Image 1 of 6 Julien Absalon (BMC) leads Nino Schurter (Scott Swisspower) uphill (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 2 of 6 Kathrin Stirnemann (Sabine Spitz Haibike Pro Team) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 3 of 6 Nino Schurter (Scott Swisspower) out sprints Julien Absalon (BMC) in Lugano (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 4 of 6 Andri Frischknecht (Scott Swisspower) won the amateur & masters category as he works to qualify for the elite races (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 5 of 6 Julien Absalon (BMC) sets the pace ahead of Nino Schurter (Scott Swisspower) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 6 of 6 Elite men's podium in Lugano: Matthis Stirnemann, Julien Absalon, Nino Schurter, Martin Fanger, Florian Vogel (Image credit: Armin Küstenbrück)

Spectators at the BMC Cup in Lugano/Tesserete witnessed a thrilling finish to the elite men's race on Sunday with Nino Schurter (Scott Swisspower) outsprinting Julien Absalon (BMC Racing). Esther Süss (Wheeler-IXS) won the women's race solo.

During the weekend of glorious spring weather, 720 total racers competed on the 6.1km course, which is known for its many technical sections.

Men

Once again the Schurter and Absalon showed no mercy in their fight for victory. Just like in many of their dramatic duels on the World Cup level, they had to find out in a final sprint who would be the day's champion. Only for a short period of time after the start did the two icons tolerate companions: Lukas Flückiger (BMC) was hampered by a flat tire, and last year's winner Moritz Milatz (BMC) suffered from the hot weather. Martin Fanger (BMC), who eventually finished third, was the last to lose contact with Schurter and Absalon.

The two race favorites set a blistering pace and fought a hard battle to the finish line. A critical situation arose when Schurter overtook Absalon in a somewhat risky way in the final U-turn just before the finish line. But this scuffle was deemed to be within the limits of permissible body contact.

"My last cross country race was the Worlds in September 2012," said Schurter after winning. "Some time and a lot of training has passed since then. Now I'm hungry for racing. At the Cape Epic, I felt I was ready for the season. Now after winning the first two races, I have the proof. Good to know I'm on the right track."

Absalon did not waste much time grieving over the lost victory. He found solace in what he had experienced on the race course and was enjoying racing after having finally switched over to riding a bike 29er wheels.

"I am delighted that I managed to keep up with Nino in the descents. He used to be faster than I am in the downhills. Now this experience gives me a lot of confidence for the upcoming big races. And I know now that I am in good shape."

Schurter was also impressed by Absalon's performance in the downhill sections. "He came so close, he even pushed me," the Swiss rider said.

All in all, in the top positions the elite men's race were a fight between two big teams, both located in Switzerland. With only one exception, all riders up to eighth place were either members of team BMC Racing or of Scott Swisspower. Whereas Schurter scored the elite victory for Scott Swisspower, Matthias Stirnemann won the under 23 competition (fourth place overall) for BMC Racing.

Women

In the women's event, Esther Süss found the right rhythm from the beginning. Very early in the race, she broke away from her competitors and remained virtually unchallenged 'til she crossed the finish line after five laps in 1:17:50.

Katrin Leumann (Ghost Factory Racing) was second almost one minute back. Last year's champion Kathrin Stirnemann (Sabine Spitz Haibike Pro Team) snatched the third spot on the podium.

Race winner Esther Süss was feeling strong throughout her lonely race in the front position, but she also was careful not to take any risks. "If I can push myself to speed up, then my competitors are capable to do so as well. Never feel safe with a leading position! Therefore I kept on riding very fast."

Leumann was quite happy with second place. She offered two explanations for not being able to challenge Süss. "My legs were fine, but I had breathing problems due to pollen levels.. In addition, I have recently done some rigorous training for the World Cup races."

Juniors

Frenchman Hugo Pigeon (Velococ laplesse) won the junior men's race.He was 12 seconds faster than Swiss rider Dominic Grab (Grab-Credo/VC Maur). Frenchman Neilo Perrin-Ganier (Focus Rotor Coaching-system) was third.

Alessandra Keller (Strüby MTB Kader) won the junior women's race ahead of Laura Charles (Focus Rotor Coaching-system) and Mallory Barth (JB Felt Team).

