Mark Cavendish (Omega Pharma-QuickStep) won the opening stage and so took the leader's pink jersey at the Giro d'Italia in Naples, taking the win ahead of Elia Viviani (Cannondale) and Nacer Bouhanni (FDJ). A very high pace and a late crash had split the field but he once again Cavendish proved he has the speed to win.

"The stage wasn't easy, there were a lot of corners and it was very hot for an Englishman like me. It was only 130km long and my team did a great job working for me," said Cavendish.

"Steegmans had a problem with his gears and so I had to close a ten-metre gap with just 500m to go. I had to go in the red to win the sprint."

Cannondale had moved up to lead the field in the final kilometers, and its burning pace lined-out the field. Only about a dozen riders were in the lead group at the finale after the crash took out Mattia Gavazzi (Androni Giocattoli) and Davide Apollonio (Ag2r-La Mondiale). Orica-GreenEdge drove the way in the final kilometre, pulling for Matthew Goss but he was unable to find the speed to win. Viviani moved past him in sight of the line but Cavendish powered his way up on the right hand side of the road to snatch the win. It was his 11th Giro victory. French national champion Nacer Bouhanni (FDJ) was third.

How it unfolded

The Giro d'Italia started promptly in Naples under brilliant sunny skies.

The day's break started early, as soon as the flag was dropped, with Guillaume Bonnafond (AG2R), Marco Canola (Bardiani Valvole-CSF Inox), Cameron Wurf (Cannondale), Ricardo Mestre (Euskaltel), Brian Bulgac (Lotto Belisol), Giovanni Visconti (Movistar) and Martijn Keizer (Vacansoleil-DCM) quickly going clear.

They never got much more than two minutes though and never appeared to work well together. The two main rival teams of the day gave notice of their intentions early in the day as Omega Pharma-QuickStep for sprinter Mark Cavendish, and Argos-Shimano for John Degenkolb, led the chase.

The Naples streets took their tribute as well. FDJ's Laurent Pichon was the first to crash, and subsequently paid several visits to the race doctor. Yaroslav Popovych (RadioShack-Nissan) had a nasty looking wound on his left thigh, visible through his ripped shorts. Numerous other riders had to pull over with punctures.

Early on, there were two category 4 climbs in Via Francisco Petrarca. Bonnafond tried both times to take the points, but Visconti and Wurf took the honours.

Wurf eventually took off alone from the group and quickly built up a lone lead of some two minutes, as the chasers faded back towards the peloton. With 71.5km to go, they were caught, with Wurf 1:55 ahead.

The day's course consisted of four laps of an opening circuit, which included the climb, and then eight laps of a flat closing circuit. By the finishing circuit, Team Sky moved up near the front to protect Bradley Wiggins, although Omega Pharma-QuickStep and Argos-Shimano continued to head things up, and kept the gap under two minutes, bringing it down slowly but surely.

With 40km still to go, the gap had dropped to under a minute. One lap later, it was down to 37 seconds, and BMC was showing up near the front. Wurf hung on to take the day's only intermediate sprint with 24km to go. The Australian fought long and hard but with 19km to go, it was over and he was caught by the Omega Pharma-QuickStep-led field.

The massed field flew under the finish banner for the last lap, with Cannondale, Orica-GreenEdge, Argos-Shimano and Omega Pharma-QuickStep all leading their own trains at high speed.

