Image 1 of 7 Under 23 world champion Thomas Litscher wins stage 1 (Image credit: Bob Foy) Image 2 of 7 A racer in stage 1 (Image credit: Bob Foy) Image 3 of 7 A group of riders in stage 1 (Image credit: Bob Foy) Image 4 of 7 The start of stage 1 of the Club La Santa mountain bike race (Image credit: Bob Foy) Image 5 of 7 Racers roll out for the start of the Club La Santa mountain bike race. (Image credit: Bob Foy) Image 6 of 7 Racers on Lanzarote for an early season test of legs (Image credit: Bob Foy) Image 7 of 7 Gunn-Rita Dahle Flesja racing in stage 1 of the Club La Santa race. (Image credit: Bob Foy)

Thomas Litscher and Adelheid Morath won the first stage of Lanzarote 4-Stage MTB Race. The race kicked off with the easiest stage, 36km, with the first half being mainly uphill and the second half being mainly downhill.

The relatively short length of the stage meant riders considered it more of a a sprint-type event, and the pace was high from the start. The leaders averaged closed to 30km/h. The wind helped the riders at first, but hindered them later on.

Racers started at 10:30 am and began on an initial asphalt section. Litscher imposed a fast pace until the first climb, where last year's runner-up, the Spaniard Ismael Ventura was the first to attack and try to get away from his followers.

Soon a group was of six riders was created at the front. Benjamin Justesen, along with Portuguese rider Luis Leao Pinto and Ventura, would be the first three to read the last part of the climb while Litscher chased not far behind.

On the final leg of the climb, the Swiss Litscher, who is the current U23 cross country world champion, managed to reach the leaders and helped increased the group's advantage over the others. Only his teammate Karl Markt would be able to keep up, so now it was five of them going on to fight for victory.

In the last section, Litscher attacked with about 2km from the finish, on a rocky stretch, while Markt protected his fellow rider from the others, who might otherwise have drafted Litscher and then overtaken him.

The others chased, but Litscher was able to hold them off and win the stage by a few seconds ahead of Markt. Venture was third while defending champion Justessen was fourth.

The women's race was full of excitement, as the first three riders reached the finish line in a sprint. Suprisingly, Adelheid Morath won, defeating marathon world champion Annika Langvad and Sally Bigham. Langvad won this race in 2011.

Stage 2 will take place on Sunday in the Natural Park of Timanfaya. It includes a long uphill and some very technical sections.

