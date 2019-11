Image 1 of 6 Alexey Medvedev (Elettroveneta Corratec) wins stage 1 (Image credit: Regina Stranger) Image 2 of 6 The podium of stage 1 of the AlpenTour Trophy (Image credit: Regina Stranger) Image 3 of 6 Racers compete in pairs for the Adventure Trophy category (Image credit: Regina Stranger) Image 4 of 6 Snowboard master Benjamin King (Image credit: Regina Stranger) Image 5 of 6 Mary McConneloug (Kenda/Seven/NoTubes) in action at the AlpenTour Trophy (Image credit: Regina Stranger) Image 6 of 6 Karin Leumann wins the women's stage 1 (Image credit: Regina Stranger)

More than 300 riders from 24 countries were at the start line in the centre of the picturesque town of Schladming today, kicking off the 13th Alpentour Trophy. Alexey Medvedev (Elettroveneta Corratec) won stage 1 ahead of Kristian Hynek (Ceska sporitelna - Sweep cycling) and Uwe Hochenwarter (Muskelkater Genesis Team). In the women's race, Karin Leumann finshed first in front of Mary McConneloug (Kenda/Seven/NoTubes) and Mirre Stallen (Cube-Nutswerk MTB Team)

Defending champion Hochenwarter quickly set the pace when a lead group formed right after the start this morning, heading toward the first peak at the Türlwald-Hut at over 1600m elevation. It had been a tough first climb, but he had adjusted well to the wet conditions. However, Medvedev got away on the downhill.

The Russian rider was able to keep his lead for the remaining race and didn't let a crash after the second feed zone defeat him. "I was able to keep up a persistent performance, even though I felt my muscles tighten up after the fall," said Medvedev.

"I was fighting for positions with Uwe Hochenwarter, whilst being chased by Matthias [Leisling] and Ralf Näf," said Hynek, who was happy about his second place.

In the elite women's race, part-time kindergarden teacher Karin Leumann confirmed her top form on the bike, coming across the finish line in 3:47:54 as the fastest woman of the day ahead of US World Cup rider Mary Conneloug (3:55:30) and Mirre Stallen.

Snowboard double world champion Benjamin Karl is doing his first mountain bike stage race at the AlpenTour Trophy.

"I was a bit nervous, because I wanted to ride well," said Karl after the finish. "I enjoyed the track, rode all the ascents and the downhill sections were awesome, but let's see if I'll manage to get back on my bike in the morning."

The AlpenTour Trophy will run until Sunday, June 5 with three challenging stages to for a total of 220km and 8,800m climbing, including an individual time trial onto the Planai (Schafalm) on the third day. All other stages will finish where they started: right on the main square in Schladming.

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Karin Leumann (Swi) 3:47:54 2 Mary McConneloug (USA) Team Kenda/Seven/NoTubes 0:07:36 3 Mirre Stallen (Ned) Cube - Nutswerk MTB Team 0:12:10 4 Annika Schirmer (Ger) Union Raiffeisen Radteam Tirol 0:22:59 5 Monique Zeldenrust (Ned) Giant 0:25:04 6 Manon van Hees (Ned) Licht Verzet Mixed 0:34:54 7 Christina Verhas (Aut) TREK mountainbiker.at 0:41:48 8 Sonja Brodbeck (Ger) CSV MTB-Team 1:23:15