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:36:27 2 Julien Absalon (Fra) BMC Mountainbike Racing Team 0:00:03 3 Martin Fanger (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:01:43 4 Matthias Stirnemann (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:01:58 5 Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:02:41 6 Lukas Flückiger (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:02:58 7 Victor Koretzky (Fra) Team BikePark.ch Adrisport 0:03:49 8 Reto Indergand (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:04:08 9 Nicola Rohrbach (Swi) goldwurst-power/ Stöckli 0:04:56 10 Jürg Graf (Swi) bskGraf Rollmat-Koba MTB Team 0:05:10 11 Matous Ulman (Cze) Ceská sporitelna - Specialized 0:05:21 12 Pascal Meyer (Swi) JB Felt Team 0:05:27 13 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:05:27 14 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team 0:06:14 15 Giancarlo Sax (Swi) BigFriends Racing Team 0:06:41 16 Lars Forster (Swi) Tower Sports - VC Eschenbach 0:07:56 17 Daniel Eymann (Swi) Imboden Bike Lauterbrunnen 0:08:15 18 Marc Stutzmann (Swi) Free Mountain Racing Team 0:08:30 19 Lucien Besançon (Swi) BH-Biketeam 0:08:38 20 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:09:26 21 Pascal Schmutz (Swi) goldwurst-power / Stöckli 0:10:02 22 Urs Huber (Swi) Team Bulls 0:10:26 23 Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss Racing Team 0:10:40 24 Marcel Bartholet (Swi) Wheeler-IXS Team 0:11:01 25 Fabian Paumann (Swi) Greenhope MTB Team - biking against cancer 0:11:11 26 Ronny Koller (Swi) Pink Gili Swiss Racing Team 0:11:19 27 Pavel Boudný (Cze) Ceská sporitelna - Specialized 0:11:24 28 Emilien Barben (Swi) Zimmermann-BMC-New Work 0:11:35 29 Patrick Tresch (Swi) Strüby MTB Kader 0:12:21 30 Grant Ferguson (Swi) Superior Brentjens Racing 0:12:23 31 Sebastian Ostertag (Swi) velo-reichmuth.ch/VC Wädenswil 0:12:47 32 Adrien Buntschu (Swi) Zimmermann-BMC-New Work 0:12:53 33 Stefan Peter (Swi) Strüby MTB Kader 0:13:15 34 Michael Stünzi (Swi) Orbea Suisse MTB Team 0:13:42 35 Florian Chenaux (Swi) Zimmermann-BMC-New Work 0:14:06 36 Dumeni Vincenz (Swi) BigFriends Racing Team 0:14:28 37 Michael Wildhaber (Swi) Tower Sports - VC Eschenbach 0:15:11 38 Claude Koster (Swi) Bergamont Swiss Team 0:15:43 39 Silvio Büsser (Swi) Wheeler-IXS Team 0:15:54 40 Paul Remy (Fra) Scott - La Clusaz 0:16:21 41 Bryan Allemann (Swi) Zimmermann-BMC-New Work 0:17:39 42 Petr Stastny (Cze) Ceska sporitelna - Specialized 0:17:49 43 Antoine Bouqueret (Fra) Team Scott France La Clusaz 0:18:23 44 Matthias Allenspach (Swi) Tower Sports - VC Eschenbach 0:18:44 45 Benoit Beaud (Swi) Zimmermann-BMC-New Work 0:18:52 46 Daniel Kaufmann (Swi) RC Gränichen 0:19:22 47 Mike Schuler (Swi) Strüby MTB Kader 0:20:12 48 Severin Sägesser (Swi) Crazy Velo Shop 49 Titouan Perrin-Ganier (Fra) Focus Rotor Coaching-system 0:23:21 -1lap Dominik Buksa (Cze) Ceska sporitelna - Specialized 0:00:46 -1lap Florian Thie (Swi) Bergamont Swiss Team 0:01:05 -1lap Sylvain Engelmann (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:02:14 -1lap Jirí Danek (Cze) Ceska sporitelna - Specialized 0:05:50 -1lap Nick Albrecht (Swi) dapp-putzi-team.ch 0:09:08 DNF Jordan Sarrou (Swi) Focus Rotor Coaching-system DNF Valentin Berset (Swi) team dom cycle - merida DNF James Reid (RSA) VeloLife South Africa DNF Jonas Baumann (Swi) Wheeler-IXS Team DNF Kenta Gallagher (Swi) Superior Brentjens Racing DNF Luke Roberts (RSA) VeloLife South Africa

