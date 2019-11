Image 1 of 31 Iljo Keisse ( John Saey - Mega Deschacht) is flat out in the Madison (Image credit: ispaphoto.com) Image 2 of 31 Tosh Van Der Sande and Andreas Müller (Euro Tyre) dig deep (Image credit: ispaphoto.com) Image 3 of 31 The Ghent track before the action begins (Image credit: ispaphoto.com) Image 4 of 31 Alex Rasmussen and Michael Morkov (Callant Verzekeringen - Santens) at speed (Image credit: ispaphoto.com) Image 5 of 31 Iljo Keisse celebrates another successful night of racing (Image credit: ispaphoto.com) Image 6 of 31 Rasmussen an and Morkov won the Madison (Image credit: John J. Young) Image 7 of 31 Bartko and Hondo (Image credit: John J. Young) Image 8 of 31 Bartko and Hondo during their flying lap (Image credit: John J. Young) Image 9 of 31 Danny Stam in action (Image credit: John J. Young) Image 10 of 31 Keisse and Schep won the flying lap (Image credit: John J. Young) Image 11 of 31 Kenny De Ketele and Lampater also got to celebrate (Image credit: John J. Young) Image 12 of 31 Michael Morkov in action (Image credit: John J. Young) Image 13 of 31 Morkov and Rasmussen get the flowers (Image credit: John J. Young) Image 14 of 31 Morkov and Rasmussen won the Madison (Image credit: John J. Young) Image 15 of 31 Morkov and Rasmussen during their flying lap (Image credit: John J. Young) Image 16 of 31 Morkov and Rasmussen take the cheers (Image credit: John J. Young) Image 17 of 31 Kenny De Ketele and Leif Lampater (Mercator Verzekeringen) (Image credit: ispaphoto.com) Image 18 of 31 Iljo Keisse (John Saey - Mega Deschacht) behind a derny (Image credit: ispaphoto.com) Image 19 of 31 The derny races are a high-speed blur of colour (Image credit: ispaphoto.com) Image 20 of 31 Kenny De Ketele and Leif Lampater (Mercator Verzekeringen) make a change during the Madison (Image credit: ispaphoto.com) Image 21 of 31 The Saturday night racing was fast all the way (Image credit: ispaphoto.com) Image 22 of 31 Pretty in pink (Image credit: ispaphoto.com) Image 23 of 31 Steven Deneef and Steve Schets (Provincie Oost-Vlaanderen) in action (Image credit: ispaphoto.com) Image 24 of 31 Jens Mouris and Wim Stroetinga (Caruur) (Image credit: ispaphoto.com) Image 25 of 31 Keisse waits for the off (Image credit: ispaphoto.com) Image 26 of 31 Luke Roberts (right) and his French partner Morgan Kneisky (ADMB) make a change (Image credit: ispaphoto.com) Image 27 of 31 Australia's Luke Roberts (ADMB) (Image credit: ispaphoto.com) Image 28 of 31 Franco Marvulli (VDK) at speed (Image credit: ispaphoto.com) Image 29 of 31 Alex Rasmussen and Michael Morkov (Callant Verzekeringen - Santens) won the Madison (Image credit: ispaphoto.com) Image 30 of 31 Pim Ligthart (Topsport Vlaanderen) (Image credit: ispaphoto.com) Image 31 of 31 Peter Schep during the Madison (Image credit: John J. Young)

Iljo Keisse and Peter Schep took over the lead of the Gent Six Day at the conclusion of the penultimate evening's racing. The Belgian-Dutch duo entered the day in second place with the most points of any team, but one lap down on the German team of Robert Bartko and Danilo Hondo.

Keisse and Schep gained back a lap to draw even with the Germans when they reached 300 points, and then Keisse and Schep gained another lap in their victory in the final Madison to move into the lead.

