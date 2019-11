Image 1 of 36 Luis Léon Sanchez held onto his overall lead by 8 seconds over Machado. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 2 of 36 Romain Hardy (Bretagne Schuller) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 3 of 36 Rémi Cusin (Cofidis) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 4 of 36 Christophe Riblon (Ag2r La Mondiale) on his way to fifth (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 5 of 36 Andrey Solomennikov (Katusha) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 6 of 36 Florian Guillou (Bretagne Schuller) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 7 of 36 Mickaël Buffaz (Cofidis) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 8 of 36 Jeffry Louder (BMC Racing Team) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 9 of 36 Johan Monbaerts (Big Mat Auber 93) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 10 of 36 Jérémy Roy (Française des Jeux) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 11 of 36 Inigo Cuesta (Cervelo Test Team) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 12 of 36 Dimitri Champion (Ag2r La Mondiale) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 13 of 36 Anthony Roux (Francaise des Jeux) in the fair play jersey. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 14 of 36 Luis Léon Sanchez gets ready to go. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 15 of 36 Tiago Machado (Radioshack) won the stage 2b time trial (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 16 of 36 Yaroslav Popovych is still in the lead of the mountains classification (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 17 of 36 Anthony Ravard receives the points classification jersey (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 18 of 36 Pierre Rolland (Bbox Bouygues Télécom) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 19 of 36 Thierry Hupond (Skil Shimano) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 20 of 36 Luis Léon Sanchez (Caisse d'Epargne) took second but held onto his lead. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 21 of 36 Marko Kump (Adria Mobil) is still the best young rider after the time trial. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 22 of 36 Yury Trofimov (Bbox Bouygues Télécom) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 23 of 36 Anthony Ravard (Ag2r La Mondiale) leads the points classification (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 24 of 36 Kristjan Fajt (Adria Mobil) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 25 of 36 Christophe Moreau (Caisse d'Epargne) finished the TT in 8th. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 26 of 36 Yaroslav Popovych (Radioshack) came fourth in the time trial. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 27 of 36 Mathieu Drujon (Caisse d'Epargne) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 28 of 36 Lilian Jégou (Bretagne Schuller) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 29 of 36 Anthony Roux (Française des Jeux) was third fastest in the TT. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 30 of 36 Tiago Machado (Team Radioschack) won the stage in convincing fashion, moving into second overall. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 31 of 36 Cyril Gautier (Bbox Bouygues Télécom) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 32 of 36 Florian Stalder (BMC Racing Team) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 33 of 36 Julien Simon (Saur Sojasun) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 34 of 36 Volodomyr Gustov (Cervelo Test Team) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 35 of 36 Pierrick Fedrigo (Bbox Bouygues Télécom) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 36 of 36 Tiago Machado, winner of the individual time trial at Circuit de la Sarthe (Image credit: Jean-François Quénet)

Team RadioShack may have been decimated by the virus which knocked half its team out of the race, but its new Portuguese revelation came to the rescue with a sensational victory in the 6.8km time trial.

Machado powered to the line a full two seconds faster than overall race leader Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) with Frenchman Anthony Roux (Francaise des Jeux) in third.

The overall leader's jersey stayed on the shoulders of Sanchez, but Machado moved himself into second, now just eight seconds behind the Caisse d'Epargne rider.

The morning's winner Anthony Ravard (AG2R La Mondiale) did enough to hold onto the lead in the points classification. Marko Kump (Adria Mobil) is still best young rider, while Radioshack's Yaroslav Popovych's mountains jersey went uncontested.

