Image 1 of 10 Unicyclist Kris Holm at the BC Bike Race. (Image credit: Dave Silver) Image 2 of 10 A rider wends his way through some ferns. (Image credit: Dave Silver) Image 3 of 10 A race leader out on course. (Image credit: Dave Silver) Image 4 of 10 A rider boosts his shock's air pressure. (Image credit: Dave Silver) Image 5 of 10 Where is my bike? (Image credit: Dave Silver) Image 6 of 10 The Rocky Mountain Factory Team's Marty Lazarski and Stefan Widmer (Image credit: Dave Silver) Image 7 of 10 The peloton by the ocean (Image credit: Dave Silver) Image 8 of 10 Bikes, bikes everywhere at the BC Bike Race (Image credit: Dave Silver) Image 9 of 10 Riders await the ferry (Image credit: Dave Silver) Image 10 of 10 Two BC Bike Racers cruising along. (Image credit: Dave Silver)

The rich, blue Pacific ocean painted a spectacular backdrop for the stage 3 start/finish, marking the most picturesque Base Camp area of the 2010 BC Bike Race. Powell River is a new addition to the race, and it could quickly become a favourite.

The people of Powell River rolled out the red carpet, from generous support by local businesses to cheering school kids lining the race route on their lunch break, the community epitomized warm, small town BC hospitality.

The midday, beachside rolling start was uniquely exciting: every 90 seconds, groups of 50 riders flowed down a gravel path, through the start line arch and into the woods. Each group spun through the gauntlet of spectators furiously clanging cowbells as a show of support. It was reminiscent of the race route excitement of alpine events at Vancouver's 2010 Winter Olympics and set an overall festive tone that perpetuated throughout the day.

Top finishers continued to set a blistering pace and had nothing but rave reviews about the spectacular singletrack course organized by local father-son team of Wayne and Russell Brewer and backed by the local cycling association and 50+ on course volunteers. Wayne and the BOMB squad have built and maintained countless kilometres of world-class singletrack in the area that's been off the mountain biking radar until today.

The leading duo teams all continued their victorious ways with Kona's Kris Sneddon and Barry Wicks winning the men's duo category in 2:31:39; Team Northlands Medical Clinic's Brandi Heistermen & Cathy Zeglinski first in the women's duo category in 3:38:58; and Rocky Mountain-Maxxis/Luna's Geoff Kabush & Catharine Pendrel the first mixed team category in 2:51:54. All three teams lead their respective general classifications.

Jason Sager (Team Jamis) topped the solo men's category for the day in 2:29:31, and Melanie McQuaid (Team Specialized) won another women's stage in 3:02:37

Chris Sheppard (Rocky Mountain Bikes), just over a minute behind Sager, hangs on to the solo overall men's lead in 8:37:07, and McQuaid is still atop the women's leaderboard at 10:35:55.

The tightest battle for the coveted leader's jersey is currently brewing in the solo masters men's category. Simon Pulfrey took today's stage win in 2:52:24 and wears the yellow jersey going into stage 4 with an overall cumulative time of 10:00:08. Meanwhile, Ted Russo is a mere five seconds behind overall.

Race day wrapped up at the evening dinner with a host of dignitaries welcoming BC Bike Race participants and staff to Powell River. Most touching was a blessing bestowed upon the group by Tla'Amin (Sliammon) First Nations Elder Honourable Dr Elsie Paul,

"This is a prayer that is said whenever someone went on a journey by land or by sea. And I understand that you've undertaken quite a journey to be here." In the Tla'Amin language, Dr Paul connected the room full of BC Bike Race participants and crew together through a warm and sincere prayer for a safe continued journey.

Coming up: Stage 4

More Sunshine Coast is on tap. With the ocean waves lulling racers to sleep, visions of Sechelt singletrack will dance in their heads. More purpose-built trails await BC Bike Racers after they blast through the start line nestled into the scenic BC Ferries terminal in Earls Cove.

Stage 3 Results

Solo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Sager (USA) 2:29:31 2 Chris Sheppard (USA) 0:01:06 3 Colin Kerr (Can) 0:04:38 4 Cory Wallace (Can) 0:06:33 5 Ben Thompson (USA) 0:07:08 6 Manuel Prado (USA) 0:09:37 7 Greg Day (Can) 0:10:30 8 Ron Ellis (Can) 0:12:46 9 Harlan Price (USA) 0:17:08 10 Blake Harlan (USA) 0:17:11 11 Evan Plews (USA) 0:19:05 12 Josh Ibbett (GBr) 0:24:05 13 Jon Firth (Can) 0:25:08 14 Warren Ellis (Can) 0:26:13 15 Erik Tonkin (USA) 0:29:28 16 Peter Butt (Aus) 0:29:44 17 Duncan Mackenzie (Can) 0:32:22 18 Erik Keniston (USA) 0:32:33 19 Justin Claridge (Aus) 0:33:27 20 Gian Malaer (Swi) 0:36:46 21 Stuart King (GBr) 0:37:31 22 Elias Van Hoeydonck (Bel) 0:37:54 23 Jay Balabas (Can) 0:38:25 24 Andy Rigel (USA) 0:39:42 25 Jon Hayes (GBr) 0:39:54 26 Andreas Hestler (Can) 0:42:38 27 Elliot Long (Can) 0:42:44 28 Erik Bakke (Can) 0:43:40 29 Jonathan Kerr (Can) 0:43:57 30 Allister Darichuk (Can) 0:46:49 31 Justen Winster (Can) 0:48:15 32 Steve Mitchell (Can) 0:49:35 33 Simpson Colin (Can) 0:51:10 34 Neil Gledhill (Aus) 0:52:59 35 Ryan Labar (USA) 0:54:50 36 Regan Pringle (Can) 0:57:03 37 Gareth Boyd (RSA) 0:57:47 38 Paul Spencer (USA) 1:02:10 39 Rafael Negron (PRc) 1:07:43 40 Ryan Wilkinson (Can) 1:09:03 41 Colby Weber (USA) 1:11:17 42 Matthew Hale (USA) 1:13:44 43 Eric Mckeegan (USA) 1:14:01 44 Mathieu Laberge (Can) 1:16:06 45 David Scheer (Can) 1:18:04 46 Guillaume Dumas (Can) 1:19:57 47 Tim O'Rourke (GBr) 1:23:24 48 Ted Gabriel (GBr) 1:43:04 49 Stephen Maher (USA) 1:44:44 50 Trevor Nicholson (Can) 1:44:57 51 Jesse Smith (HKg) 1:46:34 52 Dave Devisser (USA) 1:50:08 53 Andrew Armour (Can) 1:50:21 54 Francis Le Brun (Aus) 1:51:53 55 Justin Mcpherson (Can) 1:57:58 56 Marcus Henry(Can) 1:58:40 57 Kevin Turner (GBr) 2:01:59 58 Drew Rohde (USA) 2:06:13 59 Dirk Kotze (Can) 2:14:36 60 Gunter Braem(Bel) 2:15:25 61 Matthew Smart (Can) 2:18:47 62 Cory Lanovaz (Can) 2:19:23 63 Matthias Ruzek (Swi) 2:23:29 64 Johan Vandewiele (Bel) 2:36:35