Full Results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Litscher (Swi) 1:10:45 2 Karl Markt (Aut) 0:00:10 3 Ismael Sanchez Ventura (Spa) 0:00:12 4 Benjamin Justesen (Den) 0:00:16 5 Luis Leão Pinto (Por) 0:01:00 6 Casper Saltoft (Den) 0:01:50 7 Erik Knudsen (Den) 0:01:52 8 Karl Platt (Ger) 9 Roland Golderer (Ger) 0:02:09 10 James Angus Ouchterlony (GBr) 0:03:28 11 Victor Del Corral Morales (Spa) 0:04:14 12 Simon Scheiber (Aut) 0:04:26 13 Michael Schuchardt (Ger) 0:04:35 14 Francisco Jose Perez Cruz (Spa) 0:04:36 15 Thomas Bundgaard (Den) 0:05:04 16 Christian Kreuchler (Ger) 0:05:39 17 Louis Bendixen (Den) 0:05:49 18 Johnni Junker Nielsen (Den) 0:06:12 19 Jose Maria Sanchez Ruiz (Spa) 0:06:49 20 Manuel Rojo Nieto (Spa) 21 Jacobo Reyes Mesa (Spa) 0:08:17 22 Sylvain Garde (GBr) 0:08:28 23 Fabián Molina Delgado (Spa) 0:08:46 24 Adriano Cordovés Dorta (Spa) 0:09:08 25 Kris De Nef (Bel) 0:09:09 26 Marco Almeida (Por) 0:09:13 27 Jose Maceira Rodriguez (Spa) 0:09:14 28 Ashleim Jones (Den) 0:09:15 29 Juan Jose Sosa Rodriguez (Spa) 0:09:16 30 Ruben Calvo Gomez (Spa) 31 Rafael Jesus Sanchez Ruiz (Spa) 0:09:29 32 Eneko Llanos Burguera (Spa) 0:09:42 33 Christian Schneidawind (Ger) 0:09:50 34 Jose Agustin Perez Morera (Spa) 0:10:12 35 Danny Files (Bel) 0:10:30 36 Jaime Menendez de Luarca (Spa) 0:11:10 37 Paul Davies (GBr) 38 Aitor Navarro Hita (Spa) 0:11:26 39 Jose David Suarez Fernandez (Spa) 0:11:50 40 Gerald Moser (Fra) 0:11:56 41 Niels Bay Pedersen (Den) 0:12:03 42 Benno Weber (Ger) 43 Steve Ferguson (GBr) 0:12:09 44 Frederik Mørkeberg Mikkelsen (Den) 0:12:24 45 Neftali Ladislao Rodriguez Jimenez (Spa) 46 Jakob Holm Lauritsen (Den) 0:12:25 47 Jose Luis Agra Torres (Spa) 0:12:29 48 Barry Wilson (GBr) 0:13:10 49 Juaquin David Martin Hernandez (Spa) 0:13:46 50 Oliver Medina Moreno (Spa) 51 Aureliano Negrin (Spa) 0:14:00 52 Thomas Nyvang Hansen (Den) 0:14:10 53 Bo Falck Hansen (Den) 0:14:19 54 Jose Angel Lemes Clavijo (Spa) 0:14:49 55 Fernando De Armas Hernandez (Spa) 0:14:53 56 Alberto Bonilla Toledo (Spa) 0:15:11 57 Mads Bødker (Den) 0:15:22 58 Santiago Suarez Navarro (Spa) 0:15:23 59 Victor De Leon Tejera (Spa) 60 Joan Cabrera Esplugas (Spa) 0:15:52 61 Ricardo Santana Moreno (Spa) 0:16:29 62 James Roe (GBr) 0:16:59 63 Saúl Ventura Carmona (Spa) 64 Juan Carlos Benasco Guillén (Spa) 0:17:02 65 Javier Jesus Cabrera Arteaga (Spa) 66 Thomas Atkinson (GBr) 0:17:08 67 Magnus R. Westergaard Petersen Cadets (Den) 0:17:59 68 Silverio Antonio Rodriguez Moreno (Spa) 0:18:13 69 emil oliver giraldi (Den) 0:18:20 70 Richard Rodriguez de La Sierra (Spa) 0:18:56 71 Antonio Acosta Brito (Spa) 72 Daniel Casanova Expósito (Spa) 0:19:07 73 Nicholas Peter Ward Muñoz (GBr) 0:19:28 74 Francisco Javier Godoy Fernandez (Spa) 75 Henrik Helmer (Den) 0:20:01 76 Edmundo Esplugas Ramos (Spa) 0:20:04 77 Jamie Jones Nielsen (Den) 0:20:34 78 Rico Busk (Den) 0:20:45 79 Domingo Morin Rodriguez (Spa) 0:20:53 80 Jorge Espinel Cejas (Spa) 81 Kenneth Flesjaa (Nor) 0:21:03 82 Anders Primdahl Haubro (Den) 0:21:13 83 Anton Bødker (Den) 84 Isidro manuel Martin Perez (Spa) 0:21:24 85 Denis Detinne (Bel) 0:21:57 86 Malte Birch (Den) 0:22:09 87 Eduardo Ramos Megolla (Spa) 0:22:10 88 Christian Birch (Den) 0:22:22 89 Niels Rasmussen (Den) 0:23:18 90 Aristeo Acosta Santana (Spa) 0:24:03 91 Omar González Lorenzo (Spa) 92 Jaime Alexis Gonzalez Cabrera (Spa) 0:24:16 93 Jose Santana Dominguez (Spa) 0:24:21 94 Fernando Mainar Val (Spa) 95 Fernando Chissotti (Spa) 0:24:38 96 Pedro Baltasar de la Paz (Spa) 0:24:39 97 Rasmus Johnsen (Den) 0:25:00 98 Ernesto García Rodríguez (Spa) 0:25:30 99 Andre Van't Hof (Ned) 0:25:31 100 Marc Ellwood (GBr) 0:25:58 101 dave overton (GBr) 0:26:04 102 Alexander Nontesino Negrin (Spa) 0:26:08 103 Javier Santiago Núñez Díez (Spa) 0:26:09 104 Gustav Als (Den) 0:26:25 105 Antonio Acosta Hernandez (Spa) 0:26:37 106 Heribert Camejo Colmenates (Spa) 0:28:17 107 Christophe Meurice (Bel) 0:28:26 108 Miguel Acosta Reyes (Spa) 0:28:27 109 Samuel Cabrera Ramirez (Spa) 110 Elwin Van Groningen (Ned) 0:28:29 111 Iván Rivero Fuentes (Spa) 0:29:07 112 Francisco Carlos Ruiz Hernandez (Spa) 0:29:12 113 Mahy Febles Diaz (Spa) 0:29:30 114 Leandro Martín Gonzalez (Spa) 0:29:31 115 Javier Guillen Romero (Spa) 0:29:59 116 Israel Chinea Marrero (Spa) 0:30:37 117 Benoit Sepulte (Bel) 0:30:44 118 Lee Holdaway (GBr) 0:31:12 119 Roberto Carlos Duarte Luzardo (Spa) 0:31:55 120 Hugo Cantineau (Bel) 0:33:02 121 Juan Francisco Martin Gonzalez (Spa) 0:33:07 122 Alexandre Asselberghs (Bel) 123 Matias Sebastien Reveron Afonso (Spa) 0:33:39 124 Jean-Marie Colla (Bel) 0:34:56 125 Jose Vicente Diaz Corujo (Spa) 0:34:59 126 Régis Vanoli (Fra) 0:35:47 127 Jes Steen (Den) 0:37:12 128 Alan Hamshaw (UAE) 0:37:34 129 Martin Hancock (GBr) 0:38:16 130 Rafael Rodriguez Rodriguez (Spa) 0:38:27 131 Daniel Kafunek (Den) 0:40:41 132 Niels Feerup (Den) 0:41:00 133 Kræn Jens Knude (Den) 0:41:17 134 Manuel Angel Iglesias Perez (Spa) 0:42:20 135 Marcos Hernandez (Spa) 136 Kevin Parmentier (Bel) 0:43:51 137 Angel Fernando Alvarez Ramos (Spa) 0:47:17 138 David Monzon Martin (Spa) 0:47:47 139 Frank Rikard Petersen (Den) 0:51:40 140 Henrik Jensen (Den) 141 Jorge Hernandez Sierra (Col) 0:58:02 142 Alejandro Gonzalez Hernandez (Spa) 0:58:12 143 Juan Pablo Gonzalez Hernandez (Spa) 144 Leonel Augusto Clavijo (Col) 0:58:18 145 Nello Piazza (Spa) 0:58:23 146 Paul Cook (GBr) 0:58:36 147 Antonio Javier Rodriguez (Spa) 1:08:15 148 Arkaitz Miranda (Spa) 1:09:22 149 Antonio Cristo Medina Hernandez (Spa) 1:10:19 150 Carlos Francisco Afonso Del Rosario (Spa) 151 Gilberto Clavijo (Col) 1:27:20 152 Leonel Clavijo Roman (Col) 1:27:22 153 Juan Jose Gonzalez Wandossell (Spa) 1:51:49 154 Manuel Sanfeliz Martin (Spa) 155 Francisco Jaime Aviles Alearo (Spa)

