Image 1 of 2 Jesse Kerrison (BudgetForklifts) sows up stage three at the Adelaide Tour (Image credit: Chameleon Photography / www.chameleonphotography.com.au) Image 2 of 2 Kendell Hodges (VIS) wins stage threee (Image credit: Chameleon Photography / www.chameleonphotography.com.au)

Jesse Kerrison (Budget Forklifts) showed that his team have several strings to their bow in taking out line honours in Stage three’s 62km criterium around Adelaide ahead of yesterday's stage winner Brenton Jones (Avanti Racing) and Angus Tobin (Search2Retain).

Cameron Peterson (Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing) and Oliver Kent-Spark (Search2Retain) broke free from the peloton and almost stole the stage only being swept up by the chasing bunch with one lap left to race.

Brodie Talbot kept his Tour lead at 24 seconds to Drapac’s Wes Sulzberger and is a further 44 seconds in front of New Zealand’s Keagan Girdlestone (Lightsview) with one stage remaining, a 82km kermesse in Newton.

"It's the first NRS Tour of the year for me and I always try and come out of each Tour with something," Talbot said after the stage.

"To keep Brodie in the jersey would have been enough for me, but to win today is just the icing on the cake. It’s been a great Tour for Budget forklifts. We had a bit of an "iffy" moment on the first day, but I think we’ve shown that we’re one of the best teams in the series.

"We always knew Drapac would be trying the steal some seconds back from Brodie today, so we went in with a plan to keep together to keep Brodie safe and we knew if we could do that we’d be right. From the start we got on the front, rode a tempo, never panicked and it work out fine."

For BudgetForklifts, it was a good job done as Talbot kept his lead and all but ensured the overall victory.

"The team did an amazing job from the start. I knew we had the strength and the numbers to just keep me out of trouble. Everything just went to plan today and for Jesse to get the stage win just made it even better," Talbot said.

Women's Stage 3

Kendelle Hodges (Jayco/Apollo/VIS) broke free from the peloton after just four of 22 laps of a 1.91km city centre circuit to finish the race over one minute ahead of the bunch to claim the win.

Track world championship medallist Annette Edmondson (SASI) and Shannon Malseed (Holden Women's Cycling) sensed the danger in letting Hodges go and attempted in vein to bridge the gap but the pair were eventually absorbed by the peloton to contest for the minor placings.

Edmondson won the sprint for second place while 2012 series champion Ruth Corset (Holden Women’s Cycling) rounded out the podium in third place.

Hodges' efforts moved her from 13th to third place overall as well as picking up the Queen of the Mountain and Sprint jersey’s with one stage remaining.

Stage two victor Felicity Wardlaw (Bicycle Superstore) retained her race lead by 25 seconds to Corset with Hodges a further 54 seconds behind.

"I didn't expect that at all, I went pretty early and our main aim was to keep Tessa in the KOM and try and move her up to 3rd in GC, so I thought if I could get a little gap it was only going to put pressure on the other teams and ended up staying away which was great," Hodges said after her satge win

"Kendelle wasn't necessarily a huge threat to us on GC, but when it got out to 1.30 that's when we got a little nervous," Wardlaw said.

"Holden had a similar plan to us and I was sticking to Ruth like glue and was mindful that she probably wanted the KOM jersey and she was very good at counter attacking off the KOM lap so I knew that I had to be on the ball then and go when she went. I had a really good team backing me up today that’s for sure."

