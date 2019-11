Image 1 of 3 Modolo sprints to the win on the final stage of the Brixia Tour (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 2 of 3 Baliani won the Brixia Tour. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 3 of 3 The final podium, with overall winner Baliani on top. (Image credit: Riccardo Scanferla)

Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) was the winner of today’s stage at the Brixia Tour, ahead of Bernardo Riccio (Angelo & Antenuccio-Nippo), and Koldo Fernandez (Euskaltel-Euskadi). The fifth stage took place from Calcinato to Verona and with flat parcour was always destined to end in a sprint finish.

Overall leader Fortunato Baliani (D’Angelo & Antenucci -Nippo) remained atop the standings to take out the Brixia Tour title over Domenic Pozzovivo.

The stage was characterised by a number of short breakaways. The main escape of the day set off at the 75km-mark, and included two riders; Francesco Ginanni (Androni Giocattoli-CIPI) and Rubens Bertogliati (Team Type 1-Sanofi Aventis). They stayed away for 79 km reaching a maximum advantage of 2:56.

After being brought back the peloton prepared for the sprint and it was Italian Sacha Modolo who took the win in Verona.



# Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 3:51:56 2 Bernardo Rizzo (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 3 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 5 Daniele Colli (Ita) Geox-TMC 6 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 7 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 8 Mauro Abel Richeze (Arg) Ora Hotels Carrera 9 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches-Ofone 10 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 11 Matteo Pelucchi (Ita) Geox-TMC 12 Boy Van Poppel (Ned) UnitedHealthcare Pro Cycling 13 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 14 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 15 Omar Bertazzo (Ita) Androni Giocattoli 16 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 17 Murilo Antonio Fischer (Bra) Team Garmin-Cervelo 18 Giorgio Brambilla (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 19 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche - Guerciotti 20 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) d'Angelo & Antenucci - Nippo 21 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 22 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 23 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 24 Andrew Pinfold (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 25 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 26 Slawomir Kohut (Pol) Miche - Guerciotti 27 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 28 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 29 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 30 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 31 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 32 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 33 Takashi Miyazawa (Jpn) Farnese Vini - Neri Sottoli 34 Tomas Alberio (Ita) Geox-TMC 35 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 36 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 37 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 38 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 39 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 40 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 41 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 42 Walter Proch (Ita) Ora Hotels Carrera 43 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 44 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 45 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 46 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 47 Giampaolo Cheula (Ita) Geox-TMC 48 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 49 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 50 Alessandro Malaguti (Ita) Ora Hotels Carrera 51 Balint Szeghalmi (Hun) Lampre - ISD 52 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 53 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 54 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 55 Sergiy Hrechyn (Ukr) Amore & Vita 56 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 57 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 58 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 59 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 60 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 61 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 62 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 63 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 64 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 65 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel-Euskadi 66 Anton Kaniuk (Ukr) Amore & Vita 67 Davide Torosantucci (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 68 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 69 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 70 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 71 Alberto Contoli (Ita) Colnago - CSF Inox 72 Simone Boifava (Ita) Ora Hotels Carrera 73 Roberto Antonio Richeze (Arg) Ora Hotels Carrera 74 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 75 Valeriy Kobzarenko (Ukr) Team Type 1 - Sanofi Aventis 76 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 77 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 78 Michael Reihs (Den) Christina Watches-Ofone 79 Kristian Sobota (Den) Christina Watches-Ofone 80 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 81 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 82 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli 83 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 84 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 85 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 86 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 87 Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 88 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 89 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 90 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi Aventis 91 Pedro Merino Criado (Spa) Miche - Guerciotti 92 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 93 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 94 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 95 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 96 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 97 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 98 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches-Ofone 99 René Joergensen (Den) Christina Watches-Ofone 100 Bernardo Colex Tepoz (Mex) Amore & Vita 101 Rubén Plaza Molina (Spa) Movistar Team 102 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 103 Marko Kump (Slo) Geox-TMC 104 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 105 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 106 Marco Corti (Ita) Geox-TMC 107 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 108 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 109 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 110 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 111 Enrico Magazzini (Ita) Lampre - ISD 112 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 113 Kjell Carlström (Fin) Sky Procycling 114 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 115 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 116 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 117 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi Aventis 118 Martijn Maaskant (Ned) Team Garmin-Cervelo 119 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 120 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 121 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche - Guerciotti 122 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche - Guerciotti 123 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 124 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 125 Carlos Alberto Betancourt Gomez (Col) Acqua & Sapone 126 Michele Gaia (Ita) Miche - Guerciotti 127 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 128 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 129 Morgan Schmitt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 130 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 131 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita 132 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 133 Daniele Callegarin (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 134 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank Cycling Team 135 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 136 Gytan Lilholt (Den) Christina Watches-Ofone 137 Mevel Christophe Le (Fra) Team Garmin-Cervelo 138 Philip Nielsen (Den) Christina Watches-Ofone 139 Paolo Francesco Di (Ita) Acqua & Sapone 140 Marchi Alessandro De (Ita) Androni Giocattoli 141 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:02:22 142 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:51 143 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 144 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Procycling 0:02:56 145 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 146 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:03:17 147 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 148 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:03:31 149 Marc Hester (Den) Christina Watches-Ofone 150 Patrik Moren (Swe) Amore & Vita 151 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone