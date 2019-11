Image 1 of 18 It was a good day for Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) as he and his teammate Robert Mennen would win the stage and take over the general classification lead. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 2 of 18 Stunning scenery during stage 3 at the Andalucia Bike Race. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 3 of 18 Sally Bigham (Topeak Ergon Racing Team) catches some air during stage 3. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 4 of 18 Robert Mennen (Topeak Ergon Racing Team) in action during stage 3. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 5 of 18 Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 6 of 18 Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 7 of 18 Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 8 of 18 Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 9 of 18 Jose Antonio Hermida (Multivan Merida Biking Team 1) (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 10 of 18 A rider negotiates a tight, rocky switchback. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 11 of 18 A beautiful day for racing at the Andalucia Bike Race. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 12 of 18 A team rolling through a sector of singletrack. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 13 of 18 A rider catches some air. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 14 of 18 Thomas Litscher (Multivan Merida Biking Team 2) (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 15 of 18 Early action in stage 3 at the Andalucia Bike Race. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 16 of 18 Stunning scenery during stage 3 at the Andalucia Bike Race. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 17 of 18 A beautiful day for racing at the Andalucia Bike Race. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 18 of 18 Sally Bigham (Topeak Ergon Racing Team) (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race)

After finishing third and second on the two opening stages, the Topeak Ergon Racing Team of Robert Mennen and Alban Lakata progressed to the top step of the podium for stage three and with their victory took over the general classification lead from Rudi Van Houts and Jose Antonio Hermida Ramos (Multivan Merida Biking Team 1).

Mennen and Lakata entered stage three in third overall, just five seconds down on Van Houts and Hermida and three seconds behind the other Multivan Merida Biking Team of Thomas Litscher and Ondrej Cink, winners of the opening stage.

Both Multivan Merida Biking Teams conceded considerable time to Mennen and Lakata with Litscher and Sink finishing sixth on the day at 13:45 while Van Houts and Hermida crossed the finish line for 14th place, 19:13 off the pace.

Litscher and Cink suffered the consequences of their extra efforts in the opening two stages and stated they decided to "reserve" themselves a little bit while Hermida was affected by an injury sustained on the previous stage which hindered his descending ability. "Everything can change in Andalucia Bike Race," said Hermida, who has not written off his team's chances for the general classification.

Mennen and Lakata lead overall by 9:57 on Jochen Kass and Markus Kaufmann (Team Centurion Vaude 1) while Litscher and Cink hold third on general classification at 13:42.

Elite women

Milena Landtwing and Sally Bigham (Topeak Ergon Racing Team) won for the third straight day and extended their considerable general classification lead even further over nearest rivals Margarita Fullana Riera & Sandra Santanyes Murillo (Massi-Bicisprint), who finished second on the stage and trail overall by nearly one hour.

Other categories

In the Master 30+ category, Spaniards Vicente Pla and Javier Cherro won today ahead of overall leaders Tomas Misser and Pablo Egeda, who crossed finish line 5:15 in arrears of the Monblau Delikia teammates. Carlos Molina Canton and Gonzalo Orozco Bernal (Bicikultura) rounded out the stage's top three, finishing 16:57 off the pace.

Manuel Gonzalez Guirao and Francesc Sabiote Ruiz (Doctore.Bike 1) won stage three of the Master 40+ category with a 1:07 advantage on overall leaders Anthony White and Richard Rothwell (Mt Zoom M Steels Cannondale). Josep Capdevila Ros and Javier Padros Franqesa (Blue Motors Ponts) were the third Master 40+ team to finish stage 3 at 24:35.

Annika Langvad and Thomas Bonne (Team Davinci-Specialized) continued their unbeaten streak in the Mixed category with their third straight stage win. Melanie Alexander and Matthew Page (Bikemagic), competing in their first Andalucia Bike Race, followed in second place at 25:11.

The fourth stage of the Andalucía Bike Race will see the debut of a new course covering 69km between Bedmar and Mancha Real with 2,497 meters of total climbing.