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Medvedev (Rus) Elettroveneta Corratec 3:04:13 2 Kristian Hynek (Cze) Ceska sporitelna- Sweep cycling 0:01:25 3 Uwe Hochenwarter (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:02:00 4 Ralf Näf (Swi) Multivan Merida Biking Team 0:02:33 5 Matthias Leisling (Ger) Muskelkater Genesis Team 0:03:31 6 Periklis Ilias (Gre) Team Protek 7 Mike Felderer (Ita) Team Full-Dynamix 0:04:13 8 Johnny Cattaneo (Ita) Team Full-Dynamix 0:05:25 9 Jukka Vastaranta (Fin) Milka-Trek mountainbike racing team 1 0:06:17 10 Robert Kordez (Slo) ORBEA GEAX 0:06:50 11 Hannes Metzler (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:06:51 12 Bart Aernouts (Bel) Rabobank Giant offroad team 0:07:18 13 Jacob Nimpf (Aut) Zweirad Janger Simplon 0:07:22 14 Gerben De Knegt (Ned) Rabobank Giant offroad team 0:08:42 15 Frank Beemer (Ned) Storck mtb racing team 0:09:00 16 Sergji Rysenko (Ukr) Isd Cycling Team 0:09:02 17 Andras Parti (Hun) Euroone-Cube UCI MTB Team 0:09:56 18 Pascal Hossay (Bel) G-Skin Deforche 0:10:26 19 Frans Claes (Bel) Connections MTB Team 0:10:30 20 Benjamin Sonntag (Ger) Team Jamis 0:10:51 21 Hans Becking (Ned) Cube - Nutswerk MTB Team 1 0:11:18 22 Tim Wynants (Bel) Milka-Trek mountainbike racing team 1 0:13:34 23 Stefano Dal Grande (Ita) Team Full-Dynamix 0:13:35 24 Wolfgang Krenn (Aut) Bike Team Kaiser 25 Thomas Strobl (Aut) Trek Mountainbiker.at 0:13:38 26 Jeroen Boelen (Ned) Milka-Trek mountainbike racing team 1 0:13:47 27 Patrick van Leeuwen (Ned) Rabobank Giant offroad team 0:14:04 28 Joris Massaer (Bel) G-Skin Deforche 0:14:11 29 Jonas de Backer (Bel) Rocky Roads Orbea 0:15:00 30 Bram Rood (Ned) Team Mitsubishi 0:16:34 31 Bart Brentjens (Ned) Milka-Trek mountainbike racing team 0:17:02 32 Juhasz Zsolt (Hun) Euroone-Cube UCI MTB Team 0:17:57 33 Dmytro Titarenko (Ukr) Isd Cycling Team 0:18:46 34 Paul Remy (Fra) IRWEGO Commeneal Hautes 0:19:01 35 David Schöggl (Aut) Zweirad Janger Simplon 0:19:11 36 Georg Koch (Aut) Zweirad Janger Simplon 0:19:32 37 Philipp Pangerl (Ger) Moooove Racing-Team 0:21:33 38 Matjaz Budin (Slo) Orbea Geax 0:21:35 39 Michael Crosbie (Aus) Team Australia 1 0:21:36 40 Thijs van Amerongen (Ned) AA-drink Proffesional cyclocross 0:21:40 41 Alexander Speisekorn (Ger) Best-Bike-Parts/Progress 0:22:04 42 Silva Cristobal (Chi) Quaker-Cannondale 0:22:08 43 Manuel Pliem (Aut) RC Ausseerland radsportland.at 0:22:11 44 Matthias Grick (Aut) RC Ausseerland radsportland.at 0:23:12 45 Olof Jonsson (Swi) Rocky Roads Orbea 0:23:51 46 Oleksandr Gerashchenko (Ukr) Isd Cycling Team 0:24:19 47 Michael Broderick (USA) Team Kenda/Seven/NoTubes 0:24:29 48 Blaz Pristovnik (Slo) Orbea Geax 0:24:56 49 Rik van Ijzendoorn (Ned) Cube - Nutswerk MTB Team 1 0:25:34 50 Andreas Kirchberger (Aut) Union Xc-Club Mühldorf 51 Alessio Zamuner (Ita) A.S.D. Lissone MTB 0:26:36 52 Brice Scholtes (Bel) G-Skin Deforche 0:26:37 53 Gabor Bogar (Hun) Euroone-Cube UCI MTB Team 0:26:44 54 Eddy van Ijzendoorn (Ned) Team ZZPR - LBS 0:27:21 55 Michael Reichl (Aut) Union XC-Club Mühldorf 0:28:09 56 Johannes Thumm (Ger) Best-Bike-Parts/Progress 0:28:12 57 Rens de Bruin (Ned) Racing Team de Bruijn 0:28:38 58 Trenton Day (Aus) Team Australia 1 0:28:40 59 Ben Thomas (GBr) Torq Performance 0:29:12 60 Andras Szatmary (Hun) Euroone-Cube UCI MTB Team 0:29:24 61 Georgios Pattes Toumanis (Gre) Team Protek 0:29:56 62 Michael Zink (Aut) Racer-Team St. Jakob/W. 0:30:01 63 Fabrice Mels (Bel) Rocky Roads Orbea 0:30:27 64 Lacroix Dany (Bel) G-Skin Deforche2 0:30:58 65 Blake Harlan (USA) Team Jamis 0:33:24 66 Tobias Bosshart (Swi) Raiffeisen Bikeshop Studer Raceteam 0:34:21 67 Sebastian Geimecke (Ger) Scott Team Wein 0:34:47 68 Florian Bolt (Swi) Raiffeisen Bikeshop Studer Raceteam 0:34:50 69 Cameron Ivory (Aus) Team Australia 1 0:34:56 70 Mark Csielka (Hun) Euroone-Cube UCI MTB Team 0:35:52 71 Rudolf Berger (Aut) bexmo artesania cycling team 0:39:26 72 Kyle Ward (Aus) Team Australia 2 0:39:49 73 Andreas Oppacher (Ger) Moooove RacingTeam 0:40:23 74 Josh Ibbett (GBr) Torq Performance 0:40:27 75 Allan Oras (Est) Rietumu-Delfin 0:41:15 76 Josh Keep (Aus) 0:42:40 77 Kevin Cant (Bel) van goethem prorace cycling team 0:43:37 78 Liwald Doornbos (Ned) Cube - Nutswerk MTB Team 1 0:44:20 79 Ralf Maier (Ger) Best-Bike-Parts/Progress 0:46:58 80 Marius Dona (Ned) Third Generation 0:48:15 81 Mike Blewitt (Aus) MarathonMTB.com 0:54:35 82 Thomas Edelsbrunner (Aut) Giant Statteg Bikestore Graz/Nord 0:54:45 83 Martin Heissenberger (Aut) RC Birkfeld / Komptech 0:55:03 84 Sebastian Hilbe (Aut) Kraftstoff RV-Dornbirn 0:57:56 85 Vidovic Sasa (Cro) 1:13:14 86 Jan Gevers (Bel) van goethem-prorace-cycling tea 1:13:20 87 Joschy Rausch (Ned) Kona grassroots (Wilton cycling) 1:15:41 88 Dewet Marais (Squirt Lube) 1:54:54