Results

Stage 3 Result # Rider Name (Country) Team Result 1 Jesse Kerrison (Aus) Team Budget Forklifts 1:23:04 2 Brenton Jones (Aus) Avanti Racing Team 3 Angus Tobin (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 4 Scott Sunderland (Aus) Team Scody Downunder 5 Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling 6 Ben Grenda (Aus) Team Polygon Australia 7 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 8 Myron Simpson (NZL) Team Budget Forklifts 9 Brodie Talbot (Aus) Team Budget Forklifts 10 Raphael Freienstein (GER) CharterMason Giant Racing 11 Joseph Cooper (NZL) Avanti Racing Team 12 Jack Haig (Aus) Avanti Racing Team 13 Joshua Taylor (Aus) CharterMason Giant Racing 14 George Tansley (Aus) SASI Cycling Team 15 Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 16 Nicholas Bien (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 17 Stuart Smith (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 18 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 19 Russell Gill (Aus) Team Lightsview (LTV) 20 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 21 Sam Crome (Aus) CharterMason Giant Racing 0:00:09 22 Matthew Jackson (Aus) Satalyst Giant Racing Team 23 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 24 Kane Macri (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 25 Patrick Sharpe (Aus) SUVelo Racing 26 Alistair Crameri (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 27 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 28 Keagan Girdlestone (NZL) Team Lightsview (LTV) 29 Alexander Porter (Aus) SASI Cycling Team 30 Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 31 Fraser Gough (NZL) Data#3 Symantec Racing Team 32 Shaun O'Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 33 Ryan Thomas (Aus) GPM 34 Russell Van Hout (Aus) Team Lightsview (LTV) 35 Sam Welsford (Aus) Satalyst Giant Racing Team 36 Shaun Lewis (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 37 Alex Nazarewicz (Aus) SUVelo Racing 38 Saxon Irvine (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 39 Jack Beckinsale (Aus) Avanti Racing Team 40 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 41 Darcy Ellerm-Norton (Aus) Subaru Albion NRS Development 42 Ryan Johnson (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 43 Daniel Nelson (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 44 Chad Elliston (NZL) Team Scody Downunder 45 Scott Ambrose (NZL) CharterMason Giant Racing 46 James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 47 Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 48 Lachlan Glasspool (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 49 Justin Gassner (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 50 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 51 Michael Hale (Aus) Team Seight 52 Alex Grunke (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 53 Kane Walker (Aus) Satalyst Giant Racing Team 54 Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 55 Stuart Shaw (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 56 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 57 Samuel Witmitz (Aus) Team Budget Forklifts 58 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 59 Mark O'Brien (Aus) Avanti Racing Team 60 Caleb Jones (Aus) GPM 0:00:20 61 Brendon Meney (Aus) Satalyst Giant Racing Team 62 Oliver Martin (Aus) Team Polygon Australia 63 Morgan Smith (NZL) CharterMason Giant Racing 64 Kierin Lewis (Aus) Subaru Albion NRS Development 65 Tamas Allenby (Aus) SUVelo Racing 66 Joel Strachan (Aus) Satalyst Giant Racing Team 67 Tom Chapman (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 68 Jake Magee (Aus) CharterMason Giant Racing 69 Joshua Aldridge (NZL) Subaru Albion NRS Development 0:00:24 70 Keegan Aitchison (Aus) Subaru Albion NRS Development 0:00:26 71 Liam White (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 72 Samuel Hill (Aus) Paradice Investment Cycling Team 73 David Fumpson (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 74 Tyler Spurrell (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 75 Mark Kelly (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 76 Aden Reynolds (Aus) SUVelo Racing 77 Jack Anderson (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:32 78 Paul Edelstein (Aus) Subaru Albion NRS Development 0:00:35 79 Rohan Wight (Aus) SASI Cycling Team 80 Callum Scotson (Aus) SASI Cycling Team 81 James Szollosi (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 82 Edward Bissaker (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:00:37 83 Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:42 84 Benjamin Johnson (Aus) Drapac Professional Cycling 85 Rowan Dever (Aus) Team Polygon Australia 0:00:43 86 Daniel Barry (NZL) Team Budget Forklifts 0:00:59 87 Conor Murtagh (Aus) CharterMason Giant Racing 0:01:02 88 Karl Evans (Aus) Team Lightsview (LTV) 0:01:22 89 Tristan Jones (Aus) Team Lightsview (LTV) 90 Chris Jongewaard (Aus) Team Lightsview (LTV) 91 Tom Robinson (Aus) Avanti Racing Team 0:01:26 92 James Cummings (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 0:01:28 93 Brad Davies (Aus) Team Scody Downunder 0:01:47 94 Samuel Layzell (Aus) Paradice Investment Cycling Team 0:01:48 95 Sean Whitfield (Aus) Team Scody Downunder 96 Frederick Bonail (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 0:02:08 97 Chris Harper (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:02:18 98 Aden De Jager (Aus) Team Scody Downunder 0:02:30 99 Matthew Warner-Smith (Aus) Paradice Investment Cycling Team 100 Stephen Kavanagh (Aus) Team Lightsview (LTV) 101 Elliot Kippen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 102 Cameron Spears (Aus) Team Lightsview (LTV) 103 Julian Hamill (Aus) GPM 104 Mark Fagg (Aus) Team Seight 105 Matthew Lane (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 106 Ashley Hawker (Aus) Team Seight 107 Matthew Leonard (Aus) Team Seight 108 Ben Marshall (Aus) Paradice Investment Cycling Team 109 Mitchell Carrington (Aus) Paradice Investment Cycling Team 110 Aaron Jones (Aus) Team Polygon Australia 111 Samuel Volkers (Aus) Team Scody Downunder 112 Jake Grierson (Aus) SUVelo Racing 113 David Melville (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 114 Leo Simmonds (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 115 Jayden Copp (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 116 Adam Allen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 117 Nicholas Wood (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 118 Darcy Woolley (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 0:06:00 119 Tom Kaesler (Aus) SASI Cycling Team 120 Mitchell Cooper (Aus) Satalyst Giant Racing Team 121 Todd Buschkuehl (Aus) Team Scody Downunder 122 Jackson Law (Aus) GPM 123 Mathew Marshall (Aus) Satalyst Giant Racing Team 124 Luke Williams (Aus) SUVelo Racing 125 Mark Chadwick (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 126 Samuel Wood (Aus) GPM 127 Reece Robinson (Aus) GPM 128 Thomas Allford (Aus) SASI Cycling Team 129 Tirian McManus (Aus) Subaru Albion NRS Development 130 Brad Hannaford (Aus) SUVelo Racing 131 Todd Satchell (Aus) Anchor Point South Coast 0:09:00 132 Bradley Mills (Aus) GPM 133 Cameron Harrison (Aus) Subaru Albion NRS Development 134 Carsten Chapman (Aus) Paradice Investment Cycling Team 135 Jonathan Stephens (Aus) SASI Cycling Team 136 Matthew Holmes (Aus) SASI Cycling Team 137 Michael Mcgee (Aus) Anchor Point South Coast 138 Mark Rowling (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 139 David Spessot (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 140 Nicholas Squillari (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 141 Alexander Walker (Aus) Team Polygon Australia 142 Allan Satchell (Aus) Anchor Point South Coast 143 Ben Carman (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 144 Kyle Bridgwood (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 145 Joseph Higginson (Aus) Anchor Point South Coast 146 Andrew Ward (Aus) Team Polygon Australia 147 Douglas Freeburn (Aus) Subaru Albion NRS Development 148 Michael Jaeger (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 149 Lucien Keene (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 150 Karl Michelin-Beard (Aus) Team Seight 151 Lemuel Leeprovisional (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 152 Mark Scouller (Aus) Anchor Point South Coast 153 Sam Rutherford (Aus) GPM DNF Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris Cycling DNS Brendan Canty (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team

