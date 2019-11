Image 1 of 26 Wouter Weylandt (Leopard Trek) working for the team on stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 26 Riders head under the Italian flag on stage 3 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 26 Paolo Savoldelli spoke to the press after stage 3 - Savoldelli was known as one of the fastest descenders in the peloton in his day. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 4 of 26 Riders fight their way up the climb on stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 26 Carlos Oyarzun (Movistar) fuels up (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 26 The post-stage 3 press conference was attended by race officials (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 7 of 26 Angelo Zomegnan addressed the press following the death of Wouter Weylandt (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 8 of 26 The riders speed down the descent to Rapallo (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 9 of 26 Pavel Brutt (Katusha) leads the break (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 10 of 26 The day's breakaway: Bart De Clerq (Quick Step), Gianluca Brambilla (Colnago-CSF Inox), Pavel Brutt (Katusha) and Davide Ricci Bitti (Farnese Vini – Neri Sottoli) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 11 of 26 Davide Ricci Bitti (Farnese Vini – Neri Sottoli) in the breakaway (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 12 of 26 Gianluca Brambilla (Colnago CSF Inox) in the breakaway on stage 3 of the Giro d'Italia (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 13 of 26 Fumi Beppu (Radioshack) heads to the finish (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 14 of 26 Maglia Rosa Mark Cavendish suffered a mechanical and had to switch bikes (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 26 Alberto Contador sits in his Saxo Bank Sungard train. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 26 Fabian Wegmann (Leopard Trek) leads the peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 26 Angel Vicioso (Androni Giocattoli) tops David Millar (Garmin-Cervelo) to win stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 26 Riders speed down the road to Rapallo (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 26 Mark Cavendish checks out his special maglia rosa S-Works (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 26 Mark Cavendish stays out of the sun before his day in the maglia rosa. (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 26 Before his fatal crash, Wouter Weylandt ferried bottles to his teammates (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 26 Wouter Weylandt will be fondly remembered by the entire peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 26 The Leopard Trek riders head back to the hotel after a heartbreaking day (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 26 The finish line was eerily silent as Vicioso celebrates, having no idea that Weylandt had died. (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 26 The podium ceremonies were cancelled after news of Weylandt's death. (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 26 Angel Vicioso (Androni Giocattoli) made a late-race breakaway to win stage 3 (Image credit: Bettini Photo)

Angel Vicioso (Androni Giocatolli) took his first Grand Tour stage win in a day overshadowed by the tragic death of Leopard Trek's Wouter Weylandt. David Millar (Garmin Cervelo) was second on the stage, with Movistar's Pablo Lastras third. Millar moves into the race lead.

Weylandt crashed on the descent of the day's first climb, the Passo del Bocco. The exact circumstances were unknown, but the television cameras caught him on the ground unconscious. Medical assistance was immediately on the scene, and he was given defibrillation and heart massage, with work continuing on the scene for about 20 minutes before he was airlifted out. His death was announced after the stage ended.

The peloton was not informed of the seriousness of the crash until after the stage was completed. The podium ceremonies were cancelled out of respect for the 26-year-old-Belgian.

A long breakaway on a rolling stage

On a rolling course, with two ranked climbs and a tricky finish featuring ramps and some tight turns, the 173km stage from Reggio Emilia to Rapallo offered up the category 3 Passo del Bocco at km 133.3, and the category 4 Madonna delle Grazie at km. 164.

The stage got off to a fast start and after a few failed attempts, a group formed and got away. Bart De Clerq (Quick Step), Gianluca Brambilla (Colnago-CSF Inox), Pavel Brutt (Katusha) and Davide Ricci Bitti (Farnese Vini – Neri Sottoli) made their break only 32km into the day. The gap topped out at nearly six minutes before starting to fall at about the 60km marker.

Maglia rosa wearer Mark Cavendish had to stop for saddle repairs, eventually getting a new bike, and then calmly made his way back up through the team cars and back to the peloton.