Solo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Melanie Mcquaid (Can) 3:02:37 2 Katy Curtis (Can) 0:15:05 3 Ingrid Rolles (USA) 0:15:11 4 Jennifer Schulz (Can) 0:18:04 5 Carena Dean (Can) 0:24:13 6 Karen Trueman (Can) 0:28:20 7 Shantel Koenig (Can) 0:32:10 8 Natalie Pronovost (Can) 0:32:23 9 Angela Sucich (USA) 0:38:40 10 Isabel Van De Voorde(Bel) 0:58:04 11 Sarah O'Byrne (Can) 1:12:42 12 Debra Mucha (Can) 1:19:36 13 Claire Garcia-Webb (Aus) 1:40:37 14 Kate Simmonds (GBr) 1:59:40 15 Marie Bursinger (Can) 2:20:12 16 Jessica Fewless (USA) 2:35:18

Solo master men # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Pulfrey (Can) 2:52:24 2 Ted Russo (Can) 0:01:14 3 Paul Thomasberg (USA) 0:03:00 4 Michael Mccloud (USA) 0:05:02 5 Craig Gillett (Can) 0:07:59 6 Craig Bartlett (Can) 0:13:38 7 Rod Dagneau (Can) 0:14:38 8 Marc Cousineau (Can) 0:17:49 9 Matthew Handford (Can) 0:18:27 10 Gordon Ruder (Can) 0:19:20 11 Derek Milne (NZl) 0:22:09 12 Scott Rolles (USA) 0:22:35 13 Doug Richards (Can) 0:22:43 14 Greg Heyes (Can) 0:25:15 15 Angus Nesbitt (USA) 0:25:22 16 Tom Ebbern (Can) 0:26:28 17 Jeff Odom (USA) 0:28:00 18 Philippe Meylemans (Bel) 0:29:15 19 Michael Brewster (Can) 0:30:33 20 Erik Cramer (Can) 0:31:07 21 Pieter Vuylsteke (Bel) 0:31:43 22 Greg Burghardt (Aus) 0:32:12 23 Craig Marshall (Can) 0:33:09 24 Andrew Caputo (USA) 0:33:33 25 Chris Mckillican (Can) 0:34:41 26 John Ramsden (Can) 0:34:44 27 Ian Daffern (Can) 0:35:47 28 Urs Guentensperger (Swi) 0:35:59 29 Bill Glore (USA) 0:36:44 30 Thomas Tetz (Can) 0:37:02 31 Richard Sawiris (USA) 0:38:12 32 Matthew Blunn (Aus) 0:40:27 33 Mark Husken (Can) 0:40:43 34 Greig Gjerdalen (Can) 0:41:48 35 Reed Melton (USA) 0:42:36 36 Bruce Johnson (Can) 0:43:30 37 Graeme Tuck (Can) 0:46:34 38 Howie Hall (Can) 0:49:22 39 Brig Seidl (USA) 0:49:30 40 Craig Mclaren (Can) 0:50:45 41 David Moody (USA) 0:51:09 42 Robert Bleeker (Aus) 0:51:33 43 Darren Leslie (NZl) 0:58:40 44 Rick Metzger (Can) 1:02:00 45 Glen Pendry (HKg) 1:03:02 46 Paul Labissonniere (Can) 1:06:01 47 Ross Phillips (Can) 1:08:15 48 Bruce Nash (Can) 1:09:55 49 Andy Mckean (Can) 1:10:26 50 Anthony Ocana (Can) 1:13:18 51 Joel Johnston (Can) 1:16:47 52 Joseph Krznaric (Can) 1:19:03 53 Dan Swanson (Can) 1:20:20 54 Richard Dustan (Can) 1:21:09 55 Jan Beliën (Bel) 1:21:35 56 Jeffrey Frank (USA) 1:21:58 57 Steve Swenson (Can) 1:22:05 58 Michael Kehler (Can) 1:22:25 59 Isaac Stokes (USA) 1:25:23 60 David Meban (Can) 1:26:20 61 Patrick Leary (RSA) 1:27:05 62 David Hope (Can) 1:32:20 63 Beat Zimmermann (Swi) 1:32:36 64 Kerry Richards (Aus) 1:33:34 65 Colin Cole (Aus) 1:34:36 66 Dj Brooks (USA) 1:36:59 67 Ken Fallaver (Aus) 1:41:12 68 Jorge R Schiller Azcona (Mex) 1:43:48 69 Jan Zwijsen (Bel) 1:45:19 70 Henry Yau (Can) 1:46:32 71 Reginald Jager (RSA) 1:46:51 72 Jose Diaz (PRc) 1:48:10 73 Dan Wray (Can) 1:49:16 74 Marco Ovalles (Mex) 1:51:40 75 Ian Sandover (Aus) 1:53:43 76 Marcus Waterreus (Can) 1:54:54 77 Jeff Mcpherson (Can) 1:56:11 78 Ben Tice (Can) 1:56:44 79 David Price (Can) 1:57:06 80 Torben Jensen 2:00:01 81 Michael Hersey (USA) 2:05:04 82 Leo Vinckx (Bel) 2:06:12 83 Juan Benitez (Can) 2:20:27 84 Terry Amyott (Can) 2:22:29 85 Benjamin Kauffmann (PRc) 2:26:32 86 Jan Vissers (Bel) 2:28:28 87 Greg Vannucci (USA) 2:28:49 88 Eric Cheung (USA) 2:28:56 89 Ramon Vega (PRc) 2:29:41 90 Paul Godman (Can) 2:32:39 91 Alejandro Barrios Gomez (Mex) 2:58:12 92 Bart Viaene (Bel) 3:17:36 93 Charlie Rosado (PRc) 3:53:13