Intermediate Sprints - Lap 8 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 George Tansley (Aus) SASI Cycling Team 5 pts 2 Matthew Jackson (Aus) Satalyst Giant Racing Team 3 3 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 2 4 Myron Simpson (NZL) Team Budget Forklifts 1

Lap 12 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 5 pts 2 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 3 3 Saxon Irvine (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 2 4 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 1

Lap 15 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 5 pts 2 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 3 3 Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 2 4 Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Lap 22 Sprint (Finishline) # Rider Name (Country) Team Result 1 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 5 pts 2 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 3 3 Benjamin Johnson (Aus) Drapac Professional Cycling 2 4 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 1

Hill Climbs - Lap 5 Climb # Rider Name (Country) Team Result 1 George Tansley (Aus) SASI Cycling Team 5 pts 2 Tom Kaesler (Aus) SASI Cycling Team 3 3 Callum Scotson (Aus) SASI Cycling Team 2 4 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 1

Lap 10 Climb # Rider Name (Country) Team Result 1 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 5 pts 2 George Tansley (Aus) SASI Cycling Team 3 3 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 2 4 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 1

Lap 15 Climb # Rider Name (Country) Team Result 1 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 5 pts 2 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 3 3 Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 2 4 Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Lap 18 Climb # Rider Name (Country) Team Result 1 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 5 pts 2 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 3 3 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 2 4 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 1

Most aggressive rider Rider Name (Country) Team Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team

Teams Stage Result # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Budget Forklifts 4:09:12 2 Avanti Racing Team 3 health.com.au-search2retain Cycling Team 0:00:09 4 CharterMason Giant Racing 5 Drapac Professional Cycling 6 Satalyst Giant Racing Team 0:00:18 7 Team Lightsview 8 African Wildlife Safaris Cycling Team 0:00:27 9 Swiss Wellness Cycling Team 10 Essendon Skoda Cycling Team 0:00:35 11 SUVelo Racing 0:00:38 12 SASI Cycling Team 0:00:44 13 Subaru Albion NRS Development Team 0:00:53 14 Team Polygon Australia 0:01:03 15 Bianchi DCM Arbitrage 0:01:21 16 Team Scody Downunder 0:01:56 17 ISC/Godfrey Pembroke 0:02:26 18 Data#3 Symantec Racing Team 0:02:48 19 GPM 0:02:59 20 Paradice Investment Cycling Team 0:04:44 21 Team Seight 0:05:09 22 Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 0:09:18 23 Anchor Point South Coast Cycling Team 0:27:00