Lampre, HTC and Saxo Bank-SunGard shared the duties on the front of the bunch, keeping the break group on a short leash. Cavendish soon dropped back again, apparently to pick up his repaired original bike, but this time he had several teammates to help bring him back up to the front.

A crash with about 60km to go took down among others, Fabio Duarte (Geox). He limped his way back to the bunch, and continued on his way, but with difficulty.

Lampre moved to the head of the field as the climb started, hoping to drop Cavendish and the other sprinters, while keeping stage two winner Alessandro Petacchi protected near the front.

Brambilla sprinted for the mountain points, closely followed by Brutt. The Italian took the climb, giving himself the mountain jersey. But the field was only one minute back, led by Liquigas. Ricci Bitti was dropped along the way, but caught up again with some 21km to go and the gap under one minute.

The descent was marked by Wouter's crash

The foursome hung doggedly to their lead, but Lampre rolled the field past them with 12km to go. A new group formed on the climb at 10 km, as rumours raced concerning Weylandt. The group was unable to stay away, though, but behind them, the first riders were dropped, including Cavendish. Another sprinter was eliminated from the finale as Tyler Farrar (Garmin Cervelo) flatted.

LeMevel and Lastras broke out to take the points at the day's second climb, and were joined by Daniele Moreno (Omega Pharma-Lotto) and Angel Vicioso (Androni) on the descent. David Millar (Cervelo) shot his way up to them with 2km left.

