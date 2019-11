Image 1 of 15 The start of the elite women's race. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 2 of 15 Annika Langvad (HMTBK) races through the forest. (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 3 of 15 Anja Gradl (Central Pro) races through the trees. (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 4 of 15 Elite women's podium at Heubach's Bike the Rock (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 5 of 15 The start of the men's race. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 6 of 15 Moritz Milatz (Multivan Merida) leads the start. (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 7 of 15 Moritz Milatz (Multivan Merida) charges through the forest. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 8 of 15 Roel Paulissen (Cannondale) outsprints Jose Antonio Hermida (Multivan Merida) for second place. (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 9 of 15 Roel Paulissen and Jose Antonio Hermida sprint (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 10 of 15 Elite men's podium (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 11 of 15 Julien Absalon (Orbea) wins on his third attempt in Heubach. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 12 of 15 Julien Absalon (Orbea) on his way to a win in Heubach. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 13 of 15 Julien Absalon (Orbea) crosses the line. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 14 of 15 Julien Absalon (Orbea) races through the trees en route to victory. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 15 of 15 Annika Langvad (HMTBK) on her way to winning the women's race. (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion)

Julien Absalon and Annika Langvad won the elite men's and women's races at the second round of the International MTB-Bundesliga in Heubach, Germany. The Frenchman Absalon won the HC-category race ahead of Belgian Roel Paulissen and Spaniard José Hermida while Danish champion Langvad surprised runner-up Anja Gradl of Germany. Canadian Emily Batty jumped on the podium in third.

Everybody was excited about the expected duel between Absalon and German Wolfram Kurschat, who won the "Bike the Rock" in Heubach in 2009. Kurschat, aiming to repeat his victory, set a high pace and was in the lead by 30 seconds after less than two of seven 4.3-km laps.

But then, Kurschat had a problem with his derailleur and subsequently, his chain. He fell back, all chances of Heubach victory number three lost.

Absalon took over the lead, extending his gap up to 1:25 and securing his first win after being third in 2008 and second in 2009.

"The two years before, I was not in my best shape when I was at Heubach," said Absalon. "Today, I felt good on the uphill and also on the downhill. Heubach is maybe the hardest race of the whole year, but this long downhill makes a lot of fun. I like it."

Four chasers fought for second place. While German Moritz Milatz made a mistake just before the last lap and crashed, Paulissen was getting stronger and stronger, lap by lap. At the end, he sprinted out World Cup overall leader Hermida for the second spot on the podium.

"I had good tires for the mud, and the longer race the race went, the faster I got," said Paulissen.

Hermida was "satisfied" with his race. "One week before the Offenburg World Cup, everybody wants to come into form. I'm looking forward to defend my leader jersey."

Fourth position went to Fabian Giger of Switzerland afte ra sprint. One centimeter decided the outcome against Milatz.

Langvad happy with "perfect race"

Surprisingly in women's competition, Irina Kalentieva did not take a fourth victory in Heubach. The World Champion, who lives just 15km away, complained that she still had not recovered from the recent World Cup races.

"My legs aren't fresh," she said.

So the way to victory was free and clear for Annika Langvad. The 26-year-old went into race very fast followed by Anja Gradl and Emily Batty.

Her gap was about 45 seconds after the first of four laps and again after two laps. But then Langvad crashed and saw her lead endangered as she lost her entire advantage against Gradl.

However, at about the same time, the German lost air in her back tyre and Langvad's fate was sealed.

"I had some reserves left," Langvad said. "Now I'm really happy because I was pretty nervous before the race. Last year, I had a bad race in Heubach but today it was perfect."

Gradl was not quite sure whether she should be happy about a great result or sad about a lost chance to get her first win in an international race. "Maybe I would have had my chance in the last downhill, but anyway my race was not too bad today," she said.

Emily Batty secured third place ahead of Elisabeth Brandau and Kalentieva. "The climb was not too bad, I could go my rhythm and the downhill was really fun," Batty said after the race.