Kenny De Ketele and Leif Lampater hold second place, 27 points down on Keisse and Schep, and are the only other team on the lead lap. Defending champions Alex Rasmussen and Michael Morkov occupy third place with 302 points, one lap off the pace. Bartko and Hondo dropped to fourth place with 236 points, also one lap off the pace.

Sprints 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 10 pts 2 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 8 3 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 8 4 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 7 5 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 6 6 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 5 7 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 5 8 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 5 9 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 4 10 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 3 11 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 3 12 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 1 13 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 1

Team Elimination 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 20 pts 2 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 12 3 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 10 4 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 8 5 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 6 6 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 4 7 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 8 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 9 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 10 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 11 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 12 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Flying Lap 1 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:08.74 2 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:08.87 3 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:08.90 4 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:08.93 5 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:08.94 6 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:09.01 7 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:09.11 8 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:09.13 9 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:09.15 10 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:09.16 11 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:09.17 12 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:09.22 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.41

Madison 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 20 pts 2 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 12 3 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 10 4 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 8 5 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 6 6 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 4 7 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS -1lap 8 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen -2laps 9 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 10 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 11 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 12 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre -3laps 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Derny 1 1 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 5 pts 2 Steven De Neef (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 4 3 Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 3 4 Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 2 5 Jens Mouris (Ned) Caruur 1 6 Jens -Erik Madsen (Den) AVS

Elimination 1 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 10 pts 2 Sebastian Donadio (Arg) Geka Kaas - Oudendijk 6 3 Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 5 4 Tosh Van der Sande (Bel) Euro Tyre 4 5 Luke Roberts (Aus) ADMB 3 6 Danny Stam (Ned) AA Drink 2 7 Wim Stroetinga (Ned) Caruur 8 Robert Bartko (Ger) Lotto 9 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 10 Alexander Aeschbach (Swi) VDK 11 Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 12 Marc Hester (Den) AVS 13 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens

Derny 2 1 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 4 3 Danilo Hondo (Ger) Lotto 3 4 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 2 5 Franco Marvulli (Swi) VDK 1 6 Leon Van Bon (Ned) AA Drink

500m Time Trial 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:28.11 2 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:28.12 3 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:28.25 4 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:28.32 5 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:28.39 6 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:28.54 7 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:28.84 8 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:29.23 9 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:29.27 10 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:29.31 11 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:29.66 12 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:29.75 13 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:29.78

Madison 1 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 20 pts 2 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 12 3 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 10 -1lap 4 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 8 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 6 6 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 4 7 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 8 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 9 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 11 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre -2laps 12 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Derny 3 1 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 5 pts 2 Robert Bartko (Ger) Lotto 4 3 Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 3 4 Danny Stam (Ned) AA Drink 2 5 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens 1 6 Alexander Aeschbach (Swi) VDK

Elimination 1 Danilo Hondo (Ger) Lotto 10 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 6 3 Steven De Neef (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 5 4 Leon Van Bon (Ned) AA Drink 4 5 Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 3 6 Jens Mouris (Ned) Caruur 2 7 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 8 Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 9 Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 10 Jens -Erik Madsen (Den) AVS 11 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 12 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 13 Franco Marvulli (Swi) VDK

Derny 4 1 Wim Stroetinga (Ned) Caruur 5 pts 2 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 4 3 Marc Hester (Den) AVS 3 4 Luke Roberts (Aus) ADMB 2 5 Sebastian Donadio (Arg) Geka Kaas - Oudendijk 1 6 Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Sprints 1 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 17 pts 2 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 14 3 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 9 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 6 5 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 6 6 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 5 7 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 4 8 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 3 9 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 2 10 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 11 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 12 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 13 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht

Overall standings after night 5 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 330 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 303 3 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 302 -1lap 4 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 236 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 215 6 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 258 -3laps 7 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 133 -6laps 8 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 134 -12laps 9 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 230 -16laps 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 100 -18laps 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 112 -30laps 12 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 75 -33laps 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 92 -44laps