Elite master 1 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Mauro Bettin (Ita) Team Full-Dynamix2 3:21:14 2 Robert Novotny (Cze) Ceska sporitelna- Sweep cycling 0:00:59 3 Micha De Vries (Ned) Cube - Nutswerk MTB Team 2 0:07:36 4 Markus Bless (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:10:34 5 Kurt Tempst (Bel) Mtb Rudi - Bike Inn Team 0:10:35 6 Andreas Gatterer (Aut) Zweirad Janger Simplon 0:14:46 7 Danny Sleecks (Bel) Mtb Rudi - Bike Inn Team 0:19:03 8 Christian Süß (Ger) Ski+Bike Deggendorf 0:21:07 9 Branislav Kacina (Svk) FC Team 0:22:01 10 Vanni Balboni (Ita) ASD Ferretti Team Green Devil 0:29:07 11 Michael Weiss (Aut) Ciclopia 0:31:01 12 Erich Baumgartner (Aut) Zweirad Janger Simplon 0:39:02 13 Marko Frzop (Cro) 0:42:57 14 Jan Vokoun (Cze) KL sport Most 0:45:04 15 Peter Pink (Aut) Crazy Cross Bikers 0:47:35 16 Pascal De Meulenaer (Bel) 0:48:54 17 Herbert Van Leemputten (Bel) Connections MTB Team 1:07:38

Elite master 2 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Weevers (Ned) Giant 3:34:57 2 Peter Lammer (Aut) RC Hochschwab Aflenz 0:08:04 3 Eduard Trausmüller (Aut) RC-Tri-Run Arbö Weiz 0:09:07 4 Dan Dethier (Lux) 0:11:29 5 Marc Bulteel (Bel) Mtb Rudi 0:40:33 6 Patrick Wouters (Bel) VT4 Team 0:44:53 7 Michael Haas (Aut) Zweirad Janger Simplon 0:45:50

SK Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Hana Bergh (Ciclopia) 5:35:38 2 Nodia Foutrero (Team Sontysiok) 0:01:31 3 Wendy de Graaf (Licht Verzet Mixed) 0:05:11 4 Eva Bouwen (MTBabes) 0:26:23 5 Hanne Geudens (MTBabes) 0:26:24

