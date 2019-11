Image 1 of 4 Dean Tracy rides in the sprint in Rotterdam. (Image credit: Michael Rosa) Image 2 of 4 Kacey Manderfield rides in the Rotterdam six day. (Image credit: Michael Rosa) Image 3 of 4 Teresa Cliff-Ryan throws Kacey Manderfield into the action. (Image credit: Michael Rosa) Image 4 of 4 Dean Tracy was one of three Americans competing in Rotterdam. (Image credit: Michael Rosa)

Belgium's Illjo Keisse and Dutchman Danny Stam won the Rotterdam Six Day, besting the Swiss pair of Bruno Risi and Franco Marvulli by 11 points in a dramatic evening of racing.

Keisse and Stam entered the final night with a tenuous two-point lead over Risi/Marvulli, and the Swiss duo quickly moved into the lead after winning the opening points race. The Swiss remained in the lead through the team elimination but lost the lead to Keisse/Stam by four points after the points race.

Keisse/Stam added one point to their lead after the derny event, but relinquished the lead yet again to Risi/Marvulli after the Swiss duo won the team trial. Entering the evening's finale, the Madison, Keisse/Stam trailed the Swiss by seven points, but the Belgian/Dutch duo dominated the event beating Risi/Marvulli by 18 points to take an 11-point win overall.

"Winning this race wasn't easy," said Keisse. "The competition was fierce, there were no less than six teams remaining in the last night for final victory. The contest became even more complicated on Friday evening when Danny and I fell. As a result we had to fight race after race, staying intensely focused.

"However, this made our victory even sweeter. I'm happy and proud that I've also won the first race of the season for team Quick Step. I hope this is a good omen for important victories to come for the entire team in 2010.

"Now I'm looking forward to the Six Days of Bremen where I'll be riding paired with Robert Bartko. We already won this race together in 2008. A repeat would be wonderful," said Keisse.

Points Race 1 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 10 pts 2 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 6 3 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 5 4 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 4 5 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 3 6 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 2 7 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 8 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 9 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 10 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 11 Raymond Kreder / Michel Kreder 12 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 13 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 14 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned)

Team Elimination 1 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 20 pts 2 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 12 3 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 10 4 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 8 5 Raymond Kreder / Michel Kreder 6 6 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 4 7 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 8 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 9 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 10 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 11 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 12 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 13 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 14 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den)

Scratch Race 1 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 10 pts 2 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 6 3 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 5 4 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 4 5 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 3 6 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 2 7 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 8 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 9 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 10 Raymond Kreder / Michel Kreder 11 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 12 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 13 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 14 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned)

Derny 1 De Ketele K-Vaarten 5 pts 2 Pronk M-Zijlaard J 4 3 Keisse I-Huybrechts 3 4 Risi B-Zijlaard R 2 5 Traksel B-Bakker 1 6 Bon v L-Stam C 7 Rasmussen A-Schoefs

Team Time Trial 1 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 0:00:21.383 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 0:00:21.969 3 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 0:00:22.023 4 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 0:00:22.383 5 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 0:00:22.477 6 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 0:00:22.500 7 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 0:00:22.773 8 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 0:00:22.867 9 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 0:00:22.875 10 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 0:00:22.906 11 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 0:00:22.969 12 Raymond Kreder / Michel Kreder 0:00:23.039 13 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 0:00:23.230 14 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 0:00:23.508

Madison 1 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 42 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 24 3 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 24 4 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 12 5 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 4 6 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 4 7 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) -2laps 8 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) -4laps 9 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 10 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 11 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 12 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) -5laps 13 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 14 Raymond Kreder / Michel Kreder -6laps

Final Overall Standings 1 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 295 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 284 3 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 267 -1lap 4 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 251 5 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 226 6 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 175 -2laps 7 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 103 -9laps 8 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 80 -14laps 9 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 141 -18laps 10 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 74 -19laps 11 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 49 -21laps 12 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 37 13 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 61 -24laps 14 Raymond Kreder / Michel Kreder 59 -31laps

UIV Talents Cup - Madison 1 Dominik Stucki / Mickaël Jeanin 26 pts 2 Barry Markus / Jesper Mørkøv 18 3 Mike Terpstra / Bouke Kuiper 14 4 Bastian Faltin / Tino Thömel 12 5 Kabie Lenzi / Michele Scartezini 12 6 Bram Imming / Willy Heeneman 8 7 Gert-Jan van Immerzeel / Glenn Foubert 8 8 Didier Caspers / Bart Harmsen 9 Jan Dostal / Ondrej Veijdosky 10 -3laps 10 Timothy Kennaugh / Christopher Whorrall 2 11 Dennis Kreder / Wesley Kreder

UIV Talents Cup - Final Overall Standings 1 Bram Imming / Willy Heeneman 16 pts 2 Barry Markus / Jesper Mørkøv 61 -1lap 3 Bastian Faltin / Tino Thömel 46 4 Dominik Stucki / Mickaël Jeanin 44 5 Mike Terpstra / Bouke Kuiper 27 6 Gert-Jan van Immerzeel / Glenn Foubert 23 7 Kabie Lenzi / Michele Scartezini 12 8 Didier Caspers / Bart Harmsen 7 9 Jan Dostal / Ondrej Veijdosky 43 -4laps 10 Dennis Kreder / Wesley Kreder 26 -5laps 11 Timothy Kennaugh / Christopher Whorrall 3 -6laps

