Richie Porte, winner on the Col d'Eze a fortnight ago, picked up where he left off with victory in the 7km stage 2 time trial of the Criterium International.

The Australian’s time of 9:10 was a second faster than Manuele Boaro (Saxo-Tinkoff), with Tejay van Garderen (BMC) - a second further back – rounding out the podium.

Chris Froome, arguably the pre-race favourite on a technical, undulating course, was the first of the overall race favourites down the ramp and straight up a long drag high above the town.

His benchmark was bettered 20 minutes later by van Garderen, who was congratulated by a clearly delighted DS over the team car Tannoy.

Their joy was short lived however as Porte showed he’d lost none of the form that took him to the Paris-Nice title two weeks ago.

The top six, in fact, had a familiar look about it to those who had followed ‘The Race to the Sun’ closely, as Andrew Talansky (Garmin-Sharp) and Jean-Christophe Peraud finished in fifth and sixth respectively.

Perhaps the biggest surprise was seeing last year’s TT and overall winner Cadel Evans (BMC) all the way back in 74th, 46 seconds down on Porte.

Andy Schleck (RadioShack-Leopard), back in action after his retirement from Tirreno-Adriatico, finished just above Evans in 71st, with neo-pro team-mate Bob Jungels an impressive 7th (9:18).

As it has been since it was moved to Corsica in 2010, this year’s Criterium International will be decided on the second day.

The 176km route of stage 3 takes in a loop of the southern tip of the island before arriving back in Porto-Vecchio. From there the race heads north for 17km, where the race will be decided on the 14.1km ramp of the Col de l’Ospedale.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:09:10 2 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 0:00:01 3 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 4 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:00:02 5 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:00:07 6 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 7 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 8 Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard 0:00:09 9 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:11 10 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 11 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:14 12 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 13 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 0:00:15 14 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:17 15 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 0:00:18 16 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 0:00:20 17 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 0:00:21 18 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 19 Anthony Roux (Fra) FDJ 20 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff 21 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 22 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 0:00:22 23 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 24 Ben Hermans (Bel) RadioShack Leopard 0:00:23 25 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 26 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 27 Jérémy Roy (Fra) FDJ 28 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:24 29 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:00:25 30 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:26 31 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 32 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Seche Environnement 33 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:27 34 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:28 35 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 36 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ 0:00:30 37 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:31 38 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 39 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 40 Rémy Cusin (Fra) IAM Cycling 0:00:32 41 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 42 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:33 43 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:00:34 44 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 45 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:35 46 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 47 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 48 Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard 0:00:36 49 Bram Tankink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 50 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:38 51 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 52 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 53 Julien El Fares (Fra) Sojasun 0:00:39 54 Francis Mourey (Fra) FDJ 0:00:40 55 Jérémy Bescond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:41 56 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 57 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 58 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 59 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 60 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 61 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 62 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 63 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:00:42 64 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 65 Matthieu Sprick (Fra) Team Argos-Shimano 66 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 0:00:43 67 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 68 Paul Poux (Fra) Sojasun 0:00:44 69 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 70 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 71 Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard 72 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 0:00:45 73 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 74 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 75 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 76 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:00:46 77 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:00:47 78 Alexandr Pliuschin (Mda) IAM Cycling 79 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia 0:00:48 80 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 81 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 82 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:49 83 José Goncalves (Por) La Pomme Marseille 0:00:50 84 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 85 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 0:00:51 86 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 0:00:52 87 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 0:00:53 88 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 0:00:54 89 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 90 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 91 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 92 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 93 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 0:00:55 94 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:56 95 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Credits 96 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff 97 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 98 Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano 0:00:57 99 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 100 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 101 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 102 Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp 0:00:58 103 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 0:00:59 104 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 0:01:00 105 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:01:01 106 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling 0:01:02 107 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 0:01:05 108 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp 0:01:06 109 Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team 110 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:01:07 111 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 0:01:08 112 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:11 113 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:01:15 114 Ji Cheng (Chn) Team Argos-Shimano 0:01:17 115 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano 0:01:18 116 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:01:22 117 Marco Corti (Ita) Colombia 0:01:23 118 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 0:01:25 119 John Darwin Atapuma Hurtado Col) Colombia 0:01:27 120 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:01:31 121 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:01:43 DNS Ian Boswell (USA) Sky Procycling

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 15 pts 2 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 12 3 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 10 4 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 8 5 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 7 6 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 6 7 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 5 8 Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard 4 9 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 10 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:09:12 2 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:00:06 3 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 4 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:13 5 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 0:00:14 6 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 0:00:17 7 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 0:00:21 8 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:25 9 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Seche Environnement 10 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 0:00:27 11 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:30 12 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 13 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:00:33 14 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 15 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:37 16 Jérémy Bescond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:40 17 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 18 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 19 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 20 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:00:41 21 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 0:00:42 22 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 0:00:43 23 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 0:00:44 24 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 25 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 26 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:00:45 27 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:00:46 28 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia 0:00:47 29 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 30 José Goncalves (Por) La Pomme Marseille 0:00:49 31 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 0:00:50 32 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 0:00:54 33 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:55 34 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:56 35 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 0:01:04 36 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 0:01:07 37 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:10 38 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:01:14 39 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:01:21 40 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 0:01:24 41 John Darwin Atapuma Hurtado Col) Colombia 0:01:26 42 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:01:42