Solo Master Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Le Poole (Can) 3:44:01 2 Nicky Phear (USA) 0:10:27 3 Laureen Coffelt (USA) 0:10:32 4 Penny Cameron (Can) 0:15:03 5 Brenda Morawa (USA) 0:30:29 6 Carthy Chan (Can) 0:46:15 7 Mary Mark (Can) 1:00:47 8 Denise Roman (Can) 1:04:17 9 Dee Holzman (USA) 1:14:29 10 Laura Knight (USA) 2:11:40 11 Anne Mikse (Bel) 12 Jacquelynn Jadin (USA)

Men duo teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Kona - Kris Sneddon (Can) & Barry Wicks (USA) 2:31:39 2 Rocky Mountain Factory Team - Marty Lazarski (Can) & Stefan Widmer (Can) 0:03:04 3 Team Squamish - Kelly Servinski (Can) & Dwayne Kress (Can) 0:13:08 4 Dcm 1 - Branden Stewart (RSA) & Max Knox (RSA) 0:13:22 5 Simson - Drew Simson (Can) & Hugh Simson (Can) 0:25:26 6 Andrew Robinson - Andrew Robinson (Can) & Wai-Ben Wong (USA) 0:31:04 7 Team Osprey Hydraulics - Simon Williams (Can) & Mark Williams (Swi) 0:32:59 8 Ryders Eyewear - Mike Traslin (Can) & Andy Traslin (Can) 0:46:18 9 Bromance - Lars Andrews (Can) & Sean Staniforth (Can) 0:50:44 10 Verticale De La Terre - Graham Christensen (USA) & Randy Opp (USA) 0:53:07 11 Moneybuttons Racing - Daniel Gifford (USA) & Eric Comeau (USA) 0:59:13 12 Team Rager - Neil Van Geest (GBr) & Jeremy Thom (GBr) 1:06:01 13 Swooth - Isabel Van De Voorde (Bel) & Rob Bruyndonckx (Bel) &Jef Wouters (Bel) & Gunter Braem (Bel) 1:15:32 14 Firefly - Pieter Smith (RSA) & Francois Millard (USA) 1:17:35 15 Izlakar - David Izlakar (Can) & Joe Czempoyesh (Can) 1:17:37 16 Gravel - Chris Gravel (Can) & J-R Bouchard (Can) 1:19:11 17 Golden Gears - Morgan Rosvold (Can) & Greg Long (Can) 1:23:00 18 Spun Studios - Jonathan Matlock (Can) & Jeff Chandler (Can) 1:27:17 19 Fulkerson - Mike Fulkerson (USA) & Robert Gaffney (USA) 1:27:53 20 Matthew Hillhouse - Matthew Hillhouse (Can) & Peter Macphie (Can) 1:29:59 21 Team Sanchez - Jay Isaacson (USA) & David Mai (USA) 1:34:55 22 Natural High - Ryan Krauss (Can) & Dan Giberson (Can) 1:39:43 23 On The Rivet - Troy Meives (USA) & Jim Chapman (USA) 1:39:50 24 Scumbags - Stuart Taylor (USA) & Scott Guillaudeu (USA) 1:42:14 25 Rodeo Circus 2 - Makoto Yokoyama (Jpn) & Mitsuru Watashi (Jpn) 1:44:56 26 Simoneau - Greg Simoneau (USA) & John Macy (USA) 1:50:31 27 Team Active Inn - Roderick Proudfoot (GBr) & Les Ross (GBr) 1:55:33 28 Myles - Luke Myles (Can) & Ian Myles (Can) 2:05:24 29 Your Mileage May Vary - Jason Shewchuk (Can) & Gary Tosh (Can) 2:05:34 30 Team Funboy - David Petrik (Can) & Chris Petrik (Can) 2:07:40 31 Slow Up Speed Down - James Beresford-Lambert (GBr) & Ewan Nicholson (Can) 2:14:28 32 Tal - Erez Tal (Isr) & Gilad Zelniker (Isr) 2:16:00 33 Murderous Velocity - Paul Robertson (Can) & Faizan Dhanani (Can) 2:20:17 34 Maryniuk / Becker - Wayne Maryniuk (Can) & Nolan Becker (Can) 2:23:41 35 Jansen - Brad Jansen (Can) & Scott Cornelius (Can) 2:29:45 36 Pie Fridays - Ian Probert (GBr) & Geroge Tziros (GBr) 2:46:06 37 Macdonald - Andre Macdonald (USA) & Rob Conklin (USA) 2:47:23

