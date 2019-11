Image 1 of 6 Racers during stage 2 (Image credit: Alpentour Trophy) Image 2 of 6 Bjorn Brems (Bel) Team G-Skin Deforche), Uwe Hochenwarter (Muskelkater Genesis team) and Matthias Leisling (Muskelkater Genesis team) (Image credit: Alpentour Trophy) Image 3 of 6 Uwe Hochenwarter (Muskelkater Genesis team) leads (Image credit: Alpentour Trophy) Image 4 of 6 Matthias Leisling (Muskelkater Genesis team) sprints to the finish. (Image credit: Alpentour Trophy) Image 5 of 6 Uwe Hochenwarter (Muskelkater Genesis team) celebrates his win (Image credit: Alpentour Trophy) Image 6 of 6 Bart Brentjens (Trek-Brentjens MTB Racing) (Image credit: Alpentour Trophy)

Austria’s Uwe Hochenwarter (Muskelkater Genesis Team) won his second stage of the Alpentour Trophy on Friday, and in doing so extended his lead in the overall after two stages. Hochenwarter finished ahead of teammate Matthias Leisling and Bjorn Brems (Team G-Skin Deforche), who now sits second overall, 20 seconds down on Hochenwarter.

After stage one’s tepid temperatures, stage two kicked off under similar skies with cool temperatures and difficult track conditions. The riders were faced with a 62 kilometre test and 2,300 metres of elevation, including a technically challenging, bumpy passage through the Obere Klausen and the 1,000-metre ascent onto the Planai.

Right from the start Matthias Leisling and the overall leader Uwe Hochenwarter set the pace, however, after initial difficulties, Brems succeeded in catching up with the Muskelkater Genesis-duo. Still riding together at the mountain stage at Reiteralm, the rider in the Milka-jersey benefited from his excellent technical skills at the dreaded Planai downhill section and was able to take the crucial lead.

“Our strategy to ride up front from the beginning was ideal. Today I have to sincerely thank Matthias, who worked really hard and pulled me along again and again”, said Uwe Hochenwarter.

Overall, Leisling was able to make up two seconds, however, is still 2:47 minutes behind Brems, who showed fair sportsmanship, congratulating his two competitors for their successful team effort.

Behind the leading trio, an eight-man group had been fighting to catch up. Towards the end of the stage, Benjamin Sonntag (Cannondale Factory Racing) was able to ride ahead from that group.

Ukrainian Natalia Krompets continues to lead the women’s race. She again crossed the finish line alone as fastest female elite rider and has an overall lead of more than 12 minutes ahead of fellow Ukranian rider Yana Belomoyna.

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Natalia Krompets (Ukr) Team Ukraine 4:16:30 2 Yana Belomoyna (Ukr) Team Ukraine 0:00:30 3 Viktoria Sultanova (Ukr) Team Ukraine 0:13:38 4 Theresia Kellermayr (Aut) Janger Simplon 3 0:16:32 5 Lelde Tipane (Lat) Team Rietumu-Delfin 1 0:24:14 6 Ruth Hagen (Aut) Merida At Union Rv 0:26:02 7 Eiduka Ivanda (Lat) Team Rietumu-Delfin 1 0:29:01 DNS Blaza Klemencic (Slo) Felt Otztal X-Bionic DNS Peggy Klose (Ger) Team Zwillingscraft DNS Elke Rabeder (Aut) Revolution Racing Team

