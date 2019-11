Image 1 of 7 Riders await the start of the Andalucia Bike Race prologue. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 2 of 7 Action during the Andalucia Bike Race prologue. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 3 of 7 Riders in the neutral section await the start of the prologue. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 4 of 7 Riders make their way through Cordoba's historic center at the start of the stage. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 5 of 7 Riders follow the pace motos through Cordoba's historic center in the opening neutral section. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 6 of 7 Jose Antonio Hermida (Team Multivan Merida 1) in action during the Andalucia Bike Race prologue. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race) Image 7 of 7 Rudi Van Houts, left, and Jose Antonio Hermida (Team Multivan Merida 1) win the prologue. (Image credit: Sportograf.com/Andalucía Bike Race)

José Antonio Hermida and Rudi Van Houts (Team Multivan Merida 1) won the 34.2km prologue of the Andalucía Bike Race and become the first leaders in the elite men's category.

Hermida said at their arrival that it was a "very funny stage", where they raced "at a very good rhythm".

"There´s a lot of racing left, though," he added.

Luis Leao Pinto and Tiago Jorge Ferreria Oliveira (Bicis Esteve 1) finished in second place, 1:30 back, while the second Team Multivan Merida squad of Hannes Genze and Andreas Kugler completed the prologue podium at 2:11.

Sally Bigham and Milena Landtwing (Topeak-Ergon/ Centurion V) topped the women's category with a time of 1:19:19 for the 34.2km course. Bigham, who won last year's edition, said they have "no expectations" and want to "have fun and enjoy the trails". Her partner this year, Milena Landtwing, is competing in the event for the first time.

Anna Villar and Pablo Egeda (Tomàs Bellès- Cannondale) were first in the Mixed division while Manuel Rojo and José María Guerrero (Scott-Royal Bikes) were the first Masters team.

Elite men 1 Jose Antonio Hermida & Rudi Van Houts (Team Multivan Merida 1) 1:02:06 2 Luis Alberto Da Costa Leao Pinto & Tiago Jorge Ferreria Oliveira (Bicis Esteve 1) 0:01:30 3 Hannes Genze & Andreas Kugler (Team Multivan Merida 2) 0:02:11 4 Benjamin Justesen & Klaus Nielsen (The Danish Olympic Team) 0:03:43 5 Jesus Del Nero Montes & Victor Manuel Fernandez Grande (Rotor R&D Team 1) 0:04:24 6 Juan Pedro Trujillo Hernandez & Francisco Perez Sanchez (Wildwolf-Trek Pro Racing) 7 Alejandro Diaz De La Peña Lop & Pedro Romero Ocampo (Gr100 Sports-Specialized) 0:04:34 8 Gregory Mark Saw & Lars Ove Thoresen (Hardrocx-Proteinfabrikke) 0:05:38 9 Adrià Noguera Soldevila & Cristofer Bosque Ruano (Tomas Belles Cannondale) 10 Gareth Montgomerie & Dave Henderson (GT Racing UK / Scotland) 0:06:08 11 Martin Horak & Tomás Vokrouhlik (BMC-Savo Racing Team) 0:06:26 12 Carlos Coloma Nicolas & Antonio Santos Ridao (Wildwolf-Trek Pro Racing) 0:07:10 13 Henrik Kippernes & Sturla Aune (Team Fokus-Danica) 0:07:30 