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Absalon (Fra) Orbea 1:47:01 2 Roel Paulissen (Bel) Cannondale-Factory Team 0:00:53 3 Jose Antonio Hermida (Spa) Multivan Merida Biking Team 0:00:54 4 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team 0:01:04 5 Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:01:04 6 Christoph Soukup (Aut) Merida Biking Team 0:02:10 7 Ruben Ruzafa (Spa) Orbea 0:02:35 8 Henk Jaap Moorlag (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:03:07 9 Inaki Lejarreta (Spa) ORBEA 0:03:23 10 Ivan Alvarez (Spa) GIANT Italia Team 0:03:24 11 Sam Schultz (USA) USA National Team 0:04:34 12 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 0:04:48 13 Geoff Kabush (Can) MAXXIS - Rocky Mountain Bicycles 0:05:00 14 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:05:02 15 Jochen Käß (Ger) Multivan-Merida Biking Team 0:05:43 16 Nicola Rohrbach (Swi) SRM Stevens 0:05:44 17 Robert Mennen (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:05:45 18 Thomas Litscher (Swi) M.I.G. Team 0:06:06 19 Torsten Marx (Ger) DS-Rennsport 0:06:33 20 Pierre Geoffroy Plantet (Fra) New Cycling 0:07:08 21 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:07:30 22 Balz Weber (Swi) DS-Rennsport 0:07:53 23 Oliver Beckingsale (GBr) Giant Factory Racing 0:08:00 24 Todd Wells (USA) USA National Team 0:08:19 25 Alban Lakata (Aut) Topeak Ergon Racing Team 0:08:27 26 Stefan Sahm (Ger) Team Bulls 0:09:05 27 Anders Hovdenes (Nor) Team United Bakeries 0:10:55 28 Diego Rosa (Ita) GIANT Italia Team 0:11:06 29 Karl Markt (Aut) FELT Ötztal X-Bionic Worldcup Team 0:11:21 30 Daniel Mcconnell (Aus) TORQ Australia 0:13:48 31 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:16:56 -2laps Heiko Gutmann (Ger) Rothaus-CUBE MTB Team -2laps Olaf Rochow (Ger) Team Easton Rockets -2laps Marco Schätzing (Ger) Team Firebike DRÖSSIGER /SSV Mounty Altenberg -2laps Christopher Maletz (Ger) Team Giant Deutschland -2laps René Tann (Ger) Germina Raicing Team -2laps Steven Garcin (Fra) Team BH SR Suntour -2laps Jochen Coconcelli (Ger) RADWERK Racing Team -2laps Steffen Greger (Ger) RADWERK Racing Team -2laps Sebastian Szraucner (Ger) Team Easton Rockets -2laps Christian Dörfler (Ger) Team Marinbikes -3laps Andrew Blair (Aus) TORQ Performance Nutrition -3laps Wilko Rochow-Borg (Ger) Rose Ultrasports -3laps Lutz Babilon (Ger) SV Kirchzarten -3laps Thomas Pfrommer (Ger) Team HAICO Racing -3laps Matthias Pfrommer (Ger) Team HAICO Racing -3laps Robert Michaelis (Ger) Cannondale- POWERSLIDE. Der Radladen in Minden -3laps Gerrit Rosenkranz (Ger) Team Univega -3laps Sebastian Gründel (Ger) MTB Team Ortenau -3laps Marcell Gruener (Aut) URC Ötztal -3laps Rumen Voigt (Ger) Mühle Pronghorn Racing / Verein Auto Riedel Schwar -3laps Anders Ljungberg (Swe) Team Firebike-DRÖSSIGER -3laps Michael Weiss (Aut) Ciclopia Pro Team -3laps Benjamin Oesterle (Ger) MHW Cube Racing Team -3laps Sascha Schwindling (Ger) Endorfin-Solvis -4laps Matthias Veit (Ger) Radwerk Racing Team -4laps Kristof Houben (Bel) Team Univega -4laps Yves Kellogg (Ger) Endorfin Solvis -4laps Jürgen Seifert (Ger) RSG Würzburg DNF Maxime Marotte (Fra) BH SrSuntour DNF Andràs Parti (Hun) SRM-Stevens-Team DNF Klaus Nielsen (Den) team Mühle-PronghornRacing DNF Bjorn Brems (Bel) G-Skin Deforche MTB Racing Team,Belgian Nat. Team DNF Kai Kautz (Ger) FBI racingteam Youngstars