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Uwe Hochenwarter (Aut) Muskelkater Genesis team 3:13:46 2 Matthias Leisling (Ger) Muskelkater Genesis team 0:00:12 3 Bjorn Brems (Bel) Team G-Skin Deforche 0:00:14 4 Benjamin Sonntag (Ger) Cannondale Factory 0:03:28 5 Frank Beemer (Ned) Trek-Brentjens MTB Racing 0:05:53 6 Tim Wynants (Bel) Trek-Brentjens MTB Racing 0:08:50 7 Joris Massaer (Bel) Team G-Skin Deforche 0:08:54 8 Hannes Metzler (Aut) Muskelkater Genesis team 0:09:17 9 Bram Rood (Ned) Feenstrabiketeam 0:10:16 10 Thomas Strobl (Aut) Rc Arbö Radsport 0:11:28 11 Michael Binder (Aut) Trek-Mountainbiker.At 0:11:52 12 Irjan Luttenberg (Ned) Trek-Brentjens MTB Racing 0:12:37 13 Bart Brentjens (Ned) Trek-Brentjens MTB Racing 0:13:14 14 Pascal Hossay (Bel) Team G-Skin Deforc 0:15:31 15 Georg Koch (Aut) Janger Simplon 1 0:16:36 16 Mannie Heymans (Nam) Team Garmin Adidas 0:17:07 17 Christopher Maletz (Ger) Team Giant Deutschla 0:17:14 18 Oleksandr Kachanov (Ukr) Team Ukraine 0:18:35 19 Matiss Preimanis (Lat) Team Rietumu-Delfin 1 0:19:13 20 Roman Rametsteiner (Aut) Team Nakita-Energie 0:19:27 21 Manuel Pliem (Aut) Rc Ausseerland 0:21:40 22 Andreas Kirchberger (Aut) Union Xc-Club Mühldo 0:23:29 23 Claus Crone (Den) Pingel MTB Race & Fun 0:24:27 24 Wolfgang Mayer (Ger) Fxx Mountain Cycling 0:26:22 25 Jelmer Pietersma (Ned) Trek-Brentjens MTB Racing 0:26:36 26 Kristofers Racenajs (Lat) Team Rietumu Bankak 0:27:57 27 Markus Loisl (Aut) Öamtc Power Bike Team 0:28:03 28 Erich Baumgartner (Aut) Janger Simplon 1 0:33:16 29 Francois Theron (RSA) Team Garmin Adidas 0:35:12 30 Hans Becking (Bel) 0:36:19 31 Liwald Doornbos (Ned) Cube-Nutswerk Mountain 0:37:04 32 Phillip Buys (RSA) Team Garmin Adidas 0:38:27 33 Marc Bassingthwaighte (Nam) Team Garmin Adidas 0:38:33 34 Sander Bouwens (Ned) Cube-Nutswerk Mountai 0:39:32 35 Micha Vries, De (Ned) Cube-Nutswerk Mountai 0:39:52 36 Klemen Hojnik (Slo) MTB Koroska 0:40:01 37 Yevgen Lyvadnii (Ukr) Team Ukraine 0:43:43 38 Anton Lubyy (Ukr) Team Ukraine 0:43:43 39 Klaas Vanmoortel (Bel) Lingier-Versluys 0:44:33 40 Yves Kellogg (Ger) Team Endorfin- Solvis 0:47:05 41 Frank Nak (Ned) Team Balk House 0:50:15 42 Ivo Rubinic (Cro) Fracasso Racing 0:50:43 43 Thomas Edelsbrunner (Aut) Drahteisel MTB Team 0:54:46 44 Stefan Braun (Ger) Sc Hausach 0:55:01 45 Rik Van Ijzendoorn (Ned) Cube-Nutswerk Mountai 1:01:26 46 Thibault Henin (Bel) Team G-Skin Deforce 1:22:04 DNS Timo Bürgler (Aut) Bikestore.Cc/Bodenhaftu DNS Gerald Burgsteiner (Aut) Trek Mountainbiker.At DNS Daniel Federspiel (Aut) Muskelkater Genesis team DNS Matthias Gärtner (Ger) Team Zwillingscraft - Ide DNS Jure Golcer (Slo) DNS Stefan Gorscak (Cro) Team Zwillingscraft - Ide DNS Christoph Grill (Aut) Revolution Racing Team DNS Rüdiger Jahnel (Aut) Specialized-Mountainbik DNS Peter Jez (Svk) Climberg T-Sport DNS Robert Kircher (Aut) Tango-Pro-Cycling DNS Wolfgang Krenn (Aut) Muskelkater Genesis team DNS Werner Nindl (Aut) Tango-Pro-Cycling DNS Roland Seereiner (Aut) DNS Roland Strauß (Aut) Maloja-Liteville DNS Florian Thaller (Ger) Team Zwillingscraft - Ide DNS Florian Wilhelm (Aut) Asvö Iron Racing//Bikest DNF Jakob Nimpf (Aut) Öamtc Team Brandlhof DNF Artem Shevcov (Ukr) Team Ukraine

Amateur women # Rider Name (Country) Team Result 1 Cathryn Zeglinski 5:26:53 2 Sabine Halkes 0:05:54 3 Claudia Brunner 0:17:58 4 Siska Van De Bijl 0:29:33 DNS Piera Morando DNS Nicole Heller DNS Alena Krnacova DNS Veronica Lamberts DNS Ranhilde Luttenberg DNS Lisa Pleyer DNS Patricia Winkens