General Classification after Stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brodie Talbot (Aus) Team Budget Forklifts 7:00:17 2 Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:24 3 Keagan Girdlestone (NZL) Team Lightsview (LTV) 0:00:44 4 Stuart Smith (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:00:56 5 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 0:01:03 6 Joseph Cooper (NZL) Avanti Racing Team 7 Jack Haig (Aus) Avanti Racing Team 8 Brenton Jones (Aus) Avanti Racing Team 0:01:47 9 Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 0:01:52 10 Nicholas Bien (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 0:02:31 11 Sam Crome (Aus) CharterMason Giant Racing 0:02:35 12 Angus Tobin (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:03:00 13 Sam Welsford (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:03:04 14 Alex Grunke (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 15 Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 16 Justin Gassner (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:03:07 17 Shaun O'Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 0:03:49 18 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 0:03:51 19 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 0:05:13 20 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:06:21 21 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 0:07:48 22 Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling 0:08:15 23 Mark O'Brien (Aus) Avanti Racing Team 0:08:24 24 Brendon Meney (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:09:14 25 Alistair Crameri (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 0:09:18 26 Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 27 Ryan Thomas (Aus) GPM 0:09:23 28 Fraser Gough (NZL) Data#3 Symantec Racing Team 29 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 30 Chris Harper (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:09:27 31 Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling 0:09:32 32 Caleb Jones (Aus) GPM 0:09:34 33 Joshua Aldridge (NZL) Subaru Albion NRS Development 0:09:38 34 Kane Walker (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:09:41 35 Russell Van Hout (Aus) Team Lightsview (LTV) 36 Scott Ambrose (NZL) CharterMason Giant Racing 37 Stuart Shaw (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 38 Jack Anderson (Aus) Drapac Professional Cycling 0:09:46 39 Oliver Martin (Aus) Team Polygon Australia 0:09:52 40 Benjamin Johnson (Aus) Drapac Professional Cycling 0:09:56 41 Kane Macri (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 0:10:14 42 Jack Beckinsale (Aus) Avanti Racing Team 43 Michael Hale (Aus) Team Seight 0:10:38 44 Scott Sunderland (Aus) Team Scody Downunder 0:11:03 45 Samuel Witmitz (Aus) Team Budget Forklifts 0:11:12 46 Tom Chapman (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:11:23 47 Mark Kelly (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 0:11:29 48 Jayden Copp (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:11:44 49 Elliot Kippen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:12:02 50 David Melville (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 51 Ben Grenda (Aus) Team Polygon Australia 0:12:04 52 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 0:12:06 53 Aden De Jager (Aus) Team Scody Downunder 0:12:26 54 George Tansley (Aus) SASI Cycling Team 0:12:33 55 Jesse Kerrison (Aus) Team Budget Forklifts 56 Leo Simmonds (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:12:44 57 Julian Hamill (Aus) GPM 0:12:59 58 Frederick Bonail (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 0:13:02 59 Liam White (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 0:13:31 60 Tom Robinson (Aus) Avanti Racing Team 0:13:43 61 Tristan Jones (Aus) Team Lightsview (LTV) 0:13:49 62 Myron Simpson (NZL) Team Budget Forklifts 0:14:07 63 Russell Gill (Aus) Team Lightsview (LTV) 64 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 0:14:49 65 Samuel Wood (Aus) GPM 0:16:29 66 Ben Marshall (Aus) Paradice Investment Cycling Team 0:17:01 67 Daniel Barry (NZL) Team Budget Forklifts 0:17:04 68 Todd Buschkuehl (Aus) Team Scody Downunder 0:17:09 69 Cameron Spears (Aus) Team Lightsview (LTV) 0:17:10 70 Matthew Lane (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:18:11 71 Matthew Leonard (Aus) Team Seight 72 Saxon Irvine (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:19:20 73 Keegan Aitchison (Aus) Subaru Albion NRS Development 0:19:54 74 Luke Williams (Aus) SUVelo Racing 0:20:43 75 Chad Elliston (NZL) Team Scody Downunder 0:20:57 76 Darcy Woolley (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 