The five riders looked nervously back as they passed under the flamme rouge, but they were clear. Millar opened the sprint but Vicioso took it easily, with no one else coming close. Rabobank's Bram Tankink led the field over the line 21 seconds later.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 3:57:38 2 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 3 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 5 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 6 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:12 7 Jerome Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 8 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:21 9 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 10 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 11 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 12 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 14 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 15 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 16 Murilo Antonio Fischer (Bra) Team Garmin-Cervelo 17 Gerald Ciolek (Ger) Quickstep Cycling Team 18 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 19 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 21 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 23 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 24 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 25 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 26 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 27 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 28 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 29 Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 30 Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad 31 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 32 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 33 Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team 34 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 35 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 36 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team 37 Thomas Rohregger (Aut) Leopard Trek 38 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 39 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 40 Addy Engels (Ned) Quickstep Cycling Team 41 Jose Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 42 Danilo Di Luca (Ita) Katusha Team 43 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 44 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 45 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 46 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 47 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 48 Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 49 Craig Lewis (USA) HTC-Highroad 50 Thomas Lovkvist (Swe) Sky Procycling 51 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 52 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 53 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 54 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 55 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 56 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 57 Francesco Masciarelli (Ita) Pro Team Astana 58 Sergio Pardilla Belllon (Spa) Movistar Team 59 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 60 Carlos Alberto Betancourt Gomez (Col) Acqua & Sapone 61 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 62 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 63 Andrea Noe (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 64 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 65 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 66 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 67 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 68 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 69 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 70 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 71 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 72 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 73 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 74 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 75 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 76 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 77 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 78 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 79 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 80 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 81 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana 82 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 83 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 84 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 85 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 86 Michael Barry (Can) Sky Procycling 87 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 88 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 89 Jussi Veikkanen (Fin) Omega Pharma-Lotto 90 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 91 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 92 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 93 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 94 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 95 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD 96 Kjell Carlstrom (Fin) Sky Procycling 97 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 98 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel-Euskadi 99 Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana 100 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 101 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 102 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 103 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 104 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 105 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 106 Cayetano Jose Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 107 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 108 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 109 Kristof Vandewalle (Bel) Quickstep Cycling Team 110 Francisco Jose Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 111 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 112 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 113 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 114 Philip Deignan (Irl) Team RadioShack 115 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 116 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:47 117 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 0:01:14 118 Josep Jufre Pou (Spa) Pro Team Astana 119 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 120 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 121 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:01:40 122 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 123 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 124 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 0:02:32 125 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 126 Klaas Lodewyck (Bel) Omega Pharma-Lotto 127 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 0:03:20 128 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 129 Maxim Gourov (Kaz) Pro Team Astana 130 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 131 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 132 Bjorn Selander (USA) Team RadioShack 133 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 134 Simon Zahner (Swi) BMC Racing Team 135 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 136 Yuriy Krivtsov (Fra) AG2R La Mondiale 137 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 138 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 139 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 140 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 141 Davide Malacarne (Ita) Quickstep Cycling Team 142 Mark Cavendish (GBr) HTC-Highroad 143 Lars Ytting Bak (Den) HTC-Highroad 144 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 145 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 146 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 147 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 148 Gorazd Stangelj (Slo) Pro Team Astana 149 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 150 Maxim Belkov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 151 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 152 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 153 Tom Stamsnijder (Ned) Leopard Trek 154 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 155 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Team RadioShack 156 Gert Dockx (Bel) Omega Pharma-Lotto 157 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 158 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel-Euskadi 159 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 160 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 161 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 162 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 163 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 164 Dominic Klemme (Ger) Leopard Trek 165 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 166 Robert Hunter (RSA) Team RadioShack 167 Giampaolo Cheula (Ita) Geox-TMC 168 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 169 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 170 Mark Renshaw (Aus) HTC-Highroad 0:05:18 171 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo 0:05:24 172 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank Sungard 0:06:24 173 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 174 Francesco Chicchi (Ita) Quickstep Cycling Team 175 Robbie McEwen (Aus) Team RadioShack 176 Francesco Reda (Ita) Quickstep Cycling Team 177 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 178 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 179 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 180 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:06:28 181 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 0:06:43 182 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 183 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 184 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 185 Brett Lancaster (Aus) Team Garmin-Cervelo 186 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 187 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 188 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 189 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 190 Alex Rasmussen (Den) HTC-Highroad 191 Michael Morkov (Den) Saxo Bank Sungard 192 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 193 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 194 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 195 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 196 Frantisek Rabon (Cze) HTC-Highroad 197 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 198 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 199 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Saxo Bank Sungard 200 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 201 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:09:33 202 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 203 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 204 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 205 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 0:13:33 206 Chris Barton (USA) BMC Racing Team DNF Wouter Weylandt (Bel) Leopard Trek

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 25 pts 2 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 20 3 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 16 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 14 5 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 12 6 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 10 7 Jerome Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 9 8 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 8 9 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank Sungard 8 10 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 7 11 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 12 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 6 13 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 5 14 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 15 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 4 16 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 3 17 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 3 18 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 2 19 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 2 20 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 1 21 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 1

Mountain 1 - Passo del Bocco, 133.3km # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 5 pts 2 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 3 3 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 2 4 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank Sungard 5 pts 2 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 4 3 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 3 4 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 2 5 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 1 6 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone

Azzurri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 4 pts 2 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 2 3 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 1

Premio della Fuga # Rider Name (Country) Team Result 1 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 127 pts 2 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 127 3 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 127 4 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 110 5 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 9 6 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 9 7 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 9 8 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 9

Most Combative # Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 6 pts 2 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 5 3 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank Sungard 5 4 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 4 5 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 4 6 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 3 7 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 3 8 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 2 9 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 2 10 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 2 11 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 1 12 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 1 13 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Garmin-Cervelo 11:53:15 2 Androni Giocattoli 0:00:21 3 Movistar Team 4 Katusha Team 5 Quickstep Cycling Team 0:00:33 6 Rabobank Cycling Team 7 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:42 8 Leopard Trek 9 Acqua & Sapone 10 AG2R La Mondiale 11 Euskaltel-Euskadi 12 Farnese Vini-Neri Sottoli 13 HTC-Highroad 14 Lampre-ISD 15 Pro Team Astana 16 Liquigas-Cannondale 17 BMC Racing Team 18 Colnago-CSF Inox 19 Sky Procycling 20 Team RadioShack 21 Omega Pharma-Lotto 22 Geox-TMC 23 Saxo Bank Sungard

