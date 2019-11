Image 1 of 13 Criterium International top three (l-r): Michael Rogers (HTC - Columbia), 2nd; Pierrick Fédrigo (BBox Bouygues Telecom), 1st; Tiago Machado (RadioShack), 3rd. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 2 of 13 All of the Criterium International classification winners on stage. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 3 of 13 RadioShack won the team classification. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 4 of 13 Best young rider Tiago Machado (RadioShack). (Image credit: Jean-François Quénet) Image 5 of 13 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom won the mountains classification. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 6 of 13 Pierrick Fédrigo (BBox Bouygues Telecom) also won the points classification. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 7 of 13 A lion to bring home for Pierrick Fédrigo (BBox Bouygues Telecom). (Image credit: Jean-François Quénet) Image 8 of 13 Pierrick Fédrigo (BBox Bouygues Telecom) celebrates his overall victory. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 9 of 13 A brilliant win for David Millar (Garmin - Transitions). (Image credit: Jean-François Quénet) Image 10 of 13 A medal for stage winner David Millar (Garmin - Transitions). (Image credit: Jean-François Quénet) Image 11 of 13 Alberto Contador (Astana) crosses the finish line and checks out his time. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 12 of 13 David Millar (Garmin-Slipstream) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 13 of 13 Lance Armstrong (RadioShack) rides behind Cadel Evans's BMC squad (Image credit: AFP)

Pierrick Fédrigo (BBox Bouygues Telecom) won the Criterium International two-day race in Corsica, France on Sunday thanks to successfully defending his slim overall lead in the final 7.7km time trial stage.

Britain's David Millar (Garmin-Transitions) was fastest on the technical course around Porto Vecchio in the southern tip of Corsica. Millar set a time of 9:49, beating Alberto Contador (Astana) by two seconds. Australia's Michael Rogers (HTC-Columbia) was third at three seconds.

"It felt really good. I really enjoyed it," Millar said. "I spoke to Christian Vande Velde, he’s been coaching me over the last few days. I tend to overanalyze my stuff. He told me: just ride with controlled panic, so that’s what I did. It’s why I rode like a bat out of hell, and didn’t think about it. I just ran hard. Thanks to my size and my aerodynamics, it’s hard for people to go faster than me, when it’s going fast downhill with a tailwind and I used that to my advantage."

Fédrigo set a time of 10:07 and so held onto most of the 17-second lead he had accumulated during the first two stages. Rogers' third place in the time trial allowed him to snatch second place overall at 14 seconds, with Tiago Machado (RadioShack) slipping to third at 15 seconds. Millar's strong ride lifted him to fifth overall, at 19 seconds. World champion Cadel Evans (BMC) was eighth in a time of 10;01 and finished sixth overall, at 22 seconds.

Armstrong 15th in time trial

Lance Armstrong set a time of 10:08 and finished 15th in the time trial, one place and one second behind Alexandre Vinokourov (Astana). Armstrong was not satisfied with his ride but noted he had improved since the Vuelta Murcia. After losing five minutes on the hilly stage, Armstrong finished 47th overall at 5:05.

“It was not a consistent time trial with lots of turns, and ups and downs and roundabouts but it was much better than in Murcia, much steadier. Yesterday was very hard you don’t usually have such a long hard climb at this time of the year. It would probably have been better to have a longer race than just two days but I always wanted to come to Corsica. It’s just great. Next to Texas there is nothing better than the Mediterranean,” Armstrong said.

His teammate Chris Horner was best American. He was 11th in a time of 10:04 and finished eighth overall at 25 seconds.