14 Thomas Bundgaarrd Jensen & Erik Skovgaard Knudsen (Racing 29Ers 1) 0:07:49 15 Xavier Borràs Molina & Jose Manuel Benito Cardo (Cultbikes Specialized 1) 0:08:44 16 Daniel Bernal Enriquez & Miguel Angel Florido Marmolejo (Coin) 0:09:39 17 Antonio Ortiz Barranco & Lucas Arcos Liroa (Surbikes) 0:09:41 18 Carlos Portilla Parrilla & Fco.Javier Salamero Subias (Oki-Orbea) 0:09:42 19 Marc Trayter Alemany & José Maria Sanchez Ruiz (Scott España 3) 0:09:43 20 Joan Llordella Prat & Pau Zamora Perez (Buff-Niner) 0:09:55 21 Manuel Beltran & José Luis Carrasco Gamiz (Sport Bike-Emotion) 0:10:10 22 Matthew Page & Milton Ramos (Team Wiggle) 0:11:03 23 Alejo Moya Giral & Ivan Diaz Buj (Cultbikes Specialized 2) 0:11:04 24 Jose Luis Blanco Teleña & Jorge Blanco Teleña (Teleñecos Team) 0:11:09 25 Martin Haugo & Kjell Karlsen (Team 2Xu Norway) 0:11:23 26 Francisco Javier Garcia Jimene & Jody Benjamin Burnett (Bike Station Racing 1) 0:11:42 27 Joan Pons Palacios & Xavier Carnicer Roig (Massi Master) 0:11:49 28 Ben Thomas & Josh Ibbett (Santa Cruz Bikes/ Mountai) 0:12:27 29 Emilio Jose Castilla Mancilla & Francisco Villaescusa Jiménez (Cannondale) 0:12:28 30 Alejandro Carrion Herranz & Yago Sardina Carrillo (Rotor R&D Team 2) 0:12:29 31 Bram Saeys & Bart Van Hecke (B & B) 0:12:30 32 Alejandro Olid Tellez & David Valdivia Martos (Scott España 1) 0:12:31 33 Tomas Misser & Arnau Planas (Guak) 0:13:20 34 Llibert Mill Garcia & Sergi Mestres Mateo (Niner-Cicles Catalunya 2) 0:13:21 35 Adolfo Garcia Quesada & Miguel Lopez Solano (Semar Elite) 0:13:37 36 Manuel Resino Perez & Eduardo Camaron Muñoz (Mammoth - Trek) 0:13:56 37 Jose Antonio Arroyo Ceballos & Juan Luis Rincon Rincon (C.C. El Gallo - Ciclos Moro) 0:14:03 38 Alejandro Castrillo Hernandez & Pablo Barrero Santos (Kanina Bikes) 0:14:18 39 João Serralheiro & Tiago Santos (Banheirense Megatours Ti) 0:14:49 40 Jacob Agger Troelsen & Allan Qvortrup Tvilum Bachmann (Aamk/1900MTB) 0:15:00 41 Andres Lopez Navarro & Juan Gomez Rodriguez (Bike Station Racing 2) 0:16:40 42 David Gensana Farre & Christian Cruz Morcillo (Aramon Bike) 0:17:25 43 Victor Rodriguez Rielves & Felix Sanz Ferrer (Entrenamientomountainbi) 0:17:45 44 Ismael Rosillo Romera & Ramon Sagues Portabella (Univega España) 0:18:37 45 Eduard Palau Borreguero & Jose Miguel Diaz Butron (Multibike) 0:19:22 46 Carlos Cid Alba & Gabriel Lopez Sanchez (Bike Room) 0:21:48 47 Pedro Reto & Nuno Gil (Bicisintra / Biciaventura) 0:22:30 48 Jofre Prunera Macias & Josep Cutrona Suñe (C.B.R Riudecols - Bicipark) 0:22:46 49 Ivan Vila Oziel & Alex Bellera Consul (ACA) 0:23:00 50 Ivan Cabañas Gonzalez & Joan Serra Rodriguez (I-Bike Pro) 0:23:02 51 Marc Soler Guillén & Josep Turon Oliver (Olympia Cyles España) 0:24:34 52 Milan Spolc & Robert Novotny (Sweep Cycling) 0:24:41 53 Goffaux Jean-Phillipe & Servranckx Ruben (KM10-3) 0:25:03 54 Thuy Arno & Brasseur Arthur (KM10-2) 0:25:11 55 Pere Raja Vila & Alberto Perez Lopez (Freebike Team) 0:25:43 56 Gerard Campdelacreu Capa & Jordi Checa Trabal (Provetsa) 0:25:49 57 Dennis Bonnichsen & Morten Høgh Abel Jensen (Team Webike) 0:26:10 58 Iker Mirena Alvarez Lara & Matias Alvarez Lara (Agachaelomo Mi Arma Mult) 0:26:12 59 Ignacio Blasco De Mingo & David Blasco De Mingo (Mibotadevino.Com) 0:28:52 60 Oscar Sabiote Soler & Josep Mª Castañe Morato (Bike Ñeke Team) 0:30:35 61 Richard McCauley & William McCabe (Willrich) 0:31:26 62 Fernando Soldado Zurita & Jose Montes Hidalgo (Stag-Albayatemania Nº3) 0:32:54 63 Amancio Espiñeira Moruja & Fernando Abad Roca (C.C. Costa Vella) 0:33:11 64 Antonio Rey Ferrer & Adan Escandell Garrido (Formentera Team) 0:35:11 65 Calle Friberg & Jojje Borssén (Cykeltidningen Kadens) 0:35:41 66 Jose Luis Rosello Planells & Carlos Planells Prats (Master Team Pro) 0:37:56 67 Valério Ferreira & Marco Fernandes (Bike Magazine Portugal/Bt) 0:38:06 68 Manel Vidal Torra & Dani Hernandez Mata (Cadencia Team) 0:38:25 69 Joao Horta & Sergio Franco (Penixe Bike Team) 0:38:37 70 Lukas Babor & Lukas Mraz (X-Sports 2) 0:39:50 71 Pedro Henriques & Nelson Neves (Trevimcyclingteam) 0:41:01 72 Xavi Almela Martinez & Sergi Soriano Moreno (Club BTT Metalbikers.com) 0:42:54 73 Roman Lomasov & Dmitriy Kraskov (Pressenter) 0:44:45 74 Luis Francisco Martin Saez & Francisco Franco Morales (Bike Arena) 0:46:16 75 Morten Hegler & David Fraser (I'm With Stupid) 0:53:23 DNF Francisco Javier Macias Bonaño & Jose Carlos Macias Bonaño (Scott España 2)

Elite women 1 Sally Bigham & Milena Landtwing (Topeak-Ergon/ Centurion V) 1:19:19 2 Nathalie Scheitter & Sabrina Mauerer (Team Colnago - BSK Graf) 0:02:11 3 Åsa Erlandsson & Kajsa Snihs (Team Snabeltutarna) 0:02:24 4 Rikke Kornvig & Helle Qvortrup Tvillum Bachman (Racing 29Ers 2) 0:09:51 5 Sandra Santanyes Murillo & Celina Santos Carpinteiro (2/Bike Magazine Portugal/) 0:11:52 6 Eszter Dosa & Gabriella Modos (Hungary) 0:14:24 7 Arantxa Millan Chamon & Yolanda Magallon Vallejo (Conor Saltoki Moncayo) 0:31:19 8 Noemia Lopes Silva & Montse Aranda Castan (Monbike) 0:36:32 9 Marta Polo Lacasa & Mercedes Lozano Montilla (Cordoba Mora) 0:39:00

Mixed 1 Anna Villar Argente & Pablo Egeda Maldonado (Tomàs Bellès- Cannondale) 1:22:04 2 Kristin Aamodt & Håkon Kongtorp (Happy Bikers) 0:09:03 3 Brenda Simril & Lee Simril (Team Simril) 0:14:02 4 Isaka De La Fuente Raistrick & Tessa Wisse (Scott España 4) 0:18:52 5 Josef Ajram Tares & Ariadna Tudel Cuberes (Where Is The Limit?) 0:19:09 6 Camilo Jesus Espinosa Ozaez & Isable Maria Merlos Rodrigo (E-MTB Ciclos Galdon) 0:21:13 7 Carrer Marco & Carrer-Enz Eva (Kraftwerk-Rockthisbike.com) 0:23:07 8 Tony Perez Valls & Nuria Lauco Martinez (Equipo Gaes-Doctorebike 1) 0:24:34 9 Iwona Szmyd & Piotr Bamberski (I&P) 0:24:35 10 Stephen Chaplin & Ingrid Lundmark (Sleepy Tuesday) 0:24:38 11 Bjorn Suetens & Lisa Kamphausen (Pbscience/Southampton Un) 0:29:22 12 Marcel Van Loon & Judith Van Leeuwen (Beebikes) 0:29:23 13 Elena Rosell Aragon & Javier Olave Gabarre (Nuez) 0:33:44 14 Sergey Zhulkov & Galina Balagurova (Merida-Russia) 0:36:16 15 Fátima Lozano & Hugo Costa (Trideporte) 0:40:03 16 Geert Bernaert & Sari Indrawati Swinnen (Mountainbike.be) 0:48:32 17 Craig Stappler & Kate Aardal (Hardcore/ Deadgoat) 0:52:45