Super Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Garmin-Cervelo 40 pts 2 Androni Giocattoli 23 3 Movistar Team 18 4 Quickstep Cycling Team 18 5 AG2R La Mondiale 18 6 Katusha Team 17 7 Rabobank Cycling Team 15 8 Colnago-CSF Inox 13 9 Acqua & Sapone 12 10 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 11 Leopard Trek 10 12 Lampre-ISD 8 13 Omega Pharma-Lotto 6 14 Euskaltel-Euskadi 1 15 BMC Racing Team 16 Liquigas-Cannondale 17 Saxo Bank Sungard 18 Team RadioShack 19 HTC-Highroad 20 Geox-TMC 21 Farnese Vini-Neri Sottoli 22 Pro Team Astana 23 Sky Procycling

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 10:04:29 2 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 0:00:07 3 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 0:00:09 4 Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad 5 Craig Lewis (USA) HTC-Highroad 6 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:00:12 7 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 0:00:13 8 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:00:18 9 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 0:00:19 10 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 11 Philip Deignan (Irl) Team RadioShack 12 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:26 13 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:29 14 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:31 15 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 16 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 17 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 18 Jussi Veikkanen (Fin) Omega Pharma-Lotto 19 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 0:00:33 20 Murilo Antonio Fischer (Bra) Team Garmin-Cervelo 21 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 22 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:35 23 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 24 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 25 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 0:00:37 26 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 0:00:39 27 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 28 Jerome Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 0:00:42 29 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:46 30 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 31 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 32 Thomas Lovkvist (Swe) Sky Procycling 33 Michael Barry (Can) Sky Procycling 34 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 35 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 36 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 37 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:00:47 38 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 39 Francisco Jose Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 40 Sergio Pardilla Belllon (Spa) Movistar Team 41 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 42 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 43 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:00:48 44 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 45 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 46 Jose Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 47 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 48 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 49 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 50 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:00:50 51 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 52 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 53 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 54 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 55 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 0:00:51 56 Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team 57 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team 58 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 59 Thomas Rohregger (Aut) Leopard Trek 60 Addy Engels (Ned) Quickstep Cycling Team 61 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 62 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 63 Kristof Vandewalle (Bel) Quickstep Cycling Team 64 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 0:00:52 65 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:58 66 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 67 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 68 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 69 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 0:00:59 70 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 71 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 72 Francesco Masciarelli (Ita) Pro Team Astana 73 Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana 74 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana 75 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:01:02 76 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 77 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 78 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 79 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 80 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:03 81 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:11 82 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 83 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 84 Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 0:01:13 85 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 86 Danilo Di Luca (Ita) Katusha Team 87 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD 0:01:14 88 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 0:01:16 89 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 90 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 91 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 92 Andrea Noe (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 93 Carlos Alberto Betancourt Gomez (Col) Acqua & Sapone 94 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 95 Kjell Carlstrom (Fin) Sky Procycling 96 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 97 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 98 Gerald Ciolek (Ger) Quickstep Cycling Team 0:01:21 99 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:22 100 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 101 Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 102 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 103 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 0:01:38 104 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:01:42 105 Josep Jufre Pou (Spa) Pro Team Astana 0:01:52 106 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 0:01:55 107 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:01:57 108 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 109 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:01 110 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:02:05 111 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 0:02:09 112 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:10 113 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 0:02:13 114 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 0:02:14 115 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 0:02:29 116 Cayetano Jose Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:02:36 117 Klaas Lodewyck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:42 118 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:52 119 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 0:02:55 120 Mark Cavendish (GBr) HTC-Highroad 0:02:56 121 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 0:02:58 122 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 0:03:02 123 Lars Ytting Bak (Den) HTC-Highroad 0:03:08 124 Robert Hunter (RSA) Team RadioShack 0:03:18 125 Bjorn Selander (USA) Team RadioShack 126 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:26 127 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:30 