Results 1 David Millar (GBr) Garmin-Transitions 0:09:50 2 Alberto Contador (Spa) Astana 0:00:02 3 Michael Rogers (Aus) Team HTC-Columbia 0:00:03 4 Liéuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:09 5 Benat Intxausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:11 6 Maxime Monfort (Bel) Team HTC-Columbia 7 Laurent Mangel (Fra) Saur-Sojasun 8 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:00:12 9 Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:13 10 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 0:00:14 11 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 0:00:15 12 Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia 0:00:17 13 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 14 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:00:18 15 Lance Armstrong (USA) Team RadioShack 0:00:19 16 Marco Pinotti (Ita) Team HTC-Columbia 0:00:20 17 Jérôme Coppel (Fra) Saur-Sojasun 0:00:22 18 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 19 Cyril Lemoine (Fra) Saur-Sojasun 0:00:23 20 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 0:00:24 21 Ben Hermans (Bel) Team RadioShack 22 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:00:25 23 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur-Sojasun 0:00:26 24 Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun 0:00:27 25 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 26 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:00:29 27 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:30 28 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:31 29 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 30 Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano 31 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 32 Maxime Bouet (Fra) AG2R-La Mondiale 0:00:32 33 Arthur Vichot (Fra) Francaise des Jeux 0:00:33 34 Jussi Veikkanen (Fin) Francaise des Jeux 0:00:34 35 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:35 36 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 37 Lars-Peter Nordhaug (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:00:36 38 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 39 Daniel Martin (Irl) Garmin-Transitions 0:00:37 40 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:38 41 Trent Lowe (Aus) Garmin-Transitions 42 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:00:40 43 Frederik Wilmann (Nor) Skil-Shimano 44 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 45 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 0:00:43 46 Fredrik Kessiakoff (Swe) Garmin-Transitions 47 Danny Pate (USA) Garmin-Transitions 48 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 49 Michael Albasini (Swi) Team HTC-Columbia 0:00:45 50 David Le Lay (Fra) AG2R-La Mondiale 51 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Schuller 52 Egoi Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:46 53 Rasmus Guldhammer (Den) Team HTC-Columbia 54 Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne 55 Cyril Bessy (Fra) Saur-Sojasun 0:00:47 56 Dimitri Champion (Fra) AG2R-La Mondiale 0:00:48 57 Gianni Meersman (Bel) Francaise des Jeux 58 Johan Le Bon (Fra) Bretagne-Schuller 59 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 0:00:50 60 Roman Kireyev (Kaz) Astana 61 Wesley Sulzberger (Aus) Francaise des Jeux 62 Yann Huguet (Fra) Skil-Shimano 0:00:52 63 Lilian Jegou (Fra) Bretagne-Schuller 64 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 65 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 66 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:00:53 67 Hernandez Juan Mauricio Soler (Col) Caisse d'Epargne 0:00:54 68 Daniel Navarro (Spa) Astana 0:00:55 69 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 70 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:56 71 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel-Euskadi 72 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 73 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 0:00:57 74 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 75 Bert Grabsch (Ger) Team HTC-Columbia 0:00:58 76 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:00:59 77 Russel Downing (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:01:00 78 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:01 79 Benoît Vaugrenard (Fra) Francaise des Jeux 0:01:02 80 Kirk Carlsen (USA) Garmin-Transitions 81 Cedric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:03 82 Blel Kadri (Fra) AG2R-La Mondiale 83 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:01:04 84 Thierry Hupond (Fra) Skil-Shimano 0:01:05 85 Nicolas Portal (Fra) Sky Professional Cycling Team 86 Yukihiro Doi (Jpn) Skil-Shimano 0:01:07 87 Romain Hardy (Fra) Bretagne-Schuller 88 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:08 89 Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun 90 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:09 91 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 92 Maxim Gourov (Kaz) Astana 93 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 94 René Mandri (Fra) AG2R-La Mondiale 0:01:13 95 Juan José Oroz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:14 96 Laurent Lefevre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:17 97 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 0:01:18 98 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Schuller 0:01:19 99 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 100 Jéremy Galland (Fra) Saur-Sojasun 0:01:20 101 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne-Schuller 0:01:22 102 Hubert Dupont (Fra) AG2R-La Mondiale 0:01:23 103 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana 104 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:24 105 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:27 106 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:28 107 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:31 108 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 0:01:32 109 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:34 110 Sergio Paulinho (Por) Team RadioShack 0:01:38 111 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Schuller 0:01:42 112 Mickael Cherel (Fra) Francaise des Jeux 0:01:48 113 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC-Columbia 0:02:47

Best young rider 1 Benat Intxausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:10:00 2 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 0:00:04 3 Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia 0:00:06 4 Jérôme Coppel (Fra) Saur-Sojasun 0:00:11 5 Ben Hermans (Bel) Team RadioShack 0:00:14 6 Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun 0:00:16 7 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:00:18 8 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:20 9 Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano 10 Maxime Bouet (Fra) AG2R-La Mondiale 0:00:21 11 Arthur Vichot (Fra) Francaise des Jeux 0:00:22 12 Daniel Martin (Irl) Garmin-Transitions 0:00:26 13 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:27 14 Frederik Wilmann (Nor) Skil-Shimano 0:00:30 15 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 0:00:32 16 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:33 17 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Schuller 0:00:34 18 Rasmus Guldhammer (Den) Team HTC-Columbia 0:00:35 19 Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:00:36 20 Cyril Bessy (Fra) Saur-Sojasun 0:00:37 21 Gianni Meersman (Bel) Francaise des Jeux 22 Johan Le Bon (Fra) Bretagne-Schuller 0:00:38 23 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 0:00:39 24 Roman Kireyev (Kaz) Astana 25 Wesley Sulzberger (Aus) Francaise des Jeux 26 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:00:41 27 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:45 28 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:46 29 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:00:48 30 Kirk Carlsen (USA) Garmin-Transitions 0:00:51 31 Cedric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:52 32 Blel Kadri (Fra) AG2R-La Mondiale 33 Romain Hardy (Fra) Bretagne-Schuller 0:00:56 34 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:57 35 Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun 36 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:58 37 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:13 38 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:20 39 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 0:01:22 40 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:24 41 Mickael Cherel (Fra) Francaise des Jeux 0:01:37