0:21:00 77 Lucien Keene (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 0:21:33 78 Edward Bissaker (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:21:35 79 James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 0:21:41 80 Mark Chadwick (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 0:22:16 81 Cameron Harrison (Aus) Subaru Albion NRS Development 0:22:30 82 Michael Jaeger (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 0:22:44 83 Chris Jongewaard (Aus) Team Lightsview (LTV) 0:23:24 84 Raphael Freienstein (GER) CharterMason Giant Racing 0:28:41 85 Joshua Taylor (Aus) CharterMason Giant Racing 0:28:50 86 Morgan Smith (NZL) CharterMason Giant Racing 0:29:01 87 Jake Magee (Aus) CharterMason Giant Racing 0:29:10 88 Samuel Volkers (Aus) Team Scody Downunder 0:29:30 89 Shaun Lewis (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 0:29:48 90 James Cummings (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 0:30:34 91 Adam Allen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:31:20 92 Allan Satchell (Aus) Anchor Point South Coast 0:31:23 93 James Szollosi (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:31:24 94 Callum Scotson (Aus) SASI Cycling Team 0:31:39 95 Joseph Higginson (Aus) Anchor Point South Coast 0:32:24 96 Joel Strachan (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:33:01 97 Tom Kaesler (Aus) SASI Cycling Team 0:36:19 98 Ben Carman (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:37:17 99 Kyle Bridgwood (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:38:36 100 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:43:57 101 Patrick Sharpe (Aus) SUVelo Racing 0:44:41 102 Darcy Ellerm-Norton (Aus) Subaru Albion NRS Development 0:45:23 103 David Fumpson (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:45:40 104 Samuel Hill (Aus) Paradice Investment Cycling Team 105 Rowan Dever (Aus) Team Polygon Australia 0:46:30 106 Tamas Allenby (Aus) SUVelo Racing 0:46:31 107 Alex Nazarewicz (Aus) SUVelo Racing 0:46:32 108 Alexander Porter (Aus) SASI Cycling Team 0:46:45 109 Paul Edelstein (Aus) Subaru Albion NRS Development 0:46:46 110 Kierin Lewis (Aus) Subaru Albion NRS Development 0:46:56 111 Conor Murtagh (Aus) CharterMason Giant Racing 112 Aden Reynolds (Aus) SUVelo Racing 0:47:11 113 Ryan Johnson (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 0:47:13 114 Daniel Nelson (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 0:48:24 115 Karl Evans (Aus) Team Lightsview (LTV) 0:48:30 116 Brad Davies (Aus) Team Scody Downunder 0:48:32 117 Tyler Spurrell (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 0:48:41 118 Matthew Jackson (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:49:58 119 Samuel Layzell (Aus) Paradice Investment Cycling Team 0:50:03 120 Sean Whitfield (Aus) Team Scody Downunder 121 Mitchell Cooper (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:50:06 122 Jake Grierson (Aus) SUVelo Racing 0:50:16 123 Ashley Hawker (Aus) Team Seight 124 Nicholas Wood (Aus) ISC/Godfrey Pembroke (IGP) 0:50:45 125 Mark Fagg (Aus) Team Seight 126 Stephen Kavanagh (Aus) Team Lightsview (LTV) 127 Mitchell Carrington (Aus) Paradice Investment Cycling Team 128 Mathew Marshall (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:51:14 129 Rohan Wight (Aus) SASI Cycling Team 0:51:31 130 Lachlan Glasspool (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:52:17 131 Aaron Jones (Aus) Team Polygon Australia 0:53:18 132 Bradley Mills (Aus) GPM 0:53:51 133 Matthew Warner-Smith (Aus) Paradice Investment Cycling Team 0:54:02 134 Reece Robinson (Aus) GPM 0:54:47 135 Brad Hannaford (Aus) SUVelo Racing 136 Andrew Ward (Aus) Team Polygon Australia 0:55:45 137 Michael Mcgee (Aus) Anchor Point South Coast 0:56:46 138 Mark Rowling (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 139 Nicholas Squillari (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 140 Todd Satchell (Aus) Anchor Point South Coast 0:57:15 141 Alexander Walker (Aus) Team Polygon Australia 142 Lemuel Leeprovisional (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 143 Douglas Freeburn (Aus) Subaru Albion NRS Development 0:57:47 144 Thomas Allford (Aus) SASI Cycling Team 0:58:45 145 Mark Scouller (Aus) Anchor Point South Coast 0:58:49 146 Carsten Chapman (Aus) Paradice Investment Cycling Team 0:59:16 147 Matthew Holmes (Aus) SASI Cycling Team 0:59:56 148 Sam Rutherford (Aus) GPM 1:00:32 149 Jonathan Stephens (Aus) SASI Cycling Team 1:01:08 150 David Spessot (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 1:01:45 151 Karl Michelin-Beard (Aus) Team Seight 152 Tirian McManus (Aus) Subaru Albion NRS Development 1:09:18