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Sky Procycling 0:27:46 2 RadioShack Leopard 0:00:21 3 Team Saxo-Tinkoff 0:00:27 4 BMC Racing Team 0:00:37 5 Ag2R La Mondiale 0:00:43 6 Blanco Pro Cycling Team 0:00:45 7 FDJ 0:00:49 8 Garmin-Sharp 0:00:53 9 Sojasun 0:01:01 10 Cofidis, Solutions Credits 0:01:02 11 Team Argos-Shimano 0:01:03 12 Bretagne-Seche Environnement 0:01:08 13 IAM Cycling 0:01:15 14 La Pomme Marseille 0:01:21 15 Team Europcar 0:01:34 16 Colombia 0:02:07

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 2:11:53 2 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 0:00:01 3 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 4 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:00:02 5 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:00:07 6 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 7 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 8 Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard 0:00:09 9 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:11 10 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 11 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:14 12 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 13 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 0:00:15 14 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:17 15 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 0:00:18 16 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 0:00:20 17 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 0:00:21 18 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 19 Anthony Roux (Fra) FDJ 20 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff 21 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 22 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 0:00:22 23 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 24 Jérémy Roy (Fra) FDJ 25 Ben Hermans (Bel) RadioShack Leopard 0:00:23 26 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 27 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 28 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:24 29 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:00:25 30 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:26 31 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 32 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Seche Environnement 33 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:27 34 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:28 35 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 36 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:31 37 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 38 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 39 Rémy Cusin (Fra) IAM Cycling 0:00:32 40 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 41 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:33 42 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:00:34 43 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 44 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:35 45 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 46 Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard 0:00:36 47 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:38 48 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 49 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 50 Julien El Fares (Fra) Sojasun 0:00:39 51 Jérémy Bescond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:41 52 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 53 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 54 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 55 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 56 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 57 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 58 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:00:42 59 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 60 Matthieu Sprick (Fra) Team Argos-Shimano 61 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 0:00:43 62 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 63 Paul Poux (Fra) Sojasun 0:00:44 64 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 65 Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard 66 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 0:00:45 67 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 68 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 69 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:00:47 70 Alexandr Pliuschin (Mda) IAM Cycling 71 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia 0:00:48 72 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 73 José Goncalves (Por) La Pomme Marseille 0:00:50 74 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 75 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 0:00:51 76 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 77 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 0:00:52 78 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 0:00:54 79 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 80 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff 81 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 82 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 0:00:55 83 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:56 84 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 85 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:57 86 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 87 Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp 0:00:58 88 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ 89 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 0:00:59 90 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 0:01:00 91 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:01:01 92 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling 0:01:02 93 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 0:01:05 94 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp 0:01:06 95 Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team 96 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:01:07 97 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 0:01:08 98 Francis Mourey (Fra) FDJ 99 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:01:09 100 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 101 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 102 Bram Tankink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:01:10 103 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 0:01:12 104 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 105 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:01:14 106 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:17 107 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 108 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano 0:01:18 109 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 0:01:19 110 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:01:22 111 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 112 Marco Corti (Ita) Colombia 0:01:23 113 Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano 0:01:25 114 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 115 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 116 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:01:27 117 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 0:01:31 118 John Darwin Atapuma Hurtado Col) Colombia 0:01:44 119 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:01:49 120 Ji Cheng (Chn) Team Argos-Shimano 0:01:57 121 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:01:58

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 15 pts 2 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 15 3 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 12 4 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 12 5 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 10 6 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff 10 7 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 8 8 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 8 9 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 7 10 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 7 11 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 6 12 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 6 13 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 5 14 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 5 15 Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard 4 16 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 4 17 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 3 18 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 19 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 3 20 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2 21 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 2 22 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 23 Jérémy Roy (Fra) FDJ 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 6 pts 2 Jérémy Roy (Fra) FDJ 4 3 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 2:11:54 2 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:00:06 3 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 4 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:13 5 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 0:00:14 6 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 0:00:17 7 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 0:00:21 8 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:25 9 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Seche Environnement 10 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 0:00:27 11 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:30 12 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 13 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:00:33 14 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 15 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:37 16 Jérémy Bescond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:40 17 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 18 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 19 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 20 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 21 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:00:41 22 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 0:00:42 23 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 0:00:43 24 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 0:00:44 25 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 26 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:00:46 27 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia 0:00:47 28 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 29 José Goncalves (Por) La Pomme Marseille 0:00:49 30 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 0:00:50 31 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 0:00:54 32 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:56 33 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 0:01:04 34 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 0:01:07 35 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:08 36 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:01:13 37 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:16 38 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:01:21 39 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 0:01:24 40 John Darwin Atapuma Hurtado Col) Colombia 0:01:43 41 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:01:48 42 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:01:05