Elite men 1 Robert Mennen & Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) 3:02:12 2 Juan Pedro Trujillo Hernandez & Francisco Perez Sanchez (Wild Wolf 1) 0:00:38 3 Jochen Kass & Markus Kaufmann (Team Centurion Vaude 1) 0:00:57 4 Hannes Genze & Rupert Palmberger (Team Centurion Vaude 2) 0:06:10 5 Milton Ramos & Raul Serrano (Lider) 0:13:03 6 Thomas Litscher & Ondrej Cink (Multivan Merida Biking Team 2) 0:13:45 7 Sergio Mantecon Gutierrez & Carlos Coloma Nicolas (Wild Wolf 2) 0:14:19 8 Alejandro Diaz De La Pena Lopez & Pedro Romero Ocampo (Maat Internacional- Extremadura) 0:14:47 9 Ismael Ventura Sanchez & Jesus Del Nero Montes (Megamo RC Team) 0:17:14 10 Marc Trayter Alemany & Jose Maria Sanchez Ruiz (Scott 1) 0:17:39 11 Hamish Batchelor & Sebastian Batchelor (Fluid Fin Race Team) 0:18:18 12 Bram Rood & Ramses Bekkenk (Team Mitsubishi) 0:18:38 13 Adria Noguera Soldevila & Cristofer Bosque Ruano (Tomas Belles - Cannondale 1) 0:19:12 14 Rudi Van Houts & Jose Antonio Hermida Ramos (Multivan Merida Biking Team 1) 0:19:13 15 Adrian Brzozka & Piotr Brzozka (JBG-2 Professional MTB Team 1) 0:20:05 16 Tomas Vokrouhlik & Martin Horak (BMC-Savo Racing Team) 0:20:44 17 Erik Skovgaard Knudsen & Martin Moberg Hansen (Racing29ers) 0:21:32 18 Salvador Moll Mut & Adelino Moll Mut (Portal De La Marina - Xabia's Bike) 0:21:43 19 Gregory Saw & Lars Ragnar Manengen (Abax Manengen- Lillehammer SK) 0:24:46 20 Antonio Ortiz Barranco & Ruben Ruzafa Cueto (Interprofesional del Aceite de Oliva Espanol Spec) 0:24:59 21 Rens De Bruijn & Bas Peters (SBJ Bike Team) 0:25:01 22 Ricard Calmet Calveras & Gerard Alvarez Ortega (Tomas Belles Cannondale) 0:25:13 23 Umbert Almenara Verges & Ramon Sagues Portabella (Esmtb.com) 0:26:14 24 Ever Alejandro Gomez & Carlos Portilla Parrilla (Oki-Orbea) 0:27:16 25 Bartlomiej Wawak & Tomasz Drozdz (JBG-2 Professional MTB Team 2) 0:27:31 26 Pau Zamora Perez & Marcel Zamora Perez (Buff International) 0:27:55 27 Francesc Guerra Carretero & Llibert Mill Garcia (Scott - Cicles Catalunya) 0:30:25 28 Agustin Navarro Vidal & Jose Luis Blanco Telena (Cangas de Onis Ciclismo-Colloto) 0:30:44 29 David Escolar Ballesteros & Tim Wynants (Toka Print MTB Team) 0:32:28 30 Dave Henderson & Gareth Montgomerie (GT Racing UK) 0:32:43 31 Sonke Wegner & Daniel Eiermann (World of MTB) 0:33:21 32 Julien Saussac & Jose Iniguez (Team VTT Lozere 1) 0:33:45 33 Francisco Javier Macias Bonano & Jose Carlos Macias Bonano (Scott-Sportbici) 0:34:46 34 Miguel Fernandes Salvado & Marco Jose Abreu Macedo (Liveplace/Bicicletas Santiago) 0:36:57 35 Joakim Vika & Steffan Hartz Repshus (Hedmark-Terrengsykkel.no) 0:38:11 36 Knut Erik Nesteby & Henrik Kippernes (Fraena SK / Helios DBS Racing Team) 0:39:24 37 Ivan Diaz Buj & Alejo Moya Giral (Cultbikes-Specialized) 0:39:31 38 Xavier Carnicer Roig & Jofre Prunera Macias (Massi C.B.Riudecols) 0:41:34 39 Juan Jose Simon Molla & Javier Ramirez Abeja (Mondraker Team) 0:42:55 40 Martin Haugo & Thomas Engelsgjerd (Team Viking Power) 0:43:02 41 Daniel Garcia Zambruno & Jose Antonio Contreras Romero (Zambru's Bikes) 0:43:36 42 Morten Hogh Abel Jensen & Mikkel Lyng Hyldig (Team Webike) 0:44:43 43 Ben Thomas & Tim Dunford (Mountain Trax - Vauxhall Motors Cycling Team) 0:45:03 44 Borut Ramsak & Samo Rauter (Ganesha Team) 0:45:56 45 Marc Slinger & Sylvain Ecoffey (Zaboo Pro Team29) 0:47:00 46 Thomas Bundgaard Jensen & Nestor Gonzalez Tarifa (Team Webike Dmk) 0:47:05 47 Ken Van Den Bulke & Wouter Cleppe (Ram-Bikes/MTB-BG.com) 0:48:06 48 Dani Terrisse Tuge & David Gensana (Blue Motors Ponts) 0:48:40 49 James Porter & Josh Ibbett (Juice Lubes Racing) 0:49:30 50 Alejandro Castrillo Hernandez & Tomas Munoz Quesada (Gsport-Kanina Bikes) 0:50:01 51 Eduardo Camaron Munoz & Manuel Resino Perez (Mammoth - Trek) 0:50:04 52 Carlos Jimenez Serrano & Alejandro Olid Tellez (Scott 2) 0:50:16 53 Manuel Fernandez Gonzalez & Jose Villanueva Castrillon (Force Bikes Team) 0:53:14 54 Juan Jose Sosa Martin & Jose Manuel Gonzalez Gomez (Bicistar/Specialized Concept Stores Tenerife) 0:53:17 55 Jose Angel Miquel Galiano & Jorge Rodriguez Garcia (Master Bike/Specialized Concept Stores) 0:54:18 56 Jose Antonio Sarria Heras & Juan Moya Blazquez (Orbea Faura Team 1) 0:56:37 57 Guillem Pujols Masferrer & Arnau Rota Cano (The Cyclery/Specialized Concept Stores) 0:57:45 58 Enrique Morcillo Vergara & Aitor Tur Yern (Trideporte 3) 0:58:54 59 Marco Almeida & Ricardo Cruz (Carbboom) 0:59:34 60 Unai Paniagua Garcia & Israel Perea Labarga (Ciclos Getxo Team) 1:00:20 61 Catriel Andres Soto & Antonio Miro Llinares (Wild Wolf 3) 1:00:35 62 Erik Kay & Christian Sandsto (Norway) 1:00:38 63 Sander Lesage & Jan Van Den Bossche (Sandros Y Janos) 1:00:59 64 Kjetil Ertsas & Ola Inge Dropping (Toyota Fuji Team/TVK) 1:01:50 65 Ruben Leon Blazquez & Albert Rovia Cenar (Medina Competicion) 1:07:04 66 Marc Sans Solozabal & Joan Fruitos Moncho (Kucua Bike Team 1) 1:10:22 67 Agusti Subirats & Daniel Marc Ahlstrom Garcia (Kucua Bike Team 3) 1:10:27 68 Buchli Lukas & Stauffer Hansueli (Bixs-Wheeler IXS Pro Team) 1:11:38 69 Manuel Lopez Mayo & Pablo Barrero Santos (CC Espartinas-Suraventura) 1:12:19 70 Nuno Miguel Silvano Gil & Pedro Manuel Simoes Retto (Team Bicisintra / Biciaventura) 1:16:24 71 Antonio Torres Castrillo & Albert Martinez Embuena (Tune Bikes-The Bike Run Team) 1:17:10 72 Pablo Lopez Franco & Yago Breijo Martinez (Caimanes Gallaecia) 1:19:29 73 Andres Lopez Navarro & Juan Gomez Rodriguez (Bike Station Racing) 1:20:45 74 Oscar Llanos Guerrero & Diego Arranz Diez (Nfoque Race Team) 1:21:38 75 Joan Serra Rodriguez & Jaume Nadal Ortega (U.C. Tossa) 1:22:36 76 Miguel Diego Alonso & David Ovin Victorero (Team Bike Cabranes - Alpaca Inmobiliaria) 1:24:09 77 Korblet Gert & Aman Ewout (Team Sportvoedingwebshop.com) 1:28:41 78 Kristof Kiekens & Oliver Schouppe (Blok Bikers) 1:29:47 79 Marc Soler Guillen & Josep Turon Olive (Olympia Cycles Espana) 1:35:35 80 Narcis Christian Pujol Cabot & Ismael Rosillo Romera (BTT Tres Claus) 1:39:54 81 Jose Alvarez Marin & Pedro Alberto Gonzalez Alvarez (Fisioterapia Alvarez) 1:43:23 82 Ignacio Pulido Mendez & Alejandro Sanchez Sanchez (Kiuxus) 1:48:41 83 Jesus Hernandez Garcia & Andres Navarro Saez (Bkool Adventure Bike Hellin) 1:52:23 84 Jorge Pons Mahaut & Martin Stadlhofer (Team Xabia Bikers) 1:57:35 85 David Marti Anglada & Marc Comamala Lopez (Suria Bicis-Castello d'Empuries) 1:58:04 86 Ruben Varela Torres & Eduardo Ester Fernandez (Marrones) 2:03:27 87 Jose Luis Miquel Sirvent & Alvaro Sabater Nicolau (CC Xixona-Bike Team 2) 2:13:27 88 Roberto Agea Olivares & Victor Manuel Garcia Mariscal (Bujarkay) 2:20:20 89 Pablo Acebal Monserrat & Antonio Novoa Diez (Cruzados Zaragoza) 2:22:28 90 Diego Munoz Romero & Frank Anguita Rodriguez (CD Extreme) 2:26:45 91 Yale Kiefer Rossiter & Jose Mayans Torres (Formentera Team) 92 Miguel Angel Carrizosa Garcia & Alejandro Andres Skrycki (Pilot Bikes 2) 2:28:12 93 Rafael San Gregorio Sucena & Alejandro Sanchez Romero (Exus) 2:29:29 94 Alvaro Trigo Guillen & Juan Jose Rico Benitez (La Bicicleta Extremadura) 2:34:15 95 Darragh Maloney & Mark O'Shea (Mark And Darraghs Excellent Adventure) 2:35:36 96 Guillermo Ferrete Romero & Jose Ignacio Garrote Ballestero (Km 69 C.A.D.) 2:39:09 97 Antonio Rey Ferrer & Juan Jose Mari Mari (Escabeiada Team) 2:46:46 98 Luis Miguel Marty Abellan & Jose Luis Rosello Planells (Master Gym Ibiza) 2:49:42 99 Fabio Monti & Giulio Fazzini (Brian's Bike Shop) 2:57:01 100 Kurt Hannes & Kristof Seyen (Yellow Wings) 2:57:40 101 Abel Escorihuela Gomez & Israel Navarro Domingo (Ciclos Valencia Two) 3:22:13

Elite women 1 Milena Landtwing & Sally Bigham (Topeak Ergon Racing Team) 3:53:47 2 Margarita Fullana Riera & Sandra Santanyes Murillo (Massi-Bicisprint) 0:21:02 3 Helle Qvortrup Bachmann & Rikke Kornvig (Racing29ers) 0:32:33 4 Anna Villar Argente & Nuria Picas Albets (Tomas Belles-Cannondale 2) 0:36:19 5 Heidi Rosasen Sandsto & Borghild Lovset (Team United Bakeries / Orkla CK) 0:40:00 6 Merce Pacios Pujado & Chretien Annick (Advancedfuel/Bluemotors) 0:58:10 7 Gemma Cabanas Sola & Ada Xinxo Morera (Trideporte Bimbache Amatstrong) 1:32:13 8 Rachel Sokal & Ruth Owen-Evans (Cotic - A Quick Release Holidays Race Team) 1:52:52 9 Iwona Szmyd & Natasha Barry (Girls On Tour Skeddle Skedaddle) 2:03:52 10 Noemia Lopes Silva & Isabel Perez Ramos (Monbike-Bikes101) 2:17:09 11 Silvia Pineda Haro & Fatima Blazquez Lozano (Trideporte-Fasol) 2:22:53 12 Marta Suria Soler & Tessa Wiese (Scott) 3:00:07