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Esther Süss (Swi) Wheeler-IXS Team 1:17:50 2 Katrin Leumann (Swi) Ghost Factory Racing Team 0:00:53 3 Kathrin Stirnemann (Swi) Sabine Spitz Haibike Pro Team 0:02:22 4 Annie Last (GBr) Trek Factory Racing Team 0:02:43 5 Corina Gantenbein (Swi) Fischer - BMC 0:03:44 6 Linda Indergand (Swi) Strüby MTB Kader 0:03:48 7 Sabrina Enaux (Fra) Specialized Solodet Vosges 0:04:55 8 Lisa Mitterbauer (Aut) Team BikePark.ch 0:05:10 9 Fanny Bourdon (Fra) TEAM Look Beaume de Venise 0:05:14 10 Michelle Hediger (Swi) Fischer - BMC 0:05:34 11 Jane Nüssli (Swi) Fischer - BMC 0:05:43 12 Franziska Brun (Swi) Bergamont Swiss Team 0:08:19 13 Sarah Koba (Swi) JB Felt Team 0:08:55 14 Sofia Pezzatti (Swi) Team 3 Valli Biasca 0:09:01 15 Sabrina Maurer (Swi) bskGraf Rollmat-Koba MTB Team 0:09:09 16 Florence Darbellay (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:09:25 17 Ramona Forchini (Swi) Strüby MTB Kader 0:09:38 18 Deborah Inauen (Swi) Pink Gili Swiss Racing Team 0:10:57 19 Franziska Ebinger (Swi) Bergamont - Radsport Lafranchi Madiswil 0:12:33 20 Candice Neethling (RSA) VeloLife South Africa 0:12:59 21 Marine Groccia (Swi) Alouettes.ch/Race C.C.Moutier 0:14:41 22 Sabrina Baumgartner (Swi) Raiffeisen Bikeshop Studer Raceteam 0:14:44 23 Romaine Wenger (Swi) Thömus Racing Team 0:16:23 24 Virginie Pointet (Swi) JB Felt Team 0:17:33 25 Bethany Crumpton (GBr) Great Britain National team 0:18:08 26 Eliane Müggler (Swi) Pink Gili Swiss Racing Team 0:19:30 27 Jennifer Kupferschmied (Swi) Wheeler-IXS Team 0:21:06 28 Alexandra Clement (Swi) Imholz Bike Racing 0:21:18 29 Denisa Stodulková (Cze) Ceska sporitelna - Specialized 0:23:12 -1lap Viviane Furrer (Swi) Bike Windlin 0:00:57 -1lap Celine Ernst (Swi) TST Troehler Sport Team 0:01:22 -1lap Céline Farner (Swi) JB Felt Team 0:08:33 DNF Ashleigh Moffatt (RSA) VeloLife South Africa

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Hugo Pigeon (Fra) Velococ lapiesse 1:11:31 2 Dominic Grab (Swi) Team Grab-Credo / VC Maur 0:00:12 3 Neïlo Perrin-Ganier (Fra) Focus Rotor Coaching-system 0:00:18 4 Manuel Fasnacht (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:00:40 5 Simon Vitzthum (Swi) bischibikes / kopierpapier.ch 0:01:11 6 Andrin Beeli (Swi) bskGraf Rollmat-Koba MTB Team 0:01:22 7 Robin Gemperle (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:01:56 8 Léo L'homme (Swi) Team BikePark.ch 0:03:21 9 Nicolas Fischer (Swi) Tropical Solothurn 0:03:43 10 Mike Hermann (Swi) Thömus Racing Team 0:04:04 11 Sandro Trevisani (Swi) Dom Cycle Merida 0:04:48 12 Lars Hubacher (Swi) bskGraf ROLLMAT-KOBA MTB Team 0:05:22 13 Benjamin Inauen (Swi) Pink Gili Swiss Racing Team 0:05:36 14 Fabain Strittmatter (Swi) Specialized Racing 0:05:42 15 Timon Rüegg (Swi) Sortimo Fahrzeugeinrichtung / VC Steinmaur 0:05:42 16 Gordian Banzer (Lie) kbike.ch 0:06:07 17 Timothy Mazzuchelli (Swi) Greenhope MTB Team - biking against cancer 0:06:17 18 Raphael Krähemann (Swi) VC Meilen/Team Atzmännig-M.F. Hügler Wetzikon 0:06:35 19 Guillaume Conus (Swi) VC.Echallens 0:07:00 20 Roger Aeberli (Swi) velo-reichmuth/ rrc amt 0:07:06 21 Rémy Dénervaud (Swi) Team Dom Cycle Merida 0:07:46 22 Oliver Herzig (Ger) Tropical Solothurn 0:08:49 23 Fabio Franz (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:09:00 24 Rocco Ferretti (Swi) velo Club Monte Tamaro 0:10:39 25 Bruno Silva (Por) biketeam.gr 0:11:48 26 Loïc Guinchard (Swi) Team BikePark.ch 0:13:32 27 Valentin Kiser (Swi) JB Felt Team 0:16:35 28 Lars Stillhart (Swi) kbike.ch / RV Buchs 0:17:48 29 Johann Sansonnens (Swi) Zeta cycling club 0:19:31 30 Roman Düring (Swi) VC Eschenbach-Hakle 0:21:33 31 Cedric Gauch (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:27:09 DNF Lionel Fasel (Swi) Vélo club Echallens DNF Jean Villermaulaz (Swi) Dupasquier Sports Stöckli DNF Daniele Rainold (Ita) Bici Club 2000 DNF Dominic Burkard (Swi) fehr-velos.ch

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Alessandra Keller (Swi) Strüby MTB Kader 1:05:35 2 Laura Charles (Fra) Team Focus Rotor Coaching-system 0:01:22 3 Mallory Barth (Swi) JB Felt Team 0:01:53 4 Rebecca Rudolf Von Rohr (Swi) Tropical Solothurn 0:03:29 5 Chantal Eheim (Swi) Tropical Solothurn 0:04:45 6 Chrystelle Baumann (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:05:33 7 Pierina Beeli (Swi) bskGraf Rollmat-Koba MTB Team 0:05:51 8 Sabrina Sägesser (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:10:13 9 Joana Schönthal (Swi) Velo-Shop Vonäsch Zollikon/VC Meilen 0:11:18 10 Milena Waldis (Swi) Focus X-Bionic Team 0:14:08