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Annika Langvad (Den) HMTBK 1:16:38 2 Anja Gradl (Ger) central Pro Team 0:00:19 3 Emily Batty (Can) TREK World Racing 0:01:50 4 Elisabeth Brandau (Ger) Team Haibike 0:02:16 5 Irina Kalentieva (Rus) Topeak Ergon Racing Team 0:02:18 6 Hanna Klein (Ger) Rothaus-CUBE MTB Team 0:03:11 7 Blaza Klemencic (Slo) Felt Ötztal X-Bionic Worldcup Team 0:03:22 8 Sabrina Enaux (Fra) Felt Ötztal X-Bionic Worldcup Team 0:03:23 9 Alexandra Engen (Swe) Rothaus-Cube MTB Team 0:03:50 10 Maria Osl (Aut) Fischer-BMC 0:05:16 11 Julie Krasniak (Fra) Team Look-Shimano 0:05:20 12 Sarah Koba (Swi) Giant-Swiss-Team 0:06:06 13 Rosara Joseph (NZl) R/S Endurance Focus 0:06:11 14 Barbara Benko (Hun) Rothaus-CUBE MTB Team 0:06:47 15 Silke Schmidt (Ger) Easton Rockets 0:07:18 16 Nicola Leary (NZl) NZ 0:07:39 17 Ivonne Kraft (Ger) MBC Bochum 0:08:11 18 Vera Andreeva (Rus) Russ Föderation 0:08:34 19 Maaike Polspoel (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:10:05 20 Kajsa Snihs (Swe) Sweden National Team 0:10:07 21 Elisabeth Sveum (Nor) Hard Rocx Racing Team 0:10:24 22 Nicoletta De Jager (Ned) Rijwielpaleis Mountainbike Team 0:10:43 23 Katherine O'Shea (Aus) Torq Nutrition 0:11:02 24 Alexa Hüni (Ger) VAUDE Simplon Team 0:12:12 25 Noga Korem (Isr) Teamisgav Giant 0:12:26 26 Nadine Rieder (Ger) racingteam.youngstars 0:12:47 27 Vanessa Mosch (Ger) HAIBIKE / NRW Landeskader 0:13:00 28 Michelle Hediger (Swi) Fischer-BMC 0:13:18 29 Angelica Edvardsson (Swe) Sweden National Team 0:13:34 30 Nina Kunz (Ger) Merida Deutschland, TSV Schmiden 0:16:36 31 Jo Wall (Aus) TORQ Performance Nutrition 0:18:58 32 Catherine Lohri (Swi) Team Koba 0:19:02 33 Sandy Jäkel (Ger) White Rock 0:23:42 34 Deborah Spescha (Swi) Thömus Racing Team 0:25:33 DNF Tatjana Dold (Ger) Easton Rockets DNF Sarah Bosch (Ger) Mountain Heroes DNF Rebecca Henderson (Aus) Australia DNF Luisa Möser (Ger) Shark Attack Saalhausen DNF Julia Haase (Ger) TSV Böhringen Team Bergamont DNF Gesa Brüchmann (Ger) Stevens 1A Crossteam