128 Gert Dockx (Bel) Omega Pharma-Lotto 129 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 130 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 0:03:32 131 Maxim Belkov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:03:45 132 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 0:03:49 133 Simon Zahner (Swi) BMC Racing Team 134 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 135 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 136 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 0:03:50 137 Davide Malacarne (Ita) Quickstep Cycling Team 138 Tom Stamsnijder (Ned) Leopard Trek 139 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:03:52 140 Dominic Klemme (Ger) Leopard Trek 0:03:54 141 Yuriy Krivtsov (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:57 142 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 143 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:10 144 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 145 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:04:11 146 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 0:04:13 147 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:04:15 148 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 0:04:17 149 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:21 150 Giampaolo Cheula (Ita) Geox-TMC 0:04:24 151 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:32 152 Gorazd Stangelj (Slo) Pro Team Astana 0:04:35 153 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 0:04:41 154 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:51 155 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 0:04:59 156 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 0:05:00 157 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:04 158 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 0:05:20 159 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:05:22 160 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 0:05:25 161 Mark Renshaw (Aus) HTC-Highroad 0:05:30 162 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo 0:05:36 163 Maxim Gourov (Kaz) Pro Team Astana 0:05:42 164 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:05:45 165 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 0:05:48 166 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 0:05:52 167 Robbie McEwen (Aus) Team RadioShack 0:06:22 168 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Team RadioShack 0:06:24 169 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 0:06:34 170 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank Sungard 0:06:36 171 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 0:06:42 172 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:06:43 173 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 0:06:49 174 Francesco Chicchi (Ita) Quickstep Cycling Team 0:06:54 175 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 0:06:55 176 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:06:57 177 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 178 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:07:01 179 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 180 Michael Morkov (Den) Saxo Bank Sungard 181 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Saxo Bank Sungard 0:07:03 182 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 0:07:06 183 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 0:07:16 184 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 0:07:24 185 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 0:07:33 186 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 0:07:35 187 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 0:08:14 188 Alex Rasmussen (Den) HTC-Highroad 0:08:25 189 Brett Lancaster (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:08:27 190 Francesco Reda (Ita) Quickstep Cycling Team 0:08:36 191 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:08:37 192 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 0:09:10 193 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:09:20 194 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 195 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 196 Frantisek Rabon (Cze) HTC-Highroad 0:09:35 197 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:09:41 198 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:10:15 199 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:10:34 200 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:10:51 201 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:11:08 202 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:12:12 203 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 0:13:47 204 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 0:14:09 205 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 0:20:31 206 Chris Barton (USA) BMC Racing Team 0:24:22

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 28 pts 2 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 25 3 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 20 4 Mark Cavendish (GBr) HTC-Highroad 20 5 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 16 6 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 16 7 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 14 8 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 14 9 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 12 10 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 11 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 12 12 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 11 13 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 10 14 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 10 15 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank Sungard 9 16 Jerome Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 9 17 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo 9 18 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 8 19 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 8 20 Robbie McEwen (Aus) Team RadioShack 8 21 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 6 22 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 5 23 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 5 24 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 5 25 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 4 26 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 27 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 3 28 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 3 29 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 3 30 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 2 31 Francisco Jose Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 2 32 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 2 33 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 2 34 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 1 35 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 5 pts 2 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 3 3 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 3 4 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 3 5 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 2 6 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 2 7 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 2 8 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 1 9 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 1 10 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 5 pts 2 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank Sungard 5 3 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 4 4 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 5 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 3 6 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 2 7 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 2 8 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 1 9 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 1