Women duo teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Terrascape-Hardcore Racing - Alana Heise (Can) & Kate Aardal (Can) 3:24:19 2 Northlands Medical Clinic - Brandi Heisterman (Can) & Cathy Zeglinski (Can) 0:03:00 3 Little/Shaughnessy - Colleen Little (Can) & Mary Shaughnessy (Can) 0:39:05 4 Yeti Beti - Amy Thomas (USA) & Chelsea Mcgowan (USA) 0:49:21 5 The Dirt Sista's - Heide Saunders (Can) & Robyn Pickering (Can) 0:50:58 6 Parnell - Jill Parnell (Can) & Tami Thicke (Can) 0:53:11 7 Two Wild Mommas - Kathleen Negraeff (Can) & Moira-Ann Handford (Can) 0:55:15 8 Momentary Lapse Of Reason - Martine Long (Can) & Julia Balkwill (Can) 0:57:18 9 Dakine Girls - Susie Harris (USA) & Jennifer Bisset (USA) 1:44:16 10 Sturdy Bitch Racing 2 - Katie Jackson (USA) & Virginia Matthys (USA) 2:04:02 11 Sturdy Bitch Racing - Susan Clementson (USA) & Kathy Malvern (USA) 2:15:24

Mixed duo teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxxis-Rocky Mountain/Luna Pro - Geoff Kabush (Can) & Catharine Pendrel (Can) 2:51:54 2 Team Neilson - Jeff Neilson (Can) & Mical Dyck (Can) 0:04:04 3 Kona - Frontrunners - Wendy Simms (Can) & Normon Thibault (Can) 0:08:57 4 Nowra Physiotherapy - Julien Wicks (Aus) & Sheridan Wicks (Aus) 0:58:17 5 Nelson - Monica Nelson (Can) & David Nelson (Can) 1:00:04 6 Stand Alone Surf - Scott Edmunds (Can) & Tannis Forrest (Can) 1:01:54 7 Team Lizard West Drayton MBC - Elizabeth Doyle (GBr) & Werner Van Der Merwe (GBr) 1:12:27 8 Eleventh Hour Racing - Susan Caskey (USA) & Randell Meier (USA) 1:13:33 9 Roos - Martin Roos (Can) & Frances Vice (Can) 1:22:40 10 Kelowna Cycle - Trent Marshall (Can) & Rene Unser (Can) 1:22:47 11 Rodeo Circus - Kosuke Oki (Jpn) & Kanako Kobayashi (Jpn) 1:34:31 12 American Interbanc - Mike Dannelley (USA) & Mary Dannelley (USA) 2:00:31 13 Team Ws - Rachael Stow (GBr) & Andy Whitlum (GBr) 2:27:47 14 Bike Shop Sigriswil - Christian Jenny (Swi) & Nicole Wenger (Swi) 3:10:01

Veteran duo teams 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Vertical Earth - Doug Krumpelman (USA) & Mike Gaertner (USA) 2:52:40 2 Different Bikes Deadgoat - Andrew Handford (Can) & Pat Doyle (Can) 0:00:50 3 Pivot Cycles Can - Robin Dutton (Can) & Ron Hewitson (Can) 0:18:36 4 Experienced Freight-Train - Dave Chamberlain (Can) & Roy Mcbeth (Can) 0:18:50 5 Horak - Stuart Horak (Can) & Ted Lawson (Can) 0:19:04 6 Lillehammer Ck 29Er Team - Knut-Erik Kristiansen (Nor) & Per Martin Gundersen (Nor) 0:21:02 7 Crewe/Taylor - Shaun Taylor (Can) & Dave Crewe (Can) 0:22:15 8 Smith - Miles Smith (Can) & Glenn Dorey (Can) 0:26:40 9 Bomb - Tim Dunn (Can) & Trevor Wallace (Can) 0:30:48 10 70'S Crop - Oscar Balsalobre (Swi) & Enrique Lopez (Spa) 0:32:08 11 Moreadith - Edward Moreadith (USA) & Jeff Moreadith (USA) 0:41:15 12 Day - Gerry Day (Can) & Trevor Williams (Can) 0:42:17 13 Team Clover - Mark Henry (USA) & Matt White (USA) 0:43:34 14 Team Habanero - Steven Fitzgerald (Can) & Rick Martin (Can) 0:45:18 15 Grange - Tim Grange (USA) & Steve Copeland (USA) 0:48:05 16 Doherty - Mark Doherty (USA) & Norm Collard (USA) 0:49:08 17 Team 403 Mb - Brent Arnholtz (Can) & Matt Lunny (Can) 1:00:08 18 Cutters - Dwayne Brown (Can) & Joe Boers (Can) 1:00:22 19 Bald And The Beautiful - Les Van Der Roest (Can) & Mitch Davy (Can) 1:04:31 20 We Do Rip - Joest Hoekstra (Swi) & Simon Picthall (Swi) 1:06:41 21 Berimbau - Homero Lopez (Mex) & Jose Maria Alonso (Mex) 1:07:02 22 Team Sch.Long. - Ivan Schwendt (USA) & Richard Long (USA) 1:07:58 23 Bourbon Sommeliers - Jaegan Smith (Can) & Brent Prokop (Can) 1:09:44 24 Cutters - David Henderson (USA) & Dave Brown (USA) 1:20:15 25 Patrick - Simon Dudley (GBr) & Jeff Patrick (USA) 1:20:17 26 2 Power - Peter Vanschoenbeek (Bel) & Theo Vandevoorde (Bel) 1:21:22 27 Aussie Mojo - Alan Vogt (Aus) & Garrett Mcdonald (Aus) 1:21:54 28 Bragg-Stevens - Ken Bragg (Can) & Kyle Stevens (Can) 1:22:07 29 Higgins - Derek Higgins (Can) & Jack Bryson (Can) 1:22:20 30 Lanternes Rouges - Dan Lockwood (USA) & Chris Summers (USA) 1:22:45 31 Timberline Construction Of Bend - Kristian Willman (USA) & James Fagan (USA) 1:26:03 32 Davos Bikers - Markus Portmann (Swi) & Hille Lindegger (Swi) 1:26:20 33 Mannen - Rhys Mannen (Can) & Ken Burnell (Can) 1:33:16 34 Stadium Dogs - Joey Roa (Can) & Jonathan Webb (Can) 1:33:42 35 George's Cycles - Dean Hastriter (USA) & Dan Henderson (USA) 1:34:35 36 K2 - Sam Adams (Can) & Chris Sullivan (Can) 1:59:07 37 Wilco - Wilco Tymensen (Can) & Lisa Kalischuk-Tymensen (Can) 2:20:41 38 Grumpy Old Men - Richard Seel (USA) & Joe Campbell (GBr) 2:38:19