Master 30+ 1 Javier Cherro Molina & Vicente Pla Espi (Monblau Delikia) 3:23:48 2 Pablo Egeda Maldonado & Tomas Misser Vilaseca (Tomas Belles-Cannondale 3) 0:05:15 3 Carlos Molina Canton & Gonzalo Orozco Bernal (Bicikultura) 0:16:57 4 Ignacio Moron Gonzalez & Emilio Castilla Mancilla (Dr. Bike) 0:18:36 5 Mario Antonio Arjona Arjona & Francisco Javier Arjona Ruiz (Sobre 2 Ruedas-1) 0:24:40 6 Francisco Jose Delgado Ruiz & Jorge Lopez Janeiro (Centauro Go Bike Jerez) 0:24:49 7 Juan Manuel Vazquez Baro & Manuel Jesus Perez Moreno (Centauro Go Bike San Fernando) 0:25:31 8 Manuel Jesus Lopez Molero & Raul Prieto Molina (Probike-Innova Ocular-Ciclos Luna) 0:26:45 9 Evaristo Ortiz Diego & Albert Balague Puig (Moto Club Segre) 0:27:31 10 Jody Benjamin Burnett & Francisco Javier Garcia Jimenez (Bike Station Racing) 0:28:38 11 Emilio Jose Verdu Martinez & Juan Carlos Carrasco Fernandez (Tot Rodes Evoteknic 1) 0:29:02 12 Schoonbaert Kristof & De Clercq Wouter (Trust MTB Team) 0:31:38 13 Xavier Jornet Sabate & Christian Varquez Guerrero (Bicipark Ccflix) 0:33:14 14 Manuel Rojo Nieto & Jose Maria Guerrero Ortega (Bicicletas Alvarito-Energyum Sport) 0:38:15 15 Daniel Alonso Villaron & Alberto San Martin Del Campo (MMR Bikes) 0:39:42 16 Gabriel Maldonado Peralta & Jose Maria Lopez Pando (Chema - Gabri) 0:40:20 17 Leopoldo Perez Garcia & Rafael Avilas Grajales (Bicicletas Mipez) 0:41:06 18 Francesc Lupianez & David Fernandez (Radikalbikes30) 0:42:30 19 Manel Juanpere Poblet & Ingmar Casas Serna (Cicles Catalunya) 0:45:11 20 Enrico Miracoli Romero & Luis Miguel Sesma Delgado (Quipplan) 0:45:57 21 Melcior Ubeda Larralde & Joan Pons Pacios (SBR 1) 0:47:14 22 Jose Luis Gomez Miranda & Oscar Santander Yagüe (Mercado San Miguel) 0:48:18 23 Mauro Battaglia & Walter Chicchi (Bresciabike ASD) 0:49:12 24 Marco Carrer & Christoph Rytz (Kraftwerk - Rockthisbike.ch) 0:49:28 25 Xavier Sola Barcelo & Alejandro Franco Penuela (Team Tribike) 0:50:24 26 Rafael Ordonez Garcia & Eduardo Viforcos Carrillo (Xauen Bike - Maxxcenter Team) 0:50:36 27 Jono Hamlin & Gabor Doroghazi (Fruit4London.co.uk) 0:51:28 28 Albert Roca Masmitja & Pere Sanchez Mula (Porqueres-Serinya) 0:51:38 29 Manuel Parras Parras & Eduardo Quesada Moral (Baldu Bike Torredelcampo) 0:51:40 30 Ezequiel Garcia Carmona & Joan Broch Diaz (C.C. Rat Penat) 0:53:52 31 Shawn Bunnin & Scott Cornish (Cadenvcebikeshop/Niner) 0:53:59 32 Gonzalo De La Torre San Martin & Juan Antonio Nicolas Fernandez (Irun-Team) 0:55:27 33 David Dominguez Baena & Juan Bautista Ramon Ribas (Plot Bikes 1) 0:55:34 34 Raul Salguero Aranega & Jose Manuel Martinez Rodriguez (Probike-Innova Ocular-Ciclos Luna 2) 1:00:00 35 Rolf Helge Selliken & Thomas Naerland (Bryne CK) 1:00:12 36 Francisco Vicente Arocas Munoz & Oscar Laorden Navarro (Orbea Faura Team 2) 1:03:10 37 Ivan Jimenez Centella & Lluis Marti Quilez (Catedra Bikes Team 2) 1:03:42 38 Xavier Munne Veciana & Fco Javier Cabezas Machuca (CC A Plato) 1:04:07 39 Pedro Jesus Ramos Rodriguez & Roberto Rosal Argüelles (Astur Colloto BTT) 1:04:57 40 Toni Catedra Fuentes & Pepe Manrubia Jimenez (Catedra Bikes Team) 1:05:17 41 Jesus Oliver Castilla Castro & Antonio Jose Valle Silva (Chicles Pepe) 1:05:32 42 Axel Müller & Tom Janas (Sportograf.com 007) 1:06:41 43 Jose Luis Rebollo Aguado & Jose Manuel Curieses Lopez (Polar Team) 1:06:58 44 Antonio Rodriguez Perez & Agustin Sanchez Delgado (Onbike-Albayatemania 2) 1:06:59 45 Aurelio Antonio Olivar Roldan & Raul Morales Lopez (Adventure Bike Hellin Team Ra-Au) 1:07:12 46 Jesus Sales Pitarch & Abel Agut Garcia (Bikerosildos) 1:07:37 47 Julian Blanco Aguilar & Carlos Castro Diaz (Unio Ciclista Sant Cugat) 1:07:44 48 Francisco Franco Morales & Jose Antonio Lucena Pedraza (Biciarea Team) 1:07:48 49 Juan Jose Lopez Rico & Jose Maria Sanchez Torres (Ciclos Valencia One) 1:08:54 50 Rafa Espinar Puig & Francesc Padro Baro (Tbikes-1) 1:09:53 51 Ignasi Fernandez Florit & Antonio Lopez Guirado (Ibiza - Menorca) 1:10:21 52 Ricard Sola Abad & Jeronimo Vazquez-Canonico Costales (Fox Team) 1:11:04 53 Angel Pais Pol & Diego Sotelo Fernandez (Decasainmobiliaria-Talleres Vauto) 1:14:28 54 Jean Claude Fernandez & Ludovic Valentin (Team VTT Lozere 2) 1:15:05 55 Francesc Tauler Sala & Enric Tauler Sala (Impuls Medes Bike) 1:16:31 56 Marc Obelleiro Capaces & Pascual Martinez Morales (Pasqbikes) 1:17:28 57 Jose Vicente Fabregat & Marc Collado Roig (Persenda - Autorafa) 1:18:28 58 David Molero Jimenez & Marcelino Manzano Vivar (Grupo Maqop) 1:19:13 59 Roy Edgar Hogstad & Harald Sjulstad (Abax) 1:19:25 60 David Benitez Hurtado & Josep Berengui Moreno (Colt-Impulsmedesbike) 1:20:45 61 Sergi Lopez Jimenez & Andres Deiver Mendez (Rocabikes) 1:21:57 62 Jose Ernesto Ruiz Gonzalez & Evaristo Jorge Ponce De Leon (Trisport Malaka Team Inacua 1) 1:23:19 63 Josep Tarres Toneu & Santi Val Lucas (Trideporte 1) 1:23:49 64 Jordi Codony Batlle & Josep Saus Olivares (Renault - Olot) 1:24:55 65 Ruben Herrero Martinez & Alfonso Gonzalez Garcia (Mundobici-Intermovil Soria) 1:25:49 66 Jesus Fernandez I Soler & Marcos Romero Criado (Janatech - C.E.Corriol) 1:26:10 67 Pablo Estrela Gil & David Pla Grau (VW Volcenter - Bike Gourmet) 1:27:10 68 Jose Miguel Manzanas Pato & Oscar Cortes Galindo (Interprofesional Del Aceite De Oliva Espanol 1) 1:27:14 69 Jose Ramon Torrado Vidal & Roberto Chas Gomez (Aforcados-Gallaecia) 1:27:35 70 Xavier Roca Masmitja & Joan Nicolas Valero (Carnicas Juia) 1:27:38 71 Luis Benavente Martinez & Hector Sanchez Donat (Adventure Bike Hellin Team A) 1:31:02 72 Alberto Santiago & Marcos Rosado Cordero (Pur001) 1:32:25 73 Luis Garcia Canellas & Felix Garcia Jimenez (Tracks De Mallorca) 1:33:38 74 Joan Carles Oms Artal & Jordi Rosanes Bosch (Medilast Multibike Ekke) 1:33:47 75 Danny Geerinck & Mathys Flip (Mountainbike Syndicate) 1:33:54 76 Daniel Sagrera Vulart & Angel Pavon Garcia (La Salle) 1:34:47 77 Diego Garay Martinez & Raul Martin Nuevalos (BTT Requena-2) 1:35:54 78 Abel Munoz Vega & Jordi Rubio Ruiz (Languibike) 1:37:19 79 Xavier Rocosa Tejedor & Xavier Cuadrado Serrano (Muntbikes) 1:38:01 80 Israel Calle Caballero & Ivan Barrientos Bullido (Aretesport Teambike) 1:38:08 81 Vandendaele Thomas & Raes Dave (Mtbdeefracingteam) 1:40:15 82 Rafel Sanchez Mallorquin & David Planella Vila (Scoot XC) 1:42:53 83 Craig O'Donnell & Robert Johnson (Carnethy Hill Racing Club UK) 1:43:05 84 Pau Talens Oliag & David Vicente Calvo Lorente (Eas-Antihurto.com) 1:43:32 85 Ivan Hurtado Jimenez & Jesus Ferre Guasch (Alta Mar) 1:43:53 86 Jens Tjentland & Halvor Aschjem (Abax 2) 1:45:37 87 Juan Antonio Ludena Garcia & Juan Mola Matas (Antoni Gelabert Pena Ciclista) 1:46:22 88 Miguel Angel Rodriguez Bello & Ivan Munoz Gallardo (South & Bike) 1:46:52 89 Marco Antonio Lima & Luis Justino Guerreiro (Altimetria Associação Desportiva) 1:47:13 90 Victor Tomas Precioso & Jose Ramon Yanez Sabater (Adventure Bike Hellin La Bajera) 1:47:44 91 Bjorn Keyken & Theo Meelen (ASML Biking Team) 1:49:45 92 David Gudino Ferrandiz & Cesar Garcia Domenech (Club Ciclista Xixona - Bike Team 1) 1:51:52 93 Xavier Arroyo Caballer & Ramiro Capilla Escrig (Cyclestore/Specialized Concept Stores) 1:52:26 94 Francisco Javier Gutierrez Mateos & Manuel Duran Bravo (Trujillo 2020) 1:53:55 95 Jose Manuel Tejada Lobato & Jorge Jimenez Aguilar (Gimnasio Imagen) 1:55:14 96 Javier Alvarez Sanchez & Alejandro Jimenez Garcia (Tbikes 2) 1:57:01 97 Serafin Vico Garcia & Luis Tortosa Gil (Tot Rodes Evoteknic 2) 1:58:56 98 Miguel Angel Perez Atencia & Manuel Garcia Ruano (Bicis Manolin Hostal Restaurante Los Bronces Rio) 2:04:48 99 Javier Abalde Vila & Manuel Jesus Bujan Vazquez (5Th Pine Bici Verde Mtb Team-Magma Sports) 2:05:08 100 Anibal Luque Sanchez & Francisco Viejo Manga (Bike Station) 2:05:50 101 Juan Pino Corrales & David Onetti Porras (Pinetti) 2:06:59 102 Francesc Calvo Riera & Miquel Iglesias I Barbany (Bestiar Lliure) 2:08:39 103 Francisco Javier Alcaraz Blazquez & Juan Manuel Martinez Lorenzo (BTT Sierra De Los Donceles Hellin) 2:09:56 104 Pedro Bartolomeu Bartolomeu & Hugo Miguel Mendes Rodrigues (Biking Aventura ABR) 2:13:17 105 Francisco Javier Exposito Mesas & Antonio Jose Palerm Ribas (Master Team Ibiza) 2:16:10 106 Javier Rodriguez Serradilla & Jokin Irureta Padrones (Kaiman) 2:20:11 107 Lucas Rivera Subira & Jose Lopez Olves (Albacar-Valle De Benasque) 2:27:38 108 Emilio Gaspari & Francesco Rinaldi (FAF) 2:35:25 109 Roberto Armiento & Luigi Luzi (Lumakaro) 2:35:26 110 Fabio Giuliani & Giuseppe Testa (Casteltrosinosuperbike Team Inergia) 111 Jürgen Jansen & Rene Scherder (Sportograf.com 2) 2:40:13 112 Francisco Manuel Gutierrez Estepa & Manuel Angel Ferrer Mendoza (Bujarkay) 2:41:09 113 Jaume Ribosa De Gracia & Ignacio Miravalles Romero (Bikes101-Monbike) 2:47:09 114 Gustavo Arana Ceniceros & Iker Martin Urbieta (Spiuk-Cannondale BTT) 2:53:27 115 Daniel Carmelo Cullari & David Calles Exposito (Miss Iberica 2) 2:58:23 116 Javier Cabrejas Verdu & Arnau Navarro Lull (Trideporte 2) 3:02:59 117 Antonio Jose Gutierrez Vasco & Daniel Fuentes Gavino (Todo-Bici Alcala) 3:23:43 118 Aleksander Mariankowski & Gregor Janas (Sportograf.com) 4:04:22 119 Sergio Leal Gandul & Jean Etienne Cop (Europa Team) 4:31:52

