08:31 5 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:24:09 6 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:39:59 7 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:42:30 8 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 0:43:31 9 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:49:51 10 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:00:09 11 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 1:05:11 12 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 1:08:01 13 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 1:09:06 14 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 1:12:36 15 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 1:12:55 16 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:21:56 17 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:24:58 18 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 1:26:44 19 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:28:06 20 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:36:53 21 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 1:40:17 22 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 1:40:58 23 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 1:43:48 24 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 1:43:55 25 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 1:46:22 26 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:47:11 27 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1:47:27 28 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:51:47 29 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:52:10 30 Johan Le Bon (Fra) FDJ 1:52:11 31 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 1:55:30 32 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 2:03:26 33 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 2:08:49 34 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:09:57 35 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 2:10:20 36 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 2:17:02 37 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:18:46 38 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:22:22 39 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 2:26:48 40 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 2:34:53 41 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 2:36:05 42 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 2:37:32 43 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 2:37:53 44 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 2:46:42

Teams classification 1 Sky Procycling 157:19:28 2 Blanco Pro Cycling Team 0:02:22 3 Lampre-Merida 0:09:54 4 Movistar Team 0:10:45 5 Astana Pro Team 0:11:53 6 Katusha 0:21:32 7 Ag2R La Mondiale 0:22:50 8 Androni Giocattoli 0:30:44 9 BMC Racing Team 0:32:26 10 Vini Fantini-Selle Italia 0:40:20 11 Euskaltel-Euskadi 0:41:18 12 Team Saxo-Tinkoff 0:44:04 13 RadioShack Leopard 0:45:28 14 Colombia 0:58:41 15 Cannondale Pro Cycling 1:11:32 16 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:24:04 17 Garmin-Sharp 1:41:06 18 FDJ 1:45:32 19 Bardiani Valvole-CSF Inox 1:49:33 20 Omega Pharma-Quick Step 1:58:26 21 Lotto Belisol 1:58:30 22 Orica-GreenEdge 2:28:05 23 Team Argos-Shimano 2:44:28

Super teams classification 1 Sky Procycling 177 pts 2 BMC Racing Team 167 3 Orica-GreenEdge 165 4 Movistar Team 159 5 Katusha 150 6 Omega Pharma-Quick Step 143 7 Ag2R La Mondiale 141 8 RadioShack Leopard 137 9 Vini Fantini-Selle Italia 134 10 Blanco Pro Cycling Team 132 11 Astana Pro Team 131 12 Garmin-Sharp 121 13 Bardiani Valvole-CSF Inox 120 14 Lampre-Merida 119 15 FDJ 114 16 Cannondale Pro Cycling 111 17 Team Argos-Shimano 98 18 Androni Giocattoli 95 19 Team Saxo-Tinkoff 86 20 Euskaltel-Euskadi 72 21 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 60 22 Lotto Belisol 49 23 Colombia 49