Veteran duo teams 100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Bc Ferries:Coastal Class - Bill Mcmillan (Can) & Barry Beck (Can) 3:12:20 2 Woodruff - Glenn Woodruff (Can) & Al Saunders (Can) 0:30:23 3 Unknown Riders - Steve Cole (USA) & Marshall Reeves (USA) 0:32:39 4 Trent And Brian - Brian Culbert (Can) & Trent Winstone (Can) 0:33:40 5 Olympia/Kal Tire - Peter Dorey (Can) & Rob Foord (Can) 0:42:47 6 Thomson - Scott Thomson (Can) & Ian Miller (Can) 0:51:13 7 Team Harbour Air - Greg Mcdougall (Can) & Graeme Fitch (Can) 0:53:14 8 Metropolitan Fine Printers - Bob Faulkner (Can) & Alex Blodgett (Can) 1:01:57 9 Road Rash - Robert Wurm (USA) & John Dunn (USA) 1:45:36

Teams of 3 or more # Rider Name (Country) Team Result 1 Km10 - Michel Thuy (Bel) & Arno Thuy (Bel) &Daniel Thuy (Bel) 3:51:15 2 Silverman - Mark Silverman (USA) & Jim Nigh (USA) &Carl Brady (USA) & Paul Millwood (USA) 0:47:06 3 Casselman - Charles Casselman (Can) & Jon Chaney (Can) &Peter Chong (Can) 4 The Potbellied Pigs - Jean-Pierre Swinnen (Bel) & Reinout De Sadeleer (Bel) &Karl Verbruggen (Bel) 5 The Good, The Bad And The Ugly - Bart Verschueren (Bel) & Hans Huysmans (Bel) &Rudi Schroeven (Bel) 6 Family Reach Foundation - Richard Blair (USA) & Matthew Juros (USA) &Joseph Stein (USA) & Lorin Alusic (USA)

General classification after stage 3

Solo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Sheppard (USA) 8:32:07 2 Jason Sager (USA) 0:07:02 3 Colin Kerr (Can) 0:17:05 4 Cory Wallace (Can) 0:22:23 5 Ben Thompson (USA) 0:23:22 6 Manuel Prado (USA) 0:43:07 7 Erik Tonkin (USA) 0:46:56 8 Greg Day (Can) 0:47:41 9 Ron Ellis (Can) 0:56:36 10 Evan Plews (USA) 1:10:24 11 Harlan Price (USA) 1:12:21 12 Josh Ibbett (GBr) 1:19:48 13 Jon Firth (Can) 1:20:59 14 Warren Ellis (Can) 1:22:26 15 Peter Butt (Aus) 1:23:34 16 Elias Van Hoeydonck (Bel) 1:31:14 17 Andreas Hestler (Can) 1:44:10 18 Erik Keniston (USA) 1:47:44 19 Blake Harlan (USA) 1:52:15 20 Stuart King (GBr) 2:04:47 21 Jon Hayes (GBr) 2:06:21 22 Gian Malaer (Swi) 2:09:16 23 Duncan Mackenzie (Can) 2:12:24 24 Justin Claridge (Aus) 2:13:40 25 Andy Rigel (USA) 2:14:26 26 Justen Winster (Can) 2:22:17 27 Jay Balabas (Can) 2:22:54 28 Jonathan Kerr (Can) 2:29:08 29 Elliot Long (Can) 2:31:30 30 Simpson Colin (Can) 2:57:08 31 Neil Gledhill (Aus) 3:00:19 32 Regan Pringle (Can) 3:02:51 33 Erik Bakke (Can) 3:10:00 34 Steve Mitchell (Can) 3:15:02 35 Paul Spencer (USA) 3:38:48 36 Ryan Labar (USA) 3:39:51 37 Gareth Boyd (RSA) 3:40:19 38 Allister Darichuk (Can) 3:45:39 39 Mathieu Laberge (Can) 3:59:56 40 Rafael Negron (PRc) 4:08:02 41 Ryan Wilkinson (Can) 4:15:15 42 Matthew Hale (USA) 4:22:44 43 Colby Weber (USA) 4:33:37 44 Tim O'Rourke (GBr) 4:47:53 45 David Scheer (Can) 4:52:13 46 Guillaume Dumas (Can) 5:22:54 47 Eric Mckeegan (USA) 5:29:24 48 Matthias Ruzek (Swi) 5:41:53 49 Ted Gabriel (GBr) 6:02:49 50 Justin Mcpherson (Can) 6:05:06 51 Francis Le Brun (Aus) 6:08:52 52 Jesse Smith (HKg) 6:11:54 53 Trevor Nicholson (Can) 6:14:00 54 Dave Devisser (USA) 6:26:10 55 Andrew Armour (Can) 6:27:35 56 Stephen Maher (USA) 6:36:59 57 Drew Rohde (USA) 6:46:25 58 Gunter Braem(Bel) 6:49:14 59 Kevin Turner (GBr) 6:51:44 60 Dirk Kotze (Can) 7:33:06 61 Matthew Smart (Can) 8:45:34 62 Cory Lanovaz (Can) 8:46:34 63 Johan Vandewiele (Bel) 8:54:41