Master 40+ 1 Manuel Gonzalez Guirao & Francesc Sabiote Ruiz (Doctore.Bike 1) 3:51:47 2 Anthony White & Richard Rothwell (Mt Zoom M Steels Cannondale) 0:01:07 3 Josep Capdevila Ros & Javier Padros Franqesa (Blue Motors Ponts) 0:24:35 4 Eduard Shageev & Igor Belyashov (Ural-Team) 0:29:16 5 Pedro Alarcon Espejo & Sergio Pi Preciado (Caadbikes-Klimatechnik) 0:33:32 6 Jose Pedro Baena Huertas & Miguel Povedano Medina (Nevadabike 1) 0:38:11 7 Johan Erlandsson & Timothy Kirkus (Pure Mountains) 0:39:21 8 Daniel Hausmann Spielmann & Toni De La Asuncion Hernandez (Bikesports) 0:45:12 9 Dan Holm & Soren Lind Wenck (Team Denmark) 0:45:21 10 Carles Puig Casanovas & Manel Torres Aguareles (Kucua Bike Team 4) 0:46:05 11 Oscar Gomez Martinez & Santiago Besteiro Hermida (Besteiro Canedo Lugo) 0:47:46 12 Harry Ensink & Willy Welles (Lapierre MTB Team) 0:56:14 13 Salvador Canet Jara & Vicenç Guso Jane (Castello D´Empuries-Suria Bicis) 1:00:19 14 Patrick Wouters & Wim Tollenaere (Team De Fietser - Alarm Wouters) 1:05:46 15 Kim Forteza Soler & Miguel Alzina Casellas (Procycling) 1:15:59 16 Raul Geremias & Jaume Caixas (Bicioci) 1:20:28 17 Herbert Neumann & Javier Sanchez Sarria (Los Espartanos) 1:22:47 18 Bronislav Skovajsa & Jiri Pospisil (Team Nutrixxion) 1:25:21 19 Txuma Andueza San Martin & Miguel Angel Arrastia Echegaray (Bicihobby) 1:25:47 20 Xavier Rodriguez Pena & Joan Fruitos Falguera (Kucua Bike Team 2) 1:30:53 21 Alex Trilles Gayoso & Jose Eleuterio Navarro Cardenas (Caadbikes-Klimatechnik 2) 1:31:57 22 Joaquim Mallorqui Ayuso & Jordi Cebria Armengol (Club BTT Llagostera - Bicioci) 1:37:08 23 Javier Perez Perez & Francisco Manuel Romero Chamorro (Deportes Manolo) 1:37:14 24 Darrell Peel & Michael Robertson (St Peregrine VC) 1:42:43 25 Stefano Nestasio & Luca Zancanaro (Centopercentomtb 1) 1:43:30 26 Lucas Carne & Ignacio Sopesens (Privalia) 1:43:59 27 Jaume Gelonch Romeu & Ventura Buch Tornes (Xurribiker-1) 1:46:22 28 Samuel Soler Gangonells & Joan Roig Serra (Olympia Cycles Espana 2) 1:47:07 29 Jose David Aguilar Hita & Jose Maria Centero Marin (Nevadabike 3) 1:47:51 30 David Wright & Garth Allardyce (Flavourome) 1:48:31 31 Eduardo Costa Torres & Agustin Moya Ortiz (Los Way) 1:51:01 32 Javier Otero Espineira & Manuel Angel Rodriguez Barrio (Ultreia) 1:52:18 33 Gjermund Skaug & Roger Skaug (Team Skaug) 1:53:30 34 Alan Banks & Jan Joubert (Adrenalin Junkies) 2:03:06 35 Jose Luis Martinez Leon & Jaume Santamaria Faidella (Xurribikers-2) 2:05:01 36 Milko Sedran & Fausto Bongiorno (ASD Centopercento MTB 1) 2:22:03 37 Daniel Caballero Rios & Pedro Miguel Bellido Ruiz (Bicis Buendia) 2:26:38 38 Francisco Javier Parejas Valderrama & Ricardo Moral Garcia (Los Califas Mountainbike) 2:37:34 39 Pierre-Antoine Ullmo & Albert Walicki (P.A.U. Education) 2:41:18 40 Domenico Luciani & Felice Santarelli (Team Inergia) 2:55:02 41 Sandro Bongiorno & Stefano Mario Conte (www.solobike.it) 3:11:17 42 David Howard Houston & Jeremy Patterson (Trailhounds) 3:17:28 43 Dom Dirk & Vervoort Bart (Powerbikers B) 3:19:35 44 Josep Ramon Dones Cortes & Carles Calveres Badia (Terres De Ponent-Lleida) 3:22:17