Sprint Classification after Stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 14 pts 2 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 13 3 George Tansley (Aus) SASI Cycling Team 13 4 Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 7 5 Brenton Jones (Aus) Avanti Racing Team 6 6 Stuart Smith (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 3 7 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 3 8 Jayden Copp (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 3 9 Matthew Jackson (Aus) Satalyst Giant Racing Team 3 10 Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 2 11 Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling 2 12 Benjamin Johnson (Aus) Drapac Professional Cycling 2 13 Daniel Barry (NZL) Team Budget Forklifts 2 14 Saxon Irvine (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 2 15 Joshua Taylor (Aus) CharterMason Giant Racing 2 16 Brodie Talbot (Aus) Team Budget Forklifts 1 17 Joseph Cooper (NZL) Avanti Racing Team 1 18 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 1 19 Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 1 20 Myron Simpson (NZL) Team Budget Forklifts 1

Hill Climb Classification after Stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 20 pts 2 Cameron Peterson (Aus) Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 11 3 George Tansley (Aus) SASI Cycling Team 10 4 Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 8 5 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 6 6 Shaun O'Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 5 7 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 3 8 Jayden Copp (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 3 9 Tom Kaesler (Aus) SASI Cycling Team 3 10 Jack Haig (Aus) Avanti Racing Team 2 11 Nicholas Bien (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 2 12 Callum Scotson (Aus) SASI Cycling Team 2 13 Mitchell Cooper (Aus) Satalyst Giant Racing Team 2 14 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 1 15 Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris Cycling 1 16 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 1 17 Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling 1 18 Joshua Taylor (Aus) CharterMason Giant Racing 1 19 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 1

Young Rider Classification after Stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Keagan Girdlestone (NZL) Team Lightsview (LTV) 7:01:01 2 Nicholas Bien (Aus) Essendon Skoda Cycling Team 0:01:47 3 Justin Gassner (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:02:23 4 Brendon Meney (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:08:30 5 Ryan Thomas (Aus) GPM 0:08:39 6 Chris Harper (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:08:43 7 Scott Ambrose (NZL) CharterMason Giant Racing 0:08:57 8 Oliver Martin (Aus) Team Polygon Australia 0:09:08 9 Michael Hale (Aus) Team Seight 0:09:54 10 Tom Chapman (Aus) Swiss Wellness Cycling Team 0:10:39

Teams Classification after Stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Avanti Racing Team 21:02:54 2 Team Budget Forklifts 0:02:42 3 African Wildlife Safaris Cycling Team 0:05:31 4 health.com.au-search2retain Cycling Team 0:06:52 5 Drapac Professional Cycling 0:15:35 6 Team Lightsview 0:15:55 7 Satalyst Giant Racing Team 0:17:29 8 Swiss Wellness Cycling Team 0:20:12 9 Essendon Skoda Cycling Team 0:20:17 10 Data#3 Symantec Racing Team 0:22:26 11 CharterMason Giant Racing 0:23:37 12 GPM 0:28:33 13 Team Scody Downunder 14 ISC/Godfrey Pembroke 0:37:16 15 Peloton Sports/Turramurra Cyclery Racing 0:38:43 16 Subaru Albion NRS Development Team 0:39:31 17 Bianchi DCM Arbitrage 0:40:52 18 Team Polygon Australia 1:05:22 19 SASI Cycling Team 1:10:58 20 Team Seight 1:17:02 21 SUVelo Racing 1:43:39 22 Paradice Investment Cycling Team 1:50:41 23 Anchor Point South Coast Cycling Team 1:57:58

Women's Stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kendelle Hodges (Jayco/Apollo Vis Women's Road Team) 1:05:53 2 Annette Edmondson (SASI Cycling Team) 0:01:17 3 Ruth Corset (Holden Women's Cycling Team) 4 Lizzie Williams (Specialized Securitor) 5 Julia Kalotas (Arbitrage Racing Women's Cycling Team) 6 Jessica Huston (Arbitrage Racing Women's Cycling Team) 7 Felicity Wardlaw (Bicycle Super Store) 8 Rebecca Heath (Bicycle Super Store) 9 Sarah McLachlan 10 Jessica Mundy (SASI Cycling Team)