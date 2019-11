Image 1 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) celebrates his victory in Catanzaro. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) took the win with ease. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 32 Pietropolli timed his sprint perfectly (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 32 The Farnese Vini-Neri Sottoli riders await the start (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) celebrates his win (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 32 Danilo Napolitano (Acqua & Sapone) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 32 Stefan Schumacher made his 2011 debut with Miche at the Challenge Calabria. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 32 Jose Serpa after the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 32 The Loborika Favorit Team (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 32 The Sava team (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 32 Best young rider Damiano Caruso in white. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 32 Pietropolli pops the cork on the 2011 season (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 32 Race leader Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 32 The jersey holders after the first stage of the Challenge Calabria, Best young rider Damiano Caruso, leader Daniele Pietropolli and sprint leader Vitaliy Kondrut (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 32 Jose Serpa (Androni Giocattoli) was third on the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) celebrates his first win of 2011 (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 32 Damiano Caruso (Liquigas - Cannondale) was best young rider on the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 32 Damiano Caruso, best young rider of the Challenge Calabria (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 19 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 20 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) out-sprinted a small group to take the stage (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 21 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) wins the first stage (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 22 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 23 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) race leader of the Challenge Calabria (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 24 of 32 The riders await the start of the stage under sunny skies (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 25 of 32 Cunego congratulates his teammate Pietropolli on the stage win (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 26 of 32 Damiano Cunego (Lampre-ISD) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 27 of 32 Daniel Oss (Liquigas-Cannondale) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 28 of 32 The top three of the stage: Fabio Taborre, Daniele Pietropolli and Jose Serpa (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 29 of 32 The jerseys after stage 1: Caruso, Pietropolli and Kondrut (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 30 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) bests Fabio Taborre for the stage win (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 31 of 32 Jose Serpa (Androni Giocattoli) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 32 of 32 Daniele Pietropolli (Lampre - ISD) (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Daniele Pietropolli (Lampre-ISD) kicked off the Italian racing calendar by taking victory in the first stage of the Giro della Provincia di Reggio Calabria. On a testing uphill finish in regional capital Catanzaro, Pietropolli timed his effort to perfection to outsprint Fabio Taborre (Acqua&Sapone) and José Perez Serpa (Androni Giocattoli).

The day’s racing was animated by a lengthy breakaway featuring Italian elite champion Federico Rocchetti (De Rosa-Ceramica Flaminia) and Vitaly Kondrut (Lampre-ISD). The duo spent over 130km off the front but were ultimately swallowed up by the peloton 5km from the line.

In the finale, Rocchetti’s teammate Matteo Fedi attempted to jump clear but the race came back together again for the haul up to the finish line on the Corso Mazzini. Stefan Schumacher (Miche) and Daniel Oss (Liquigas-Cannondale) were among those in the mix as the road pitched upwards, but ultimately it was Pietropolli who sprung clear to take victory and the overall lead ahead of stage two.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 4:02:08 2 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 3 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 4 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 5 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 6 Stefan Schumacher (Ger) Miche 7 Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone 8 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 0:00:05 9 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 10 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 11 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 12 Pasquale Muto (Ita) Miche 13 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:11 14 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:15 15 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:17 16 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 18 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 19 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 20 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:27 21 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 22 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 23 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 24 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 25 Gašper Švab (Slo) Sava 26 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 27 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 28 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 29 Abel Maximiliano Richese (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:33 30 Emanuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team 31 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 32 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 33 Huub Duyn (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 34 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:00:42 35 Ruggiero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 36 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 0:00:56 37 Juan Pablo Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 38 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 0:00:58 39 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 40 Edward King (USA) Liquigas-Cannondale 0:01:00 41 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 42 James Spragg (GBr) Donckers Koffie - Jelly Belly 43 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 44 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:01:08 45 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 46 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 47 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:01:21 48 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika Favorit Team 0:01:22 49 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 50 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:27 51 Luka Mezgec (Slo) Sava 52 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:01:29 53 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 54 Kevin Hulsmans (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:01:35 55 Andrea Noe' (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 56 Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team 57 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 58 Roberto Cesaro (Ita) Miche 0:01:45 59 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 60 Gianluca Randazzo (Ita) Miche 61 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:01:47 62 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 63 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 64 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 65 Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team 66 Giuseppe Di Salvo (Ita) Miche 67 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 68 Alain Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:01:53 69 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 0:01:55 70 Ricardo Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 71 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 0:02:24 72 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika Favorit Team 73 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika Favorit Team 74 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:02:40 75 Nejc Bešter (Slo) Sava 76 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:02:52 77 Domen Kalan (Slo) Sava 78 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:54 79 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 80 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:02:59 81 Hendrik Van Den Bossche (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:03:29 82 Tom Stubbe (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 83 Michael Vanderaerden (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 84 Sander Helven (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 85 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 86 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 87 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:03:34 88 Domenico Agosta (Ita) Meridiana Kamen Team 0:03:36 89 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 90 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 91 Michele Napoli (Ita) Meridiana Kamen Team 92 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 93 Kristijan Durasek (Cro) Loborika Favorit Team 94 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 95 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 96 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 97 Massimo Demarin (Cro) Loborika Favorit Team 0:04:29 98 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:04:57 99 Matija Kvasina (Cro) Loborika Favorit Team 100 Vinko Zaninovic (Cro) Loborika Favorit Team 101 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:05:35 102 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:05:55 103 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 104 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:05:56 105 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 106 Andrej Omulec (Slo) Loborika Favorit Team