Mixed 1 Annika Langvad & Thomas Bonne (Team Davinci-Specialized) 3:35:46 2 Melanie Alexander & Matthew Page (Bikemagic) 0:25:11 3 Enric Ramoneda Gregori & Lurdes Torrescasana Rosanas (Blue Motors Ponts) 0:30:16 4 Peter Ven & Kim Saenen (2Fast4U) 0:38:14 5 Jonathan Nutbrown & Kate Aardal (Ridley's Cycle) 0:38:55 6 Troesch Daniele & Guth Olivier (Batibois / Mountain Heroes) 0:51:15 7 Tony Perez Valls & Merce Petit Llop (Gaes) 0:52:54 8 Israel Nunez Baticon & Mar Franco Penuela (Team Nothwave/Powerbar) 0:58:18 9 Muriel Bouhet & Olivier Bouhet (Mtbpro) 1:08:01 10 Mari Nieves Gimenez Martinez & Manuel Gimenez Martinez (Bicis Manolin Caudete- Hostal Restaurante Los Br) 1:15:14 11 Van De Voorde Isabel & Bruno D'Hoker (Cameleonbike) 1:15:54 12 Beat Schaffner & Christine Schaffner (Thomus Team) 1:17:13 13 Yolanda Magallon Vallejo & Manuel Lapuente Cintora (Bikes Moncayo 1) 1:19:37 14 Gema Barcenas Moreno & Cesar Penalva Gonzalez (Polar Team) 1:26:22 15 Francisco Millan Arias & Ana Belen Garcia Antequera (Catlike-Etxeondo Bike Pro) 1:28:54 16 Carlos Alberto Baena Lopez & Marta Polo Lacasa (C.D Alto De San Jeronimo) 1:36:50 17 Jesus Del Santo Campa & Rocio Martin Rodriguez (Redfreecom-Semar) 1:43:05 18 Andreu Sanchez Perez & Cristina Talles De Sebestyen (Bicioci Mixte) 1:47:49 19 Gabriel Williams & Amy Williams (3B Yoga - Contender Bicycles - Utah Valley Locals) 1:48:46 20 Cindy Bonhage & Erik Bakke (Deadgoat Racing) 1:48:57 21 Carrer-Enz Eva & Grunder Adrian (Kraftwerk - Rockthisbike.ch) 1:49:16 22 M. Dolores Almidon Robles & Iker Mirena Alvarez Lara (Agachaelomo Miarma Multibar) 1:56:21 23 Ksenia Suslo & Aleksei Rassadnikov (Ekaterinburg Mtb Team) 2:03:21 24 Niklaus Angela & Kneubühler Thomas (Kraftwerk - Rockthisbike.ch 2) 2:05:16 25 Carlos Cavero Pozuelo & Ana Soler Calvo (Cult Bikes Specialized 2) 2:25:01 26 Juan Antonio Baez Correa & Mayte Blazquez Bravo (+Quebici) 2:26:21 27 Kim Dornquast & Erik Kolb (Sportograf.com Mixed 3) 2:48:21 28 Silvia Esquinas Gamero & Jose Antonio Gomez Morano (Califas MTB-Eurosemillas) 3:18:47 29 Carmen Medina Espigares & Francisco Morente Vargas (Action Montcada) 3:32:35