Under 23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabian Strecker (Ger) LEXWARE RACING TEAM 1:39:43 2 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:00:21 3 Jelmer Jubbega (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:00:55 4 Andy Eyring (Ger) Team Bergamont / RWV Haselbach 0:01:02 5 Fabien Canal (Fra) KEOPS ITWO 0:01:05 6 Marco Minnaard (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:03:22 7 Robby De Bock (Bel) Team Univega 0:03:36 8 Felix Euteneuer (Ger) Rothaus-CUBE MTB Team 0:03:50 9 Tim Lemmers (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:03:57 10 David Lozano (Spa) Catalonia Federation of Cycling 0:03:57 11 Pascal Meyer (Swi) M.I.G Team 0:04:14 12 Gilles Sarrazin (Fra) VELOROC LAPIERRE 0:04:27 13 Markus Schulte-Lünzum (Ger) M.I.G. Team 0:04:39 14 Markus Bauer (Ger) Lexware Racing Team 0:04:56 15 Marcel Fleschhut (Ger) Lexware Racing Team 0:05:13 16 Olof Jonsson (Swe) O2 Orbea 0:05:37 17 Stephen Ettinger (USA) USA National Team 0:07:07 18 Tad Elliott (USA) USA National Team 0:07:41 19 Erik Groen (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:07:41 20 Matthias Leisling (Ger) Team Muskelkater Genesis 0:07:43 21 Matthias Wengelin (Swe) Firebike - Drössiger 0:07:55 22 Pascal Ketterer (Ger) WHEELER- iXS 0:08:08 23 Matthias Hoi (Aut) Team Easton Rockets 0:08:10 24 Philipp Ziegler (Ger) FxSports / SG Sparkasse Mainfranken Würzburg 0:08:19 25 Laurent Mineur (Bel) The Barracuda Company 0:08:55 26 Alexander Blomqvist (Swe) Sweden National Team 0:09:12 27 Sascha Weber (Ger) Stevens Racing Team 0:09:38 28 Danny Neumann (Ger) Team Merida-Schulte 0:09:41 29 Paul van der Ploug (Aus) FELT ÖTZTAL X-BIONIC Worldcup Team 0:10:17 30 Mitchell Hoke (USA) USA National Team 0:10:33 31 Valentin Fiderer (Ger) Wheeler-iXS 0:10:58 32 Umbert Alemenara (Spa) Catalonia Federation of Cycling 0:10:58 33 Ludwig Doehl (Ger) BIKE Junior Team 0:11:52 34 Ruben Scheire (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:11:57 35 Travis Livermon (USA) USA National Team 0:12:31 36 Tommy Galle (Ger) White Rock 0:12:45 37 Henrik Hoffmann (Ger) Team Merida-Schulte / NRW Landeskader 0:12:47 38 Marcel Braun (Ger) Easton Rockets 0:12:51 39 Maximilian Holz (Ger) Team Marinbikes 0:13:16 40 Tristan Cowie (USA) USA National Team 0:13:44 41 Oliver Vonhausen (Ger) Ghost Racing Team 0:14:43 42 Matthias Waldhart (Aut) Hai PowerBike Team Haiming 0:15:23 43 Philipp Maximilian Daum (Ger) Team Haibike 0:15:34 44 Jeffrey Andris (Ger) MHW CUBE Racing Team 0:15:52 45 Timo Häfner (Ger) Radwerk Racing Team 0:16:19 46 Titouan Perrin-Ganier (Fra) Irwego Commencal 0:16:36 47 Patrick Titus (Ger) BIKE Junior Team /FC Wüstenselbitz 0:17:03 48 Thomas Weschta (Ger) AS Group - Quantec 0:17:10 49 Ethan Gilmour (USA) USA National Team 0:17:30 50 Martin Gluth (Ger) Team Bulls 0:18:04 51 Tom Ettlich (Ger) White Rock 0:19:25 52 Philipp Knüttel (Ger) Team Marinbikes 0:19:57 -1lap Anselm Wüllner (Ger) Team Merida Schulte / NRW Landeskader -2laps Hamza Kansiz (Tur) Turkey -2laps Martin Knöpfle (Ger) Lexware Racing Team -2laps Marius Christian (Ger) Rsf-N#linxweiler/Endorfin-Solvis -2laps Marcel Pöter (Ger) ATV Haltern -2laps Steve Scheffel (Ger) FAST-Zweirad-HAUS e.V. -2laps Pierre Happel (Ger) Gecko Youngwild.de -2laps Christian Bickel (Swi) christianbickel.ch RV Winterthur -2laps Rick Reimann (Swi) PBR-MATIC-Swiss MTB Team -2laps Florian Grafmüller (Ger) Lexware Racing Team -2laps Steffen Weisenseel (Ger) RWV Haselbach -2laps Yannick Burkhardt (Ger) Team Easton-Rockets-Co -2laps Mirco Zürcher (Swi) BSK GRAF/ VC Volketswil -2laps Richard Gantner (Ger) RC Lassnitzhöhe -2laps Simon Staufner (Ger) Team Cmtb -2laps Dominik Ziegler (Ger) FxSports / SG Sparkasse Mainfranken Würzburg -3laps Robin Weber (Ger) RV Adler Lüttringhausen -3laps Tobias Trautmann (Ger) White Rock -3laps Raphael Sämann (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollernalb -3laps Ahmed-Ridvan Reichling (Ger) RSG-TVK -3laps Etienne Bouvy (Bel) Windose Houffalize -3laps Marius Reiber (Ger) Gecko YoungWild DNF Simon Gegenheimer (Ger) Team Rose Ultrasport DNF Marcus Nicolai (Ger) Team Bulls DNF Lysander Kiesel (Ger) Capic-Team/SSV Wildpoldsried DNF Vincenz Dumeni (Swi) Thömus Racing Team DNF Benjamin Büchi (Swi) GS Domaine du Frigoulet DNF Elias Neubert (Ger) Team Bergamont / RSV Auto Riedel Schwarzenberg DNF Simon Scheiber (Aut) Felt Otztal X-Bionic Worldcup Team DNF Simon Stiebjahn (Ger) Bulls DNF Simon Seehofer (Aut) Rc Radsportland.at DNF Barry Hayes (Ger) Brothers Bikes MTB Team DNF Felix Günter (Ger) Wheeler-iXS-Team DNF Jago Fechtmann (Ger) Conway/Bikeshop Waibstadt DNF Svante Johanßon (Ger) rsg Nordheide