SK1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Jung (Mountain Heroes) 3:23:07 2 Micha van den Eynde (MTB Rudi-Bike Inn Team) 0:02:18 3 Mario Färberböck (Weltmeisterteam - RC Bikepalast Salz) 0:05:03 4 Benjamin Karl (Weltmeisterteam - Wings For life) 0:12:51 5 Georg Hasselmann (ARBÖ RC bike point Innsbruck) 0:17:10 6 Andreas Kager (Crazy Cross Biker) 0:26:47 7 Jaroslaw Halas (Sikorski bikeBoard Team1) 0:27:46 8 Steven Nys (bjb team) 0:35:53 9 Paul Wolters 0:40:43 10 Tamás Szécsi (Bringabanda SC.) 0:46:44 11 Mauro Tizianel (Ciclo Team Gorgazzo) 0:49:08 12 Ben De Vooght (Connections MTB Team) 0:57:34 13 Sam Zweers (Shimano Europe1) 0:58:46 14 Pavel Cabelicky (Ceska sporitelna - Specialized MTB team) 1:01:10 15 René Grabsch (RC-Schloßbike Greiz) 1:07:22 16 Bernhard Stanje (VeloVital Styria MTB Club 2) 1:18:03 17 Allard Van Lingen (Bikedoctor.nl 1) 1:26:20 18 Matthias Lienbacher (bikeklinik.com) 1:45:45 19 Werner Been 1:53:25 20 Nick Struyfs (Mtb Rudi) 2:00:50

SK2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Feichtegger (Weltmeisterteam - rc arbö weichberger) 3:33:42 2 Sebastian Ortmann (Team-Stein-Bikes) 0:04:55 3 Kris Willemsens (Team sporthulp) 0:07:17 4 David Moalli (Free Bike Team Italia) 0:09:55 5 Martin Mayer (RC Kreuzer Bad Vöslau) 0:17:11 6 Gianni Tomè (Cellina Bike) 0:17:47 7 Martin Sator (URC bikestore.cc) 0:18:20 8 Roland Walser (Cube / bike-and-style.de) 0:22:28 9 Wim Meuris (Van den Plas J. rijwielen) 0:23:23 10 Peter Bergh (Ciclopia) 0:23:40 11 Pedro Torrao (CSV-MTB-Team) 0:25:33 12 Franz Preihs (Radsport Kotnik) 0:29:51 13 Barrie van Reeden (Licht Verzet) 0:32:45 14 Omar Bertolini (Mangusta Bike Team) 0:35:46 15 Karl Meixner (VeloVital Styria MTB Club 2) 0:37:32 16 Radim Korinek (Ceska sporitelna - Specialized MTB team) 0:40:32 17 Martin Tucek (Team JMS) 0:44:38 18 Nard Clabbers 0:46:30 19 Patrick Strobich (Nora Racing Team) 0:46:38 20 Markus Benesch (Nora Racing Team) 0:49:42 21 Alexander Sanders (Bikedoctor.nl 1) 0:51:08 22 Wiegert Dormans (Shimano Europe1) 0:52:33 23 Robert Lindner (Team Dachser Hamburg) 0:53:35 24 Rolf van Lin 0:54:33 25 Roel Mannaerts (Kempisch Triatlon team) 0:56:00 26 Peter Kraaijvanger (Shimano Europe) 0:56:46 27 Mocieyonski Przenyslaw (SIKORSKI bikeBoard Team) 0:59:03 28 Stephan Scholz (Nora Racing Team) 0:59:07 29 Peter Resch (Nora Racing Team) 1:03:12 30 Mossoczy Zbigniew (SIKORSKI bikeBoard Team) 1:03:21 31 Joost Coolen 1:03:25 32 Joris van Ophuizen (Shimano Europe1) 1:03:31 33 Massimo Bertalot (Alpina Bikecafe) 1:03:33 34 Gerber Hofman 1:07:40 35 Rademaker Jorik 1:08:15 36 Luc Selen (Licht Verzet Mixed) 37 Jürgen Grubeck (VeloVital Styria MTB Club 2) 1:08:22 38 Daan De Backer (S-Bikes) 1:20:31 39 Richard Vowles (Squirt Lube) 1:33:19 40 James Hinsby (Squirt Lube) 1:34:02 41 Christophe Saenen (MTBA) 1:34:52 42 Christopher Glimberg Rønne (C&C) 1:39:16 43 Franz Waggerl (MTB-Club Koppl) 1:40:37 44 David Leitermann (Regal Bike) 1:44:51 45 Gleen Boeckx 1:52:30 46 Simone Miodini (Free Bike Team Italia) 2:03:26 47 Riccardo Vallé (Free Bike Team Italia) 2:03:27 48 Michel Ollers 2:04:35 49 Sven Van Weyenberg (S-Bikes) 2:24:38 DNF Manuel Buttinger (Felt Ötztal X-Bionic Team) DNF Niels Leenders (bikedoctor.nl)