Cannondale moved to the lead and picked up the pace yet again and the field became a long string. Cannondale's work split the field and the crash caused a gap, with 12 or so riders at the front, including Cavendish and Goss. The Cannondale team faded as they crossed under the flamme rouge, with Orica-GreenEdge leading the sprint. Goss had a great lead out and started his sprint with 200 metres to go. But Cavendish was also moving up and came up on the right side with speed, to grab the win and the first pink jersey at literally the last moment.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 2:58:38 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 4 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 5 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 6 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 7 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 8 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 9 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 10 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 11 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 12 Luca Paolini (Ita) Katusha 13 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 14 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 15 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 16 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 17 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 18 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 19 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 21 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 22 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 23 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 24 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 25 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 26 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 27 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 28 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 29 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 30 Dominique Rollin (Can) FDJ 31 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 32 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 33 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 34 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 35 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 36 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 37 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol 38 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 39 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 40 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 41 Julien Berard (Fra) Ag2R La Mondiale 42 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 43 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 44 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 45 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 46 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 47 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 48 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 49 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 50 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 51 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 52 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 53 Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida 54 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 55 Pavel Brutt (Rus) Katusha 56 Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling Team 57 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 58 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 59 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 60 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 61 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 62 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 63 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 64 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 65 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 66 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 67 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 68 Koen De Kort (Ned) Team Argos-Shimano 69 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 70 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 71 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 72 Francis Mourey (Fra) FDJ 73 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 74 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 75 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 76 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 77 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 78 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 79 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 80 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 81 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida 82 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 83 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step 84 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 85 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 86 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 87 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 88 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 89 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 90 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 91 Yury Trofimov (Rus) Katusha 92 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 93 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 94 Peter Stetina (USA) Garmin-Sharp 95 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 96 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 97 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 98 Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team 99 Stefano Garzelli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 100 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff 101 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 102 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 103 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 104 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 105 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 106 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 107 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 108 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 109 Anthony Roux (Fra) FDJ 110 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 111 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 112 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 113 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 114 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 115 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 116 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 117 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 118 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 119 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 120 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 121 Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp 122 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel-Euskadi 123 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 124 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 125 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 126 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 127 Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli 128 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 129 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 130 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 131 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 132 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 133 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 134 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 135 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 136 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 137 Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard 138 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 139 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 140 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 141 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 142 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 143 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 144 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 145 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 146 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 147 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 148 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 149 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 150 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 151 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 152 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 153 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 154 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2R La Mondiale 155 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 156 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 157 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 158 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 159 Christian Vande Velde (USA) Garmin-Sharp 160 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 161 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 162 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 163 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 164 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 165 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 166 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 167 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 168 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 169 Johan Le Bon (Fra) FDJ 170 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 171 Sandy Casar (Fra) FDJ 172 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 173 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 174 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 175 Danny Pate (USA) Sky Procycling 176 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 177 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling 178 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 0:00:57 179 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 0:01:01 180 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 0:01:05 181 Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano 0:01:16 182 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 183 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 184 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick Step 0:02:34 185 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 186 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:02:38 187 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 188 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 189 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 190 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 191 Maxim Belkov (Rus) Katusha 192 Laurent Pichon (Fra) FDJ 193 Ji Cheng (Chn) Team Argos-Shimano 194 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 195 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 196 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ 197 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 0:03:03 198 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 199 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:03:05 200 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 201 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 202 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 203 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 204 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 205 Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 206 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:05:07 207 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi

Sprint - Napoli, 105.7km # Rider Name (Country) Team Result 1 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 8 pts 2 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 6 3 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 4 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 3 5 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 6 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 1

Mountain 1 - Via Francesco Petrarca, 23.3km, Cat. 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 3 pts 2 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 3 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 1

Mountain 2 - Via Francesco Petrarca, 39.6km, Cat. 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 3 pts 2 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 2 3 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 28 pts 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 20 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 16 4 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 14 5 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 13 6 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 12 7 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 10 8 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 9 9 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 8 10 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 8 11 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 6 12 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 5 13 Luca Paolini (Ita) Katusha 4 14 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 15 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 3 16 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 2 17 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 18 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 1 19 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 1

Most combative rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 8 pts 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 5 3 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 5 4 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 4 5 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 4 6 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 3 7 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 8 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 2 9 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 1 10 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1

Fuga Pinarello # Rider Name (Country) Team Result 1 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 103 pts 2 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 33 3 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 26 4 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 26 5 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 26 6 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 26 7 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 26

Azzurri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 4 pts 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 2 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Orica-GreenEdge 8:55:54 2 BMC Racing Team 3 Garmin-Sharp 4 RadioShack Leopard 5 FDJ 6 Astana Pro Team 7 Movistar Team 8 Lampre-Merida 9 Euskaltel-Euskadi 10 Androni Giocattoli 11 Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 12 Katusha 13 Cannondale Pro Cycling 14 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 Vini Fantini-Selle Italia 16 Sky Procycling 17 Lotto Belisol 18 Team Saxo-Tinkoff 19 Team Argos-Shimano 20 Bardiani Valvole-CSF Inox 21 Blanco Pro Cycling Team 22 Ag2R La Mondiale 23 Colombia