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Adelheid Morath (Ger) 1:19:24 2 Annika Langvad (Den) 0:00:01 3 Sally Bigham (GBr) 4 Blaza Klemencic (Slo) 0:04:02 5 Gunn Rita Dahle Flesjaa (Nor) 0:12:23 6 Bettina Uhlig (Ger) 0:12:54 7 malene degn (Den) 0:13:41 8 Sandra Santanyes Murillo (Spa) 0:13:54 9 Rikke Kornvig (Den) 0:22:17 10 Darrelle Parker (GBr) 0:22:31 11 Lucia Funes Mendez (Spa) 0:23:28 12 Cristi Alonso Lugo (Spa) 0:27:23 13 Rikke Vindberg Hjort (Den) 0:31:13 14 Debbie Jones (GBr) 0:35:06 15 Tove Andersen (Den) 0:36:25 16 Sarah Davies (GBr) 0:36:56 17 María José Peláez Noé (Spa) 0:39:22 18 Elena Marrero (Spa) 0:40:44 19 Valerie Heeren (Bel) 0:51:21 20 Anne Marie Aagard Thomsen (Den) 0:59:36 21 Mercedes Cabrera Hernandez (Spa) 1:15:41 22 Angela Gillespie (GBr) 1:33:06 23 Noelia Jessica Gonzalez Hernandez (Spa) 1:33:51