Solo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Melanie Mcquaid (Can) 10:35:55 2 Katy Curtis (Can) 0:39:28 3 Ingrid Rolles (USA) 0:45:29 4 Jennifer Schulz (Can) 0:46:51 5 Carena Dean (Can) 1:18:11 6 Karen Trueman (Can) 1:25:02 7 Shantel Koenig (Can) 1:37:27 8 Natalie Pronovost (Can) 1:38:15 9 Angela Sucich (USA) 1:47:20 10 Sarah O'Byrne (Can) 3:48:53 11 Debra Mucha (Can) 4:01:50 12 Isabel Van De Voorde(Bel) 4:03:53 13 Claire Garcia-Webb (Aus) 4:40:35 14 Kate Simmonds (GBr) 8:11:34 15 Marie Bursinger (Can) 8:19:31 16 Jessica Fewless (USA) 8:36:57

Solo master men # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Pulfrey (Can) 10:00:08 2 Ted Russo (Can) 0:00:05 3 Paul Thomasberg (USA) 0:06:34 4 Craig Bartlett (Can) 0:26:20 5 Craig Gillett (Can) 0:31:50 6 Gordon Ruder (Can) 0:38:40 7 Rod Dagneau (Can) 0:40:11 8 Marc Cousineau (Can) 0:53:15 9 Derek Milne (NZl) 0:56:29 10 Doug Richards (Can) 1:02:16 11 Angus Nesbitt (USA) 1:10:37 12 Scott Rolles (USA) 1:11:58 13 Matthew Handford (Can) 1:13:47 14 Greg Heyes (Can) 1:15:30 15 Philippe Meylemans (Bel) 1:19:47 16 Michael Brewster (Can) 1:26:05 17 Erik Cramer (Can) 1:31:40 18 Thomas Tetz (Can) 1:36:08 19 Tom Ebbern (Can) 1:37:13 20 Jeff Odom (USA) 21 Craig Marshall (Can) 1:39:07 22 Richard Sawiris (USA) 1:43:06 23 John Ramsden (Can) 1:48:14 24 Ian Daffern (Can) 1:48:25 25 Chris Mckillican (Can) 1:50:11 26 Pieter Vuylsteke (Bel) 1:50:20 27 Andrew Caputo (USA) 1:52:18 28 Urs Guentensperger (Swi) 1:53:01 29 Michael Mccloud (USA) 1:59:01 30 Bill Glore (USA) 2:05:34 31 Matthew Blunn (Aus) 2:05:55 32 Brig Seidl (USA) 2:12:14 33 Mark Husken (Can) 2:13:15 34 Greig Gjerdalen (Can) 2:17:37 35 Torben Jensen 2:31:05 36 Darren Leslie (NZl) 2:31:54 37 Reed Melton (USA) 2:37:04 38 Bruce Johnson (Can) 2:40:54 39 David Moody (USA) 2:47:50 40 Graeme Tuck (Can) 2:48:32 41 Craig Mclaren (Can) 2:53:08 42 Marcus Waterreus (Can) 2:54:36 43 Rick Metzger (Can) 3:03:23 44 Greg Burghardt (Aus) 3:09:28 45 Ross Phillips (Can) 3:21:04 46 Robert Bleeker (Aus) 3:32:08 47 Howie Hall (Can) 3:33:39 48 Glen Pendry (HKg) 3:42:36 49 Jeffrey Frank (USA) 4:01:11 50 Bruce Nash (Can) 4:02:45 51 Paul Labissonniere (Can) 4:05:52 52 Isaac Stokes (USA) 4:14:31 53 Jan Beliën (Bel) 4:19:00 54 David Meban (Can) 4:20:30 55 Richard Dustan (Can) 4:21:13 56 Dan Swanson (Can) 4:22:56 57 Michael Kehler (Can) 4:28:12 58 Beat Zimmermann (Swi) 4:39:18 59 Andy Mckean (Can) 4:39:37 60 Joel Johnston (Can) 4:44:23 61 Patrick Leary (RSA) 4:50:07 62 Dj Brooks (USA) 4:57:51 63 Joseph Krznaric (Can) 5:01:02 64 Steve Swenson (Can) 5:13:47 65 Ian Sandover (Aus) 5:23:24 66 Dan Wray (Can) 5:28:34 67 Colin Cole (Aus) 5:39:56 68 Ken Fallaver (Aus) 5:40:49 69 Kerry Richards (Aus) 5:45:01 70 Jeff Mcpherson (Can) 5:48:07 71 Jorge R Schiller Azcona (Mex) 5:48:51 72 Anthony Ocana (Can) 5:49:42 73 Henry Yau (Can) 5:50:24 74 David Price (Can) 6:09:28 75 Ben Tice (Can) 6:11:35 76 Jose Diaz (PRc) 6:16:32 77 Reginald Jager (RSA) 6:17:50 78 Marco Ovalles (Mex) 6:21:18 79 Jan Zwijsen (Bel) 6:25:43 80 Leo Vinckx (Bel) 7:10:01 81 Juan Benitez (Can) 7:12:29 82 Benjamin Kauffmann (PRc) 7:21:55 83 Paul Godman (Can) 7:26:34 84 David Hope (Can) 7:26:40 85 Michael Hersey (USA) 7:47:28 86 Jan Vissers (Bel) 7:49:15 87 Alejandro Barrios Gomez (Mex) 8:24:29 88 Ramon Vega (PRc) 8:33:51 89 Eric Cheung (USA) 9:18:16 90 Greg Vannucci (USA) 9:23:03 91 Charlie Rosado (PRc) 10:13:08 92 Bart Viaene (Bel) 10:44:09

Solo master women # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Le Poole (Can) 12:24:36 2 Nicky Phear (USA) 1:05:55 3 Laureen Coffelt (USA) 1:08:16 4 Penny Cameron (Can) 1:24:00 5 Brenda Morawa (USA) 1:44:02 6 Carthy Chan (Can) 3:09:20 7 Denise Roman (Can) 3:48:41 8 Dee Holzman (USA) 4:06:16 9 Mary Mark (Can) 4:27:41 10 Laura Knight (USA) 7:25:43