Amateur men 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Jung 3:38:58 2 Christoph Tschellnig 0:10:44 3 Martijn Roelofs 0:13:50 4 Jaroslaw Halas 0:14:02 5 Karl Lechner 0:16:45 6 Matthias Kallart 0:25:30 7 Juul Van Loon 0:33:26 8 Mario Färberböck 0:37:21 9 Daniel Fissneider 0:38:08 10 Jan Hasek 0:42:36 11 Philipp Haas 0:45:35 12 Christian Helmberger 0:53:12 13 Etienne Jansen 0:58:50 14 Larix Bouwman 1:05:17 15 Gene Rekko 1:08:10 16 Sascha Lägeler 1:09:12 17 Michael Weick 1:10:11 18 Piotr Wysocki 1:16:38 19 Rudolf Teiner 1:27:46 20 Willem Jan Van Der Woude 1:30:32 21 Reinhard Jöbstl 1:35:53 22 Christian Volk 1:48:47 23 Manuel Buttinger 1:54:04 24 Dominik Kiss 2:05:53 DNS Markus Warnars

Amateur men 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernd Tauderer 3:44:19 2 Christoph Giestheuer 0:12:07 3 Daniel Polman 0:16:46 4 Feichtegger Martin 0:19:25 5 Bart Damen 0:22:06 6 Franz Bekerthy 0:23:48 7 Johannes Horner 0:24:51 8 Marco Conter 0:26:42 9 Christian Hohenwarter 0:27:56 10 Thomas Klimo 0:29:30 11 Dieter Gösweiner 0:30:25 12 Andrea Chinaglia 13 Ryan Hawson 0:35:44 14 Bernd Prorok 0:37:15 15 Alexander Singer 0:38:36 16 Ronald De Jong 0:43:03 17 Walter Vosters 0:43:21 18 Bjorn Rietbroek 0:55:00 19 René Holtslag 0:59:44 20 Martin Sneeuw 1:00:18 21 Marco Van Den Berg 1:06:41 22 Herwin Wetters 1:07:01 23 Alexander Sanders 1:09:22 24 Tom De Groote 1:11:35 25 Jürgen Grubeck 1:13:09 26 Zbigniew Mossoczy 1:14:28 27 Arjan Vernhout 1:26:46 28 Ewart Van Der Putten 1:27:48 29 Stefan Pilz 1:30:21 30 Michal Matousek 1:36:27 31 Allard Lingen 1:39:06 32 Davy Vander Gucht 1:47:31 33 Micha Salden 1:56:06 34 Kurt Umschaden 2:03:28 35 Bastiaan Vernhout 2:04:10 36 Marcel Verholen 2:24:02 37 Niels Graat 2:25:12 DNS Nico De Vlieger DNS Oliver Grossmann DNS Hannes Halbmayr DNS Roland Kreslin DNS Klaus Molnhuber DNS Thomas Morgenbesser

Amateur men 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Rongen 3:55:30 2 René Reidinger 0:00:39 3 Achim Matt 0:02:49 4 Siegfried Kainz 0:04:22 5 Anton Mörtl 0:21:12 6 Georg Weigerstorfer 0:26:24 7 Peter Potocnik 0:29:03 8 Franco Micolini 0:38:44 9 Klaus Wippersberger 0:48:00 10 Bart Huijgens 0:51:58 11 Wim Dusseldorp 0:54:57 12 Guiseppe Zanini 0:58:07 13 Martin Jantscher 1:01:16 14 Alfred Fluch 1:14:02 15 Luc Gielen 1:14:20 16 Martin Ottendorfer 1:16:31 17 Julius Vincze 1:16:44 18 Vittorio Viglino 1:17:02 19 Marcel Frenk 20 Magchiel Schiebroek 21 Christian Rinda 22 Andreas Bluska 23 Bernhard Weixelbraun 24 Robert Vunderink DNS Michael Deininger DNS Andreas Hofmann DNS Laurenz Scheiblauer DNF Herbert Neugebauer DNS Harold Ysveld

Amateur men 4 # Rider Name (Country) Team 1 Erich Pross 2 Geert Swinkels 3 Andreas Meier 4 Heinz Puschacher 5 Michael Haas 6 Josef Klocker 7 Jiri Kriz 8 Bernhard Rekko 9 Martin Strik 10 Pio Tomasetig 11 Henk Willems DNS Friedrich Kraus DNF Johan Gantois