Masters 1 Manuel Rojo Nieto & José Maria Guerrero Ortega (Scott-Royal Bikes) 1:09:31 2 Jose Urea Pulido & Jesus Lindez Gonzalez (Boulevard Bike Team) 0:05:40 3 Carlos Molina Canton & Roberto Perez Lobo (Bicikultura) 0:06:14 4 Jorge Lopez Janeiro & Jesus Morillo Romero (C.D.Centauro Negro - San J) 0:08:13 5 Jean-François Bossler & Camille Martin (O2 Bikers) 6 Octavio Portella Salord & Alfredo Portella Salord (Team Laisla) 0:08:32 7 Ivan Soldado Jimenez & Jmaria Espinar Lopez (Stag-Albayatemania Nº1) 0:08:34 8 Albert Juvanteny Sanchez & Jordi Sanmartin Rodriguez (Starbike) 0:09:08 9 Jordi Pericas Mas & Marc Pericas Casals (Bici Equip Centelles) 0:09:14 10 Isaac Reina Castillo & Nathan Joseph Deibert (2/Surbikes) 0:09:21 11 Marc Martinez Iranzo & Christian Vazquez Guerrero (Bicipark) 0:09:49 12 Iván Navas Lobato & Guillermo Castaño Hernandez (Prat Bike) 0:10:20 13 Enric Ramoneda Gregori & Josep Capdevila Ros (Blue Motors Team) 14 Raul Salas Pin & Oscar Garcia Hernandez (AC Hoteles - Felix Perez) 0:10:22 15 Miguel Angel Nuñez Serrano & David Garcia Gil (Cabestrero Bikes-Mundo B) 0:10:54 16 Anthony White & Richard Rothwell (Mt Zoom Cannondale M Stee) 0:12:24 17 Evaristo Ortiz Diego & Albert Balagué Puig (Moto Club Segre) 0:13:14 18 Christophe De Clercq & Gert De Roover (Mtb Syndicate) 0:14:26 19 Raul Hernandez Silva & Felix Gonzalez Prats (Doctore.Bike 4) 0:14:36 20 Ed Worthington & Matt Loake (Southfork Atb.Co.Uk) 0:15:08 21 Francesc Julià Pascual & Alfonso Zafra Lopez (Bike Tolrà BTT Sport) 0:15:15 22 Geir Ottar Kvernstuen & Vegard Triseth (Team Telemark) 0:15:38 23 Nico Guardia Oliver & Martí Bigordà Villalba (Morenito - Cos Jove) 0:15:44 24 Javier Gonzalez Fraile & Felipe Hernandez Polo (Gredosteam) 25 Bart Feyaerts & Wim Feyaerts (Team Langdorp) 0:15:46 26 Tomas Muñoz Quesada & Jose Fernando Jimenez Rivas (Scott-Kanina Bikes Team) 0:16:44 27 Leopoldo Perez Garcia & Rafael Avila Grajales (Bicicletas Mipez-Endura) 0:17:08 28 Javier Arrese Ruiz De Gauna & Javier Murguialday Chasco (Bizikleta.Com) 0:17:10 29 Enrique Sevilla Vecina & Javier Rodrigo Herrero (Golpe De Pedal-Fugitive) 0:17:13 30 Sergio Palomar & José Pastor Casado (Red Ciclista Taymory Ii) 0:17:19 31 Jaime Mate Barrero & Francisco Jesus Bernal Villalb (Bike Station Racing 3) 32 Eduard Shageev & Igor Belyashov (Ural-Team) 0:17:33 33 Wim Tollenaere & Patrick Wouters (De Fietser) 0:18:16 34 Josep Mª Grimau Esteve & Francesc Puig Ibañez (Niner-Cicles Catalunya 1) 35 Nick Butler & Graham Sheldon (Southforkracing.Co.Uk) 0:18:25 36 Antonio Urbano Soler & Raul Serrano Martinez (Alabike Conor Saltoki) 0:19:05 37 Alberto Garcia Nadal & Lazaro Sanchez E.Francisco (Atlas Bereber) 0:19:43 38 Javier Diaz Nieto & Francesc Sabiote Ruiz (Mis Ibérica) 0:20:20 39 Miquel Angel Jareño Salvador & Emilio José Verdu Martinez (Fundax) 0:20:27 40 Miguel Angel Galan Garcia & Javier Pascual Torres (Red Ciclista Taymory I) 0:21:29 41 Juan Moya Blazquez & Jesus Muñoz Garcia (Orbea Faura Team) 0:21:30 42 Miguel Angel Garcia Villaverde & Antonio Javier Martinez Villav (2/Orbea Faura Team) 0:22:02 43 Jose Manuel Marin Piña & Paco Portero Cuellar (1Km, 1€) 0:22:05 44 Miguel Angel Rodriguez Bello & Ivan Muñoz Gallardo (South & Bike) 0:22:50 45 Xavier Mundet Frontela & Jose