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 6 pts 2 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 3 Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team 2

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 pts 2 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 4 3 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 2

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 6 pts 2 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 3 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 2

Sprint 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 6 pts 2 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 3 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 2

Sprint 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 6 pts 2 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 3 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 2

KOM 1 - Cat 3, Catanzaro # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 4 pts 2 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 2 3 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas-Cannondale 12:06:34 2 Acqua & Sapone 0:00:17 3 Lampre - ISD 0:00:22 4 Colnago - CSF Inox 0:00:41 5 D'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:50 6 De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:55 7 Miche 0:01:03 8 Androni Giocattoli 0:01:15 9 Sava 0:01:49 10 Meridiana Kamen Team 0:02:01 11 Donckers Koffie - Jelly Belly 0:02:44 12 Farnese Vini - Neri Sottoli 0:03:27 13 Loborika Favorit Team 0:06:00

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 4:01:58 2 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 0:00:04 3 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:06 4 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:10 5 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 6 Stefan Schumacher (Ger) Miche 7 Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone 8 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 0:00:15 9 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 10 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 11 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 12 Pasquale Muto (Ita) Miche 13 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:21 14 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:25 15 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:27 16 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 18 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 19 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 20 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:37 21 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 22 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 23 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 24 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 25 Gašper Švab (Slo) Sava 26 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 27 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 28 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 29 Abel Maximiliano Richese (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:43 30 Emanuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team 31 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 32 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 33 Huub Duyn (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 34 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:00:52 35 Ruggiero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 36 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 0:01:06 37 Juan Pablo Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 38 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 0:01:08 39 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 40 Edward King (USA) Liquigas-Cannondale 0:01:10 41 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 42 James Spragg (GBr) Donckers Koffie - Jelly Belly 43 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 44 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:01:18 45 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 46 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 47 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:01:31 48 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika Favorit Team 0:01:32 49 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 50 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:37 51 Luka Mezgec (Slo) Sava 52 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:01:39 53 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 54 Kevin Hulsmans (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:01:45 55 Andrea Noe' (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 56 Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team 57 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 58 Roberto Cesaro (Ita) Miche 0:01:55 59 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 60 Gianluca Randazzo (Ita) Miche 61 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:01:57 62 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 63 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 64 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 65 Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team 66 Giuseppe Di Salvo (Ita) Miche 67 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 68 Alain Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:02:03 69 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 0:02:05 70 Ricardo Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 71 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 0:02:34 72 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika Favorit Team 73 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika Favorit Team 74 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:02:50 75 Nejc Bešter (Slo) Sava 76 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:03:02 77 Domen Kalan (Slo) Sava 78 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:04 79 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 80 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:03:09 81 Hendrik Van Den Bossche (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:03:39 82 Tom Stubbe (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 83 Michael Vanderaerden (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 84 Sander Helven (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 85 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 86 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 87 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:03:44 88 Domenico Agosta (Ita) Meridiana Kamen Team 0:03:46 89 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 90 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 91 Michele Napoli (Ita) Meridiana Kamen Team 92 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 93 Kristijan Durasek (Cro) Loborika Favorit Team 94 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 95 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 96 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 97 Massimo Demarin (Cro) Loborika Favorit Team 0:04:39 98 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:05:07 99 Matija Kvasina (Cro) Loborika Favorit Team 100 Vinko Zaninovic (Cro) Loborika Favorit Team 101 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:05:45 102 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:06:05 103 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 104 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:06:06 105 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 106 Andrej Omulec (Slo) Loborika Favorit Team

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 22 pts 2 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 18 3 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 6 4 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 5 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 2 6 Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team 2 7 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 2 8 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 2 9 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 2

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 4 pts 2 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 2 3 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 4:02:08 2 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:05 3 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:17 4 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:00:27 5 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 6 James Spragg (GBr) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:01:00 7 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 8 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:27 9 Luka Mezgec (Slo) Sava 10 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 0:01:47 11 Ricardo Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:01:55 12 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:02:40 13 Nejc Bešter (Slo) Sava 14 Domen Kalan (Slo) Sava 0:02:52 15 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:02:59 16 Hendrik Van Den Bossche (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:03:29 17 Michael Vanderaerden (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 18 Sander Helven (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 19 Michele Napoli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:03:36 20 Kristijan Durasek (Cro) Loborika Favorit Team 21 Vinko Zaninovic (Cro) Loborika Favorit Team 0:04:57 22 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:05:55