SK3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ewart van der Putten (www.bikedoctor.nl) 3:36:07 2 Mark Rongen (fietssportief.nl) 0:02:12 3 Reini Woisetschläger (Saalbach Racing) 0:04:53 4 Virgo Karu (Hawaii Express) 0:10:46 5 Andreas Ascher (Nora Racing Team) 0:11:38 6 Erich Andrejek (Urc Scheicher Gnas) 0:12:52 7 David Klima (Ceska sporitelna- Sweep cycling) 0:14:47 8 Peter van Es (fietssportief.nl) 0:23:10 9 Erwin Schweighofer (Zweirad Janger Simplon) 0:30:01 10 Sovjak Bretislav (Ceska sporitelna - Specialized MTB team2) 0:30:21 11 Michael Mitterbacher (URC Bikestore) 0:31:29 12 Stefano Maran (Bici Da Trodi) 0:31:39 13 Fabio Gaspardo (ASD Team Salvador RDZ) 0:37:31 14 Jiri Buksa (Ceska sporitelna - Specialized MTB team) 0:38:07 15 Tjeerd de Vries (topsport support) 0:41:09 16 Kurt Alderweireldt (Top Tours) 0:44:31 17 Jos Engelen (Jos Engelen) 0:45:49 18 Andrei Gristsenko (Hawaii Express) 0:45:59 19 Martin Jantscher (RC Hochschwab Aflenz) 0:50:43 20 Geert Goormans (RS-bikes) 1:04:42 21 Lothar Tiele-Winckler (Gegen den Wind) 1:11:23 22 Luk Streumer 1:13:21 23 Fabio Righi (Motor Point) 1:16:59 24 Michele Carniello (Bike Team 53.03) 1:25:00 25 Cuylaerts Gino (Mtb Rudi) 1:40:55 26 Michiel Henze (Bikedoctor.nl) 1:42:23 27 Massimiliano Bertolini (Alta Val Baganza MTB) 1:42:48 28 Mario Manica (Team Carpentari) 1:44:41 29 Günter Handler 2:02:07 30 Berry Hoeben 2:04:25 DNF Ronald Frenken DNF Dieter Schulzki (CSV-MTB-Team) DNF David Noriega (TOP TOURS)

SK4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Erich Pross (Zweirad Janger Simplon) 3:45:22 2 Peter Potocnik (Zweirad Janger Simplon) 0:12:23 3 Peter Ebersteiner 0:14:31 4 Rudi Geentjens (Mtb Rudi - Bike Inn Team) 0:18:02 5 Willy Moons (Goeman Scott Cyling) 0:27:26 6 Akos Simonyi (Cube-Cs_m_r) 0:36:15 7 Igor Galliani (Team Cinelli Glassngo) 0:41:38 8 Thomas Kolbe (Draht Binder Racing Team) 0:48:06 9 Leon van den Schoor 0:49:54 10 Alfred Fluch (Rc Hochschwab Aflenz) 0:50:17 11 Antonello Cassi (GS Torrile) 0:53:26 12 Fabrizio Magnani (GB Sportbike) 0:56:52 13 Martin Strik (Bikedoctor.nl 1) 1:04:05 14 Bart van Hout 1:15:59 15 Graziano Guareschi (Mangusta Bike Team) 2:11:16 16 Nicola Zucconi (Mangusta Bike Team) 2:13:18 17 Ezio Adorni (Mangusta Bike Team) 18 Fons Moors (Merida Biker) 2:16:24 19 Geert Bernaert (Wacky Racers) 2:21:55