Fuentes Puig (Cambrils Grup Les Barques) 0:22:53 46 Marco Almeida & Luis Inacio (Aldeia / Algarvcycles) 0:22:56 47 Xavi Benet Fabregas & Fouad Tannous Artigas (Doctore.Bike 2) 0:23:02 48 David Leon Jimenez & Sergio Naranjo Gamez (Kanina Bike Master) 0:23:07 49 Josep Miquel Salvado Rodriguez & Jaume Vilardosa Rosich (Pedala.Cat Balaguer) 0:24:21 50 David Benitez Hurtado & Joan Josep Berengui Moreno (BTT Costa Brava 2) 0:25:05 51 Xavier Gazo Germà & Emili Jaen Gonzalez (Gu Energy) 0:25:13 52 Abel Muñoz Vega & Jordi Rubio Ruiz (Doctore.Bike 1) 0:25:58 53 Scott Cornish & Fernando Mainar Val (Niner/Ergon/Stans Uk) 54 Fernando Dominguez Morrondo & Ruben Tejerina Hernanz (Tronador Tierra Tragame) 0:25:59 55 José Ernesto Ruiz Gonzalez & Ponce De Leon G Evaristo Jorge (Trisport Malaka Team 1) 0:26:19 56 Francisco Russo De La Torre & Ramón Cantudo Roldan (Unión Ciclista Algecireña) 0:26:41 57 Marcos Piñero Carrasco & Carlos Castro Diaz (Autolan - Lexperta) 0:26:43 58 Samuel Trives Trejo & Hugo Plata Alonso (Morenito Tri Team) 0:26:57 59 Tito Gonzalez Roig & Manu Lafora Canti (RSM Gassó) 0:27:02 60 Elias Diaz Palacio & Bernardo Menendez Fernandez (Los Antorchinas) 0:27:12 61 Martin Goikoetxea Conde & Jon Cerecera Hoz (Ciclos Arbelaiz- La Agrico) 0:27:53 62 Iban Vera Michelena & Asier Valverde Ugalde (Ivasi) 0:29:47 63 Melcior Ubeda Larralde & Carlos Torrente Fugarolas (Different Bikes) 0:30:05 64 Timothy John Kirkus & Bob Johnson (Pure Mountains) 0:30:31 65 Ruben Herrero Martinez & Alfonso Gonzalez Garcia (Cabestrero Bikes-Mundo Bi) 0:31:14 66 Fernando Arciniega Guardo & Carmelo Suarez Garcia (Los 10.000 Del Soplao-Gspo) 0:31:30 67 Victor Serrano Garcia & Alejandro Pozo Fernandez (Endura Mipez Ii) 0:31:43 68 Sergi Fernandez Llorente & Gustavo Twose Garçon (Two-Nav) 0:31:44 69 Wilson Antonio Coelho Da Costa & Rui Miguel Cigarro (Team Proteik) 0:32:26 70 Jose Manuel Martinez Rodriguez & Raul Salguero Aranega (Probikejaen Innova Ocular) 0:32:38 71 Dmitriy Rakhimkulov & Vadim Malakhovskiy (Rush) 0:32:40 72 Jordi Turon Villa & Daniel Hausmann Spielmann (Ingeperfil) 0:33:38 73 Asier Enzunza Aspiazu & Alejandro Malaxetxebarria Bida (Illunzar K.E) 0:33:39 74 Felix Perez Lopez & Emili Bodro Cavalle (BTT Costa Brava 1) 0:33:57 75 Jose Vicente Fabregat & Jorge Rubio Albert (Hemoal Team) 0:34:04 76 Sergio Moll Talltavull & Luis Miguel Martinez Hernandez (Probike Barcelona - Niner) 0:34:36 77 Pedro Miguel Ferreira Duque & Ricardo Miguel Prospero Dos Sa (Movefree/Biking Aventura) 0:35:25 78 Javier Sanchez Sarria & Herbert Neumann (Aos Tarifa Cannondale) 0:35:26 79 Miguel Sanchez Navas & Javier Pajero Dueñas (Trisport Malaka Team 2) 0:35:27 80 Félix Garcia Jimenez & Kim Forteza Soler (E-Motion Sport Bike 2) 81 Enrique Rubio Domingo & Santiago Larroque Gancedo-Rodr (Planeta Mtb) 82 Per Bundgaard Jensen & Lars Rønn (Heide Cykler) 0:35:33 83 Santiago Remartinez Escobar & Rafael Romero Illana (Tri Marbella Mtb) 0:35:44 84 Martí Payas Pons & Ricard Serrallonga Cantero (Maxim Jormabike) 0:35:46 85 Antonio Martinez Cuenca & Manuel Candido Gonzalez Perez (Mancha Power Team) 0:36:12 86 Jose Navarro Martin & Jorge Alonso Parra (Biker's De Hecho) 0:36:16 87 Jesus Del Santo & Sergio Lopez Jane (Redfreecom) 0:36:44 88 David Caceres Ayllon & Martin Matas Dulsat (Freebike) 0:37:36 89 Juanjo Martinez Garcia & Andreu Peñalver Manzano (Chau¡In Reaction Bike Area) 0:37:43 90 Daniel Cullari & Alberto Martorell Gascon (Doctore.Bike 5) 0:37:59 91 Alejandro Quiterio Carmona & Antonio Llinares Garcia (Red Ciclista Taymory 3) 0:38:16 92 Graziano Sbardella & Achille Stoppani (Gladiatori) 0:38:36 93 Lieven Schroyen & Kris Vande Velde (Wynergie) 0:38:41 94 Ivan Hurtado Jimenez & Diego Ojeda Navio (La Vamos A Petar) 0:38:43 95 Daniel Thuy & Luc Laurent (Km10) 0:39:23 96 Javi Gutierrez Mora & Javier Gutierrez Martin (Peña Malacitana De Blanes) 0:39:30 97 Antonio Gasso Navarro & Hernan Perez Perez (Equipo Gaes-Doctorebike 2) 0:40:34 98 Antonio Lopez Guirado & Jorge Giménez Aguilar (Te Vas A Enterar) 0:40:40 99 Jorge Palencia Tejada & Ramon Riera Puñet (Zener Racing) 0:40:43 100 Antonio Jose Palerm Ribas & Francisco Javier Exposito Mesa (Master Team A) 0:41:12 101 Javier Lopez Garcia & Roberto Solozabal (Ozone Solo Team) 0:42:00 102 Juaquin David Martin Hernandez & Aureliano Negrin Sangines (Bemekis) 0:43:29 103 Luis Miguel Marty Abellan & Rafael Rosello Planells (Master Team B) 0:44:41 104 Pedro Madureira E Costa & José Ricardo Carvalho Leite (Revista Biking Aventura) 0:44:43 105 Antonio Nieto Cano & Juan Jose Gallego Martinez (Stag-Albayatemania Nº2) 0:44:46 106 Eduardo Costa Torres & Agustin Moya Ortiz (Rfec) 0:45:51 107 Rafael Cordoba Rivas & Jose Manuel Cobo Pardo (Los Sobraos) 0:45:55 108 David Vendrell Pedrola & Nacho Gomez Salas (Union Suiza) 0:46:12 109 Alfredo Laguarta Escartin & Roberto Lopez Escartin (Peña Ciclista Edelweis) 0:46:14 110 Juan Jose Mari Mari & Jesus Ferrer Guasch (Posidonia-Team) 0:48:28 111 David Garcés & Jose Luis Rodriguez (Metropolitan) 0:53:51 112 Onésimo Garcia Ferré & Ernest Soler Ribatallada (Doctore.Bike 3) 0:53:56 113 Ludwig Ortner Eurlings & Daniel Fuentes Gaviño (Guadaírabike-Todobici Alc) 0:55:09 114 João Jota Fernandes & Manuel Bispo (Clube Banif) 1:00:51 115 Toni Montagut Pascual & Antonio Trujillo Garcia (Ciclos Trujillo) 1:02:15 116 Jaroslav Hrdlicka & Bohuslav Babor (X-Sports 1) 1:02:58

Elite men general classification after prologue 1 Jose Antonio Hermida & Rudi Van Houts (Team Multivan Merida 1) 1:02:06 2 Luis Alberto Da Costa Leao Pinto & Tiago Jorge Ferreria Oliveira (Bicis Esteve 1) 0:01:30 3 Hannes Genze & Andreas Kugler (Team Multivan Merida 2) 0:02:11 4 Benjamin Justesen & Klaus Nielsen (The Danish Olympic Team) 0:03:43 5 Jesus Del Nero Montes & Victor Manuel Fernandez Grande (Rotor R&D Team 1) 0:04:24 6 Juan Pedro Trujillo Hernandez & Francisco Perez Sanchez (Wildwolf-Trek Pro Racing) 7 Alejandro Diaz De La Peña Lop & Pedro Romero Ocampo (Gr100 Sports-Specialized) 0:04:34 8 Gregory Mark Saw & Lars Ove Thoresen (Hardrocx-Proteinfabrikke) 0:05:38 9 Adrià Noguera Soldevila & Cristofer Bosque Ruano (Tomas Belles Cannondale) 10 Gareth Montgomerie & Dave Henderson (GT Racing UK / Scotland) 0:06:08 11 Martin Horak & Tomás Vokrouhlik (BMC-Savo Racing Team) 0:06:26 12 Carlos Coloma Nicolas & Antonio