Super teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Orica-GreenEdge 40 pts 2 RadioShack Leopard 29 3 Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 20 4 Cannondale Pro Cycling 19 5 FDJ 18 6 Movistar Team 15 7 BMC Racing Team 14 8 Team Argos-Shimano 10 9 Garmin-Sharp 10 10 Katusha 9 11 Euskaltel-Euskadi 8 12 Androni Giocattoli 7 13 Lampre-Merida 5 14 Astana Pro Team 4 15 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 16 Vini Fantini-Selle Italia 17 Sky Procycling 18 Lotto Belisol 19 Ag2R La Mondiale 20 Team Saxo-Tinkoff 21 Blanco Pro Cycling Team 22 Colombia 23 Bardiani Valvole-CSF Inox

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 2:58:18 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:00:08 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 0:00:12 4 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 0:00:16 5 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:18 6 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 0:00:20 7 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 8 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 9 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 10 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 11 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 12 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 13 Luca Paolini (Ita) Katusha 14 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 15 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 16 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 17 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 18 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 19 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 20 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 21 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 22 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 23 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 24 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 25 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 26 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 27 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 28 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 29 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 30 Dominique Rollin (Can) FDJ 31 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 32 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 33 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 34 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 35 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 36 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 37 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol 38 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 39 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 40 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 41 Julien Berard (Fra) Ag2R La Mondiale 42 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 43 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 44 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 45 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 46 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 47 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 48 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 49 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 50 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 51 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 52 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 53 Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida 54 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 55 Pavel Brutt (Rus) Katusha 56 Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling Team 57 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 58 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 59 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 60 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 61 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 62 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 63 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 64 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 65 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 66 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 67 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 68 Koen De Kort (Ned) Team Argos-Shimano 69 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 70 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 71 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 72 Francis Mourey (Fra) FDJ 73 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 74 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 75 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 76 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 77 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 78 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 79 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 80 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 81 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida 82 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 83 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step 84 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 85 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 86 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 87 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 88 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 89 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 90 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 91 Yury Trofimov (Rus) Katusha 92 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 93 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 94 Peter Stetina (USA) Garmin-Sharp 95 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 96 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 97 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 98 Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team 99 Stefano Garzelli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 100 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff 101 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 102 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 103 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 104 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 105 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 106 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 107 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 108 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 109 Anthony Roux (Fra) FDJ 110 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 111 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 112 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 113 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 114 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 115 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 116 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 117 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 118 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 119 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 120 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 121 Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp 122 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel-Euskadi 123 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 124 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 125 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 126 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 127 Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli 128 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 129 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 130 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 131 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 132 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 133 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 134 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 135 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 136 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 137 Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard 138 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 139 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 140 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 141 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 142 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 143 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 144 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 145 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 146 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 147 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 148 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 149 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 150 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 151 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 152 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 153 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 154 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2R La Mondiale 155 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 156 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 157 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 158 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 159 Christian Vande Velde (USA) Garmin-Sharp 160 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 161 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 162 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 163 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 164 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 165 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 166 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 167 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 168 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 169 Johan Le Bon (Fra) FDJ 170 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 171 Sandy Casar (Fra) FDJ 172 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 173 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 174 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 175 Danny Pate (USA) Sky Procycling 176 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 177 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling 178 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 179 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 180 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 181 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 182 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ 183 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 184 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 185 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 186 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 187 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 188 Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 189 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 0:01:17 190 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 0:01:21 191 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 0:01:25 192 Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano 0:01:36 193 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 0:02:52 194 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick Step 0:02:54 195 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:02:58 196 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 197 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 198 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 199 Maxim Belkov (Rus) Katusha 200 Laurent Pichon (Fra) FDJ 201 Ji Cheng (Chn) Team Argos-Shimano 202 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 203 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 0:03:23 204 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 205 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:03:25 206 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:05:27 207 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 2:58:26 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 0:00:04 3 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 0:00:12 4 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 5 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 6 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 7 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 8 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 9 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 10 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 11 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 12 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 13 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 14 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 15 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 16 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 17 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 18 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 19 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 20 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 21 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 22 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 23 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 24 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 25 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 26 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 27 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 28 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 29 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 30 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 31 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 32 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 33 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 34 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 35 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 36 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 37 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 38 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 39 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 40 Johan Le Bon (Fra) FDJ 41 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 42 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 43 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 44 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 45 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:50 46 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 47 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 48 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 0:03:15 49 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:03:17