Men duo teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Kona - Kris Sneddon (Can) & Barry Wicks (USA) 8:38:54 2 Rocky Mountain Factory Team - Marty Lazarski (Can) & Stefan Widmer (Can) 0:08:53 3 Dcm 1 - Branden Stewart (RSA) & Max Knox (RSA) 0:18:29 4 Team Squamish - Kelly Servinski (Can) & Dwayne Kress (Can) 0:39:06 5 Simson - Drew Simson (Can) & Hugh Simson (Can) 1:22:00 6 Team Osprey Hydraulics - Simon Williams (Can) & Mark Williams (Swi) 1:49:13 7 Andrew Robinson - Andrew Robinson (Can) & Wai-Ben Wong (USA) 2:01:07 8 Ryders Eyewear - Mike Traslin (Can) & Andy Traslin (Can) 2:23:31 9 Verticale De La Terre - Graham Christensen (USA) & Randy Opp (USA) 2:59:55 10 Bromance - Lars Andrews (Can) & Sean Staniforth (Can) 3:12:22 11 Moneybuttons Racing - Daniel Gifford (USA) & Eric Comeau (USA) 3:19:18 12 Gravel - Chris Gravel (Can) & J-R Bouchard (Can) 4:10:28 13 Team Rager - Neil Van Geest (GBr) & Jeremy Thom (GBr) 4:10:57 14 Firefly - Pieter Smith (RSA) & Francois Millard (USA) 4:20:32 15 Izlakar - David Izlakar (Can) & Joe Czempoyesh (Can) 4:46:08 16 Swooth - Isabel Van De Voorde (Bel) & Rob Bruyndonckx (Bel) &Jef Wouters (Bel) & Gunter Braem (Bel) 4:54:21 17 Matthew Hillhouse - Matthew Hillhouse (Can) & Peter Macphie (Can) 5:06:46 18 Golden Gears - Morgan Rosvold (Can) & Greg Long (Can) 5:07:21 19 Team Sanchez - Jay Isaacson (USA) & David Mai (USA) 5:17:54 20 Fulkerson - Mike Fulkerson (USA) & Robert Gaffney (USA) 5:21:24 21 Scumbags - Stuart Taylor (USA) & Scott Guillaudeu (USA) 5:37:01 22 Rodeo Circus 2 - Makoto Yokoyama (Jpn) & Mitsuru Watashi (Jpn) 5:45:46 23 Slow Up Speed Down - James Beresford-Lambert (GBr) & Ewan Nicholson (Can) 6:09:09 24 Team Active Inn - Roderick Proudfoot (GBr) & Les Ross (GBr) 6:22:57 25 Natural High - Ryan Krauss (Can) & Dan Giberson (Can) 6:27:10 26 Spun Studios - Jonathan Matlock (Can) & Jeff Chandler (Can) 6:29:11 27 Simoneau - Greg Simoneau (USA) & John Macy (USA) 6:50:05 28 Your Mileage May Vary - Jason Shewchuk (Can) & Gary Tosh (Can) 7:20:57 29 Tal - Erez Tal (Isr) & Gilad Zelniker (Isr) 7:28:12 30 Jansen - Brad Jansen (Can) & Scott Cornelius (Can) 7:36:26 31 Myles - Luke Myles (Can) & Ian Myles (Can) 7:56:04 32 Team Funboy - David Petrik (Can) & Chris Petrik (Can) 8:05:08 33 Macdonald - Andre Macdonald (USA) & Rob Conklin (USA) 8:07:44 34 Maryniuk / Becker - Wayne Maryniuk (Can) & Nolan Becker (Can) 8:30:24 35 Murderous Velocity - Paul Robertson (Can) & Faizan Dhanani (Can) 8:56:03 36 Allen - Trevor Allen (Can) & Jason Baty (Can) 9:20:58 37 Pie Fridays - Ian Probert (GBr) & Geroge Tziros (GBr) 9:44:46

Women duo teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Northlands Medical Clinic - Brandi Heisterman (Can) & Cathy Zeglinski (Can) 11:36:39 2 Terrascape-Hardcore Racing - Alana Heise (Can) & Kate Aardal (Can) 0:00:35 3 Little/Shaughnessy - Colleen Little (Can) & Mary Shaughnessy (Can) 1:53:32 4 Yeti Beti - Amy Thomas (USA) & Chelsea Mcgowan (USA) 2:48:16 5 Two Wild Mommas - Kathleen Negraeff (Can) & Moira-Ann Handford (Can) 2:57:15 6 Parnell - Jill Parnell (Can) & Tami Thicke (Can) 3:04:17 7 The Dirt Sista's - Heide Saunders (Can) & Robyn Pickering (Can) 3:16:46 8 Momentary Lapse Of Reason - Martine Long (Can) & Julia Balkwill (Can) 3:19:05 9 Dakine Girls - Susie Harris (USA) & Jennifer Bisset (USA) 4:55:06 10 Sturdy Bitch Racing 2 - Katie Jackson (USA) & Virginia Matthys (USA) 5:12:32 11 Sturdy Bitch Racing - Susan Clementson (USA) & Kathy Malvern (USA) 8:21:59