Santos Ridao (Wildwolf-Trek Pro Racing) 0:07:10 13 Henrik Kippernes & Sturla Aune (Team Fokus-Danica) 0:07:30 14 Thomas Bundgaarrd Jensen & Erik Skovgaard Knudsen (Racing 29Ers 1) 0:07:49 15 Xavier Borràs Molina & Jose Manuel Benito Cardo (Cultbikes Specialized 1) 0:08:44 16 Daniel Bernal Enriquez & Miguel Angel Florido Marmolejo (Coin) 0:09:39 17 Antonio Ortiz Barranco & Lucas Arcos Liroa (Surbikes) 0:09:41 18 Carlos Portilla Parrilla & Fco.Javier Salamero Subias (Oki-Orbea) 0:09:42 19 Marc Trayter Alemany & José Maria Sanchez Ruiz (Scott España 3) 0:09:43 20 Joan Llordella Prat & Pau Zamora Perez (Buff-Niner) 0:09:55 21 Manuel Beltran & José Luis Carrasco Gamiz (Sport Bike-Emotion) 0:10:10 22 Matthew Page & Milton Ramos (Team Wiggle) 0:11:03 23 Alejo Moya Giral & Ivan Diaz Buj (Cultbikes Specialized 2) 0:11:04 24 Jose Luis Blanco Teleña & Jorge Blanco Teleña (Teleñecos Team) 0:11:09 25 Martin Haugo & Kjell Karlsen (Team 2Xu Norway) 0:11:23 26 Francisco Javier Garcia Jimene & Jody Benjamin Burnett (Bike Station Racing 1) 0:11:42 27 Joan Pons Palacios & Xavier Carnicer Roig (Massi Master) 0:11:49 28 Ben Thomas & Josh Ibbett (Santa Cruz Bikes/ Mountai) 0:12:27 29 Emilio Jose Castilla Mancilla & Francisco Villaescusa Jiménez (Cannondale) 0:12:28 30 Alejandro Carrion Herranz & Yago Sardina Carrillo (Rotor R&D Team 2) 0:12:29 31 Bram Saeys & Bart Van Hecke (B & B) 0:12:30 32 Alejandro Olid Tellez & David Valdivia Martos (Scott España 1) 0:12:31 33 Tomas Misser & Arnau Planas (Guak) 0:13:20 34 Llibert Mill Garcia & Sergi Mestres Mateo (Niner-Cicles Catalunya 2) 0:13:21 35 Adolfo Garcia Quesada & Miguel Lopez Solano (Semar Elite) 0:13:37 36 Manuel Resino Perez & Eduardo Camaron Muñoz (Mammoth - Trek) 0:13:56 37 Jose Antonio Arroyo Ceballos & Juan Luis Rincon Rincon (C.C. El Gallo - Ciclos Moro) 0:14:03 38 Alejandro Castrillo Hernandez & Pablo Barrero Santos (Kanina Bikes) 0:14:18 39 João Serralheiro & Tiago Santos (Banheirense Megatours Ti) 0:14:49 40 Jacob Agger Troelsen & Allan Qvortrup Tvilum Bachmann (Aamk/1900MTB) 0:15:00 41 Andres Lopez Navarro & Juan Gomez Rodriguez (Bike Station Racing 2) 0:16:40 42 David Gensana Farre & Christian Cruz Morcillo (Aramon Bike) 0:17:25 43 Victor Rodriguez Rielves & Felix Sanz Ferrer (Entrenamientomountainbi) 0:17:45 44 Ismael Rosillo Romera & Ramon Sagues Portabella (Univega España) 0:18:37 45 Eduard Palau Borreguero & Jose Miguel Diaz Butron (Multibike) 0:19:22 46 Carlos Cid Alba & Gabriel Lopez Sanchez (Bike Room) 0:21:48 47 Pedro Reto & Nuno Gil (Bicisintra / Biciaventura) 0:22:30 48 Jofre Prunera Macias & Josep Cutrona Suñe (C.B.R Riudecols - Bicipark) 0:22:46 49 Ivan Vila Oziel & Alex Bellera Consul (ACA) 0:23:00 50 Ivan Cabañas Gonzalez & Joan Serra Rodriguez (I-Bike Pro) 0:23:02 51 Marc Soler Guillén & Josep Turon Oliver (Olympia Cyles España) 0:24:34 52 Milan Spolc & Robert Novotny (Sweep Cycling) 0:24:41 53 Goffaux Jean-Phillipe & Servranckx Ruben (KM10-3) 0:25:03 54 Thuy Arno & Brasseur Arthur (KM10-2) 0:25:11 55 Pere Raja Vila & Alberto Perez Lopez (Freebike Team) 0:25:43 56 Gerard Campdelacreu Capa & Jordi Checa Trabal (Provetsa) 0:25:49 57 Dennis