Teams 1 Team HTC - Columbia 0:30:00 2 Team RadioShack 0:00:16 3 Saur-Sojasun 0:00:24 4 BMC Racing Team 0:00:36 5 Euskaltel - Euskadi 0:00:37 6 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:38 7 Astana 8 Garmin - Transitions 0:00:42 9 Caisse d'Epargne 0:01:06 10 Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:15 11 Bbox Bouygues Telecom 0:01:21 12 Francaise Des Jeux 0:01:22 13 Skil-Shimano 0:01:29 14 Sky Professional Cycling Team 15 Ag2R-La Mondiale 0:01:32 16 Bretagne - Schuller 0:01:53 17 Roubaix Lille Metropole 0:02:21

Final General Classification 1 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 7:11:59 2 Michael Rogers (Aus) Team HTC-Columbia 0:00:14 3 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 0:00:15 4 Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:19 5 David Millar (GBr) Garmin-Transitions 6 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:00:22 7 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 0:00:25 8 Maxime Monfort (Bel) Team HTC-Columbia 0:00:26 9 Ben Hermans (Bel) Team RadioShack 0:00:35 10 Benat Intxausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:39 11 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:40 12 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:41 13 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 14 Daniel Martin (Irl) Garmin-Transitions 0:00:56 15 Alberto Contador (Spa) Astana 0:01:08 16 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:01:11 17 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:24 18 David Le Lay (Fra) AG2R-La Mondiale 0:01:25 19 Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:01:27 20 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:30 21 Hernandez Juan Mauricio Soler (Col) Caisse d'Epargne 0:01:34 22 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:01:44 23 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:00 24 Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia 0:02:04 25 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:02:06 26 Laurent Mangel (Fra) Saur-Sojasun 0:02:10 27 Marco Pinotti (Ita) Team HTC-Columbia 0:02:21 28 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:02:36 29 Wesley Sulzberger (Aus) Francaise des Jeux 0:02:37 30 René Mandri (Fra) AG2R-La Mondiale 0:02:40 31 Egoi Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:44 32 Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun 0:02:55 33 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:00 34 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 35 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:03:07 36 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:19 37 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 38 Michael Albasini (Swi) Team HTC-Columbia 0:03:22 39 Dimitri Champion (Fra) AG2R-La Mondiale 0:03:27 40 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:03:45 41 Jérôme Coppel (Fra) Saur-Sojasun 0:03:58 42 Maxime Bouet (Fra) AG2R-La Mondiale 0:04:08 43 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Schuller 0:04:21 44 Jussi Veikkanen (Fin) Francaise des Jeux 0:04:30 45 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 0:04:46 46 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:05:00 47 Lance Armstrong (USA) Team RadioShack 0:05:05 48 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 0:05:06 49 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:05:14 50 Mickael Cherel (Fra) Francaise des Jeux 0:05:24 51 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 0:05:30 52 Trent Lowe (Aus) Garmin-Transitions 0:05:38 53 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:05:39 54 Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun 0:06:27 55 Sergio Paulinho (Por) Team RadioShack 0:06:44 56 Jéremy Galland (Fra) Saur-Sojasun 0:07:00 57 Liéuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:08:21 58 Blel Kadri (Fra) AG2R-La Mondiale 0:08:55 59 Daniel Navarro (Spa) Astana 0:09:07 60 Hubert Dupont (Fra) AG2R-La Mondiale 0:09:35 61 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:09:46 62 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 0:09:53 63 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:09:54 64 Laurent Lefevre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:10:15 65 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:10:24 66 Cyril Lemoine (Fra) Saur-Sojasun 0:11:04 67 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:34 68 Romain Hardy (Fra) Bretagne-Schuller 0:11:48 69 Juan José Oroz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:55 70 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:12:29 71 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne-Schuller 0:13:57 72 Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano 0:14:00 73 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:14:33 74 Yukihiro Doi (Jpn) Skil-Shimano 0:14:52 75 Benoît Vaugrenard (Fra) Francaise des Jeux 0:15:56 76 Frederik Wilmann (Nor) Skil-Shimano 0:17:55 77 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Schuller 0:18:23 78 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:18:37 79 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:18:48 80 Cedric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:18:53 81 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:18:54 82 Fredrik Kessiakoff (Swe) Garmin-Transitions 0:21:41 83 Danny Pate (USA) Garmin-Transitions 84 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:21:49 85 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:21:50 86 Arthur Vichot (Fra) Francaise des Jeux 0:21:51 87 Russel Downing (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:21:53 88 Lars-Peter Nordhaug (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:21:54 89 Lilian Jegou (Fra) Bretagne-Schuller 0:22:01 90 Rasmus Guldhammer (Den) Team HTC-Columbia 0:22:04 91 Cyril Bessy (Fra) Saur-Sojasun 0:22:06 92 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 93 Johan Le Bon (Fra) Bretagne-Schuller 0:22:07 94 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur-Sojasun 0:22:09 95 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:22:14 96 Bert Grabsch (Ger) Team HTC-Columbia 0:22:15 97 Kirk Carlsen (USA) Garmin-Transitions 0:22:17 98 Nicolas Portal (Fra) Sky Professional Cycling Team 0:22:20 99 Thierry Hupond (Fra) Skil-Shimano 0:22:23 100 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:22:27 101 Maxim Gourov (Kaz) Astana 102 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 0:22:28 103 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 0:22:36 104 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 0:22:51 105 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:22:52 106 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:22:53 107 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Schuller 0:23:00 108 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 0:23:16 109 Yann Huguet (Fra) Skil-Shimano 0:23:47 110 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:24:03 111 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana 0:25:30 112 Gianni Meersman (Bel) Francaise des Jeux 0:26:04