Azzurri d'Italia classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 4 pts 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 4 3 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 2 4 Mark Cavendish (GBr) HTC-Highroad 2 5 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 1 6 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 1

Premio della Fuga classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 219 pts 2 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 127 3 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 127 4 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 127 5 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 110 6 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 15 7 Jerome Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 15 8 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 9 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 15 10 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 15 11 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 15 12 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 15 13 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 11 14 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 9 15 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 9 16 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 9 17 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 9

Most combative classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 6 pts 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 6 3 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 5 4 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank Sungard 5 5 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 5 6 Mark Cavendish (GBr) HTC-Highroad 5 7 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 4 8 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 4 9 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 4 10 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 11 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 3 12 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 3 13 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 3 14 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 2 15 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 16 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 2 17 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 2 18 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 2 19 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 1 20 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 1 21 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 1 22 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 1 23 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 1

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 10:04:58 2 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:02 3 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:00:04 4 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:06 5 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 6 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 0:00:17 7 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:00:21 8 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team 0:00:22 9 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 0:00:30 10 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 11 Francesco Masciarelli (Ita) Pro Team Astana 12 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 0:00:33 13 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 14 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 15 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:42 16 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Carlos Alberto Betancourt Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:00:47 18 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 19 Gerald Ciolek (Ger) Quickstep Cycling Team 0:00:52 20 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:01:36 21 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 0:01:40 22 Cayetano Jose Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:02:07 23 Klaas Lodewyck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:13 24 Bjorn Selander (USA) Team RadioShack 0:02:49 25 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:57 26 Gert Dockx (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:01 27 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 28 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 0:03:20 29 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 30 Davide Malacarne (Ita) Quickstep Cycling Team 0:03:21 31 Dominic Klemme (Ger) Leopard Trek 0:03:25 32 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:28 33 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:03:41 34 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 0:03:44 35 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:03 36 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 0:04:30 37 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:35 38 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:05:16 39 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 0:06:26 40 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:06:32 41 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:08:08 42 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 0:08:41 43 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:08:51 44 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 45 Adam Blythe (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:10:39 46 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 0:20:02 47 Chris Barton (USA) BMC Racing Team 0:23:53

Fair play classification # Rider Name (Country) Team 1 Team Garmin-Cervelo 2 Androni Giocattoli 3 HTC-Highroad 4 Lampre-ISD 5 Movistar Team 6 Team RadioShack 7 Rabobank Cycling Team 8 Omega Pharma-Lotto 9 Liquigas-Cannondale 10 Saxo Bank Sungard 11 Quickstep Cycling Team 12 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 Sky Procycling 14 BMC Racing Team 15 Leopard Trek 16 Katusha Team 17 AG2R La Mondiale 18 Pro Team Astana 19 Geox-TMC 20 Colnago-CSF Inox 21 Acqua & Sapone 22 Farnese Vini-Neri Sottoli 23 Euskaltel-Euskadi

Teams classifcation # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Garmin-Cervelo 29:31:38 2 HTC-Highroad 0:00:18 3 Team RadioShack 0:00:28 4 Movistar Team 0:00:35 5 Rabobank Cycling Team 6 Androni Giocattoli 0:00:36 7 Liquigas-Cannondale 0:00:40 8 Omega Pharma-Lotto 9 Lampre-ISD 0:00:42 10 Saxo Bank Sungard 0:00:48 11 Quickstep Cycling Team 0:00:51 12 Sky Procycling 0:00:55 13 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14 BMC Racing Team 0:00:59 15 Leopard Trek 0:01:00 16 Katusha Team 0:01:01 17 AG2R La Mondiale 0:01:07 18 Pro Team Astana 0:01:08 19 Geox-TMC 0:01:11 20 Colnago-CSF Inox 0:01:20 21 Farnese Vini-Neri Sottoli 0:01:25 22 Acqua & Sapone 23 Euskaltel-Euskadi 0:01:31