Bonnichsen & Morten Høgh Abel Jensen (Team Webike) 0:26:10 58 Iker Mirena Alvarez Lara & Matias Alvarez Lara (Agachaelomo Mi Arma Mult) 0:26:12 59 Ignacio Blasco De Mingo & David Blasco De Mingo (Mibotadevino.Com) 0:28:52 60 Oscar Sabiote Soler & Josep Mª Castañe Morato (Bike Ñeke Team) 0:30:35 61 Richard McCauley & William McCabe (Willrich) 0:31:26 62 Fernando Soldado Zurita & Jose Montes Hidalgo (Stag-Albayatemania Nº3) 0:32:54 63 Amancio Espiñeira Moruja & Fernando Abad Roca (C.C. Costa Vella) 0:33:11 64 Antonio Rey Ferrer & Adan Escandell Garrido (Formentera Team) 0:35:11 65 Calle Friberg & Jojje Borssén (Cykeltidningen Kadens) 0:35:41 66 Jose Luis Rosello Planells & Carlos Planells Prats (Master Team Pro) 0:37:56 67 Valério Ferreira & Marco Fernandes (Bike Magazine Portugal/Bt) 0:38:06 68 Manel Vidal Torra & Dani Hernandez Mata (Cadencia Team) 0:38:25 69 Joao Horta & Sergio Franco (Penixe Bike Team) 0:38:37 70 Lukas Babor & Lukas Mraz (X-Sports 2) 0:39:50 71 Pedro Henriques & Nelson Neves (Trevimcyclingteam) 0:41:01 72 Xavi Almela Martinez & Sergi Soriano Moreno (Club BTT Metalbikers.com) 0:42:54 73 Roman Lomasov & Dmitriy Kraskov (Pressenter) 0:44:45 74 Luis Francisco Martin Saez & Francisco Franco Morales (Bike Arena) 0:46:16 75 Morten Hegler & David Fraser (I'm With Stupid) 0:53:23

Elite women general classification after prologue 1 Sally Bigham & Milena Landtwing (Topeak-Ergon/ Centurion V) 1:19:19 2 Nathalie Scheitter & Sabrina Mauerer (Team Colnago - BSK Graf) 0:02:11 3 Åsa Erlandsson & Kajsa Snihs (Team Snabeltutarna) 0:02:24 4 Rikke Kornvig & Helle Qvortrup Tvillum Bachman (Racing 29Ers 2) 0:09:51 5 Sandra Santanyes Murillo & Celina Santos Carpinteiro (2/Bike Magazine Portugal/) 0:11:52 6 Eszter Dosa & Gabriella Modos (Hungary) 0:14:24 7 Arantxa Millan Chamon & Yolanda Magallon Vallejo (Conor Saltoki Moncayo) 0:31:19 8 Noemia Lopes Silva & Montse Aranda Castan (Monbike) 0:36:32 9 Marta Polo Lacasa & Mercedes Lozano Montilla (Cordoba Mora) 0:39:00

Mixed general classification after prologue 1 Anna Villar Argente & Pablo Egeda Maldonado (Tomàs Bellès- Cannondale) 1:22:04 2 Kristin Aamodt & Håkon Kongtorp (Happy Bikers) 0:09:03 3 Brenda Simril & Lee Simril (Team Simril) 0:14:02 4 Isaka De La Fuente Raistrick & Tessa Wisse (Scott España 4) 0:18:52 5 Josef Ajram Tares & Ariadna Tudel Cuberes (Where Is The Limit?) 0:19:09 6 Camilo Jesus Espinosa Ozaez & Isable Maria Merlos Rodrigo (E-MTB Ciclos Galdon) 0:21:13 7 Carrer Marco & Carrer-Enz Eva (Kraftwerk-Rockthisbike.com) 0:23:07 8 Tony Perez Valls & Nuria Lauco Martinez (Equipo Gaes-Doctorebike 1) 0:24:34 9 Iwona Szmyd & Piotr Bamberski (I&P) 0:24:35 10 Stephen Chaplin & Ingrid Lundmark (Sleepy Tuesday) 0:24:38 11 Bjorn Suetens & Lisa Kamphausen (Pbscience/Southampton Un) 0:29:22 12 Marcel Van Loon & Judith Van Leeuwen (Beebikes) 0:29:23 13 Elena Rosell Aragon & Javier Olave Gabarre (Nuez) 0:33:44 14 Sergey Zhulkov & Galina Balagurova (Merida-Russia) 0:36:16 15 Fátima Lozano & Hugo Costa (Trideporte) 0:40:03 16 Geert Bernaert & Sari Indrawati Swinnen (Mountainbike.be) 0:48:32 17 Craig Stappler & Kate Aardal (Hardcore/ Deadgoat) 0:52:45