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Schelb (Ger) Lexware Racing Team 1:06:23 2 Jens Schuermans (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:01:06 3 Jeff Luyten (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:01:26 4 Bart De Vocht (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:02:05 5 Marco Tippmann (Ger) radstudio Kuettner/Specialized 0:02:19 6 Mitchell Codner (Aus) Australian National Team 0:03:52 7 Ole Hem (Nor) Team United Bakeries 0:04:04 8 Oliver Bruwiere (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:04:49 9 Martin Giese (Ger) Specialized 0:05:37 10 Didier Bats (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:05:47 11 Christian Pfaeffle (Ger) Ghost Racing Team 0:06:00 12 Louis Wolf (Ger) MHW CUBE Racing Team 0:06:14 13 Erik Jonsson (Swe) Jonsson Merida DOM Cycles 0:06:31 14 Jens Vandekinderen (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:06:41 15 Lukas Kuch (Ger) Team nolte-küchen 0:07:35 16 Christopher Platt (Ger) 0:07:46 17 Maxi Maier (Ger) MTB Club München / Team Merida-Schulte 0:07:47 18 Alexander Laugesen (Den) DMK 0:07:52 19 Jochen Weisenseel (Ger) BIKE Junior Team/RWV Haselbach 0:08:00 20 Sturla Aune (Nor) Team Fokus Danica 0:08:08 21 Max Weber (Ger) MHW CUBE Racing Team 0:08:30 22 Pieter Geluykens (Bel) Belgian National Mountainbike Team 0:08:30 23 Simon Krautloher (Ger) Trek Team Bayerischer Wald 0:08:58 24 Jan Pfitzner (Ger) Liteville 0:09:09 25 Jan-Eric Müller (Ger) MHW CUBE Racing Team 0:10:09 26 Yannik Brischle (Ger) FELT ÖTZTAL X-BIONIC Junior Team 0:10:13 27 Daniel Nientiedt (Ger) Ghost Racing Team 0:10:15 28 Tomas Kristoffersson (Swe) Sweden National Team 0:10:35 29 Willy Klein (Ger) GHOST Racing Team 0:10:57 30 Wenzel Böhm-Gräber (Ger) MIG TEAM 0:11:00 31 Severin Lehmann (Ger) TB Neuffen/Team Bergamont-VORALB CUSTOM BIKES 0:11:07 32 Nikolas Finke (Ger) Team Berg Germany / NRW Landeskader 0:11:24 33 Rick Steffen (Ger) Team Hirsch 0:11:26 34 Erik Karlsson (Swe) Sweden National Team 0:11:58 35 Michael Feinauer (Ger) MHW CUBE Racing Team 0:12:00 36 Jan-Nils Preus (Ger) Bike Work Desch 0:12:41 37 Marcus Macicek (Ger) BikeSportBühneBayreuth Merida Racing Team 0:13:14 38 Fabian Hörz (Ger) TB Neuffen/Ghost Racing Team 0:14:08 39 Marian Pablo Burkhardt (Ger) Team Easton-Rockets Co 0:14:24 40 Jonas Müller (Ger) TEAM BIONICON 0:14:44 41 Christoph Mick (Aut) KTM Donau Fritzi Racing 0:14:51 42 Falk Baron (Ger) www.biker-boarder.de 0:15:09 43 Mattias Brolin (Swe) Sweden National Team 0:15:12 44 Alexander Gläser (Ger) Team Bergamont- Campana 0:15:58 45 Tim Rosenkranz (Ger) Team Müsing Bikes 0:16:17 46 Andreas Fuchs (Aut) Bikeclub Stattegg Merida Gollinger 0:17:06 47 Gergo Meggyesi (Hun) 0:17:50 48 Markus Schrempp (Ger) RMSV Bohlsbach / BSG 0:18:22 49 Markus Siebert (Ger) RSG Offenburg / Fessenbach 0:18:46 50 Victor Nissle (Ger) Schneiderhan-Bergamont 0:19:59 51 Jean-Baptiste Jacquemin (Bel) Windose Houffalize 0:20:02 52 Tobias Burgard (Ger) Landeskader Saar / Team Rotwild Südwest / RSC St.I 0:20:07 -1lap Marvin Althaus (Ger) Radsport Fügert -1lap Fabrice Mels (Bel) Belgian National Mountainbike Team