Mixed duo teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxxis-Rocky Mountain/Luna Pro - Geoff Kabush (Can) & Catharine Pendrel (Can) 9:39:58 2 Team Neilson - Jeff Neilson (Can) & Mical Dyck (Can) 0:17:52 3 Kona - Frontrunners - Wendy Simms (Can) & Normon Thibault (Can) 0:38:06 4 Nelson - Monica Nelson (Can) & David Nelson (Can) 3:26:48 5 Nowra Physiotherapy - Julien Wicks (Aus) & Sheridan Wicks (Aus) 3:56:50 6 Stand Alone Surf - Scott Edmunds (Can) & Tannis Forrest (Can) 4:09:30 7 Eleventh Hour Racing - Susan Caskey (USA) & Randell Meier (USA) 4:25:40 8 Team Lizard / West Drayton MBC - Elizabeth Doyle (GBr) & Werner Van Der Merwe (Gbr) 4:28:20 9 Kelowna Cycle - Trent Marshall (Can) & Rene Unser (Can) 4:50:01 10 Roos - Martin Roos (Can) & Frances Vice (Can) 5:06:18 11 Rodeo Circus - Kosuke Oki (Jpn) & Kanako Kobayashi (Jpn) 6:08:45 12 American Interbanc - Mike Dannelley (USA) & Mary Dannelley (USA) 6:55:07 13 Team Ws - Rachael Stow (GBr) & Andy Whitlum (GBr) 8:21:59 14 Bike Shop Sigriswil - Christian Jenny (Swi) & Nicole Wenger (Swi) 9:59:08

Veteran duo teams 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Different Bikes Deadgoat - Andrew Handford (Can) & Pat Doyle (Can) 9:53:58 2 Vertical Earth - Doug Krumpelman (USA) & Mike Gaertner (USA) 0:00:48 3 Pivot Cycles Can - Robin Dutton (Can) & Ron Hewitson (Can) 0:54:21 4 Horak - Stuart Horak (Can) & Ted Lawson (Can) 0:56:44 5 Lillehammer Ck 29Er Team - Knut-Erik Kristiansen (Nor) & Per Martin Gundersen (Nor) 1:03:59 6 Crewe/Taylor - Shaun Taylor (Can) & Dave Crewe (Can) 1:17:12 7 Experienced Freight-Train - Dave Chamberlain (Can) & Roy Mcbeth (Can) 1:17:17 8 Smith - Miles Smith (Can) & Glenn Dorey (Can) 1:53:11 9 Bomb - Tim Dunn (Can) & Trevor Wallace (Can) 1:54:17 10 70'S Crop - Oscar Balsalobre (Swi) & Enrique Lopez (Spa) 1:57:59 11 Team Clover - Mark Henry (USA) & Matt White (USA) 2:19:10 12 Day - Gerry Day (Can) & Trevor Williams (Can) 2:24:56 13 Moreadith - Edward Moreadith (USA) & Jeff Moreadith (USA) 2:26:19 14 Team Habanero - Steven Fitzgerald (Can) & Rick Martin (Can) 2:35:11 15 Grange - Tim Grange (USA) & Steve Copeland (USA) 2:42:44 16 Doherty - Mark Doherty (USA) & Norm Collard (USA) 2:50:06 17 Cutters - Dwayne Brown (Can) & Joe Boers (Can) 3:06:09 18 Bourbon Sommeliers - Jaegan Smith (Can) & Brent Prokop (Can) 3:10:49 19 We Do Rip - Joest Hoekstra (Swi) & Simon Picthall (Swi) 3:33:29 20 Team 403 Mb - Brent Arnholtz (Can) & Matt Lunny (Can) 3:38:27 21 Berimbau - Homero Lopez (Mex) & Jose Maria Alonso (Mex) 3:48:23 22 Bald And The Beautiful - Les Van Der Roest (Can) & Mitch Davy (Can) 4:09:55 23 2 Power - Peter Vanschoenbeek (Bel) & Theo Vandevoorde (Bel) 4:25:17 24 Bragg-Stevens - Ken Bragg (Can) & Kyle Stevens (Can) 4:25:37 25 Aussie Mojo - Alan Vogt (Aus) & Garrett Mcdonald (Aus) 4:26:41 26 Davos Bikers - Markus Portmann (Swi) & Hille Lindegger (Swi) 4:31:03 27 George's Cycles - Dean Hastriter (USA) & Dan Henderson (USA) 4:36:29 28 Team Sch.Long. - Ivan Schwendt (USA) & Richard Long (USA) 4:40:09 29 Patrick - Simon Dudley (GBr) & Jeff Patrick (USA) 4:40:32 30 Stadium Dogs - Joey Roa (Can) & Jonathan Webb (Can) 4:42:12 31 Timberline Construction Of Bend - Kristian Willman (USA) & James Fagan (USA) 4:47:31 32 Mannen - Rhys Mannen (Can) & Ken Burnell (Can) 5:01:29 33 Cutters - David Henderson (USA) & Dave Brown (USA) 5:06:34 34 Lanternes Rouges - Dan Lockwood (USA) & Chris Summers (USA) 5:07:36 35 Higgins - Derek Higgins (Can) & Jack Bryson (Can) 5:11:34 36 Wilco - Wilco Tymensen (Can) & Lisa Kalischuk-Tymensen (Can) 7:14:22 37 K2 - Sam Adams (Can) & Chris Sullivan (Can) 7:16:37 38 Grumpy Old Men - Richard Seel (USA) & Joe Campbell (GBr) 8:02:09

Veteran duo teams 100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Bc Ferries:Coastal Class - Bill Mcmillan (Can) & Barry Beck (Can) 10:53:12 2 Trent And Brian - Brian Culbert (Can) & Trent Winstone (Can) 1:35:40 3 Unknown Riders - Steve Cole (USA) & Marshall Reeves (USA) 1:47:28 4 Woodruff - Glenn Woodruff (Can) & Al Saunders (Can) 2:08:05 5 Thomson - Scott Thomson (Can) & Ian Miller (Can) 2:27:47 6 Olympia/Kal Tire - Peter Dorey (Can) & Rob Foord (Can) 2:54:05 7 Team Harbour Air - Greg Mcdougall (Can) & Graeme Fitch (Can) 3:19:52 8 Metropolitan Fine Printers - Bob Faulkner (Can) & Alex Blodgett (Can) 3:39:52 9 Road Rash - Robert Wurm (USA) & John Dunn (USA) 5:03:04