Full Results 1 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 0:08:26 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:02 3 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 0:00:06 4 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 0:00:10 5 Christophe Riblon (Fra) Ag2R La Mondiale 6 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:11 7 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:13 8 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 9 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:00:14 10 Piet Rooljakkers (Ned) Skil - Shimano 0:00:15 11 Federico Canuti (Ita) Colnago - Csf Inox 0:00:16 12 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 13 Xavier Florencio (Spa) Cervelo Test Team 0:00:17 14 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 0:00:19 15 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 16 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 17 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 18 Dmitry Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 0:00:20 19 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 20 Dimitri Champion (Fra) Ag2R La Mondiale 21 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 22 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:21 23 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 24 Jérémy Roy (Fra) Francaise Des Jeux 25 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 26 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 27 Blaz Jarc (Slo) Adria Mobil 28 Alexander Porsev (Rus) Itera - Katusha 0:00:23 29 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 30 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:00:24 31 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 32 Arthur Vichot (Fra) Francaise Des Jeux 33 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 34 Yuriy Krivtsov (Ukr) Ag2R La Mondiale 0:00:25 35 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:26 36 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 37 Alexander Mironov (Rus) Itera - Katusha 38 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 0:00:27 39 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 40 Ted King (USA) Cervelo Test Team 41 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 42 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 43 Inigo Cuesta (Spa) Cervelo Test Team 0:00:28 44 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 45 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:00:29 46 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 47 José Luis Rubiera (Spa) Team Radioshack 48 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 49 Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:31 50 Thibaut Pinot (Fra) Francaise Des Jeux 51 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 0:00:32 52 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 53 Sébastien Chavanel (Fra) Francaise Des Jeux 54 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:00:33 55 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 0:00:34 56 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:00:36 57 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 58 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:00:37 59 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:00:38 60 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 0:00:39 61 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 62 Marco Frapporti (Ita) Colnago - Csf Inox 63 Manuel Belletti (Ita) Colnago - Csf Inox 0:00:40 64 Jeffry Louder (USA) BMC Racing Team 65 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 66 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 0:00:41 67 Bjorn Selander (USA) Team Radioshack 68 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 69 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:43 70 Ludovic Turpin (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:46 71 Filippo Savini (Ita) Colnago - Csf Inox 0:00:48 72 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 73 John Gadret (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:49 74 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - Csf Inox 0:00:50 75 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:51 76 Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:54 77 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 78 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:56 79 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:57 80 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 81 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:58 82 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:00 83 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 0:01:09 84 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:22 85 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha

General classification after stage 2b 1 Luis Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 6:32:10 2 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 0:00:08 3 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 0:00:13 4 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 0:00:16 5 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 0:00:18 6 Christophe Riblon (Fra) Ag2R La Mondiale 7 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:19 8 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:21 9 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:00:22 10 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:24 11 Xavier Florencio (Spa) Cervelo Test Team 0:00:25 12 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 0:00:27 13 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 15 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 16 Dmitry Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 0:00:28 17 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 18 Dimitri Champion (Fra) Ag2R La Mondiale 19 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 20 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 21 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 22 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:29 23 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 24 Jérémy Roy (Fra) Francaise Des Jeux 25 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 26 Blaz Jarc (Slo) Adria Mobil 27 Alexander Porsev (Rus) Itera - Katusha 0:00:30 28 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:00:31 29 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:00:32 30 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 31 Arthur Vichot (Fra) Francaise Des Jeux 32 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 33 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:34 34 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 35 Alexander Mironov (Rus) Itera - Katusha 36 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 0:00:35 37 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 Ted King (USA) Cervelo Test Team 39 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 40 Inigo Cuesta (Spa) Cervelo Test Team 0:00:36 41 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 42 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:00:37 43 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 44 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 45 José Luis Rubiera (Spa) Team Radioshack 46 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 47 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:00:38 48 Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:39 49 Thibaut Pinot (Fra) Francaise Des Jeux 50 Sébastien Chavanel (Fra) Francaise Des Jeux

Points classification 1 Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale 41 pts 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 34 3 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 34 4 Sébastien Chavanel (Fra) Francaise Des Jeux 34 5 Manuel Belletti (Ita) Colnago - Csf Inox 30 6 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 17 7 Xavier Florencio (Spa) Cervelo Test Team 17 8 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 9 Alexander Porsev (Rus) Itera - Katusha 14 10 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 13 11 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 12 12 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 10 13 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 10 14 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 9 15 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 9 16 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 9 17 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 8 18 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 8 19 Christophe Riblon (Fra) Ag2R La Mondiale 6 20 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 6 21 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 6 22 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 5 23 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 5 24 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 4 25 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 26 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 3 27 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 2 28 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 2 29 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 1 30 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 31 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 1 32 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 1 33 Piet Rooljakkers (Ned) Skil - Shimano 1