Elite men general classification after stage 3 1 Robert Mennen & Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) 8:53:42 2 Jochen Kass & Markus Kaufmann (Team Centurion Vaude 1) 0:09:57 3 Thomas Litscher & Ondrej Cink (Multivan Merida Biking Team 2) 0:13:42 4 Juan Pedro Trujillo Hernandez & Francisco Perez Sanchez (Wild Wolf 1) 0:17:09 5 Rudi Van Houts & Jose Antonio Hermida Ramos (Multivan Merida Biking Team 1) 0:19:08 6 Hannes Genze & Rupert Palmberger (Team Centurion Vaude 2) 0:20:50 7 Alejandro Diaz De La Pena Lopez & Pedro Romero Ocampo (Maat Internacional- Extremadura) 0:26:59 8 Adrian Brzozka & Piotr Brzozka (JBG-2 Professional MTB Team 1) 0:30:34 9 Marc Trayter Alemany & Jose Maria Sanchez Ruiz (Scott 1) 0:32:06 10 Milton Ramos & Raul Serrano (Lider) 0:36:39 11 Bram Rood & Ramses Bekkenk (Team Mitsubishi) 0:44:30 12 Sergio Mantecon Gutierrez & Carlos Coloma Nicolas (Wild Wolf 2) 0:52:48 13 Adria Noguera Soldevila & Cristofer Bosque Ruano (Tomas Belles - Cannondale 1) 0:53:06 14 Ismael Ventura Sanchez & Jesus Del Nero Montes (Megamo RC Team) 0:55:26 15 Hamish Batchelor & Sebastian Batchelor (Fluid Fin Race Team) 1:02:13 16 Salvador Moll Mut & Adelino Moll Mut (Portal De La Marina - Xabia's Bike) 1:03:41 17 Gregory Saw & Lars Ragnar Manengen (Abax Manengen- Lillehammer SK) 1:08:23 18 Erik Skovgaard Knudsen & Martin Moberg Hansen (Racing29ers) 1:08:46 19 Bartlomiej Wawak & Tomasz Drozdz (JBG-2 Professional MTB Team 2) 1:11:10 20 Rens De Bruijn & Bas Peters (SBJ Bike Team) 1:13:11 21 Ever Alejandro Gomez & Carlos Portilla Parrilla (Oki-Orbea) 1:15:22 22 Francesc Guerra Carretero & Llibert Mill Garcia (Scott - Cicles Catalunya) 1:15:51 23 Tomas Vokrouhlik & Martin Horak (BMC-Savo Racing Team) 1:16:19 24 Dave Henderson & Gareth Montgomerie (GT Racing UK) 1:16:56 25 Sonke Wegner & Daniel Eiermann (World of MTB) 1:17:13 26 Ricard Calmet Calveras & Gerard Alvarez Ortega (Tomas Belles Cannondale) 1:18:34 27 Agustin Navarro Vidal & Jose Luis Blanco Telena (Cangas de Onis Ciclismo-Colloto) 1:19:31 28 Pau Zamora Perez & Marcel Zamora Perez (Buff International) 1:19:45 29 Antonio Ortiz Barranco & Ruben Ruzafa Cueto (Interprofesional del Aceite de Oliva Espanol Spec) 1:21:48 30 Francisco Javier Macias Bonano & Jose Carlos Macias Bonano (Scott-Sportbici) 1:23:13 31 Ivan Diaz Buj & Alejo Moya Giral (Cultbikes-Specialized) 1:23:32 32 Umbert Almenara Verges & Ramon Sagues Portabella (Esmtb.com) 1:25:12 33 David Escolar Ballesteros & Tim Wynants (Toka Print MTB Team) 1:25:50 34 Julien Saussac & Jose Iniguez (Team VTT Lozere 1) 1:26:06 35 Knut Erik Nesteby & Henrik Kippernes (Fraena SK / Helios DBS Racing Team) 1:29:38 36 Enrique Morcillo Vergara & Aitor Tur Yern (Trideporte 3) 1:36:41 37 Morten Hogh Abel Jensen & Mikkel Lyng Hyldig (Team Webike) 1:38:16 38 Xavier Carnicer Roig & Jofre Prunera Macias (Massi C.B.Riudecols) 1:45:09 39 Borut Ramsak & Samo Rauter (Ganesha Team) 1:51:54 40 Buchli Lukas & Stauffer Hansueli (Bixs-Wheeler IXS Pro Team) 1:51:56 41 Miguel Fernandes Salvado & Marco Jose Abreu Macedo (Liveplace/Bicicletas Santiago) 1:57:14 42 Ben Thomas & Tim Dunford (Mountain Trax - Vauxhall Motors Cycling Team) 1:57:55 43 Juan Jose Simon Molla & Javier Ramirez Abeja (Mondraker Team) 1:58:04 44 Joakim Vika & Steffan Hartz Repshus (Hedmark-Terrengsykkel.no) 1:58:05 45 Carlos Jimenez Serrano & Alejandro Olid Tellez (Scott 2) 2:10:53 46 Marc Slinger & Sylvain Ecoffey (Zaboo Pro Team29) 2:12:00 47 Ken Van Den Bulke & Wouter Cleppe (Ram-Bikes/MTB-BG.com) 2:12:24 48 Daniel Garcia Zambruno & Jose Antonio Contreras Romero (Zambru's Bikes) 2:16:12 49 Alejandro Castrillo Hernandez & Tomas Munoz Quesada (Gsport-Kanina Bikes) 2:20:05 50 Thomas Bundgaard Jensen & Nestor Gonzalez Tarifa (Team Webike Dmk) 2:21:34 51 Eduardo Camaron Munoz & Manuel Resino Perez (Mammoth - Trek) 2:22:58 52 James Porter & Josh Ibbett (Juice Lubes Racing) 2:24:36 53 Guillem Pujols Masferrer & Arnau Rota Cano (The Cyclery/Specialized Concept Stores) 2:33:46 54 Jose Angel Miquel Galiano & Jorge Rodriguez Garcia (Master Bike/Specialized Concept Stores) 2:41:24 55 Dani Terrisse Tuge & David Gensana (Blue Motors Ponts) 2:42:50 56 Marco Almeida & Ricardo Cruz (Carbboom) 2:50:24 57 Martin Haugo & Thomas Engelsgjerd (Team Viking Power) 2:53:49 58 Juan Jose Sosa Martin & Jose Manuel Gonzalez Gomez (Bicistar/Specialized Concept Stores Tenerife) 2:59:46 59 Ruben Leon Blazquez & Albert Rovia Cenar (Medina Competicion) 3:00:19 60 Nuno Miguel Silvano Gil & Pedro Manuel Simoes Retto (Team Bicisintra / Biciaventura) 3:02:52 61 Marc Sans Solozabal & Joan Fruitos Moncho (Kucua Bike Team 1) 3:04:53 62 Manuel Fernandez Gonzalez & Jose Villanueva Castrillon (Force Bikes Team) 3:06:46 63 Erik Kay & Christian Sandsto (Norway) 3:07:52 64 Jose Antonio Sarria Heras & Juan Moya Blazquez (Orbea Faura Team 1) 3:09:25 65 Unai Paniagua Garcia & Israel Perea Labarga (Ciclos Getxo Team) 3:15:44 66 Manuel Lopez Mayo & Pablo Barrero Santos (CC Espartinas-Suraventura) 3:21:48 67 Sander Lesage & Jan Van Den Bossche (Sandros Y Janos) 3:24:04 68 Antonio Torres Castrillo & Albert Martinez Embuena (Tune Bikes-The Bike Run Team) 3:25:57 69 Marc Soler Guillen & Josep Turon Olive (Olympia Cycles Espana) 3:26:30 70 Andres Lopez Navarro & Juan Gomez Rodriguez (Bike Station Racing) 3:44:03 71 Pablo Lopez Franco & Yago Breijo Martinez (Caimanes Gallaecia) 3:45:07 72 Joan Serra Rodriguez & Jaume Nadal Ortega (U.C. Tossa) 3:53:26 73 Oscar Llanos Guerrero & Diego Arranz Diez (Nfoque Race Team) 3:54:07 74 Miguel Diego Alonso & David Ovin Victorero (Team Bike Cabranes - Alpaca Inmobiliaria) 3:59:46 75 Kristof Kiekens & Oliver Schouppe (Blok Bikers) 4:11:01 76 Jose Alvarez Marin & Pedro Alberto Gonzalez Alvarez (Fisioterapia Alvarez) 4:39:18 77 Korblet Gert & Aman Ewout (Team Sportvoedingwebshop.com) 4:39:38 78 Fabio Monti & Giulio Fazzini (Brian's Bike Shop) 4:47:43 79 Ignacio Pulido Mendez & Alejandro Sanchez Sanchez (Kiuxus) 4:50:46 80 Narcis Christian Pujol Cabot & Ismael Rosillo Romera (BTT Tres Claus) 4:56:15 81 Jesus Hernandez Garcia & Andres Navarro Saez (Bkool Adventure Bike Hellin) 5:29:19 82 David Marti Anglada & Marc Comamala Lopez (Suria Bicis-Castello d'Empuries) 5:31:21 83 Ruben Varela Torres & Eduardo Ester Fernandez (Marrones) 5:50:35 84 Jorge Pons Mahaut & Martin Stadlhofer (Team Xabia Bikers) 6:07:09 85 Miguel Angel Carrizosa Garcia & Alejandro Andres Skrycki (Pilot Bikes 2) 6:13:57 86 Yale Kiefer Rossiter & Jose Mayans Torres (Formentera Team) 6:16:33 87 Pablo Acebal Monserrat & Antonio Novoa Diez (Cruzados Zaragoza) 6:25:44 88 Jose Luis Miquel Sirvent & Alvaro Sabater Nicolau (CC Xixona-Bike Team 2) 6:28:36 89 Roberto Agea Olivares & Victor Manuel Garcia Mariscal (Bujarkay) 6:41:35 90 Antonio Rey Ferrer & Juan Jose Mari Mari (Escabeiada Team) 6:45:18 91 Darragh Maloney & Mark O'Shea (Mark And Darraghs Excellent Adventure) 7:02:26 92 Diego Munoz Romero & Frank Anguita Rodriguez (CD Extreme) 7:14:22 93 Alvaro Trigo Guillen & Juan Jose Rico Benitez (La Bicicleta Extremadura) 7:26:11 94 Rafael San Gregorio Sucena & Alejandro Sanchez Romero (Exus) 7:39:18 95 Kurt Hannes & Kristof Seyen (Yellow Wings) 7:40:33 96 Guillermo Ferrete Romero & Jose Ignacio Garrote Ballestero (Km 69 C.A.D.) 7:40:58 97 Luis Miguel Marty Abellan & Jose Luis Rosello Planells (Master Gym Ibiza) 7:44:52 98 Abel Escorihuela Gomez & Israel Navarro Domingo (Ciclos Valencia Two) 8:00:37

Elite women general classification after stage 3 1 Milena Landtwing & Sally Bigham (Topeak Ergon Racing Team) 11:09:37 2 Margarita Fullana Riera & Sandra Santanyes Murillo (Massi-Bicisprint) 0:58:23 3 Anna Villar Argente & Nuria Picas Albets (Tomas Belles-Cannondale 2) 1:32:13 4 Helle Qvortrup Bachmann & Rikke Kornvig (Racing29ers) 1:38:52 5 Heidi Rosasen Sandsto & Borghild Lovset (Team United Bakeries / Orkla CK) 1:43:28 6 Merce Pacios Pujado & Chretien Annick (Advancedfuel/Bluemotors) 2:51:39 7 Gemma Cabanas Sola & Ada Xinxo Morera (Trideporte Bimbache Amatstrong) 4:08:38 8 Rachel Sokal & Ruth Owen-Evans (Cotic - A Quick Release Holidays Race Team) 4:58:37 9 Iwona Szmyd & Natasha Barry (Girls On Tour Skeddle Skedaddle) 5:08:28 10 Noemia Lopes Silva & Isabel Perez Ramos (Monbike-Bikes101) 6:26:21 11 Silvia Pineda Haro & Fatima Blazquez Lozano (Trideporte-Fasol) 6:37:29 12 Marta Suria Soler & Tessa Wiese (Scott) 8:32:18