Women - Elimination 1 1 Vera Koedooder / Kirsten Wild (Ned) 10 pts 2 Kelly Druyts / Jolien D'Hoore (Ned) 6 3 Alex Greenfield / Ruby Miller (GBr) 5 4 Katie Colclough / Lucy Martin (GBr) 4 5 Amy Pieters / Roxanne Knetemann (Ned) 3 6 Eva Heijmans / Colleen Gulick (Ned) 2 7 Marlijn Binnendijk / Liesbeth Bakker (Ned) 8 Theresa Cliff-Ryan / Kacey Manderfield (USA) 9 Samantha van Steenis / Pelin Cizgin (Ned) 10 Joan Boskamp / Nina Kessler (Ned) 11 Elsie van Hage / Kim van Dijk (Ned)

Women - Elimination 2 1 Vera Koedooder / Kirsten Wild (Ned) 10 pts 2 Amy Pieters / Roxanne Knetemann (Ned) 6 3 Theresa Cliff-Ryan / Kacey Manderfield (USA) 5 4 Kelly Druyts / Jolien D'Hoore (Ned) 4 5 Elsie van Hage / Kim van Dijk (Ned) 3 6 Alex Greenfield / Ruby Miller (GBr) 2 7 Eva Heijmans / Colleen Gulick (Ned) 8 Katie Colclough / Lucy Martin (GBr) 9 Marlijn Binnendijk / Liesbeth Bakker (Ned) 10 Joan Boskamp / Nina Kessler (Ned) 11 Samantha van Steenis / Pelin Cizgin (Ned)

Women - Madison 1 Kelly Druyts / Jolien D'Hoore (Ned) 26 pts 2 Amy Pieters / Roxanne Knetemann (Ned) 16 3 Vera Koedooder / Kirsten Wild (Ned) 14 4 Katie Colclough / Lucy Martin (GBr) 10 5 Alex Greenfield / Ruby Miller (GBr) 6 Theresa Cliff-Ryan / Kacey Manderfield (USA) 7 Elsie van Hage / Kim van Dijk (Ned) -2laps 8 Samantha van Steenis / Pelin Cizgin (Ned) 9 Joan Boskamp / Nina Kessler (Ned) 10 Marlijn Binnendijk / Liesbeth Bakker (Ned) 11 Eva Heijmans / Colleen Gulick (Ned) -5laps

Women - Final Overall Standings 1 Vera Koedooder / Kirsten Wild (Ned) 200 pts 2 Kelly Druyts / Jolien D'Hoore (Ned) 136 3 Amy Pieters / Roxanne Knetemann (Ned) 129 4 Katie Colclough / Lucy Martin (GBr) 67 5 Alex Greenfield / Ruby Miller (GBr) 67 6 Theresa Cliff-Ryan / Kacey Manderfield (USA) 69 -1lap 7 Samantha van Steenis / Pelin Cizgin (Ned) 16 -6laps 8 Joan Boskamp / Nina Kessler (Ned) 6 -7laps 9 Elsie van Hage / Kim van Dijk (Ned) 28 -8laps 10 Marlijn Binnendijk / Liesbeth Bakker (Ned) 8 -10laps 11 Eva Heijmans / Colleen Gulick (Ned) 2 -21laps

Sprint Cup - Keirin 1 Grégory Baugé (Fra) 1 2 Tim Veldt (Ned) 2 3 Kasper Jessen (Den) 3 4 Roy van den Berg (Ned) 4 5 Yorick Bos (Ned) 5 6 Dean Tracy (USA) 6 7 Teun Mulder (Ned) 7

Sprint Cup - Team Sprint 1 Bauge - Mulder 0:00:21.484 2 Bauge - Berg vd 0:00:21.677 3 Veldt - Mulder 0:00:21.805 4 Bauge - Bos 0:00:21.856 5 Veldt - Berg vd 0:00:21.875 6 Mulder - Jessen 0:00:21.901 7 Bauge - Jessen 0:00:22.023 8 Mulder - Berg vd 9 Mulder - Bos 0:00:22.094 10 Mulder - Tracey 0:00:22.214 11 Berg vd -Jessen 0:00:22.229 12 Veldt - Haak 0:00:22.284 13 Veldt - Jessen 0:00:22.383 14 Bos - Tracey 0:00:22.453 15 Berg vd - Haak 0:00:22.531 16 Bos - Haak 0:00:22.602 17 Veldt - Bos 0:00:22.615 18 Bauge - Tracey 0:00:22.625 19 Bos - Jessen 0:00:22.742 20 Tracey - Veldt 0:00:22.756 21 Tracey - Berg vd 0:00:22.773

Sprint Cup - 200m TT 1 Grégory Baugé (Fra) 0:00:10.375 2 Teun Mulder (Ned) 0:00:10.668 3 Roy van den Berg (Ned) 0:00:10.891 4 Tim Veldt (Ned) 0:00:10.922 5 Kasper Jessen (Den) 0:00:11.023 6 Yorick Bos (Ned) 0:00:11.039 7 Dean Tracy (USA) 0:00:11.234

Sprint Cup - Sprint 1 Grégory Baugé (Fra) 1 2 Teun Mulder (Ned) 2 3 Roy van den Berg (Ned) 3 4 Tim Veldt (Ned) 4 5 Kasper Jessen (Den) 5 6 Yorick Bos (Ned) 6 7 Dean Tracy (USA) 7