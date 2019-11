Image 1 of 14 Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank) takes a bite out of his new medal. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 2 of 14 Podium (L-R): Alex Rasmussen (Team Saxo Bank), Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank), and Michael Mørkøv (Team Saxo Bank). (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 3 of 14 Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank) listens to the Danish national anthem on the podium. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 4 of 14 Podium (L-R): Alex Rasmussen (Team Saxo Bank), Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank), and Michael Mørkøv (Team Saxo Bank). (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 5 of 14 Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank) gives his all on the run to the finish line. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 6 of 14 Brian Bach Vandborg (Liquigas-Doimo) rode to eighth place. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 7 of 14 Defending champion Lars Ytting Bak (Team HTC Colombia) could only finish ninth. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 8 of 14 Alex Rasmussen (Team Saxo Bank) set a solid time but it was bettered by his team-mate. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 9 of 14 Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank) (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 10 of 14 Rasmus Guldhammer (Team Columbia - HTC) was down in 15th place. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 11 of 14 Chris Anker Sørensen (Team Saxo Bank) finished in 10th place. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 12 of 14 Martin Mortensen (Vacansoleil Pro Cycling) just missed out on the podium, with fourth place. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 13 of 14 Michael Mørkøv (Team Saxo Bank) rode himself on to the podium. (Image credit: Frank Rud Jensen) Image 14 of 14 Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank) shows off his medal and jersey. (Image credit: Frank Rud Jensen)

Saxo Bank was dominate in the Danish Elite Men’s time trial title race, with Jakob Fuglsang taking the title and leading an all Saxo Bank podium. Alex Rasmussen narrowly missed out on the title, just four seconds behind Fuglsang, but had a relatively large buffer to Michael Mørkøv in third place, a further 22 seconds behind.

Fuglsang had the benefit of pacing himself to Rasmussen’s time checks throughout the race. “The sports director gave me Alex' intermediates on the course,” he said. “First I was three seconds ahead of him. Then I was only two seconds ahead and from then on, I was highly motivated to keep moving and keep pushing myself as I knew we were very close.”

A dominate display by his riders pleased Team Saxo Bank owner Bjarne Riis, who praised Mørkøv’s remarkable move onto the podium. The team had five riders inside the top 10, with Frank Høj Christensen and Chris Anker Sørensen taking sixth and 10th places respectively.

“Naturally, I'm happy and proud to be able to fill the podium with our riders,” said Riis. “Alex and Jakob are expectedly going strong and they really deliver a great performance today.

“But it is truly remarkable to see Michael (Mørkøv) is now among the three best riders in the country. He did a great job and it only confirms that our work with the riders pays off,” he added.

Defending champion Lars Yitting Bak (HTC-Columbia) didn’t live up to his title as the man to beat over the 40 kilometre course, finishing 1:50 minutes behind down in ninth place.

Results

Elite men - 40 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 0:49:49.28 2 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 0:00:04.54 3 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank 0:00:26.22 4 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling 0:00:55.49 5 Rasmus Christian Quaade (Den) Team Designa Køkken - Blue Water 0:01:14.20 6 Frank Høj Christensen (Den) Team Saxo Bank 0:01:25.36 7 Lasse Bøchman (Den) Team Glud & Marstrand / LRØ Rådgivning 0:01:27.08 8 Brian Bach Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 0:01:38.01 9 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC Colombia 0:01:50.01 10 Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:01.53 11 Mads Christensen (Den) Team Glud & Marstrand / LRØ Rådgivning 0:02:17.95 12 Daniel Holm Foder (Den) Team Concordia Forsikring 0:02:25.46 13 Jimmi Sørensen (Den) Team Designa Køkken - Blue Water 0:02:29.72 14 Michael Færk Christensen (Den) Team Designa Køkken - Blue Water 0:02:30.48 15 Rasmus Guldhammer (Den) Team Columbia - HTC 0:02:42.16 16 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:48.01 17 Jacob Kollerup (Den) Team Designa Køkken - Blue Water 0:03:09.58 18 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team EnergiFyn 0:03:27.65 19 Rasmus Brandstrup Sterobo (Den) Team EnergiFyn 0:03:27.68 20 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Køkken - Blue Water 0:03:41.08 21 Søren Pugdahl Pedersen (Den) Team EnergiFyn 0:03:59.90 22 Michael Damm Kohberg (Den) Haderslev Starup CK 0:04:03.54 23 Mads Lilholm Meyer (Den) Team EnergiFyn 0:04:43.91 24 Michael Tronborg (Den) Team Glud & Marstrand / LRØ Rådgivning 0:04:44.90 25 Daniel Kreutzfeldt (Den) Team Designa Køkken - Blue Water 0:04:56.30 26 Lars Iversen (Den) Viborg Cycling 0:04:57.07 27 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Reelight - CUBE 0:05:02.31 28 Daniel Vestergård Andersen (Den) Team Stenca Trading /M1 0:05:03.15 29 Christopher Juul-Jensen (Den) Team Glud & Marstrand / LRØ Rådgivning 0:05:07.56 30 Jacob Christiansen (Den) Team ABC 0:05:09.57 31 Ricky Enø Jørgensen (Den) Team Glud & Marstrand / LRØ Rådgivning 0:05:10.09 32 Jesper Hansen (Den) Odder CK 0:05:13.08 33 Morten Knudsen (Den) LFCK 0:05:43.45 34 Jan Almblad (Den) Team ABC 0:05:45.84 35 Heine Hansen (Den) Team Designbrokers - Elite 0:05:52.54 36 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring 0:05:55.83 37 Rasmus Fjordside Lehrmann (Den) Team EnergiFyn 0:05:58.13 38 Rasmus Boje Vendelbo Juliussen (Den) Team ABC 0:05:59.55 39 Lars Ejaas (Den) Odder CK 0:06:04.31 40 Christian Ranneries (Den) Team EnergiFyn 0:06:11.80 41 Nicolai Steensen (Den) Team Concordia Forsikring 0:06:14.68 42 Lenni Andersen (Den) Herning CK 0:06:31.25 43 Martin Toft Madsen (Den) Lyngby CC 0:07:02.32 44 Simon Holm Jacobsen Eiby (Den) Lynby CC 0:07:04.21 45 Thomas Guldhammer (Den) Team EnergiFyn 0:07:07.35 46 Lasse Lyhne Iversen (Den) Odder CK 0:07:09.55 47 Jacob Gye Madsen (Den) Team Stenca Trading /M1 0:07:39.77 48 Aske Søby (Den) Cykling Odense 0:08:00.27 49 Kalle Corneliussen (Den) Team Stenca Trading /M1 0:08:01.76 50 Martin Hansen (Den) CK Aarhus 0:08:13.17 51 Nicolaj Amping (Den) Cykling Odense 0:08:18.01 52 Jens Rasmus Knudsen Damgaard (Den) Aalborg CR 0:08:57.87 53 Rudi Bredahl Nielsen (Den) Randers CK 1910 0:09:03.37 54 Jacob Bech Rasmussen (Den) Faaborg Ski og Motionsklub 0:09:03.52 55 Morten Myrhøj Monrad Nielsen (Den) CK Aarhus 0:09:39.31 56 Kasper Malmkjær (Den) Team EnergiFyn 0:09:40.58 61 Michael Ellermann Jæger (Den) Team ABC 0:11:47.36