Master 30+ general classification after stage 3 1 Pablo Egeda Maldonado & Tomas Misser Vilaseca (Tomas Belles-Cannondale 3) 10:03:19 2 Javier Cherro Molina & Vicente Pla Espi (Monblau Delikia) 0:01:52 3 Carlos Molina Canton & Gonzalo Orozco Bernal (Bicikultura) 0:33:25 4 Ignacio Moron Gonzalez & Emilio Castilla Mancilla (Dr. Bike) 0:48:34 5 Evaristo Ortiz Diego & Albert Balague Puig (Moto Club Segre) 0:54:50 6 Francisco Jose Delgado Ruiz & Jorge Lopez Janeiro (Centauro Go Bike Jerez) 0:58:25 7 Manuel Rojo Nieto & Jose Maria Guerrero Ortega (Bicicletas Alvarito-Energyum Sport) 0:58:40 8 Juan Manuel Vazquez Baro & Manuel Jesus Perez Moreno (Centauro Go Bike San Fernando) 1:02:39 9 Mario Antonio Arjona Arjona & Francisco Javier Arjona Ruiz (Sobre 2 Ruedas-1) 1:02:59 10 Jody Benjamin Burnett & Francisco Javier Garcia Jimenez (Bike Station Racing) 1:07:46 11 Xavier Jornet Sabate & Christian Varquez Guerrero (Bicipark Ccflix) 1:08:37 12 Manuel Jesus Lopez Molero & Raul Prieto Molina (Probike-Innova Ocular-Ciclos Luna) 1:09:18 13 Emilio Jose Verdu Martinez & Juan Carlos Carrasco Fernandez (Tot Rodes Evoteknic 1) 1:27:26 14 Schoonbaert Kristof & De Clercq Wouter (Trust MTB Team) 1:32:15 15 Melcior Ubeda Larralde & Joan Pons Pacios (SBR 1) 1:42:10 16 Enrico Miracoli Romero & Luis Miguel Sesma Delgado (Quipplan) 1:46:02 17 Shawn Bunnin & Scott Cornish (Cadenvcebikeshop/Niner) 1:47:32 18 Gabriel Maldonado Peralta & Jose Maria Lopez Pando (Chema - Gabri) 1:50:46 19 David Dominguez Baena & Juan Bautista Ramon Ribas (Plot Bikes 1) 1:52:49 20 Jose Luis Gomez Miranda & Oscar Santander Yagüe (Mercado San Miguel) 1:54:42 21 Marco Carrer & Christoph Rytz (Kraftwerk - Rockthisbike.ch) 1:58:16 22 Albert Roca Masmitja & Pere Sanchez Mula (Porqueres-Serinya) 2:00:10 23 Mauro Battaglia & Walter Chicchi (Bresciabike ASD) 2:03:47 24 Leopoldo Perez Garcia & Rafael Avilas Grajales (Bicicletas Mipez) 2:05:24 25 Daniel Alonso Villaron & Alberto San Martin Del Campo (MMR Bikes) 2:10:31 26 Manel Juanpere Poblet & Ingmar Casas Serna (Cicles Catalunya) 2:21:52 27 Xavier Sola Barcelo & Alejandro Franco Penuela (Team Tribike) 2:27:09 28 Jono Hamlin & Gabor Doroghazi (Fruit4London.co.uk) 2:27:48 29 Rolf Helge Selliken & Thomas Naerland (Bryne CK) 2:35:04 30 Aurelio Antonio Olivar Roldan & Raul Morales Lopez (Adventure Bike Hellin Team Ra-Au) 2:36:21 31 Jesus Oliver Castilla Castro & Antonio Jose Valle Silva (Chicles Pepe) 2:36:51 32 Manuel Parras Parras & Eduardo Quesada Moral (Baldu Bike Torredelcampo) 2:38:48 33 Gonzalo De La Torre San Martin & Juan Antonio Nicolas Fernandez (Irun-Team) 2:39:19 34 Rafael Ordonez Garcia & Eduardo Viforcos Carrillo (Xauen Bike - Maxxcenter Team) 2:39:21 35 Ezequiel Garcia Carmona & Joan Broch Diaz (C.C. Rat Penat) 2:41:25 36 Xavier Munne Veciana & Fco Javier Cabezas Machuca (CC A Plato) 2:45:03 37 Francesc Lupianez & David Fernandez (Radikalbikes30) 2:45:06 38 Rafa Espinar Puig & Francesc Padro Baro (Tbikes-1) 2:49:20 39 Jose Luis Rebollo Aguado & Jose Manuel Curieses Lopez (Polar Team) 2:52:34 40 Ivan Jimenez Centella & Lluis Marti Quilez (Catedra Bikes Team 2) 2:53:57 41 David Benitez Hurtado & Josep Berengui Moreno (Colt-Impulsmedesbike) 2:54:09 42 Raul Salguero Aranega & Jose Manuel Martinez Rodriguez (Probike-Innova Ocular-Ciclos Luna 2) 2:57:44 43 Pedro Jesus Ramos Rodriguez & Roberto Rosal Argüelles (Astur Colloto BTT) 2:58:52 44 Francesc Tauler Sala & Enric Tauler Sala (Impuls Medes Bike) 2:59:00 45 Juan Jose Lopez Rico & Jose Maria Sanchez Torres (Ciclos Valencia One) 2:59:06 46 Daniel Sagrera Vulart & Angel Pavon Garcia (La Salle) 3:01:55 47 Jesus Sales Pitarch & Abel Agut Garcia (Bikerosildos) 3:02:37 48 Julian Blanco Aguilar & Carlos Castro Diaz (Unio Ciclista Sant Cugat) 3:12:47 49 Axel Müller & Tom Janas (Sportograf.com 007) 3:15:02 50 Francisco Vicente Arocas Munoz & Oscar Laorden Navarro (Orbea Faura Team 2) 3:17:01 51 Jose Ramon Torrado Vidal & Roberto Chas Gomez (Aforcados-Gallaecia) 3:17:03 52 Vandendaele Thomas & Raes Dave (Mtbdeefracingteam) 3:18:01 53 Ricard Sola Abad & Jeronimo Vazquez-Canonico Costales (Fox Team) 3:19:05 54 Roy Edgar Hogstad & Harald Sjulstad (Abax) 3:23:33 55 David Molero Jimenez & Marcelino Manzano Vivar (Grupo Maqop) 3:23:39 56 Antonio Rodriguez Perez & Agustin Sanchez Delgado (Onbike-Albayatemania 2) 3:24:27 57 Toni Catedra Fuentes & Pepe Manrubia Jimenez (Catedra Bikes Team) 3:26:01 58 Ignasi Fernandez Florit & Antonio Lopez Guirado (Ibiza - Menorca) 3:29:08 59 Francisco Franco Morales & Jose Antonio Lucena Pedraza (Biciarea Team) 3:30:46 60 Luis Benavente Martinez & Hector Sanchez Donat (Adventure Bike Hellin Team A) 3:35:27 61 Marc Obelleiro Capaces & Pascual Martinez Morales (Pasqbikes) 3:36:52 62 Pau Talens Oliag & David Vicente Calvo Lorente (Eas-Antihurto.com) 3:37:45 63 Jose Vicente Fabregat & Marc Collado Roig (Persenda - Autorafa) 3:38:58 64 Jean Claude Fernandez & Ludovic Valentin (Team VTT Lozere 2) 3:41:44 65 Rafel Sanchez Mallorquin & David Planella Vila (Scoot XC) 3:42:17 66 Angel Pais Pol & Diego Sotelo Fernandez (Decasainmobiliaria-Talleres Vauto) 3:47:25 67 Luis Garcia Canellas & Felix Garcia Jimenez (Tracks De Mallorca) 3:47:38 68 Diego Garay Martinez & Raul Martin Nuevalos (BTT Requena-2) 3:48:15 69 Abel Munoz Vega & Jordi Rubio Ruiz (Languibike) 3:49:39 70 Sergi Lopez Jimenez & Andres Deiver Mendez (Rocabikes) 3:51:57 71 Xavier Rocosa Tejedor & Xavier Cuadrado Serrano (Muntbikes) 3:52:03 72 Xavier Roca Masmitja & Joan Nicolas Valero (Carnicas Juia) 3:56:02 73 Josep Tarres Toneu & Santi Val Lucas (Trideporte 1) 3:56:10 74 Jose Miguel Manzanas Pato & Oscar Cortes Galindo (Interprofesional Del Aceite De Oliva Espanol 1) 3:56:29 75 Ruben Herrero Martinez & Alfonso Gonzalez Garcia (Mundobici-Intermovil Soria) 3:58:03 76 Joan Carles Oms Artal & Jordi Rosanes Bosch (Medilast Multibike Ekke) 3:58:11 77 Pablo Estrela Gil & David Pla Grau (VW Volcenter - Bike Gourmet) 4:01:14 78 Jordi Codony Batlle & Josep Saus Olivares (Renault - Olot) 4:03:26 79 Marco Antonio Lima & Luis Justino Guerreiro (Altimetria Associação Desportiva) 4:04:59 80 Jose Ernesto Ruiz Gonzalez & Evaristo Jorge Ponce De Leon (Trisport Malaka Team Inacua 1) 4:05:52 81 Jaume Ribosa De Gracia & Ignacio Miravalles Romero (Bikes101-Monbike) 4:08:24 82 Jesus Fernandez I Soler & Marcos Romero Criado (Janatech - C.E.Corriol) 4:08:35 83 Miguel Angel Rodriguez Bello & Ivan Munoz Gallardo (South & Bike) 4:14:15 84 Danny Geerinck & Mathys Flip (Mountainbike Syndicate) 4:15:45 85 Israel Calle Caballero & Ivan Barrientos Bullido (Aretesport Teambike) 4:20:31 86 Alberto Santiago & Marcos Rosado Cordero (Pur001) 4:21:39 87 Juan Antonio Ludena Garcia & Juan Mola Matas (Antoni Gelabert Pena Ciclista) 4:28:21 88 Jens Tjentland & Halvor Aschjem (Abax 2) 4:33:34 89 Craig O'Donnell & Robert Johnson (Carnethy Hill Racing Club UK) 4:34:22 90 Ivan Hurtado Jimenez & Jesus Ferre Guasch (Alta Mar) 4:52:38 91 Javier Alvarez Sanchez & Alejandro Jimenez Garcia (Tbikes 2) 4:57:29 92 Roberto Armiento & Luigi Luzi (Lumakaro) 5:03:00 93 Xavier Arroyo Caballer & Ramiro Capilla Escrig (Cyclestore/Specialized Concept Stores) 5:04:46 94 Bjorn Keyken & Theo Meelen (ASML Biking Team) 5:07:19 95 Javier Abalde Vila & Manuel Jesus Bujan Vazquez (5Th Pine Bici Verde Mtb Team-Magma Sports) 5:07:54 96 Francisco Javier Gutierrez Mateos & Manuel Duran Bravo (Trujillo 2020) 5:07:59 97 Francisco Javier Alcaraz Blazquez & Juan Manuel Martinez Lorenzo (BTT Sierra De Los Donceles Hellin) 5:16:53 98 David Gudino Ferrandiz & Cesar Garcia Domenech (Club Ciclista Xixona - Bike Team 1) 5:19:00 99 Francesc Calvo Riera & Miquel Iglesias I Barbany (Bestiar Lliure) 5:20:04 100 Victor Tomas Precioso & Jose Ramon Yanez Sabater (Adventure Bike Hellin La Bajera) 5:25:34 101 Serafin Vico Garcia & Luis Tortosa Gil (Tot Rodes Evoteknic 2) 5:27:10 102 Jürgen Jansen & Rene Scherder (Sportograf.com 2) 5:32:22 103 Juan Pino Corrales & David Onetti Porras (Pinetti) 5:36:46 104 Pedro Bartolomeu Bartolomeu & Hugo Miguel Mendes Rodrigues (Biking Aventura ABR) 5:39:01 105 Anibal Luque Sanchez & Francisco Viejo Manga (Bike Station) 5:48:21 106 Francisco Javier Exposito Mesas & Antonio Jose Palerm Ribas (Master Team Ibiza) 5:55:53 107 Miguel Angel Perez Atencia & Manuel Garcia Ruano (Bicis Manolin Hostal Restaurante Los Bronces Rio) 6:11:47 108 Lucas Rivera Subira & Jose Lopez Olves (Albacar-Valle De Benasque) 6:27:32 109 Javier Rodriguez Serradilla & Jokin Irureta Padrones (Kaiman) 6:38:51 110 Daniel Carmelo Cullari & David Calles Exposito (Miss Iberica 2) 6:56:17 111 Francisco Manuel Gutierrez Estepa & Manuel Angel Ferrer Mendoza (Bujarkay) 6:56:56 112 Fabio Giuliani & Giuseppe Testa (Casteltrosinosuperbike Team Inergia) 7:03:50 113 Emilio Gaspari & Francesco Rinaldi (FAF) 7:59:09 114 Antonio Jose Gutierrez Vasco & Daniel Fuentes Gavino (Todo-Bici Alcala) 7:59:36 115 Javier Cabrejas Verdu & Arnau Navarro Lull (Trideporte 2) 8:10:33 116 Gustavo Arana Ceniceros & Iker Martin Urbieta (Spiuk-Cannondale BTT) 8:17:59 117 Aleksander Mariankowski & Gregor Janas (Sportograf.com) 11:09:19