Points classification 1 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 25 pts 2 David Millar (GBr) Garmin-Transitions 15 3 Russel Downing (GBr) Sky Professional Cycling Team 15 4 Michael Rogers (Aus) Team HTC-Columbia 15 5 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 14 6 Alberto Contador (Spa) Astana 14 7 Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 8 Michael Albasini (Swi) Team HTC-Columbia 13 9 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 12 10 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 11 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 8 12 Liéuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 13 Benat Intxausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 14 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 7 15 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Schuller 7 16 Maxime Monfort (Bel) Team HTC-Columbia 6 17 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 18 Cedric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 19 Laurent Mangel (Fra) Saur-Sojasun 5 20 Jéremy Galland (Fra) Saur-Sojasun 5 21 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 4 22 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur-Sojasun 4 23 Egoi Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 24 Dimitri Champion (Fra) AG2R-La Mondiale 3 25 Ben Hermans (Bel) Team RadioShack 3 26 Blel Kadri (Fra) AG2R-La Mondiale 3 27 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 2 28 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 29 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 2 30 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 1

Mountains classification 1 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 pts 2 Cedric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 3 Dimitri Champion (Fra) AG2R-La Mondiale 8 4 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 6 5 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 6 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 4 7 Egoi Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 8 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 9 Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 10 Jussi Veikkanen (Fin) Francaise des Jeux 2 11 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 12 Yukihiro Doi (Jpn) Skil-Shimano 2

Best young rider classification 1 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 7:12:14 2 Ben Hermans (Bel) Team RadioShack 0:00:20 3 Benat Intxausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:24 4 Daniel Martin (Irl) Garmin-Transitions 0:00:41 5 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:09 6 Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:01:12 7 Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia 0:01:49 8 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:02:21 9 Wesley Sulzberger (Aus) Francaise des Jeux 0:02:22 10 Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun 0:02:40 11 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:45 12 Jérôme Coppel (Fra) Saur-Sojasun 0:03:43 13 Maxime Bouet (Fra) AG2R-La Mondiale 0:03:53 14 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Schuller 0:04:06 15 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 0:04:31 16 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:45 17 Mickael Cherel (Fra) Francaise des Jeux 0:05:09 18 Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun 0:06:12 19 Blel Kadri (Fra) AG2R-La Mondiale 0:08:40 20 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:09:31 21 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:09:39 22 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:10:09 23 Romain Hardy (Fra) Bretagne-Schuller 0:11:33 24 Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano 0:13:45 25 Frederik Wilmann (Nor) Skil-Shimano 0:17:40 26 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:18:22 27 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:18:33 28 Cedric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:18:38 29 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:18:39 30 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:21:34 31 Arthur Vichot (Fra) Francaise des Jeux 0:21:36 32 Rasmus Guldhammer (Den) Team HTC-Columbia 0:21:49 33 Cyril Bessy (Fra) Saur-Sojasun 0:21:51 34 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 35 Johan Le Bon (Fra) Bretagne-Schuller 0:21:52 36 Kirk Carlsen (USA) Garmin-Transitions 0:22:02 37 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 0:22:36 38 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:22:38 39 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 0:23:01 40 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:23:48 41 Gianni Meersman (Bel) Francaise des Jeux 0:25:49