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) ewz-Giant MTB-Team 0:57:11 2 Johanna Techt (Ger) TSV Niederstaufen / Ghost Racing Team 0:01:16 3 Pauline Ferrand Prevot (Fra) ACB REIMS 0:02:38 4 Helen Grobert (Ger) Lexware Racing Team 0:05:29 5 Sophia Ries (Ger) Simplon Vaude 0:08:40 6 Laura Munizaga (Chi) Scott Agricom Movistar 0:09:15 7 Regina Genser (Ger) BIKE Junior Team / BSB Bayreuth 0:09:51 8 Stephanie Frank (Ger) Bergamont 0:10:31 9 Stake Laengen (Nor) 0:10:35 10 Saskia Hauser (Ger) MTB Team Oppenau 0:11:28 11 Vanessa Kleih (Ger) Team Schneiderhan / Bergamont 0:15:38 12 Sophia Panzer (Ger) SC Wunsiedel, Scott Pro Team 0:15:50 13 Ann-Kathrin Scheläschuß (Ger) TSV Böhringen Team Koch-Engineering 0:16:03 14 Theresa Wolfrum (Ger) BIKE Junior Team/ FC Wüstenselbitz 0:16:27 15 Anna Kurpas (Ger) Merida Schulte Team 0:17:06 16 Vanessa Tempcke (Ger) Radfreunde Hilpoltstein 0:17:47 17 Ann-Marie Blankenhorn (Ger) Ghost Racing Team / RSC Hengen 0:17:49 18 Karlotta Felsmann (Ger) Team Springe 0:17:53 DNF Franziska Rödel (Ger) Team Merida-Schulte / RSC Hengen