Master 40+ general classification after stage 3 1 Anthony White & Richard Rothwell (Mt Zoom M Steels Cannondale) 11:18:30 2 Manuel Gonzalez Guirao & Francesc Sabiote Ruiz (Doctore.Bike 1) 0:01:36 3 Josep Capdevila Ros & Javier Padros Franqesa (Blue Motors Ponts) 0:57:01 4 Eduard Shageev & Igor Belyashov (Ural-Team) 1:18:31 5 Jose Pedro Baena Huertas & Miguel Povedano Medina (Nevadabike 1) 1:20:15 6 Pedro Alarcon Espejo & Sergio Pi Preciado (Caadbikes-Klimatechnik) 1:27:15 7 Patrick Wouters & Wim Tollenaere (Team De Fietser - Alarm Wouters) 1:55:11 8 Daniel Hausmann Spielmann & Toni De La Asuncion Hernandez (Bikesports) 1:59:56 9 Carles Puig Casanovas & Manel Torres Aguareles (Kucua Bike Team 4) 2:02:51 10 Johan Erlandsson & Timothy Kirkus (Pure Mountains) 2:07:30 11 Oscar Gomez Martinez & Santiago Besteiro Hermida (Besteiro Canedo Lugo) 2:24:36 12 Dan Holm & Soren Lind Wenck (Team Denmark) 2:27:25 13 Salvador Canet Jara & Vicenç Guso Jane (Castello D´Empuries-Suria Bicis) 2:30:01 14 Harry Ensink & Willy Welles (Lapierre MTB Team) 3:03:46 15 Raul Geremias & Jaume Caixas (Bicioci) 3:13:57 16 Kim Forteza Soler & Miguel Alzina Casellas (Procycling) 3:23:08 17 Txuma Andueza San Martin & Miguel Angel Arrastia Echegaray (Bicihobby) 3:36:06 18 Xavier Rodriguez Pena & Joan Fruitos Falguera (Kucua Bike Team 2) 3:51:08 19 Joaquim Mallorqui Ayuso & Jordi Cebria Armengol (Club BTT Llagostera - Bicioci) 3:52:49 20 Herbert Neumann & Javier Sanchez Sarria (Los Espartanos) 3:54:04 21 Lucas Carne & Ignacio Sopesens (Privalia) 3:56:58 22 Bronislav Skovajsa & Jiri Pospisil (Team Nutrixxion) 3:57:02 23 Alex Trilles Gayoso & Jose Eleuterio Navarro Cardenas (Caadbikes-Klimatechnik 2) 4:06:57 24 Javier Perez Perez & Francisco Manuel Romero Chamorro (Deportes Manolo) 4:11:56 25 Eduardo Costa Torres & Agustin Moya Ortiz (Los Way) 4:20:39 26 Samuel Soler Gangonells & Joan Roig Serra (Olympia Cycles Espana 2) 4:32:23 27 Javier Otero Espineira & Manuel Angel Rodriguez Barrio (Ultreia) 4:40:24 28 Stefano Nestasio & Luca Zancanaro (Centopercentomtb 1) 4:44:27 29 Darrell Peel & Michael Robertson (St Peregrine VC) 4:49:04 30 David Wright & Garth Allardyce (Flavourome) 4:51:48 31 Jaume Gelonch Romeu & Ventura Buch Tornes (Xurribiker-1) 5:00:50 32 Jose David Aguilar Hita & Jose Maria Centero Marin (Nevadabike 3) 5:21:17 33 Jose Luis Martinez Leon & Jaume Santamaria Faidella (Xurribikers-2) 5:22:14 34 Gjermund Skaug & Roger Skaug (Team Skaug) 5:29:10 35 Alan Banks & Jan Joubert (Adrenalin Junkies) 5:29:34 36 Francisco Javier Parejas Valderrama & Ricardo Moral Garcia (Los Califas Mountainbike) 5:58:25 37 Milko Sedran & Fausto Bongiorno (ASD Centopercento MTB 1) 6:25:42 38 Daniel Caballero Rios & Pedro Miguel Bellido Ruiz (Bicis Buendia) 7:08:44 39 Pierre-Antoine Ullmo & Albert Walicki (P.A.U. Education) 7:31:51 40 Domenico Luciani & Felice Santarelli (Team Inergia) 7:54:54 41 Josep Ramon Dones Cortes & Carles Calveres Badia (Terres De Ponent-Lleida) 8:19:35 42 Dom Dirk & Vervoort Bart (Powerbikers B) 8:21:01 43 David Howard Houston & Jeremy Patterson (Trailhounds) 8:46:21 44 Sandro Bongiorno & Stefano Mario Conte (www.solobike.it) 9:10:01